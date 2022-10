മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 178

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

ഇവ യാമിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് യാശ്വിനെ കാണെ അവൾ പിടിച്ചു കെട്ടിയത് പോലെ നിന്നു.... അവൻ കൈകൾ കെട്ടി അവളെയും പിന്നെ അവൾ ഇറങ്ങി വന്ന മുറിയിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കി.... " എന്തായിരുന്നു അകത്തു " അവൻ അവളെ മുഖം ചുളിച്ചു നോക്കി... " എന്താണെങ്കിലും തന്നോട് പറയണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ " ഇവ അവനെ പുരികമുയർത്തി നോക്കി.... " യാമിയെ സംബന്തിച്ചതാണേൽ എന്നോട് പറയണം " യാശ്വിനും അവളെ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കി.... ഇവ യാശ്വിനരികിൽ വന്നു നിന്നു...ഇരുവരുടേം കാൽവിരലുകൾ കൂട്ടി മുട്ടി... അത്രയും അടുത്തവർ നിന്നു... " എന്നാൽ കേട്ടോ... എന്റെ അങ്ങളെ കെട്ടാൻ സമ്മതമാണോ യാമി കൊച്ചേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ... എന്തെ.. കുഴപ്പമുണ്ടോ " ഇവ അത്രയും അടുത്ത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് മുഖം ഉയർത്തി പറഞ്ഞതും അവളുടെ നിശ്വാസം അവന്റെ താടിത്തുമ്പിൽ പതിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... " ഓ കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോൾക്കും റൊമാൻസിക്കാൻ റൂമിൽ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ഹാളിൽ വെച്ച്....

ഇവിടെ പ്രായപൂർത്തിയായ നിഷ്കളങ്കരായ പിള്ളേരുള്ളതാ " വെള്ളം കുടിക്കാനായി താഴേക്ക് പടി ഇറങ്ങി വരുന്ന സഞ്ജുവിനെ കേട്ടതും ഒരുമാത്ര യാശ്വിന്റെയും ഇവയുടെയും ശ്രെദ്ധ അവനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു... " നീ ആയിരിക്കും പ്രായപൂർത്തിയായ നിഷ്കളങ്കയായാ ഒരു പിള്ള" ഇവ അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു.... " എന്തെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ " സഞ്ജു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... " ഇല്ലാ...ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല... " ഇവ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനരികിൽ നടന്നു.... " ഈ കഴുത്തിലെ ഹിക്കിയും വെച്ച് നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറയല്ലേ മോനെ...നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമായി കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോടാ പ്രായപൂർത്തിയായ നിഷ്കളങ്കനെ " സഞ്ജുവിനരികിൽ ചെന്ന് അവനു കേൾക്കാൻ പാകം ഇവ പറഞ്ഞതും സഞ്ജു കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടല്ലെടി എന്ന് കെഞ്ചി കഴുത്തു മറക്കാൻ എന്നവണ്ണം കൈകൊണ്ട് അവിടം പിടിച്ചു ഏട്ടനെ നോക്കി....ഏട്ടന്റെ മുഖം ചുളിച്ച ഭാവത്തിൽ അവനു മനസ്സിലായി ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്ന്.... " എനി മേലാൽ ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗഡിയുമായി വന്നാൽ അറിയാലോ എന്നെ... മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ... പുന്നാര സഞ്ജുക്കുട്ടന്റെ നിഷ്കളങ്കത " ഇവ ഭീഷണി എന്നോണം പറഞ്ഞതും സഞ്ജു എനി അവൾ നിർബന്തിച്ചാൽ പോലും അവളെ കളിയാക്കില്ല എന്ന ഭാവത്തോടെ നിന്നു... ഇവ അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി നടന്നു പോയതും സഞ്ജു ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു...

കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരിത്തിരി മാറ്റം പോലും വന്നില്ല.... അതെങ്ങനാ എല്ലാത്തിനും വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കെട്ടിയോൻ അല്ലെ... സഞ്ജു ഏട്ടനെ നോക്കി... " കെട്ടിയോൾ അല്ലെ... ഒന്ന് നന്നാക്കികൂടെ... " സഞ്ജു ഏട്ടനോട് കൈകൊണ്ട് ആക്ഷൻ ഇട്ടു പറഞ്ഞു.... " നിന്റെ ഒപ്പം അല്ലെ നടക്കുന്നെ... ആദ്യം നിന്നെയാ നന്നാക്കണ്ടേ..." എന്നൊരു മറുപടിയും ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതും സഞ്ജു മെല്ലെ വലിഞ്ഞു... അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നിന്നെ തുടങ്ങും എന്നവനു അറിയാം.... യാശ്വിൻ മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവ ജനലരികിൽ നിൽപുണ്ടായിരുന്നു.... അവൻ മുഖം ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ഡോറടച്ചു കൊണ്ട് അവൾക്കടുത്തു ചെന്ന് നിന്നു... " what's in your mind ? " യാശ്വിൻ അവളെ നെറ്റിച്ചുളിച്ചു നോക്കി.... അവനെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നു..... അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ കിടന്ന് ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് അവനു തോന്നി.... " Do You trust Me? " ജനൽപാളികയിലൂടെ പുറത്ത് കാണുന്ന തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പതിപ്പിച്ചവൾ ചോദിച്ചു.... യാശ്വിന്റെ മുഖത്ത് സംശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു... വെറുതെ അങ്ങനെ അവൾ ചോദിക്കില്ലെന്ന് അവനറിയാം... " Tell Me... Do You trust Me ? " വീണ്ടും അവൾ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു...."

പറയുന്നത് ചിലപ്പോ സത്യമോ കള്ളമോ ആയിരിക്കും... പക്ഷെ അതിനുപിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്...I trust you " യാശ്വിൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു....അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പുഞ്ചിരി മൊട്ടിട്ടു.... നെഞ്ചിൽ ച്ചായിച്ചു നിന്നവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ താടി കുത്തി അവനെ നോക്കി.... അവൻ മുഖം താഴ്ത്തി അവളെയും... " എങ്കിൽ എന്നോടിപ്പോൾ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്.. സമയമാകുമ്പോൾ താൻ എല്ലാം അറിയും " അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉറ്റുനോക്കിയവൾ പറഞ്ഞു.... അവൻ ഒന്ന് മന്തഹസിച്ചു കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു... വലം കൈയാൽ അവളുടെ നെറുകിൽ തഴുകി..... അവളുടെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ മുഖത്ത് തറഞ്ഞു നിന്നു....അതുമനസ്സിലായവൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ കോർത്തു നിന്നു.... അവളുടെ മിഴികളിലാണ് അവൻ കോർത്തതെങ്കിലും അവളുടെ മിഴികളിലൂടെ അവൻ അവന്റെ സ്വപ്നസുന്ദരിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.... അന്നൊരു മുഖമില്ലാത്ത രൂപം മാത്രമായിരുന്നു അവൾ... ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരാത്ത ദൂരത്തും..... എന്നാൽ ഇന്നതിനൊരു മുഖമുണ്ട്...അവളിന്നെന്റടുത്തുണ്ട്... അതിലുപരി അവളിന്ന് തനിക് സ്വന്തമാണ്.... ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ ഓർത്തു...

അതിലുപരി തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും കൂടിയാണവൾ.... അവന്റെ ഹൃദയം തുടിച്ചു... മനസ്സിൽ മറ്റെന്തോ ഒരു വികാരം... ശ്വസിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നപോലെ..... എന്നാൽ അവന്റെ നോട്ടത്താൽ അവൾ പൂത്തുലഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... കാൽവിരലിൽ ഊന്നി നിന്നവൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ചെറുമുത്തം നൽകി.... കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാതെ അവനിൽ മിഴികൾ തറപ്പിച്ചു കൊണ്ട്.....അത്രയും കൊതിച്ചു കൊണ്ട്....അവനും അവളെ നോക്കി.... പ്രണയത്തോടെ... ഊന്നി നിന്ന അവളുടെ പാദം നിലത്തു ഉറപ്പിക്കാനായി അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും വേർപെടാൻ തുനിഞ്ഞതും അതാഗ്രഹിക്കാത്ത പോൽ അവൻ അവളുടെ ഇരു ഇടുപ്പിലും ചേർത്ത് വെച്ച് അവളെ പുണർന്നു ദേഹത്തേക്ക് അമർത്തി... അകലാൻ നിന്ന ചെഞ്ചോടികൾ അതിലും ശക്തിയായി മുട്ടിയമർന്നു.... ഇരുവരുടേം മിഴികൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞു.... ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ തീർത്ത പ്രണയ തലോടൽ... അത്രയും ലോലമായ ചുംബനം... പതിയെ... ചുംബനത്തിന് മാധുര്യം അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് വളരെ പതിയെ മേൽചുണ്ടിനെയും കീഴ്ച്ചുണ്ടിനെയും നുണഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ചുംബനം.... കാമത്തിന് കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രണയ ചുംബനം.... ************* ഇന്ത്രന് പതിവിലും നേരത്തെ അന്ന് എണീറ്റു.... പുലർച്ചയുടെ തണുപ്പ് അവനെ മൂടിയെങ്കിലും അവനു വിട്ട് പോയ നിദ്ര തിരികെ വന്നില്ല.... അൽപ നേരം കണ്ണും തുറന്നു കിടന്നവൻ മെല്ലെ എണീറ്റു ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും പല്ല് തേച്ചു ഇറങ്ങി....

