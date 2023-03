മഞ്ഞുപോലെ ❤️: ഭാഗം 30

രചന: നീല മഴവില്ല്

വാതിലിൽ മുട്ട് കേട്ടതും അനു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി കൊണ്ട് സിദ്ധുനെ നോക്കി... മ്മ്മ്??? ന്താ നോക്കണേ... ഏട്ടൻ... അവള് വാതിലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു... അവര് വിഷ് ചെയ്യാൻ വന്നതാവും.. ചെല്ല്.. അപ്പൊ സിദ്ധു ഏട്ടനെ കാണൂലേ... അവള് പേടിച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ട ഇപ്പൊ ന്തേയ്‌... ചിരിച് കൊണ്ട് സിദ്ധു ചോദിച്ചു അവരെന്താ വിചാരിക്ക... നിക്ക് പേടിയാവുന്നു... അന്ന ഞാൻ ബാത്‌റൂമിൽ കേറി നിക്കാം... നീ ചെല്ല്... അവൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവള് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു... ചെല്ല്.. നീ ഇങ്ങനെ നിന്ന അവരെന്താ കരുത... ചെന്ന് വാതിൽ തുറക്ക്.. അതും പറഞ്ഞു അവൻ ബാത്‌റൂമിൽ കേറി... അനു ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു വാതിൽ തുറന്നു... ഹാപ്പി bd അനു....🎊🎊 വാതിൽ തുറന്നതും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു... അനു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി നെഞ്ചിൽ കൈ വച്ചു... പിന്നെ എല്ലാരേം നോക്കി ചിരിച്ചു... അച്ഛനെ പോയി കെട്ടിപിടിച്ചു... ഹാപ്പി bd മോളുസേ... അവളുടെ കവിളിൽ മുത്തി കൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു... അമ്മയും വന്നു ഒരുമ്മ കൊടുത്തു... കാശി അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു നെറ്റിയിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു.. വീണയുടെ ഒക്കത്ത് ഇരുന്ന അച്ചുവും കൊടുത്തു കവിളിൽ ഒരുമ്മ... വാ കേക്ക് മുറിക്കാo...

അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് താഴേക്ക് നടന്നു ന്താ... ഏട്ടന്റെ കുട്ടിടെ മുഖം വല്ലാണ്ട് ഇരിക്കണേ... സിദ്ധു വിളിച്ചില്ലേ... കാശി അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് കളിയാക്കി... ഏട്ടാ... അത്... അവള് വിക്കണ കണ്ടപ്പോ കാശി അവളെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി... ന്താ മോളെ... സിദ്ധു നെ വിളിക്കണോ... കാശി ചോദിക്കണ കേട്ട് അവള് അവന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി... വാതിൽ ചാരി കാശിയുടെ കയ്യും വിട്ട് അവള് ബാത്‌റൂമിന്റെ ഡോറിൽ മുട്ടി.. സിദ്ധു പതിയെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി... കഴിഞ്ഞോ ആഘോഷം... ഏഹ്..?? പുറത്തിറങ്ങി കൊണ്ട് അനു നെ നോക്കി സിദ്ധു ചോദിച്ചു തിരിഞ്ഞതും വായും തുറന്ന് നിക്കണ കാശിനെ കണ്ടു അവൻ ഞെട്ടി.... പിന്നെ അവനെ നോക്കി നന്നായി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു...😁 അത്.. പിന്നെ.. ഞാൻ bd... വിഷ്.. സിദ്ധു നിന്ന് വിക്കണ കണ്ട് പേടിച് നിന്ന അനു പോലും ചിരിച്ചു... കാശിയെ.... എവിടെ... മോളേം കൊണ്ട് വായോ... വിശ്വൻ താഴെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയണ കേട്ട് ബോധം വന്നപ്പോ കാശി ഓടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... നീ... എങ്ങനെ??? കാശി ചോദിച്ചപ്പോ സിദ്ധു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ബാൽക്കണി ചൂണ്ടി... 😂😂ന്റെ അളിയാ... എന്തായാലും വാ... കേക്ക് മുറിക്കാo... അവന്റെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് കൊണ്ട് കാശി പറഞ്ഞു ഞാൻ..

