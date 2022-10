മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 179

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

കയ്യിലെ ഫോണിൽ നിന്നും പ്ലേയാകുന്ന വിഡിയോയും അതിലെ കിതപ്പും ശബ്ദവുമെല്ലാം ഒന്ന് കേട്ട് കൊണ്ട് ജീവ മുന്നിൽ ഉള്ളവരെ നോക്കി.... യാശ്വിന്റെ മുഖത്തും ഗൗരവം നിറഞ്ഞു നിന്നു... അവൻ മാറിൽ കൈപിണച്ചു കെട്ടി ഇരുവരേം തറപ്പിച്ചു നോക്കി നിന്നു...കുറ്റം ചെയ്ത പോലെ കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചു സഞ്ജു നില്കുകയാണെങ്കിലും ഇവ കൈപിന്നിൽ കെട്ടി കൂസലും ഇല്ലാതെ നില്കുന്നു.... " എന്താ ഇത് " ജീവ ആയിരുന്നു... സഞ്ജു തല കുമ്പിട്ടു കണ്ണൊന്നു ഇറുക്കെ അടച്ചു... " ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ... എന്താ ഇതെന്ന് " ജീവയുടെ സ്വരം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർന്നതും സഞ്ജു ഒന്ന് ഞെട്ടി... " കണ്ടിട്ട് തനിക് മനസ്സിലായില്ലേ... പോ*വീഡിയോ " ഇവയുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ സഞ്ജു പകപ്പോടെ അവളെ നോക്കി.... പക്ഷെ ജീവയുടെ വിളറിയ മുഖം കാണെ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു..... ഇത് താൻ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തെറിയും രണ്ട് പെടയും കിട്ടിയേനെ... ഇതിപ്പോ ഇവ ആയോണ്ട്... പുള്ളിക്ക് കമ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല.... അതിനൊക്കെ കൂടി ഏട്ടന്റെ മുഖം ഒക്കെക്കൂടി വരിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ടുണ്ട്.... നിന്റെ കാര്യം അധോഗതി... സഞ്ജു മനസ്സിൽ പിറുപിറുത്തു.... " I thought you are matured iva... ഇങ്ങനെ ഉള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് അറിയുന്നതല്ലേ... And you know that ചില നാടുകളിൽ പോ**

വീഡിയോസ് banned ആണ്... അത് കാണുന്നവരെ സൈബർ സെല്ലിൽ കണ്ട് പിടിച്ചു ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്... ഇതൊരു തെറ്റായ കാര്യം ആയത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും ഇവ താൻ " ജീവ വളരെ ശാന്തമായി അവളോട് പറഞ്ഞു.... " ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഒക്കെ സൈറ്റിൽ ഇടുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ജീവ... And also ഇന്ത്യയിൽ ഇത് illegal ഒന്നുമല്ല.. And am not addicted to it... ഇപ്പൊ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് " ഇവ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുൻപേ വെട്ടിതിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് യാശ്വിൻ പോയിരുന്നു.... ചെയ്തത് തെറ്റാണെൽ ഇനി പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നല്ല.. സ്വയം ന്യായികരിക്കാൻ നോക്കുവാണ്... യാശ്വിൻ മുരണ്ടു..... യാശ്വിന്റെ പോക്ക് കാണെ ജീവ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന പോലെ ഇവയെ നോക്കി... അവളിൽ വലിയ ഭവമാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലാ... എങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കാതെ യാശ്വിനു പിന്നാലെ അവളും ചെന്നു.... " ആ ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുവോ എന്തോ " ഇവ പോകുന്നതും നോക്കി ദീർഘാശ്വാസം വിട്ടു നേരെ നോക്കിയതും സഞ്ജുവിന്റെ കണ്ണുകൾ ചെന്നത് തന്നെ തറപ്പിച്ചു നോക്കുന്ന ജീവയിലേക്കായിരുന്നു... " ഓ ദാ ഇവാ ഞാനും വരുന്നു... "

