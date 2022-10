മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 175

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

സഞ്ജുവിന്റെ തോളിൽ തട്ടി ജീവ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു... സഞ്ജു ഹൂടിയുടെ കൈ മുട്ടിനു മേലെ കേറ്റി വെച്ച് ജസ്റ്റിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു... ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തോടെ.... ജസ്റ്റിൻ ഭയത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കി.... പലരും ചുറ്റും കൂടി നിന്നു നോക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല എന്നവന് ഉറപ്പായിരുന്നു..... അവൻ സഞ്ജുവിനെ ഭയത്തോടെ നോക്കി... അവനു നേരെ കൈ വെക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല.... ചെയ്തത് വലിയ മണ്ടത്തരം ആണെന്ന് ഒരുമാത്ര അവനു തോന്നിപോയി... അവനു രക്ഷക്കായി ജീവ ഉള്ള കാര്യം ഒരുമാത്ര ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു.... ************* " സോറി ആളുണ്ട് " തന്റെ അടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതും ആ പെൺകുട്ടി വേറെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിരുന്നു.... കോളേജ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തിയതും യാമി ബസ്സിൽ കയറി.... ഇന്ദ്രൻ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ അവനരികിലേക്ക് നടന്നിരുന്നു... അവൻ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവളെ നോക്കിയതും അവൾ തനിക് നേരെ ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു.... ഇന്ദ്രൻ അവളെ പകപ്പോടെ നോക്കി....അവളെന്നാൽ അവനെ നോക്കാതെ മറ്റെവിടെയോ ദൃഷ്ടിയൂന്നിയിരിക്കുകയായിരുന്നു...

ഇതിനുമാത്രം അവഗണിക്കാൻ പെടാൻ എന്താണ് താൻ ചെയ്തത് എന്നവന് മനസ്സിലായില്ല....അവനിൽ വല്ലായ്മ പൊതിഞ്ഞു.... അവൾക് വേണ്ടി കരുതിയ സീറ്റിൽ മറ്റൊരാൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ആണ് ഇന്ദ്രൻ യാമിയിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റിയത്.... അവന്റെ ഉള്ളു പിടയുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്...എല്ലാവരോടും അവൾ മിണ്ടുന്നുണ്ട്... കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട്... പക്ഷെ തന്നോട് മാത്രം...എന്തിനായിരിക്കും... അവൻ സ്വയം ചോദിച്ചു.... ബസ്സിറങ്ങി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുനിഞ്ഞവളുടെ കൈതണ്ടയിൽ ഇന്ദ്രൻ പിടിയിട്ടു..... " എന്നോട് മാത്രമെന്തിനാ ഈ ദേഷ്യം.... ഞാൻ എന്താ നിന്നെ ചെയ്തത് എന്നെനിക്ക് അറിയണം യാമിനി... " അവന്റെ ശബ്ദം കടുത്തിരുന്നു... " ഇന്ദ്രേട്ടാ കൈ വിട്..." യാമി അവന്റെ കൈ വിടുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു... " ഇല്ലാ കാരണം അറിയാതെ വിടില്ല ഞാൻ... എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ നിന്നെ ചെയ്തത്.... " ഇന്ദ്രൻ അവളിലെ പിടി മുറുക്കി... " ചെയ്തത് ഇന്ദ്രേട്ടൻ അല്ലാ ഞാനാ... ഇവെച്ചിയോട് കൂട്ട് കൂടാനുള്ള ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം മുതലെടുത്തു ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ ഇടിച്ചു കയറിയത് ഞാനാ... എന്നോട് ദേഷ്യം മാത്രം കാണിച്ചു മിണ്ടാതോരാളോട് കൂട്ട് കൂടാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം... അത്രമാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക്... പക്ഷെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ..

