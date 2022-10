മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 170

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

കോളേജിൽ കൊണ്ട് വിടാൻ തുനിഞ്ഞ യാശ്വിനെ യാമി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കെഞ്ചി... ഒരുമാത്ര അവൾടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി യാശ്വിൻ ഇവയെയും കൊണ്ട് ആസ്‌ത്രയിലേക്ക് വിട്ടു... സഞ്ജു അവന്റെ ബൈക്കിലും ജീവ ജീപ്പിലുമായി പോയി..... ബസ്റ്റോപ്പിൽ ബസ്സിന്‌ കാത്ത് നിൽക്കേ പലരുടെയും നോട്ടം യാമി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... കുറച്ചു കാലം പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞ വെറുമൊരു ന്യൂസ്‌ ആയിരുന്നു ഞാൻ.... അവൾ വേദനയോടെ ഓർത്തു.... എങ്കിലും എനി കരയില്ലെന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.... ഇന്ദ്രൻ യാമിക്കരികിൽ ഇരുന്നു.... അവളുടെ മനസ്സ് ഇവിടെയല്ലെന്ന് അവനു തോന്നി.... അതിലുപരി തന്നോട് ഇപ്പോൾ ആ പഴേ അടുപ്പമില്ലെന്ന് അവൻ ഓർത്തു... എല്ലാരോടും സംസാരിക്കാറുണ്ട്... പക്ഷെ തന്നോട് മാത്രം ഇപ്പൊ ഒരു അകൽച്ചയാണ്.....ഇവിടേക്ക് ഒരുമിച്ചു വരുമ്പോൾ പോലും അവളൊന്നു തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ലെന്ന് അവൻ ഓർത്തു... ഒരുമാത്ര മുന്നത്തെ യാമിയെ അവൻ വല്ലാതെ miss ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു.... പക്ഷെ അവളുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ കൂടുതൽ ശല്യ പെടുത്താനും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല.... ബസ്സ് വന്നതും യാമി മുന്നിലൂടെയും ഇന്ദ്രൻ പിന്നിലൂടെയും കയറി....

അതികം ബസ്സിൽ തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യാമി ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു..... തൊട്ടടുത്തു ഇരുന്നവന്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞവൾ തലയൊന്നു ചെരിച്ചു അവനെ നോക്കി.... ഇന്ദ്രൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു സീറ്റിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നത് കാണെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഊളിയിട്ടു..... അപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ പറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവനിൽ അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞിരുന്നു..... കോളേജ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയതും ഇന്ത്രനോട് യാത്ര പോലും പറയാതെ തന്നെ അവൾ ഇറങ്ങി....അവൾ ഇരുന്ന സീറ്റിലേക്ക് നിരങ്ങി ഇരുന്നവൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നവളെ ഒന്ന് നോക്കി... അറിയാതെ പോലും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ വിങ്ങൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു..... കോളേജ് ഗേറ്റ് കടന്നതും യാമിയുടെ മനസ്സിൽ ഭാരം നിറഞ്ഞു..... അവളെ അറിയാത്തവരായി ആരുമില്ല അവിടെ... പലരുടെയും പിറുപിറുക്കലും നോട്ടവും എല്ലാം മറികടന്നവൾ നടന്നു.... പക്ഷെ പലരുടെയും സഹതാപം നിറഞ്ഞ നോട്ടം അതാണ്‌ അവളിൽ അസ്വസ്ഥത നിറച്ചത്... വേഗത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ എത്തി ചേരാൻ അവളുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും കാലുകൾ മനസ്സനുസരിച്ചു നീങ്ങുന്നില്ല..... ഒരുവിധം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയതും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു....

ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി ഫിറ്റ്‌ ചെയ്തവൾ അനുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു അനു യാമിയെ കണ്ടത്.... " നീ... നീ വന്നോ.... I missed youu യാമി " പെട്ടെന്ന് യാമിയെ കാണെ സന്തോഷത്തോടെ അനു അവളെ ഇറുക്കെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.... അനുവിൽ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു അവളുടെ തിരിച്ചു വരവിൽ.... ഇപ്പോൾ മെസ്സേജോന്നും പണ്ടത്തെ പോലെ അയക്കാറില്ല... അതുകൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യം അനു അറിഞ്ഞതും ഇല്ലാ... ക്ലാസ്സിൽ ടിച്ചേർസ് വന്നു തുടങ്ങി..... പതിവ് പോലെ ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു പോയി.... ആകെ ഒരു ആശ്വാസം ആരും അവളോട് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ്... ഒരുമാത്ര അതവളെ അൽബുദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു..... ഇന്റർവെൽ ടൈം അനുവിന്റെ വാശിക്ക് യാമിയും ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... ആരോടോ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വരം.... അവളുടെ കണ്ണുകൾ കോളേജ് മുറ്റത്തേക്ക് നീണ്ടു... ജൂനിയർസിനെ നിർത്തി പൊരിക്കുന്ന റോഷനെ കാണെ അല്പ നേരം അവൾ അവനെ നോക്കി നിന്നു.... മുന്നിലെ ചെക്കനോട് ദേഷ്യപെടുന്നാ നേരം അറിയാതെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ യാമിയിൽ നീണ്ടതും അവൻ ഞെട്ടിയിരുന്നു... അവൾ വന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു... അവളെ കാണെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് മതിയാക്കിയവൻ ആരുടെയോ കൂടെ നടന്നു നീങ്ങി....

യാമിയുടെ ചുണ്ടോന്നു വിരിഞ്ഞു....സ്വയം പരിഹസിക്കും പോലെ..... പിന്നീട് ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു... അവളെ കാണുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവനെ കാണെ ആദ്യം ആദ്യം ഒന്നും തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവളിൽ അതൊരു അസ്വസ്ഥത നിറച്ചിരുന്നു..... അനു ലൈബ്രറിയിൽ കയറി പുറത്ത് അവളെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം...മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു ഫോണിൽ നോക്കുന്ന റോഷനെ കാണെ അവൾ അവനടുത്തേക്ക് ചെന്നിരുന്നു.....റോഷൻ ഫോണിൽ നിന്നു കണ്ണെടുത്തതും മുന്നിലെ യാമിയെ കാണെ അവനൊന്നു പതറി.. " യാ... യാമിനിയോ " ആദ്യത്തെ പകർച്ച മാറ്റിയൻ ചോദിച്ചു.... അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവനെ നോക്കി.... " വാ ഇരിക് ഇവിടെ " തൊട്ടടുത്തു തട്ടിയവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ അവിടെ ഇരുന്നു.... കോളേജിൽ പലയിടതായി ഉള്ളവരുടെ ശ്രെദ്ധ അവരിലേക്ക് നീണ്ടിരുന്നു... എങ്കിലും ഇരുവരും അത് കാര്യമാക്കിയില്ല... " റോഷനേട്ടൻ എന്തിനാ എന്നിൽ ഒളിച്ചോടുന്നെ... പകർച്ച വ്യാധിയുള്ള സൂക്കേട് ഒന്നും എനിക്കില്ല " തമാശ രൂപേണ അവൾ പറഞെങ്കിലും അതിൽ ഗൗരവവും നിറഞ്ഞിരുന്നു.... " ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല യാമി " അവൻ വാക്കുകൾക്ക് പരതി.... " വേണ്ടാ... ഒന്നും പറയണ്ടാ... റോഷനേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ...

