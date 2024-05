മിഴിനീർ: ഭാഗം 19

രചന: പ്രഭി

ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ പിന്നിൽ അവര് ആരും ഇല്ല... ദൈവമേ ഇനി എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ട് പോകുവാണോ.... ചോദിച്ച ചെലപ്പോ അതിന് ആവും ചീത്ത കേൾക്കുക... ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു... വരുന്നത് വരുന്നിടത്തു വച്ച് കാണാം....



എന്നാലും എനിക്ക് പേടി ആവാൻ തുടങ്ങി.... രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി... മാത്രം അല്ല റോഡിൽ ആരും ഇല്ല.. ശൂന്യം...... ആകെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചം മാത്രം... എന്റെ നെഞ്ച് ഇടിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായി കേൾക്കാം....



പെട്ടന്ന് ആണ് വണ്ടി നിന്നത്... അത് തന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ട് വന്നത് ആ... ദേവി.... ഏട്ടനെയും ഏട്ടത്തിയെയും ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ... അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ... എന്റെ ദേവി....



"ഡീീ സ്വപ്നം കണ്ടു കൊണ്ട് ഇരിക്കാതെ ഇറങ്ങിക്കെ..... "



"എന്തിനാ... ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്... അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ... നമുക്ക് തിരിച്ച് പോവാം... "



"നിന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ അത് കേട്ടാൽ മതി... കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണ്ട... "



സാറ് ഒച്ച വച്ചതും ഞാൻ വേഗം ചാടി ഇറങ്ങി... ഒപ്പം സാറും ഇറങ്ങി... എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് വിറയൽ തുടങ്ങി.... സാറ് വണ്ടിയിൽ ചാരി നിന്ന് എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടം കണ്ണ് ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കി...

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿



എന്റെ നോട്ടം നേരിടാൻ ആവാതെ അവള് തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു... ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.... ഇടക്ക് ഇടക്ക് ഇടം കണ്ണിട്ട് അവള് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്....



"ഇങ്ങ് അടുത്ത് വാ... "



എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവള് തല ഉയർത്തി ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി...



"നിന്നോട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞത്.. "



"എന്തിനാ..... "



"വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി... തിരിച്ച് ചോദ്യം ഒന്നും വേണ്ട.... "



"മ്മ്.... "



മടിച്ചു മടിച്ചു അവള് എന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് അടുത്തു.....ഞാൻ എഴുനേറ്റ് അവൾക്ക് ഒപ്പം നിന്നതും അവള് ഒരടി പിന്നിലെക്ക് നീങ്ങി... അവള് പോയ അതെ സ്പീഡിൽ വലിച്ച് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.... കൈ ഞാൻ ഇടുപ്പിലെക്ക് ഒന്ന് അമർത്തിയതും അവള് ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി.. ഒപ്പം ആ കണ്ണുകൾ എന്റെ മുഖത്തെക്കും പതിച്ചു... തല കുനിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ കാതോരം ചെന്ന് പറഞ്ഞു......

"ഹാപ്പി ബര്ത്ഡേ... "

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

പെട്ടന്ന് സാറ് എന്റെ ചെവിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചു.... നടക്കുന്നത് സത്യം ആണോ അതോ എന്റെ തോന്നൽ ആണോ എന്ന് മനസിലായില്ല.. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തറഞ്ഞു നിന്നു... പതിയെ എന്റെ മേൽ ഉള്ള സാറിന്റെ കൈ അയഞ്ഞു വന്നു... എന്നെ വിട്ട് മാറിയിട്ട് സാറ് വീണ്ടും വണ്ടിയിൽ ചാരി നിന്നു...



"ദേവിക..... "



"മ്മ്.... "



"ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ... ഹാപ്പി ബര്ത്ഡേ... "



"ബര്ത്ഡേ ആരുടെ... "



"നീ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുവാണോ... ഇറ്റ്സ് 12 നൗ... നിന്റെ ബര്ത്ഡേ അല്ലേ.... "



എന്ന് സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉള്ളിൽ നന്നായി ചിരിച്ചു...



"അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാം... എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ടോ... അതോണ്ട് അല്ലേ എന്നെ വിഷ് ചെയ്തത്... "



"കോപ്പാണ്.... ഒന്ന് പോടീ... ഇതൊക്കെ ഏട്ടത്തിയുടെ പ്ലാൻ ആണ്... അപ്പൊ ചുമ്മാ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി... അത്രേ ഒള്ളൂ... മോള് കൂടുതൽ കാട് കയറി ചിന്തിക്കണ്ട..... "



അപ്പോഴേക്കും ഏട്ടൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു.... വണ്ടി നിന്നതും ഏട്ടത്തിയും മാളു ചേച്ചിയും വന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചു... എന്നെ വിഷ് ചെയ്തു... ഏട്ടന്മാരും വിഷ് ചെയ്തു... കേക്ക് ഒക്കെ ആയാണ് അവര് വന്നത്.. അത് കട്ട്‌ ഒക്കെ കട്ട്‌ ചെയ്തു... കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു...

തിരിച്ച് പോവാൻ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിലും സങ്കടം ആയിരുന്നു... സാറ് എന്നെ വിഷ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു നിമിഷം അറിയാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സ്വപ്നം കണ്ട് പോയി... എല്ലാം മറന്ന് സാറ് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു... ചീട്ട് കൊട്ടാരം തകരും പോലെ എല്ലാം പോയി......



വീട്ടിൽ എത്തിയതും ഞാൻ ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ പോലും ചെയ്യാതെ സോഫയിൽ പോയി കിടന്നു.... ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു എപ്പഴോ ഉറങ്ങി......



രാവിലെ ഉണരുമ്പോ ഞാൻ പതിവിലും വൈകിയിരുന്നു... സമയം നോക്കുമ്പോ ഏഴ് മണി... ഞാൻ വേഗം കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി താഴേക്ക് ചെന്നു... താഴെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്...



"ഹാപ്പി ബര്ത്ഡേ മോളെ.... "



അച്ഛൻ ആണ് ആദ്യം വിഷ് ചെയ്തത്... പിന്നെ അമ്മയും വിഷ് ചെയ്തു ഒപ്പം ഒരു സ്നേഹ ചുംബനവും...



"നീ വന്ന് ഈ കേക്ക് കട്ട്‌ ചെയ്തേ.... "



"ഏഹ് പിന്നെയും കേക്ക്... ഇതൊക്കെ എന്തിനാ.... "



"അത് നിങ്ങള് രാത്രി മുറിച്ചത് അല്ലെ... പാവം ഈ വയസ്സനെയും വയസ്സിയെയും ആരും കൊണ്ട് പോയില്ല... ഇത് എന്റെ മോൾക്ക്‌ അച്ഛൻ വാങ്ങിയത് ആണ് വാ.... "

"എന്തിനാ അച്ഛാ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വെറുതെ പൈസ കളഞ്ഞത്.... എനിക്ക് എന്ത് പിറന്നാൾ... ഞാൻ ജനിച്ചതേ ശാപം പിടിച്ച ഒരു ജന്മം ആയാണ്... വീട്ടിൽ എന്നും കിങ്ങിണി മോൾടെ പിറന്നാളെ ആഘോഷിക്കു...ആഘോഷം പോയിട്ട് അന്ന് ഒരു പുതിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല... അതെല്ലാം പോട്ടെ... ആ വീട്ടിൽ ആരും അതൊന്നും ഓർക്കാർ പോലും ഇല്ല... എന്തിന് സ്വന്തം അച്ഛൻ പോലും.... പക്ഷേ.... പക്ഷേ... ഒരിക്കെ ഞാൻ ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ട്ടോ... കോളേജിൽ വച്ചു... അതൊക്കെ എന്റെ അനുന്റെ പണി ആയിരുന്നു.. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പഴാ ദേ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ... "



പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല... സങ്കടം കൊണ്ട് വാക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല...



