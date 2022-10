മനസ്സറിയാതെ...💙: ഭാഗം 180

എഴുത്തുകാരി: CRAZY GIRL

ഇരുവരും കൈകോർത്തു അലങ്കരിച്ച മണ്ഡപത്തിന് നടുവിലൂടെ റോസാപ്പൂവിന് ഇതളുകളിൽ ചവിട്ടി മുന്നോട്ട് നടന്നു.... യാശ്വിനരികിൽ എത്തിയതും സഞ്ജു ഏട്ടനെ ഇറുക്കെ പുണർന്നു..... നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ.... ശേഷം മമ്മയെയും യാമിയെയും ഇവയെയും അവൻ പുണർന്നു.... ഇന്ത്രനരികിൽ എത്തിയപ്പോൾ വലിയ ജാഡ ഇട്ടു പുണർന്നെങ്കിലും കാണുന്നവരിൽ ചിരി വന്നിരുന്നു..... 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 പരസ്പരം നേർകുനേർ നില്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രണയതോടപ്പം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും നിറഞ്ഞു.... ജീവ കയ്യിലെ മോതിരത്തിന്റെ ചെപ്പ് തുറന്നു.... " I give you this ring, that you may wear it, as a symbol of the vows we have made this day. I pledge you my love, and respect, my laughter and my tears. With all that I am, I honour you " ( ഈ മോതിരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത് ധരിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്ത നേർച്ചകളുടെ പ്രതീകമായി. എന്റെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എന്റെ ചിരിയും കണ്ണീരുമോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഞാനായിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു " ജീവ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞതും സഞ്ജുവിന്റെ ചുണ്ടുകൾ അതിമനോഹരമായി വിടർന്നു..... " Can I ? "

സമ്മതമേന്നോണം ജീവ വീണ്ടും ചോദിച്ചതും സഞ്ജു നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തലയനക്കികൊണ്ട് ജീവക്ക് നേരെ കൈകൾ നീട്ടികൊടുത്തു.... അവന്റെ മോതിരവിരലിൽ സഞ്ജീവ എന്നെഴുതിയ മോതിരം അണിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നോടപ്പം ആ കൈകളിൽ പിടിച്ചു ആ മോതിരത്തോടപ്പം അവന്റെ വിരലുകളെ ജീവ ചുംബിച്ചു.... കയ്യടിയും ആർപ്പുവിളിയും ഉയർന്നു.... " I give you this ring , that you may wear it, as a symbol of the vows we have made this day... And i love you " (ഈ മോതിരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത് ധരിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞകളുടെ പ്രതീകമായി.... ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു ) ഇന്നലെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച ഡയലോഗ് തെറ്റ് കൂടാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരുന്നു സഞ്ജുവിനു ശ്വാസം നേരെ വീണത്......തെറ്റിയെങ്കിൽ നാറി പോകില്ലേ.... അവൻ യാമിയെ നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ണ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... കാരണം ഇന്നലെ പഠിക്കുന്നതിനിടെ തെറ്റി പോയപ്പോൾ ഈ മണ്ടൻ ഇത് കുളമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയവൾ ആണ്... കണ്ടില്ലേ... ഒരക്ഷരം തെറ്റാതെ പറഞ്ഞത്... അതാണടി സഞ്ജു എന്നാ ഭാവത്തോടെ നോക്കി... യാമി ചുണ്ടോന്നു കോട്ടിയെങ്കിലും അവൾക് സന്തോഷമായിരുന്നു മനസ്സ് നിറയെ.... നീട്ടിയ ജീവയുടെ കൈകളിൽ സഞ്ജീവ എന്ന് എഴുതിയ മോതിരം അണിയിച്ചവൻ ജീവയെ പോലെ മോതിരത്തിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് ചുംബിച്ചു.... സഞ്ജു അകന്നു മാറിയ നിമിഷം ജീവ അവന്റെ ഇടുപ്പിൽ കൈചേർത്ത് ദേഹത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി....