അതും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചതും ബാലൻസ് കിട്ടാതെ സഞ്ജു ബെഡിലേക്ക് മലർന്നു വീണു... സഞ്ജു ബെഡിൽ കൈമുട്ട് കുത്തി തലയും കഴുത്തും മാത്രം ഉയർത്തി നോക്കിയതും ജീവ ഡോറും അടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു.... സഞ്ജു ഉമിനീരോന്നു ഇറക്കി...അപ്പോഴും ജീവയുടെ കയ്യിലെ വീഡിയോ പ്ലേ ആണ്... ജീവ അതൊന്നു നോക്കി കൊണ്ട് ബെഡിലുള്ള സഞ്ജുവിനെ നോക്കി... " എന്താ ഇത് " നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ അല്ലായിരുന്നു.... ശബ്ദത്തിൽ ഒത്തിരി കടുപ്പവും നോട്ടത്തിൽ തീഷ്ണതയും ഉണ്ടായിരുന്നു...... ഇവ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പറയാൻ അവന്റെ നാവ് തരിക്കുന്നുണ്ടേലും അത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചെകിട്ടത്ത് ഒന്ന് അടിക്കാൻ ജീവയുടെ കൈ തരിക്കും എന്നുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് സഞ്ജു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.... ജീവ ഫോണിൽ ഒന്നൂടെ കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ട് ഓഫ്‌ ചെയ്തു ടേബിളിൽ വെച്ചു.... " ജീവ... അത് ചുമ്മാ... തമാശക്ക്.. " സഞ്ജുവിനു വല്ലാതെ ഭയം തോന്നി.... എത്രയൊക്കെ എടാ പോടാ ആണെങ്കിലും ജീവയുടെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ഭാവം സഞ്ജുവിന് ഭയമുള്ളതാണ്..... ജീവ ബെഡിൽ മുട്ടി നിന്നതും സഞ്ജുവിന്റെ കാലുകളിൽ തട്ടി... സഞ്ജു ഒന്ന് ബെഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുരണ്ടു എണീക്കാൻ തുനിഞ്ഞെങ്കിലും ജീവയുടെ കൈകൾ അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി.. സഞ്ജു ബെഡിൽ തന്നെ മലർന്നു കിടന്നു.... " ഞാൻ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ വീഡിയോ തിരഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത്... "

ജീവ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കേ സഞ്ജു പകപ്പോടെ നോക്കി.... " അങ്ങനെ... അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ജീവ... ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ചുമ്മാ " സഞ്ജു പറയാൻ നിന്നതും ജീവ കൈ വീശി... അടി കവിളിൽ പതിയുമുന്നേ സഞ്ജു കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു..... ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചവന്റെ നെഞ്ച് പിടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.... എന്നാൽ അനക്കം ഒന്നും കാണാഞ്ഞതും ഉയർന്ന നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഭയത്തോടെ അവൻ കണ്ണുകൾ തുറന്നതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു.... ബെഡിൽ കൈകുത്തി തന്നെ തട്ടാതെ തനിക് മേലെ കിടക്കുന്നവൻ... താൻ കണ്ണ് തുറന്നത് അറിഞ്ഞതും ജീവ അവന്റെ മേൽ ശരീരം ഭാരം അർപ്പിച്ചു.... സഞ്ജു ശ്വാസം പിടിച്ചു കിടന്നു ജീവയെ നോക്കി.... " എന്തെ പേടിച്ചു പോയോ " അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജീവയുടെ സ്വരം നേർന്നതായിരുന്നു.... നേരത്തെ ഗൗരവം മുഖത്ത് നിന്ന് വിട്ടുമാറിയിരുന്നു.... സഞ്ചു ഇല്ലെന്ന് തലയനക്കി... എന്നാൽ ജീവയുടെ അർത്ഥം വെച്ചുള്ള നോട്ടം " ചെ... ചെറുതായിട്ട് " സഞ്ജു പതിയെ പറഞ്ഞതും ജീവക്ക് ചിരി പൊട്ടിയിരുന്നു.... ജീവ സഞ്ജുവിന്റെ അമ്പരന്ന ഭാവം കാണെ അവന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു അവനടുത്തായി ബെഡിൽ മലർന്നു കിടന്നു.... " തനിക് ദേഷ്യമില്ലേ " സഞ്ജു വിട്ട് മാറാത്ത ഞെട്ടലോടെ ചോദിച്ചു...

" എന്തിന് .... ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കാണുന്നതല്ലേ... പ്രതേകിച്ചു നിന്നെപോലെയുള്ള പയ്യന്മാർ.. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ താനെ നിന്നോളും " ജീവ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരുന്നു സഞ്ജുവിന് ശ്വാസം നേരെ വീണത്.... എങ്കിലും ഗൗരവം കാണിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ നീരസം അവന്റെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു..... " എന്നാലും സഞ്ജു... ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്കിരുന്നു കണ്ടാൽ പോരെ... ഇവയെയും കൂട്ടി.. നാണമില്ലേ നിനക്ക് " ജീവ പറഞ്ഞതും സഞ്ജു ജീവയെ കൂർത്തൊന്നു നോക്കി...." അവൾക്കില്ലാത്ത നാണം എന്തിനാ എനിക്ക് .. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിനപ്പുറം വരെ കടന്നിട്ടുണ്ട്... അപ്പോഴാ... പിന്നെ ഇന്നവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ... അവൾ നിർബന്തിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എതിർക്കാൻ തോന്നിയില്ല... ഗർഭിണിയല്ലേ... ഓൾടെ ആഗ്രഹം അല്ലെ.... എന്റെ ബെസ്റ്റി അല്ലെ... അവളുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബെസ്റ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് കാര്യം...എന്തിനും ഏതിനും കൈവിടാതെ കൂടെ ഉണ്ടായത് അവൾ മാത്രമാണ്... അവൾ പറയുന്നതെന്തും ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും..." വാ തോരാതെ ഇവയെ പറ്റി പറയുന്നവനെ കേൾക്കേണ്ട ജീവ അവനെ കൺചിമ്മാതെ നോക്കി കിടന്നു....

വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ജീവയിൽ.... കൂടെ ഉള്ളവന്മാരെല്ലാം ഇട്ടേച്ചു പോയപ്പോൾ അവൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു അഹങ്കാരം അവനിൽ ഉണ്ട്... അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്നതും.... ജീവ ഓർത്തു.... " ന്തേ നോക്കുന്നെ " ഇത്രയും സംസാരിച്ചിട്ടും അനക്കം ഒന്നും കാണാത്തത് കാണെ സഞ്ജു തല ചെരിച്ചു നോക്കിയതും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ജീവയെ കാണെ സഞ്ജു പുരികം ചുളിച്ചു.... ജീവ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തലയനക്കികൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞു സഞ്ജുവിന്റെ ദേഹത്തു ഒരു കയ്യും കാലും കേറ്റി വെച്ചു മുറുകി കിടന്നു.... സഞ്ജുവും ജീവയുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി.... " നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ " അൽപ നീണ്ട മൗനത്തെ വെടിഞ്ഞു കൊണ്ട് സഞ്ജു ചോദിച്ചു.... ജീവയുടെ ചുണ്ടിൽ നേരിയ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.... അന്ന് lets get married എന്ന് ഒരു വട്ടം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു... പക്ഷെ അതിനു ശേഷമുള്ള ഓരോ ദിവസവും കാളിങ് ബെൽ പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്... പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവന്റെ വിടർന്ന കണ്ണുകളും കൗതുകം നിറഞ്ഞ മുഖവും കാണാനും ഒരു രസമാണ്....ജീവ ഓർത്തു കൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ കഴുത്തിൽ മുഖം ഉരസി കിടന്നു.... സഞ്ജു ഒന്ന് പിടഞ്ഞെങ്കിലും ജീവയുടെ കഴുത്തിലൂടെ കൈച്ചുറ്റി ജീവയുടെ മുടിയിൽ വിരൽ കടത്തി തലോടി....ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി....

എന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ എന്ന പോൽ മുഖം മൊത്തം സഞ്ജുവിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു ചുണ്ടിനാൽ കഴുത്തിലെ തൊലി കൂട്ടി പിടിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതും സഞ്ജുവിന്റെ കഴുത്തൊന്നു വെട്ടിച്ചു... " ദേ അടങ്ങി കിടന്നില്ലേൽ ചവിട്ടി നിലത്തേക്കിടും... മനുഷ്യനിപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ പോകുന്ന പോലെയാ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്....കഴുത്ത് മൊത്തം പാട " സഞ്ജു മുഖം ചുളിച്ചു കഴുത്തു പിടച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ജീവയിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ലായിരുന്നു.... ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിൽ നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചു സഞ്ജുവിന്റെ എതിർപ്പുകൾ കുറഞ്ഞു കഴുത്തു ഉയർന്നു കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞിരുന്നു.... ജീവ അവനിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് ചുംബനത്താൽ അവിടം നനച്ചു.... ജീവയുടെ മുടിയിൽ വിരൽ കടത്തി വലിച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ജുവും... അൽപ നേരം മാത്രം... അൽപ നേരം മാത്രം നീണ്ട ചുംബനം.... ജീവ ചുണ്ടിനിടയിൽ ഒളുപ്പിച്ച മന്ദഹാസത്തോടെ കണ്ണുകലടച്ചു കഴുത്തിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി കിടന്നു.... അപ്പോഴും കിതപ്പ് ശാന്തമാക്കാൻ പാട് പെടുകായായിരുന്നു സഞ്ജു.... ***************** യാശ്വിനു പിന്നാലെ ഇവയും മുറിയിലേക്ക് കയറി.... എന്നാൽ പിന്നാലെ ഇവയും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞവൻ അവൾ മുറിയിൽ കയറിയതും അവളുടെ കൈമുട്ടിൽ പിടിത്തമിട്ടവൻ അവളെ വലിച്ചു.... യാശ്വിനു മുന്നിൽ ഞെട്ടലോടെ അവൾ നിന്നു... അവന്റെ പിടിത്തം അവൾക് വേദനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... കൈമുട്ടിന്മേലുള്ള അവന്റെ പിടി അയക്കാൻ അവൾ കയ്യൊന്നു കുടഞ്ഞു....പക്ഷെ അവന്റെ പിടി മുറുകി...