സമയം അഞ്ചര ആകുന്നതേ ഉള്ളു.... അവൻ താഴെക്കിറങ്ങി ഉമ്മറത്തെ ഡോർ തുറന്നു ഉമ്മറ പടികളിൽ ഇരുന്നു.... സൂര്യൻ പ്രകാശം തൊട്ടു നീണ്ടാത്ത.. എന്നാൽ കറുപ്പിരിട്ടും അല്ലാത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണിട്ടവൻ ഇരുന്നു.... ആ പുലർച്ചയിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ശാന്തത.... ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലെ ഭാരമെല്ലാം പങ്കുവെച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും... അതും ചേച്ചിയോട് തന്നെ.... കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു.... അതെ ഉണ്ടാകും... പക്ഷെ... തെറ്റുധാരണ.. യാമിയിലെ തെറ്റുധാരണ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റണം ... എന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ.... വേണം... ഉടനെ അവളിലെ തെറ്റുധാരണ ഞാൻ മാറ്റണം.. ഇന്ദ്രൻ മനസ്സിൽ പലതും ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അവനരികിൽ അവളും ചെന്നിരുന്നത്... " ഉറക്കമില്ലേ " അവളെ കാണെ അമ്പരപ്പും സംശയവും എല്ലാം അവന്റെ ഭാവത്തിൽ നിറഞ്ഞു.... " ഹ്ഹ്മ്മ്‌... ഉണർന്നിട്ട് കൊറേ നേരമായി... എഴുനേൽക്കാനുള്ള മടി കാരണം കിടന്നു... ഹാളിൽ ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എണീറ്റതാ "യാമിനി പറയുന്നത് കൺചിമ്മാതെ ഇന്ദ്രൻ നോക്കി നിന്നു.. ഒരുപക്ഷെ മുൻപ് യാമിനി അവനെ നോക്കിയത് പോലെ.... എന്നാൽ അവനിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൺചിമ്മാതെ നോക്കുന്നവനെ കാണെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് പിടഞ്ഞു.... ഇന്നലെ നടന്ന നിമിഷങ്ങൾ...

അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി... ആ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞത്... കവിളിൽ ചുണ്ടുകൾ പതിഞ്ഞത്... അവളിൽ പരവേഷം നിറഞ്ഞു... ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നിയതാണ് .. ആ നേരം ഇതൊന്നും ഓർമയിൽ തെളിഞ്ഞില്ല.... യാമിനി അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നിയ നിമിഷത്തെ ശപിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റതും അവളുടെ കൈകളിൽ അവന്റെ പിടി വീണു... "അത്രയും വെറുത്തു പോയോ നീ എന്നെ " ഇന്ദ്രന്റെ ചോദ്യം ചെന്ന് പതിഞ്ഞത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരുന്നു ... വെറുക്കാനോ.... ഇയാളെ വെറുക്കാനോ.. ആകുമോ തനിക്കതിന്... ആദ്യമായി പ്രണയം തോന്നിയത് ഇയാളോടല്ലേ... ഇപ്പോഴും ആ പ്രണയം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അകന്നു നില്കുന്നത് .. എന്നിട്ടോ... ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ... വെറുത്തു പോയോ എന്ന് ..... അതിനു ഈ ജന്മം എന്നല്ല ഒരു ജന്മത്തിലും യാമിനിക്ക് ഇന്ദ്രേട്ടനെ വെറുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ.. യാമി സ്വയം മനസ്സിൽ അലമുറയിട്ട് പറഞ്ഞു ...അവളുടെ മൗനം കാണെ അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ വേദന തങ്ങിയൊരു മന്ദഹാസം വിടർന്നു... അത് കാണെ യാമിയിൽ നോവ് ഉണർത്തി.. "വെറുക്കാൻ മാത്രം ..." " നമുക്കൊന്നു നടക്കാം " യാമി എന്തോ പറയാനായി വന്നതും അതിനെ വിലക്കികൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിന്നും എണീറ്റു..... പ്രധീക്ഷയോടെ നോക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിരസിക്കാൻ അവൾക്കാകില്ലായിരുന്നു....

.ഗാർഡണിലെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വിവിധ പുഷ്പങ്ങളെ തലോടിയവൾ നടന്നു.... ഒരുപക്ഷെ തന്റെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ദേഷ്യവും മണ്ടത്തരങ്ങളും ആത്മകതങ്ങളും പിറുപിറുപ്പും എല്ലാം അറിയുന്നത് ഒന്ന് ഈശ്വരനും രണ്ടീ ചെടികൾക്കുമാണ്.... അവൾ ഓർത്തു കൊണ്ട് ഓരോന്നിനെയും തഴുകി നടന്നു.... പല പൂക്കളുടെ കൂടികലർന്ന ഒരു ഗന്തമാണ് ആ ഗാർഡണിൽ കയറുമ്പോൾ... ഒരു പെർഫ്യൂംമിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത ഹൃദയത്തിൽ പതിയാൻ ശേഷിയുള്ള സുഗന്ധം.... അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്തിനോ വിടർന്നു.... അവിടെ ഇരുപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു ഇന്ദ്രൻ... അവളുടെ പുഞ്ചിരിയിൽ അവന്റെ ചുണ്ടുകളും വിരിഞ്ഞു..... എത്രനാളായി അവളെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടെന്ന് അവൻ ഓർത്തു.... " നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാമിനി " ഇന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളാണ് അവളെ ബോധത്തിൽ കൊണ്ട് വന്നത്... അവൾ നെറ്റിച്ചുളിച്ചവനെ നോക്കി.... " പഴേ.. എന്തിനും ഏതിനും കയ്യിൽ തൂങ്ങി... ഒരു ശ്വാസം പോലും എടുക്കാൻസമ്മതിക്കാതെ എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ... സന്തോഷം മാത്രം നിറഞ്ഞ യാമിനിയെ ഒരുപാട് ഞാൻ മിസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നുണ്ട് " ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതും അവളിൽ നിർവികാരതയോടെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.... " ശെരിയാ... പഴയെ യാമിനി... അന്നത്തെ യാമിനിയുടെ ശരീരം ശുദ്ധമായിരുന്നു...

പക്ഷെ ഇന്നോ.... അവളുടെ ശരീരം അഴുക്കു ചാലാണ്.. എങ്ങനെ അവൾ സന്തോഷിക്കും.... " "ശരീരം ശുദ്ധമല്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നതല്ലേ...നിനക്കൊന്നു മറവി സംഭവിച്ചാൽ... നീ അറിയുമോ നിനക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തം... നിന്റെ ശരീരം അഴുക്കുച്ചാലാണെന്ന് നീ അറിയുമോ... ഒരിക്കലുമില്ല യാമിനി....ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കേണ്ടടുത്തു മറക്കണം.... എങ്കിലേ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം യാതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വേദനിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ.... നിന്റെ എന്നല്ല... ആരുടെയും ശരീരമല്ലമല്ല വലുത്... മനസ്സാണ്... മനസ്സിന്റെ വലുപ്പമാണ്.... ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മനസ്സ് വലുപ്പമുള്ളത് നിനക്കാണ്... മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കു ചേരുന്നത് നീയാണ്... ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ ആണ്...വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് പോലും സന്തോഷം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നീയാണ്... ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന... സ്നേഹിക്കുന്ന... എന്റെ ചേച്ചിയെക്കാൾ മനസ്സ് വലുപ്പം നിനക്ക് തന്നെയാണ് യാമിനി... അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത്...." ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ പറ്റി വർണിച്ച വാക്കുകളിൽ യാമിയുടെ ഉള്ളം തുടിച്ചിരുന്നു...... വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഹൃദയം ചാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ.... അവൾ അവനിൽ നിന്നും മുഖം വെട്ടിച്ചു.... " എന്തിനാണ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്.... എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ എനിയും താങ്ങില്ല... അരുതെന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയം അനുസരണയില്ലാതെ വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹിക്കും... അത് പാടില്ല... എനിയും എനിക്ക് ഒന്നും താങ്ങില്ല " യാമിനിയുടെ തേങ്ങലുകൾ ചീളുകളായി പുറത്തേക്ക് വന്നതും അവൾ മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞു.....

