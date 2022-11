ഹൃദയ സഖി .....💓: ഭാഗം 36

രചന: SANA

ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയത് ഏകദെശം എട്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ്.. പോയ അത്ര സുഖം ഉള്ള കാര്യം ആയിരുന്നില്ല വരവ്.. നല്ല ബ്ലോക് ഉണ്ടായിരുന്നു.... എത്തിയ ഉടനെ മുത്തശ്ശി കുളിക്കാനായി എന്നെയും ആര്യയെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു... ഏത് പാതിരാ ആണെങ്കിലും പുറത്ത് നിന്ന് കുളിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മതി എന്ന ഭാവാ മുത്തശ്ശിക്ക്.. 😁.. രാവിലെത്തെ കുളി വേണമെങ്കിൽ അകത്തു നിന്നും ആക്കാം...മറ്റു ഏത് സമയം കുളിക്കുവാണെങ്കിലും പുറത്തീന്ന്... ലൈറ്റ് ഉള്ളോണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പം ഇല്ല😜.. മാഷ് കുളത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു.. അവിടേക്കും ഉണ്ട് വെളിച്ചം... മിക്കവാറും പോയിക്കാണും.. ഞാനും ആര്യയും തന്നെ ഒരു ബാത്‌റൂമിന് വേണ്ടി തല്ലു കൂടുവാ.അതിനിടയിൽ എവിടെ മാഷ് വരുന്നു.. മാഷ് മുങ്ങി കാണും 😂😂.. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ രണ്ടിന്റെയും നീരാട്ടും കഴിഞ്ഞു വയറു നിറച്ചു ഫുഡും കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്കു പോയി.. ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ കുഞ്ഞു മുറി തുറന്ന് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വാതിലടച്ചു.... എന്നിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒഴിവുള്ള ഒരാണിയിൽ കൊളത്തി വെച്ചു.. 😍.. "ഹ്മ്മ്.. കൊള്ളാം... എങ്ങനെ കൊള്ളാതിരിക്കും.., ഈ സുന്ദരി ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ 🙈🙈😜..

." ഞാൻ ചുമ്മാ ഫോട്ടോയിലും നോക്കി സ്വയം പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു... അധിക നേരം ഞാൻ റൂമിൽ തങ്ങാൻ നിന്നില്ല... വേഗം മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഡോറും പൂട്ടി ചാവിയും കൊണ്ട് ഞങ്ങടെ മുറിയിലേക്ക് തന്നെ പോയി.... പിന്നെ ഞാനും ആര്യയും കൂടെ എഴുതാനും വായിക്കാനുമൊക്കെ ആയി ഇരുന്നു.... __••••••___ കുളി കഴിഞ്ഞു കയറിയതും അമ്മ ഭക്ഷണം എടുത്ത് തന്നു.. അതും കഴിച്ചേച്ച് ഞാൻ മുറിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ മൊത്തം ആ ഫോട്ടോ തിരയാൻ തുടങ്ങി... ശേ... ഇവിടെയും ഇല്ലല്ലോ.. അല്ലെങ്കിലും എനിക്കുറപ്പാ ഞാൻ അവിടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന്... പിന്നെ അതെവിടെ പോയി., ഇനി അവളേറ്റെ എടുത്ത് കാണോ.. ഏയ്, അതിന് വഴി ഇല്ല.... പിന്നെ അതെവിടെക്ക് പോവാന ... സാരല്ല.. ഇനി പുതിയതൊന്നു വരക്കാം... അവളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ... അതും മനസ്സിൽ കരുതി ഞാൻ മുറി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി... കുറച്ചു സമയം എല്ലാവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു..അപ്പോഴൊന്നും അവരെ രണ്ട് പേരെയും കണ്ടില്ല..എന്താ പരിപാടി എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ രണ്ടും കാര്യമായിട്ട് പുസ്തകവും തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കാ .

.വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവണ്ടാ എന്ന് കരുതി അത്പോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പൊന്നു.... നേരം പിന്നെയും പോയി... പിന്നീട് അവര് രണ്ടും ഇറങ്ങി വരുന്നതൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇനി വന്ന് പോയിരുന്നോ എന്നും അറിയില്ല.. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയതായത് കൊണ്ട് രണ്ടും ഇപ്പൊ മൂടി പുതച് ഉറങ്ങാനെ സാധ്യത ഒള്ളു.. നാളെ നേരത്തെ പോവേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാനും കിടന്നു.... പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീച്ചു ഫ്രഷ് ഒക്കെ ആയി വന്നപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം റെഡിയാ... ആര്യയും അവളും ഒരുക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് കഴിപ്പ് തുടങ്ങിട്ടുണ്ട്... ചെറുതായിട്ട് അവളെ ഞാൻ മൈന്റ് ആക്കാൻ പോയില്ല..😁😁 അവൾക് വാശി അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്കും കിടക്കട്ടെ ന്നേയ് വാശി 😜😜😜.... എനിക്ക് മുന്നേ അവര് രണ്ടും കഴിച്ചു വേഗം ഇറങ്ങി... ഞാനും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചെണീറ്റു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു പുറത്തേക്കിറങ്ങി... കൈസറിന്റെ കൂടിനടുത്ത് തന്നെ അവളുടെ ലൗ ബേർഡ്സിന്റെ കൂടും വന്നിട്ടുണ്ട്... ഇന്നലെ വന്നപ്പോ ഒരു ഒറ്റനോട്ടം കണ്ടായിരുന്നു..നേരം ഇരുട്ടിയത് കൊണ്ട് ശരിക്കും അങ് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല... അവള് അറ്റങ്ങളോട് കലപിലാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി നിന്നു .

കൂട്ടത്തിൽ അവള് കൈസറിനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നുണ്ട് 😂😂 ഇതിന് എന്തിന്റെ സൂക്കേട് ആണോ എന്തോ .ഈ പോക്ക് പോവാണേൽ മിക്കവാറും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടി വരും...ഞാൻ എത്ര തോനെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുവോ ആവോ.... ഹാ..... എന്തായാലും അവളുടെ കോപ്രായം അധികം നോക്കി നിന്നാ ഇന്ന് ചിലപ്പോ നേരം വഴുകും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അവരെയും വിളിച്ചു വണ്ടി വിട്ടു... __💕💕__ കോളേജിലെത്തി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മിഥുൻ ഞങ്ങടെ അടുത്തേക്ക് കയറി വന്നത്.അവന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊനിഷ്ട്ട് പറയാതെ ഒരു ദിവസം പോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.. കുട്ടികളായാൽ എന്നെ പോലെ വേണം😌😎.., അടക്കവും ഒതുക്കവും,എന്ത് കാര്യത്തിലും ഞാൻ ബെസ്റ്റാ 😌😌😌...അത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതേകം എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ ല്ലേ.. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ... 😌.. " എന്താണ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ പണി... " "ചുമ്മാ സംസാരിച്ചിരിക്കാ.. എന്താ കൂടണോ.." "ഏയ്.. നിങ്ങളെ റേഞ്ചിലെക്കൊന്നും നമ്മള് എത്തില്ലേ.."