" I Jeevan Sakkariya Take You Sanjay yokesh To Be My Lifelong Spouse Or Husband . I Will Support , Honor And Cherish You Through All Circumstances We May Face And I will Never Stop Celebrating Our Love " (ഞാൻ, ജീവൻ സക്കറിയ... സഞ്ജയ് യോകേഷിനെ എന്റെ ആജീവനാന്ത ഇണയോ ഭർത്താവോ ആകാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യും, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കില്ല ) ജീവ ഇടുപ്പിൽ കൈചേർത്ത് അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞതും സഞ്ജുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.... ആ ഓരോ വാക്കും ആ മനസ്സിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു.... ജീവ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ സ്നേഹചുംമ്പനം നൽകി അടർന്നു... സഞ്ജു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കൈകളാൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നേരം ആയിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഇവയിലേക്ക് നീണ്ടത്.... അവൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആക്ഷൻ ഇട്ടപ്പോൾ ആണ് അവനു ആ കാര്യം ഓർമ വന്നത്... ജീവ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇടുപ്പിൽ നിന്നും കയ്യെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും സഞ്ജു വേഗം അവന്റെ കഴുത്തിൽ കൈച്ചുറ്റി വെച്ചു.... ജീവ നേരിയ ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി....

" On this day, I commit myself to you..." ( ഈ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ) അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ ജീവയുടെ ചുണ്ടിൽ മുത്തിയതും ചെയറിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റു കൊണ്ട് ഇവ വിസ്സിൽ അടിച്ചിരുന്നു.... കണ്ടു നിന്നവരുടെ കണ്ണുകളിൽ അമ്പരപ്പും അത്ഭുധവും നിറഞ്ഞു.... യാമിയും അനുവും പരസ്പരം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കയ്യടിച്ചു..... ലക്ഷ്മി ചെറുചിരിയോടെ തലയൊന്നു കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിന്നു.... യാശ്വിന്റെ ചുണ്ടിനിടയിലും ചിരി മൊട്ടിട്ടു... പക്ഷെ കൂക്കി വിളിച്ചു വിസ്സിൽ അടിക്കുന്ന ഇവയെ കാണെ നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ടവൻ അവളെ താങ്ങി പിടിച്ചു ഇരുത്തി അവൾകരികിൽ ഇരുന്നു... നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സഞ്ജുവിനെയും ജീവയെയും കണ്ണുകൾ പതിപ്പിച്ചവൾ യാശ്വിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്നിരുന്നു.... തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു.... രക്തബന്തമല്ലെങ്കിലും ആത്മബന്ധം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയവൻ തന്റെ സഞ്ജു....അവന്റെ സന്തോഷത്താൽ ഇവയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയിരുന്നു.... ************ റിസപ്ഷൻ വൈകിട്ട് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ ആയിരുന്നു ഫുഡും മറ്റും...ഫുഡിന്റെ കാര്യം മുഴുവൻ കാറ്ററിംഗ് സെർവിസിനെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു.... ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സഞ്ചുവിനും ജീവക്കും വിശ്രമം ഇല്ലായിരുന്നു....

ബീച് സൈഡിൽ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബീച്ചിൽ വന്നവർക്ക് ജീവയുടെയും സഞ്ജുവിന്റെയും വിവാഹം അത്ഭുമായിരുന്നു... പലരും ഫോട്ടോയും സെൽഫിയും എടുത്തൊക്കെ പോയി..... എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി.... " പോട്ടെടാ... " സഞ്ജുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചതും സഞ്ജു നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ തലയനക്കി.... ലക്ഷ്മി ജീവക്കരികിൽ ചെന്നു.... " എടുത്തുചാട്ടം കൂടുതലാണ്... തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും കൂടുതൽ ആണ്... പക്ഷെ പാവമാ... പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം.... രണ്ടുപേർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു.... മനസ്സിലാക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും എന്തിനും ഏതിനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ഉണ്ടാകണം " ജീവയുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു സഞ്ജുവിന്റെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് ലക്ഷ്മി പറയുമ്പോൾ മനസ്സാലെ ആ അമ്മ ഇരുവരേം അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു..... " വാ പോകാം... " ലക്ഷ്മിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു യാശ്വിൻ പറഞ്ഞതും മകനെ ഒന്നൂടെ നോക്കി ലക്ഷ്മി കാറിനരികിൽ നടന്നു..... " എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോകാം... അഗ്നിയെ അധിക നേരം ഇവിടെ നിർത്താൻ ആകില്ല... " യാശ്വിൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു കാറിനരികിൽ ചെന്നു.... കൂടെ യാത്രയാക്കാൻ ജീവയും സഞ്ജുവും ഉണ്ടായിരുന്നു....ക്ഷീണം കൊണ്ടോ..

