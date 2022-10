മനമറിയാതെ 💙: ഭാഗം 23 | അവസാനിച്ചു

രചന: സന

ആർത്ഥിരമ്പുന്ന കടൽ കരയിൽ മണൽപരപ്പിൽ അർണവിന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് മിത്ര ഇരുന്നു..അവിടേം വീശി അടിക്കുന്ന കാറ്റ് പോലെ ഇരുവരുടെയും മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു.. കടലിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന ചുവപ്പ് പടർന്ന സൂര്യനെ നോക്കി ഇരുവരും ഏറെ നേരെ ഇരുന്നു.. "അർണവേട്ടാ.. " "മ്മ്മ്..." അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖമുരസി മിത്ര വിളിച്ചതും അവനൊരു ചിരിയോടെ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു മൂളി.. "അർണവേട്ടന് വിഷമം ഉണ്ടോ..?!" മിത്രയുടെ ചോദ്യത്തിന് അർണവ് സംശയത്താലേ തല ചെരിച്ചു നോക്കി.. അവളപ്പോഴും കടലിൽ തന്നെ നോട്ടം ഇട്ടിരിക്കുവാണ്... "ആഗ്രഹിച്ച ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ.. ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആയിരുന്നില്ലേ വക്കീൽ ആവണമെന്ന്.." "മ്മ്മ്.. ഒരുപാട് ഇഷ്ട..മായിരുന്നു.." "നമ്മുക്കൊരു സ്പീച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടാലോ..ഉറപ്പായും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നെന്റെ മനസ്സ് പറയുവാ.. എല്ലാം നല്ലത് പോലെയാവും.. അതുകഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ജോബിന് ചേർന്ന പോരെ.." ആകാംഷയോടെ പറയുന്ന മിത്രയേ അവൻ നോക്കി ഇരുന്നു.. ആഗ്രഹമുണ്ട്.. പക്ഷെ തന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നതുപോലെ.. "ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ കിട്ടണം എന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല മിത്ര..

എന്റെ യോഗം ഇതാവും.. ഇപ്പോ ഈ ജോലി കൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പിയാ.. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മടുപ്പ് കൂടാതെ കേട്ടിരിക്കാൻ നീ ഉള്ളപ്പോ ഈ വിക്ക് ഒരു കുറവായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചികിൽസിച്ചു മാറ്റണം എന്നുമില്ല.." "ഈ അർണവേട്ടന് എപ്പോഴും നിരാശയാ.." അവനിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു.. അവളുടെ പരിഭവം കാണെ അവനിൽ കുസൃതി നിറഞ്ഞു.. "എന്റെ സംസാരത്തോട് മടുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങി അല്ലെ.." ദൂരേക്ക് നോട്ടം ഇട്ട് ഇടറിയ സ്വരത്തോടെ അർണവ് ചോദിച്ചതും മിത്ര ഞെട്ടി കൊണ്ടവനെ നോക്കി.. കള്ള ചിരിയാലേ ഇരിക്കുന്ന അർണവിനെ കണ്ടതും മിത്രയുടെ ചുണ്ട് കൂർത്തു..ദേഷ്യത്താൽ ഇരുന്നിരമാർന്ന കവിളുകൾ ചുവന്നു.. വീർപ്പിച്ചു വച്ച മുഖം അവനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു.. "മിത്ര.." "പോ അങ്ങോട്ട്.." അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർത്തി തള്ളി അവൾ മണലിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് മണലിലൂടെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു.. അവൾക്ക് പിറകെ നടക്കുമ്പോ അവന്റെ ചൊടികൾ വിടർന്നിരുന്നു.. മനോഹരമായി..!! ___💙✨️

"ഗുഡ് ഈവെനിംഗ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജന്റ്ലെമാൻ.." സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ജയറാമിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും ചന്തു അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മിത്രയുടെ കയ്യിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു.. മിത്ര കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു.. ചന്ദു കുറച്ചു മാറി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിക്കുന്ന ആരവിനെ നോക്കി അവൻ സ്റ്റേജിൽ ശ്രെദ്ധിച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്..അവനടുത്തായി തന്നെ അർണവും നിൽക്കുന്നുണ്ട്.. ജയറാം ആയിട്ട് തട്ടിമാറ്റിയ എഡിറ്റർ പോസ്റ്റ്‌ വീണ്ടും ആരവിന് വന്ന് ചേർന്നതിൽ ഉള്ള ചെറിയൊരു പാർട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്..പെട്ടന്ന് ചുറ്റും നിശബ്ദമായി.. ജയറാം ചന്ദുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി ശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി.. "സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു..!! മറ്റൊന്നും അല്ല എന്റെ മകൾ ചഞ്ചൽ ജയറാം വിവാഹിതയവാൻ പോവുകയാണ്.." ജയറാം പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷത്തെ നിശബ്ദത്തക്ക് ശേഷം അവിടെമാകെ കരഘോഷം ഉയർന്നു.. ആരവ് ചന്ദുവിനെ നോക്കി.. അവളുടെ മുഖത്തെ നിറപുഞ്ചിരി കാണെ എന്തുകൊണ്ടോ ആരവിന്റെ നെഞ്ചോന്ന് പിടഞ്ഞു.. എപ്പോഴൊക്കെയോ താനും അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ..?! "ആരാ സാർ ആൾ..?"

