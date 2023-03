ഇശൽ: ഭാഗം 12

രചന: നിഹാ ജുമാന

ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഉടൻ ജിയാൻ ജീവയേയും ആഷിയെയും ഫോൺ വിളിച്ചു.. ഒരു പഴയ ബാന്ഡേഡ് കെട്ടിടത്തേക്ക് ആയിരുന്നു അവരുടെ പൊക്ക്.. ജിയാന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ട് ചെയറിൽ അവശയായി കിടക്കുന്ന നിയയുടെ മുഖം മാത്രം ആയിരുന്നു.ഫോൺ വാട്സാപ്പിൽ വന്ന് നിയന്റെ ഫോട്ടോയും ഒരു ലൊക്കേഷൻ ലിങ്കും കണ്ട് ജിയാൻ ആകെ പേടിച്ചു. ജീവയുടെ സഹായം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ എത്തി... ഫോൺ നമ്പറിന്റെ own റാഹിൽ ഷാ എന്ന് പേരിൽ ആണ് എന്ന് കണ്ടതും ജിയാന്റെ ഞെരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകി.ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം ആളിക്കത്തിയെങ്കിലും നിയയെ ഓർത്തു അവന് ആകെ വല്ലാണ്ട് ആയി. റാഹിൽന്റെ ഒപ്പം ഓൾ എങ്ങാനും പോകോ..ഏയ്..എന്താ ജിയാൻ നീ ഈ ആലോചിക്കുന്നത് ഓൾ അന്റെ പെണ്ണ് അല്ലേ..Yea..!! She is mine.. ആഷിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്കൊണ്ട് ജിയാൻ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട്.ആഷിയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് റാശിക്കും പാച്ചുവിനും മെസ്സേജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്..ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ മൂന്ന്പേരും വേഗം സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയി...

അവിടെ എത്തിയതും ആ പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് ചുറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് ജിയാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കേറി.അവന്റെ പുറകെ തന്നെ ആഷിയും ജീവയും ഓടി കേറി.. "റാഹിൽ...!!!" ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കേറിയതും ജിയാൻ അലറി വിളിച്ചു... "Ohh..ooh..Welcome welcome..JIYAN TAHAR.." കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയൊരു ശബ്‌ദം കേട്ടതും മൂന്ന്പേരും അങ്ങോട്ടു നോക്കി. റാഹിൽ ഷാ..!!! മൂന്ന്പേരും പറഞ്ഞു.റാഹിൽ അതെ എന്ന് അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.നിക്കാഹിന്റെ അന്ന് കണ്ടപോലെ അല്ല റാഹിൽ ഇപ്പൊ.ലുക്ക് ഒക്കെ ആകെ മാറി.ഒരു റൗഡി ലുക്ക് തന്നെ.സകീർ അലിയുടെ സ്നേഹപുത്രൻ ഷാ യുടെ മുഖം അല്ല അപ്പോൾ റാഹിൽ..വേറെ എന്തക്കോ ഓന്റെ മുഖത്തു ഉള്ളതുപോലെ ജിയാൻ തോന്നി.. "Jiyan, hey my Brother.." ജിയാനെ ചെന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് റാഹിൽ വിളിച്ചു.അത് കേട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞെട്ടിയെങ്കിലും ജിയാൻ ഓനെ അടർത്തിമാറ്റി. "നിയ എവിടെ...ഓൾ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്..huh?!"നെറ്റിചുളിച്ചുകൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു.. "ഹോഹോ..ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഹോട് ആവല്ലേ..ഭാഭി അകത്തു ഉണ്ട്..ശീ ഈസ് ഓക്കേ മാൻ..!!ഡോണ്ട് വറി.. എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ചു സംസാരിക്കണം അതിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്.

നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ചെയ്യ്.."(റാഹിൽ) "എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട..നിയ എവിടെ..?!"(ജിയാൻ) ജിയാൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് റാഹിൽ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു.. "എന്താണ് ബ്രദർ..?! ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ..I need to speak with you..അത് കഴിഞ്ഞ ബ്രദറിൻ തന്നെ ഞാൻ ഭാഭിയെ തരും.."(റാഹിൽ) ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റാഹിൽ പറഞ്ഞതും ദേഷ്യത്തോടെ ജിയാൻ മുഷ്ടിചുരുട്ടി. "Then tell me u #$&%..."(ജിയാൻ) "കൂൾ ബ്രോ കൂൾ.." ജിയാന്റെ ഷോൾഡറിൽ പതിയ തട്ടികൊണ്ട് റാഹിൽ പറഞ്ഞു.. "കൂൾ ആവണോ ഹോട് ആവണോ എന്ന് ഒക്കെ മച്ചാൻ തീരുമാനിച്ചോളും ട്ടാ..മോനെ അധികം ആൾ ആവണ്ട.." ഷോള്ഡറില് വെച്ചു റാഹിലന്റെ കൈ എടുത്ത മാറ്റികൊണ്ട് റാഷി അത് പറഞ്ഞു..റാഷിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടതും ജിയാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ നോക്കി..കൂടെ ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കണ് പാച്ചുവിനെയും കൂടി കണ്ടതും ജിയാന ചിരിച്ചു.സാധാരണ ഈ സമയം ലെവൻ ഉറങ്ങുന്നതാണ് അത്യാവിശം ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഓൻ വന്നത് എന്ന് ജിയാൻ മനസിലായി. "ഓഹ്..അപ്പൊ ബ്രോ ഒറ്റക്ക് അല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ..okey.."(റാഹിൽ)

