മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 169

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

സേതുനാരായണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകും മുന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടിട്ടു.... അയാളുടെ കാലിനും കൈകൾക്കുമെല്ലാം സ്റ്റീൽ ഇടാതെ നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടെ അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു... കൂടെ പോലീസ് കാവലോടെ... യാശ്വിനും ഇവയും ശോഭയെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ കിടത്തിയ മുറിക്ക് പുറത്തിരുന്നു..... സാഗറിന്റെ ബോഡി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ സ്ത്രീയാണ്.... ഇത് വരെ ബോധം ഉണർന്നിട്ടില്ല..... മകന് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ആ അമ്മ കാണണം.... അവന്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞാൽ പോലും ആ അമ്മ വേദനിക്കരുത് എന്ന് കരുതി മനപ്പൂർവമാണ് യാശ്വിൻ ശോഭയെയും അവിടേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്.... എന്നാൽ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിരുന്നു കാര്യത്തിന്റെ കിടപ്പ്..... ഒരുപക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ സഹതപിക്കേണ്ട ആവിശ്യമില്ല.... പലപ്പോഴും മകന്റെ വാക്കിനാൽ തുള്ളിയൊരു അമ്മയായിരുന്നു അത്.... സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് യാമിയെ... എന്നിട്ടും മകനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ ആ സ്ത്രീ തുനിഞ്ഞില്ല....

ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിധം നശിപ്പിച്ച മകനെ ആ സ്ത്രീ വേണ്ടത് പോലെ ശിക്ഷില്ല... അവസാനം താലി കെട്ടിയ പുരുഷനേം മകനാണ് കൊന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലാതെ മനസ്സിൽ ഒന്നും. വന്നു കാണില്ലാ... അല്ലെങ്കിലും എടുത്ത തീരുമാനം അല്പം വൈകി അത്രയേ പറയാൻ കഴിയൂ..... ഇവ ഓർത്തു.... എന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നോറും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രതേക മാറ്റം.... ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡെറ്റോലിന്റെ മണം..... അവൾ മൂക്ക് പൊത്തി... അടുത്തിരിക്കുന്ന യാശ്വിന്റെ കൈകളിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചു..... " what's wrong with you...? " അവളുടെ ചുളിഞ്ഞ മുഖം അവൻ അവളെ നെറ്റിച്ചുളിച്ചു നോക്കി.... കഴുത്തിലും നെറ്റിയിലും. പതിഞ്ഞ അവളുടെ വിയർപ്പവൻ കൈകളാൽ തുടച്ചു കൊണ്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മുടിയെല്ലാം ഒതുക്കി മാറ്റി..... ഇവ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.... പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ കണ്ണുകളിലെ വെപ്രാളം... അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ വിരിഞ്ഞു.... അവന്റെ വലം കൈ പിടിച്ചവൾ വലിച്ചതും അവൻ മനസ്സിലാകാതെ അവന്റെ മുഖം സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി.... " I Think Its Time Start Our Life " അവന്റെ കൈകൾ വയറിൽ ചേർത്തവൾ പറഞ്ഞതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ പകപ്പോടെ മിഴിഞ്ഞിരുന്നു.... കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ അവൻ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.....

ചുണ്ടിന് അറ്റത്തായി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പുഞ്ചിരി അവൻ കണ്ട് പിടിച്ചു.... ഹൃദയം... ഹൃദയം നിലച്ചത് പോലെ..... അവൻ കരം അവളുടെ വയറിൽ അമർന്നു കൊണ്ട് അവളെ ഉറ്റുനോക്കി..... അവൾ കണ്ണുകളടച്ചു അതേയെന്ന് പറഞ്ഞതും പരിസരം മറന്നവൻ അവളെ ഇറുക്കെ പുണർന്നിരുന്നു..... അവന്റെ തുടിക്കുന്ന നെഞ്ചം അവളുടെ മാറിടം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ജീവത്തിൽ പുതുമയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ... വികാരങ്ങൾ... ഇരുവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.... ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓരോ ഭാഗത്തായി നിറഞ്ഞു കൂടിയ ആളുകളുടെ നോട്ടമൊന്നും ഇരുവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.... അവളിൽ നിന്നും അല്പം അടർന്നവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി.... ശേഷം ചുണ്ടിലും ഒരു കുഞ്ഞുമുത്തം നൽകിയവൻ അവളിൽ നിന്നു അടർന്നു.... മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു പുഞ്ചിരി ഇരുവരുടെ ചുണ്ടുകളിലും തങ്ങിയിരുന്നു..... " ഡോക്ടറെ കാണാം " അവളുടെ കൈകളിൽ കോർത്തവൻ പറഞ്ഞതും. അവനോടൊപ്പം അവൾ എണീറ്റിരുന്നു.... ഒരു അമ്മയിലേക്കുള്ള തുടക്കം...ജീവിധത്തിലെ പുതു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇരുവരും കാലെടുത്തു വെച്ചിരുന്നു..... ******************* സാഗറിന്റെ മരണം....ആസ്ത്ര വീടിൽ ആരുടേം മനസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.... പകരം പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ്...

ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്‌ അതിലായിരുന്നു എല്ലാവരുടേം കണ്ണുകളും മനസ്സും..... ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു പുഞ്ചിരി ലക്ഷ്മിയിൽ നിറഞ്ഞു.... ഇവ ഒരു കയ്യിനാൽ യാമിയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു.... സാഗർ മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവളുടെ അവസ്ഥ നികത്താൻ ആകില്ല.... അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും സാഗർ എന്ന പേര് ആ വീട്ടിൽ ഉച്ചരിച്ചില്ല.... " നിനക്കെന്താടി ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തെ " ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടെങ്കിലും തെളിച്ചമില്ലാത്ത യാമിയെ കാണെ ഇവ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു.... " സന്തോഷമാ ഇവേച്ചി.... " യാമി പുഞ്ചിരി വരുത്തി പറഞ്ഞു... പക്ഷെ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അത് ഇവക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു.... " നടന്നത് ഒരിക്കലും മായിക്കാൻ കഴിയില്ല യാമി.... അതോർത്തു വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിന്റെ വേദന കണ്ട് ഈശ്വരൻ നിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിയെഴുതില്ല.... നീ പൊരുത്തപ്പെടണം... കഴിഞ്ഞു പോയതെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടണം... മറക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല... കാരണം മരികുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെ വിട്ട് പോകാത്ത ഒരു ദുസ്വപ്നമായിരിക്കും അത്....പക്ഷെ അതിജീവിക്കണം... സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആയി അതിജീവിക്കണം... ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തകർന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ജീവിതം തകർന്നടുത്തു നിന്നു ഉയർന്നേഴുന്നേറ്റവൾ ആണ് ആ പെണ്ണ് എന്ന് പറയിക്കണം.... നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുമൊരു ശരീരം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോകാൻ... ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്....

നാളെ നീ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയി നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആയി വരുന്നവർക്ക് നിന്റെ ജീവിതം പകർന്നു കാട്ടി അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകണം... നാളെ നിന്നെ പോലൊരു പെൺകുട്ടി നിന്റെ മുന്നിൽ വരും.... അത് ശരീരം മാത്രമല്ല ജീവിതം... ശരീരം പോയാൽ ജീവിതം തകരില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം... നാളത്തെ സമൂഹത്തിനു നീ ഒരു പാടമാകണം... പീടിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നീതിക്ക് പൊരുത്താതെ ഒളുപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീയൊരു ദൈര്യമാകണം.... നിന്റെ ജീവിതം അവർക്കൊരു പാഠമാകണം.... അല്ലാതെ തളർന്നിരുന്നാൽ ഒന്നും നേരെയാകില്ല...കഴിഞ്ഞതൊരിക്കലും നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയില്ല... പകരം അതിജീവിച്ചു കാണിക്കണം....മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് " യാമിയെ നോക്കി അത്രയും ഇവ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ യാമിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും. മനസ്സിൽ ദൃഢമായ തീരുമാനം അവളെടുത്തിരുന്നു.... അവൾ ഇവക്ക് നേരെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇവയിലേക്ക് ചേർന്നു...ഇവ അവളോട് മാറോടു അടക്കി പിടിച്ചു... കണ്ടു നിന്നവരുടെ ചുണ്ടിൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിർന്നൊരു പുഞ്ചിരി നിറയുമ്പോൾ... യാശ്വിനിൽ അവളോട് ബഹുമാനമായിരുന്നു....