" yaash its hurts " അവൾ മുഖം ചുളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരുന്നു അവൻ അവളിലെ പിടി വിട്ടത്.... " ഇത്ര temper കേറാൻ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല " ഇവ അവന്റെ ഭാവം കാണെ പറഞ്ഞു.... " പിന്നെ ചെയ്യാതെ... നിനക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിക്കോട്ടെ... നിനക്ക്... പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ നീ കാണുന്നതും ചെയ്യുന്നതും നിന്നെ മാത്രമല്ല... നിന്റെ കുഞ്ഞിനേയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്... ആ ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതി... പക്ഷെ എവിടെ.... " യാശ്വിൻ ദേഷ്യത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു.... " അവിടെയും കുഞ്ഞു....ഇപ്പോഴും താൻ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളു യാഷ്... തന്റെ പുറകെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കണം താൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് എന്ന്... പക്ഷെ അവിടെയും തനിക് വേവലാതി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്താണ്...." നേരിയ പുച്ഛത്തോടെ ഇവ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ യാശ്വിന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു... അവൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അവനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.... " what you mean ? " യാശ്വിൻ അവളെ പുരികം ചുളിച്ചു നോക്കി... " nothing " ഇവ അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനായി തുനിഞ്ഞതും അവൾക് മുന്നിൽ അവൻ തടസ്സമായി വന്നു നിന്നു..... അവൾ അവനു മുഖം കൊടുക്കാതെ നിന്നു ....

" do you feel like I am not caring you " എവിടെയോ ദൃഷ്ടിയൂന്നിയിരിക്കുന്നവളെ കവിളിൽ കൈ ചേർത്തവൻ നേർകുനേർ മുഖം വെച്ചവൻ ചോദിച്ചതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ കൂർത്തിരുന്നു.... " ofcource.... I feel it... I feel all the time... You are only think about the child not about me... " കവിളിലേ അവന്റെ കൈ തട്ടി പറഞ്ഞതും ഇവ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞതും യാശ്വിൻ അമ്പരന്നിരുന്നു.... " കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ... നീ കഴിച്ചോ ഇല്ലയോ പ്രശ്നമില്ല... കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കഴിക്കണം... സമയത്ത് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഉറങ്ങിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞിന് എഫക്ട് ആകരുത്... എന്തിനും ഏതിനും കുഞ്ഞു... അപ്പോൾ ഞാനോ... എനിക്കെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലേ... കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു....ഞാൻ... " ഇവ ദേഷ്യത്തോടെ ശ്വാസമിടാൻ പോലും ഇടവില്ലാതെ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേൾക്കേ യാശ്വിൻ അവളെ വലിച്ചു നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊണ്ട് അവളുടെ പുറത്ത് തലോടി.... ഇവ കിതച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരി നിന്നു..... എന്തിനോ ഹൃദയം വിങ്ങുന്നു .. അതെന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.... " നിന്നെ ഭരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല... എന്നിട്ടും നീ തന്നെ ഇത് പറയുന്നു... ആക്ച്വലി നിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്... ഞാൻ നിന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ...

കുഞ്ഞിനെക്കാൾ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മക്കാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇവാ... കാരണം ലൈഫ് ലോങ്ങ്‌ എനിക്കൊപ്പം നീയേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ... നീ മാത്രം... അതെന്താ നീ മനസിലാകാത്തത്... " യാശ്വിൻ അത് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ചുണ്ടിന് കോണിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നിരുന്നു.... കാരണം ഈ അടുത്തായി അവളിൽ ഓരോ മൂഡ് ആണ്... ജോലി തിരക്ക് ഉയർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അസ്ത്രയിൽ ആണ് മിക്കപ്പോഴും.... വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് താനെന്തിനാ അന്നോഷിക്കുന്നെ എന്ന മറുപടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും അന്നോഷിക്കുന്നത്... പക്ഷെ അത് ഇവയെ ഇത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ കരുതിയില്ല.... ഇവ മുറുകെ പുണർന്നപ്പോൾ ആണ് അവൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്... ഒരുമാത്ര ചുണ്ടിൽ തങ്ങിയ പുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ അവളെയും ഇരുകൈകളാലാകും പൊതിഞ്ഞു... ഇടക്കെപ്പോഴോ... അല്പം മാത്രം ഉന്തിയ അവളുടെ വയറിൽ തഴുകിയ കൈകളെ വാശിയോടെ തട്ട് തന്നവൾ അവളുടെ ദേഹത്തായി ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു.... ഒരുമാത്ര അവളുടെ ആ പ്രവർത്തിയിൽ യാശ്വിനിൽ ചെറു മന്ദഹാസം വിടർന്നു...... *****************