"മോളെ.... കരയല്ലേ... ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസം ആയിട്ട്.... "



"ഇല്ല അച്ഛാ... എനിക്ക് എന്നും ഈ ദിവസം സങ്കടം മാത്രം ആണ്... ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിൽ ആണ് വരുന്നത് ഓരോന്ന് ഓർത്തിട്ട്.... "



"അയ്യേ... അച്ഛന്റെ കുട്ടി കരയാ....ഒരു കേക്ക് കട്ട്‌ ചെയ്യാൻ ആണോ ഇത്രേം സങ്കടം... കണ്ണ് ഒക്കെ തുടചേ...വാ... "



🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

അവളെ ശ്രെദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നു എങ്കിലും അവള് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും വന്ന് വീണത് എന്റെ നെഞ്ചിൽ ആണ്... അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ അവളെ കൊണ്ട് കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട്‌ ചെയ്യിപ്പിച്ചു....

ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വിളിച്ചത്...



"കിച്ചു..... ഒന്ന് വന്നേ സംസാരിക്കണം... "



ഞാൻ അച്ഛന്റെ പിന്നാലെ ഓഫീസ് റൂമിലെക്ക് പോയി...

"ഇന്ന് രാത്രി മോളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ ഇപ്പൊ തന്നെ കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട്‌ ചെയ്യിച്ചത്.... നിങ്ങള് എപ്പഴാ ഇറങ്ങുക.... "



"എങ്ങോട്ട്.... അച്ചൻ നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദേശിച്ചത്‌ ആരെയാണ് എന്ന് മനസിലായില്ല.... "



"നീയും ദേവു മോളും... "



"ഏഹ്.... "



"അശോക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ... "



"ഇല്ല... "



"നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ്‌ന് മോഡൽ ആയിട്ട് മോളെ ഞാൻ സജെസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്‌ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ... അതിന്റെ ഷൂട്ട്‌ ഉടനെ വേണം... നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോവുന്നു... സഞ്ജുന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണ്... അവിടെ ഔട്ഡോർ ഷൂട്ട്‌ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു... "



"അതിന് ഞാൻ പോവുന്നത് എന്തിനാ... "



"എടാ മോള് ആദ്യം ആയിട്ട് ചെയ്യുവല്ലേ... പെട്ടന്ന് ഓക്കേ ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ തങ്ങണം....നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ അവിടെ ഉണ്ട്.. ബാക്കി ഷൂട്ട്‌ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു.... നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് റൂം ബുക്ക്‌ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്... "



"ഞാൻ പോവില്ല... ആര് പറഞ്ഞിട്ട അച്ഛൻ അവളുടെ പേര് പറഞ്ഞത്... ഇതൊന്നും ചെയുക പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇണ്ടാവില്ല... വെറുതെ നമ്മളെ നാണം കെടുത്തും... ഇവിടെ വേറെ മോഡൽസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ.... "



"ദേ നീ എന്റെ അച്ഛൻ ആവാൻ നിക്കണ്ട... പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി... നീ അവളെയും കൊണ്ട് പോവും... പോയത് പോലെ തിരികെ കൊണ്ട് വരും... പിന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ കരയിക്കാൻ ഉള്ള വല്ല പരുപാടിയും ഉണ്ടേൽ അതിന് വച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി... "



"അച്ഛാ......ആാാാാ.... "



"എന്താടാ... അയ്യോ ഞാൻ മോൾക്ക്‌ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു.... "



അതും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പോയപ്പോ ഞാൻ കൈ ചുരുട്ടി ടേബിളിൽ അടിച്ചു... ചെ.... ഇവള് കാരണം എന്റെ വീട്ട്കാർക്ക് പോലും എന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു വിലയും ഇല്ല... പുല്ല്.... നിനക്ക് ഉള്ള പണി ഞാൻ തരാം... മൂന്ന് ദിവസം കൈയിൽ കിട്ടുമല്ലോ... ഒട്ടും കരയിക്കില്ല... അവിടെ എല്ലാരുടേം മുന്നിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും ഞാൻ....

