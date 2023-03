മഞ്ഞുപോലെ ❤️: ഭാഗം 38

രചന: നീല മഴവില്ല്

അമ്മു ഓടി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു... ആ മുഖം പതിവിലും ഗൗരവത്തിൽ ആയിരുന്നു... അ.. ഛാ... വിക്കി കൊണ്ട് അവൾ പതിയെ വിളിച്ചു മ്മ്‌മ്മം... ന്താ.. ആ ശബ്ദവും നല്ല കനത്തിൽ ആയിരുന്നു കിച്ചു.. കിച്ചു ഏട്ടൻ... വന്നിരുന്നോ പതുക്കെ അമ്മു ചോദിച്ചു ഏത് കിച്ചു അയാൾ അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കി... കിഷോർ അമ്മു തല താഴ്ത്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹ്.. ഒരാൾ വന്നിണ്ടായി കാണാൻ... ന്തേയ്.... അച്ഛൻ ന്താ പറഞ്ഞേ.. അതെന്തിനാ നീ അറിയണെ... നീ പോയി പഠിക്കാൻ നോക്ക് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ലലെ... എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് വിളിച്ചോ ഞാനാ വിളിച്ച.... കിച്ചു ഏട്ടൻ പാവാ അച്ഛാ... നല്ല ചേട്ടനാ... സമ്മതിക്ക് അച്ഛാ.... അമ്മു കരഞ്ഞു കൊണ്ട് താഴെ ഇരുന്ന് അയാളുടെ മുട്ടിൽ തല വച്ചു അവൻ നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞേ... അമ്മു കിച്ചു പറഞ്ഞതൊക്കെ അയാളോട് പറഞ്ഞു...

കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും അച്ഛൻ ചിരി തുടങ്ങി... അമ്മു ഒരു സംശയതോടെ അയാളെ നോക്കി.... എന്തിനാ അച്ഛാ ചിരിക്കണേ.... അവൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത.. ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ന്ന് പറഞ്ഞേകണേ... അച്ഛൻ ചോദിച്ച കേട്ടതും അമ്മു ഒന്ന് ഞെട്ടി അയാളെ നോക്കി... ഒന്നൂടെ ഓർത്ത് നോക്കിയപ്പോ ശരിയാ... അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല ന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല... സദനം പട്ടിച്ചതാണല്ലേ😌 അപ്പൊ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചോ😳 എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പയ്യന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവനിൽ കണ്ടു.. അതോണ്ട് എതിർക്കണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ.... അമ്മുവിന് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ അല്ല,, അപ്പൊ അച്ഛാ എന്തിനാ ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടായിട്ട് നീ എന്തേ എന്നോട് ഒന്നും പറയാഞ്ഞേ... അതച്ചാ.. ഞാൻ... എനിക്ക്... ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലായി ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ലയിരുന്നു...ഇന്നലെ അച്ഛൻ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് കിച്ചു ഏട്ടനെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടാമാണെന്ന എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത്... അതാ.. ഞാൻ അത്ര നാളും നീ ചിന്തിക്കാഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്ന കരുതി തന്നെയല്ലേ....

മ്മ്‌മ്മം... അപ്പൊ കിച്ചു ഏട്ടനോട് അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞേ... ചുമ്മാ പറഞ്ഞാതിയോ... അതോ വിത് ആക്ഷൻ വേണോ വിത് ആക്ഷൻ....😜 അമ്മു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒക്കെ... നീ ഞാൻ... ഞാൻ... കിച്ചു... ഒക്കെ?? ആഹ്.. ഒക്കെ അമ്മു ടേബിളിൽ ഫൈൽ നോക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നു... എസ്ക്യൂസ്മി... May I come in?? അച്ഛൻ ഇച്ചിരി മാറി അഭിനയം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയപ്പോ അമ്മു ഫയലിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തു യെസ്... എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ നോക്കി അമ്മുന്റെ എസ്പ്രെഷൻ കണ്ട് അച്ഛൻ ചെറുതായി ഒന്ന് ഞെട്ടി... (ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആണേ😝) സർ... ഫ്രീയാണോ എനിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ... അച്ഛൻ റിക്വസ്റ് ചെയ്തതും അമ്മു കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത വാച്ചിലേക്കു നോക്കി മുന്നിലെ സീറ്റ് ചൂണ്ടി മ്മ്‌മ്മം take your seat... സ്വന്തം സീറ്റിൽ ചാരി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അമ്മു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ദേ വീണ്ടും ഞെട്ടി... അല്ല,,അമ്മുസേ.. നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി അറിയാം... അച്ഛന്റെ അല്ലെ മോള്... ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതെ ഉള്ളു😆 അച്ഛൻ ബാക്കി പറ😁 ബാക്കി സ്ക്രീനിൽ..... {@office}