സോഫയിൽ ബാഗ് ഇട്ടുകൊണ്ടവൾ ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു...." ആഹ് നീ വന്നോ... ചെല്ല് വേഗം കുളിച്ചൊരുങ്ങി വാ ചായ തരാം " ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതും യാമി ഒന്ന് മൂളി കൊണ്ട് മേലെയും കൂടി കണ്ണോടിച്ചു മുറിയിലേക്ക് നടന്നു.... കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൾക്കുള്ള ചായയും ആയി ലക്ഷ്മി വന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇന്ദ്രനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്.... വിടർന്ന കണ്ണുകൾ സമർത്ഥമായി മറച്ചു പിടിച്ചവൾ ചായ ഗ്ലാസും കൊണ്ട് ഉമ്മറത്തേക്ക് നടന്നു പടികളിൽ ഇരുന്നു.... " ഇന്ന് നീ നേരത്തെ ആണല്ലോ... " ഇന്ദ്രൻ ഫോണിലെ സമയം നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാമിക്കരികിൽ നിന്നു.... " ഇന്ന് നേരത്തെ ബസ് കിട്ടി " അവൾ ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... ഇന്ദ്രൻ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.... ഇന്നലെ നടന്നതൊന്നും ഓർമയില്ലാത്ത പോലെയാണ് അവളുടെ ഭാവവും മട്ടും... എക്സാമിന്റെ ലീവ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു ബോറടി ആണ്... യാമിനിക്ക് കോളേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ വരുന്ന സമയവും കാത്താണ് ആ മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്... പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണെ അവൻ സങ്കടവും നിരാശയും തോന്നി.... " നിനക്കെന്നോട് ഒന്നും പറയാനില്ലേ " അവസാനമായി അവൻ ഒന്നൂടെ അവളോട് ചോദിച്ചു.... " എന്ത്... " യാമി പുരികം ചുളിച്ചു..

" ഒന്നുമില്ല... " പല്ല് കടിച്ചു പറഞ്ഞവൻ അകത്തേക്ക് പോയതും യാമിക്ക് ചിരി വന്നു പോയി.... " ഹലോ... യാമി... നീ എന്താ നേരത്തെ ഓടിപിടിച്ചു പോയത്....എന്നെ ഒന്ന് കാത്ത് പോലും ഇല്ലല്ലോ... അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രേട്ടനുള്ള ബസ്സിൽ കേറാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കുത്തിപിടിച്ചു ഇരിക്കുന്നവളാ... ഇന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയ ബസ്സിൽ കേറി പോയത്... നല്ല ആളാട്ടോ നീ " ഈശ്വരാ അനുവിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ അത്... അത് എവിടുന്നാ..... യാമി ഞെട്ടലോടെ എണീറ്റു തിരിഞ്ഞതും പിന്നിൽ തന്റെ ഫോൺ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെ കാണെ അവൾ ഞെട്ടി.... തന്റെ ഫോൺ ആണല്ലോ... ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിലെ ഫോൺ അവൾ തട്ടിപറിക്കാൻ നോക്കിയതും അവൻ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു... അവളുടെ കണ്ണൊന്നു കൂർത്തു.... " നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ... എടി യാമി.. നിന്നോടാ " " ആഹ് അനു... അത്... ശൈലജ മാം തന്ന അസ്സിഗ്ന്മെന്റ്... അത് വേഗം എഴുതാൻ വേണ്ടി... ആ അതിനാ വേഗം വന്നേ " യാമി ഒരുവിധം പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു.... ഇന്ദ്രന്റെ ചുണ്ടിൽ അപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്.... ' തേങ്ങ... എന്നിട്ടാണോടി അസ്സിഗ്ന്മേന്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ്‌ പോലും എടുക്കാതെ പോയത്... അതെന്റെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലേടി നീ ഓടിയത് " അനു പറയുന്നത് കേൾക്കേ യാമി വിളറി...

ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൾ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ട് കാൾ കട്ടാക്കി.... " ഞാൻ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു ജാഡ ആയിരുന്നു.... ശെരിക്കും എന്നെ കാണാൻ അല്ലെ നീ ഓടിപിടിച്ചു വന്നത് " ഇന്ദ്രൻ ചുമരിൽ ചാരി കൈകെട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും യാമി മുഖം വെട്ടിച്ചു....പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കവേ അവളിൽ ചമ്മൽ തോന്നി... എങ്കിലും വിട്ട് കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് പോലെ.... " ആരു പറഞ്ഞു.. എനിക്ക്.. വയ്യായിരുന്നു അതാ വേഗം. വന്നേ " അത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ വേഗം അകത്തേക്ക് വലിയാൻ നോക്കിയതും അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിത്തം വീണിരുന്നു.... അവൾ ഇന്ദ്രനെ ഒന്ന് നോക്കി... " കണ്ണെഴുതണം നീ... കരിമഷി വരഞ്ഞ കണ്ണുകളാണ് നിനക്ക് ഭംഗി..." ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് നിറഞ്ഞ അമ്പരപ്പോടെ അവൾ നോക്കി.... ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുമോ എന്ന ഭവമായിരുന്നു അവളിൽ.... എന്നാൽ മിഴിച്ചു നില്കുന്നവളുടെ കവിളിൽ തട്ടിയവൻ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവളോടുള്ള പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നു..... അത് പക്ഷെ അവളെ അടിച്ചേല്പിക്കാണും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല... കാരണം മുൻപായിരുന്നേൽ താൻ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കെട്ടാം എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ വന്നേനെ...ഇപ്പോഴുള്ള ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റത്തിനു കാരണമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അവൾക് എത്ര സമയം വേണേലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു... അതിനിടയിൽ അവളോടു പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത അവന്റെ പ്രണയം അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു...

