മഞ്ഞുപോലെ ❤️: ഭാഗം 36

രചന: നീല മഴവില്ല്

🎶🎼വെള്ളി പറവകളായി നാം പൊങ്ങി പടരാം വർണം വിതറിയ വാനിൽ തമ്മിൽ കലരാം പോകാം പോകാം വാർമുകിലായി ആടാം പാടാം ആ മലർവനിയിൽ ഒന്നാകാം എന്നാളും ഉടലുകൾ പലതെന്നാൽ ഒരു പോലാമുയിരാകാം........🎼🎶 വിജനമായ നിരത്തിലൂടെ അഞ്ചു ബൈക്കും ഒരു പോലെ നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകകയാണ്... സിദ്ധു വായിൽ വന്ന വരി ഉറക്കെ മൂളി.. ബീച്ചിൽ വണ്ടി നിന്നതും എല്ലാം കൂടെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഭഗത് ചെന്ന് വട്ടം കൂടി ഇരുന്നു... ആരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ.. എല്ലാം ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് സിദ്ധു ചോദിച്ചു മ് ഹും... നമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്തേലും ഒക്കെ പറയാം... അമ്മുവാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചു കൂടി ഇരുന്നു പരസ്പരം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു.... സിദ്ധു ഏട്ടാ..ഒരു പാട്ട് പാടോ... കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ദിയ സിദ്ധുനെ തോണ്ടി പറഞ്ഞു... സിദ്ധു അവളെ ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ എല്ലാരേം നോക്കി... എല്ലാരും പാട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി 🎶🎼

ഒരു നാൾ അന്നൊരു നാൾ നാം കൂടു കൂട്ടിയില്ലേ പല നാളിനി പലനാൾ നാം കൂട്ടു കൂടുകില്ലേ ചിന്നി ചിന്നി ചിരി വിതറും മനസ്സിൽ കൊതി തീരല്ലേ ഹേയ് ചിന്നി മിന്നിചിറകണിയും കിളികൾ വഴി പിരിയല്ലേ ഹേയ് ഹേയ്..🎼🎶 കുറച്ചു നേരം കൂടി എല്ലാരും ഒന്നിച്ചു ഇരുന്നു പോവാൻ വേണ്ടി എണീറ്റു... എല്ലാരും ഒന്നിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കാൽ നനച്ചു... പെൻ പടകളൊക്കെ കൂടി മണ്ണിൽ എല്ലാരുടേം പേര് എഴുതി.... പിന്നെ കുറെ സെൽഫിയും എടുത്തു ദിയടെ വീട് അടുത്താണെന്നു പറഞ്ഞു അവൾ നടന്നു പോയി... അമ്മുനെ കിച്ചു ആക്കി കൊടുക്കാം ന്ന് പറഞ്ഞു... ഋതുവും അരുണും ഒരുമിച്ചു പോയി... അനുനോട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആക്കി തരാന്ന് സിദ്ധു പറഞ്ഞപ്പോ അത് സമ്മതിച്ചു അവൾ അവന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ ക്ക് പോയി... അപ്പോഴേക്ക് സിദ്ധു കാശിക്ക് വിളിച്ചു വിവരം പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ബൈക്കു നിർത്തി അനു ആദ്യം ഇറങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു... വാതിൽ പടി കടന്നതും ദേ പോണു... നേരെ ചെന്ന് വല്യേട്ടന്റർ നെഞ്ചിൽ ലാൻഡ് ആയി... തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ സഞ്ജു തലയിൽ കൈ വച്ചു നിക്കുന്നുണ്ട്.... അവളെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... അനു എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നതും സഞ്ജു മിണ്ടല്ലേ ന്ന് പറഞ്ഞു വല്യേട്ടനോടും അനു നോടും മാറി നിക്കാൻ പറഞ്ഞു സിദ്ധു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽക്ക് കാൽ എടുത്തു വച്ചതും നേരെ വഴുക്കി മൂടും കുത്തി വീണു...

