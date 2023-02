ഇശൽ: ഭാഗം 2

രചന: നിഹാ ജുമാന

പുറത്തു എത്തിയതും നേരെ ചെന്ന് പെട്ടത് ജിയാന്റെ മുന്നിൽ ആയിരുന്നു.. "അതേയ്.." (നിയ) തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ജിയാനെ നോക്കി നിയ വിളിച്ചു.. "മ്മ്..ന്താ.."(ജിയാൻ) വല്യ ജാഡയിൽ ഗൗരവത്തിൽ ജിയാൻ ചോദിച്ചു.. "എന്തിനാ വിളിച്ചേ..?!" (നിയ) ഓന്റെ അതെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഓള് ചോദിച്ചു... "എപ്പൊ..??!ആർ വിളിച്ചെന്ന്..?!"(ജിയാൻ) പടച്ചോനെ..ഇവന് ഇനി അല്ഷിമേസ് ആണോ... സംശയത്തോടെ പുരികം ഉയർത്തി ജിയാൻ വീണ്ടും.ചോദിച്ചു.അത് കേട്ട് നിയ ഓന്റെ നേരെ പേപ്പർ നീട്ടി..അത് വായിച്ചതും എന്തോ മനസിലായ പോലെ ജിയാൻ തലയാട്ടി. "മ്മ്.." നിയ തൊണ്ടയനാക്കി.. "ഹാ..നിന്നെ വിളിച്ചത് ഞാനെന്നെ..ഇജ്ജ്പ്പോ താ..ഈ ഫ്ലവർ പോട് ആ സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്ക്.."(ജിയാൻ) എന്ന് പറഞ്ഞ ജിയാൻ ഓളെ നേരെ ഒരു ഫ്ലവർ പോട് കൊടുത്തു.. ഈ സുന്ദരിയും സുമികയും എന്നോടോ ബാലാ.. എന്ന് മട്ടിൽ നിയ ഓനെ നോക്കി.. "പിടിക്കെടി.." (ജിയാൻ) പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അതും വാങ്ങി നിയ തിരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയി..

"ടാ റാഷി..ബാ..നമ്മക്ക് ഒരു ചെറിയ പണി ണ്ട്..." (ജിയാൻ) നിയ പോയതും ചങ്ക് റാഷിയെ വിളിച്ചു മീശ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞു.. "സോറി അളിയാ..പണിയെടുക്കാൻ ആണേൽ നമ്മൾ ഇല്ല..ഇബടെ ഒരുപാട് കിളികൾ ണ്ട്..നമ്മൾ ഏതേലും ഒന്ന് കിട്ടോ ന്ന നോക്കട്ടെ.."(റാഷി) ഇളിച്ചോണ്ട് റാഷി പറഞ്ഞതും ജിയാൻ ഓനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി.. "ആഹ് ന്നാ ബേരാ..എബടെക്കാ..?!"(റാഷി) ഒരു ഉഷാറില്ലാതെ ജീൻ ഒന്ന് കേറ്റികൊണ്ട് റാഷി ചോദിച്ചു..ഓൻ നിയ കൊടുത്ത പേപ്പർ ഓൻ കൊടുത്തു.. "എടാ പന്നി..ഇജ്ജ് ന്തിനാടാ ഓളെ വിളിച്ചേ..ഹോഹോ..അപ്പൊ അവിടെ വരെ ആയല്ലേ.."(റാഷി) പേപ്പർ വാങ്ങി വായിച്ചാ ഉടൻ തന്നെ റാഷി പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ജിയാൻ നാക്ക് കടിച്ചു ഓനെ നോക്കി.. "ടാ പൊട്ടാ..ഇത്‌ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല..മിക്കവാറും ആ ഇർഫാൻ ചെറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും..."(ജിയാൻ) പല്ലുകടിച്ചുകൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് റാഷി ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു..