ചേച്ചിയുടെ അറിവോട് കൂടെയാണല്ലോ എന്നൊരു ഒറ്റ ദൈര്യം മാത്രമാണ് ഇന്ത്രന്.... ഇവ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണടയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.... കാരണം ഇരുവരും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെന്നു അവൾക്കറിയാം... അതിനു തടസ്സം നിൽക്കാൻ താൻ ആരുമല്ല.... പരസ്പരമുള്ള ഇഷ്ടം അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ...അഥവാ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇരുവർക്കും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കട്ടെ... അടുത്ത് ഇടപ്പെട്ടാലേ തനിക് ചേർന്നവർ ഇവളാണോ ഇവനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ... അവരുടെ ഇഷ്ടം ആത്മാർത്ഥമുള്ളതാണോ എന്ന് അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കട്ടെ... ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു.... 🍂 ആസ്ത്ര കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കുറുമ്പും കൊച്ചു കൊച്ചു പരിഭവങ്ങളുമായി നീണ്ടു.... പക്ഷെ ദിവസം നീളുന്നോറും എല്ലാവരെയും അൽബുദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ഇവയാണ്... ഗൗരവവും വാശിയും അഹങ്കാരവും മാത്രം നിറഞ്ഞ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം... ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുനിഞ്ഞാലും കണ്ണ് നിറഞ്ഞാണ് അവൾ അവസാനിപ്പിക്കുക.... ഒരുമാത്ര അവൾക് തന്നെ ദേഷ്യം തോന്നി... മുന്നേ കണ്ണീരിനെയും തന്റെ വികാരത്തെയും പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു... പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാധിക്കുന്നില്ല...

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോകുന്നു.... ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോൾ നന്നായി ദേഷ്യപെടുന്നു.. അവസാനം അത് കാണുന്നീരായി ഒഴുകുന്നു... യാശ്വിന്റെ ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കലിൽ എല്ലാം ശാന്തമാകുന്നു.... ഇതായിരുന്നു അവളുടെ അവസ്ഥ.... ഒരുപക്ഷെ യാശ്വിനു അവളെന്നെ പെണ്ണിനെ മുന്നേ മനസ്സിലാക്കിയതാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരിൽ അതെല്ലാം പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു.... ഉന്തി വരുന്ന അവളുടെ വീർത്ത ഉദരം പോലെ.. യാശ്വിനരികിൽ മാത്രം ഇരിക്കാൻ അവളും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷം... അവനില്ലാത്തപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൾ അവൻ അടുത്ത് വന്നാൽ അവനെ ചുറ്റിപറ്റി നില്കും.... അസ്ത്ര മീഡിയയിലെ പുതിയ പുതിയ ന്യൂസുകളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും... ഒരുപക്ഷെ ഈ നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്കരികിൽ അവൻ ഇരിക്കും.... പാട്ട് കേൾക്കാത്തവൾക്ക് പാട്ടിനോടും അതിന്റെ ഈണത്തോടു പോലും പ്രിയം തോന്നി തുടങ്ങി.... ഇതിനിടയിൽ സഞ്ചുവിനും ജീവക്കും ഇടക് മാത്രമുള്ള ഒത്തുചേരൽ മടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു.... ഫ്ലാറ്റിലും വീട്ടിലും ഉള്ള താമസം... കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അകന്നു നിൽക്കാൻ പ്രയാസം പോലെ...

മടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ജീവ ഒരു ദിവസം യാശ്വിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കല്യാണം എന്നൊരു കാര്യം എടുത്തിട്ടു.... സഞ്ജു നിറഞ്ഞ നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് ഹാളിൽ നിന്നത്... എന്നാ കല്യാണം കഴിക്കുക... എപ്പോഴാ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുമെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്നു ചോദിക്കുമെന്ന് സഞ്ജു വിചാരിച്ചില്ല... അവനൊന്നു തയ്യാറെടുപ്പ് പോലും എടുത്തില്ലായിരുന്നു.... ആദ്യം കല്യാണം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ മുഖം മങ്ങിയിരുന്നു... കാരണം ഇരുവരുടേം ബന്ധം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ മാര്യേജ് എന്നൊരു ചിന്ത ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു...... അതിനു യാശ്വിൻ വേണ്ടി വന്നു.... ഗേ മാര്യേജ്... എന്നീ ഒരുപാട് ഹാഷ്ടാഗ് നിറഞ്ഞ കമിതാക്കളെ കാണിച്ചു ഇതും നോർമൽ മാര്യേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു.... അൽപ സമയം വേണ്ടി വന്നെങ്കിലും മക്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണത്...... " ഇനിയും... കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യാ... എല്ലാംകൊണ്ടും നീ എന്റേതും ഞാൻ നിന്റേതും ആകണം...." മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കെട്ടിപ്പുണർന്നു ചെവിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് പറയുന്ന ജീവയുടെ സ്വരത്തിൽ ആകെ പരവേഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു സഞ്ജുവിൽ....