ഹാ . പറയു... (അച്ഛൻ സർ... എന്റെ പേര് കിഷോർ... ഞാൻ അമ്മു, i mean അമൃതടെ കോളേജിൽ ആണ്... ഓഹ്... എനിക്ക് എവിടെയോ മുഖ പരിചയം തോന്നി... മോൻ അവിടെ ന്താ ചെയ്യണേ... ഞാൻ MBA ഫൈനൽ year ആണ്... ഓഹ്.... അത് കഴിഞ്ഞു എന്താ പ്ലാൻ ഞങ്ങ ഫ്രണ്ട്‌സ് കൂടി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശം.... ഗുഡ്... അല്ല,,, വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല... അത് പിന്നെ... സർ... എനിക്ക്... താൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ... ന്താണ് വിഷയം... സർ... എനിക്ക് അമ്മുനെ ഇഷ്ടമാണ്... ഞാനത് അവളോട് മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്... പക്ഷെ, അച്ഛന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് ഒരു റീപ്ലേ തന്നില്ലയിരുന്നു... ഇന്നലെ സർ അവളോട് കല്യാണ കാര്യം എന്തോ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് എന്നോട് അവളുടെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയുന്നേ... സാറിന്റെ അടുത്തു അവൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു... ആൾ വന്ന മുതൽ ആകെ സാഡ് ആയിരുന്നു... ഞാൻ സംസാരിക്കാം ന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാ... അതാ ഞാൻ.... ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ കിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന വരെ അച്ഛൻ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു... അവൻ നിർത്തിയതുo അയാൾ അടുത്തിരിന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവനു നേരെ നീട്ടി... മോൻ ഇത് കുടിക്ക്... ന്നിട്ട് പറയാ ബാക്കി....

കിച്ചു വെള്ളo മുഴുവനും ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു (ടെൻഷൻ കൊണ്ടാ) പതുക്കെ തല പൊക്കി അച്ഛനെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ അവനെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കാണ്‌... ഇവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആളും ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... ഞാൻ അവളോട് കല്യാണം ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് അവൾക്ക് ആരോടെലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ... അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ പോലും ഞാൻ നടത്തില്ല... അറിയാം...സർ... അവൾ അച്ഛനോട് പറയു പോലുല്ല എന്ന തീരുമാനം ആയിരുന്നു... അച്ഛനായിട്ട ഇങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ആളെ മാത്രേ സ്വീകരിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന ആളാ... ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ... മോനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല... എനിക്ക് അമ്മ മാത്രേ ഉള്ളു.... പേര് അമൃത ന്ന് തന്നെയാണ്... അച്ഛൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചതാ... കണ്ട ഓർമ പോലും ഇല്ല... അമ്മക്ക് ഒരു ആങ്ങള മാത്രേ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയനുള്ളു.. ആഹ്... ആള് കുറച്ചു ദിവസായി എപ്പോഴും ചിരിയുo പാട്ടും ഒക്കെ.. അപ്പൊ ഒരു ഡൗട് തോന്നി എറിഞ്ഞു നോക്കിയതാ കല്യാണക്കാര്യം...

ഒന്നും മിണ്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്... അല്ലെ എന്നോട് പറയുന്നതാണെ അമ്മുനോട് ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച പത്തും അവൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അച്ഛനെ കുറിച്ചാവും... ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്... ഇനി ഒരു അച്ഛനില്ലാത്ത വിഷമം മോൻ കരുതണ്ട... സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ കണ്ടോ... ഇത് നമ്മക്ക് നടത്തം... ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ കിച്ചു ഒന്ന് ഞെട്ടി അയാളെ നോക്കി... പതിയെ പുഞ്ചിരിച്ചു... അല്ല,, ഞങ്ങളെ കുറിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടേ... തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം ഒക്കെ എന്റെ മോൾക്കുണ്ട്... അവള് കണ്ടെത്തുന്ന പയ്യൻ സമ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞാലും അവളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടുന്ന ആളായിരിക്കും എന്നു എനിക്കറിയാ... എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയ മതി... കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല... താങ്ക്യൂ സർ... സാറല്ല,,, അച്ഛൻ... അങ്ങനെ വിളിച്ചതി... കേട്ടല്ലോ കിച്ചുവിന്റെ കണ്ണ്‌ നിറഞ്ഞു... അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി... അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു....