അറിയില്ല എപ്പോഴാ ഇന്ദ്രേട്ടനോട്‌ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് എന്നെനിക് അറിയില്ല.... വിലക്കാനും ഞാൻ തുനിഞ്ഞില്ല... കാരണം ഇന്ദ്രേട്ടനെ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം.. എന്റെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ ഏട്ടൻ ഇന്ദ്രേട്ടനെ എനിക്ക് തരും എന്ന വിശ്വാസം... പുറകെ ഞാൻ നടന്നു... ഒരുപാട് ശല്യപെടുത്തി... ഇന്ദ്രേട്ടൻ എന്റെ ഇഷ്ടം നിരസിച്ചിട്ടും എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപെട്ടുപോയി... പക്ഷെ ഇപ്പൊ... ഇപ്പൊ അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല... മുന്നേ പുറകെ നടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു... ചിലപ്പോ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ഞാൻ ശ്രേമിക്കുമായിരുന്നു... പക്ഷെ ഇപ്പൊ.. എനിക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല... ചീത്തയായിരിക്കുന്നു.. എന്റെ ശരീരം അഴുക്കായിരിക്കുന്നു.... ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറിയത് പോലെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാ ഞാൻ... ഇന്ദ്രേട്ടന് എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ചേരില്ല.. എന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പാകപ്പെടുത്തുകയാ ഞാൻ... ഇന്ദ്രേട്ടൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല... ഞാനെന്ന പെണ്ണിനെ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കരുത്.... ഇന്ദ്രേട്ടനിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ചാഞ്ഞു പോകും... പാടില്ല... എനിക്ക് ഇന്ദ്രേട്ടൻ ചേരില്ല... അതെന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രേട്ടന് തന്നെ അറിയാം...

ആ മനസ്സിൽ ഞാനില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്നേ അറിഞ്ഞതാണ്... അതുകൊണ്ട് സിമ്പതി ആണെങ്കിൽ. വേണ്ടാ... എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സങ്കടവും ഇല്ലാ.. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കരകേറി ഞാൻ ജീവിക്കും... എന്റെ പാസ്ററ് പോലെ ഇന്ദ്രേട്ടനും എന്റെ പാസ്ററ് ആയിരിക്കും... എന്റെ ഏട്ടത്തിയുടെ അനിയൻ.... അത്രമതി എനി നമ്മൾ തമ്മിൽ " പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ. നിറഞ്ഞു ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നു.... ശക്തമായി കൈകൾ കുടഞ്ഞവൾ അവന്റെ പിടി വിട്ടു മുന്നോട്ടെക്ക് നടന്നു... എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രേട്ടന് ചേർച്ച വീണേച്ചിയാണ്... അവർ തമ്മിലാണ് ചെരേണ്ടത്... കടാരാ കൊണ്ട് നെഞ്ച് കുത്തിക്കീറും വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അവളത് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു..... യാമി പറഞ്ഞതിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ.... എന്തെന്നില്ലാത്തോരു നോവ് അവനിൽ ഉണർന്നു.... മൊബൈൽ അടിഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ നടന്നു പോകുന്നാ യാമിയെ നോക്കി കൊണ്ട് തന്നെ കാൾ എടുത്തു ചെവിയിൽ വെച്ചു.... " എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം വീണേ " നേരിയ ഇടറലോടെ അവൻ പറഞ്ഞു... ************* വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് പോലെ തോന്നി ഇവക്ക്.... ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത....എന്നും ഏത് നിമിഷവും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖം ആറെഴ് മണിക്കൂറായി കാണുന്നില്ല.....

