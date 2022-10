Love for Unexpected💜: ഭാഗം 20

രചന: Ansiya shery

"എങ്ങനെയുണ്ട് അളിയാ ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടമായോ..?" ആഷിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടതും ഇസാൻ തിരിഞ്ഞവനെ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി.. "ഞാനെപ്പോഴാടാ നിന്റെ അളിയനായത്..?" "അത് പി.. പി..ന്നെ.. വെറുതെ..രസല്ലേ..." ഗൗരവത്തോടെയുള്ള ഇച്ചുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൻ വിക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "അധിക രസം വേണ്ട..." അതും പറഞ്ഞവൻ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി ഡോറടച്ചതും ആഷി പല്ല് കടിച്ചു.. "അവന്റെ വിചാരം എന്താ.. ഒന്ന് നോക്കിപ്പേടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പേടിക്കും എന്നാ.. എന്റെ പട്ടി പേടിക്കും.."ബാത്‌റൂമിലേക്ക് നോക്കി അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഇച്ചു ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു.. അത് കണ്ടവനൊന്ന് പകച്ചു... "നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ..?" "ഹേയ് ഇല്ലല്ലോ.. നിനക്ക് തോന്നിയതാകും.." അതിനവനൊന്ന് അമർത്തി മൂളി വീണ്ടും ബാത്‌റൂമിലേക്ക് കയറിയതും നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് കൊണ്ട് ആഷി പുറത്തേക്കോടി..! 🌸🌸🌸🌸 ആദിയോടും ഷെഫിയോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് ഒരുത്തൻ പാഞ്ഞിടിച്ചു വന്നത്... ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഉപ്പുപ്പാക്ക് കാമുകിയെ ഉണ്ടാക്കിയ അവനാണ് അതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി... "ഹായ്... ഞാൻ ആഷിഫ്... കുട്ടി ആഷിക്കാ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ..

" ഞാനോ അവരോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ എനിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടി പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെ വാ പൊളിച്ചു നോക്കി..! "കൊക്കരക്കോ കോഴി കൂകി കോ.. കോ.. കോ..." അടുത്തിരുന്ന ആദി അത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.. ഉഫ്.. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണണം... നേരത്തെ ഇളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ മുഖം ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങന്റെ പോലെയായി..! "എവിടെടി കോഴി...?" "ദാ നിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നൊന്നായി നിൽക്കുന്നു.." ഞാൻ ചോദിച്ചതും ആദി പറഞ്ഞത് കേട്ട് വീണ്ടും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.. "കോഴി നീയാടീ.. പരട്ടെ... മൈമൂന..." ബെഡ്‌ഡിലിരുന്ന തലയിണ എടുത്ത് അവളെ അടിച്ച് കൊണ്ടവൻ പറയുന്നത് ഞാനും ഷെഫിയും ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു...! "What is this....?" ഡോറിനരികെ നിന്നാ അലർച്ച കേട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളും തല്ല് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരും ഒരുപോലെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി... ദോ കലിപ്പ് നിറഞ്ഞ മുഖവുമായി നില്കുന്നു ഒരു മങ്കി...! "എന്ത്രെടാ അലറി വിളിക്കുന്നത്..?"പിരികം പൊക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചതും അവൻ പെട്ടെന്നെനിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു.. അത് കണ്ട് ഒന്ന് ഭയക്കാതിരുന്നില്ല.. ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നും മെല്ലെ എഴുനേറ്റ് ഓടാൻ നിന്നതും അതിന് മുന്നേ അവനെന്നെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നിരുന്നു...

"ഡാ... പട്ടി... വിടാടാ... ആദി.. ഷെഫി.. ഡാ കോഴി.. ഒന്ന് രക്ഷിക്ക്..." എവിടെ...! ഞാനിത്രയൊക്കെ അലറി വിളിച്ചിട്ടും മൂന്നും അനങ്ങിയിട്ട് പോലുല്ല... ----💜 ഇച്ചു അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു അവളെ കൊണ്ട് വന്നത്... അകത്തേക്ക് എത്തിയതും അവൻ നേരെ അവളെ ബെഡ്‌ഡിലേക്ക് ഒറ്റയിടൽ...! "അള്ളാഹ്....ന്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞേ..." നടുവിന് കൈ വെച്ച് അവൾ അലറിയതും അവൻ കലിപ്പിൽ അവൾക്ക് നേരെ ചാഞ്ഞു.. അത് കണ്ടവൾ വേഗം കരച്ചിൽ നിർത്തി അവനെ പിറകിലേക്ക് തള്ളി എഴുന്നേറ്റു..! "കാലൻ... നീയെന്തിനാടാ എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തത്.." അവളത് ചോദിച്ചതും ഇച്ചു പല്ലിറുമ്പി അവളെ നോക്കി.. "നിന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നതൊക്കെ മറന്നു പോയോടീ.." "എന്താ പറഞ്ഞത്..?" അവളവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.. "ഉലക്ക... ഇതെന്റെ ഉമ്മാടെ വീട്ടുകാർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ശെരി ഒക്കെ തന്നെ.. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെയും അധികം അറിയില്ല നിഹ.. അവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെയാണോ ഇവിടെ ഉള്ളവരും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.. അപ്പൊ നമ്മളങ് അവരെപ്പോലെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല..കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും..പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന കാര്യം എന്തിനാണ് എന്ന് നിനക്കറിയാം..