എങ്ങനാ... അങ്കിളും ആന്റിയുo ഒക്കെ ഇല്ലേ... അതിനിപ്പോ എന്താ... അതൊന്നും കുഴപ്പില്ല... വായോ... കാശി പിടിച്ച പിടിയാലേ അവനേം വലിച്ചു താഴേക്ക് പോയി... പിന്നാലെ വിറച്ചു കൊണ്ട് അനുവും... അച്ഛാ.. കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടേ... കാശി പറയണ കേട്ടതും എല്ലാം അവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു... കാശിയോട് ചേർന്ന് നിക്കണ സിദ്ധുനെ കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും വിശ്വൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു... അത് കണ്ടു സിദ്ധു എല്ലാർക്കും ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... നീ എപ്പോ വന്നു... ചിരി ഒന്ന് അടക്കി കൊണ്ട് വിശ്വൻ ചോദിച്ചു... ഇപ്പൊ... അ... അല്ല... കു.. കുറച്ചു നേരത്തെ... സിദ്ധു വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു... അച്ചു അവനെ കണ്ടതും സിദ്ധു ന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ മേൽക്ക് ചാടി... നീ ഒറങ്ങീലെ... അവളെ കൊഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് സിദ്ധു ചോദിച്ചു... മ്മ്... ച്ചുo.. തോൾ കുലുക്കി അച്ചു ഒന്ന് ചിരിച്ചു... വാ കേക്ക് മുറിക്കാo... അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ടാബിളിന്റെ ചുറ്റും നിന്നു... കാശി അനുന് ഒരു തൊപ്പി വച്ച് കൊടുത്തു... കയ്യിൽ കത്തിയും... Happy bd to you Happy bd to you Happy bd ഡിയർ അനു... Happy bd to you എല്ലാരും കൈ കൊട്ടി പാടുന്ന സമയം അനു കേക്ക് കട്ട്‌ ചെയ്തു... കാശി എല്ലാം വീഡിയോ എടുത്തു... ആദ്യം അച്ഛന് കൊടുത്തു...

അച്ഛൻ തിരിച്ചും... പിന്നെ അമ്മക്ക് കാശിക്ക് വീണക്ക്... അച്ചുന് സിദ്ധുന്... എല്ലാർക്കും കൊടുത്തു... പിന്നെ എല്ലാവരും അവൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു... അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഒരു ജോഡി കമ്മൽ,, കാശിയും വീണയും അച്ചുവും കൂടെ ഒരു മോതിരവും കൊടുത്തു... അനു തൊപ്പി ഊരി താഴെ വച്ചതും സിദ്ധു അതെടുത്തു അച്ചുന് വച്ച് കൊടുത്തു... അച്ചു ചിരിച് കൊണ്ട് കൈ കൊട്ടുന്നുണ്ട്... അവൻ ചിരിച് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒരുമ്മ കൊടുത്തു... അച്ചുവും തിരിച്ചു സിദ്ധുനും കൊടുത്തു ഒരുമ്മ... അവൻ ചിരിച് കൊണ്ട് നേരെ നോക്കിയപ്പോ കാണണത് അവരെ നോക്കി നിക്കണ അനുനെ ആണ്... സിദ്ധു പുരികം പൊക്കി ന്തേയ്‌ ന്ന് ചോദിച്ചു... അനു ചിരിച് കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലന്ന് തോൾ കുലുക്കി... മോൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ.. മേനക അവനെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ സിദ്ധു കഴിച്ചു എന്ന് തലയാട്ടി.... ഇവൻ അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെ ലേ... നിനക്കോർമ ണ്ടൊ... പണ്ട് രേവതിടെ പിറന്നാളിന് ഗോപി സർപ്രൈസ് വിസിറ്റിന് പോയത്.... ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വിശ്വ മേനകയെ നോക്കി പറഞ്ഞതും ഏതോ ഓർമയിൽ മേനകയും ചിരിച്ചു...