ഇവ മുൻസീറ്റിൽ ഉറങ്ങിപോയിരുന്നു.... പിന്നിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങി ആണെങ്കിലും കണ്ണ് തുറന്നു പിടിച്ചു യാമി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്....പക്ഷെ പതിയെ അവളും കണ്ണടഞ്ഞു ഇന്ദ്രന്റെ തോളിൽ ചാരിയിരുന്നു.... " ഒക്കെ...സമയം വൈകുന്നില്ല....ഗൂഡ്‌നെറ്റ്... നാളെ വീട്ടിലേക്ക് വാ " യാശ്വിൻ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു.... കാർ പോകുന്നത് വരെ ജീവയും സഞ്ജുവും അവിടെ നിന്നു.... കണ്ണിൽ നിന്നും കാർ മാഞ്ഞതും അവർ കടലിനരികിലേക്ക് ചെന്നു.... ന്യൂലി married couple ആയത് കൊണ്ട് ഇരുവരുടേം ഇന്നത്തെ താമസം ബീച് സൈഡിലെ റിസോർട്ടിൽ ആണ്.... അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്കോ... ഫ്ലാറ്റിലേക്കോ പോകാഞ്ഞത്.... ജീവ മണൽത്തീരത്ത് ഇരുന്നു... അരികിൽ സഞ്ജുവും..... സമയം പത്രണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ അല്ലാതെ ബീച്ചിൽ ആരുമില്ല.... വീശിയടിച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളുടെ സ്വരമല്ലാതെ തികച്ചും ശാന്തത.... ജീവയുടെ കണ്ണുകൾ തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിലേക്ക് നീണ്ടു..... തന്റെയും സഞ്ജുവിന്റെയും മാര്യേജ് അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയേയും അറിയിച്ചിരുന്നു.... പക്ഷെ ഒരു മറുപടിയോ അനുഗ്രഹമോ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല.... ഞങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള വാശിക്ക് പറഞ്ഞതാണെന്ന് കരുതി....

ഒരിക്കലും അല്ലായിരുന്നു.... അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചു കാണണം.... ജീവ വേദനയോടെ ഓർത്തു.... കൺകോണിൽ നനവ് പടർന്നു..... " ജീവ " സഞ്ജുവിന്റെ വിളി ആയിരുന്നു ജീവ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്..... ജീവ തലയൊന്നു ചെരിച്ചു സഞ്ജുവിനെ നോക്കി.... " എന്തെ... തനിക്ക് വയ്യേ " തന്റെ മുഖം കണ്ടെന്തോ അവനിൽ വേവലാതി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ ഒന്ന് വിരിഞ്ഞു.... വേണ്ടാത്തവരെ ഓർത്തു വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്..... ജീവ ഓർത്തു കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി അവന്റെ നെറുകിൽ തഴുകി.... " തനിക് വയ്യെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് പോകാം " ജീവയുടെ തെളിച്ചമില്ലാത്ത പുഞ്ചിരി കാണെ സഞ്ജു വീണ്ടും പറഞ്ഞു.... എന്നാൽ അത് കേട്ടതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ജീവയുടെ കണ്ണുകളിൽ കുസൃതി നിറഞ്ഞിരുന്നു.... " ഇന്നെനിക് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലാ..... ഫുൾ എനെർജിറ്റിക്ക് ആണ്.... ക്ഷീണം വരാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളു " നെറുകിൽ തഴുകിയ കൈകൾ ഇഴഞ്ഞു കഴുത്തോരം ചേർത്ത് കൊണ്ട് വിരലുകളാൽ സഞ്ജുവിൻറെ കീഴ്ച്ചുണ്ടിൽ ഞെരിച്ചു പറയുന്ന ജീവയെ കേൾക്കേ അത് വരെ ജീവയുടെ മുഖം കണ്ട് വേവലാതിപ്പെട്ടവന്റെ മുഖത്ത് രക്തം ഇരിച്ചു കയറിയിരുന്നു....

