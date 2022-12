ഹൃദയം ❣️: ഭാഗം 1

രചന: അനാർക്കലി

നന്ദൂട്ടി..മോളെ ക്ലാസ്സ്‌ തുടങ്ങാറായില്ലേ.. എന്നാ മോൾ പോണേ.. ആഹ് മുത്തശ്ശി.. നാളെ തുടങ്ങും, ഞാൻ ഇന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവാണ്.. അതെയോ.. നന്നായി പഠിച്ചു വാ മോളെ.. ആ മുത്തശ്ശി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു.. അവൾ ഒരു നിറ പുഞ്ചിരി അവർക്ക് നൽകി നടന്നു നീങ്ങി.. ആരാ സുഭദ്രേ അത്... ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആഹ് കുട്ടിയെ.. നിനക്കറിയില്ലേ അംബികേ നമ്മളെ ആശലതയെ അവളുടെ കൊച്ചുമോളാ.. ആര്യ നന്ദ.. നമ്മുടെ നന്ദൂട്ടി ആണോ അത്... കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ കണ്ടതാ.. ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ മനസിലായതേ ഇല്ല..

അവൾ ഇപ്പൊ പട്ടണത്തിലെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കാണ്.. ലതയെ പോലെ തന്നെ ആണ് നന്നായി പഠിക്കും. ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ട് പോയതിൽ പിന്നെ ലതയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അവൾക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്. ആഹ് എണീറ്റു നടക്കും എന്നാലും അമ്പലത്തിൽ വരാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല. അത്രക്കായിട്ടില്ല.. ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കലാ.. അവളെ ഒന്ന് കാണണം.. കൊറേ ആയി കണ്ടിട്ട്.. അവർ രണ്ടു പേരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു നീങ്ങി.. ***** രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു കുളിച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതു വരുകയാണ് നന്ദ. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ശീലിച്ച ശീലങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം. ആര്യ നന്ദ, ഈശ്വരമംഗലം തറവാട്ടിലെ രാജശേഖരന്റെയും വീണയുടെയും മകൾ, ഡിഗ്രി സെക്കന്റ്‌ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിനി, ചേട്ടൻ അശോക്, ഒരു സ്കൂൾ മാഷ് ആണ്. അനിയൻ അപൂർവ്, 10 ഇൽ പഠിക്കുന്നു.

അവൾ പടിപ്പുര വാതിൽ കടന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ കണ്ട കാഴ്ച മുത്തശ്ശി ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ്. മുത്തശ്ശി എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നേ ... വയ്യാത്തതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം.. തന്നേ... വേണ്ട നന്ദൂട്ടിയെ.. നിനക്ക് പോവാൻ ഉള്ളതല്ലേ.. അതും പോരാത്തതിന് ആ ഡ്രെസ്സിലൊക്കെ അഴുക്കാകും.. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം.. വേണ്ട മുത്തശ്ശി.. മുത്തശ്ശി അവിടെ പോയി ഇരുന്ന മതി.. വയ്യാത്ത കാലും കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കാ.. പോയേ... ദേ അവിടെ പോയിരുന്നേ.. അവൾ മുത്തശ്ശിയെ തിണ്ണയിൽ കൊണ്ടിരുത്തി കയ്യിലെ പ്രസാദം മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മക്കുള്ള ചായയുമായി വരുകയായിരുന്ന വീണ.

അവർ ആ ചായ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു നന്ദുവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയി. നന്ദൂ.. നീ അത് ഇങ് തന്നെ എന്നിട്ട് പോയി ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യ്.. വൈകിയ ബസ് പോവും.. വേണ്ട അമ്മേ ഞാൻ ചെയ്തോളാം.. ബാഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്തോളാം. സമയണ്ട് അമ്മ പേടിക്കണ്ടാട്ടൊ.. അവൾ അതും പറഞ്ഞു ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും അകത്തേക്കും പോയി. ****** എല്ലാം എടുത്തില്ലേ നന്ദൂട്ടിയെ.. ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ... ഇല്ല അപ്പാ.. ഒക്കെ എടുത്തു.. അവൾ അതും പറഞ്ഞു ബാഗ് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് തിരിഞ്ഞു. മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കണംട്ടോ.. അവിടെ ചെന്ന് കുരുത്തക്കേട് ഒന്നും ഒപ്പിക്കരുത്ട്ടോ..എന്നും വിളിക്കണേ... ഇതാ ഈ പൈസ വെച്ചോ..