എല്ലാം സോൾവ് ആയാൽ ഇവിടുന്ന് പോകും.. അത് വരെ നിന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലാരും അറിയാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്...മ്മ്.. ഇനി പൊക്കോ.." മറുത്തൊന്നും പറയാതെ അവൾ തലയാട്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങി നേരെ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു... അവിടെ ബെഡ്‌ഡിലിരിക്കുന്ന മൂവരേയും കണ്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ഇച്ചു പറഞ്ഞതവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്...! അവൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേഗം ബാത്‌റൂമിലേക്ക് കയറി... "ഇച്ചുക്ക പറഞ്ഞത് ശെരി തന്നെയാ.. ആരോടും അധികം ഒന്നുമറിയാതെ കൂട്ട് കൂടാതിരിക്കുക തന്നെയാ നല്ലത്..എന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ അവര് തന്നെ അവനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞാലോ...ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്.. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നിത്രയും വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്...!" സ്വയമേ പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ നിറഞ്ഞ മിഴികൾ തുടച്ചു.. എന്നിട്ടും അവ വീണ്ടും പുറത്തേക്കൊഴുകി.. കണ്മുന്നിൽ ഉപ്പയുടെ രൂപം തെളിഞ്ഞതും അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുകെ അടച്ചു...! "വെറുപ്പാണ് എനിക്ക് അയാളോട്... വെറുപ്പ് മാത്രം..." പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവൾ ഞെട്ടലോടെ കണ്ണ് തുറന്നു... "ഞാ.. ഞാൻ എ.. എന്താ വിളിച്ചത്..."അവൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഒന്നൂടെ ഓർത്ത്‌ നോക്കി... "ഇച്ചുക്കാ... ഞാനവനെ ഇച്ചുക്കാ എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്... അതെങ്ങനെ... ഞാനെന്തിനാവനെ ഇച്ചുക്ക എന്ന് വിളിച്ചത്..?" അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു..! 🌸🌸🌸🌸

ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ടും അവളവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുനിഞ്ഞു... പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ആഷി ഓടി വന്ന് ഡോറിന് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നു... അവളവനെ നോക്കി പിരികം പൊക്കി..! "എന്താ നിനക്ക്...?" പിറകിൽ നിന്നും ആദിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "എനിക്കെന്ത്‌..?" "ഇച്ചുക്കാടെ മുറിയിൽ പോകുന്ന വരെ നിനക്കൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലുമില്ല..." മറുപടിയൊന്നും അവൾ പറഞ്ഞില്ല...! "നിഹാ...." "ഞാനാരാ നിങ്ങടെ....?" ഷെഫി വിളിച്ചതും തല ഉയർത്തി നിഹ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു... അത് കേട്ട് മൂന്ന് പേരുടേയും കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു... "നീ എന്തൊക്കെയാടീ ഈ ചോദിക്കുന്നത്..?" "ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ.. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ..?" അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി... "എന്താടി നിന്റെ പ്രശ്നം... ഇച്ചുക്ക എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ.. ഇത്രയും നേരം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ..?" ഷെഫി ഉത്തരത്തിനായി അവൾ തപ്പിപ്പിടയുകയായിരുന്നു... പെട്ടെന്നകത്തേക്ക് ഇച്ചു കയറി വന്നതും എല്ലാവരും അവനെ നോക്കി... "എനിക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്നാളോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്.." അവരെ മാറി മാറി നോക്കിപറഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ നിഹയെ നോക്കി.. അവളവനെ കണ്ണും മിഴിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു..! .......തുടരും………..........