സിദ്ധുവിന്റെ അമ്മയുടെ bdക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് അച്ഛൻമാരും കൂടി ഹോസ്റ്റൽ മതിൽ ചാടിയതും റൂം മാറി കേറിയതും സ്വന്തം ക്ലാസ്സിലെ അറിയാവുന്ന കുട്ടി ആയതിനാൽ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ഒരു കഥ പോലെ വിശ്വ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും സിദ്ധു പോവാൻ ഇറങ്ങി... മുകളിലെക്ക് കയറാൻ നിന്ന അവനെ കാശി പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു... അളിയോ.... ഇനി മുന്നിൽ കൂടി പൊക്കോ... വെറുതെ ബാൽക്കണി ചാടി ഉള്ള എനർജി കളയണ്ട... 😁അതല്ല... ന്റെ ചാവി റൂമിലാ... ഇളിച്ചു കൊണ്ട് സിദ്ധു പറഞ്ഞപ്പോ കാശി അന്ന എടുത്തിട്ട് വാ എന്നും പറഞ്ഞു അനുനേം കൂടെ വിട്ട്... റൂമിലേക്ക് അനു കയറി വന്നതും സിദ്ധു അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു... അവളുടെ മുഖം കയ്യിലെടുത്തു നെറ്റിയിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു... എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ... അവനെ നോക്കി കൊണ്ട് അനു ചോദിച്ചു... സിദ്ധു അവളെ തോളിലൂടെ രണ്ട് കയ്യും കോർത്തു അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ കുനിഞ്ഞു നിന്നു...

ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു താലി തന്ന മതിയോ... കള്ളചിരി ചിരിച് സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു... അനു ചിരിച് കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി... Close your eyes... അവൻ പതിയെ പറഞ്ഞതും അനു അവനെ ഒന്ന് നോക്കി... സിദ്ധു കണ്ണ് അടക് എന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു... അനു പതിയെ കണ്ണടച്ച്.. സിദ്ധു താഴേക്ക് ഇരുന്ന് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും അവൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ വച്ച വെള്ളി പാദസരം പുറത്തെടുത്തു... അനുന്റെ കാൽ എടുത്ത് അവന്റെ കാലിലേക്ക് കയറ്റി വച്ചു... പാദസരം അവളുടെ കാലിലേക്ക് കൊളുത്തി ന്താ.. സിദ്ധു ഏട്ടാ.. കണ്ണ് തുറക്കട്ടെ... കാലിൽ തണവു തട്ടിയതും അനു ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിക്ക്ടി.. ഒരു മിനിറ്റ്... മറ്റേ കാലിൽ പാദസരം ഇട്ട് കൊണ്ട് സിദ്ധു പറഞ്ഞു... ആഹ്... ഇനി തുറന്നോ... എഴുന്നേറ്റു കൊണ്ട് സിദ്ധു പറഞ്ഞതും അനു വെപ്രാളപ്പെട്ട കണ്ണ് തുറന്ന് കാലിലെക്ക് നോക്കി... നേരിയ പാദസരതിന് ഇടയിലൂടെ തിളങ്ങണ കല്ലുകൾ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണും തിളങ്ങി... അതെ ഭാവത്തോടെ അവൾ സിദ്ധുനെ നോക്കി...

എങ്ങനെണ്ട് ന്ന് അവൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അനു അവനെ മുറുക്കെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു... സിദ്ധു ഏട്ടാ... എത്ര നാളയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹന്നറിയോ... ഒരു വെള്ളി പാദസരം... ഒത്തിരി ഇഷ്ടായി... ആരാ പറഞ്ഞെ... അവനെ ഒന്ന് കൂടെ മുത്തി കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു ആരും പറഞ്ഞതല്ല... സ്വർണതിനേക്കാൾ ഈ കാലിനു ഭംഗി വെള്ളി ആണെന്ന് തോന്നി... അവളെ നോക്കി ചിരിച് കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു.. അനുവും ചിരിച് കൊണ്ട് അവന്റെ തോളിൽ തല ചായ്ച്ചു... വേറൊരു സമ്മാനം കൂടി ണ്ട്.. അത് നാളെ.. വീട്ടിൽ എത്തിട്ട്... അതെ നിൽപ്പ് തുടർന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവള് എന്താ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ തല പൊക്കി അവനെ നോക്കി.. നാളെ പറയാടി അവളെ തല പിടിച്ചു പഴേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വച്ച് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു പോട്ടെ... കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ചോദിച്ചു... അനു ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലയാട്ടിയതെ ഉള്ളു... അവൻ തിരിഞ്ഞ് നടന്നു... സിദ്ധു ഏട്ടാ.. ചാവി എടുത്തോ... അനു പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചതും സിദ്ധു ഒന്ന് ചിരിച് കൊണ്ട് അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു... ചാവി പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇണ്ട്... പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല😉😉

അവളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതും അവളും ചിരിച്ചു... സിദ്ധു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.. എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു വീട്ടിലെക്ക് തിരിച്ചു.... ###################### ഇന്നാണ് ആ കല്യാണം.... ഏത് കല്യാണം എന്ന് ആർക്കും ഡൌട്ട് ഇല്ലല്ലോ... ആഹ്. നമ്മടെ സിദ്ധുന്റേം അനുന്റേം..... 🎵നമ്മടെ ചെക്കന്റെ കല്യാണം പൊളിയാണെടാ... നമ്മടെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കൊലമാസ്സ് ടാ...🎵 രാവിലെ തന്നെ അനുനെ വിളിച്ചു എണീപ്പിച്ചു കുളിച് റെഡി ആക്കി വീണയുടെ കൂടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വിട്ടു... അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു വീട്ടുകാർ എല്ലാരും കൂടെ ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു... വിശ്വന് രണ്ട് പെങ്ങമ്മാരാണ്... മേനകക്ക് ഒരാങ്ങളയും ഒരു അനിയത്തിയും.. പുറത്ത് നിന്ന് അവര് മാത്രേ ഉള്ളു... ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വീണ അനുനെ ഒരുക്കാൻ കൊണ്ട് പോയി... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മടെ പടകളും എത്തി... എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ ഉള്ള ദാവണി ആയിരുന്നു വേഷം... കല്യാണ ഡ്രസ്സ്‌ സിദ്ധുന്റെ വക ആണ് എല്ലാവർക്കും.... എല്ലാവരും കൂടെ അനുനെ ഒരുക്കി അറഞ്ചo പുറഞ്ചo സെൽഫിയും എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസും വച്ച്... പിന്നെ എല്ലാരുടേം അനുഗ്രഹം വാങ്ങി നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു...

സിദ്ധുന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാണ്... ഗോപിക്ക് സഹോദരന്മാർ ഒന്നും ഇല്ലാ.. ഒറ്റ മോൻ ആണ്... അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു... അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് ആരും ഇല്ലാ... അല്ല,,, ഇന്ന് അനുന്റെ bd അല്ലെ.... നീ വിളിച്ചില്ലേടാ... വല്യേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തു കൊണ്ട് സിദ്ധുനോട്‌ ചോദിച്ചു സിദ്ധു ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു.... പിറന്നാളിനോക്കെ എന്തേലും സർപ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നേരിട്ട് വിഷ് ചെയ്യണം... എന്നാലേ ഒരു ഒരു ഇത് ഉള്ളു... ഗോപി രണ്ട് കയ്യും ചുരുട്ടി പിടിച്ചു ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു... സിദ്ധുവിന് ഇന്നലെ വിശ്വൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ വന്നേ... അവൻ പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചു അതെയതെ... എന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റൽ റൂമും മാറി കേറി മൊത്തത്തിൽ നാണം കെട്ടു വല്ലാത്തൊരു സർപ്രൈസ് ആക്കണം അല്ലെ അച്ഛാ.... സിദ്ധു അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചതും ആ ഓർമകളിൽ ആയത് കൊണ്ടാവണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് കത്തി... രേവതി ഭക്ഷണം നെറുകിൽ കേറി ചുമ തുടങ്ങി... ഗോപി ആണേലോ വായിൽ വച്ച ഉപ്പുമാവ് ഇറക്കണോ തുപ്പണോ എന്നറിയാതെ അന്തം വിട്ട് സിദ്ധുനെ നോക്കി... ഏട്ടന്മാരും ഏടത്തിമാരും ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ മൂന്ന് പേരെയും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട്...