"ആരെയ് ഭായ്..കൂടുതൽ അങ്ങട്ട് ഡയലോഗ് മാണ്ട..ഒന്നെങ്കിൽ ആക്ഷൻ..അത് നമ്മളെ കഥയെഴുതികാരി നെച്ചുന് വല്യ പിടിത്തം ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മക്ക് ആക്ഷൻ മാണ്ട.. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷനും മാണ്ട ഡയലോഗും മാണ്ട വേഗം ഒന്ന് ഓന്റെ പെണ്ണിനെ കൊടുത്ത നമ്മക്ക് വേഗം പോവേനി.."കോട്ടുവാ ഇട്ട് പാച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട് റാഹിൽ ചിരിച്ചു.ഓന്റെ ചിരി അത്ര ഇഷ്ടാപെടാത്തൊണ്ട എല്ലാവരും ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ നിന്നു.. "എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓളെ തന്നെ ഇങ്ങളെ കൂടെ വരും ഓളെ ഞാൻ പുടിച്ച വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പുറത്തു ണ്ട്.."(റാഹിൽ) ഗൗരവത്തിൽ റാഹിൽ പറഞ്ഞതും ജിയാൻ ഒന്ന് മൂളി.മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്കൊണ്ട് ഓന്റെ ഒപ്പം ജിയാൻ പോയി..അവരുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജിയാൻ വന്ന്.. ______________ ജിയാൻ പോയ് അത്ര ഗൗരവം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓന്റെ മുഖത്തിന്.മുഖം അഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഹിൽന്റെ മുഖത്തു ഇച്ചിരി ഗൗരവം ഉണ്ട്.. "എന്താടാ ഓൻ പറഞ്ഞെ..?!"(ആഷി) ആഷി ഓൻ വെന്ന് ഉടൻ തന്നെ ചോദിച്ചു.

അത് കേട്ട് കുശുമ്പ് മൂത്ത പാച്ചു മുന്നിൽ പോയി അഷിയെ തട്ടിയതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു.. "എന്താടാ ഓൻ പറഞ്ഞത്..!(പാച്ചു) "അതന്നെ അല്ലേ ഞാനും ചോദിച്ചത്..?!"(ആഷി) ആഷി നെറ്റിചുളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു..അത് കേട്ട് പാച്ചു പുച്ഛത്തോടെ മുഖം കോട്ടി. "ആ..എന്തക്കോ ഓൻ ചേല്ച്ച ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്ത.കഞ്ചാവ് അടിച്ചപോലെ എന്തക്കയോ വിളിച്ചു കൂവി.നിയനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓൻ വെറുതെ പുരാണം പറയണ്.."(ജിയാൻ) ദേഷ്യത്തോടെ ജിയാൻ പറഞ്ഞതും റാഹിൽ എന്തക്കയോ പ്ലാൻ നടത്തുന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവര്ക്കും മനസിലായി. "ഇജ്ജ് ന്താ അലോയ്ക്കണേ..?!"(പാച്ചു) ഒരു സൈഡിൽ തല പുകഞ്ഞ ആലോജിച് നിൽക്കണേ റാഷിയെ തോണ്ടികൊണ്ട് പാച്ചു മെല്ലെ വിളിച്ചു. "ഏഹ്..?!"(റാഷി) "ഇജ്ജ് ഇബടെ ഒന്നും അല്ലേ..👀"(പാച്ചു) "എടാ എന്തക്കോ ചീഞ്ഞ നാറുന്നില്ലേ..?!"(റാഷി) "മ്മ്..എൻക്കും തോന്നി..ആ പരട്ട കുളിച്ചിട്ടില്ല ന്ന തോന്നണേ.."അഷിയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് റാഷിയോട് പതിയ പാച്ചു പറഞ്ഞു. "പൊട്ടാ അതല്ല..