ചടങ്ങുകളൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ... നാളെ മോൻ അമ്മയേം കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വാ... അവനെ അടർത്തി മാറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു... കിച്ചു ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി.... 【@home】 അമ്മു കണ്ണു കലങ്ങി അച്ഛനെ നോക്കിയപ്പോ അച്ഛൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൾക്ക് സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു... അമ്മു അദ്ദേഹത്തെ മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.. I love u acha... ദെ നോക്കിയേ.. ഇതൊന്നും ഇനി അമ്മ അറിയണ്ട ട്ട... ഒരു കല്യാണാലോചന പോലെ അങ്ങു പൊക്കോട്ടെ... അവളുടെ തലയിൽ തട്ടി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു... അവളും തലയാട്ടി.... ######################## അപ്പൊ നാലാൾക്കും പറഞ്ഞത് ഓർമ ഉണ്ടല്ലോ... അവള് വരുമ്പോ ഞാൻ ഒട്ടും മൈൻഡ് ആക്കുല... നിങ്ങളും മറക്ക്, വിട്ടുകള ന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ സെന്റി ആകണം... കിച്ചു ജാതി പ്ലാനിംഗിൽ ആണ്.. വൈകീട്ട് അമ്മു ന് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി കരുതിയേക്കണേ.. എന്താവുമോ എന്തോ😝 എല്ലാരും പറഞ്ഞു സെറ്റ് ആക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിട്ടു.. അമ്മു വന്നപ്പോ നല്ല കൂൾ ആയിരുന്നു...

നാല് പേരും പരസ്പരം നോക്കി... എടി... ഇനി ഇവള് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ...(ഐശു ആ...(കൊറസ് ഹലോ... നിങ്ങ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ... ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണല്ലോ... അമ്മു ബാഗ് സീറ്റിൽ വച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാ.. നീയില്ലാതെന്റെ കുറവാ.. വാ വന്നിരിക്ക് ദിയ അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെടി.. എന്തായി.. ഇന്നലെ കിച്ചു ഏട്ടൻ അച്ഛനെ കണ്ടോ... ഋതു എല്ലാരേം നോക്കി അമ്മുനെ നോക്കി ആടി.. അതച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു.. അടിപൊളി പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞ നിർവൃതിയിൽ എലാം കൂടി ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന്... ഹേ😲 അതെന്താ... ഐശു ഞെട്ടി ചോദിച്ചു എടി... അച്ഛൻ എന്റെ ഇഷ്ടം കണ്ട സമ്മതിച്ചത് നേര... പക്ഷെ എന്റെ ബെറ്റർ ഹാഫിനെ അച്ഛന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തതിൽ അച്ഛന് നല്ല വിഷമം ണ്ട്... അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് അച്ഛന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ... കിച്ചു ഏട്ടനെ മറക്കാം ന്ന്... എടി ഇവൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ആടി... ഋതു അനുന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അമ്മു... നിനക്ക് എന്താ...