കീർത്തി അമ്മക്ക് തലയിൽ തട്ടി കൊടുക്കുന്നുo ണ്ട്.... നീയെന്താ പറഞ്ഞെ.. കുഞ്ഞേട്ടൻ എല്ലാരേം ഒന്ന് നോക്കി സിദ്ധുന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു... ഞാനെന്താ പറഞ്ഞെ.. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ... അല്ലെ അച്ഛാ... സിദ്ധു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞതും ഗോപി വേണോ വേണ്ടേ എന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു... ഇല്ലന്ന് പറയണ്ട.. എന്തോ ഉണ്ട്.. അച്ഛനും അറിയാ... മര്യാക്ക് പറഞ്ഞോ... വല്യേട്ടൻ പറഞ്ഞതും സിദ്ധു അച്ഛനെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ ന്ന് ചോദിച്ചു... അച്ഛൻ ദയനീയമായി വേണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി... അപ്പോഴേക്ക് സഞ്ജു സിദ്ധുനെ പിടിച്ചു അവനു നേരെ തിരിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു... സിദ്ധു എല്ലാരേം ഒന്ന് നോക്കി ഇന്നലെ വിശ്വൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോടും പറഞ്ഞു... എല്ലാവരും ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി അച്ഛനേം അമ്മയേം നോക്കി... പിന്നെ തുടങ്ങി പൊട്ടിച്ചിരി.... രേവു... ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്ത് വച്ചേടി... സമയം വൈകി... അച്ഛൻ എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച് എണീക്കാൻ നിന്നതും വല്യേട്ടൻ പിടിച്ചിരുത്തി...

ഗോപി എല്ലാരേം നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... അച്ഛന്റെ മുഖം കണ്ടതും ഒക്കെ വീണ്ടും ചിരി തുടങ്ങി... നീയെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ... പെട്ടെന്ന് എന്തോ സംശയം പോലെ ഗോപി സിദ്ധുന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാം സിദ്ധു മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചതും അച്ഛൻ ഒന്ന് ആലോചിച് കൊണ്ട് സിദ്ധുനെ നോക്കി വിശ്വയോ... അതോ മീനുവോ... ഇനി അനു അങ്ങാനും പറഞ്ഞതാണോ.. ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചതും സിദ്ധു ഇന്നലെ അനുന്റെ വീട്ടിൽ പോയതും അച്ഛന്റെ സെയിം സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വ പറഞ്ഞതാണെന്നും ഒക്കെ എല്ലാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്... പഷ്ട്.... എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണത് അതാ..😁 എല്ലാരും എണീറ്റ് റെഡി ആവാൻ പോയി... അപ്പോഴേക്ക് പടകളൊക്കെ വന്നു സിദ്ധുനെ റെടി ആക്കാൻ തുടങ്ങി.... എല്ലാരും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വിട്ടു.... ##### അമ്പലത്തിലേക്ക് കടന്നതും രേവതി സിദ്ധുവിനോട് തൊഴുതു വരാൻ പറഞ്ഞു... അവൻ ചുറ്റും അനുനെ നോക്കിയെങ്കിലും കണ്ടില്ല... ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ കണ്ടു ഇരുകണ്ണുകളും അടച്ചു തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന അനുവിനെ...

ഗോൾഡൻ യെൽലോ കളറിൽ റെഡ് tread വർക് ഉള്ള പട്ട്സാരി ആണ് വേഷം... അന്ന് ചമയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നുലോ സിദ്ധു കണ്ടേ... മുഖത്ത് ഓവർ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാ... അവൻ പെട്ടെന്ന് തൊഴുതു കുറച്ചു സമയം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു... തൊഴുതു തിരിഞ്ഞ അനു കാണണത് കയ്യും കെട്ടി തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിക്കണ സിദ്ധുനെ ആണ്.. അവനെ കണ്ടപ്പോ ആ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി എങ്കിലും അവന്റെ നിൽപ്പ് കണ്ടു അവൾ ഒന്ന് ചിരിച് കൊണ്ട് പുരികം പൊക്കി ന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചു... അവൻ ഒന്നുമില്ലന്ന് തല കുലുക്കി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു... രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും അവളുടെ മുഖം കയ്യിലെടുത്തു നെറുകിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... അവൾ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ചു അതിനെ സ്വീകരിച്ചു... അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തല വച്ച് കുറച്ചു നേരം നിന്നു ഖു ഹേ... ഒരുമിച്ചുള്ള ചുമ കേട്ടാണ് രണ്ടും അകന്ന് മാറിയത്.. നോക്കുമ്പോ full പട മുന്നിൽ നിരന്നു നിക്കുന്നുണ്ട്.. ബോയ്സ് എല്ലാം റെഡ് ഷർട്ടും ചുവന്ന കരയുള്ള വെള്ള മുണ്ടും... ഗേൾസ് എല്ലാരും ചുവന്ന ബ്ലൗസും വെള്ള ദാവണി...