അതിലുപരി പ്രണയമായിരുന്നു....അഗ്നിയെന്ന പെണ്ണിനോട് അടിമപ്പെട്ട പ്രണയമായിരുന്നു അവനു... ❤️ രാത്രിയിലെ തുറന്നിട്ട ജനൽപാളികയിലൂടെ വീശുന്ന തണുത്ത കാറ്റ്... മഴയേ വരവേൽക്കാൻ പോകുന്നാ ആ തണുത്ത കാറ്റ് അറിയവേ നെഞ്ചോരം ചേർന്നു കിടക്കുന്നവളെ ഒന്നൂടെ അവൻ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു..... നിറഞ്ഞൊരു ശാന്തതയായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ.... അതിലുപരി തുടിക്കോട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.... നിലാവെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്ന തന്റെ പെണ്ണിന്റെ നെറ്റിയിൽ അവൻ പ്രണയത്തോടെ ചുമ്പിക്കുമ്പോൾ... അതിനെ സാക്ഷിയായി മഴതുള്ളികൾ ഭൂമിയെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പെയ്തിറങ്ങിയിരുന്നു.... ******************* ഫ്ലാറ്റിൽ സോഫയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒളിക്കണ്ണോടെ സഞ്ജു ജീവയെ നോക്കി.... ജീവ നീങ്ങുന്നടുത്തേക്കെല്ലാം അവന്റെ കണ്ണുകളും അലഞ്ഞു.... അവനെ നോക്കാതെ തന്നെ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ജീവ പൊട്ടിവന്ന ചിരി ചുണ്ടിനിടയിൽ അടക്കി വെച്ചു..... " ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല... പ്രാക്റ്റീസ് ഉള്ളതല്ലേ നിനക്ക്.... വേഗം ചെല്ല് " താൻ ചെല്ലന്നടുതെല്ലാം ചെക്കന്റെ കണ്ണ് പായുന്നത് കാണെ അവസാനം കൊങ്കണ്ണ് വരുമോ എന്ന തോന്നലിൽ ജീവ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞതും സഞ്ജു ചുണ്ട് പിളർത്തി..... " ജീ....വാ....." ചുണ്ട് പിളർത്തിയുള്ള അവന്റെ ഈണത്തിലെ വിളി കേൾക്കേ ജീവയുടെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു... എങ്കിലും കൈകൾക്കെട്ടി ഗൗരവം പാലിച്ചവൻ നിന്നു....

സഞ്ജു സോഫയിൽ നിന്നു എണീറ്റു ജീവക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു... മാറിൽ പിണച്ചു കെട്ടിയ ജീവയുടെ കൈകൾ എടുത്തു കൊണ്ടവൻ അവന്റെ ഇടുപ്പിലായി ചേർത്തു വെച്ചു ജീവയിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു....ജീവ ടേബിളിയ്ക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നു... " ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ " കണ്ണ് തുരുതുരെ ചിമ്മിയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കേ ജീവക്ക് ചിരി വന്നു.. സത്യത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രം അവനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല.... അവനോട് ദേഷ്യവുമില്ല... പക്ഷെ അവന്റെ വിചാരം പിണങ്ങി ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ്.... എന്നാപ്പിന്നെ അതങ്ങ് മാറ്റാനും അവൻ കരുതീല... കാരണം ഈ കൊഞ്ചാലൂടെയുള്ള വരവ് ആർക്കാ ഇഷ്ടല്ലാത്തത്... ജീവ ഓർത്തു... " നീ എന്നേ വെറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.... " ജീവ സഞ്ജുവിനെ കൂർപ്പിച്ചൊന്നു നോക്കി.... " അയ്യോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ.... " "സഞ്ജു..." സഞ്ജു കള്ളം പറയുമുന്നേ ജീവ നീട്ടിവിളിച്ചു... " അത് പിന്നെ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ട ഒറ്റക്കരണത്താൽ വെറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നത്തെ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ " ജീവയുടെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടണിൽ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് കറക്കിയവൻ പറഞ്ഞു... " അപ്പൊ ഇനിയും യൂണിഫോമിൽ. കണ്ടാൽ നിനക്ക് വെറുക്കാൻ തോന്നിയാലോ " ജീവ വീണ്ടും അവനെ പുരികമുയർത്തി നോക്കി.. " ഞാൻ വെറുകൂലാ... എനി എന്തുണ്ടെലും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം...തന്നേം തന്റെ ജോലിയെയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളാ.. അല്ലാ തന്റെ ജോലിയേക്കാൾ തന്നെ ഞാൻ കൊറേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളാം "

ഒറ്റക്കണ്ണിറുക്കി സഞ്ജു പറഞ്ഞതും അതുവരെ പിടിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം ജീവയുടെ കൈ വിട്ടു പോയിരുന്നു.... സഞ്ജുവായി ഇടുപ്പിൽ. ചേർത്ത ജീവയുടെ പിടി അവിടെ മുറുകി ദേഹത്തേക്ക് അമർത്തിയതും ഇരുനെഞ്ചും മുട്ടിയോരുമ്മിയിരുന്നു.... സഞ്ജുവിന്റെ ചുണ്ടോന്നു വിരിഞ്ഞു... ദേഷ്യം മാറിയെന്നു ജീവയുടെ തിളക്കം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാണെ സഞ്ജുവിന് മനസ്സിലായി.... " നിന്നോട് എങ്ങനെയാ എനിക്ക് ദേഷ്യംപിടിക്കാൻ തോന്നുന്നേ.... You are such cute idiottt " ജീവ പ്രണയത്തോടെ പറഞ്ഞതും സഞ്ജു മുഖം ഒന്ന് ചുളിച്ചു.... " അല്ലാ... ഇതിപ്പോ cute എന്ന് പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തിയതാണ് idiott എന്ന് പറഞ്ഞു തളർത്തിയതാണോ " സഞ്ജു സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ജീവ ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി നിന്നതെ ഉള്ളു.... സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനങ്ങുന്ന അവന്റെ ചുണ്ടും.... കണ്ണും... മൂക്കിന്റെ അളവും കൺപീലിയും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ജീവയുടെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു നടന്നു.... " ആഹ്ഹ് ടാ " നെഞ്ചിൽ ഒരു കുത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആണ് ജീവ ബോധത്തിലേക്ക് വന്നത്... " താനിതേത് ലോകത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേലും കേട്ടോ " സഞ്ജു ചുണ്ട് കൂർതൊന്നു ചോദിച്ചു... " നിന്റെ ചുണ്ട്.... മതി വാ നിന്നെ ടർഫിൽ കൊണ്ട് വിടാം " കൂർപ്പിച്ച ചുണ്ടിൽ ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ട് ജീവ അവനെ അകറ്റി നിറത്തി പറഞ്ഞു...

അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ത്യ നേരം പതറി പോകുമെന്ന് ജീവക്ക് തോന്നി... എന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ജീവയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ പിടിയിട്ടുകൊണ്ട് സഞ്ജു വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത് നിർത്തിയതും ജീവ വീണ്ടും ടേബിളിൽ ചാരി നിന്നിരുന്നു... ജീവ സഞ്ജുവിനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.... ഇത്രയും നേരം കണ്ട കുറുമ്പി കുസൃതിയോ പരിഭവമോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അവന്റെ മുഖത്ത് പകരം എന്തോ ഒരു വേദന നിറഞ്ഞത്.... " എന്താടാ " ജീവ വീണ്ടും അവന്റെ ഇടുപ്പിൽ കൈവെച്ചു പതിയെ ചോദിച്ചു.... എന്തോ ഒന്ന് അലട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവക്ക് തോന്നി... ജീവ ചോദിച്ചതും. മറുപടി പറയാതെ സഞ്ജു ജീവയുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി.... ജീവ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടച്ചു പോയി.. ആ നിമിഷം അവന്റെ നനുത്ത ചുണ്ടുകൾ ജീവയുടെ പീലിയോടെ ഇരുകണ്ണുകളിലും ചുംബിച്ചു.... പതിയെ ചുണ്ടുകൾ മൂക്കിലും കവിളിലും ഇരിച്ചിറങ്ങി..... ജീവയുടെ കൈകൾ അവന്റെ ഇടുപ്പിൽ മുറുകി.... അത് മനസ്സിലാക്കിയ പോൽ സഞ്ജു അല്പം അടർന്നു ജീവയെ നോക്കി.... കണ്ണുകളടച്ചു തന്റെ ചുംബനം സ്വീകരിക്കുന്നവനെ കാണെ അവന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു..... ജീവ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ തുറക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതും ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ ജീവയുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്കാവൻ ചേക്കേറിയിരുന്നു.... തുറക്കാൻ ശ്രേമിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗതയോടെ ജീവ കണ്ണുകൾ അടച്ചു...