ഇന്ദ്രന്റെ ഹൃദയം പിടഞ്ഞു... അവൻ അവൾക്കരികിൽ ചെന്നു മുഖം പൊത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ കൈകളെ എടുത്തു മാറ്റി അവൻ കൈകുമ്പിളിൽ ഒതുക്കി.... " ആര് പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ വിലക്കി വെക്കാൻ... നിന്റെ ഹൃദയം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യാമിനി... തലച്ചോർ കൊണ്ടല്ലാതെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കൂ... ഹൃദയം പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കൂ... വീണ്ടും എന്നെ നീ പ്രണയിക്കണം... എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണം.. ഒരു തവണ... പിന്നീട് ഒരുമടക്കമില്ലാതെ നിന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചോളാം.... " ഇന്ദ്രൻ അവളുടെ വിറക്കുന്ന കൈകളെ കൂട്ടി പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.... " വേണ്ടാ... എനിക്ക് വിഷമമില്ല... വീണേച്ചി... ഞാൻ കാരണം.... വീണേചിയുടെ പ്രണയം... നിങ്ങളുടെ പ്രണയം... അതില്ലാതകരുത് " അവന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ നിന്നും തന്റെ ഇരുകൈകളും വെറുപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് യാമി പറഞ്ഞു.... " നിന്നോട് ഞാൻ എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന്... നീ വന്നു ചോധിച്ചപോൾ അവളെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ " വീണയുടെ പേര് കേട്ടതും വിട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യാമിയുടെ കൈകളെ ശക്തിയോടെ മുറുക്കി ഇന്ദ്രന്റെ സ്വരം ഉയർന്നു.... അത്രമേൽ അവനു ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... വീണക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രണയം യാമിനി ത്യാകം ചെയ്യാൻ തുനിയുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ... ഇവൾക്കൊരു ആപത്ത് വന്നപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചവൾ ആണെന്ന്.... "

എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെയും വീണയെയും ചേർത്ത് പറയുന്നത് എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല... പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം അവളെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു... ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു... എന്റെ ചേച്ചിയും നിന്റെ സഞ്ചേട്ടനും പോലെ.... പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ബന്ധം പോലും തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല... " ഇന്ദ്രൻ മടുപ്പോടെ പറഞ്ഞു... അവളുടെ കൈകൾ വിട്ടവൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.... നാട്ടിൽ നടന്ന നാടകങ്ങൾ ഓർക്കവേ അവനിൽ ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഇരിച്ചു കയറി.... എത്രമാത്രം തനിക് വിലപ്പെട്ടവൾ ആയിരുന്നു... തന്നോടുള്ള പ്രണയത്താൽ അന്തയായിരിക്കുന്നു... പെണ്ണെന്ന വർഖത്തിന് തന്നെ വെറുക്കപെട്ടവൾ ആയിരുന്നു.... ഇന്ദ്രൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അമർന്നിരുന്നു..... യാമി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ പകപ്പോടെ അവനെ നോക്കി... പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതിനാൽ കണ്ണുനീരിന്റെ അവശേഷിപ്പ് കണ്ണിലും കവിളിലും പറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... അവൾ അതെല്ലാം അമർത്തി തുടച്ചു കൊണ്ട് അവനരികിൽ ചെന്നു... ആ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒന്ന് അലട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക് തോന്നി.... അതറിയുന്നതിനേക്കാൾ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവൾക് തോന്നി.... അല്പം മടിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിലും അവന്റെ തോളിൽ അവൾ കരം ചേർത്തു.... മനസ്സ് കുലഷിതമായന്റെ മുഖമൊന്നു വിടർന്നു....

അവൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി..... " എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ " വേവലാതി നിറഞ്ഞ അവളുടെ സ്വരം അത് മതിയായിരുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കർഷം കെട്ടടങ്ങാൻ... " ഉണ്ട്... പക്ഷെ നീ എന്നോട് പഴേ പോലെ മിണ്ടിയാൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും " കണ്ണിൽ നിറയെ കുറുമ്പ് നിറച്ചു പറയുന്നവനെ കൗതുകത്തോട് കൂടെ അവൾ നോക്കി... എത്രതവണ പുറകെ നടന്നിരിക്കുന്നു.. എത്ര നേരോളം നോക്കിയിരിന്നിരിക്കുന്നു... അന്നെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കിട്ടാൻ പാടുള്ള ആളാണ്‌ ഇപ്പൊൾ ഇത്രയും കുറുമ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കെ അവളിൽ അതിശയം തോന്നി.... തോളിൽ പതിഞ്ഞ അവളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചവൻ അവളെ അടുത്തിരുത്തി.... " എനിക്കറിയാം... നീ അറിഞ്ഞ ഇന്ത്രനല്ല നിനക്ക് മുന്നിൽ എന്ന്... ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചതാണ്... അറിയാതെ എങ്കിലും ഇഷ്ടത്തോടെ ഒരു നോട്ടം പോലും നിനക്ക് നൽകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പാട് പെട്ടതാണ്.... എല്ലാം എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി... ഞാൻ കാരണം ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കോട്ടം സംഭവിക്കും എന്നെന്റെ പൊട്ട ബുദ്ധി നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട്....പക്ഷെ അതെ ചേച്ചിയുടെ സമ്മതം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്... പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ... നിനക്ക് സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് തരുമെന്ന്.... അതുകൊണ്ട് എനി എനിക്കൊന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല.... അതുകൊണ്ട് യാമിനി.... പ്ലീസ്... നിന്നോട് ഞാൻ കെഞ്ചുവാണ് ഒരുതവണ... ഒരൊറ്റ തവണ അന്നത്തെ പോലെ നീ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുമോ... എന്റെ പക്കൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഉണ്ട്..."

ദയനീയതയുടെ അത്രയും താഴ്ന്ന വേർഷൻ ആയിരുന്നു അത്... ഒരുമാത്ര യാമിയിൽ ചിരി വന്നു..... തന്നെ കണ്ടാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഭിത്തിയിൽ തേച്ചോട്ടിക്കണം എന്ന് കരുതി നടന്ന ഇന്ദ്രനാണ് ഇപ്പൊ തന്റെ ഒരു പ്രൊപോസലിന് കെഞ്ചുന്നത് എന്ന് കാണെ അവളിൽ അമ്പരപ്പിന് പുറമേ ചിരി വന്നു.... " ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ " പ്രധീക്ഷയോടെ തന്നെ നോക്കുന്നവനെ നോക്കി കുറച്ചു ജാഡയോടെ പറഞ്ഞവൾ എണീറ്റു നടക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടിന് കോണിൽ മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞിരുന്നു... കുഴിച്ചു മൂടാൻ തുനിഞ്ഞ പ്രണയത്തിനു അതി സാഹസത്തോടെ ജീവൻ തിരിച്ചു ലഭിച്ചത് പോലെ.... അവളുടെ മുറിവേറ്റ ഹൃദയത്തിന് മരുന്നേറ്റത് പോലെ തോന്നി അവൾക്ക്... അപ്പോഴും ഹൃദയത്തിന് കോണിൽ വീണേച്ചി വിളിച്ചതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം സംശയങ്ങൾ നിറച്ചുവെങ്കിലും കുറച്ചു മുന്നേ കണ്ട ഇന്ദ്രന്റെ പ്രണയത്തെ അവൾക് ആവിശ്വസിക്കാൻ ആവില്ലായിരുന്നു..... *********** " ഇവാ.... തെണ്ടി....വേണോടി... " സഞ്ജു അവസാനമായി ഒന്നൂടെ ഇവയെ നോക്കി... " നീ എന്താ പിള്ളേരെ പോലെ... പോൺ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാത്തത് പോലെ ആണല്ലോ നിന്റെ കളി കണ്ടാൽ.... " ഇവ സഞ്ജുവിനെ ഉഴിഞ്ഞൊന്നു നോക്കി.... " അത് പോലെ ആണോടി ഇത്... ഇത് നീ ഗേ തന്നെ വേണമെന്നല്ലേ വാശി പിടിക്കുന്നെ... ദേ നീ എന്റെ ഏട്ടത്തിയാ എന്ന ഓർമ വേണം.. ഏട്ടത്തിയോപ്പം പോൺ വീഡിയോ കണ്ട ബ്രദർ ഇൻ ലോ...aww ചീഞ്ഞു നാറും... " സഞ്ജു മുഖം ചുളിച്ചു....

