ഇശൽ: ഭാഗം 25

രചന: നിഹാ ജുമാന

"Do you Miss me..?!" ജിയാന്റെ ആ ചോദ്യം കേട്ടതും നിയക്ക് ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു.ഇത്രെയും ദിവസം മിണ്ടാത്തതിന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാം നിയ ഓന്റെ കവിൾ കടിച്ചുകൊണ്ട് തീർത്തു. "ഔ കടിക്കല്ലേ..ഈ ചൈത്താന് കുട്ടി.."നിയനെ നോക്കി ജിയാൻ പറഞ്ഞു.. "അനക്ക് ഇല്ലേലു.. I missed u so badly.."എന്ന് പറഞ്ഞ ജിയാൻ ഓൾടെ കവിളിൽ ചുണ്ടമർത്തി.നിയ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. "ജിയാൻ..."നിയ വിളിച്ചു.ജിയാൻ മൂളികൊണ്ട് വിളി കേട്ടു. "ഉമ്മിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ.."നിയ പറഞ്ഞ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് നിയന്റെ ചുണ്ടിൽ ജിയാൻ വിരൽ വെച്ചു. "I can understand Niya.."ജിയാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടതും നിയ ചിരിച്ചു. "ജിയാൻ..നമുക്ക് ഒരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങണം.."പെട്ടന്ന് നിയ പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ജിയാൻ ഓളെ നെറ്റിചുളിച്ചു നോക്കി. "അവിടെ ഞാനും ഇങ്ങളും നമ്മളെ ഫാമിലിയും..പിന്നെ ഇങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സഉം ഒക്കെയായി...എപ്പടി..പൊളി ആവൂലെ.." "No..."ജിയാൻ ഇഷ്ടം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് നിയ ഓനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി. "അത് ന്താ..അങ്ങനെ എന്ത് രസാ ആയിരിക്കും.."

"ഒരു രസുല്ലാ..ഇജ്ജ് ഒന്ന് പോയിക്കാ നിയ...ഓളെ ഒരു ബംഗ്ലാവും പൂതിയും..വേറെ വല്ലതും പറി.."ജിയാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് നിയ ഓനെ ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി. "നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ പോയി ഇക്കാ ക്ക് ഒരു കോഫി ഇട്ടിട്ട് വാ.."ഓളെ കവിളിൽ നുള്ളികൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞു. "ഇക്കയോ..ആരുടെ ഇക്കാ.."ഓനെ നോക്കി നിയ ചോയിച്ചു.. "ആ ഇക്കാ തന്നെ.."ഒരു കള്ളംനോട്ടം നോക്കി ജിയാൻ ഓളെ അരയിൽ കൈ അമർത്തി.ഇട്സ് ഇഞ്ചുറിസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് അറിയാവുന്നത്കൊണ്ട് നിയ മെല്ലെ വലിയാൻ നോക്കി. "ഇക്കാ അല്ല ചക്ക..മാറി നിൽക്ക് ഞാൻ പോയി കോഫി ഇടട്ടെ..നമ്മൾ കോഫി ഒക്കെ ഇനി പറ്റോ ന്തോ..കുടിയും താമസം ഒക്കെ ആ തമ്പ്രാട്ടിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ അല്ലെനിയോ.."മുഖം കോട്ടി നിയ പറഞ്ഞതും ജിയാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. "കുശുമ്പ് ഒട്ടും ഇല്ലാലെ ന്റെ പെണ്ണുംപിള്ളക്ക്.."ഓളെ കവിളിൽ തട്ടികൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു "ഹും..എനക്ക് ഒരു കുഴിന്തും ഇല്ല..ഇങ്ങള്ക്ക് കോഫീ ഇട്ട് തരാന് ഇനി ഓളോട് പറി..

"നിയ ദേഷ്യത്തോടെ ഓന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ്.ഓളെ അതേപോലെ ജിയാൻ ഓളെ പിന്നെയും പിടിച്ചു ഇരുത്തി. "അപ്പൊ ഇജ്ജ് ഇട്ട് തരൂലേ.."ഓളെ നോക്കി ജിയാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല ന്ന നിയ പറഞ്ഞു. "ന്നാ ഞാൻ ഓളെകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചോളാം.." "ആഹ്..ആയിക്കോട്ടെ..അയിന് എനക്ക് എന്താ.."വേറെ എവിടേക്കോ നോക്കികൊണ്ട് നിയ പറഞ്ഞു. "ഒന്നും ഇല്ലേ.."ഓൾടെ ഇടിപ്പിൽ നുള്ളികൊണ്ട് ജിയാൻ ചോദിച്ചു.ഇടിപ്പിൽ ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എരുവ് വലിച്ചു നിയ ജിയാനെ നോക്കി ദഹപ്പിച്ചു. "വല്ലതും ണ്ടാക്കി താടി...പൈചിട്ട് വയ്യാ ഡീ...ആ കെൻസക്ക് മെഗ്ഗി അല്ലാതെ ഒരു തേങ്ങയും ണ്ടാക്കാൻ അറീല..2 ആഴ്ച്ചകൊണ്ട് ന്റെ കോലം തന്നെ മാറിയത് ഇജ്ജ് കണ്ടീലെ..പോയി എന്തേലും ണ്ടാക്കി ത്താ..ചെല്ല് നിയ.."കെഞ്ചികൊണ്ട് ജിയാൻ പറഞ്ഞതും അത് കേട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് നിയ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.. ജിയാൻ നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കേറി.ഫ്രഷ് ആയി വന്നപ്പോഴേക്കും ഫുഡിന്റെ സ്മെൽ നല്ലാ പോലെ മൂക്കിൽ അടിച്ചു കേറി.വേഗം ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആക്കി ജിയാൻ ഓളെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.