ഒക്കെ നിരന്നു നിക്കണ കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസണ്ട്... ബോയ്സ് എല്ലാ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി കയ്യും കെട്ടി നിക്കാണ്... പെണ്പടകളും കൈ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടേലും മടക്കി കുത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാ...😁 മ്മ്... എന്താ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ... മുഖത്ത് ഗൗരവം ആക്കി കൊണ്ട് കിച്ചു ചോദിച്ചു... സിദ്ധു ഒട്ടുo കൂസാതെ അനുന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് ഷോൾഡറിൽ മുഖം വച്ച് തിരിച്ചു അവരോടും എന്തെ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു... അതോടെ അഞ്ചും അഞ്ചും കാറ്റഴിച്ച ബലൂൺ കണക്കായി... ആ പിന്നെ നമ്മടെ അച്ചുട്ടന്റെ ലച്ചുനെ ചാടിച്ചു ട്ടൊ... പെണ്ണും കൂട്ടത്തിൽ ണ്ടേ.... എടാ.. അതിനെ വിടെടാ.. കെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.... അരുൺ മുണ്ടോക്കെ അഴിച്ചിട്ടു സിദ്ധുനോട്‌ മയത്തിൽ പറഞ്ഞു... എല്ലാം കൂടെ ചിരിച്ചു.. പിന്നെ ഒക്കെ നിന്ന് പല പോസിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി... സമയമായപ്പോ എല്ലാo കൂടി അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു നടന്നു... അനുന്റെ ഒപോസിറ്റ് ആയിട്ട് സിദ്ധുനെ നിർത്തി... മുഹൂർത്തമായതും അച്ഛൻ കൊടുത്ത താലി സിദ്ധു കയ്യിൽ വാങ്ങി അനുനെ ഒന്ന് നോക്കി...

അവൻ നോക്കിയതും അനു തല താഴ്ത്തി... കെട്ടട താലി കൊട്ടെടാ മേളം... പുറകിൽ നിന്നും കിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും ചിരിച് കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി... അപ്പോഴേക്ക് അരുൺ ഫോണിൽ കെട്ടുമേളം ഓൺ ആക്കി... സിദ്ധു ചിരിച് കൊണ്ട് കുറച്ചൂടെ അനുന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്ന് അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി... ഓരോ കെട്ടിനും ഓരോ ചുംബനം അവളുടെ കാതിൽ സിദ്ധുന്റെ വക... കൂടി നിന്ന എല്ലാവരും പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരുന്നു.... താലികേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കീർത്തി നീട്ടിയ ചെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നുള്ള് സിന്ദൂരം എടുത്ത് സിദ്ധു അനുന്റെ നെറുകിൽ ചാർത്തി.... അനുന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു.... അവൻ അവളുടെ നെറുകിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി... വീണ വന്നു പരസ്പരം ചാർതാൻ രണ്ട് തുളസി മാല ഇരുവരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തു... അത് കണ്ടതും പടകൾ ഓടി വന്നു...

അരുണും കിച്ചുവും കൂടി സിദ്ധുനെയും അച്ചുവും രാഹുലും കൂടി അനുനേം പൊക്കി എടുത്തു... അനു സിദ്ധുന് മാലയിടാൻ പോയതും കിച്ചുവും അരുണും കൂടെ പിന്നിലേക്ക് നടന്നു... അനു ആഞ്ഞു ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോ അച്ചുവും രാഹുലും പിന്നിലേക്ക് നടന്നു... സിദ്ധു ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ... കുറെ നേരം അവരെ വട്ട് കളിപ്പിച്ചതും സിദ്ധുന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ ആവാതെ കിച്ചുവും അരുണും കൂടെ അവനെ അനുന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വന്നു നിർത്തി😂 പരസ്പരം മാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുവരെയും നിലത്തു നിർത്തി... അരുണും കിച്ചുവും കയ്യൊക്കെ നന്നായി കുടയുന്നുണ്ട്😉 പിന്നെ സദ്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നേരെ ഫുഡ്‌ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടു........... തുടരും..

