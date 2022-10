മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 173

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

ജീവ സ്വിച്ചോബോർഡിനരികിൽ ചെന്നു ലൈറ്റ് ഇട്ടതും. ബെഡിലെ കാഴ്ച കാണെ ചിരി പൊട്ടാതിരിക്കാൻ പിടിച്ചു വെച്ചു.... തല വഴി പുതപ്പ് മൂടി കിടന്നവൻ ലൈറ്റ് on ആയത് അറിഞ്ഞതും കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു..... ജീവ കയ്യിലുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ ഫോൺ സൈലന്റ് ആക്കി.... തന്റെ ഫോണും സൈലന്റ് ആക്കി ടേബിളിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ചെയ്തു ബ്ലൂ സീറോ ബൾബ് മാത്രം ഓൺ ആക്കി കൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ എതിർവശം ബെഡിൽ. ചെന്നിരുന്നു.... മറുവശം അമരുന്നതും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും സഞ്ജു അറിഞ്ഞു...... എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പറയണം എന്നൊന്നും അവനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല..... കുറച്ചു നേരം. അവൻ അങ്ങനെ കിടന്നു....എന്നാൽ ജീവയിൽ നിന്നും അനക്കം ഒന്ന് അറിയുന്നില്ല.... " ജീവ " മുഖത്ത് നിന്നു പുതപ്പ് മറ്റാതെ തന്നെ സഞ്ജു വിളിച്ചു..... പക്ഷെ മറുപടി കേട്ടില്ലാ..... അവൻ പുതപ്പ് മെല്ലെ മുഖത്ത് നിന്നു താഴ്ത്തിയതും തന്നെ നോക്കി കിടന്ന ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് പതിഞ്ഞതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ടായിരുന്നു..... പുതപ്പിലെ സഞ്ജുവിന്റെ പിടി മുറുകി..... കീഴ്ച്ചുണ്ടിനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിന്റെ മേലെ ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ ഇരുസൈഡിലും കൈകുത്തി അവനിൽ അധിക ഭാരം അർപ്പിക്കാതെ ജീവ കിടന്നു....

അപ്പോഴും ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ചുംബനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു.... ആദ്യത്തെ പകപ്പ് മാറി സഞ്ജുവും തിരികെ ഗാടമായി ചുംബിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു... ചുംബനത്തിൽ മാധുര്യം അറിഞ്ഞാൽ പിന്മാറാൻ പ്രയാസമാണ്..... ഇരുവരും പരസ്പരം ആഴ്ന്നു തുടങ്ങി... നാവിനാൽ കെട്ടിപിണഞ്ഞു പരസ്പരം..... പുതപ്പിൽ മുറുകിയ സഞ്ജുവിൻറെ കൈകൾ ജീവയുടെ പിൻകഴുത്തിലും പുറത്തും അമർത്തി വെച്ചു.... അത്രമേൽ ഘാടമായ ചുംബനം.... നാവിനാൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ ചുംബനം... ഉമിനീരൽ പ്രണയം രുചിച്ച ചുംബനം....ഇതളുകൾ തമ്മിൽ പ്രണയ കെട്ടിപണിത ചുംബനം... അവസാനം വില്ലേനായി കടന്നു വന്ന ശ്വാസം... ഒരിറ്റു ശ്വാസത്തിനായി പിടഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും അമർത്തി മുത്തിനെ അടർന്നു മാറിയ ചുംബനം... സഞ്ജുവിന്റെ നെറ്റിയിലായി നെറ്റി ചേർത്തു വെച്ചു ഇരുവരും കിതച്ചു... വല്ലാതേ കിതച്ചു..... " മുൻപ് നീ ചോദിക്കാറില്ലേ.... എന്തുകൊണ്ടാ നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തുന്നെ എന്ന്.... നിന്റെ ശരീരം എനിക്കൊരു വികാരവും നൽകുന്നില്ലേ... എന്ന്... അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി നിനക്കോർമയുണ്ടോ.... എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ....നിന്റെ മമ്മയും ഏട്ടനും അംഗീകരിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ. മാത്രമേ യാതൊന്നും. ഭയക്കാതെ നിന്നെ എനിക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്....

This is the time.... ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷം.... നിന്നെ കാണുമ്പോൾ പിടിച്ചു കെട്ടിയ എന്റെ ഫീലിംഗ്സിനെ എനിയെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വന്തത്രമാക്കണം... എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ നിനക്കും... നീ എനിക്കും മാത്രമാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും എഴുതിവെക്കണം..... എനിക്ക് നിന്നെ വേണം സഞ്ജു.... I can't handle anymore..... I need you....ഞാൻ നൽകുന്ന ഓരോ ചുംബനത്തിലും കിതക്കുന്ന നിൻറെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും എൻറെ പേര് നിറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണം സഞ്ജു..... ഇനിയും ആവില്ല എനിക്ക്.... എന്റെ പ്രണയത്തെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഇനിയും എനിക്കാവില്ല " ജീവ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ നിമിഷം ഒന്ന് മറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ജീവക്ക് വയറ്റിന്മേലായി സഞ്ജു സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു...... " who told you to handle anymore.... " അത്രയും പറഞ്ഞവൻ ജീവയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു.... കുറച്ചു മുന്നേ അവനിൽ നിറഞ്ഞ പരവേശവും വെപ്രാളംവും ലജ്ജയും ജാള്യതയും എല്ലാം അവനിൽ അന്യമായിരുന്നു..... ജീവയുടെ കൈകൾ ഇടുപ്പിലെ സഞ്ജുവിനെ ടീഷർട്ടിനു ഉയർത്തി മാറ്റി കൊണ്ട് നഗ്നമായ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈ ചേർത്തു വെച്ചു..... തീവ്രമായ ചുംബനം... രക്തയോട്ടം അതിന്റെ ഉച്ചി സ്ഥാനത് എത്തിയ നിമിഷം....