രക്‌തചുവപ്പ് ഇരിച്ചു കയറിയ സഞ്ജുവിന്റെ ചെവി... അത് മതിയായിരുന്നു... ജീവയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കെട്ടഴിയാൻ.... ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ സഞ്ജുവിന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു ജീവ നടന്നു.... അവർക് വേണ്ടി അലങ്കരിച്ച റിസോർട്ടിൽ കാൽ വെച്ചതും ഇരുവരും ആവേശത്തോടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് ചുംബിച്ചിരുന്നു..... ഡോർ കാലിനാൽ ചവിട്ടിയടച്ചു കൊണ്ട് ജീവ കൈകളാൽ സഞ്ജുവിന്റെ ഇടുപ്പിൽ മുറുക്കി.... തീവ്രയെറിയ ചുംബനം..... ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന നാൾ.... അത് വന്നെത്തിയതിന്റെ ആവേശം ഇരുവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.... ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുറിയിലേക്ക് അടി വെക്കുമ്പോൾ ഇരുവരുടേം ദേഹത്തെ സ്യൂട്ട് നിലം പതിഞ്ഞിരുന്നു..... സഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ ജീവയുടെ മുടിയിൽ കോർത്തു പിടിച്ചു... ജീവയുടെ കൈകൾ സഞ്ജുവിൻറെ നിതംബത്തിലും അമർന്നു.... റോസപ്പൂവിനു ഇതളുകൾ വിതറിയ വെള്ള ബെഡ്ഷീറ് കൊണ്ട് വിരിച്ച ബെഡിൽ ഇരുവരും മറിഞ്ഞു വീണു.... അപ്പോഴും ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു.... പിടിച്ചു വെച്ച നിയന്ത്രണം കെട്ടഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുവരിലും..... രക്തയോട്ടം ഉചിസ്ഥാനത് എത്തിയ നിമിഷം... പരസ്പരം പടർന്നു കയറാൻ വെമ്പിയ നിമിഷം... സഞ്ജുവിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിലേക്കും താഴെക്കും ഇരിച്ചിറങ്ങി....

മറയായി അവശേഷിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അകന്നു മാറി.... പകരം ജീവയുടെ ചുണ്ടുകൾ അവിടം പൊതിഞ്ഞു ചുംബിച്ചു.... സഞ്ജുവിന്റെ സ്വരങ്ങൾ പല ഈണങ്ങളിലായി പുറവിട്ടു.... അതിനു അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവയും.... അവനിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു.... ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രതേകതയിലും ആ രാത്രിയുടെ മനോഹാരിതയിലും നഗ്നശരീരങ്ങളായി ഇരുവരും പടർന്നു കയറി...ആ നീണ്ട രാത്രി ഇരുവരുടെയും പ്രണയം കാവ്യം കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു.... 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 ഹോസ്പിറ്റൽ വരാന്തയിൽ നിന്നും തന്റെ പിടക്കുന്ന മനസ്സാലും വിറക്കുന്ന കൈകളാലും വെള്ള പൊതിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ യാശ്വിൻ വാങ്ങി..... അവന്റെ ഉള്ളം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം താങ്ങാൻ ആവാതെ നിറഞ്ഞു വിങ്ങി തിങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... " ആൺകുട്ടി ആണ് " കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ. ഏല്പിച്ച നേഴ്സ് പറഞ്ഞതും യാശ്വിൻ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ കുഞ്ഞിന്റെ നെറ്റിയിൽ മുത്തി..... അവൻ കുഞ്ഞിനെ മമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു.... " അഗ്നി... സോറി ഇവഗ്നി " അവൻ നഴ്സിനെ നോക്കി.... " she is fine... നിങ്ങൾക് വേണേൽ ചെന്ന് കാണാം " നേഴ്സ് പറഞ്ഞതും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൻ അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു..... തളർന്നു വാടി കിടക്കുന്നവളുടെ അരികിൽ അവൻ ചെന്ന് നിന്നു.....

