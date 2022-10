മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 171

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

അകത്തേക്ക് കയറി ഡോർ അടച്ചു കൊണ്ട് ജീവ സഞ്ജുവിനെ നോക്കി... നനഞ്ഞു കുതിർന്നു തല കുമ്പിട്ടു നില്കുന്നവനെ കാണെ എന്താണ് അവനു പറ്റിയതെന്ന് ജീവക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു.... ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നു നനഞ്ഞ കുട അതിലെ വെള്ളം പോകാനായി തുറന്നിട്ട്‌ കൊണ്ട് ജീവ സഞ്ജുവിനരികിൽ ചെന്നു അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു..... അവന്റെ നെറ്റിയിൽ വീണ മുടി തുമ്പിൽ നിന്നു വെള്ളം മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റിവീഴാനായി വെമ്പുന്നത് കാണെ ജീവ കൈകളാൽ അതിനെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചിരുന്നു.... " എന്താടാ " വളരെ ലോലമായിരുന്നു ജീവയുടെ സ്വരം.... സഞ്ജു ജീവയെ നോക്കി...ശേഷം പതുക്കെ ജീവയെ പുണർന്നു.... ഒട്ടും ഭാരമേൽപ്പിക്കാതെ വളരെ സോഫ്റ്റ്‌ ആയി...... ജീവ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ സഞ്ജുവിനെ അത് പോലെ തിരിച്ചും പുണർന്നു.....വളരെ പതുക്കെ ദേഹത്തേക്ക് അമർത്താതെ യാതൊരു ശക്തിയും നൽകാതെ..... എന്നാൽ തോളിൽ പതിയുന്ന ചൂട് കണ്ണുന്നീർ.... ജീവയുടെ കൈകൾ അവന്റെ പുറത്ത് അമർന്നു... ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങൾ ഇരട്ടിച്ചു....അവനിലെ ഈ ഭാവം ജീവയിൽ വേദന ഉണർത്തി....." എന്നോട് പറ സഞ്ജു... എന്താ സംഭവിച്ചത് " തോളിൽ മുഖം ചേർത്തു കരയുന്നവനെ കാണെ ജീവ ദേഹത്ത് നിന്നു സഞ്ജുവിനെ അടർത്തി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി.... " എനി... ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജീവ.... അവിടെ... മടുത്തു എനിക്ക്... വെറുത്തു ഞാൻ... എനിയും...

അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കാകില്ല " കവിളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരും ... വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളെ അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ജു പറയുന്നത് കേൾക്കേ ജീവയിലും സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു.... നന്നായി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന്റെ അടഞ്ഞ ശബ്ദം കേൾക്കേ ജീവക്ക് മനസ്സിലായി.... " ടർഫിൽ എന്താ ഇന്ന് ഉണ്ടായേ.... ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ " ജീവ അവന്റെ കുനിഞ്ഞ മുഖം ഉയർത്തി വെച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവിടെ നടന്നത് ഓർക്കവേ അവന്റെ ഉള്ളം വീണ്ടും വിങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു..... " നീ ഇങ്ങ് വാ... ഇവിടെ ഇരിക്ക് " ജീവ അവനേം കൊണ്ട് സോഫാക്കരികിൽ നടന്നു........ സഞ്ജു ഇരിക്കാനായി തുനിഞ്ഞതും എന്തോ ഓർത്തവൻ നേരെ നിന്ന് കൊണ്ട് ജീവയേ നോക്കി.... " വെള്ളത്തോടെ ഇരുന്നിട്ട് തനിക് എന്നേ വഴക്ക് പറയാൻ അല്ലെ " കരഞ്ഞത് കൊണ്ടോ... അവൻ ചോദിക്കുന്ന ആ ട്യൂണും കരയുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു..... മുന്നേ എപ്പോഴോ മഴയും കൊണ്ട് നനഞ്ഞ അതേ കോലത്തിൽ വന്നു കിടന്നത് വഴക്ക് പറഞ്ഞതിനാണ്.. ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം... ജീവക്ക് വാത്സല്യം തോന്നി പോയി....അതോടപ്പം നേരിയ ചിരിയും... " സാരില്ല.. ഇപ്പോ നീ ഇരിക്ക് " ജീവ പറഞ്ഞതും അവൻ സോഫയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു.... ജീവ കിച്ചണിലേക്ക് ചെന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടു ഹാളിലെ സോഫകരികിലേക്ക് നടന്നു.... അവന്റെ ഡ്രെസ്സിലെ വെള്ളമെല്ലാം നിലത്തു ഉറ്റി ഉറ്റി അവിടം പരന്നിട്ടുണ്ട്.....