ഒന്ന് മറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ മേലെ ജീവ തന്നെ വീണ്ടും സ്ഥാനം പിടിച്ചു.... വേഗതയോടെ ചുണ്ടുകൾ അടർത്തി കൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ ഇരുകൈകളും പൊക്കി ടീഷർട്ട് ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ടീഷർട്ടും വലിച്ചു മാറ്റി വീണ്ടും അതേ വേഗതയോടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി..... ഉറച്ച ഇരുനെഞ്ചും മുട്ടി അമർന്നു..... ജീവയുടെ കൈകൾ അവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തലോടി നടന്നു..... ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം അമർന്നു.... നേരിയ ഏങ്ങലോടെ സഞ്ജുവിന്റെ പിൻതല തലയണയിൽ അമർന്നു.... കഴുത്തുഉയർന്നു.... ഒരിടം വിടാതെ നനവാർന്ന ചുംബനത്തിൽ സഞ്ജു തളർന്നു തുടങ്ങി..... ചുണ്ടുകൾ നീങ്ങുന്നതിനു അനുസരിച്ചു അവനിലെ കിതപ്പും പല ഈണങ്ങളായി പുറവിട്ടു..... അതിൽ ആവേശം നിറഞ്ഞു ജീവയും..... ഒരു മാറിൽ ചുംബനം കൊണ്ട് മായാജാലം രജിക്കുമ്പോൾ മാറുമാറിൽ വിരലുകളാൽ സ്വർഖം തീർത്തിരുന്നു..... സുഗത്തിന് കൊടുമുടിയിൽ സഞ്ജു പിടഞ്ഞു പോയിരുന്നു..... ജീവയുടെ മുഖം താഴുന്നത് തളർച്ചയോടെ അവൻ അറിഞ്ഞു..... എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്... പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല.... ബെഡ്ഷീറ്റിൽ അവന്റെ പിടി മുറുകി...... തന്നിലെ ഷോർട്സും അകന്നു പോകുന്നത് സഞ്ജു അറിഞ്ഞു.....

" you're on സഞ്ജു " ജീവയുടെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ സ്വരം... സഞ്ജുവിന്റെ മുഖത്ത് രക്തം ഇരിച്ചു കയറി.... " ചിലക്കല്ലെടോ... Bastardd " ചമ്മൽ മറക്കുവാനായി അവൻ ദേഷ്യം വരുത്തി പറഞ്ഞു... പക്ഷെ ജീവയിൽ കുറുമ്പ് കൂടിയാതെ ഉള്ളു..... ഇത് വരെ സഞ്ചരിക്കാത്ത... അനുഭവിക്കാത്ത പല വഴികളിലൂടെയും അവൻ പാറി പറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി.... അരക്കെട്ടിന്മേൽ ഉയർന്നു താഴുന്ന ജീവയുടെ മുഖം.. നോക്കാനുള്ള ത്രാണി പോലും ഇല്ലാതെ സഞ്ജു കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു.... തൂവൽ പോൽ ഭാരമില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ അവനു തോന്നി.... വിറകൊള്ളുന്ന ദേഹം.... ജീവയുടെ പിന്മുടിയിൽ വിരൽ കോർത്തു വലിച്ചതും താഴെ നിന്നും സഞ്ജുവിന്റെ ചുണ്ടിനരികിലേക്ക് ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ എത്തി ചേർന്നിരുന്നു..... ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു..... വേഗത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.... സഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ രണ്ടും ജീവയെ പുണരാനായി പിടിച്ചതും ആ രണ്ടു കൈകളിലും വിരൽ കോർത്തു കൊണ്ട് ബെഡിൽ അമർത്തി വെച്ചു ജീവ അവന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നു... അതേ നിമിഷം... അവനിലെ പുരുഷനിലേക്കും ജീവ ആഴ്ന്നു.... " ജീ...വ... Its hurts " അടിവയറ്റിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ വേദന.... സഞ്ജു പുളഞ്ഞു പോയി.... അപ്പൊഴും ചുംബനം നിർത്തിയ അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ജീവ കൊതിയോടെ നുണഞ്ഞു.....