"ന്നാ പൊക്കോ..." ഒറ്റം പിരികം പൊക്കി ഞാൻ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെന്തോ ആലോചിച് എന്നെ ഒന്ന് ചൂഴ്ന്ന് നോക്കീട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോയി... ഇവനിതെന്താ പറ്റിയെ...അല്ലേൽ തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതാണല്ലോ.. __°°°°°___ പുറത്തൊട്ട് പോയ മിഥുൻ നേരെ വിട്ടത് സ്റ്റാഫ്റൂമിലേക്ക..ഒരു അറിവ് വെച്ച് അലേഖ് സാർ ഇച്ചിരി കലിപ്പാണെന്നറിയാം കക്ഷിക്ക്.. നമ്മടെ മാഷിനോട് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിലും അനുവും മാഷും സെറ്റായോ എന്ന് കക്ഷിക്ക് അറിയണം..എന്നിട്ട് വേണം അനൂനെ ചൊറിയാൻ...അയ്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വലിയ ശ്രമം ആണിത്... ചെന്ന് മാഷിനെ ഒറ്റനോട്ടം കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും തൽക്കാലം ധൈര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ട് അത്പോലെ തിരിച്ചുപോന്നു... പിന്നീട് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനാണ് വീണ്ടും ഒരു ശ്രമത്തിന് മുന്നിട്ടത്....എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഇപ്രാവിശ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് കൂട്ടുകാരോട് വെല്ലു വിളിച്ചു മസിലൊക്കെ പെരിപ്പിച്ചാണ് പോക്ക്..അനുവിനെ പോലെത്തന്നെ ചില സമയം തലക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനാണ് ഇതും... എന്താവോ എന്തോ.... 🤭😃... __•••°°°°•••__ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സിദ്ധുവും അലേഖും കൂടെ കൈ കഴുകി തിരിച്ചു വരുന്നിടത്താണ് മിഥുൻ ചെന്ന് പെട്ടത്...

കണ്ടപ്പോ തന്നെ ചോദിക്കാൻ വെച്ച ചോദ്യം ഇൻഡൈറക്ട് ആയിട്ട് പുറത്തൊട്ട് വന്നു ... "സാറേ ചെലവ് വേണം ട്ടാ . " എന്ന്. "എന്തിന്.." "വെറുതെ ഒരു ചെലവ് 😜.." "നീ അൻവികയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതാണോ.." "അതേ.." ''എന്ന നിക്ക്... " എന്നും പറഞ്ഞു മാഷ് സ്റ്റാഫ് മുറിക്കുള്ളിലേക് കയറി ഒരഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടും കൊണ്ട് വന്ന് മിഥുൻറെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു.. "ഇതെന്തിനാ.." - le മിഥുൻ 😜 "നീയെല്ലേ ചെലവ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത്.." "എന്തിന്..🙄😲" "നീയെന്തിനാണോ ചോയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതിന്.." എന്നും പറഞ്ഞു മാഷ് അകത്തൊട്ട് കയറിപ്പോയി... മാഷിന്റെ പോക്കും നോക്കി നിന്നിട്ട് വായയും പൊളിച്ചു മിഥുൻ ആ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടിലേക്കും നോക്കി സ്റ്റക്കായി അവിടെ നിന്നു... പൊട്ടന് ലോട്ടറി അടിച്ച ഒരു ഫീലാ ഇപ്പൊ അവന്റെ.... 😉😂😂😂 അൻവികയും ആയി സെറ്റായോ എന്ന് ചോദിച്ച വഴക്ക് വല്ലോം കേട്ടാലോ എന്നും... ഇനി അതവാ സെറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവിന് രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടല്ലോ എന്നും കരുതിയിട്ടാ കക്ഷി ചിലവ് വേണം ട്ടോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത്.. അപ്പോ തന്നെ അൻവികയുടെ ക്ലാസ്സിലാണോ എന്നും ചോദിച്ചു അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടും കൊണ്ട് മാഷിങ് വരുമെന്ന് കൊച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല 😜😜