സിദ്ധു ന്റെ കിടപ്പ് കണ്ട് മൂന്നും വയറും പൊത്തി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ നിലത് തൊട്ട് നോക്കി എണ്ണ കണ്ടതും അവൻ കൂർപ്പിച്ചു മൂന്നെണ്ണതിനേം നോക്കി... ഞാനല്ല,ഞാനിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളു... ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല,,, നിഷ്‌കു വാരി വിതറി അനു പറഞ്ഞു... സഞ്ജു ന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ പണി അവിടുന്ന വന്നെന്ന് അവനു മനസ്സിലായി.... സഞ്ജുവും നല്ലോണം ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... ഒരു ചിന്ന പ്രതികാരം... മോൻ എണീറ്റോ... ഒന്നും പട്ടിയില്ലല്ലോലെ😌 സഞ്ജു അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധു സഞ്ജുവിനെ നോക്കി പല്ല് ഞെരിച്ചു എണീക്കേടാ... അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കാതെ.... വല്യേട്ടൻ പറകുഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധു ഒന്ന് എണീക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും വീണ്ടും വഴുക്കി അവിടെ തന്നെ വീണു... അമ്മേ..... പെട്ടെന്നാണ് സിദ്ധു ഉറക്കെ വിളിച്ചത്... ശബ്ദം കേട്ടു വല്യേട്ടനും കുഞ്ഞേട്ടനും ഓടി അവനെ എടുക്കാൻ വന്നു.. രണ്ടും ദേ കിടക്കുന്നു നിലത്തു അമ്മയും ദീപ്തിയും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വന്നു മൂന്നും കൊട്ടി പിടഞ്ഞു എണീറ്റു നിന്നു എന്താ എന്താ പറ്റിയെ രേവതി എല്ലാരേം മാറി മാറി നോക്കി ചോദിച്ചു അമ്മേ...

കുഞ്ഞേട്ടൻ എന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വീഴ്ത്തി.... സിദ്ധു കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ പരാതി പറഞ്ഞു എന്താടാ ഇത്... കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ.. അല്ല കുറച്ചു എണ്ണ കൊണ്ട് വീണതിനാണോ നീയങ്ങനെ അലറിയെ.... അത്രേ ഉള്ളു ന്റെ മോൻ... രേവതി പുച്ഛിച്ചതാണോ കളിയാക്കിത്തണോ എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ സിദ്ധു നിന്നു... അയ്യേ... എനിക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ... അയിന്... ഞാൻ ചുമ്മാ ആളെ കുട്ടിയതല്ലേ.... കുഞ്ഞേട്ടന് തിരിച്ചു പണിയാൻ സിദ്ധു ന്റെ വർത്തനം കേട്ട് എല്ലാരും പരസ്പരം നോക്കി... എന്താടാ പ്രശനം അമ്മ രണ്ടാലേം നോക്കി ചോദിച്ചു അമ്മേ ഇവൻ ന്നെ ഇന്ന് എന്തോരം ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചു ന്ന് അറിയോ സഞ്ജു അമ്മയെ നോക്കി പറഞ്ഞു അതിനു എണ്ണ ഒഴിച്ച് വീഴ്ത്താണോ ചെയ്യ സിദ്ധു വും... അനു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഞാനും കാശി ഏട്ടനും എത്രയോ ബെധം എന്ന ചിന്തയിൽ ആണ്... ആഹ്...

മോളോ... മോൾ എപ്പോഴാ വന്നേ... പെട്ടെന്ന് അനുനെ ശ്രദ്ധിച്ച രേവതി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു വിശേഷം തിരക്കി വയോ.... അവര് അവളെ വലിച്ചു അകത്തോട്ട് പോയി... ഹാ പിന്നെ...എട്ടാൻറേം അനിയൻറേം പ്രതികാരം കഴിഞ്ഞില്ലേ... ഇനി രണ്ടും കൂടി മര്യാക്ക് അത് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിട്ട് വന്നതി... അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വരും ആ മനുഷ്യനെ കൂടി വീഴ്ത്തണ്ട അവരെ നോക്കി അതും പറഞ്ഞു അനുനേം കൂട്ടി അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി സഞ്ജുവും സിദ്ധുവും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കി ഏട്ടൻ തുടക്ക്... എട്ടനല്ലേ ഒഴിച്ചേ അന്ന നീ ചെന്ന് മോപ് എടുത്തിട്ട് വാ അയ്യ... ഏട്ടൻ മോഫ് എടുത്തിട്ട് വാ... ഞാൻ തുടച്ചോളാം ഹോ... ഇങ്ങനെ രണ്ടു കുഴി മടിയന്മാരു... സനു ഇടക്ക് കയറി പറഞ്ഞു ആഹാ... എന്ന വല്യേട്ടൻ ചെന്നു മോഫ് എടുത്ത് വാ... രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യട... പണി കൊടുത്തതും വാങ്ങിതും ഒക്കെ നിങ്ങളല്ലേ.... തന്നെത്താൻ ചെന്ന് ചെയ്തോ ഞങ്ങളെക്കാൾ വല്യ മടിയനാണ്... ന്നിട്ട് ആണ് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ..... സഞ്ജുവും സിദ്ധുവും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോ വല്യേട്ടൻ രണ്ട് പേർക്കും ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ഏട്ടാ...

