ഇശൽ: ഭാഗം 22

രചന: നിഹാ ജുമാന

(ഷാന) കേൻസയും ജിയാനിക്കയും പോയതോടെ കുറച്ചു നേരം നിയ സൈലന്റ് ആയി ഇരുന്നു.പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പിടിച്ചു കുലുക്കി ഓരോ ഗെയിം കളിപ്പിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതും നിയ കുളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിലേക്ക് പോയി.ഷട്ടിൽ കളിച്ചു ക്ഷീണിച്ചോണ്ട് നസ്രുവും സനയും അവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി.. ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയി വന്നിട്ടും ബാക്കി 3 പെണ്ണ്ങ്ങളും കുളിച്ചു ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല.അവരെ കാത്തു നില്ക്കാൻ ഞാൻ ഹാളിൽ ഇരിക്കാൻ എന്ന് കരുതി അവിടേക്ക് പോയി.നസ്രുന്റെ ബ്രോ എന്തോ ക്ലാസ്സിന് പോകുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ടാറ്റാ തന്ന് പോയി ബോർ അടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ എന്നോട് ടീവി കണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓൻ പോയി.. പ്യാവം കുട്ടി..വാക്കേഷനിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്.. "സാലിക്ക.." ടീവി റിമോട് ഹാളിലെ സോഫയിൽ ഇരിക്കണ സാലിക്കന്റെ അടുത്ത ആണ്.പെട്ടന്ന് എന്റെ വിളി കേട്ടതും സാലിക്ക ഒന്ന് നെറ്റിചുളിച്ചു എന്നെ നോക്കി.. അയ്യോ പണിയായോ.. "അല്ല..ഈ ജീവക്കാ വിളിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഇല്ല..ഹിഹി..വിളിച്ച ഇഷ്ടായീലെ..😨😬"

കൊയ്പ്പയോ എന്ന് സ്പ്രെഷൻ ഇട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.ഓർ എന്നെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി.പണിപാളി...അപ്പുറത്തു നിന്ന് ആ റാഷി കൊരങ്ങാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇജ്ജ് തീർന്നീടി തീർന്ന എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്..ചെറ്റ.. "അങ്ങനെതന്നെ വിളിച്ചോ.."ചിരിച്ചോണ്ട് സാലിക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാനും ചിരിച്ചു.അപ്പുറത്തു പ്ലിങ്ങസ്യ മുഖമായി നിൽക്കണ റാഷി കൊരങ്ങനെ നോക്കി വിജയഭാവത്തിൽ ചിരിക്കാനും മറന്നില്ല😎 റിമോട് എടുത്ത ഞാൻ ടീവി കാണുമ്പൊൾ ആയിരുന്നു.അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഹായ് ജാക്കി ചാൻ എന്ന് ഒരു കാറൽ കേട്ടത്.നോക്കിയപ്പോൾ കൈയിൽ വല്യ കവർ ലെയ്സ് പാക്കറ്റ് ഉം എടുത്ത ചാടിവന്ന് സോഫയിൽ ഇരിക്കൻ പാച്ചുക്ക.. "😍ഞാനും ജാക്കി ചാൻ ഫാനാ.."(ഞാൻ ) "യാ..മീ ടൂ.."(പാച്ചുക്കാ) എന്ന് പറഞ്ഞ പാച്ചു ലെയ്സ് വായയിൽ കുത്തി കേറ്റി.. "അയ്യാ..ഇത്‌ കയ്യാൻ ആയല്ലോ..ഇത്‌ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്താ..?!"(പാച്ചുക്കാ) "ഡോറ..😬😰"(ഞാൻ) "എനക്ക് ഇഷ്ടല്ല.."(പാച്ചുക്കാ) "യാ മീ ടൂ.."(ഞാൻ) "പാച്ചോ.."(റാഷി കൊരങ്ങാൻ🐵) "യെസ് ബോസ്സ്.."(പാച്ചുക്ക)

"നമുക്ക് ആഷിന്റെ ഒപ്പം പോവല്ലേ..കമ്പനി കാണാൻ.."(റാഷി കൊരങ്ങാൻ🐵) ആ അങ്ങട്ട് ചെന്നാലും മതി നസ്രു ഉപ്പച്ചി അന്നെ MD കസേര തരും..😏 "ഹും..പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധകമ്പനി നിങ്ങൾ ഒക്കെ കാണാൻ കിടക്കണേ ഉള്ളു..😎"(പാച്ചുക്ക) "മാസ്സ് ടാ.."(ഞാൻ) ബെർതെ... "ജിയാനിക്ക വന്നാൽ ഞാൻ പോവന്നു ഉണ്ട്..ഇങ്ങള് ആരൊക്കെ ണ്ട്..?!" അങ്ങട്ട് വന്ന് നസ്രു ചോദിച്ചു.ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൈ പൊന്തിച്ചു.അപ്പോഴേക്കും ഹാളിൽ എല്ലാരും എത്തിയിരുന്നു.നിയയും സനയും ആശിക്കയും.. ______________ (ജിയാൻ) "ഹാ.." "എന്താ ഇത്‌ ആലോചിച്ചു ഇരിക്കണേ..താ..Meet My friend.." "Hmm.." ഓൾക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയതും പരിചിതമായ ആ മുഖം കണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിടത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി.. "Hy..Jinu..this is My friend Shahina..." എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ എനക്ക് ഷാഹിനാനെ പരിചപ്പെടുത്തി തന്നതും ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റാക്കായി. "Her wedding party ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആണ്..നമുക്ക് പോവണം കേട്ടോ ജിനു.."

