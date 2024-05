മിഴിനീർ: ഭാഗം 20

രചന: പ്രഭി



എന്തായാലും തിരികെ വരുമ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം.... ഒന്നില്ലങ്കിൽ ദേവികയെ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് തയ്യാർ ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കണം.... ഒന്നില്ലങ്കിൽ ഈ മനസ്സിൽ ദേവിക ഇടം നേടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നന്നേക്കും ആയി അവളെ പടി ഇറക്കി വിടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും...

എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി... ഇവിടെ ഒരാളുടെ മുഖം കടന്നൽ കുത്തിയ പോലെ വീർത്തു വന്നിട്ട് ഉണ്ട്...... വണ്ടിയിൽ കയറി എല്ലാരോടും ചിരിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് അവള് സീറ്റിൽ ചാരി ഒറ്റ ഇരുപ്പ് ആയിരുന്നു... ഇടക്ക് നോക്കുമ്പോ ആള് നല്ല ഉറക്കവും... പിന്നെ ഞാൻ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പോയില്ല...



ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോ പെട്ടന്ന് കൈയിൽ നിന്ന് കണ്ട്രോൾ പോയി... റോഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി തെന്നി മാറി... എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം ആർക്കും അപകടം പറ്റാതെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി... റോഡിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നും ഇല്ല... സീറ്റ്‌ ബെൽറ്റ്‌ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒന്നും പറ്റിയില്ല....



സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ തല വച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു.... മനസ്സ് ഒന്ന് ശാന്തo ആയതും ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ ആയി എഴുനേറ്റു... സ്റ്റാർട്ട്‌ ആക്കും മുന്നേ ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി.. ആകെ പേടിച്ച് വിറച്ചു ഇരിക്കുവാ...



"എന്താ.... പറ്റിയെ.... "



"ഒന്നും പറ്റിയില്ല... പറ്റാൻ ഉള്ളത് ഒക്കെ നേരത്തെ പറ്റി.... "



"എന്തിനാ എപ്പഴും ഇങ്ങനെ എന്നെ കുത്തി നോവിക്കുന്നത്.... ഞാൻ എന്താ പറ്റിയെ എന്ന് മാത്രം അല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ... "



"നീ തന്നെ ആണ് എന്റെ പ്രശ്നം അത് എന്താ നിനക്ക് മനസിലാവാത്തെ... "



"എനിക്ക് മനസിലാവുന്നുണ്ട്... പക്ഷേ... "



"എന്ത് പക്ഷേ.... നിനക്ക് ഒന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒക്കെ അഭിനയം... ഇങ്ങനെ കടിച്ച് തൂങ്ങി കിടക്കാതെ ഒന്ന് പോയി തന്നാൽ ഇച്ചിരി എങ്കിലും എനിക്ക് സമാധാനം ആകുമായിരുന്നു.... "



"സാർ... ഞാൻ.... "



"ഒന്ന് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുവോ ശല്യം... "

അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ആക്കി... പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ കരച്ചിൽ ആയിരുന്നു... എനിക്ക് ആണേൽ അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് കലിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി....



"ഓഹ് നിർത്തോ.... നീ എത്ര മുതല കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയാലും എന്റെ മനസ്സ് മാറില്ല ദേവിക.... എടി നിന്നോട് ആ പറഞ്ഞത്.... പ്ലീസ് shut up....... "

🌿🌿🌿🌿🌿🌿



സാറിന്റെ ഒച്ച കേട്ടതും ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി... ഷാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വാ പൊത്തി... ശബ്ദം പുറത്ത് വരാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞു... സാറ് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്ക് ഓർക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി...



കിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അമ്പിളി മാമനെ വേണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് സാറിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഞാൻ ശെരിക്കും സാറിന് ഒരു ശല്യം തന്നെ ആണ്..