എന്താ പറയണെന്ന് വല്ല ബോധം ണ്ടോ... അച്ഛന് നിന്റെ സന്തോഷം അല്ലെ വലുത്... എല്ലാം പോട്ടെ നിനക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റോ... കിച്ചു ഏട്ടന് പറ്റും ന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ... നീ എന്താ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തെ അനു കലിപ്പിൽ അവളോട് ചോദിച്ചു. അയ്യേ... പൂയ്... വിശ്വസിച്ചേ... എടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെന്ന് കിച്ചു ഏട്ടന്റെ അടുത് പറയും... കിച്ചു ഏട്ടൻ വിശ്വസിക്കും... ബുഹഹ്ഹ... ശരിക്കും വട്ടണല്ലേ.. ദിയ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇല്ലെടി... ഇന്നലെ ആ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോരം ടെന്ഷന് അടിച്ചു ന്നറിയോ... അല്ല,, എന്നിട്ട് നീ എങ്ങനെ കരോക്കെ അറിഞ്ഞേ എന്നോട് ഇന്നലെ തന്നെ അച്ഛൻ നടന്നതെല്ലാം കോറക്ട ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു...😋 ആ പിന്നെ... ഞാൻ കിച്ചു ഏട്ടന്റെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ആക്ടിങ് ആവും... കൂടെ നിന്നെക്കണം ട്ട.. ഞാനൊന്ന് വാഷ്‌റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാ അമ്മു അതും പറഞ്ഞു എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ആരെ ഭഗത് നിക്കും(ദിയ ആ😇😇(കോറസ് ഇതിപ്പോ അജു വർഗീസ് പറഞ്ഞ പോലെ കിച്ചു ഏട്ടന്റെ പെങ്ങൾ ആയ നമ്മക്ക് കിച്ചു ഏട്ടന്റെ പ്ലാൻ അറിയാം...

അമ്മുന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയ നമ്മക്ക് കിച്ചു ഏട്ടന്റെ പ്ലാൻ അറിയില്ലല്ലോ.... എന്തെരോ എന്തോ... അല്ല,ഇന്ന് വൈകീട്ട് പെണ്ണ് കാണൽ ഉള്ളത് നേരല്ലേ... നമ്മക്ക് പോണ്ടേ ഋതു എല്ലാരേം നോക്കി ചോദിച്ചു നമ്മക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നേരെ പോവാം... ######################## ഇന്റർവെല്ലിന് അമ്മുനെ കണ്ട വഴിക്ക് കിച്ചു മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു... അമ്മു അവന്റെ അടുത്ത വന്ന് നിന്നിട്ടും അവൻ അവളെ നോക്കിയില്ല... കിച്ചു ഏട്ടാ... എനിക്ക് സംസാരിക്കണം... അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മു... ഇന്നലെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല... വിട്ടേക്ക്... കിച്ചു അവളെ നോക്കാതെ സിഡിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... പെങ്ങമ്മാരെ മുഖം കണ്ടപ്പോ അവൻ എന്തേ എന്ന് കണ്ണു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... നാലാളും ഒന്നുമില്ല എന്ന് തലയാട്ടി... അപ്പോഴേക്ക് ബാക്കി ഉള്ളവരോട് നാലും രണ്ടാളെ പ്ലാനും പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാ അത് പറയാൻ തന്ന്യാ.. ഞാൻ വന്നേ... ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു.. കിച്ചു ഏട്ടൻ അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് ട്ട... മറക്കണം...

അമ്മുന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ട് കിച്ചു ന് ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അച്ഛനും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന അവൻ ഊഹിച്ചു കിച്ചു ഏട്ടൻ ഇന്നലെ എന്നെ പറ്റിച്ചതാന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി... പക്ഷെ അത് തന്നെയാട്ടോ എന്റെ തീരുമാനം... തുടങ്ങി അവരോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ അമ്മു കിച്ചുനോടും പറഞ്ഞു... അവൻ ഞെട്ടി സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റു... കിച്ചു ഏട്ടന്റെ അമ്മക്ക് അച്ഛൻ ഇന്ന് വിളിക്കാം ന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... എനിക്കുള്ള ആലോചന തൽക്കാലത്തേക്ക് അച്ഛൻ നിർത്തി വച്ചു... അമ്മു... നീ.. നീ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ... അച്ഛൻ... അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചത് പൂർണ മനസ്സോടെ തന്ന്യാ.. എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനാ.. നീയെന്തിനാ പിന്നെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഓരോന്ന് പറയാൻ പോയേ... നീ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനാ... ഞാൻ... പ്ലീസ് അമ്മു എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്... കിച്ചുവിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇടറി തുടങ്ങിയിരുന്നു.... ഇവനെന്താണീ കാണിക്കണേ... കരയോ ഇപ്പൊ സിദ്ധു കിച്ചു നെ ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ എല്ലാരോടും ആയി ചോദിച്ചു ഏട്ടാ .. ഇതേപോലൊരു സീൻ നമ്മ അഞ്ചാറു മാസം മുന്നേ കണ്ടില്ലെടാ....