തന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു... ഒന്നും മിണ്ടാതെ.... അടങ്ങി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു... പെട്ടെന്ന്... വയർ പിടിച്ചു അവൾ അലറി.... വേദനയാൽ അവളുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ അലറി പോയി... കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.... ഇപ്പോഴും ആ നിമിഷം ഓർക്കവേ യാശ്വിനു ഭയം തോന്നി..... അത്രയും വേദന സഹിച്ചു... തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നൊന്തു പ്രസവിച്ചവൾ..... അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അവൻ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.... അതറിഞ്ഞവണ്ണം ആ നേരത്തും അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഒന്ന് വിടർന്നു.... ***************** " മോനെ... " വീട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞിനേം കൊണ്ട് കയറിയ ലക്ഷ്മിക്കരികിൽ സുമിത്ര പാഞ്ഞു വന്നു.... " ഇവരെ ആരാ വിളിച്ചു വരുത്തിയെ " യാശ്വിന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ നിന്നു വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറിയവൾ അകത്തുള്ളവരെ കാണെ ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു.... ഇന്ദ്രന്റെ മുഖം ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു... ചേച്ചി പ്രസവിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്... " നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ഇവാ " പരമേശ്വരൻ ആയിരുന്നു.... ഇവ മുഖമൊന്നു വെട്ടിതിരിച്ചു.... പരമേശ്വരൻ മകളെ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് കൊച്ചുമകനെ കയ്യിൽ വാങ്ങി... അയാളുടെ മനസ് നിറഞ്ഞിരുന്നു..... അത് കണ്ടിട്ടും ഇവയിൽ സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ദേഷ്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു.... അവൾ ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഒന്ന് നോക്കി.... പ്രഭവതിയും സുമേഷും ശില്പയും ശാലിനിയും പ്രഭാകരനും ശാന്തയും ഒക്കെ ഒരു മൂലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു...

അവര്ക് അവൾക്കടുത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു ഭയം തോന്നി.... മറ്റൊന്നുമല്ല... അവൾ പറഞ്ഞതാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകാൻ.... ഇറങ്ങിയതുമാണ്... പക്ഷെ ചിലവ്.... പൈസ ചിലവ് കൂടിയതും വീണ്ടും തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു.... എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ. വീണ്ടും ആട്ടി ഇറക്കുമോ എന്നാ ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് അടങ്ങി നിന്നു.... ഇവയിൽ പുച്ഛം വിടർന്നു.... പക്ഷെ അപ്പോഴായിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നിലുള്ളവളിൽ അവളുടെ ശ്രെദ്ധ പോയത്.... " ഇവളെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ " വീണയെ കാണെ ഇവ നെറ്റിച്ചുളിച്ചു.... യാമിയും അപ്പോഴായിരുന്നു അവളെ ശ്രേദ്ധിച്ചത്... യാമിയുടെ കണ്ണുകൾ വീണയിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രനിലേക്ക് നീണ്ടു.... ആ കണ്ണുകൾ തനിക് നേരെ ആണെന്ന് അറിയവേ അവൾ വേഗം കണ്ണുകൾ മാറ്റി.... " ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ... എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് പകരം അതിനെ ദത്തെടുത്തോ " ഇവ വീണ്ടും ചോദിച്ചു.... " നീ ഒന്ന് അടങ് " യാശ്വിൻ വീട്ടുകാരോട് തർക്കിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവളെ കാണെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കി.... " അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടങ്ങില്ല... എനിക്കറിയണം ഇവളെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ എന്ന് " ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞ വീണയെ ഇവക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു... ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ സന്തോഷിച്ചവൾ ആണ്... അവളുടെ കണ്ണുകൾ വീണയെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി....