ചെന്നു മോഫ് എടുത്ത വന്ന ഞാൻ തുടക്കം... ഇല്ലേ അച്ഛനും കൂടി വീഴും അങ്ങനെ സഞ്ജു ചെന്ന് മോഫ് എടുത്ത വന്നു സിദ്ധു തുടച്ചു.... ഗോപി വന്നതും എല്ലാം കൂടെ ചായ കുടിക്കാൻ ഇരുന്നു... വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കലെ വിശ്വനും ഫാമിലി യും വന്നു.... കീർത്തി ടെ കാര്യം അറിഞ്ഞുള്ള വരവാണ്.... എല്ലാരും വിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കലെ സിദ്ധു മുറിയിലേക്ക് പോയി... അനുന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു.... കാൾ സിദ്ധുന്റെ ആണെന്ന് കണ്ടതും അവൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി... അവനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ അല്പം മാറി നിന്നു ഫോണ് എടുത്തു... അവൻ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട് ആക്കി... അനു എല്ലാരേം ഒന്ന് നോക്കി മുകളിലേക്ക്കേറി... റൂമിലേക്ക് കയറിയതും സിദ്ധു അവളെ വട്ടം പിടിച്ചു... അനു ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്താ... എന്ത് എന്തിനാ വിളിച്ച ചുമ്മ... കാണാൻ ഓഹോ... ഇത്ര നേരം കണ്ടില്ലേ... എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം... സിദ്ധു പറഞ്ഞപ്പോ അനു അവനെ ഒന്ന് നോക്കി... പിന്നെ അവന്റെ ഫോണ് എടുത്തു ലോക്ക് തുറന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു....

താ... എപ്പോഴും നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നോ ട്ട😛 വാൾ പേപ്പർ ചൂണ്ടി കാട്ടി കൊടുത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അതും പറഞ്ഞു അവൾ പുറത്തേക്ക് നടന്നു... അപ്പോഴേക്ക് സിദ്ധു അവളെ പിടിച്ചു... എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണണം ന്നാ പറഞ്ഞേ😜 അതിന് ഇപ്പൊ വഴിയില്ല... ഒരു കൊല്ലം കൂടി കഴിയണം അയ്യടി... ഒരു കൊല്ലം ഒന്നും ഇല്ല.... പിജി കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഇല്ലല്ലോ മോനെ... അത് കഴിഞ്ഞു മോന് ഒരു ആറു മാസത്തെ കോഴ്‌സ് ഇല്ലേ... അതോടെ കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരതമാസത്തിന് വരൂ തിസ് is ടൂ much... ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.... 😃😃അനു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി കടിച്ചു... ആഹ്.... വിടെടി മരപ്പട്ടി അവൻ അവളെ അടർത്തി മാറ്റി കവിൾ ഉഴിഞ്ഞു... അവളെ നോക്കിയപ്പോ ഇളിച്ചോണ്ട് തന്നെ നിക്കാണ്.. കുരിപ്പ് ഈ സോറി...😘 കവിളിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു കൊണ്ട് അനു പറഞ്ഞു....

നീ തന്നെ കടിക്കും നീ തന്നെ സോറി പറഞ്ഞു ഒരുമ്മയും തരും... 😁😁... വല്യ വേദന ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ... അനു പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് സിദ്ധു അവളെ കവിളിൽ അമർത്തി കടിച്ചു ആഹ്.... ആഹ്... വിട് സിദ്ധു ഏട്ടാ... നോവുന്നു ആഹ്... വേദന ണ്ടല്ലേ... കവിളിൽ നിന്ന് വിട്ടു കൊണ്ട് സിദ്ധു ചോദിച്ചു.... അനു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കവിൾ സൂം ചെയ്ത നോക്കാൻ തുടങ്ങി... ചോന്നു... അവനെ നോക്കി ചുണ്ട് കർപ്പിച്ചു അവള് ചിണുങ്ങി സിദ്ധു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കവിളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... വേദന മാറിയോ... അവൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി ഹാ.. ഇതുപോലെയ എല്ലാർക്കും... കടിച്ച സ്ഥലത്തു ഉമ്മ വച്ചാൽ വേദന മറൂല... പക്ഷെ ഒരു സുഗം ഒക്കെ ണ്ട്ട്ട😉... അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. അവനെ നോക്കി ശരിക്കും ഞാൻ കടിക്കുമ്പോ നല്ല വേദന എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ... എന്നാലും നീയെന്നെ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കടിക്കണതാ എനിക്കിഷ്ടം... മം അതെന്താ അങ്ങനെ നീ ഉമ്മ വക്കുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിറയെ പ്രണയം ആയിരുക്കും...