"എടാ പതുക്കെ പറ ടാ..നിന്നെക്കാൾ ഫാൻസ് ലെവന..ഓന്റെ കിളികൾ എങ്ങാനും ഇജ്ജ് ചെറ്റ വിളികണ് കേട്ടാൽ അന്റെ കിളികൾ പാറിപ്പോവും വിധം ആയിറ്റങ്ങളെന്ന് കാട്ടും..ഇനി പറഞ്ഞീല കേട്ടീല ന്ന മാണ്ട.."(റാഷി) ഗൗരവത്തിൽ റാഷി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജിയാൻ ചിരിച്ചിട്ട് ഓന്റെ വയറ്റിന് കുത്തി. "ഇജ്ജ് പറഞ്ഞതും ശെരിയാണ്.പരമനാറിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അവന് നല്ലപിള്ളയാ..മാന്യൻ..സൽസൗഭാവി.. നമ്മളോ..?!"(ജിയാൻ) ഒരു പുച്ഛത്തോടെ ജിയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നു.. "വെറും ഊള.." (റാഷി) ജിയാൻ പറഞ്ഞ തീർക്കും മുമ്പേ റാഷി ഇളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ.. "പോടാ.." (ജിയാൻ) "അല്ലടാ..നമ്മളെ ബാക്കി പട ഓടെ..?! മങ്കി ആഷിയും മാക്രിജീവയും..പിന്നെ..ആ ദിവാകരൻ പാച്ചുവും..ഓടെ ടാ.."(റാഷി) പെട്ടന്ന് കൂടെ ഉള്ളോലെ ഓർമ്മ വന്നതും റാഷി ചോദിച്ചു.. "ആഷിക്കും ജീവക്കും അവിടെ സ്റ്റേജിൽ പണിയുണ്ട്..പിന്നെ ആ താ വരുന്നു..ദിവാകരൻ പാച്ചു.."(ജിയാൻ)

ജിയാൻ പറയുന്നതിന് ഇടക്ക് വരാന്തയിലൂടെ നടന്ന വരുന്ന ഫർഹാനെ ചൂണ്ടികൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞു...ഓനെ അടിമുടി നോക്കിയിട്ട് റാഷി കൈ താടക്ക് കൊടുത്തുനിന്നു. "എന്തുവാടേ ഇത്‌..പാടത്തു കുത്തിവെക്കാനുള്ള കോലവോ.."(റാഷി) ഓനെ അടിമുടി നോക്കീട്ട് റാഷി ജിയാനോട് ചോദിച്ചു.. "പാടത്തകൊലോ..ഇത്‌ ആയിനും പറ്റൂല മുത്തേ.."(ജിയാൻ) റാഷിയുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത ചെന്ന്കൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞു.. "എങ്ങനെണ്ട് വെറൈറ്റി അല്ലേ.."(പാച്ചു) ചുവപ്പ് കോട്ടിങ് ഉള്ള കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉയർത്തികൊണ്ട് പുരികം പൊക്കി പാച്ചു ചോദിച്ചു.. "പിന്നെ പൊളി...."(റാഷി) ഓനെ നോക്കി ആക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റാഷി പറഞ്ഞു.. "ക്രാ തുഫ്..എന്താടാ ഇത്‌..ഓന്റെ ഒരു ചോപ്പ് സൺ ഗ്ലാസും..പച്ച ഷൂസും..മഞ്ഞ ഷർട്ടും..റോസ് ബെൽറ്റും..ബ്ലാഹ്..എന്താടാ ഇത്‌.."(ജിയാൻ) ഓനെനോക്കി കണ്ണുരുട്ടികൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു..ജിയാന്റെ ദേഷ്യത്തിലും കാര്യം ഇല്ലാതില്ല..കാരണം പാച്ചു കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലാമർ ആയിരുന്നു.. "ഫാഷൻ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത തെണ്ടി മാറി നിൽക്ക് അങ്ങോട്ട്.."(പാച്ചു) ജിയാനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ഓൻ റാഷിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു.. "എടാ ഇജ്ജ് പറി എങ്ങനെ ണ്ട്..?!"(പാച്ചു) "ബ്യൂട്ടിഫുൾ..കൊള്ളാം മുത്തേ..സൂപ്പർ..