മുത്തശ്ശി ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല.. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും.. മോൾ വെച്ചോ.. മുത്തശ്ശി അവളുടെ കയ്യിൽ ആ പണം വെച്ചു കൊടുത്തു. അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു. അപ്പു ..എവിടെ അമ്മേ... ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേച്ചി.. ഞാൻ പോവാട്ടോ.. നീ പറഞ്ഞ ബുക്ക്‌ ഞാൻ ആ മേശയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. പിന്നെ ഞാനില്ലാന്ന് വെച്ച് എന്റെ മുറിയിൽ കേറി നിരങ്ങാൻ നിക്കണ്ട.. ഞാൻ വന്ന നല്ലൊണം കിട്ടും അറിയാലോ.. ഓഹ് അറിയാവേ.... നീ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്ക് പെണ്ണേ.... ടാ ടാ...വേണ്ടാട്ടാ.. മതി മതി രണ്ടും കൂടെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തൂല.. നന്ദൂ വാ വന്നു കയറ്.. ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി... ശരി ഏട്ടാ... അമ്മേ അപ്പാ.. ഞാൻ പോവാട്ടോ... അവർ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു മുത്തം വെച്ചു.. അപ്പുവും.. അവൾ കാറിൽ കയറി എല്ലാവരെയും നോക്കി കൈ വീശി കാണിച്ചു.. നന്ദൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ ഉണ്ടല്ലോ.. വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്നും പോയി ചാടിയേക്കരുത്.. കേട്ടല്ലോ.. എന്റെ പൊന്നു ഏട്ടാ.. ഇതന്നെ അല്ലെ ഏട്ടൻ ഞാൻ ആദ്യായിട്ട് പോയപ്പഴും പറഞ്ഞത്..

എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തേലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചോ.. ഇല്ലല്ലോ.. ഒരു കൊല്ലായില്ലേ ഞാനിപ്പോ അവിടെ പഠിക്കാണ് തുടങ്ങിയിട്ട്.. എനിക്ക് നിന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ നന്ദൂട്ടി.. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേൽ എനിക്ക് ഒരു സമാദാനം കിട്ടില്ല.. അശോക് അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. അവളും.. എത്തിയിട്ട് വിളിക്കണംട്ടോ നന്ദൂ.. ആ ഏട്ടാ... അവളെ ബസിൽ കയറ്റി, ബസ് പോയതിന് ശേഷമാണ് അവൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ******* നന്ദൂ... വേഗം വാ പെണ്ണെ... ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ലേറ്റ് ആവും ട്ടാ.. ദാ.. ഞാൻ വന്നൂ. അവൾ ഷാൾ പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു.. ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഉള്ള ചുരിദാർ ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം അതിന് മാച്ച് ആയ മാലയും ഒരു കുഞ്ഞി കമ്മലും അവൾ ഇട്ടിരുന്നു. ഒപ്പം ഒരു കുഞ്ഞി ചുവന്ന പൊട്ടും. പോവാം.. എന്റെ നന്ദൂ... നീ ഇങ്ങനെ സുന്ദരി ആയി ഒരുങ്ങല്ലേട്ടോ.. നമ്മളെ ഒന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല.. ഗീതു വേണ്ടാട്ടോ...

ഞാൻ എന്റെ ഗീതുന്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല.. ഓഹ് മതി മോളെ സുഖിപ്പിച്ചത്... വാ വാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റാ .. അവർ രണ്ടുപേരും കോളേജിലേക്ക് പോയി. ഗീതു നന്ദുവിന് ഈ കോളേജിൽ വന്നതിനു ശേഷം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരി. അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിലും ഹോസ്റ്റലിലും.. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആ കോളേജിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് അവിടെയെല്ലാം ഒരു പുത്തൻ അനുഭവമായി തോന്നിയിരുന്നു. അവർ കോളേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. ഗീതു.. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സ്‌.. ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ കാണാനില്ലല്ലോ അതന്നെ ഞാനും നോക്കുന്നത്.. ഇനി ക്ലാസ്സ്‌ എങ്ങാനും മാറ്റിയോ.. ആവോ.. വാ നോക്കാം.. ലക്ഷ്മി.. ഗീതു അവരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു. എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കുന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോണില്ലേ.. അത് ചോദിക്കണം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഇവിടൊന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ കാണാനില്ലല്ലോ... നമ്മുടെ ക്ലാസ്സ്‌ മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ പിള്ളേരാ.. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സ്‌ ഫിസിക്സ്‌ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ അപ്പുറത്താ.. ആണോ.. വെറുതെല്ല ആരെയും കാണാഞ്ഞത്.. അവർ മൂന്നാളും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. സെക്കന്റ്‌ ഇയർ ബി എ മലയാളം ആണ് അവരുടെ ക്ലാസ്സ്‌. ******