പക്ഷെ നീ എന്നെ കടിക്കുമ്പോ ആ പ്രണയതോടൊപ്പം ഈ മുഖം നിറയെ കുസൃതി ആണ്... മാത്രല്ല... കടിച്ചാൽ ഒരുമ്മ ഫ്രീയായിട്ട് കിട്ടും...😉 അയ്യെടാ...😬 സത്യാടി പെണ്ണേ... അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കുറെ നേരം വിശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി ഫുഡും കഴിച്ചാണ് അവര് മടങ്ങിയത്... ###################### 🎵പേരില്ല രാജ്യത്തെ രാജകുമാരി...🎵 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓരോ മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തു കിച്ചു വന്ന് അമ്മുന്റെ അടുത് ഇരുന്ന് ചുമ്മാ പാടി 🎵അതിരുള്ള രാജ്യത്തെ കവൽക്കാരാ🎵 അമ്മു തിരിച്ചു പാടണ കേട്ട് കിച്ചു അവളെ ദയനീയമായി നോക്കി... അമ്മു നല്ല കട്ടിൽ ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. കിച്ചു വിട്ടില്ല 🎵ആആരോരും കാണാതെൻ അരികിൽ വരാമോ🎵 🎵അരികിൽ ഞാൻ വന്നലിന്നെന്ത് തരും നീ🎵 അമ്മുവും ഒരു പ്രത്യേക ടോണിൽ പാടി 🎵സമ്മതം തന്നാൽ നിന്നെ താലി കെട്ടി കൊണ്ട് പോകാം....😉🎵 കിച്ചു പെട്ടെന്ന് പാട്ട് change ആക്കിയതും അമ്മു അവനെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി 🎵വേണ്ട മോനെ വേണ്ട മോനെ...🎵

അമ്മു പാടിയപ്പോ കിച്ചു അവളെ നല്ലോണം ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു നീയൊക്കെ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വച്ചു വേറെ വല്ലോത്തിനേം കെട്ടിയ ഒരിറ്റ് സ്നേഹം കിട്ടാതെ നിന്നെ പണിയെടുപ്പിച്ചു കഷ്ടം വരുത്തി ആകെ മെലിഞ്ഞു...... കിച്ചു ഏട്ടാ.....😠 കിച്ചു നിർത്താതെ വന്നപ്പോ അമ്മു നീട്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചു.... ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആമ്പിള്ളേരു പിന്നാലെ നടക്കുന്നതൊണ്ടടി നീയൊക്കെ ഇത്ര അഹങ്കാരിക്കുന്നെ... ഹം... നോക്കിക്കോ ഇനി ഞാനൊരു കല്യാണം പോലും കഴിക്കില്ല.. ഏഹ്?? അമ്മു പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാ കിച്ചു ഒന്ന് ഞെട്ടി അവളെ നോക്കിയെ അല്ല,ചെലപ്പോ... ആഹ് കിച്ചു എണീറ്റ് പോവുന്നത് അമ്മു ഒരു ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നു ######################## അല്ലെടി അനു അടുത്ത ആഴ്ച ആശന്മാർക്ക് പരീക്ഷ തുടങ്ങല്ലേ.... അപ്പൊ നീ ഈ ആഴ്ച സിദ്ധു ഏട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പോക്ക് ഉണ്ടാവൂലല്ലേ.... അനന്റെ ഇരുപ്പ് കണ്ട് ഋതു അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു അയ്യടി... ഞാനതന്നും അല്ല ചിന്തിച്ചേ.... നമ്മക്ക് സെം ബ്രേക്ക് ആണ് ന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്... അങ്ങാനാണെ അടുത്താഴ്ച അവരൊന്നും കാണാനേ കിട്ടില്ല... ഐശു എല്ലാരോടും ആയി പറഞ്ഞു അടിപൊളി... അത് കഴിഞ്ഞ ഏട്ടന്മാർക്ക് ക്സാഎം... പിന്നെ നമ്മടെ first സെം...