കിടുക്കി..ഇങ്ങാനെ തന്നെ കണ്ടീന്റയു ചെയ്യ് ട്ടാ..എന്റെ എല്ലാ വിധ അനുഗ്രഹവും.."(റാഷി) "തങ്കു.."(പാച്ചു) അവരുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കണ്ട് ജിയാൻ ദേഷ്യത്തോടെ നടന്നു.പുറകെ തന്നെ രണ്ടാളും ഓടി.. "എടാ എങ്ങോട്ടാ ആടാ ആ തെണ്ടി പോകുന്നത്.."ജിയാന്റെ പുറകെ ഓടുമ്പോൾ കാര്യം മനസിലാകാതെ പാച്ചു റാഷിയോട് ചോദിച്ചു.നിയക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്ത കാര്യം ഒക്കെ റാഷി ഓൻ പറഞ്ഞകൊടുത്ത.. ഇർഫാന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് കേറിയതും കഞ്ചാവ് വലിച്ചുകൊണ്ട് ബോധം പോയി കിടക്കാണ് ചെക്കൻ... ഒന്നും നോക്കീല്ല..ജിയാൻ കേറി എങ്ങോട്ട് മേഞ്ഞു.അന്തം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇർഫാൻ ഒന്നും മനസിലായില്ല..മനസിലാക്കികൊടുക്കും വേണ്ട എന്ന് മട്ടിൽ കൈഉം വീശി അവിടെന്ന് മൂന്ന് പേരും ഇറങ്ങി..ബോധം മറിഞ്ഞ ഇർഫാൻ ആ ക്ലാസ് മുറിയിലും കിടന്നു.. _______ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ക്യാന്റീനിലേക്ക് പോയി.പ്രോഗ്രാം തിരക്ക് ആയോണ്ട് കുട്ടികൾ കുറവ് ആയിരുന്നു ക്യാന്റീനിൽ... നിയയും സനയും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ക്യാന്റീനിലേക്ക് കേറിയതും..എന്തക്കോ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനെയും ആഷിയെയും ജിയാനെയുമാണ് കണ്ടത്.. സാധാരണ ജിയാനെ കാണുമ്പൊൾ നിയ വെറുതെ പോയി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു.

ഇന്നലെ അത്യാവിശം തെറികേട്ടോണ്ട് പോണില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഓള് ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്നു സന ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പോയി.. "ഹലോ..പൂയ്.."പെട്ടന്ന് ഒരു കൈകോട്ടി വിളി കേട്ടതും സംശയത്തോടെ നിയ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ആഷിക്കയാണ്..ഓളെ നോക്കി ഒരു പുച്ഛത്തോടെ കാലും നീട്ടി ജിയാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്..ഓനെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ നിയ ആശിയോട് കൈകൊണ്ട് എന്താ എന്ന് കാണിച്ചു.. "ഇബടെ കം ഓൺ.."കൈകൊണ്ട് മാടി വിളിച്ചോണ്ട് ആഷി വിളിച്ചു.. കൂടുതൽ ജാഡ കാട്ടാൻ നിക്കാതെ നിയ എഴുന്നേറ്റ് ഓരടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. "ഡാ..!!!" നിയ അടുത്ത നടന്ന വന്നതും പിന്നിൽ നിന്നൊരു അലർച്ച കേട്ടതും ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്നു.ഞെട്ടികൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ നോക്കിയതും പിന്നിൽ കലിപൂണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇർഫാന്റെ ടീമിനെയാണ് കണ്ടത്...ചുണ്ട് ഒക്കെ പൊട്ടി കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് പടർന്ന് കൈയിൽ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള കേട്ട അമർത്തി കേട്ടികൊണ്ട് ഇർഫാനുമുണ്ട്.. ഒരു യുദ്ധം പ്രേതിക്ഷിച്ച കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ക്യാന്റീനിൽ കൂടി നിന്നു.ആദ്യമായിട്ട് തല്ല് കാണാൻ പോകുന്ന ത്രില്ലിൽ നിയയും അവിടെ നിന്നു. ______

അടിയുടെ ലഹരിയിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ആഹ്ലാദത്തോടെ അടി കണ്ട് ഇരുന്നു.എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇബിടെയും ആ ക്ലിഷ്‌ സീൻ ഉണ്ടായി..കുടവയറൻ കഷണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ എൻട്രി..അയാൾ കണ്ടതും പിള്ളാര് എല്ലാവരും മുഖം ചുളിച്ചു..നല്ലൊരു സീൻ ആയിരുന്നു..!! "Hey..What is Going On here..!!!"അയാളുടെ അലർച്ച കേട്ടതും പിള്ളാര് ഒക്കെ തല്ല് നിർത്തി.ചോര കുതിർന്ന ചുണ്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ജിയാൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇർഫാന്റെ മൂക്കിന് ഇട്ട് കുത്തി.അപ്രതീക്ഷിതമായത് കൊണ്ട് ഇർഫാൻ തെറിച്ച പുറകിലോട്ട് മറിഞ്ഞ വീണു..അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റസ്നെ എല്ലാം ടീച്ചേർസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു. "You...Jiyan come to my Office.."കണ്ണട മുന്നിലേക്ക് ഉന്തികൊണ്ട് കുടവയർ ചാടിയ അയാൾ പാന്റ് ഒരു തവണം കൂടി കെയറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. ക്യാന്റീനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബോട്ടിലുമായി വരുവായിരുന്നു റാഷിയും പാച്ചുവും.. "എടാ പാച്ചു അന്നേ ഓള് നോക്കി നിൽക്കണ്ത ഇജ്ജ് കണ്ടാ..ടാ..അന്നേ ആ പെണ്ണ് നോക്കി ചിരിക്ക്ണ് ന്ന.."പാച്ചുവിൻറെ പുളിച്ചി ഡ്രസ്സ് കോഡ് കണ്ട് ക്യാന്റീനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സന ഓനെ കണ്ട് ചിരിക്ക്ണത് കണ്ട് റാഷി പാച്ചുവിനെ മെല്ലെ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു..