അവളിൽ നിരാശയില്ല കുതിർന്നൊരു ദേഷ്യം തോന്നി.... ആസ്ത്രയിൽ വെറുതെ ചെന്നിരുന്നാലോ... വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പോലെ.... ഇടയ്ക്കിടെ ലക്ഷ്മി ആന്റി വന്നു നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവൾ ഒന്നുമില്ലാത്തത് പോലെ ഇരുന്നു... അല്ലെങ്കിൽ അത് മതി വേവലാതിപെടാൻ... ഇടക്കെപ്പോഴോ ബെഡിൽ ബുക്ക്‌ വായിച്ചവൾ മയങ്ങി പോയ നേരമാണ് യാശ്വിൻ മുറിയിലേക്ക് കയറിയത്.... അവന്റെ കണ്ണുകൾ ആദ്യം ചെന്നത് അവളിലേക്കായിരുന്നു.... ചെരിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കിടപ്പ്.. ഇടം കയ്യിൽ കവിൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വലം കൈ വയറിലും പതിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്.... അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ചെറു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... ആസ്ത്രയിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച പണിയിലും മനസ്സ് അവിടം ഉറക്കുന്നില്ലായിരുന്നു... എന്നും ഒരു ഗ്ലാസ്‌ ഭിത്തിക്ക് പുറത്ത് അവളുണ്ടായിരുന്നു.... എന്നും തന്റെ കൺവെട്ടത്ത് അവളുണ്ടാകാറുണ്ട്... എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ... വീട്ടിലായിരിക്കും... അവളെ ഒരു നിമിഷം കാണാത്തതിന്റെ പ്രയാസം അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയിരുന്നു.... എത്രമാത്രം ഈ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പെണ്ണിൽ അവൻ അടിമപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവായിരുന്നു... ബ്ലാസർ അഴിച്ചു ബെഡിൽ വെച്ചവൻ ഉറങ്ങുന്നവൾക്കരികിൽ ചെന്നിരുന്നു.... ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു അവളുടെ മുഖം.... അവൻ അവളുടെ കവിളിൽ മെല്ലെ മുത്തി.... അവന്റെ കുറ്റി താടി കവിളിൽ കുത്തിയത് കൊണ്ടോ അവൾ മുഖമൊന്നു ചുളിച്ചു കണ്ണുകൾ തുറന്നു....

മുന്നിൽ യാശ്വിനെ കാണെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് വിടർന്നു.... " Are You Okay ? " അവൻ അവളുടെ മുടിയിഴയിൽ തഴുകി... " I Am Not " അത്രയും പറഞ്ഞവൾ അവന്റെ മടിയിൽ കവിൾ ചേർത്ത് കിടന്നു.... ആ നിമിഷം രണ്ട് പേരും മറ്റൊരു വികാരത്തിൽ ആയിരുന്നു ദേഷ്യമോ വാശിയോ ഒന്നുമില്ല... പകരം ഇരുവരും പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം... അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവളും അവളുടെ സാനിധ്യം അവനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.... ഇരുവരിലും മൗനം നിറഞ്ഞു... പ്രണയം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഇരുവർക്കും അറിയില്ല... പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പോയിട്ട് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പോലും ഇന്നേവരെ ഇരുവരും മൊഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല... പക്ഷെ ഇരുവരുടേം മൗനം... ശ്വസിക്കുന്ന നിശ്വാസം... അതിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവര്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ പ്രണയം.... പറയാതെ തന്നെ ഇരുവര്കും അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ താൻ എന്താണെന്ന്.... അൽപ നേരം അവൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നവൻ ഫ്രഷ് ആകാൻ കയറി... അവൻ വരുന്നത് വരെ ബെഡിൽ അവൾ ഇരുന്നു... അവൻ കുളിച്ചിറങ്ങിയതും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു താഴെക്കിറങ്ങി..... ജീവയും സഞ്ജുവും കയറി വരുമ്പോൾ പരസ്പരം കൈകോർത്തു ഇറങ്ങി വരുന്ന യാശ്വിനെയും ഇവയെയും ആണ് കാണുന്നത്....

