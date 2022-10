മനമറിയാതെ 💙: ഭാഗം 18

രചന: സന

"ഉന്നം പിഴച്ചതല്ല ആരവ്.. വെറുതെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചതാ.. നിന്നെയും നിന്റെ അപ്പുവിനെയും.." അർണവിനെ നോക്കി ചുണ്ട് കൊട്ടി അതും ഓർത്തവൾ മൂളി പാട്ടോടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി.. അപ്പോഴും കണ്ടതും കേട്ടത് വിശ്വാസിക്കാനാവാതെ ജാനാകിയും ശ്രീദരനും ആസ്വസ്ഥതയോടെ നിന്നു.. ___💙✨️ "ഒന്നൂല്ല ന്റെ അമ്മ.. അച്ഛാ അച്ചനെലും ഒന്ന് പറയ്യ് കരയാണ്ടിരിക്കാൻ.." "എടി അവന് കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ലേ പറയണേ.. നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ടെൻഷന് അടിക്കാതെ.." ഓരോന്ന് പതം പറഞ്ഞു ആരവിന്റെ മുഖവും കയ്യും തലോടി കരയുന്ന ജാനകിയെ ശ്രീധരൻ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അമ്മ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി.. ആരോ കൊല്ലാൻ ശ്രെമിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ തോന്നിയ നിമിഷത്തെ പഴിച് ആരവ് തലക്ക് താങ് കൊടുത്തു.. "അമ്മ ഇങ് വന്നേ.. കണ്ണൻ കിടക്കട്ടെ.. അച്ഛനും വായോ.. ഞാൻ ആഹാരം എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്.." അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന മിത്ര ജാനകിയെ കയ്യ് പിടിച് പറഞ്ഞതും ശ്രീധരൻ ചെറു ചിരിയോടെ ജാനാകിയെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി.. മിത്ര റൂമിന് ഉള്ളിലേക്ക് കേറിയ അർണവിനെ നോക്കി കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച് ആരവിന് ചെറു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. "എന്താ അപ്പു.. ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിൽ ആണല്ലോ.." ചുണ്ട് പിളർത്തി ആരവ് ചോദിച്ചതും അർണവ് പെട്ടന്ന് മുന്നിലേക്ക് വന്നു അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു.. ആരവ് ഒരു ചിരിയാലേ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു..

ഇത്രനേരം താൻ അനുഭവിച്ച വേദനക്ക് അല്പം ശമനം കിട്ടുന്നത് അർണവ് അറിഞ്ഞു.. തന്റെ അനുജനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അർണവ് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു..!! "പ്ലാൻ എന്താ..?!" ആരവിന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കെ അർണവിന്റെ ചുണ്ടിലും ആരവിന്റേത് പോലുള്ള പുച്ഛം നിറഞ്ഞു..!! _____💙✨️ "കിടക്കുന്നില്ലേ.." "മ്മ്മ്.. ഇപ്പൊ.. വരാം.." "എന്ത് ചെയ്യുവാ.." മുന്നിൽ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേപ്പറിലേക്കും കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കിലേക്കും നോക്കി മിത്ര സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.. തീകൃതിയായി എന്തോ പരതുന്നുണ്ട് അർണവ്..പെട്ടന്ന് എന്തോ കത്തിയത് പോലെ മിത്രയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. "അർണവേട്ടാ.." ആകാംഷനിറഞ്ഞ അവളുടെ സ്വരം കേട്ടതും അർണവിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. മിത്ര കയ്യിൽ കിട്ടിയ പേപ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും മറിച് നോക്കുന്നുണ്ട്.. "അപ്പോ എല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണല്ലേ.." "നീ കി..ടന്നോ..ഞാൻ..ഞാൻ വരാം.." അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തിരികെ വാങ്ങി അർണവ് ആസ്വസ്ഥതയോടെ പറഞ്ഞതും മിത്രയുടെ മുഖം വീർത്തു.. പരിഭവത്താൽ കണ്ണ് ചുരുങ്ങി.. ചുണ്ട് കൂർത്തു.. ഇടംകണ്ണിട്ട് അർണവ് അത് കണ്ടെങ്കിലും ശ്രെദ്ധിക്കാത്ത പോലെ ഇരുന്നു..