(അമ്മു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു മാസം തമ്മിൽ കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ന്ന് ലെ(ദിയ ആഹ് ടി ശരിയാ... എല്ലാരും അതിനെ ശരി വച്ചു അപ്പൊ മോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സിദ്ധു ഏട്ടന്റെ വീട് കാണൂല ലെ അമ്മു കളിയാക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അനു ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഇല്ലെടി... മറ്റന്നാൾ സിദ്ധു ഏട്ടന്റെ ഫാമിലി ൽ ഒരു കല്യാണം ണ്ട്... അപ്പൊ നാളെ പോവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആയില്ലേ... വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ അനുവിന്റെ ഷോള്ഡറിൽ കൈ വച്ചു ഋതു ചോദിച്ചതും ""പ്പാ"" ന്നൊരു ആട്ട് ആയിരുന്നു... ഋതു ചാടി ഐശു ന്റെ അടുത്തെത്തി വല്ല ആവശ്യോം ണ്ടെന്നോ... ഐശു ഋതു നെ നോക്കി കൈ മലർത്തി ചോദിച്ചു എടി ...അങ്ങനെ ചേലേ അമ്മയിമാരു ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ണ്ട്ന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്... മുഴുമിക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ... അതിനു മുന്നേ ആട്ടി ലെ ഋതു ഒരുമാതിരി എസ്പ്രെഷൻ ഒക്കെ മുകത്തിട്ട പറയുന്ന കേട്ടതും എല്ലാം ചിരിച്ചു.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ആശന്മാരു വന്നു അഞ്ചാളുടേം അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പോയി... ########################

ഹാലോ... വാവച്ചി..... വേണ്ട... മിണ്ടണ്ട... എവിടെ ആർന്ന് ഇത്ര നേരം... കുറച്ച തിരക്കായി പോയി വാവേ... അതാ വിളിക്കാഞ്ഞ... സോറി രണ്ടാഴ്ച ആയി മര്യാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അറിയോ... ക്ലാസ്സ്‌സില്ലാത്ത കാരണം കാണാനും പറ്റിട്ടില്ല.. ഇന്ന് ക്സാഎം കഴിഞ്ഞതല്ലേ വിളിച്ചു കുറെ നേരം വർത്താനം ഒക്കെ പറയാന്ന് വച്ചപ്പോ വിളിച്ചും ഇല്ല... ക്സാഎം എങ്ങാനീണ്ടയി ന്ന് അറിയാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴോ അപ്പോന്നെ കട്ട് ആക്കി ഹോ... പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പരാതി ഒക്കെ😃 ന്നെ കളിയാക്ക... വേണ്ട... ഏയ്.. പിണങ്ങല്ലേ... നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവല്ലേ... നമ്മക്ക് ശരിയാക്കാം മ്മ്മം... വേറെന്താ... ഫുഡിയോ ആഹ്.. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചു.. നീ കഴിച്ചോ ഞാൻ കഴിച്ചു... വല്ല പണിലും ആണോ ഏയ്... അല്ല ഉവ്വ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തോ എടുത്തു പോക്കാണ് ന്ന് ശോ... ലോക്ക് ആയി ന്ത്... ബാൽക്കണി ലോക്ക് ആയിന്ന്... അടിപൊളി... അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടോ... സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണോ😛 ഇത് കുറ്റി ഇട്ടേക്കാ ആഷ്... വല്യേട്ടനെയോ കുഞ്ഞേട്ടനെയോ വിളിച്ചു തുറക്കാൻ പറ നീ തുറന്നാലും മതി ആ അവിടെ നിക്ക് ട്ട...

ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തുറന്നു തരാ അയ്യോ.... ന്റെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണി അല്ല,,, നിന്റെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണി 😛😛 ഏഹ്... അനു ബെഡിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റു ന്താ പറഞ്ഞേ എടി പൊട്ടി... ആരേലും വരുന്നെന് മുന്നേ വന്നു വാതിൽ തുറക്കേടി അനു ഓടി പോയി വാതിൽ തുറഞ്ഞു അവനേം വലിച്ചു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറി വാതിൽ അടച്ചു..... അനു ആഞ്ഞു ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് അവനെ ഒന്ന് നോക്കി... കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു നിക്കാണ് ദേ ഒന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ....😬 ഒരെണ്ണം അക്കണ്ട🙈 പ്രാണൻ പോണ നേരത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നോ... ഇപ്പൊ നത്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുത്തേ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യനെ കാണണം ന്ന് തോന്നി... ഞാൻ വന്നു... thats all ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ കൂൾ ആയി പറഞ്ഞു സിദ്ധു ഏട്ടാ... ആരേലും വന്നാലോ നീയിവിടെ വന്നിരുന്നെ... വാതിൽ അടച്ചില്ലേ...ആര് വരാനാ ഇനി എനിക്ക് പേടി ആവുന്നു...