"അയന.." (പാച്ചു) ഓന്റെ ചോപ്പ് കോട്ടിങ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉയർത്തി റാഷിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പാച്ചു പറഞ്ഞു.. "ടാ പൊട്ടാ ഓൾക്ക് അന്നൊട് ലാബ്‌ ആണ് ന്ന.." (റാഷി) പിരി കേറ്റി വിടാൻ റാഷിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ ആരും ഉള്ളു.. "ആണാ..?!"(പാച്ചു) ഒരു സംശയത്തോടെ ഓനെ നോക്കി പാച്ചു ചോദിച്ചു.. "ആ ന്ന.."(റാഷി) ഒന്നും നോക്കീല്ല പാച്ചു നേരെ സനന്റെ എട്ത്ക്ക് പോയി.. "ടി പോത്തേ..ഇജ്ജ് ന്തക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം ഇല്ല..ന്ക അന്നേ ഇഷ്ടല്ല.."(പാച്ചു) കൈകൊണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് ക്രിസ്സ് ക്രോസ്സ് ആക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പാച്ചു പറഞ്ഞു.. "ഏഹ്..?!" (സന) കാര്യം മനസിലാവാതെ ഓനെ അന്തംവിട്ട നോക്കിക്കൊണ്ട് സന പറഞ്ഞു.. "ഹേ..ഹേ..ഇജ്ജ് ഇനി ഒന്നും മുണ്ടണ്ട..എനക്ക് ഇഷ്ടല്ല പറഞ്ഞാൽ അല്ല..ഹൊ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട്..അനക്ക് ന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസിലാവൂല..എനക്ക് അന്നേ ഇഷ്ടായില്ല ന്ന..ശേ..ഈ പെൺകുട്ടികളെ എന്ത് ഇങ്ങനെ.."കൈഉം മലർത്തി ആരോട് എന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞോണ്ട് പാച്ചു ക്യാന്റീന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു..ഓന്റെ പുറകെ ചിരി അടക്കി പിടിച്ചോണ്ട് റാഷിയും അകത്തേക്ക് കേറി.കിളി പോയി സനയും.. ____________ "Hey Bloody Man..!!" ചുണ്ട് പൊട്ടി ചോര വന്നത് തുടച്ച കളയുമ്പോൾ ആയിരുന്നു

ക്യാന്റീനിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ജിയാൻ ആ വിളി കേട്ടതും തിരിഞ്ഞ നോക്കിയതും ഉരക്ക് കൈ ഉം കൊടുത്ത തന്നെ അടിമുടി നോക്കുന്ന നിയനെ.. "എന്താടി..?!"(ജിയാൻ) ഓൾടെ നോട്ടം കണ്ട് കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു.. "ഉമ്മാന്റെ ജിനുമോനന്റെ കൈയിൽ ഫുൾ തല്ല് കൊള്ളിത്തരം ആണല്ലോ.."(നിയ) "ആണെങ്കിൽ അനക്ക് എന്താടി..?!" (ജിയാൻ) ഓളെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു.നിയ ചുമൽ കൂപ്പി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചു.. ജിയാൻ പിന്നെ ഓളെ ശ്രെദ്ധിക്കാതെ കൈയിലെയും കാലിലെയും ചോര ടവൽ കൊണ്ട് തുടച്ചു..അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അഷിയും ജീവയും ഉണ്ടായിരുന്നു.. "അതെയ്.."പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ നിയ ഓനെ വിളിച്ചു..ഓന്റെ എടുത്ത നിന്ന് ഒരു തുറിച്ചു നോട്ടം കിട്ടിയതും ഓള് ഇളിച്ചു.. "കൂയ്..Bloody Mahn...!!ഇങ്ങട്ട് നോക്ക്.."(നിയ) ഓൾടെ വിളി കേട്ടതും ഓൻ പെരുത്ത കേറാൻ തുടങ്ങി.ദേഷ്യത്തോടെ ഓൻ ഓളെ നോക്കി പിന്നേ പുറകിലേക്ക് നോക്കി അഷിയും ജീവയും ശ്രെദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതും ജിയാൻ നിയന്റെ കൈയിൽ കേറി പിടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി....... തുടരും..