" പ്ഫാ... അവന്റെ ഒരു ഏട്ടത്തി... ചിലക്കാതെ വെക്കുന്നുണ്ടോ നീ..." ഇവ കലിപ്പ് ഇട്ടു പറഞ്ഞതും സഞ്ജു പല്ല് കടിച്ചു.... അസ്ത്രയിലേക്ക് പോകാൻ ഏട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാ ഇന്ന് ഇവക്കൊപ്പം ഞാൻ നിന്നോളം എന്ന് കാലും കയ്യും പിടിച്ചത് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു എന്ന് സഞ്ജു പല്ല് കടിച്ചു ഓർത്തു.... അവൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നത്തെ ഓര്മയുള്ളു... കഴുത്തിൽ കാണുന്ന ഹിക്കിയുടെ പ്രോസീജർ അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജീവയുമായി നടന്ന കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽ മൊത്തം അങ്ങ് വിളമ്പേണ്ടി വന്നു.... അവസാനം പറഞ്ഞു നാണം കെട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴാ അവൾ ഗേ പോ** കാണണമെന്ന് വാശി... ആദ്യത്തെ ആവേശത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടി എന്ന് പറഞ്ഞു... ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെ.. പലർക്കും അത് മസാല ദോശ... പച്ചമാങ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എന്റെ മരംകേറിക്ക് അടി കുത്ത് പിന്നെ ഇത് പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു പോ** വീഡിയോസ് ആണ്.... അത് അങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാമെന്നു വെച്ച്... പക്ഷെ കാര്യത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഇത്... ഏത്....അതെന്നെ പക്ഷെ പെണ്ണ് വിടാതെ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് വേറെ മാർഖമില്ല...

സൈറ്റ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തന്നെ എടുത്തു... ആദ്യം അല്പം ചമ്മൽ നിറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് സഞ്ജു അതിൽ മുഴുകി പോയിരുന്നു.... ശ്ശെടാ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ... ഓഹോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരുന്നോ... എന്നൊക്കെ അവൻ സ്വയം മനസ്സിൽ കമന്റ്‌ പറയാനും... ജീവയുമായി പരീക്ഷിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനും മറന്നില്ല..... എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വന്ന ഡോർ.... പ്രധീക്ഷിക്കാതെ ആയത് കൊണ്ട് ഞെട്ടി സഞ്ജുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ തുളുമ്പി തെറിച്ചു നിലത്തേക്ക് വീണു... കാതിൽ വെച്ച ഇയർപോടും ഇളകി വീണതും ബ്ലൂട്ടൂത് ഡിസ്കണക്ട് ആയി... " aahh... Don't rushh......... " ഫോണിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ശീൽക്കര ശബ്ദങ്ങൾ... സഞ്ജുവും ഇവയും ഞെട്ടികൊണ്ട് ഡോറിനരികിൽ നോക്കി.... ആദ്യം ഫോണിലേക്കും പിന്നെ തങ്ങളിലേക്കും നോക്കുന്ന യാശ്വിനെയും ജീവയെയും കാണെ സഞ്ജു ഉമിനീരിറക്കി.... എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഞെട്ടൽ മായിച്ചു... ഇവ കൂസലില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണെ സഞ്ജു കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു തലയിൽ കൈവെച്ചു പോയി.................തുടരും....