എങ്കിലും പിന്നീട് ഒന്നാകുന്ന നിമിഷം അവനും സ്വപ്നംകണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു.... " it's too late... ആയില്ലേ നീ " മുറിയുടെ ഡോർ തുറന്നു അകത്തേക്ക് കയറി കൊണ്ട് യാശ്വിൻ ചോദിച്ചതും ഇടുപ്പിൽ കൈ ചേർത്തുള്ള ഇവയുടെ നിർത്തം അവനു ചിരി വന്നു.... സാരിയുടെ ഞൊറിക്കു വേണ്ട ഭാഗം മുഴുവൻ നിലത്താണ്.... " comfortable ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ്‌ ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ... " അൽപമായി കിതക്കുന്ന ഇവക്കരികിൽ നടന്നവൻ പറഞ്ഞു.... " എന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെ എന്ത് ഇടണമെന്ന് " ഇവ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും അവൻ ഒന്ന് തലക്കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നു.... നിലത്തു ചിതറി കിടക്കുന്ന സാരി മൊത്തം എടുത്തു കൊണ്ടവൻ ഭംഗിയായി ഞൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളുടെ പാവടക്കിടയിൽ ഇറുക്കി വെച്ചു.... കൈവലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇരുവരുടേം ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒന്ന് നിഛലമായിരുന്നു... എങ്കിലും പരസ്പരം നോക്കിയില്ല.... അവളുടെ വയർ കാണത്തക്കെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയവൻ അവളെ ഹാഫ് സാരി ഉടുപ്പിച്ചു.... അവൾ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുടി മുഴുവൻ അഴിച്ചിട്ടു.... വിരിപ്പിൽ നിന്നും അല്പം ഫൗണ്ടഷനും ബ്ലഷും പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ചുണ്ടിൽ കട്ടിയായി വരഞ്ഞു കൊണ്ട് നോക്കി.... ഇത്രയും ആവേശത്തോടെ ഒരുങ്ങുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല... ഇന്നാണ് സഞ്ജുവിന്റെ മാര്യേജ്...

വീണ്ടും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഒരു സംതൃപ്തി വരാത്ത പോലെ അവൾ നിന്നു.... യാശ്വിൻ അവളുടെ പിന്നിൽ ചെന്ന് അവളുടെ പുറം ഭാഗത്തു ചേർന്ന് നിന്ന് കൊണ്ട് മേശവിരിപ്പിൽ നിന്നും ഒരു പൊട്ടെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചു... " you are pretty enough " യാശ്വിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരുന്നു അവളിൽ സംതൃപ്തി തോന്നിയത്.... അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചവൻ പതിയെ താഴെക്കിറങ്ങി..... ഒരു വെള്ള സാരിയിൽ വെള്ള കല്ലുകൾ പിടിപ്പിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ ഹാഫ് സാരി ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം.... യാശ്വിൻ ഒരു വൈറ്റ് കുർത്തിയും പാന്റും.... താഴെക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടു ഒരുങ്ങി അവരെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന മമ്മയെയും യാമിയെയും ഇന്ദ്രനെയും... ലക്ഷ്മി വൈറ്റ് പാർട്ടി വെയർ സാരിയാണ്... യാമിക്ക് വൈറ്റ് ലഹങ്കയായിരുന്നു..... ഹെയർ സ്ട്രൈറ്ണർ കൊണ്ട് മുടി ചുരുട്ടി തലയിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ പോലുള്ള ഹെയർ pearl ചൂടി അതി സുന്ദരി ആയി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു.... കാരണം അവളുടെ ഏട്ടന്റെ മാര്യേജ് അല്ലെ... ഇന്ദ്രനും സിമ്പിൾ വൈറ്റ് ഷർട്ടും വൈറ്റ് പാന്റും വൈറ്റ് ഷൂസും ഒക്കെ ഇട്ടു ഹാൻഡ്‌സോം ബോയ് ആയി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു.... വെഡിങ് തീം കളർ വൈറ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വെള്ളയിൽ ഒരുങ്ങിയിരുന്നത്.... എല്ലാവരും റെഡി ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇറങ്ങി....

