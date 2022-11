രചന: RINIS

ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വിശ്വയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വിശ്വ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അവന്റെ വീടല്ലെന്നും മനോജിന്റെ ആണെന്നും അത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മേലെ കേസ് ഒന്നും വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി.. ചുറ്റിലും കാടാണ്. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കുമോ.. എന്തായാലും വച്ചത് നന്നായി. നങ്ങൾ വീട്ടിലേയ്ക്ക് കയറി മനോജിനെ പൂട്ടിയിട്ട റൂമിലേക്ക് ചെന്നു. ദേഷ്യം തീരുവോളം ഞാനും അബിയും വിശ്വയും അലക്സും അക്ഷയും ഹനുവുമടക്കം തല്ലി. ചാകാനായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നങ്ങ്ൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു വീണ്ടും ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. വീടിന്റെ നാല് പാടും കൊണ്ട് വന്ന പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു. ജനാലയിലൂടെ അകത്തേക്കും വീടിന്റെ മേലേക്കും എല്ലാം പെട്രോൾ ആക്കി. നങ്ങൾ ആ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടതും ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയെടുത്തു ആ വീടിന് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. വീട് ആകെ കത്തിപ്പിടിച്ചു. നങ്ങൾ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് വണ്ടിയെടുത്തു കുറച്ചു എത്തിയപ്പോഴാണ് കാറിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാർ വന്നു നിന്നത്. ഞങ്ങളൊന്ന് പരസ്പരം നോക്കി ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് പായിച്ചപ്പോൾ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു

ഇറങ്ങി വരുന്ന എന്നെ ജനിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുച്ഛത്തോടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. അവർ ഞാൻ ഇരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു. "മോൻ നങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പോലുമുള്ള അധികാരമില്ലെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഈ പാപിയോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു രജിയുടെ കല്യാണം. അവൾ ഇന്നലെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും നങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. മോനെ ആവിശ്യസിച്ചതിന് ഈ അച്ചനോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം. നങ്ങൾക്ക് നീ അല്ലെ ഒള്ളു " അതും പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛൻ മുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാശിയെല്ലാം ചോർന്നു പോയത് പോലെ തോന്നി. തലക്ക് താങ്ങും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. വണ്ടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു.. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ്‌ ആയത് പോലെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കിയത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബീച്ചിലാണ്. ഇവിടെ എന്താ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവര് എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു.

ഞാനും ഇറങ്ങി. എല്ലാവരും കൂടെ മണൽ പരപ്പിൽ ഇരുന്നു.. "നങ്ങ്ൾ ഇത് വരെ നിന്നോട് നീയും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നങ്ങൾക്ക് അറിയണം " അലക്സ് പറഞ്ഞതും അവരുടെ ചോദ്യം ന്യായമാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി..ഞാൻ ഒന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. "എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ips കാരൻ ആവുക എന്നത്. എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ട്‌ ഒക്കെ വന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മകളായ രജി എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്നു പറഞ്ഞത്.ഞാൻ ഒരുപാട് എതിർത്തു കരണം ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ സമ്മതം ലഭിക്കില്ല എന്ന് കണ്ട അവർ അച്ഛനെ സമീപിച്ചു. അച്ഛനും എന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നു പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്റെ റൂമിൽ നിൽക്കുന്ന രജിയെ ആണ്. ഞാൻ അവളോട് പുറത്ത് പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കോ എന്നും ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.അവളെ പുറത്താക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ തന്നെ അവളുടെ ഡ്രസ്സ്‌ എല്ലാം കീറിയത്. ഇവൾ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും മുന്നേ തന്നെ വാതിലിൽ മുട്ട് വീനിരുന്നു. അവൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു. അവൾ അങ്ങനെ ഒരു കോലത്തിലും ഞാൻ വെറും ഒരു ബാത്ത് ടവ്വലിലും നിൽക്കുന്ന കണ്ട വീട്ടുകാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. എന്നോട് അവളെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവർ പീഡിപ്പിക്കാൻ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ ആയിരുന്നു. എന്റെ ips എന്ന സ്വപ്നം അവിടെ തീർന്നു. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്‌സ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കേസ് നീണ്ടു നിന്നില്ല.

പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ആരോടും ഒരു കോൺടാക്ട്ഉം ഇല്ല. "എല്ലാം പറഞ്ഞു അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് എന്നെ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എണീറ്റു. 'അപ്പോൾ നീ ഇനി അവിടേക്ക് തന്നെ പോവുന്നുണ്ടോ"വിശ്വ "എവിടേക്ക്" "തന്റെ നാട്ടിലേക്ക്" അലക്സ് "മ്മ് പോവണം" അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ ഗെസ്റ്റ് ഹോസ്സിലേക്ക് വിട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ജാനു അവളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കളിച്ചു ചിരിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുന്നതാണ്. അവരെല്ലാവരും അവരുടെ അടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് കയറി. ബാത്ത് ടവ്വൽ എടുത്തു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൈ രണ്ടും ഇടുപ്പിൽ വച്ചു എന്നെ നോക്കുന്ന ജാണുവിനെയാണ് കണ്ടത്. ഞാൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളെ തന്നെ നോക്കി. അവളും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ വന്നു ഹഗ് ചെയ്തു. ഒരു നിമിഷം സ്വാക്കോണമാണോ എന്ന് വരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.ബോധം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവളെയും ഇടുപ്പിലൂടെ കൈ ഇട്ട് എന്നോട് ചേർത്തു നിർത്തി. *********** അവരെല്ലാവരും എങ്ങോട്ടോ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എല്ലാം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി.

അവർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അസുരനോട് ഇഷ്ടമാണെന്നു പറയണം എന്ന് തോന്നി. ഞാൻ അവൻ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവന്റെ പുറകെ തന്നെ പോയി. അവനെ ഹഗ് ചെയ്തപ്പോൾ തിരിച്ചും ചേർത്ത് നിർത്തി. കുറച്ചു നേരം അങ്കണതന്നെ നിന്നു കൊണ്ട് അസുരൻ എന്റെ ചെവിയുടെ അടുത്തേക്ക് മുഖം കൊണ്ട് വന്നതും അവന്റെ ചുടു ശ്വാസം തട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി.. "ജാനു ജാനു do you love me " ആ സോങ്ങിന്റെ ഈ വാരി ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്നു പാടിയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ കഴുത്തിൽ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചു. ഞാൻ അസുരന്റെയും അസുരൻ എന്റെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.. നങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞ വന്നു. അധരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസമില്ല.. "ട്ടോ " പെട്ടെന്ന് അസുരന്റെ ഫ്രണ്ട്‌സ് കയറി വന്നപ്പോൾ നങ്ങൾ മാറി നിന്നു.. അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി കൊന്നു.. ഹൌ. "മോന്റെ വീട്ടുകാരോട് വരാൻ പറയ് നാളെ തന്നെ "

അതും പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛൻ പോയി. എല്ലാവരും പോയി ഞാനും ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോൾ എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ട് അസുരന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കിട്ട് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി മുത്തി മാറ്റി നിർത്തി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായേ എന്നും വിജാരിച്ചു ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി.. 2 വീക്ക്‌ ലേറ്റർ.. ഇന്നാണ് എന്റെയും അസുരന്റെയും കല്യാണം മണവാട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ കതിര്മണ്ഡബത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അസുരൻ മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സ് നിറയെ. പെണ്ണ് കാണലും നിശ്ചയവും എല്ലാം ആർഭടമൊന്നുമില്ലാതെ നടന്നു.. അസുരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി ഇരുത്തിയപ്പോഴും ചിന്തയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. താലി കെട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അസുരനെ ഒന്ന് നോക്കി. അവിടെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കും വ്യാപിച്ചു..

കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അസുരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കെട്ടിപ്പിടിച് യാത്ര പറഞ്ഞു. കരയാതിരിക്കാൻ പാഡ് പെട്ടങ്കിലും നടന്നില്ല. അസുരൻ എന്നെയും എടുത്തു കൊണ്ട് ആണ് കാറിൽ കയറ്റിയത്.. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും രാത്രി 8:00 മണി ആയിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ ആയിരുന്നു യാത്ര ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആയി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ചു നേരം കുടുംബക്കാരോടെല്ലാം സംസാരിച്ചു. അസുരന്റെ അമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാൽ ഗ്ലാസ്‌ തന്നു റൂമിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണാ കാത്തോളണേ എന്നും പറഞ്ഞു നടന്നു. പകുതി പാലും തുളുമ്പി പോയി.. വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടില്ല. വേഗം കിടക്കാം എന്ന് കരുതി പാൽ ടേബിളിൽ വച്ചതും പിന്നിലൂടെ ഒരു കൈ വന്നു ചുറ്റുപ്പിടിച്ചിരുന്നു. അസുരൻ ആവുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു.. എന്നെ എടുത്തു ബെഡിലേക്കിട്ടു.. ബാക്കി എന്താന്നാവോ... ഇനി അവർ ജീവിക്കട്ടെ 😜 അവസാനിച്ചു..