ഡീ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു സർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചുള്ളൻ ആണെന്നാ കേട്ടത്.. നമുക്കെന്നെ ആണെന്ന് ഉറപ്പാണോ.. വല്ല ബികോം നും ആവും അല്ലടി രാതിക കണ്ടതാ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റിലേക്ക് ആ സർ പോണത്. ഗീതും ലക്ഷ്മിയും കൂടെ പുതിയ സർ നെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ ആണ്. നന്ദൂ അവർ പറയുന്നതും കേട്ടിരിക്കാണ്‌. അപ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു സർ കടന്ന് വന്നത്. Good morning.. Good morning sir.. Sir നെ കണ്ടതും ഗീതു ലക്ഷ്മിയെ നോക്കി ഇതാണോടി നീ പറഞ്ഞ sir ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.. ചുള്ളനല്ലെടി. പിന്നല്ലാതെ. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ sir നെ വായിനോക്കാൻ തുടങ്ങി. നന്ദു ഇവരെ നോട്ടം കണ്ട് sir നെ നോക്കി. ബ്ലാക്ക് കളർ ഷർട്ടും വെള്ള മുണ്ടും ഇട്ട് നെറ്റിയിൽ ഒരു ചന്ദനകുറിയും തൊട്ട് മുടിയൊക്കെ നന്നായി ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ മനോഹരം മുഖത്തെ ആ പുഞ്ചിരി ആണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി.

എന്താടോ താൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ.. സർ അവളോടായി ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവൾ ചുറ്റും നോക്കിയത് എല്ലാരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് താൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അവൾ സർനു ഒരു വളിഞ്ഞ ചിരി ചിരിച് ഇരുന്നു. ഗീതു അവളെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താടി ഇരുന്ന് ഇളിക്കുന്നെ.. അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ ഗീതുവിനോട് ചോദിച്ചു. അല്ല ഇവിടെ ഒരാളെ നോട്ടം കണ്ട് ഇളിച്ചതാ.. എന്റെ നന്ദു നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടയോ.. ആരെ.. ഓ ഇനിപ്പോ ആളെ അറിയാത്ത പോലെ നിന്നോ.. ഡീ നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ എനിക്ക് മനസിലായില്ല. ഓഹ് എന്റെ പെണ്ണെ.. നിനക്ക് സർനെ ഇഷ്ട്ടയോ.. നിന്റെ നോട്ടം കണ്ട് ചോദിച്ചതാ.. ഡീ വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയണ്ടാട്ടോ.. ഓഹ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലായി കൊഴപ്പം. വേണേൽ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ച ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ലക്ഷ്മി.. അതെ..

ഗീതും ലക്ഷ്മിയും അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഗീതുവിന്റെ കാലിന് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു. അവൾ വാ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നന്ദു അവളുടെ വാ പൊത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ അർജുൻ .. നിങ്ങളെ പുതിയ ലെക്ചർ ആണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതോണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. എല്ലാരേയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നന്ദുവിന്റെ ചാൻസ് ആയി ഞാൻ ആര്യ നന്ദ. വീട് പാലക്കാട്‌ തേങ്കുറുശ്ശി.. ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതും പറഞ്ഞു അവൾ ഇരുന്നു സർ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിചയപെട്ടു. ഓക്കേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷൻ നാളെ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യാം. Thank you everyone. അതും പറഞ്ഞു സർ പോയി. പോകുന്നതിനു മുൻപ് നന്ദുവിനെ നോക്കി ചിരിക്കാനും മറന്നില്ല.

അവളും തിരിച്ചു ചിരിച്ചു കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഹൗർ മീന മിസ്സ്‌ ആയിരുന്നു. മിസ്സ്‌ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇയറും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ നിന്നില്ല എന്നാലും ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തില്ല. എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു.ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതോണ്ട് തന്നെ ഉച്ച വരെ ക്ലാസ്സ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗീതുവും നന്ദുവും കൂടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി. ****** നന്ദു വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കയിരുന്നു. ഗീതു ഫോണും നോക്കിയിരിക്കയിരുന്നു. വൗ.. നന്ദു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടി.. തുടരും.