അച്ചു എല്ലാരേം നോക്കി പതിയെ ചോദിച്ചപ്പോ ഒക്കെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സിദ്ധുനെ നോക്കി... അവൻ എല്ലാർക്കും ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... ദേ... ഇരിക്കുന്നു... ഭർത്താവുദ്യോഗസ്ഥൻ... അന്നിവിടെ കരഞ്ഞു അലമ്പാക്കിതാ... ന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കണ കേട്ടില്ലേ... അരുൺ കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സിദ്ധു പിന്നേം എല്ലാരേം നോക്കി ഇളിച്ചു അനുന്റെ മടിയിൽ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു... കിച്ചു തിരിച്ചു എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വന്നിരുന്നു... അനു.. ഐശു... ഒന്ന് പറയെടി അവളോട്... ഞാൻ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന്... അച്ഛനോട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ... കിച്ചു അവരെ നോക്കി കെഞ്ചുന്ന പോലെ പറഞ്ഞപ്പോ അരുൺ അവന്റെ തല പിടിച്ചു അമ്മുന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു.... അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കണ അമ്മുനെ കണ്ടതും അവൻ ആഞ്ഞൊന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി നോക്കി നിന്നു... പണി തന്നതാണെന്ന മനസ്സിലായപ്പോഴാ അവനു ശ്വാസം നേരെ വീണത്... പറ്റിച്ചതാണല്ലേ😆 അതേലോ... അമ്മു മിത്ത്ന്റെ അടുത്ത ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹ്.. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു....

അതൊണ്ട.. ഞാനും കുറെ സെന്റി അടിച്ചേ... ബൈ ദി ബൈ എങ്ങാനീണ്ടായി എന്റെ അഭിനയം നാറിയത് മറച്ചു വച്ചു കൊണ്ട് കിച്ചു ചോദിച്ചു... ഹോ... പെറ്റ തള്ള സഹിക്കൂല ഭയങ്കര ബോർ ആയിരുന്നു.... അനുവാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്... നീ മിണ്ടരുത്... നിങ്ങ എല്ലാരും കൂടിയ പ്രശനം ഇത്ര വഷളാക്കിയത്... ഇന്നാലെയെ അവളോട് ഞാൻ സത്യം പരായണ്ടതാ.. അപ്പൊ അവരുടെ ഓലക്കേലെ സർപ്രൈസ് കിച്ചു നൈസ് ആയിട്ട് പണി അവർക്ക് കൊടുത്തു... അയ്യട... മനമേ... ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ഞങ്ങ അറിയുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് വന്നപ്പോഴാ.. ദിയ അവനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ഹാ.. പാസ്റ്റ് ഈസ്‌ പാസ്റ്റ്.. സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്... അപ്പൊ പ്രശനം ഒക്കെ സോൾവയില്ലേ... ഇനി ഇപ്പൊ ന്താ ഹഗ്??? അമ്മുവിന് നേരെ രണ്ടു കയ്യും വീശി കൊണ്ട് കിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അവിടുന്ന് യാതൊരു റെസ്പോണ്ടും ഇല്ല... ഹോ.. one two three പറയണോ... one... two... three.... ന്നിട്ടും അമ്മു അനങ്ങിയിട്ടില്ല... അയ്യോ... പാവം കിച്ചു ഏട്ടൻ ഞാൻ കെട്ടിപിടിച്ചാ മതിയോ.... ഐശു അതും പറഞ്ഞു കയ്യും വീശി കിച്ചുന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നതും അവൻ അപ്പുറത് നിന്നിരുന്ന രാഹുലിനെ പിടിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നിർത്തി... ഐശു നേരെ വന്ന് രാഹുലിന്റെ നെഞ്ചിൽ പോസ്റ്റ്...