" ജീവ ശെരിക്ക് നോക്കിക്കോ... എനി ഇത് പോലെ രണ്ടിനേം കണ്ടെന്നു വരില്ല " കൈപിടിച്ച് പടികൾ ഇറങ്ങുന്നവരെ നോക്കി സഞ്ജു ആക്കി പറയുന്നതിനനുസരിച്ചു ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറന്നില്ല.... ജീവ ചിരിയോടെ അവരെ നോക്കി... " അതെങ്ങനെ ശെരിയാകും.. ഞാനും യാഷും കിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര തവണ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.... അതിന്റെ അത്രയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കൈപിടിച്ച് " ഇവ സഞ്ജുവിനെ കണ്ണുകൾ കൂർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും അവർ ചുമ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞതും ഒരുമാത്ര അവനു നാണം വന്നു പോയി... അപ്പോഴും പറഞ്ഞതിൽ നാണിക്കാതെ പന പോലെ നിൽക്കുന്ന ഇവയെ കാണെ സഞ്ജു കൈകൾ കൂപ്പി... " മറന്നു പോയി... ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മറന്നു... ഇതെന്റെ ഇവാഗ്നി പരമേശ്വരൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോയി " സഞ്ജു തലയൊന്നു കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഇവ അത് പുച്ഛിച്ചു തള്ളി....യാശ്വിനേം കൊണ്ട് സോഫാക്കരികിൽ ചെന്നിരുന്നു...പോകുന്നേരം നിന്റെ അല്ലെ ഫ്രണ്ട് എന്നൊരു നോട്ടം സഞ്ജുവിന് നൽകാൻ യാശ്വിൻ മറന്നില്ല.... " കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും രണ്ടും കൊള്ളാം " സഞ്ജു ആരോടെന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു... " ഓ നീ വലിയ പുണ്യാളൻ ഒന്നും ആവണ്ടാ.. അന്ന് യാശ്വിനും ഇവയും കിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അത് പോലെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല... പുന്നാര അനിയന്റെയും ഫ്രണ്ടിന്റെയും തനി കൊണം യാശ്വിക്കും ഇവക്കും അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ

" ജീവ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സഞ്ജുവിന്റെ വാ മൂടി കെട്ടിയത്.... എനി എന്തെങ്കിലും പറിഞ്ഞ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള എന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങേർ വിളമ്പും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് സഞ്ജു അടങ്ങി ഒതുങ്ങി മുറിയിലേക്ക് നടന്നു... അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിനുമായി നടന്നതെല്ലാം ജീവ ഏട്ടനോട് പറയുന്നത്.... സഞ്ജുവിന്റെ മുഖത്ത് പതിവിലും സന്തോഷം തോന്നി...എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റിൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ മനപ്പൂർവം തന്റെ അടുക്കൽ വന്നതാണെന്ന്.... എന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ.. മോശമാണെന്നു ചിത്രീകരിക്കാൻ... അത് കേട്ടപ്പോൾ സോറി പറഞ്ഞു പലരും വന്നെങ്കിലും ചുണ്ടിൽ. പുച്ഛം മാത്രമായിരുന്നു... തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും.... കോച്ച് തിരികെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയത്.... ഒരിക്കൽ മുറിവേറ്റ് ഇറങ്ങിയതാണ് അവിടെ നിന്നും.. എനി താൻ നിരപരാധി ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞാലും ആ മുറിവ് ഉണങ്ങില്ല... സഞ്ജു ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു പിന്നിൽ നിന്നും പുണർന്ന ജീവയെ അവൻ അറിഞ്ഞത്.... അവനിൽ ചെറു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞു... അവന്റെ പുറം ജീവയുടെ പുറത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച്....