താഴെ നിന്നും ആരുടെയോ ചോദ്യം ഉയർന്നതും മിത്ര ചന്തുവിന്റെ കയ്യിലൊന്ന് തട്ടി.. ചന്തു ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു നേരെ ആരവിനടുത്തേക്ക് നടന്നു.. തനിക് നേരെ നടന്നു വരുന്ന ചന്ദുവിനെ ആരവ് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി.. ആദ്യമായി അവന്റെ നെഞ്ചം അവൾ അടുത്ത് വരുമ്പോ ശക്തിയിൽ ഇടിച്ചു... ഇമ ചിമ്മാതെ അവളെ നോക്കി നിൽക്കെ ചന്തു ഒരു ചിരിയോടെ അവന്റെ കയ്യിൽ കോർത്തു പിടിച്ചു.. അവന്റെ ഉള്ളിൽ തണുപ്പ് പടരുന്നത് അവന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.. ചുറ്റും ഉള്ള കണ്ണുകൾ അവരിൽ തങ്ങി നിന്നു.. ആരവിന് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. അവന്റെ കയ്യിൽ കോർത്തു പിടിച്ചു ചന്തു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. ""I love you ആരവ്..❤"" അത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വച് അവന്റെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കി അവളത് മൊഴിയുമ്പോ ആരവിന്റെ മിഴികൾ വിടർന്നു.. കയ്യടികൾ ഉയർന്നതും ആരവ് അവളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തു താഴേക്ക് നോക്കി... ജാനാകിയും ശ്രീധരനും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ജയറാമിനോടും ചന്തുവിന്റെ മമ്മ യോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.. അർണവ് ഒരു ചിരിയോടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്.. അവനടുത്തായി അവന്റെ കയ്യിൽ കൊരുത് പിടിച്ചു മിത്രയും..!! ___💙✨️

"Are you serious..?!" കണ്ണ് ചുരുക്കിയുള്ള ആരവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ചന്തു ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. "എന്നെ കണ്ടിട്ട് ജീവിതം ഒരു കളിയായി എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആരവിന്.." "ചഞ്ചൽ.. ഞാൻ തന്റെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ.." "തോന്നിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ മിസ്റ്റർ തന്നെ മതിയെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.. ആരവ് കൃഷ്ണയെ തന്നെ പ്രണയിച്ചത്..!!" "സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ സ്വന്തം ചേട്ടന് വിട്ട് കൊടുത്ത എന്നെയാണോ നീ പ്രണയിക്കുന്നത്.. നിന്നേ ഇനി ആർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ.." ആരവ് ചെറു പുച്ഛത്തോടെയാണ് ചന്ദുവിനോട്‌ അത് ചോദിച്ചത്.. "ഇയാൾക്കു അതിന് ഇനി ചേട്ടന്മാർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.. സോ ധൈര്യമായി എന്നെ കെട്ടിക്കോ ഇനി ആർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല.." കണ്ണിറുക്കി ചിരിച്ചു കാട്ടിയവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു.. അവളുടെ മുഖഭാവം കാണെ അവനും ചിരി വന്നു.. എങ്കിലും അത് മറച്ചു വച് അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ദൂരേക്ക് നോക്കി.. "അല്ല സത്യത്തിൽ എന്താ തന്റെ പ്രശ്നം.." "എനിക്ക് നിന്നേ ഇഷ്ടമല്ല.. അത് തന്നെ.. "ആരവ് മുഖം വെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞു.. "ശെരിക്കും ഇഷ്ടമില്ലേ.." "ഇല്ല.." ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു അവന്.. "മുഖത്തു നോക്കി പറയാൻ ഉള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ലേ ഇയാൾക്ക്.."

അവനെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ എന്നോണം അവൾ അവന്റെ മുന്നിൽ കേറി നിന്ന് പറഞ്ഞു.. അവളുടെ മുഖത്തെ ചിരി കണ്ടതും ആരവിന്റെ മുഖം ഒന്നൂടി ചുമന്നു.. "നിന്നോട് അല്ലേടി പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല.. ഇഷ്ട.." ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ചന്തു അവന്റെ കോളർ പിടിച്ചു വലിച്ചു തന്നോട് അടുപ്പിച്ചു അവന്റെ ചുണ്ടോട് അവളുടെ അധരം കൊരുത്തിരുന്നു.. പെട്ടന്നുള്ള അവളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ആരവ് ഒന്ന് വേച് അടുത്തുള്ള ചുമരിൽ ചേർന്ന്.. കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞവൻ നോക്കെ അവളുടെ കയ്കൾ അവന്റെ കവിളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...ചന്തുവിന്റെ അടഞ്ഞ കണ്ണ്പോളയും അധരത്തിന്റെ മധുരവും ചെറുചൂടുള്ള അവളുടെ കയ്കളും ആരവിന്റെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തിയിരുന്നു.. പെട്ടന്ന് ഇരുകയ്കൾ ചന്തുവിന്റെ അരയിൽ മുറുകിയതും അവളൊരു പകപ്പോടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു.. ആരവ് അവളുടെ അരയിലൂടെ കൈകൾ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു അവളെ പൊക്കി ഞൊടിയിടയിൽ തിരിച്ചു ചുമരിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി നേരത്തേതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ നുകർന്നു.. ചന്തു ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി.. പതിയെ പതിയെ ഇരുവരും അവർക്കായുള്ള പ്രണയകാവ്യം രചിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു..!! കിതാപോടെ ആരവിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചന്ദുവിനെ അവനൊരു ചിരിയാലേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു.. "ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടായില്ല എന്നെ.." "ഇല്ലേ ഇല്ല..." അവളുടെ ചെവിയിൽ അമർത്തി കടിച്ചവൻ പറയുമ്പോ കയ്യ് ചുരുട്ടി അവന്റെ വയറിൽ ഇടിച്ചു...!! ___💙✨️

ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും കടന്നു പോയി.. ആരവും ചന്തുവും പ്രണയിച്ചു നടക്കുവാണ്..കണ്ണിന് നേരെ കണ്ടാൽ എന്തേലും പറഞ്ഞു ഉടക്കുന്നത് പതിവാണെങ്കിലും ഇരുവർക്കും പരസ്പരം കാണാതിരിക്കാൻ ആവില്ല.. ഒത്തിരി അടികൂടിയാൽ പിന്നെ ഇരുവരും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് പോര് നടത്തും..അതിൽ കൂടുതലും മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ചന്തു തന്നെയാവും.. അർണവ് മിത്രയുടെ നിർബന്ധത്തിന് സ്പീച് തെറാപ്പിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്.. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറുതായി അർണവിന്റെ മനസിലെ നിരാശ പടിയിറങ്ങി തുടങ്ങി.. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവനോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് മിത്ര നിന്നിരുന്നത് അവനൊരു വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു.. ഓരോ ദിവസവും ക്കഴിയും തോറും ഇരുവരുടെയും പ്രണയം വല്ലാതെ ദൃഢമായി.. ചെറിയ പിണക്കവും ഇണക്കവും ഒക്കെയായി അവരുടെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു.. വെറുതെ മിത്രയേ വീട്ടിൽ ഇരുത്താൻ അർണവിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. മറ്റുജോലിക്കൊന്നും താൻ പോവില്ല എന്ന് തീർത് പറഞ്ഞതോടെ അർണവ് അവൾക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പാട്ട് ക്ലാസ്സ്‌ സെറ്റ് ചെയ്തു.. തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചു കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. പക്ഷെ ഇപ്പോ രണ്ട് നേരം ഷിഫ്റ്റ്‌ വച് ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തി.. തിരക്കിനിടയിലും പരസ്പരം പ്രണയിക്കണം സ്നേഹിക്കാനും അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു..!! ___💙✨️