ഈ റാഹിൽ ന്റെ കാര്യം..ഓൻ ജിനുനെയും നിയനെയും തെറ്റിക്കാൻ നോക്കണേ പോലെ ഇല്ലേ..ജിനും നിയയും വർത്താനം പറയണത് ഓൾ മോളിൽ നിന്ന് കണ്ടക്കണ്.."(റാഷി) "ആ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓൾക്ക് മനസിലായി കാണും അല്ലോ റാഹിലിനെ പറ്റി.."(പാച്ചു) "എടാ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടിട്ടില്ല..ജിയാൻ ഓനെ തല്ലുന്നത് അല്ലേ ഓൾ കണ്ടത്..."(റാഷി) "ഹൊ തെറ്റുധാരണ വൺ..1"(പാച്ചു) "എടാ അത് കണ്ടോ..👀" പെട്ടന്ന് റാഷി പറഞ്ഞത് കേട്ട് പാച്ചു അങ്ങോട്ട് നോക്കി.ഒരുപാട് ചോര പുരണ്ട നിൽക്കുന്ന നിലം അവിടെ എന്താ നോക്കാൻ റാഷിയും പാച്ചും അങ്ങോട്ട് നടന്നു. ജിയാൻ തലതാഴ്ത്തി ഒരിടത്ത നിന്നു റാഹിൽ നിയനെ വിളിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ നിയ വന്നു..ജിയാൻ ഓളെ കണ്ടതും ഓടിപോയി കെട്ടിപിടിച്ചു.നിർവിഗാരത്തോടെ നിയയും നിന്നു.. ഓനെ ചേർത്ത പിടിക്കാൻ ഉള്ള് വെമ്പിയെങ്കിലും നിയ പെട്ടന്ന് റാഹിൽ പറഞ്ഞത് ഓർത്തതും ഓനെ പിടിച്ചു തള്ളി.ജിയാൻ ഞെട്ടികൊണ്ട് ഓൾടെ മുഖത്തു നോക്കി. "അ..അത്..എനക്ക് വീട്ടിൽ പോ..പോണം..ഞാ.." ജിയാനെ തള്ളെണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു നിയ പെട്ടന്ന് വിക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഡാ..ഓൾ ആകെ പേടിച്ച്കണ് ഇജ്ജ് പ്പോ ഒന്നും മുണ്ടണ്ട കാർ എടുത്തോ.."(ആഷി) അത് കേട്ടതും ജിയാൻ ഒന്ന് മൂളി.ജിയാന്റെ കണ്ണ് അപ്പോഴും എന്തക്കോ മിന്നിമറയുന്ന ഭാവങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന നിയയുടെ മുഖത്തേക്ക് ആയിരുന്നു.. "വാ.." ജിയാൻ നിയന്റെ കൈ പിടിച്ചു നടന്നു.

നടക്കുമ്പോൾ കൈ കെട്ടി അവരെ നോക്കി പുറകെ നിൽക്കുന്ന റാഹിലിനെ തിരിഞ്ഞ നോക്കാനും നിയ മറന്നില്ല.പൊയ്ക്കോ എന്ന് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ റാഹിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നിയയുടെ ഉള്ള് ഒന്ന് നൊന്തു... ഇന്ന് തന്റെ ബർത്തഡേ ആണ്.മഹർ അണിഞ്ഞ തന്ന് പാതിക്ക് പോലും ഓർമ്മ ഇല്ല.പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് ഓർത്തു ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് പ്രാങ്ക് തന്ന് തനിക്ക്‌ സർപ്രൈസ് തന്ന് റാഹിലിനോട് ഓൾക്ക് എന്തോ ഒരു സന്ദോഷം തോന്നി പോയി.എല്ലാവരെയും ചീറ്റ ചെയ്ത നാണംകെടുത്തിയ ജിയാനോട് ഒരു തരിപോലും ഓൻ ദേഷ്യം ഇല്ല, പെണ്ണ് ആയി കാണേണ്ടിയിരുന്നു പെണ്ണിനെ പെങ്ങൾ ആക്കിയ റാഹിലിനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ത്തരം ബഹുമാനം തോന്നി.എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ജിയാനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ ജിയാൻ റാഹിലിനോട് ദേഷ്യപെടുന്നത് മാത്രം കണ്ടിട്ടൊള്ളായിരുന്നു നിയ അത് കണ്ടപ്പോൾ നിയക്ക് ജിയാനോട് ദേഷ്യം കൂടി. ഇത്രയ്ക്കു നീചൻ ആണോ ജിയാൻ...ജിയാൻ കാരണം അല്ലേ ഓര്ടെ കുടുംബ ഒന്നാകെ അന്ന് നാണംകെട്ടത് എന്തിനാ അവരുടേത് മാത്രം അല്ലല്ലോ ന്റെ ഉപ്പച്ചിയോ..ഹും.. തന്റെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജിയാന്റെ കൈ ബലമായി നിയ വീടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി....... തുടരും..