രാഹുൽ അപ്പൊ തന്നെ അവളെ ലോക്ക് ആക്കി... എന്ന ഞങ്ങ അങ്ങോട്ട്.... അവളേം വലിച്ചു പോവുന്നതിനു മുന്നേ രാഹുൽ എല്ലാരേം നോക്കി പറഞ്ഞു... എല്ലാരും ഒരുപോലെ തലയാട്ടിയതും അവൻ എസ്കെപ് വിത് ഐശു ന്തേ ഇനി നിനക്കും വേണ? കിച്ചു നെ തന്നെ നോക്കണ ഋതു നെ കണ്ടപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചു... ഏയ്.. ഞാൻ ആൾറെഡി പോസ്റ്റാ... അരുണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൂടി നീങ്ങി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഋതു പറഞ്ഞു.. ഓരോ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്കിയപ്പോ കിച്ചു അമ്മുന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു... അമ്മുസേ... കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല.... 🎵പിണക്കമാണോ... എന്നോട് ഇണക്കമാണോ....🎵 Never മൈൻഡ് അമ്മു... നോക്കിയേ... നീ എന്നെ കുറെ പിന്നാലെ നടത്തിലെ... അപ്പൊ ഞാൻ ജെസ്റ് ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചതല്ലേ... സോറി... ചിരിച്ച.... പ്ലീച്... അമ്മു തിരിഞ്ഞു അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... I love you kichu etta...😘 അവന്റെ കവിളിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്ത് കൊണ്ട് അമ്മു പറഞ്ഞു Love you too ammuse....😍 അവനും കൊടുത്തു ഒരുമ്മ.... ######################## വൈകീട്ട് പെൻപടകളൊക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നേരെ അമ്മുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. സിദ്ധുവും അരുണും കിച്ചുവിന്റെ കൂടെ വരാം ന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മുവിന്റെ അമ്മയോട് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന നിലക്കാണ് അച്ഛൻ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്...

കിച്ചുവും അമ്മയും വന്നപ്പോ തൊട്ട് അമ്മു നിന്ന് വിറക്കുന്നുണ്ട്... പൊന്നു അമ്മു നിനക്കെന്തിനാ ഇത്ര ടെൻഷൻ... ഇതൊരു ഫോമലിറ്റിക്ക് അല്ലെ... കല്യാണം ആൾറെഡി ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ... നീയങ്ങനെ ആയ എങ്ങനാ... അനു അവളെ തോളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞു ആഹ്... നിനക്കങ്ങനെ പറയാ... എനിക്ക് ഓർത്തിട്ട തന്നെ എന്തോ പോലെ അമ്മു പിന്നേം വിറക്കാണ്... അമ്മുവിന്റെ അമ്മ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാം അവളേം കൂട്ടി താഴേക്ക് ചെന്നു... അമ്മ കൊടുത്ത ചായ ട്രേ യും എടുത്തു അമ്മു ഹാളിലേക്ക് പോയി... പിന്നാലെ പലഹാരങ്ങൾ എടുത്തു അനുവും ഋതുവും... ഐശുവും ദിയയും ഹാളിൽ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നു.... കിച്ചുവിന് ചായ കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മു തല ഉയർത്തി നോക്കിയേ ഇല്ല... കിച്ചുവിന്റെ അമ്മ അവളെ കൈ പിടിച്ചു ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്... അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മറുപടിയും പറയുന്നു... മോന് എന്തേലും മോളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെ ആയിക്കോട്ടെ... അമ്മുവിന്റെ അമ്മ കിച്ചു നെ നോക്കി പറഞ്ഞു... അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അമ്മയെ നോക്കി...

ഇനി എന്ത് സംസാരിക്കാൻ.. പെട്ടെന്നാണ് അച്ഛന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് എല്ലാവരും ഞെട്ടി അച്ഛനെ നോക്കി... അല്ല,,, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോന്നാ... വേണേ മോൻ പോയി സംസാരിച്ചോ... അമ്മു മോനേം കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പൊക്കോ.... അച്ഛൻ തപ്പി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്മുനെ നോക്കി... കിച്ചു എല്ലാർക്കും ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു അമ്മുന്റെ പിന്നാലെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു... പിന്നാലെ പെൻപടകളും പോയി... നാലാളും മുകളിലെ ഹാളിൽ അവരെ വരവും കാത്ത് ഇരുന്നു... അതേ... പെണ്കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു... ന്താ പേര്... സിദ്ധു വന്നു അനുന്റെ തൊട്ട് അടുത്തായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അയ്യോ ചേട്ടാ... വാക്കൻസി ഇല്ലല്ലോ... ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു കോന്തന്റെ വലയിൽ വീണു... അനു പറയുന്ന കേട്ട് എല്ലാരും ചിരിച്ചു.... കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അകത്തേക്ക് പോയവരെ കാണാതെ എല്ലാം കൂടി വാതിൽ തല്ലി പൊളിച്ചാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.... കിച്ചു ന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു എൻഗാജ്മെന്റും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു കല്യാണവും ഉറപ്പിച്ചു അവര് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി.............. തുടരും..