സോഫയിൽ അവൻ ഇരുന്ന ഭാഗത്തും വെള്ളത്താൽ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്.... " വെള്ളം കുടിക്ക് " ജീവ അവനരികിൽ ചെന്നു ഇരുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ്‌ നൽകി.... സഞ്ജു അത് മുഴുവൻ കുടിച്ചു.... ജീവ അവന്റെ മുടിയിലെ വെള്ളമെല്ലാം കൈകൊണ്ട് കുടഞ്ഞുകൊടുത്തു..... " എനി പറ എന്താണ് ഇന്ന് നടന്നത് " അവന്റെ കയ്യിലെ ഗ്ലാസ്‌ വാങ്ങി ജീവ നിലത്തേക്ക് വെച്ചു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി ..... സഞ്ജു കണ്ണും മുഖവും ഒക്കെ തുടച്ചു.... ജീവക്ക് നേരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ന് നടന്നതെല്ലാം ഒരു ഇടവില്ലാതെ അവൻ പറഞ്ഞു.... പറയുമ്പോൾ ആ നിമിഷം മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് കൊണ്ടോ ദേഷ്യവും ദയനീയതയും സങ്കടവും അവന്റെ ഭാവത്തിൽ നിറയുന്നത് ജീവ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ജീവയിലും ദേഷ്യം ഉയർന്നു പൊന്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു... പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ ദേഷ്യമെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു..... അവൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും സഞ്ജുവിനെപ്പോൽ ജീവയിലും നോവിപ്പിച്ചിരുന്നു.. അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച സഞ്ജുവോ... ജീവയിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭാരം നിറഞ്ഞു.... " എന്നേ... എല്ലാവരും... മറ്റൊരു കണ്ണോടെയാ ജീവ കാണുന്നെ.... അവരെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം തന്നോട് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന്.... അവരെല്ലാം എന്നേ വെറുപ്പോടെ നോക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ അവരോട് ഒന്നും ഇന്നേവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ജീവ.... സുധി നസീ സന്ദീപ്... എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ആയിരുന്നു....

എന്നിട്ടും അവർ പോലും എനിക്കൊപ്പം നിന്നില്ല.... മടുത്തു എനിക്ക്.... അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്റെ പരിധിക്കപ്പുറം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു... എനി എനിക്ക് പറ്റില്ലാ.....ഞാൻ എനി പോകില്ലാ അവിടെ " ജീവയെ നോക്കി വിലങ്ങനെ തലയനക്കിയവൻ പറഞ്ഞു... പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നു....കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീരിന്റെ തിളക്കം തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു.... ജീവയിൽ വല്ലായ്മ തോന്നി.... സഞ്ജുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരുവാൻ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനൊരിക്കലും വേദനിക്കില്ലായിരുന്നു.... തന്നോട് മാത്രമാണ് അവൻ പ്രണയം... എന്നേ പോലെ പുരുഷന്മാരോട് മാത്രമല്ല അവനു ആകർഷണം... He is bisexual... പെണ്ണിനോടും അവനു ഇഷ്ടം തോന്നാം... ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനൊരിക്കലും ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു.... നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി അവന്റെ ജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായേനെ... എന്ന് ഞാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നോ... വേദന മാത്രമേ അവനെ തേടി എത്തിയിട്ടുള്ളു.... ജീവയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു.... സഞ്ജു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖമെല്ലാം അമർത്തി തുടച്ചു ജീവയെ നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടത്.....

കണ്ണുകൾ നിറച്ചു തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തല്ലെന്ന് സഞ്ജുവിന് തോന്നി..... " ജീവ " അവൻ ജീവയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു.... " ഞാൻ കാരണമല്ലേ നീ " ജീവ പോലും അറിയാതെ ഒരു ഗ്തഗതം പുറത്തേക്ക് വന്നു..... സഞ്ജു പകപോടെ ജീവയെ നോക്കി.... " താനെന്താ പറയുന്നേ " അവൻ ജീവയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി.... " ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ " ജീവ വേദനയോടെ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ചോദിച്ചതും കൈകളാൽ ചെറിയൊരു തട്ട് ജീവയുടെ കവിളിൽ കിട്ടിയിരുന്നു.... " വേണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു പോകാൻ എനിക്കറിയാം.... ചുറ്റുമുള്ള അപമാനം സഹിക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കില്ല....എന്നിട്ടും ഇത്രയും അനുഭവിച്ചിട്ടും തന്നിൽ നിന്നു ഞാൻ വിട്ട് പോകാത്തത് എന്ത്‌ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിയും മനസ്സിലായില്ലേ ജീവ..... I love you.... I love you the mostt.... ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ ആണ് എന്റെ ആഗ്രഹം....നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള എത്ര എത്ര സ്വപ്‌നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ.... അതൊക്കെ ഓരോന്നായി നടക്കുമ്പോൾ ഈ വേദനകൾ എല്ലാം ഞാൻ മറന്നോളും... താൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്.... ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും താൻ കാരണമല്ല....