എന്നെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുവാണേൽ എന്നോട് പറയണം കാത്തിരിക്കും എന്ന്.... ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് " യാമി പറഞ്ഞതും അവന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളിടി വെട്ടിയിരുന്നു.... " പേടിക്കണ്ടാ... എനിക്ക് റോഷനേട്ടനോട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാ.....അന്നേ പറയണം എന്ന് കരുതിയതാ... പക്ഷെ സീനിയർ അല്ലെ.... വെറുപ്പിക്കണ്ടാ എന്ന് അനുവാണ് പറഞ്ഞത്.... റോഷനേട്ടനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല...ഇപ്പൊ റോഷനേട്ടൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നത്... അത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടും...ഇപ്പൊ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് കരുതിയല്ലേ...പേടിക്കണ്ടാ... റോഷനേട്ടനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കില്ല " അവൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അവനിൽ ഒരു കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞിരുന്നു.... ശെരിയാണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു... അവളുടെ മറുപടിക്കായി കാത്ത് നില്കും എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു... പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവളിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചത് അവൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരാതിരിക്കാൻ ആയിരുന്നു.... അവളിൽ നിന്നു ഒരകൽച്ച പാലിക്കാൻ ആയിരുന്നു.... അവൾ മെല്ലെ ഇരുന്നടുത്തു നിന്നു എണീറ്റു... പോകാനായി തുനിഞ്ഞതും.... " യാമിനി " റോഷന്റെ വിളി അവളെ തേടി എത്തിയിരുന്നു...

അവൾ അവനെ എന്തെന്ന പോൽ നോക്കി.... " നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.. ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്.... അതെന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയാം.... ആദ്യം അമ്മയുടെ സ്‌പോർട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു....അവർക്ക് ഏക മകനാണ് ഞാൻ... അതുകൊണ്ട് എന്റ ഇഷ്ടമാണ് അവൾക് വലുത്.... പക്ഷെ ഇപ്പൊ.... നിനക്കറിയാലോ അമ്മ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്.... അവർ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിൽ വേറെ മാർഖമില്ല.... എന്റെ വീട്ടുകാരെ അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയൂ... പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഞാൻ എന്നും നിനക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്താകും..." " സാരില്ല റോഷനെട്ടാ....എനിക്കും റോഷനേട്ടനെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല... എന്തായാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട്.... എനി എന്നേ കാണുമ്പോൾ മാറി നടക്കരുത്.. അത് കാണുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് എന്തെല്ലാമോ.... " അത്രയും പറഞ്ഞവൾ നടന്നു..... റോഷനോട് അവൾക് ഒരു ഇഷ്ടവും feel ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവന്റെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നോവ് ഉണർത്തിയിരുന്നു.... എന്നെപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ..ഒരു മാതാപിതാക്കളും എനി സ്വീകരിക്കില്ല... എന്നൊരു ചിന്ത അവളിൽ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു..... ഇന്ത്രനോടപ്പം വീട്ടിലേക്ക് നടക്കും വഴി അവൾ അവനിൽ നിന്നു ഒരുപാട് അകലം കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു...

കാരണം അവൾക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്.... താൻ എനി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും... ഇന്ദ്രേട്ടന് ഒരിക്കലും താൻ ചേരില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും... ഹൃദയം അത്യാഗ്രഹിക്കുന്നു... ഇന്ദ്രേട്ടൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇന്ദ്രേട്ടനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി പോകുന്നു.... പറ്റില്ല... എനി ഒരിക്കലും ആ ഇഷ്ടം പാടില്ല.... ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇന്ദ്രേട്ടന് ഞാൻ ചേരാത്തവൾ ആയി... വീണേച്ചി തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രേട്ടന് ബെസ്റ്റ് .... സ്വയം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവളുടെ മനസ്സ് അവിടെ അല്ലായിരുന്നു.... ദൂരെന്ന് വരുന്ന ലോറിയും റോഡിനു സൈഡിൽ അന്ധമില്ലാതെ നടക്കുന്ന യാമിയെയും കാണെ അവൾക് പിന്നിലായി നടന്ന ഇന്ദ്രൻ അവൾക്കരികിൽ വേഗത്തിൽ ചെന്നു കൊണ്ട് കൈകളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു.... അവൾ റോഡിൽ നിന്നും സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി.... " ആരെ സ്വപ്നം. കണ്ട് നടക്കുവാ നീ " ഇന്ദ്രൻ ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളു.... അവൻ പിടിച്ച കൈകൾ അവൾ വിടുവെക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രേമിച്ചു.... അവന്റെ പിടി മുറുകിയത് കാണെ അവൾ അവനെ മുഖം ഉയർത്തി വീണ്ടും നോക്കി.." മുന്നേ നീ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്ന് തന്നില്ലേ... " അവൻ കടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല....