ഫൗസിഉമ്മിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽകുമ്പോൾ ആയിരുന്നു റാഹിലന്റെ ബെസ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ ദിൽഷാദ് ഫോൺ വിളിച്ചത്.അവർ നിൽക്കുന്ന അതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഓനും എന്ന് കണ്ട് റാഹിൽ ഉപ്പാനോടും ഫൗസിഉമ്മിയോടും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഓൻ ഫ്രണ്ട്‌ന്റെ ഒപ്പം വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിൽഷാദ് പറഞ്ഞ റൂമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. "ആ റാഹി ബാ.."കൈയിൽ ഓറഞ്ച് വായയിലേക്ക് കുത്തികേറ്റികൊണ്ട് ഡോറിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കണ് ദിൽഷാദിനെ കണ്ടതും റാഹിൽ നെറ്റിചുളിച്ചു. "അപ്പോ അനക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ..?!"റാഹിൽ ചോദിച്ചതും ദിൽഷാദ് ഇളിച്ചുകാണിച്ചു. "ചങ്കെ..എനക്ക് അല്ല പെങ്ങൾക്ക് ആണ്..ഓൾ ആക്റ്റീവ് മേൽ ന്ന വീണു..കൈഉം കാൽ ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞക്കണ്..ഹും..ങ്.."ദിൽഷാദ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് റാഹിൽ ഓനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. "ഒന്ന് വിട ടാ..ആ കുരിപ്പ് ന് കിട്ടിയത് ഒന്നും പോരാ..ഇത്‌ കിട്ടിയതന്നെ നന്നായി ന്നാ വീട്ടാർ എല്ലാരും പറയണേ..അയിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് എന്താ ന്ന അനക്ക് അറിയോ..പിത്തകാളി..

"ദിൽഷാദ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് റാഹിൽ വാ പൊളിച്ചു. "അപ്പൊ ഇജ്ജ് ഇപ്പൊ കരഞ്ഞത്.." "ആര് കരഞ്ഞ..?!ഓറഞ്ച് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചുമച്ചതാ ടാ പൊട്ടാ.."ദിൽഷാദ് പറയ്ണത് കേട്ട് റാഹിൽ സ്വയം തലക്കടിച്ചു. എന്റെ ചങ്ക് അല്ല..ഇതല്ല ഇതിന് അപ്പുറവവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം.. "അല്ല ഇജ്ജ് എന്തിനാ പൊറത് നിൽക്കണേ.."റൂമിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കണത് കൊണ്ട് റാഹിൽ ചോദിച്ചു. "ഹൊ..അത് ഓൾക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ എടുക്കാ..ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ ബലാൽ എന്നെ കാറിതിന്നും..നോക്കിക്കോ ഇജ്ജ് ഇപ്പൊ ഒരു അലറച്ച കേൾക്കും.."ദിൽഷാദ് പറഞ്ഞ തീർത്തതും ഒരു അലർച്ച അവിടെ നിന്ന് കേട്ടു.അത് കേട്ട് റാഹിൽ ചിരിച്ചു.പക്ഷെ ദിൽഷാദ് ഒരു സംശയഭാവത്തിൽ നിന്നു.. "എന്താടാ..പെങ്ങൾ കരഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് സങ്കടയോ..🤣

"റാഹിൽ കളിയാക്കി ചോദിച്ചതും ദയനീയമായി ദിൽഷാദ് റാഹിലിനെ നോക്കി അല്ല എന്ന് തലയാട്ടി. "പിന്നെ..?!" "എടാ ഇത്‌ പെങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ അല്ല ടാ ആ നേഴ്സ്ന്റെ കരച്ചിൽ ആടാ കേട്ടത്..വാടാ..ആ ചെത്തല ന്റെ നേഴ്സ്നെ കൊന്നോ പടച്ചോനെ.."എന്ന് പറഞ്ഞ ദിൽഷാദ് ആ മുറിയിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു ഓന്റെ വേവലാതി കണ്ടാൽ മനസിലാവും രണ്ടീസം കൊണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കറങ്ങി ഓൻ വളച്ചതാണ് ആ നഴ്സിനെ ന്ന.. ദിൽഷാദിന്റെ ഒപ്പം റാഹിലും ആ മുറിയിലേക്ക് കേറി.തലക്ക് കൈ കൊടുത്ത ദിൽഷാദ് വേഗം നഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി.ഇൻജെക്ഷൻ വെക്കാൻ നിന്ന് ആ നഴ്സിന്റെ കൈ കടിച്ചു പറിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഓന്റെ പെങ്ങൾ.. "ഡീ..വിട് എടി..ഡീ രാക്ഷസി വിട് ഡീ.."ദിൽഷാദ് ഓളോട് കെഞ്ചി പറയുന്നുണ്ട്. "മ്മാ..അയ്യോ..വിട് കൊച്ചെ.."നേഴ്സ് കിടന്ന് കരഞ്ഞ അലമ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട്.. റാഹിൽ തല ചരിച്ചു ദിൽഷാദിന്റെ പെങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞെട്ടി.. ദിൽന..... തുടരും..