സഞ്ജു വേദനയിലും ജീവയെ ചുംബിച്ചു.... പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ വേദന മാഞ്ഞു പോകുന്നത് വരുന്നത് അവന് അറിഞ്ഞു.... " ജീവ.... " അവൻ വികാരഭരിതനായി വിളിച്ചു പോയി.... ആ വിളിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ പോൽ ജീവയിൽ വേഗത കൂടി..... സഞ്ജുവിലെ പിടപ്പും.... " its... Its coming.... " സഞ്ജു പുലമ്പി..... അവന്റെ ഓരോ വാക്കും ജീവ ആസ്വദിക്കുകയിരുന്നു.... അവന്റെ ഓരോ നിശ്വാസങ്ങളും ജീവ ചെവിയിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിടുകയായിരുന്നു..... ഇന്നേവരെ അനുഭവിക്കാത്ത വികരാത്തിൽ ഇരുവരിലും ഒരുപോലെ ആവേശം നിറഞ്ഞിരുന്നു.... അവനിലെ ഓരോ വിയർപ്പും ജീവയുടെ നാവിൽ രുചിയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു..... ജീവയിലെ ഓരോ ചുംബനവും അവനിൽ പുതിയ മായാജാലം തീർക്കുകയായിരുന്നു.... അവസാനം തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് സഞ്ജുവിനെ അണച്ചു പിടിച്ചു ജീവ കിടക്കുമ്പോൾ ഇരുവരിലും പ്രണയമെന്ന വികാരം കാമത്താൽ പങ്കിട്ട സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞിരുന്നു...... ഇരുവരുടെ ചുണ്ടുകളും മനോഹരമായി വിടർന്നിരുന്നു..... സഞ്ജു ഒന്ന് ഉയർന്നു കൊണ്ട് ജീവയുടെ കവിളിൽ അമർത്തി മുത്തി.... " i love you the mosttt " അത്രയും പറഞ്ഞവൻ കഴുത്തിൽ മുഖം ചേർത്തു കിടന്നു.... ആ നിമിഷം... ജീവയിൽ അവനോടുള്ള പ്രണയം പത്തുമടങ്ങായി ഇരട്ടിച്ചിരുന്നു....

പുഞ്ചിരിയോടെ സഞ്ജു കണ്ണുകളടച്ചു കിടന്നതും ജീവ അവനേം കൊണ്ട് വീണ്ടും മറിഞ്ഞു..... അവന്റെ മേലെയായി കൈ കുത്തി നിന്നു.... സഞ്ജു പകച്ചു പോയി..... ഉമ്മ കൊടുത്തത് പണി ആയോ....വീണ്ടും..... ഒരു റൗണ്ട്..... താങ്ങില്ല.... അവന്റെ കണ്ണുകൾ പറയുന്നത്.... ആ ഇരുണ്ട വെളിച്ചതിലും ജീവ കണ്ടു.... ഒരുമാത്ര ജീവയുടെ കണ്ണിൽ കുസൃതി മിന്നി.... സഞ്ജുവിന്റെ നെറ്റിയിലും കവിളിലും മൂക്കിന്റെ തുമ്പിലും എല്ലാം അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അലഞ്ഞു നടന്നു..... ചുണ്ടിൽ മുട്ടാതെ താടി തുമ്പിലും ചെവിയിലും എല്ലാം തഴുകി പോയതും സഞ്ജുവിൻറെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞിരുന്നു.....തന്നിലെ വികാരം വീണ്ടും ഉണർന്നത് പോലെ...... ജീവയെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കാനായി സഞ്ജു അവനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്നു.... " ആഹ്ഹ " കഴുത്തിലേറ്റ പല്ലിന്റെ നാവിന്റേം നോവ്.. സഞ്ജു നേരിയ ശബ്ദമുയർന്നുപോയി.....

കൈകൾ ജീവയുടെ പുറത്ത് അമർന്നു.... കണ്ണുകൾ മുറുക്കെ കൂമ്പിയടച്ചു.... " lets get married sanju " ജീവയുടെ സ്വരം സഞ്ജു കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു...... കേട്ടത് സത്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ അവൻ പകച്ചു നോക്കി..... ആ നിമിഷം ചെറുതായി തുറന്ന അവന്റെ ഇരു ചുണ്ടുകളെ മുഴുവനായി ജീവ വായിലാക്കി പൊതിഞ്ഞു ചുംബിച്ചു... അപ്പൊഴും മിഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ ജീവയെ നോക്കി നില്കുകായായിരുന്നു സഞ്ജു.... ചുണ്ടുകൾ അടർത്തി സഞ്ജുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റി ചേർത്തു ജീവ കിതച്ചു.... അപ്പോഴും അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... " lets get married " കേട്ടത് സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കവേ സഞ്ജുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു..... മനസ്സ് തുടിച്ചു.... പ്രണയത്താൽ അവൻ ജീവയെ നോക്കി..... " ശെരിക്കും " ഇടറുന്ന സ്വരത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു..... " ശെരിക്കും " ജീവ മറുപടി നൽകി കൊണ്ട് അവന്റെ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കണ്ണീരിനെ ചുണ്ടിനാൽ ഒപ്പിയെടുത്തിരുന്നു...............തുടരും....