കൈ വിടുവെക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവൾ നടന്നു..... അവനിൽ ഒരു മാത്ര അവളുടെ ആ നിർവികരത നിറഞ്ഞ നോട്ടം... മനസ്സിൽ വല്ലാതെ തട്ടിയത് പോലെ.... അവളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ പിടിച്ച അവന്റെ കൈ മെല്ലെ ഊർന്നു കൊണ്ട് അവളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.... അവളും കൈ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല..... ******************* പ്രാക്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞതും സഞ്ജു ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്യാനായി ലോക്കർ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു..... സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ടർഫിൽ വരാൻ തന്നെ അവനു മടുപ്പാണ്... പക്ഷെ കളിയോടുള്ള ഇഷ്ടം... അത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരും മിണ്ടാഞ്ഞിട്ടും അവൻ അവിടേക്ക് വരുന്നത്.... അതിലുപരി സുഹൃത്തുക്കളായ സുധിയും വിനായാകും നസീബും ഇപ്പോഴും അവനിൽ ഒരു അകൽച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട്.... ആദ്യമാദ്യം വേദന തോന്നിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ സഞ്ജു അവരെ മൈൻഡ് കൊടുക്കാറില്ല.... അല്ലെങ്കിലും സുഹൃത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ആണ്.... എനിക്കിഷ്ടം ജീവയേ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ നില്കുന്നതിനു പകരം അകലം പാലിച്ചവരാണ് അവർ.... അവരെയെങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും.... ഓരോന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് സഞ്ജു ടർക്കി എടുത്തു ഫ്രഷ് ആവാൻ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി... കളി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞില്ല.... എന്തോ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നി... അതുകൊണ്ട് അവൻ മാത്രമേ ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്യാനായി വന്നുള്ളൂ...

ബാക്കിയുള്ളവർ ഒക്കെ ടർഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.... കുളി കഴിഞ്ഞതും ടർക്കി അരയിൽ കെട്ടി ഉടുത്തു കൊണ്ട് സഞ്ജു ലോക്കറിനരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ജീനും ടീഷർട്ടും എടുത്തു... ആദ്യം ജീൻ ഇട്ടുകൊണ്ടവൻ ടർക്കി ലോക്കറിൽ വെച്ചു ലോക്കർ അടച്ചതും നിതംബത്തിൽ അമർന്ന കൈകൾ... അവൻ ഞെട്ടലോടെ ലോക്കറിൽ ചാഞ്ഞു പോയി.... ഒരു കുതിച്ചലോടെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും മുന്നിൽ ഉള്ളവനെ കാണെ അവനിൽ ഞെട്ടൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു... അത് പതിയെ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് ഉരഞ്ഞു പൊന്താൻ സമയം വേണ്ടി വന്നില്ലാ.... " what the fcking hell are you doing ? " മുന്നിൽ ഉള്ളവനെ തള്ളി കൊണ്ട് സഞ്ജു അലറി ചോദിച്ചു..... " ഹാ ഞങ്ങളും അറിയട്ടെ ഈ സുവർഗനുരാകം എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന് " ജസ്റ്റിന്റെ സംസാരം കേൾക്കേ സഞ്ജുവിൽ ദേഷ്യം ആളി കത്തിയിരുന്നു..... " നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയടാ " സഞ്ജു വിറഞ്ഞു തുള്ളിയെങ്കിലും ജസ്റ്റിൻ രണ്ടും കല്പിച്ചായിരുന്നു.... " അതെന്താടാ... നിന്റെ ആ പോലീസിനു ഉള്ളത് തന്നെയാ എനിക്കും ഉള്ളത്...എനിക്കും നിന്നെ സുഗിപ്പിക്കാൻ കഴിയും... എന്താ ഒരു കൈ നോക്കുന്നോ " സഞ്ജുവിലേക്ക് അടുത്ത് ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ നിമിഷം സഞ്ജുവിന്റെ കൈ ചുരുട്ടി ജസ്റ്റിന്റെ കവിളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.... ജസ്റ്റിന്റെ ഭാവം മാറി.....