" നമ്മൾ എപ്പോഴാ ജീവ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ " സഞ്ജുവിൻറെ ചോദ്യം ജീവയിൽ ചെറു മന്ദഹാസം നിറച്ചു.... " ഉടനെ... " ജീവ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ പിൻകഴുത്തിൽ ചുണ്ടമർത്തി... " ജീ.. വാ... പ്ലീസ് " ഇക്കിളി തോന്നിയവൻ കുറുകലോടെ ജീവയോട് കെഞ്ചി.... " പനി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല... മെഡിസിൻ കറക്ട്ട് ആയി കഴിക്കണം.... കേട്ടോ... " ജീവ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വയറ്റിൽ ചുറ്റിയ കൈകൾ അയച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ജു ജീവയെ നോക്കി..... " പോകുവാണോ " " പിന്നെ പോകാതെ... നിന്നെ മാത്രം നോക്കി നിന്ന മതിയോ... എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാ " " ഓ തുടങ്ങി... ഒരു ജോലി " സഞ്ജു പിറുപിറുത്തു... " ഡാ " അത് കേട്ടതും ജീവ അവനെ കനപ്പിച്ചു വിളിച്ചതും സഞ്ജു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ജീവയുടെ ചുണ്ടിൽ മുത്തി.... " താൻ പോയിക്കോ... താൻ കാരണം ഞാൻ നന്നായില്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ " സഞ്ജു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജീവക്ക് ചിരി വന്നു.... ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസിലായല്ലോ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു ജീവയിൽ.... " എങ്കിൽ പോയിക്കോ ലേറ്റ് ആകണ്ടാ " ഇടുപ്പിലെ ജീവയുടെ പിടി വിടാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ജു പറഞ്ഞതും ജീവയുടെ മുറുകുന്ന പിടി കാണെ സഞ്ജു പുരികമോന്നു ചുളിച്ചു.... " എവിടെ... Where Is My GoodBye Kiss ? "

ജീവ ചോദിച്ചതും സഞ്ജുവിന്റെ മുഖം വിടർന്നിരുന്നു....എങ്കിലും അവൻ അത് സമർത്ഥമായി മറച്ചു വെച്ച്..... " ഓ വേണ്ടാ... എനി ഉമ്മ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ വല്ല ചെക്കപ്പും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ നാറ്റിക്കാൻ കൊണ്ട് പോകില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു " സഞ്ജു ചുണ്ട് കോട്ടി പറഞ്ഞതും ജീവയിൽ കുസൃതി നിറഞ്ഞിരുന്നു.... " അതിനല്ലേ സ്റ്റൗബെറി... ചോക്ലേറ്റ്... വാനില.. ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചത് " ജീവ പറഞ്ഞതും സഞ്ജുവിന്റെ മുഖം രക്തവർണമായി....അവന്റെ ശരീരമാകെ ചൂട് പിടിച്ചു...ജീവയുടെ അർത്ഥം വെച്ചുള്ള നോട്ടം... അവൻ ജീവയിൽ നിന്നും അടരാൻ ശ്രമിച്ചതും ജീവ അവന്റെ കീഴ്ച്ചണ്ടിലേക്ക് ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തിരുന്നു..... സഞ്ജു ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ചെങ്കിലും അവനും കണ്ണുകൾ അടച്ചു ചുംബനത്തിൽ മുഴുകി.... ************* " ചേച്ചി... ഞാൻ... നാട്ടിൽ പോയാലോ എന്നാലോചിക്കുവാ " ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്.... എല്ലാവരും ഇന്ദ്രനെ ഒന്ന് നോക്കി... യാമി മാത്രം ഭക്ഷണത്തിൽ തല കുമ്പിട്ടിരുന്നു.... " എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മോനെ... നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും " ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു.... " ഏയ്യ് ഹാഫ് ഇയർളി എക്സാമിന്റെ ലീവ് ആണ്... നാട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാ " ഇന്ദ്രൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു നിർത്തി....

" നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ " ഇവ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കഴിച്ചെഴുനേറ്റു.... " പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും അവിടെ ചെന്ന് വിളമ്പാൻ നിൽക്കണ്ട.. ഒന്നും " ഇവ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇന്ദ്രൻ പകപ്പോടെ തലയനക്കി.... എല്ലാം അറിഞ്ഞു എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കും എന്ന ചിന്തയാണ് ഇവക്ക്... അവൾക് വിശേഷം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ലക്ഷ്മിയെ പോലും അവളാണ് വിലക്കിയത്.... മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവ കിടന്നിരുന്നു.... യാശ്വിനും അവൾക്കരികിൽ വന്നു കിടന്നു....അവൾ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനെ ചുറ്റിപിടിച്ചു... " എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് " യാശ്വിൻ അവളുടെ മുടിയിഴയിൽ തലോടി.... " വേണ്ടാ...എന്നെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനേം വേണ്ടാ.... എന്റെ കുഞ്ഞു എന്റേത് മാത്രമാണ്... അവരുമായി ഒരു ബന്തവും ന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടാ.... എനിക്കിഷ്ടമല്ല... മറക്കാനാകില്ല... ഒന്നും മറക്കുകയുമില്ല " അവൾ വാശിയോടെ പറഞ്ഞു.... ഒരിക്കലും പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഓർമകളാണ് അവളിൽ... അവളുടെ മരണത്തോടപ്പം അതും മണ്ണടിയും എന്നല്ലാതെ ജീവനോടിരിക്കെ ഒന്നും അവൾ മറക്കില്ല.... ഇവ അവനിൽ പറ്റി കിടന്നു അവളുടെ പിരിമുറുക്കം അറിഞ്ഞവൻ അവളെയും ചുറ്റി വരിഞ്ഞു.... അവന്റെ ചൂടിൽ... അവനിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന ഗന്ധത്തിൽ... അവൾ മയങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.... അവളുടെ നെറുകിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് അവനും..... ***********

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ ഡ്രസ്സ്‌ പാക്ക് ചെയ്തു ഇറങ്ങി.... എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു... യാമിയിൽ ഒരു നോട്ടം മാത്രം നൽകിയവൻ ഇറങ്ങി.... അവളുടെ ഹൃദയം അലമുറയിട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ഇന്ദ്രൻ എന്നെന്നേക്കുമായി അകന്നു പോകുന്ന പോലെ.... പക്ഷെ അവൾ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു.... ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രേട്ടനെ തനിക് ചേരില്ല എന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു കല്ലാക്കി.... ഇന്ദ്രൻ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ രാത്രിയോട് അടുത്തിരുന്നു.... സുമിത്ര അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മകനെയും കാത്ത് അവരും പരമേശ്വരാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിരുന്നു ...ഇന്ത്രന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു സുമിത്ര അവനരികിൽ ഇരുന്നു....മകന്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചമില്ലായ്മ സുമിത്ര ചോദിച്ചെങ്കിലും യാത്ര ക്ഷീണം പറഞ്ഞവൻ കിടക്കാൻ ചെന്നു.... കണ്ണുകളടക്കുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നോക്കുന്ന യാമിയാണ്.... അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അവനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.... എനി അവൾക് അങ്ങനെ ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ.... അവനിൽ അസ്വസ്ഥത നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എനി ഒരിക്കലും അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത അവനിൽ ഉടലെടുത്തു.... ഡോറിൽ ശക്തമായ മുട്ട് കേട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയത്....

ഡോർ തുറന്നതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വീണയെ കാണെ അവൻ ആശ്വാസം തോന്നി..... " എന്തൊരു ഉറക്കടാ " " ഉറങ്ങാൻ വൈകിയെടി... " ഇന്ദ്രൻ നെറ്റി തടവി....ഇന്ദ്രനെ കാണെ വീണയുടെ ചുണ്ടോന്നു വിരിഞ്ഞു.... " ഹ്മ്മ് ചെല്ല് ചെല്ല് വേഗം ഫ്രഷ് ആയി വാ " വീണ അവനെ ഉന്തിത്തള്ളി വിട്ടതും അവൻ പല്ല് തേച്ചു ഇറങ്ങി.... കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ ചെന്ന് മുഖം തൂവർത്തി മുടിയൊന്നു നേരെ ആക്കി.... എങ്കിലും അവന്റെ മുഖത്തെ തിളക്കമില്ലായ്മ അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു... " എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തൊരു വാട്ടം " വീണ അവനരികിൽ ചെന്ന് കൊണ്ട് ചോതിച്ചതിൽ അവൻ മങ്ങിയ മുഖത്തോടെ അവനെ നോക്കി... " നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ എല്ലാം " അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവളുടെ മുഖവും മങ്ങി.... " പോട്ടെടാ " അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കവിൾ ചേർത്തവൾ അവനെ തട്ടി സമാധാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ ഹൃദയം ഭാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു.... " വാ താഴെ പോകാം " ഇന്ദ്രൻ അവളെ അടർത്തി പറഞ്ഞു മുറിക് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണയിൽ അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞു ...." അത് ശെരി... കല്യാണം കഴിയാത്ത ചെക്കനും പെണ്ണാ.. ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ലാട്ടോ " പ്രഭാവതി തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞതും ഇന്ദ്രൻ വീണയെ നോക്കി... അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഭയം നിറഞ്ഞിരുന്നു....

ചിലപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയവൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് അവൾക് കാണിച്ചു... അവരുട സ്വഭാവം എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ വലിയ വില അവൻ കൊടുക്കാറില്ല... " ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കാലമല്ലേ.... ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ... എന്തയാലും അവന്റെ മുറി അവളൊന്നു കണ്ട് വെച്ചോട്ടെ " ശാന്തയും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചതും ഇന്ദ്രൻ അതത്ര രസിച്ചില്ലായിരുന്നു.... " ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇവളെന്റെ കൂട്ടുകാരി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക് അറിയുന്നതല്ലേ... മുന്നേയും അവൾ ഈ വീട്ടിലും എന്റെ മുറിയിലും വരാറുണ്ടല്ലോ... അപ്പോഴൊന്നും ഈ വർത്താനം ഇല്ലായിരുന്നു " ഇന്ദ്രൻ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു... വീണയുടെ ഉള്ളൊന്നു കാളി.... " അന്നത്തെ പോലെ ആണോ ഇപ്പൊ... നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന ചെക്കന്റെ വിചാരം.. " പ്രഭാവതി പറഞ്ഞതും ശാന്തയും സുമിത്രയും ചിരിച്ചു.... " നിങ്ങളെന്ത്‌ അറിയാമെന്നാ ഈ പറയുന്നേ " ഇന്ദ്രന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു.... " ഓ നീ അഭിനയിക്കുവൊന്നും വേണ്ടാ... പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവളെ കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാനുള്ള നിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാ " ശാന്ത പറഞ്ഞു.... ഇന്ദ്രൻ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടലോടെ നോക്കി...

എല്ലാവരും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നവന് മനസ്സിലായില്ല... അവൻ അമ്മയെ നോക്കി... സംശയത്തോടെ... " മോനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു.... എന്തായാലും അറിയേണ്ടത് തന്നെ അല്ലെ " സുമിത്ര മകനെ നോക്കി വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു... ഇന്ത്രന് ചിരി പൊട്ടി....അവൻ വീണയെ നോക്കി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു... അവൾക് വല്ലായ്മ തോന്നി... അവനെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു... പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല.... " അമ്മയും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിചോ... ഇതാണ് ഈ നാട്ടിൻപുറത്തെ പ്രശ്നം... ഞാനും വീണയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്.... പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു നടക്കുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ അതുമിതും പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതാണ്....നിങ്ങൾക് അറിയുന്നതല്ലേ നമ്മളെ പണ്ടേ... എന്നിട്ടും പുറത്ത് നിന്ന് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് " ഇന്ദ്രൻ തലയൊന്നു കുടഞ്ഞു... " ഏഹ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലല്ലേ... " ശാന്ത വീണയെ നോക്കി ആയിരുന്നു അവളുടെ മുഖം വിളറി.... " അല്ലെന്ന് പറയെടി....അതുപോലെ ഈ വീണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല... അല്ലെ വീണേ " ഇന്ദ്രൻ വീണയെ നോക്കി കളിയോടെ പറഞ്ഞതും അവൾ പതർച്ചയോടെ നിന്നു..... " എന്താ ഇന്ദ്രാ നീ പറഞ്ഞു വന്നത് " പ്രഭവതിയുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു.................തുടരും....