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

"പറ്റൂല്ല... എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റൂല്ല.... "



"അതെന്താ..... "



"എനിക്ക് പേടിയാ അച്ഛാ... "



"നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ... ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ... "



"ഇത് കേട്ടോ അമ്മേ... വേറെ എത്ര പേര് ഉണ്ട്... ഇത് വരെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിലക്കാത്ത എന്നെ തന്നെ കിട്ടിയുള്ളൂ അച്ഛന്... ഞാൻ മിണ്ടൂല.... "

അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ തല കുനിച്ചിരുന്നു... കണ്ണൊക്കെ തുടക്കും പോലെ കാട്ടി ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കി... പതിയെ തല പൊക്കി നോക്കുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കി നിന്ന് ചിരിക്കുവാ....

"അയോടാ.... ഈ അഭിനയം മതി അവിടെയും... അല്ലെ സാവിത്രി... "



എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അച്ഛനെ നോക്കി കണ്ണ് ഉരുട്ടി.....

"എന്റെ ദേവു.... നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശെരി ആവും... ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നിന്നിട്ട് ആണ് ആ ചെക്കൻ നിന്റെ തലയിൽ കയറുന്നത്... പേടി ഒക്കെ മാറ്റി വച്ചിട്ട് എന്റെ മോള് പോവാൻ റെഡി ആവാൻ നോക്ക്.... ദേ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാതെ നിന്റെ സാറിനെ കൈയിൽ കിട്ടുവാ... ആ കരിങ്കൽ പോലത്തെ ഹൃദയം ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കേറാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസും കളയണ്ട... "

"എന്താ.... അപ്പൊ അച്ഛൻ മോഡൽ.. ഷൂട്ട്‌ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോ... "



അമ്മ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ കേട്ട് വണ്ടർ അടിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി...



"ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടി... ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.... ഈ ആഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസോഡർ നീ ആണ്... സോ...വേഗം പോയി റെഡി ആകു.... "

"ഇത് പറ്റില്ല... ഇത് പറ്റില്ല.... നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്‌ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നു ആഡ് എന്ന്... എനിക്ക് ഒന്നും മനസിലായില്ല... "



"എല്ലാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മനസിലാവും.... ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട.... Do what i said.... "



"അച്ഛാ..... "



ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും നിൽക്കാതെ അച്ഛൻ ഒറ്റ പോക്ക് ആയിരുന്നു.... അവര് പോയതും ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് കിടന്നു..... മൂന്ന് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം പോലെ ആയിരിക്കും... അതും ഞാനും സാറും മാത്രം.... എന്നെ എന്തൊക്ക പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒക്കെ വേദനിപ്പിക്കും..... എന്തായാലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ചെയ്യാം.... എല്ലാരുടേം മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ ആയി മാറി നിൽക്കണ്ട.... അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ പേര് തീരുമാനിച്ചത്....

ഞാൻ വേഗം പോയി കൊണ്ട് പോവാൻ ഉള്ളത് ഒക്കെ എടുത്ത് വച്ചു... ബര്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയി അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്ന ഡ്രസ്സ്‌ തന്നെ എടുത്ത് ഇട്ടു.... റെഡി ആയി ഞാൻ താഴേക്ക് പോയി .. ഇനി എന്നെ കണ്ട് സാറിന്റെ ബിപി കൂടണ്ട.....

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿



അച്ഛൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം ആണ് വന്നത്.... പിന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തോന്നി ഇത് ദൈവം തന്ന ഒരു അവസരം ആണെന്ന്..... ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ അവളോട്‌ ഒരു ഇഷ്ട്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ട്... അവളെ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കാൻ ഇനിയും മനസ്സ് തയ്യാർ ആവുന്നില്ല... ഉള്ളിൽ ഇന്നും ആഴത്തിൽ അനു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അത്....



എന്തായാലും തിരികെ വരുമ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം.... ഒന്നില്ലങ്കിൽ ദേവികയെ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് തയ്യാർ ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കണം.............കാത്തിരിക്കൂ.........