_©©©_ "എന്തോന്ന് മാഷ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെന്നോ..." മിഥുൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്ന് എല്ലാരോടും, മാഷ് ചിലവിനെന്നും പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കൊടുത്തെന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്നുണ്ട്..അത് കേട്ട് ഞാൻ തൊള്ളയും പൊളിച്ചിരുന്നു.. "അതേ.. മോളെ.. ഇങ് നോക്ക് ഒറിജിനൽ ആണ് ഒറിജിനൽ.." എന്നും പറഞ്ഞു ക്യാഷ് നീട്ടി അതിന്മേൽ രണ്ട് തട്ടും തട്ടി കോളറും പൊക്കി കാണിക്കാ ദുഷ്ടൻ... "എടാ.. നീയെന്റെ മാഷിന്റെ പോക്കറ്റ് കാലി ആക്യോടാ..ഇങ്ങട് താടാ അത്.." "അയ്യടി അങ്ങനെ നീയിപ്പോ ഉണ്ടാക്കണ്ട... ഇത് ഞങ്ങടെ അലേഖ് സാറ് ചിലവിനെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാ.. തൽക്കാലം നീ വരവ് വക്കാൻ നോക്കണ്ട.." "നിങ്ങടെ അലേഖ് സാറോ.. എപ്പോ മുതൽ.." "ദേ.. ഇപ്പൊ മുതൽ.. പോടീ.. പോടീ.." എന്നും പറഞ്ഞവൻ പുച്ഛിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ പോക്ക്... __♥️♥️__ "നിങ്ങളോടാ ഞാനീ ചോയ്ക്കണേ, വായക്കകത്ത് നാവില്ലേ.." വണ്ടിയിൽ കയറിയ മുതൽ ഇത് വരെ പെണ്ണ് സോയ്ര്യം തരാതെ ചെവി തിന്നോണ്ടിരിക്കാ.. മിഥുന് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തോ, എന്ന് ചോദിച്ച്.. "അവൻ നിന്നോട് വന്നെന്താ പറഞ്ഞെ.." "നിങ്ങള് ചിലവിനെന്നും പറഞ്ഞു പൈസ കൊടുത്തെന്ന്.." "ആ.. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൂടെ.." "എന്തിന്.. എന്തിനാ കൊടുക്കാൻ പോയെ.." "അവനെന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു.., ഞാൻ കൊടുത്തു." "അവനെന്താ വന്ന് ചോയ്ച്ചേ.." "ചിലവ് വേണം ട്ടോ സാറേ എന്ന്.." "എന്തിന്.."

"ആ... അത് ഞാനും ചോദിച്ചു.. അപ്പോ അവൻ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു.." "അപ്പൊ വെറുതെ അങ് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കലാ.." " അങ്ങനെ വെറുതെ എല്ലാർക്കും കൊടുക്കില്ല., പക്ഷെ അവൻ നിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തു.." "എന്തിന്.." "ശടാ.. ഇത് വല്യ കഷ്ട്ടാണല്ലോ.. എന്റെ പൈസ പോയതിന് എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല.. പിന്നെന്താ നിനക്ക്..." "എനിക്കെന്താ.. എനിക്കൊന്നുല്ല 😏😏.. " "അതൊന്നും അല്ല ചേട്ടാ.. മിഥുൻ അതും വെച്ച് കുറച്ചു സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങി ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാർക്കും കൊടുത്തപ്പോ ഇവള് ചെന്ന് ഒരഞ്ചാറണ്ണം പൊക്കിയിട്ട് പറയുവാ..ന്റെ മാഷിന്റെ പൈസയാ. അങ്ങനെ നിങ്ങള് ഒറ്റക്ക് വിഴുങ്ങണ്ടാന്ന്... "തന്നേടി പെണ്ണെ ..." "ആ.. ഞാനതും പറയും അതിനപ്പുറവും പറയും നിങ്ങൾക്കെന്താ 😏.." എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ചെവിയും പൊത്തി അവള് പുറത്തോട്ടു നോക്കി നിന്നു.. ഞാൻ ആര്യയെ ഫ്രണ്ട് മിററിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു.. _•••°°°°•••_ ___💞💕💞____ ഒരാഴ്ച ദേ എന്നും പറഞ്ഞു നല്ല അന്തസോടെ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി... ഞങ്ങടെ തല്ലിന് മാത്രം ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..അവളോട് ഒരുപാട് മിണ്ടാൻ പോവുമെങ്കിലും പിടിതരത്തില്ല പെണ്ണ്... എന്ത്‌ ചെയ്യാനാ.. കോളേജിൽ ഞങ്ങടെ റിലേഷൻ ഏറെ കൊറേ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി...