ഒരു കൈ ഇടുപ്പിലും മറു കൈ അവന്റെ പുറത്തും ചേർത്തു കൊണ്ട് ജീവ അവനെ ദേഹത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.... അതേ നിമിഷം സഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ ജീവയുടെ കഴുത്തിലായി സ്ഥാനം പിടിച്ചു.... ഇരുവരും ആവേശത്തോടെ... എന്നാൽ. പതിയെ മേൽചുണ്ടും കീഴ്ച്ചുണ്ടും നുണഞ്ഞു ചുംബിച്ചു.... ചുംബനം അത്രമേൽ രുചികരമാണെന്ന് തോന്നി... ഓരോ തവണ രുചിക്കുമ്പോഴും പുതു അനുഭവം പോലെ.... ജീവയുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ടിനെ കടിച്ചു നുണഞ്ഞു മുത്തിനെ കൊണ്ട് വിലങ്ങിയ ശ്വാസം ലഭിക്കാനായി സഞ്ജു ജീവയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നു വിടവാങ്ങി ജീവയുടെ കഴുത്തിൽ മുഖം ചേർത്തു.... ഇരുവരുടേം കിതപ്പ് ഉയർന്നു.... നിശ്വാസം മാത്രം.. അവിടം ഉയർന്നു കേട്ടു.... ജീവ അവനെ ദേഹത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവന്റെ മുർദ്ധാവിൽ ചുണ്ടമർത്തി... അപ്പോഴും അവനിൽ നിന്നു പിടി അയച്ചില്ല.... " എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ജീവ " സഞ്ജുവിന്റെ ഇടറിയ സ്വരമാണ് ജീവ അവനെ അകറ്റി നിർത്തിയത്.... എന്നാൽ ചെക്കന്റെ വാടിയ മുഖം ജീവ മുഖം ചുളിച്ചു.... " എന്താടാ നിനക്ക് " " അത് ഞാൻ... വിചാരിച്ചതല്ല...

പക്ഷെ പറ്റിപ്പോയി.. അതല്ലാതെ വേറെ മാർഖമില്ലായിരുന്നു " സഞ്ജു വിതുമ്പി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... ജീവയിൽ അത് കൂടുതൽ വെപ്രാളം തോന്നി.... " നിന്ന് കുനുങ്ങാതെ കാര്യം പറ സഞ്ജു " ജീവ വേവലാതിയോടെ ചോദിച്ചു.... " താൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ... അങ്ങനെയൊക്കെ... അന്ന് ജസ്റ്റ്‌ ഒന്ന് അടിക്കണം എന്ന് കരുതിയുള്ളു... പക്ഷെ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടേണ്ടി വന്നു.... തെറ്റ് എൻറെ ഭാഗത്താ... പക്ഷെ എനികിതല്ലാതെ വേറെ മാർഖമില്ലായിരുന്നു.... തന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ എനിക്കെന്തോ.... Sorry... ഞാൻ അന്നത്തെ എൻറെ അവസ്ഥയിൽ... " സഞ്ജു പറയുന്നത് കേൾക്കേ ജീവക്ക്. ചിരിയും വാത്സല്യവും ഒരുമിച്ചു വന്നത് പോലെ.... " എന്റെ പൊട്ടാ.... " ജീവ അവന്റെ പിൻ കഴുത്തിൽ കൈചേർത്ത് അവനെ ദേഹത്തേക്ക് ചേർത്തു.... " ഇത്ര നിഷ്കളങ്കനായി പോയല്ലോ എന്റെ സഞ്ജു " അത് പറയുമ്പോൾ ജീവയുടെ പൊട്ടിച്ചിരി ഉയർന്നിരുന്നു.... ആദ്യം ജീവ പറഞ്ഞത് കെട്ട് ഒന്ന് മുഖം വീർതെങ്കിലും പിന്നീട് ജീവയുടെ ചിരിയോടപ്പം സഞ്ജുവിന്റെ ചിരിയും കൂടി കലർന്നിരുന്നു..................തുടരും....