" നിർത്തിക്കോ... നാ ###മോനെ.... എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടാ....നിന്റെ കടി.. അത് എന്നോട് തീർക്കേണ്ട.... കഴിഞ്ഞതാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉള്ളത് എല്ലാം.... " സഞ്ജു വിരൽ ചൂണ്ടി ഭീഷണി എന്നോണം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ടീഷർട്ട് ഇടാനായി നിന്നതും പിന്നിൽ നിന്നു ചവിട്ടു കിട്ടിയിരുന്നു.... അവന്റെ കയ്യിലെ ടീഷർട്ട് തെറിച്ചു പോയി.... എങ്കിലും വീഴാതെ അവൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു നിന്നു.... പോട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ തലയിൽ കേറുന്നോ....സഞ്ജു സ്വയം പല്ല് കടിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു.... ജസ്റ്റിന്റെ നെഞ്ചിലായി തന്നെ ചവിട്ടി... പ്രധീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ ജസ്റ്റിൻ വീണില്ല.... പക്ഷെ ലോക്കർ മുറിയിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം അടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.... ലോക്കറിൽ തട്ടിയും.... ബെഞ്ചിൽ തടഞ്ഞുമെല്ലാം വീണെങ്കിലും ഇരുവരും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.... അവസാനം നിലത്തേക്ക് ഇരുവരും വീണെങ്കിലും സഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ ജസ്റ്റിന്റെ കഴുത്തിലും ജസ്റ്റിന്റെ കൈകൾ സഞ്ജുവിന്റെ കഴുത്തിലും അമർന്നു..... ഒന്ന് അടിമറഞ്ഞു കൊണ്ട് ജസ്റ്റിന്റെ കീഴിലായി സഞ്ജു കിടന്നു... ജസ്റ്റിന്റെ കൈകൾ സഞ്ജുവിന്റെ കഴുത്തിൽ മുറുകി... സഞ്ജുവിന് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പാട് തോന്നി.... ജസ്റ്റിന്റെ കണ്ണുകളിലെ പക.... സഞ്ജു ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റിനേം കൊണ്ട് മറിഞ്ഞതും ജസ്റ്റിനു മുകളിലായി സഞ്ജു വന്നിരുന്നു.....ശബ്ദം കേട്ടു ആളുകൾ വന്നതും ലോക്കർ റൂമിലെ കാഴ്ച കാണെ എല്ലാവരും തറഞ്ഞു നിന്നു....