എന്തിനാ ഇപ്പൊ വന്നേ... നാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരണേ 🎵നിന്നെയൊന്നു കാണാനായ് നിന്നോടൊന്നു മിണ്ടാനായ് കാതമേറെ ദൂരെനിന്നും ഓടിവന്നതാണെൻ പെണ്ണെ🎵 അനുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പകരം സിദ്ധു പാട്ട് പടിയപ്പോ അനു അവനെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി.... 🎵യേശുദാസിനെപ്പോലൊന്നും കണ്ഠനാദമില്ലെന്നാലും ആറു കട്ടയിൽ പാടാം ഞാൻ പ്രേമലോലനായ് നിന്നെയൊന്നു കാണാനായ് നിന്നോടൊന്നു മിണ്ടാനായ് കാതമേറെ ദൂരെനിന്നും ഓടിവന്നതാണെൻ പെണ്ണെ🎵 സിദ്ധു ന് ബിജു മേനോന്റെ എസ്പ്രെഷൻ ആണേ അനു മീശമാധവനിലെ കാവ്യടെ എസ്പ്രെഷൻ ഇട്ടാണ് നിൽപ്പ്... ഇടക്ക് അവനോട് ശബ്ദം കുറക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്... അവൻ അവളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു രണ്ടു കയ്യിലും പിടിച്ചു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി 🎵ഷീലയും നസീറും പോലെ രാത്രിയും നിലാവും പോലെ ഒന്നു ചേർന്നുപോകാനായി സമ്മതം തരാമോ പെണ്ണേ🎵 അനന് ചിരി വന്നെങ്കിലും അവൾ അടക്കി പിടിച്ചു അവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു 🎵എത്രയെത്ര ദൂരം താണ്ടി🎵

ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ എന്തോ(അനു ആത്മ 🎵എൻ പ്രിയക്കുമാത്രം വേണ്ടി🎵 ഏത് പ്രിയ(ആത്മ 🎵കാത്തു കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പ്രേമലോലനായ്🎵 അവന്റെ എസ്പ്രെഷൻ കണ്ട അനു അറിയാതെ തന്നെ ചിരിച്ചു പോയിരുന്നു സിദ്ധു അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു മുഖം നിറയെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി I missed you Me too അനുവും അവനെ തിരിച്ചു പുണർന്നു സിദ്ധു ഏട്ടാ...പോവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ട് പൊക്കോളം വാവേ... നിന്റെ മടിൽ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ.... സിദ്ധു അനുനേ പിടിച്ചു കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി മടിയിൽ കിടന്നു... അവൾ അവന്റെ മുടിയിലൂടെ വിരൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..... ######################## രാവിലെ അനു എണീക്കുമ്പോ സിദ്ധു ന്റെ നെഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്... അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവനൊരു മുത്തവും കൊടുത്തു എണീറ്റ് ഇരുന്നു... ഹോ... ഇനി കുളിക്കണം ലെ... ഒന്ന് നേടുവീർപ്പിട്ട ഡ്രെസ്സും എടുത്തു അവൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കേറി...

കുളി കഴിഞ്ഞു സിന്ദൂരം ചാർത്തി നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വല്യേട്ട... മുകളിലെ ഹാളിൽ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാശിക്ക് നേരെ കൈ വീശി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു... ഗുഡ് മോർ...ഏഹ്... അനു നേരെ കിച്ചനിൽ ചെന്നു... വീണയും അമ്മയും പാചക പണിയിൽ ആണ്... ഏയ്.. നിങ്ങ എന്താ രാവിലെ തന്നെ.... അനുന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവര് രണ്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കി... Eeh എന്തോന്ന്... മേനക ചോദിച്ചപ്പോ അവള് അവരെ ഒന്ന് നോക്കി... അല്ല,അനു നീ ഇന്ന് കുളിച്ച.... ഓഹ്.. ഇന്ന് സിദ്ധു ന്റെ അവിടേക്ക് പോവാണല്ലോ ലെ... വീണ കളിയായി പറഞ്ഞതും ആണ് ഞെട്ടി ചുറ്റും നോക്കി.... ദൈവമേ.... എന്റെ വീട്.... അപ്പൊ സിദ്ധു ഏട്ടൻ?????? തുടരും.......... തുടരും..