പതിവിലും വൈകിയാണ് അന്ന് അർണവ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്.. കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ അർണവ് നന്നേ നനഞ്ഞിരുന്നു.. കാളിങ് ബെൽ അടിച്ചു അവൻ പുറത്തെ ദിവാനിൽ കോട്ടും ബാഗും ഊരി വച്ചു.. വാതിൽ തുറന്ന് മുഖം വീർപ്പിച്ചു അവനെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറി പോകുന്ന മിത്രയെ അർണവ് നോക്കി.. നേരത്തെ വരണമെന്ന് അവൾ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഓർത്തതും അർണവ് നാക്കു കടിച്ചു.. ജോലി തിരക്കിൽ അവൻ മറന്നു പോയിരുന്നു.. "ഇണക്കാൻ കുറച്ചു കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും..." മനസ്സിൽ കരുതിയവൻ റൂമിലേക്ക് നടന്നു.. മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കേറുന്ന മണത്തിൽ അർണവ് റൂമാകെ കണ്ണ് കൊണ്ട് പരതി.. ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന റൂം കണ്ടതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. ബെഡിന് ഒരുവശത്തായി ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മിത്രയേ ഒന്ന് നോക്കി അവൻ ബാത്‌റൂമിലേക്ക് നടന്നു.. തിരികെ കുളിച്ചിറങ്ങി അവൻ വരുമ്പോഴും അവൾ കിടന്നിടത് നിന്നും മാറീട്ടില്ല എന്നത് അവനിൽ കുസൃതി നിറച്ചു.. അവന്നാ റൂം മുഴുവൻ നോക്കി.. കത്തിച് വച്ചിരുന്ന മെഴുകുതിരി പകുതിയോളം ഉരുവി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.. ഡിം ലൈറ്റ് മാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ മുറി കാണാൻ തന്നെ വല്ലാതെ ഭംഗി തോന്നിപ്പിച്ചു അവന്...

അവൾക്കടുത്തായി ചേർന്ന് കിടന്നു അർണവ് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു.. വയറിലൂടെ എന്തോ ഇഴയുന്ന പോലെ തോന്നിയതും മിത്ര കണ്ണ് തുറന്നു.. കഴുത്തിൽ തട്ടുന്ന അവന്റെ ശ്വാസതിൽ മിത്ര ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി.. അവന്റേതാവാൻ കൊതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ കയ്യ്കലുകൾ വിറക്കുന്ന പോലെ.. "മിത്ര.." കാറ്റുപോലുള്ള അർണവിന്റെ സ്വരം കാതിൽ പതിഞ്ഞതും അവളുടെ മിഴികൾ അലസ്യത്തോടെ അടഞ്ഞു പോയി.. "സോറി.." അവന്നത് പറഞ്ഞതും മിത്ര തിരിഞ്ഞു അവന് നേരെ കിടന്നു.. കണ്ണിലെ പ്രണയത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നവൾക് തോന്നി.. കവിളുകൾ ചുമന്നു തുടുത്ത അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.. ""I need you completely.."" അല്പം പോലും ഇടാറാതെ അവന്നത് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ മിത്ര അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർത്തി മുത്തിയിരുന്നു.. സമ്മതമേന്നോണം കണക്കിലെടുത്തു അർണവ് അവളുടെ ശരീരത്തോട് അമർന്നു.. വാത്സല്യത്തോടെ നെറ്റിയിലും.. ഇഷ്ടത്തോടെ കവിളിലും.. പ്രണയത്തോടെ ചുണ്ടിലും.. ആഗ്രഹത്തോടെ കഴുത്തിലും..

കാമത്തോടെ അവളുടെ ഓരോ അണുവിലും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ പതിഞ്ഞു.. അവളുടെ നഗ്നത മറക്കാൻ അവൻ അവൾക്കൊരു ഉടയാടയായി.. സീൽകാരങ്ങൾ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും അവിടുള്ള നിശബ്ദതയെ ബെധിച്ചു.. അവന്റെ നാമം പ്രണയത്തോടെയും അവശതയോടെയും അവൾ മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.. അവളോടൊരു അനുവാദം പോലെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കി അർണവ് അവളിലെ പെണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി.. നേരിയ തേങ്ങലോടെ മിത്രയുടെ ദന്തങ്ങൾ അവനിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി.. പിന്നീട് എപ്പോഴോ അവളുടെ മാറിൽ അവൻ തളർന്നു ഉറങ്ങുമ്പോ മിത്രയും അവനെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കണ്ണുകളടച്ചു.. കുറച്ചകലെ ആദ്യമായി ആരവ് തന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സ് തുറന്ന.. അവനെ താൻ കൂടുതൽ മനസിലാക്കിയ..അതെ സ്ഥലത്ത് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ പറ്റി ചേർന്ന് ചന്തുവും ഇരുന്നു.. മനമറിയാതെ വന്ന് ചേർന്ന പ്രണയം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പുതിയൊരു പുലരിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്..!!💙 (അവസാനിച്ചു.. 💙)