സഞ്ജു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആളുകൾ കൂടിയത് എന്നാൽ ജസ്റ്റിൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിലെ പിടി അവൻ മെല്ലെ അയച്ചു.... " സഞ്ജു don't do this " ജസ്റ്റിൻ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു.... പക്ഷെ അതൊന്നും. സഞ്ജു കേട്ടില്ല... ജസ്റ്റിനോടുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു അവനിൽ.... പുറത്ത് നിന്നു നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റിനെ ലോക്ക് ചെയുന്ന സഞ്ജുവിനെ ആണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്..... " സഞ്ജയ്‌ " കോച്ചിന്റെ വിളി കേട്ടാണ് സഞ്ജു ഞെട്ടിയത്.... ജസ്റ്റിനിൽ നിന്നുള്ള പിടി വിട്ടു കൊണ്ട് കിതപ്പോടെ സഞ്ജു എണീറ്റു നിന്നു.... " what's going on here ? " കോച്ചിന്റെ സ്വരം ഉയർന്നു....." കോച്ച് ഇവൻ " " ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവനെ പോലെ ഉള്ളവരെ ടീമിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്ന്.... ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ ഏത് ചെക്കന്മാരെ കണ്ടാലും കഴപ്പ് നിറയും " സഞ്ജു പറയുന്നതിന് മുൻപേ ജസ്റ്റിൻ കയറി പറഞ്ഞതും സഞ്ജു ഞെട്ടി.... " you... Bastaard... നിനക്ക് എന്തും പറയാമെന്നു കരുതിയോ... കോച് ഇവാനാണ് ഇവിടെ വന്നു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയത്.... " സഞ്ജു ജസ്റ്റിനെ നോക്കി അലറി കൊണ്ട് കോച്ചിനോട് പറഞ്ഞു.... " പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് എനിക്കെന്ത് കിട്ടാൻ ആണ്... എനിക്ക് ഗേൾഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം... നീ എങ്ങനെ ആണെന്നും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം....

വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന എന്നോട് അസഭ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നീ ആണ്.... എന്താടാ നിന്റെ കഴപ്പ് തീർക്കാൻ നിന്റെ പോലീസിന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഞങ്ങള്ക്ക് പുറകെ വരുന്നത് "ജസ്റ്റിൻ പുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചതും സഞ്ജു സ്വയം കൈവിട്ടു കൊണ്ട് വീണ്ടും അവന്റെ കവിളിൽ പഞ്ചു ചെയ്തു.... " സഞ്ജു... Leave the room " കോച്ച് പറഞ്ഞതും സഞ്ജു ജസ്റ്റിനിൽ നിന്നു അവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു..... " അല്ലെങ്കിലും പോകുവാണ്... ഇത്രയും അപമാനം സഹിച്ചു ഇവിടെ എനി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല....എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഇപ്പൊ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു.... ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അസ്തിത്വം ഓർത്തല്ല വേദന തോന്നുന്നത്... ഇവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്താണ്... എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ നായ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുള്ളു എന്ന്...എനിക്കത്തിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാ.... കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു വില തരുന്നില്ല " ഇത്രയും നടന്നിട്ടും തനിക് സപ്പോർട്ട് ആയി ആരും നിൽക്കാത്തത് കാണെ സഞ്ജുവിന് മടുത്തിരുന്നു... അവനു വേദന തോന്നിയിരുന്നു....ഇവിടെ ഒരു cctv ക്യാമറ പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റിൻ പറയുന്നതേ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്നവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു...

അതുകൊണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവനു സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു.... " ഞാൻ... ഈ ടീമിൽ നിന്നും quit അടിച്ചു പോകുവാണ് കോച്... എനി ഈ ടീമിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല " സഞ്ജു കോച്ചിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു.... " സഞ്ജയ്‌... പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും " " പെട്ടെന്ന് ഒന്നും. അല്ലാ കോച് ഒരുപാട് ആയി പറയണം എന്ന് കരുതി... പക്ഷെ ഫുട്ബോൾ എനിക്ക് ജീവൻ ആണ്.. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സഹിച്ചു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്... എനി എനിക്കതിനു ആവില്ല... നാളെ ഇവൻ ഇല്ല കഥ മെനഞ്ഞു വന്നു പറഞ്ഞാൽ അതും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നെ കുറ്റക്കാരൻ ആകും... എനിക്കെനി ആവില്ല... മടുത്തു.... എല്ലാം "അത്രയും പറഞ്ഞവൻ നിലത്തു വീണ ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് നടന്നു.... നടക്കുന്നേരം തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളെ അവനൊന്നു നോക്കി... അവർക്ക് നേരെ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുച്ഛം നിറഞ്ഞു... തന്നെ നോക്കാൻ കഴിയാതെ തല താണു പോകുന്നവരെ കാണെ അവനിൽ വെറുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു..... ******************* ശക്തമായി പെയ്തിരുന്ന മഴയിൽ ജീവയുടെ ജീപ്പ് ഫ്ലാറ്റിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങി... പാർക്ക്‌ ചെയ്തവൻ ജീപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന കുടയെടുത്തു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി.... ഈ ഒരാഴ്ചയായി നല്ല മഴയാണ്..... കുട തുറന്നു ജീവ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് നടക്കുംനേരമാണ് ദൂരെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞത്....