"അല്ലേലും ഞാൻ ശ്രെദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.. പഴയത് പോലെ ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല.. ഇനി വരട്ടെ മിത്രന്ന് വിളിച്ചോണ്ട്.. വെറുതെ അല്ല ത്രേയ തേച്ചിട്ട് പോയത്.. അല്ല അവളെ കണ്ടത് മുതൽ ഒരിളക്കം ഇല്ലേ അർണവേട്ടന്.. മ്മ് മ്മ് ഉണ്ട്.. അവളെ കണ്ട മുതലാ ഈ മാറ്റം.." ബെഡിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് കിടന്നവൾ പിറുപിറുത് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അർണവ് വന്നു കിടന്നിട്ടും അതൊന്നും ശ്രെദ്ധിക്കാതെ വീണ്ടും മിത്ര എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്.. അവളുടെ ഉള്ളിലെ പരിഭവം കേൾക്കേ അർണവിന്റെ ചൊടികൾ വിടർന്നു.. വയറിലെന്തോ ഇഴയുന്ന പോലെ തോന്നിയതും മിത്രയുടെ ശ്വാസം വിലങ്ങി.. ടോപിന്റെ ഇടയിലൂടെ നഗ്നമായ അവളുടെ നാഭിചുഴിയിൽ തള്ളവിരൽ അമർത്തി അർണവ് മിത്രയേ അവനോട് അടുപ്പിച്ചു.. ഒന്നേങ്കി പോയവൾ ബെഡ്ഡ്ഷീറ്റിൽ കയ്യ് തോരുത് പിടിച്ചു.. ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവളുടെ കഴുത്തിലായി അവന്റെ മുഖം അമർത്തി അർണവ് കണ്ണുകളടച്ചു.. അവന്റെ കയ്യ്പത്തിയിലെ ചൂടും അവൾക്കുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തണുപ്പും ഒരേ അളവിൽ മിത്രയേ വലച്ചു.. വല്ലാതെ വിയർത്തു പോയി.. തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഒളിച്ചോടിയത് പോലെ..!! അവന്റെ കയ്യ് അവളിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാന്നോ ചേർത്ത് പിടിക്കനോ കഴിയാതെ മിത്ര കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചു..

കഴുത്തിൽ നിന്നവന്റെ നിശ്വാസവും വയറിൽ അമർന്ന അവന്റെ കയ്യും വിട്ടകന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കേ മിത്ര ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ ശ്വാസത്തെ നേരെയാക്കി പതിയെ അർണവിന്റെ വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.. അവളെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്.. "പിണങ്ങിയോ.." ആർദ്രമായിരുന്നു അവന്റെ സ്വരം.. ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ മിത്ര തല കുലുക്കി.. കുറച്ചൂടി ചേർന്ന് വന്നവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിലായി അമർത്തി മുത്തി.. അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചു.. എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയട്ടെ പെണ്ണെ.. അതിന് ശേഷം സ്വന്തമാക്കണം നിന്നേ അർണവിന്റെ മാത്രമായി..!!✨️ മൗനമായി മൊഴിഞ്ഞവൻ അവളെ കൂടുതൽ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു.. അവളും പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ പോൽ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ പതുങ്ങി.. ____💙✨️ "ചഞ്ചൽ.. എന്താടോ കാണണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുവാണോ?" കരൺ ചന്തുവിനോട് അല്പം അക്ഷമയോടെ ചോദിച്ചതും അവളൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചു.. എങ്ങനെ അവനോട് ഇത് പറയും എന്ന് അവൾക് അറിയുമായിരുന്നില്ല.. പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും താൻ അവനെ വഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെയാവും എന്ന് തോന്നിയതും പറയാൻ തന്നെ ശ്രെമിച്ചു.. "കരൺ.. ഞാൻ.. ആക്ച്വലി.." "ഹേയ് കൂൾ.. Are you ok??"

"Yaa I'm..!!" നീട്ടി ശ്വാസം വിട്ടവൾ കണ്ണടച്ചു പറഞ്ഞവസാനാപ്പിച്ചു.. ""ഈ മാര്യേജ് നടക്കില്ല കരൺ.. എനിക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല.. സോറി.."" ചെറു ചിരി നിറഞ്ഞിരുന്ന അവന്റെ മുഖത്തു പതിയെ അത് മാഞ്ഞു പോയി മറ്റെന്തോ ഭാവം നിറഞ്ഞു.. സമർഥമായി അതിനെ മറച്ചു പിടിച്ചവൻ നിരാശയോടെ തല താഴ്ത്തി.. ചന്തു കാണുന്നത് കരണിന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ മുഖമാണ്.. അവൾക്കെന്തോ കുറ്റബോധം തോന്നി.. താൻ മുന്നേ അവനോട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു.. "സോറി കരൺ.. മനസ്സ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തന്നോട് അടുക്കൻ കഴിയില്ല..മനസിന് ഇഷ്ടപെടാത്ത ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത് ഭാവിയിൽ ഇഷ്ടപെടുകാ എന്നാ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്കെന്തോ ഇഷ്ടല്ല.. തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്ത് ലൈഫ് ലോങ്ങ്‌ ദുഃഖിക്കാനും എനിക്ക് വയ്യ .. So ഇവിടെ വച്ചിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്തെനിക് തോന്നുന്നു.." മറുപടിക്കായി ചന്തു കരണിനെ നോക്കി.. അവനൊരു ചിരി വരുത്തി എഴുനേറ്റു.. "ഇറ്റസ്.. ഇറ്റസ് ഓക്കേ.. ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.. സാരല്ല തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ.. ജയറാം സാറിനോട് ഞാൻ പറയാം.." "വേണ്ട കരൺ.. ഞാൻ പപ്പയോട് സംസാരിച്ചു.. പപ്പായ പറഞ്ഞേ എത്രയും വേഗം കരണിനെ തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ..." "ഓഹ് Thats Great..!"

പറയുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തിയ ദേഷ്യം അവൻ കടിച്ചമർത്താൻ നന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.. "ചഞ്ചൽ..ഈ ബ്രേക്ക്‌ അപ്പ്‌ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ.." പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ സ്വരമായി തോന്നി അവൾക്.. അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.. "മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപെട്ട ആ ആൾ ആരാ ചഞ്ചൽ..?" തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ആഞ്ഞവൾ ഒന്ന് നിന്നു.. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു അത്.. അവളൊരു സംശയത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. കരൺ ഒരു പുഞ്ചിരി വരുത്തി മുഖത്തു.. "എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുമൊരു എസ്ക്യൂസ്‌ അല്ലെടോ.. ശെരിക്കുള്ള കാരണം മറ്റൊരു ഇഷ്ടമല്ലേ..ആരോടും പറയാത്ത.. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ പോലും അറിയാതൊരു ഇഷ്ടം..!!" കണ്ണുകൾ വിടരുന്നതിനൊപ്പം ചന്തുവിന്റെ അധരവും വിടർന്നു.. കരണിനൊന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി കാട്ടി അവൾ വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. താൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ..?!! ചോദ്യം അവൾക്കുള്ളിൽ തിരയിളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചന്തു അറിഞ്ഞു.. കൂടെ ഉള്ളിലൊരു തണുപ്പ് പടരുന്നതും..!! ____💙✨️

ഡോർ തുറന്നതും ചന്തു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി.. കഴുത്തിലെ താലിയും നെറ്റിയിലെ മുടിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ള കുങ്കുമവും കണ്ണിലെ നിഷ്കളങ്കതയിലും മുന്നിൽ നിക്കുന്നത് മിത്രയാണെന്ന് ചന്തുവിന് മനസ്സിലായി.. അവളോക്കൊരു ചെറു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു.. "മനസ്സിലായില്ല.." ത്രേയയെ പോലെ പുതിയ ഏതോ അവതാരം ആണോ എന്നാ സംശയം മിത്രയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു.. "ഞാൻ ചഞ്ചൽ.. ആരവിന്റെ കൂടെ വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്നത.." "ഓഹ് സോറി.. ഞാൻ പെട്ടന്ന് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ.. വരൂ..." അവളെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇപ്പോഴും താൻ ഡോറിൽ പിടിച് നിക്കുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേ മിത്ര ഒരു ചമ്മലോടെ അവളെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ഷെണിച്ചു.. "ആരാ മിത്ര.." "കണ്ണന്റെ ഫ്രണ്ട അമ്മ.. അവനെ കാണാൻ വന്നതാ.. ദേ അവിടട്ടോ റൂം.." ആദ്യം ജാനകിയോടും പിന്നെ ചന്ദുവിനോടും പറഞ്ഞു മിത്ര ചിരിയാലേ പറഞ്ഞു.. ചന്തു ഒരു മടിയാലേ അങ്ങോട്ട് റൂമിന് പുറത്ത് വന്നു നിന്നു.. ഉള്ളം വല്ലാതെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്..

കരണിനെ കണ്ട കാര്യം ആരവിനെ അറിയിക്കാൻ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടെയാണ് രാവിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിയത്.. അവിടുന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു കാര്യം അറിഞപ്പോ തന്റെ ശ്വാസം നിലക്കുന്ന പോലെ തോന്നി.. ഇത്ര വേഗം താൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്നു പോലും അവൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. ഇത്രയും വേഗം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇടം നേടാൻ കഴിയോ..?? ഓരോന്ന് ചിന്തിച് പതിയെ വാതിൽ തുറന്നു..ബെഡിൽ കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്ന ആരവിനടുത് പോയി.. തലയിലും കയ്യിലും കാലിലും ആയി ചെറിയ രീതിയിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ കാര്യമായ പരിക്കൊന്നും ഇല്ലന്ന് കണ്ട് ആശ്വാസം പടർന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു.. എങ്കിലും എന്തോ ഒരു വിങ്ങൽ.. അവൾ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ കയ്യ് ആരവിന്റെ നെറ്റിയിൽ തഴുകി.. തണുത്ത സ്പർശനം ഏറ്റത്തും ആരവ് കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറന്നു.. മുന്നിൽ നിക്കുന്നവളെ കാണെ അവന്റെ നേത്രങ്ങൾ വികസിച്ചു.. 'എന്തിനെന്നറിയാതെ'..!!💙.....(തുടരും💙)

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...