സിദ്ധുവും ആര്യയും ജോഡികളാവാൻ പോകുവാണെന്ന് മാത്രേ ഇനി അറിയാൻ ബാക്കി ഉള്ളു.. അവളെ പോലെ കൊറേ എണ്ണം അവളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളോണ്ട് ഇതൊക്കെ കാട്ടുതീ പോലെ പകരാനാണോ പ്രയാസം.. പിന്നെ ആര്യയുടേത് അവളുടെ ക്ലാസ്സില് ആരും അറിയാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോണു.... ഇന്ന് സെക്കന്റ് സാറ്റർഡേ ആണ്... ഇന്നും നാളെയും കോളേജ് ഒഴിവാ.... രാവിലെ തന്നെ കുറ്റിയും പറിച്ചോണ്ട് രണ്ടും മീനൂന്റെ വീട്ടിലേക്കെന്നും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.. _°°°_ "ടീ അനൂ.. നമുക്ക് കുളം ചാടിയാലോ..." മീനുവാണ്.... കുളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മോന്തമലോട്ട് എന്റെ കൈ പോയി... "അത് വേണോ ടി..." "ങേ... നീയല്ലേ സാധാരണ ധൃതി പിടിക്കാർ ഇന്നെന്താ ഇങ്ങനെ.."മീനു " ഇവളെ കൂടെ ആദ്യായിട്ട് കുളത്തിലേക്കിറങ്ങിയത് ഓർത്ത് പോയതാ മോളെ.. ഹോ ആ അടി ഓർക്കാനെ വയ്യ.. " "ഹ.. ഹ.. ഹ... എനിക്കും കൂടെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു അത്..." ഫോണിലും തോണ്ടി ചിരിച്ചോണ്ട് അപ്പേട്ടൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എന്റെ മുഖം കൂർത്തു "അപ്പേട്ട.... 😕☹️☹️☹️..." "ചുമ്മാടി..ഞാൻ അപ്പൊ ഉണ്ടേൽ നിന്റെ മാഷിന്റെ കരണം പുകച്ചു ഞാനും ഒന്ന് കൊടുത്തേനെ.." "പിന്നെ..പിന്നേ... ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ.."

"കണ്ടാ.. കണ്ടാ.. ഇവൾക്ക് ആരുടെ സൈഡ് നിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയല്ല്യ.. 😅😅" "അന്നത്തെ ചേട്ടനും ഇന്നത്തെ ചേട്ടനും വിത്യാസം ഉണ്ട് അനൂ.. So ഡോണ്ട് വറി..." Aarya "അതൊന്നും അല്ലടി.. മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും ഒക്കെ അയക്കോ എന്നാ സംശയം. ഞാൻ പനി പിടിച്ചു കിടന്നതല്ലേ.." "അതൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മയ്പ്പിക്കാം.. നീ വാ...." ആര്യ അതും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങളെയും വലിച്ചു പോയി.. അവളുടെ പോക്കൊക്കെ കണ്ടാ തോന്നും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ നീന്തലിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കുമെന്ന്.. നമുക്കല്ലേ അറിയൂ വെള്ളത്തിനിറങ്ങിയാലുള്ള അവളുടെ വിറയല് 😜😂😂.. ഞങ്ങൾ നേരെ പിന്നിലൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി... "ആഹാ.. മൂന്നും ഉണ്ടല്ലോ... എന്താ ഇനി പരിപാടി..." Amma "അതുണ്ടല്ലോ അമ്മേ..." "ഏതുണ്ടല്ലോ.. എന്തോ കാര്യം നേടാനുള്ള വരവാണല്ലോ..." എന്നും പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി രംഗ പ്രവേശനം നടത്തി.. സബാഷ്... ഇനി സോപ്പിടാൻ കുറച്ചു പാട് പെടും... "അത് മുത്തശ്ശി... 😌. ഞങ്ങൾ കുളം ചാടട്ടെ.." "വേണ്ട. വേണ്ട.. നിന്നെ ഇനിയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്താൻ ആവൂലാ..." "എന്ത മുത്തശ്ശി.. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്..." "വേണ്ടാന്ന്.. പറഞ്ഞാ വേണ്ട.." "പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോളാം.." "എനിക്കറിയില്ല.. നീ നിന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്ക്.."