" വീണ മോളു ഇന്ദ്രനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ കൂട്ടിയതാ " സുമിത്ര കുഞ്ഞിനെ ലക്ഷ്മിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു.... ആ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒന്ന് കുഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടാ എന്നവർ കരുതി.... " ആണോ ഇന്ദ്രാ... നീ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവൾ വന്നത് " ഇവ ഇന്ദ്രനെ നോക്കി.... " അല്ലാ.... അല്ല ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല " ഇന്ദ്രൻ വേഗം തന്നെ മറുപടി നൽകി... എന്നാൽ വീണ ഇന്ദ്രനെ കേൾക്കേ അവര്ക് പുറകിൽ നിന്നും മുന്നിലേക്ക് വന്നു.... " എന്തിനാ ഇന്ദ്രാ... ഇനിയും മാറിയില്ലേ നിന്റെ ദേഷ്യം.... വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് " വീണയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.... യാമി പകപ്പോടെ ഇന്ദ്രനെയും വീണയെയും മാറി മാറി നോക്കി..... അപ്പോഴും കാര്യം മനസ്സിലാകാതെ യാശ്വിനും നിന്നു.... " മോനെ നോക്ക്... നീ അന്ന് പോയതിൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടി എന്നും വന്നു കരച്ചിൽ ആണ്... നിന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടും നീ ഇവിടെ നില്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ല.... ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം വീണ മോളു നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപെടുന്നുണ്ട്.... വരുന്ന കല്യാണലോചന എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിന്നെ മാത്രം കാത്ത് നിൽകുവാ ഈ കുട്ടി " സുമിത്ര ഇന്ത്രന് മുന്നിൽ വന്നു പറഞ്ഞു.... സുമിത്ര പറഞ്ഞത് കേട്ട് യാമിയുടെ നെഞ്ചായിരുന്നു പിടഞ്ഞത്...

അവൾക് ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ കരഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് തോന്നി....മെല്ലെ ഉൾവലിയാൻ തോന്നി അവൾക്.... എന്നാൽ അവളുടെ ഭാവം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച ഇന്ദ്രൻ അവൾ പോകാൻ തുനിയുന്നത് കാണെ വീണയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും യാമിക്ക് മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു... യാമി പകപ്പോടെ ഇന്ദ്രനെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും നോക്കി.... യാശ്വിന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു... ഇവയുടെ ചുണ്ടിൽ മന്ദഹാസം വിടർന്നു.... ഇന്ദ്രൻ ചേച്ചിയെ ഒന്ന് നോക്കി... കണ്ണ് കൊണ്ട് സമ്മതം കിട്ടിയതും നിറഞ്ഞ ദൈര്യത്തോടെ അവൻ യാമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിന്നു....യാമിയുടെ നെഞ്ചിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ തനിക് മേലെ... യാശ്വിന്റെ മുഖം നല്ലപോലെ ചുളിഞ്ഞു.... യാമിയുടെ വല്ലായ്മ നിറഞ്ഞ മുഖം കാണെ ഇന്ദ്രൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയവൻ അവൾക്കരികിൽ പോകാൻ നിന്നതും അവനെ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ കൈകളിൽ ഇവ പിടിച്ചിരുന്നു... യാശ്വിൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി.... " do you trust me ? " ഇവ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു.... യാശ്വിൻ സംശയത്തോടെ ഒന്ന് മൂളി.... " എങ്കിൽ don't worry... യാമിക്ക് ഒന്നുമില്ല... ഇന്നവളുടെ ഫീലിംഗ്സ് പുറത്തേക്ക് വരും.... അതിനു താൻ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി " ഇവ പറഞ്ഞതും അപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവൻ നിന്നു...

ഇവയിൽ നിന്നും യാമിയിലേക്ക് അവന്റെ നോട്ടം ചെന്നു... " പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്... ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇവളെയും ഇവളുടെയും കുടുംബക്കാരെയും സാക്ഷി നിർത്തി പറയുകയാണ് ഇന്ദ്രന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാമിനി മാത്രം ആയിരിക്കും " ഇന്ദ്രന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു.... യാമിയും യാശ്വിനും ഇന്ദ്രന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ലക്ഷ്മിയും മാത്രം ഞെട്ടി നിന്നു.. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മുന്നേ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രതേകിച്ചു ഭാവം മാറ്റം ഒന്നും തോന്നിയില്ല.... ഇന്ദ്രന്റെ കൈപിടിയിലുള്ള യാമിയുടെ കൈകൾ വിയർത്തു.... ഇഷ്ടമാണെന്ന് പുറകെ നടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... പക്ഷെ എല്ലാവരുടേം മുന്നിൽ വെച്ചു പറയുമെന്ന് അവൾക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല... സന്തോഷമോ ഞെട്ടലോ..അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അവളെ മൂടി.... അവൾ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി ഇന്ദ്രനെ നോക്കി....അത് അറിഞ്ഞ പോൽ അവൻ തിരിച്ചും.... " ഇനിയും പിടിച്ചു വെക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക്... " ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതും അവൾ കണ്ണ് നിറച്ചവനെ നോക്കി... .........തുടരും....