കെൻസ എന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു..ഞാൻ ഓൾക്ക് ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. ഈ തേപ്പ്പെട്ടി ആണോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട്‌.. ആ ഈ പിശാശിനെ ഇവിടെ വെച്ചു എങ്ങാനും സാലി കണ്ടാൽ മതി.. എന്നെ കണ്ട് T.P(തേപ്പ്പെട്ടി)കിടന്ന് തിരിഞ്ഞ കളിക്ക്ണ്ട്.ഞാൻ ഓളെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചോടത്.എനക്ക് ഓളെ പരിജയം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ നിന്നു... "അപ്പൊ എന്തായാലും..വാ..വരണം ട്ടോ..ഹേ..then okey Kensu..See u..bye.."എന്നെ നോക്കി ഒരു പുളിങ് തിന്ന് ഇളി പാസ്സാക്കി ഓൾ നൈസ് ആയി മുങ്ങി.. പെട്ടന്നുള്ള ഓളെ പോക്ക് കണ്ട് കെൻസ ഒന്ന് സംശയിച്ചു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്.. "എന്തെ.." "അല്ല..നീ ഇനി ഇവളെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിനി ഏതേലും പ്രേമരോഗി ആയിരുന്നോ.."(കെൻസ) "Hey...No man..എനിക്കും എന്നും എന്റെ നിയ മാത്രം ഉള്ളെ.." എന്ന് പറഞ്ഞ ഓളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ മുന്നിൽ നടന്നു..പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്ത ഞാൻ നോക്കി.എന്റെയും ഓള്ടെയും നിക്കാഹിന്റെ ദിവസത്തെ ഫോട്ടോ.മുഖം കനപ്പിച്ചു ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോക്ക് പോലും ചിരിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഓളെടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു..

ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്റെ നെഞ്ചോട് ആ ഫോൺ അടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. എന്റെ പെണ്ണ്..💞 ______________ (കെൻസ) ഛെ...ഈ ഷാഹിനാ ഇത്‌ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ..പെട്ടന്ന് പോവരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നാശം..എനിക്ക് ആകെ കുറച്ചു നേരമേ കിട്ടുന്നൊള്ളു ജിയാന്റെ ഒപ്പം സ്പെൻഡ്‌ ചെയ്യാൻ.. ആ നിയ കാരണമാ ഒക്കെ..ഹൊ..Bloody.......What the f** നീ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ നിയ..ഈ കെൻസ ഖലീൽ ആരാ എന്ന് നീ അറിയും.. "കെൻസ.." പെട്ടന്ന് ജിനുന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ആണ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണര്ന്നത്.. "Ya..Darling.." "വാ..വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ..അവിടെ ആഷി എനിക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ്..ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകണം.." ഹൊ.. ഞാൻ വേഗം ജിയാന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.ഓന്റെ കൈയിൽ കേറി പിടിച്ചു നടന്നു.കൈ കോർത്ത പിടിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ജിയാൻ കൈ കുടഞ്ഞു. ഹും..ആ നാശം ഇങ്ങനെ വന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ..😠

ദേഷ്യം നുരഞ്ഞു പൊന്തി വന്നെകിലും എങ്ങനെയോ കടിച്ചമർത്തി ഓന്റെ ഒപ്പം കാറിൽ കേറി. എത്രയൊക്കെ ഞാൻ മിണ്ടിയാലും ജിയാൻ ശ്രെദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല.ഇടക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് മൂളി തരും.ഫോണിൽ എന്തോ ഇടക്ക് നോക്കുന്നും ഉണ്ട്.ദേഷ്യം പല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി എങ്ങനെയോ ഞാൻ നിന്നു.. "എനിക്ക് ഒരു ഫോൺകവർ വാങ്ങാനുണ്ട്..ഇജ്ജ് കോർച്ചേരാം ഇബടെ ഇരിക്ക്.."കാർ സൈഡ് ആക്കി അത് പറഞ്ഞ ജിയാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. ഡിങ്..' പെട്ടന്ന് ജിയാന്റെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേട്ടതും നെറ്റിചുളിച്ചു ഞാൻ നോക്കി.. ഫോൺ എടുത്ത നോക്കിയതും *MY GIRL😍 എന്ന് സേവ് ആക്കിയ കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് ആണ്.അത് നിയ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായതും എന്റെ കണ്ണിൽ അഗ്നി ആളികത്തി.. സോറി ജിയാൻ..😥😥 എന്ന് മെസ്സേജ് കണ്ടതും ഒരു നിമിഷം കെൻസ ഒന്ന് സംശയിച്ചു നിന്നു.പെട്ടന്ന് എന്തോ തലയിൽ കത്തിയതും.ഒരു പുച്ഛചിരിയോടെ കെൻസ ടൈപ്പ് ചെയ്തു.... ____________ (നസ്രു) "ജിയാനിക്ക വന്നാൽ ഞാൻ പോവന്നു ഉണ്ട്..ഇങ്ങള് ആരൊക്കെ ണ്ട്..?!" ഞാൻ ചോദിച്ചതും എല്ലാരും കൈ പൊന്തിച്ചു.ഒരാൾ ഒഴിച്ചു.. യാ..ദാറ്റ് ജാഡ തെണ്ടി ആഷി...... തുടരും..