എന്നും പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി വിധി അമ്മക്ക് വിട്ട് കൊടുത്തു.. അമ്മയെ സോപ്പിടാൻ ഈസി അല്ലെ.. അതോണ്ട് അമ്മയോട് വായ തുറക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ അടുത്ത ബോംബെറിയുന്നത്. "ദേ വരുന്നു അലേഖ്.. നീ അവനോട് ചോദിച്ചോ.. നീ പനി പിടിച്ചപ്പോ അവനായിരുന്നു കൂടുതൽ കെയറിങ്... അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോ.." "എന്താ ഇവിടെ പ്രശനം.." "ഇവർക്കു കുളം ചാടണല്ലോ..ഞാൻ പറിഞ്ഞു നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ.." "അതാണോ.. തല്ക്കാലം മോളിപ്പോ പോകണ്ട.." എന്നും പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ പോക്ക്.. അമ്മ മാഷിനെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം മൂഞ്ചി എന്ന് ആര്യക്കും മീനുവിനും മനസ്സിലായത്കൊണ്ട് അവര് രണ്ടും വല്യ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണ് നിർത്തം ഞാൻ വേഗം മാഷ് പോയതിന്റെ പിറകെ പോയി... __💕_ "മാഷേ.... 😬😬.." "പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ.. പറ്റത്തില്ലാന്നു പറഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല. അത്ര തന്നെ .." "എങ്കി എന്നെ തല്ലിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.." "ഓഹോ.. ഭീഷണിയാ... അത് നീ ഇപ്പഴും പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന കരുതിയെ.. എങ്കി നീ ചെന്ന് പറയ്. ചിലപ്പോ എനിക്ക് ആരുടെ എങ്കിലും വായേന്ന് ചീത്ത കേൾക്കും.. അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല..എങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ കുളത്തിലിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല..." "പ്ലീസ്..." "No...." "പ്ലീസ്.. പ്ലീസ്... പ്ലീസ്.. 😕☹️☹️☹️☹️☹️" "No.. No.. No..." ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചു അവളുടെ മുഖം മാറാൻ തുടങ്ങി..

ഇതെന്താ ചെറിയ കുട്ടിയാ ഈശ്വരാ... മുഖം പോവുന്നത് കണ്ട് പാവം തോന്നിയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനങ് സമ്മതിച്ചു. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ പിണക്കം താങ്ങാൻ വയ്യ.. അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്... "പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം... എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരീപ്പിക്കരുത്.. പെട്ടെന്ന് കയറണം. കേട്ടല്ലോ.." "ഓക്കെ.. ഏറ്റു..." എന്നും പറഞ്ഞവള് തുള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി... അതും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു.... * ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എനിക്ക് അവരെ പോയി വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്നാ.. പക്ഷെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു അവര് വേഗം കയറി പോന്നിരുന്നു... അവരകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളക്കടവിൽ പോയിരുന്നു... ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പ്രതേക സുഖം തന്നെയാ... വെള്ളം വെയില് കൊണ്ട് വെട്ടി തിളങ്ങുന്നുണ്ട്... പടികളിലിരുന്നാ നല്ല തണല് ആട്ടോ.. ഇങ്ങോട്ട് വെയിലൊന്നും ഇല്ലാ... കുറച്ചു നേരം അവിടെ തന്നെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് നിന്നു.. ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയാ ന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൽ തന്നെയാ പണി..അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരുപാടുണ്ട് താനും 😁... അവളിനി എന്നോടെന്ന ഒന്ന് മിണ്ടുന്നേ എന്നും ഓർത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവള് പിന്നിൽ വന്ന് നിന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെ കണ്ടത് ... അവളടുത്തുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞെങ്കിലും അറിയാത്ത പോലെ തന്നെ നിന്നു... "കണ്ണേട്ടാ....." .........തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...