ശക്തി നിറഞ്ഞ കാറ്റും മഴയത്ത് കുട പോലും ചൂടാതേ മഴ മൊത്തം കൊണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ കാണെ ജീവയുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞിരുന്നു..... ജീവയുടെ കാലുകൾ അവനരികിലേക്ക് നീണ്ടു..... അടുത്തെത്തുന്നോറും ജീവ കണ്ടു നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരിക്കുന്നവനെ.... മഴ മുഴുവൻ കൊണ്ടു ഒന്ന് ജീവക്ക് മനസ്സിലായി.. " സഞ്ജു... എന്തായിത്... എഴുനേൽക്ക് " സഞ്ജുവിനരികിൽ ചെന്നു അവന്റെ തലക്ക് മീതെ കുട വെച്ചു കൊണ്ട് ജീവ പറഞ്ഞതും സഞ്ജു കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ജീവയേ നോക്കി... ആ മഴയത്തും ചുവന്നു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് ജീവ കണ്ടു.... കവിളിൽ മഴത്തുള്ളിയോടപ്പം അവന്റെ കണ്ണുനീരും കളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ജീവക്ക് തോന്നി.... സഞ്ജുവിന്റെ ആ നോട്ടം.. ജീവ പകപ്പോടെ അവനെ നോക്കി...." എന്താ.. സഞ്ജു... എന്തിനാ നീ " ജീവ വേവലാതിയോടെ ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും... സഞ്ജു ബെഞ്ചിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ എണീറ്റുകൊണ്ട് ജീവയെ പുണർന്നിരുന്നു... പെട്ടെന്നുള്ള കെട്ടിപ്പിടിത്തത്തിൽ ജീവ പിന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്തു നിന്നു..... സഞ്ജുവിലെ ദേഹത്തിലെ വെള്ളമെല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിയുന്നത് ജീവ അറിഞ്ഞു.... അതിലുപരി അവന്റെ ചൂട് കണ്ണീർ ജീവയുടെ തോളിൽ ഒഴുകിയിറങ്ങി.....

ജീവ ഒരുകൈകളാൽ അവനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു.... അവനെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജീവക്ക് മനസ്സിലായി.... ജീവ അവന്റെ പുറം തലോടി കൊടുത്തു... അപ്പോഴും അവൻ എനി നനയാതിരിക്കാൻ കുട ചൂടിയിരുന്നു..... " വാ റൂമിൽ പോകാം " കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവനെ അകറ്റി നിർത്തി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ജീവ പറഞ്ഞു..... സഞ്ജുവിന്റെ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളും... ചുവന്ന മുഖവും എല്ലാം ജീവയിൽ നോവ് ഉണർത്തി.... അവന്റെ തോളിൽ കൈചേർത്ത് കൊണ്ട് അവനേം പൊതിഞ്ഞു ജീവ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് നടന്നു...... ആ നേരം ചെറുതായി വിറകുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ ശരീരം ജീവ അറിഞ്ഞു... സഞ്ജുവിനെ പറ്റാവുന്ന പോൽ ജീവ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു.... ജീവയുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ജുവിൽ നേരിയ ആശ്വാസം തോന്നി....അവൻ ജീവയിൽ ചേർന്നു നിന്നു................തുടരും....