ഇതെല്ലാം പ്രധീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്റോടപ്പം ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.... ഒക്കെ ഒക്കെ സഹിച്ചോളാം....താൻ കാരണമാണ് ഞാൻ വേദനിക്കുന്നത് എന്നോർത്തു സ്വയം വേദനിക്കല്ലേ.... എനിക്ക് സഹിക്കില്ല... " സഞ്ജു പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ജീവയുടെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ അവനിൽ തറഞ്ഞു നിന്നു പോയിരുന്നു.... എത്രമാത്രം അവൻ തന്നെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓരോ ദിവസവും നീങ്ങുമ്പോൾ ജീവ മനസ്സിലാക്കുകയിരുന്നു...... അവന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന സന്തോഷം... ജീവയുടെ ഉള്ളം സന്തോഷത്താൽ തുടിച്ചു.....ചുണ്ടിൽ കുഞ്ഞു പുഞ്ചിരി സ്ഥാനം പിടിച്ചു... നീര്തിളക്കം നിറഞ്ഞ മിഴികൾ പോലും പുഞ്ചിരിക്കും പോലെ വിടർന്നു... സഞ്ജുവിന്റെ കണ്ണുകളും വിടർന്നു....അവൻ അല്പം കൂടെ ജീവയിലേക്ക് നിരങ്ങി ഇരുന്നു കൊണ്ട് തട്ട് കൊടുത്ത കവിളിൽ പതിയെ തലോടി... " എനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്.... എന്തും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു നേരിടും... പിന്നെ ആ ജസ്റ്റിൻ... അവനിട്ടു ഒരു പണി കൊടുക്കണം... അതെന്റെ ആഗ്രഹം ആണ് " ഇത്ര അടുത്ത് വന്നു ഈ തലോടിയത് കവിളിൽ തട്ടിയതിന്റെ സങ്കടം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കേ ഈ തലോടൽ വെറും സോപ്പിങ് ആണെന്ന് ജീവക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു....

" പതഞ്ഞില്ല " ജീവ അല്പം കണ്ണ് കുറുക്കി പറഞ്ഞതും സഞ്ജു കവിളിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു.... പ്രധീക്ഷിക്കാതെ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവ ഒന്ന് അമ്പരന്നു.... " ഇപ്പൊ പതഞ്ഞോ " കവിളിൽ നിന്നു ചുണ്ടുകൾ അടർത്തി നിഷ്കളങ്കത മുഖത്ത് വാരി വിതറി ചോദിക്കുന്നവനെ കാണെ കുറുമ്പിനു പകരം മറ്റെന്തെല്ലാമോ ജീവയിൽ വന്നു മൂടിയിരുന്നു...മാസങ്ങളായി പിടിച്ചു കെട്ടിയ വികാരങ്ങൾ ഓരോന്നായി അഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ജീവ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... ജീവയുടെ കൈകൾ വെള്ളത്തുള്ളി പറ്റികിടന്ന അവന്റെ കവിളിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ചു ആ കണ്ണുകളിലെ നോക്കി.... ജീവയുടെ ആ നോട്ടത്താലും പ്രവർത്തിയാലും സഞ്ജുവിന്റെ കുസൃതിയും മാഞ്ഞു തുടങ്ങി.... കണ്ണുകളിൽ ഒരുതരം പിടപ്പ്.... ഇരുഹൃദയവും വേഗതയോടെമിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.... " ജീ... ജീവ " സഞ്ജു ഉമിനീരോന്നു ഇറക്കി..... ജീവയുടെ കണ്ണുകൾ ഉമിനീരിറക്കുമ്പോൾ നീങ്ങിയ അവന്റെ ആദംസ് അപ്പിളിൽ നീണ്ടു..... കവിളിൽ ചേർത്ത കൈകൾ അല്പം താഴ്ത്തി കഴുത്തോരം ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആദംസ് ആപ്പിളിൽ തല്ല വിരൽ കൊണ്ട് തഴുകിയതും സഞ്ജു കണ്ണുകൾ ഇറക്കി അടച്ചിരുന്നു.... ദേഹത്തോടെ ഒരു തരിപ്പ് പടർന്നു കയറിയത് പോലെ.... അവൻ ഇരുകൈകളും ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു.....

ജീവയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു കയറിയ അവന്റെ കവിളിലും ചെവിയിലും നീണ്ടു..... ചോരചുവപ്പാൽ ചുവന്നിരുന്നു അവിടം.... ജീവയുടെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു..... അവന്റെ ചുവന്ന കാതുകളിൽ ചുണ്ട് ചേർക്കാൻ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ വെമ്പി.... അഴിച്ചു വിട്ട പട്ടം പോലെ ജീവയുടെ ഹൃദയവും മറ്റെന്തെല്ലാമോ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു..... അവനിപ്പോൾ തനിക്ക് സ്വന്തമാമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്... വികാരങ്ങൾ ഒന്നും എനി നിയന്ത്രിച്ചു വെക്കേണ്ട എന്ന തിരിച്ചറിവ്... ജീവയിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.... അവനെ സ്വന്തമാക്കാന് അവനിൽ കൊതി തോന്നിയിരുന്നു..... ചുവന്ന മുഖത്താൽ കണ്ണുകളടച്ചു നില്കുന്നവനെ കാണെ എനിയും പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവ അവന്റെ കാതോരം മുഖം അടുപ്പിച്ചു.... കാതോരം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ സഞ്ജു ജീവയുടെ നിശ്വാസം പതിയുന്നത് അറിയവേ പിടഞ്ഞു കൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് തല നീക്കി... അവന്റെ തല പിന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നോറും ജീവയും അവിടം ചുമ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ അവനോടപ്പം നീങ്ങി... സോഫയുടെ അറ്റത്തെ ഭാഗത്തു തലചായിച്ചു കിടന്ന അതേ നിമിഷം ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ ചുവന്ന ഇടത് ചെവി തുമ്പിൽ അമർന്നു.....

സഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ ജീവയുടെ നെഞ്ചിലായി അമർന്നു..... അവനിലേക്ക് മുട്ടിയമരാൻ തടസ്സമായി ഇരുശരീരത്തിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന കൈകളെ ജീവ എടുത്തു മാറ്റി കൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ ദേഹത്തായി അവന്റെ ശരീരവും അമർന്നു.... സഞ്ജുവിലെ ഉയർന്ന നെഞ്ചിടിപ്പ്... അത് തനിക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ജീവക്ക് തോന്നി.... അവനിൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാട് തോന്നി.... ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തയിടം നാവിനാൽ നുണഞ്ഞു ചുംബിച്ചതും സഞ്ജുവിന്റെ കണ്ണുകൾ മേല്പോട്ട് മറിഞ്ഞു.... പലപ്പോഴും ചുംബിട്ടുണ്ട്... പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം.... അവനിൽ കിതപ്പ് ഉയർന്നു.... കാതുകളിൽ ചുംബനം വർഷിച്ചു കൊണ്ട് കഴുത്തെല്ലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചുണ്ടുകളെ അറിയവേ കഴുത്തു ഉയർന്നു കൊണ്ട് ജീവയുടെ തോളിൽ സഞ്ജു ഇറുക്കെ പിടിച്ചു.... " ജീ... വാ " അവനിൽ സഹിക്കാൻ ആവുന്നില്ലായിരുന്നു.... ആ ചുണ്ടുകൾ നൽകുന്ന വികാരം അവനിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു..... ജീവയിലും അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അവസ്ഥ... എനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവനാവില്ലായിരുന്നു....

സഞ്ജുവിലേക്കായി ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ അവന്റെ ഉള്ളം തുടികൊട്ടിയിരുന്നു.... അവനിലായി ചുംബനം കോണ്ട് തഴുകാൻ ജീവയുടെ ഹൃദയം വെമ്പിയിരുന്നു....മഴ നനഞ്ഞതിനാൽ മഴതുള്ളി പറ്റികിടക്കുന്ന കഴുത്തലിനെ കടിച്ചു നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് ജീവയുടെ മുഖം കഴുത്തിൽ അമര്ന്നതും സഞ്ജു ഒന്ന് ഉയർന്നു.... അത് മനസ്സിലാക്കിയ പോൽ ജീവയുടെ കൈകൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ ഉയർന്ന ശരീരത്തെ സോഫയിൽ അമർത്തി കിടത്തികൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റ കാലുകൾക്കിടയിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അമർന്നു കിടന്നു.... സഞ്ജുവിന്റെ ദേഹത്തിലെ വെള്ളം ജീവയുടെ ടീഷർട്ടിലും പറ്റി പിടിച്ചു ദേഹം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി... വലിയ സോഫ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിന്റെ ഒരു കാൽ സോഫക്ക് പുറത്തായി നിലത്തു പതിഞ്ഞു.... പക്ഷെ ജീവ മുഴുവനായും സഞ്ജുവിന്റെ മേലെ ആയിരുന്നു..... അവന്റെ മുഖം സഞ്ജുവിന്റെ കഴുത്തിലായിരുന്നു.... നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത കൈകൾ ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ട് ടീഷർട്ടിനുള്ളിലെ നഗ്നമായ വയറിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.... തണുത്ത ശരീരത്തിൽ ആ ചൂട് സ്പർശം.... സഞ്ജു ശ്വാസം വിലങ്ങി കിടന്നു പോയി.............തുടരും....