ഇവയെ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ശ്രെദ്ധയോടെ ഇരുത്തി ഡോർ അടച്ചു കൊണ്ട് യാശ്വിൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു..... ബാക്കിസീറ്റിൽ ലക്ഷ്മിയും യാമിയും ഇന്ദ്രനും ഇരുന്നു.... ലക്ഷ്മിയുടെയും ഇന്ദ്രന്റെയും നടുക്കായിരുന്നു യാമി.... വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ മുടി ഒരുക്കിയത് കുളമായി എന്ന ഡൌട്ട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മുടിയുടെ പിന്നിലെ ഹെയർ pearl തൊട്ടു കളിക്കുന്ന യാമിയെ കാണെ ഇന്ദ്രൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു അടക്കി വെച്ചു.... " its ബ്യൂട്ടിഫുൾ.. ഇനി തൊട്ടു തൊട്ടു അതില്ലാത്തക്കരുത് " മുഖം ചുളിച്ചു നോക്കിയ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞവൻ സീറ്റിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നു...യാമി അവൻ പിടിച്ച കൈകളിൽ ഒന്ന് നോക്കി.... ആ കൈകളിൽ നിന്നും കൈ വിടുവെക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻ വിടാതെ കൈകോർത്തു പിടിച്ചത് കാണെ അവളുടെ ചുണ്ടിന് കോണിൽ ചെറുപുഞ്ചിരി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു.... ബീച്ച്റോഡിനരികിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കാർ പാർക്ക്‌ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാശ്വിൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.... " be patient " കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവളെ അടുത്തു ചെന്ന് യാശ്വിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലം കൈ അവൾക് നേരെ നീട്ടിയതും ആ കൈകളിൽ പിടിച്ചവൾ മെല്ലെ ഇറങ്ങി....ഒന്ന് കിതച്ചു... ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ കിതപ്പും വിയർപ്പുമാണ്....

യാശ്വിൻ അവളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു ബീച്ച്ലേക്ക് നടന്നു..... പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ളവരും..... അതിമനോഹരമായ അലങ്കരിച്ച വെഡിങ് venue കാണെ ഒരുമാത്ര എല്ലാവരുടേം കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.... ബീച് സൈഡിൽ അവർക്കായി ഒരു വെഡിങ് venue ഉണ്ടാക്കാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഇത്രയും മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല.... യാശ്വിൻ ഇവയെ മുന്നിലുള്ള ചെയറിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയതിനു ക്ഷണ പ്രകാരം വരുന്നവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി... അതികം ആരുമില്ല.... സഞ്ജുവിനെയും ജീവയെയും അംഗീകരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേർ...യാശ്വിനും കുടുംബവും അസ്ത്രയിലെ ജീവനക്കാരും അവരുടെ ഫാമിലിയും മാത്രം... കാരണം ഈ ദിവസം അവരുടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും... ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും വന്നു മുഖം കറുപ്പിച്ചു ഇവിടെ നില്കുന്നത് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവയുടെ കുടുംബത്തിനെ പോലും അവൾ ക്ഷണിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല.... ഒരുവിധം എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നതും ഗ്രൂമിന് വേണ്ടി വെയ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു.... വെഡിങ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആണ് ഇരുവരേം ഒരുക്കുന്നത്... അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ സഞ്ജു ഇറങ്ങിയതാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും.... ആരും അവനെ ഒരുങ്ങി കണ്ടിട്ടില്ല.... അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാൻ എല്ലാവരിലും ആകാംഷ നിറഞ്ഞിരുന്നു..... കാത്ത് നിന്നത് പോലെ ബ്ലാക്ക് mercedes benz കാർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു.....

എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി അവിടേക്ക് നീണ്ടു... ഇവ ചെയറിൽ നിന്നും എണീറ്റുകൊണ്ട് ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ അവരുടെ വരവ് കാണാൻ നിന്നു.... യാമിയും അനുവും പരസ്പരം കൈപിടിച്ച് നിന്നു.... കോളേജിൽ നിന്നും അവൾ ആകെ ക്ഷണിച്ചത് അനുവിനെ ആണ്.... അനു ജീവയുടെയും സഞ്ജുവിന്റെയും നിറഞ്ഞ ഫാൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളിലും വല്ലാത്ത ഒരു ആകാംഷ ആയിരുന്നു ഇരുവരേം ഒന്ന് കാണാൻ.... സീരിസിൽ മാത്രം കണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗേ മാര്യേജ് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിൽ ആയിരുന്നു അവൾ..... കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്നും ഡോർ തുറന്നു ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ജീവ ആയിരുന്നു.... ജെല്ല് തേച്ചു മേലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ച മുടിയും വൈറ്റ് സ്യൂട്ടും....എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ..... ജീവ എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കാറിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയതും ആ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ജുവും ഇറങ്ങി.... ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു..... ആർപ്പുവിളിയും കയ്യടിയോടും കൂടെ എല്ലാവരും അവരെ വരവേറ്റു... ലക്ഷ്മിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... മകനെ കാണെ.... വൈറ്റ് സ്യൂട് ആയിരുന്നു അവന്റെ വേഷം... മുടി നെറ്റിയിൽ മോഡൽ ആയി സ്റ്റൈൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.... ഏറ്റവും അവനെ മനോഹരമാക്കിയത് അവന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത നിറഞ്ഞ ചിരി ആയിരുന്നു.... യാശ്വിൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തു.... യാമിയുടെയും കണ്ണുകൾ സന്തോഷത്താൽ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു...............തുടരും....