എന്തൊക്കെയോ ഓർത്ത് ഇരുന്നതും വണ്ടി പെട്ടന്ന് നിന്നു... തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് വലിയ ഒരു ഹോട്ടൽ ആണ്... ആരൊക്കെയോ അവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്... വണ്ടി നിർത്തി സാറ് ഇറങ്ങി... എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞാനും ഇറങ്ങി...

"ഹായ്.... വെൽക്കം mr & mrs കിഷോർ.... "



"ഹേയ്... മാൻ... "



സാറ് എല്ലാരോടും ചിരിച്ച് കൂൾ ആയി വർത്താനം പറയുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു...



"ഹായ് ദേവിക... ഞാൻ സഞ്ജു... ആഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആണ്... "



ഞാൻ പുള്ളിയെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു...



"ആരെയും അങ്ങോട്ട്‌ പരിജയം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു... ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്റ്റാഫ്‌ ആണ്.... "



ബാക്കി ഉള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ജു തന്നെ പറഞ്ഞു... ഞാൻ അവരെയും നോക്കി ചിരിച്ച് കാണിച്ചു... പിന്നെ നേരെ റൂമിലെക്ക് പോയി.... ഞാൻ നേരെ പോയി സോഫയിൽ കിടന്നു... സാറ് ബെഡിൽ പോയി കിടന്നു...



ഒന്ന് relax ആയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എത്തിയ കാര്യം... സാറിനെ നോക്കാനോ മിണ്ടാനോ പോയില്ല... ഇനി എന്തായാലും കെഞ്ചി ഞാൻ പിന്നാലെ പോവില്ല... സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്ന് ഒരു കുറ്റം അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളു.... ഹും അതൊക്കെ ഒരു കുറ്റം ആണോ... ഇനി ഇപ്പൊ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്ന് വച്ച് എനിക്ക് എന്താ.... ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട്... ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും തട്ടി വാങ്ങിയത് അല്ലലോ... ദൈവം ആയി തന്നത് അല്ലെ... വിധി.... ആരെയും മറന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല.... ഒരു ഇച്ചിരി സ്നേഹം.... കരുതൽ അത്രേ അല്ലെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ...



പെട്ടെന്ന് ആണ് ഡോർ ബെൽ മുഴങ്ങിയത്... ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത്‌ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി... അപ്പോഴേക്കും സാറ് പോയി വാതിൽ തുറന്നു.... പെട്ടെന്ന് ആണ് സാറിനെ തട്ടി മാറ്റി നേരത്തെ കണ്ട സഞ്ജു ഏട്ടൻ കയറി വന്നത്...



"ആഹാ മോഡൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാ... ഒന്ന് വന്നേ ആ ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ആ... നാളെ ഷൂട്ട്‌ന് മുന്നേ ഡ്രസ്സ്‌ ശെരിയാക്കാൻ ഉണ്ട്... നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇച്ചിരി തിരക്കിൽ ആ... വേഗം വായോ.... "



ഞാൻ സാറിനെ ആണ് ആദ്യം നോക്കിയത്... പുള്ളി ഈ നാട്ടുകാരൻ അല്ലേ അല്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ ആണ് നിൽപ്പ്... പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല വേഗം സഞ്ജു ഏട്ടന്റെ പിന്നാലെ വച്ച് പിടിച്ചു.... പിന്നിൽ നിന്ന് വാതിൽ അടയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസിലായി സാറും വരുന്നുണ്ട് എന്ന്... അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഒരു കുളിർ മഴ പെയ്തു....

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿



ആദ്യം കരുതി കൂടെ പോവണ്ട എന്ന്... പിന്നെ പരിജയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ആണ്... ഇവൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ആരെയും അറിയില്ല... അതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോ ഒപ്പം പോവാതെ ഇരിക്കാൻ ആയില്ല... സഞ്ജുവിന്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങള് പോയത് വലിയ ഒരു ഹാളിലെക്ക് ആണ്... അവിടെ ഒരുത്തൻ കോട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്‌ ഒക്കെ വച്ച് ഗമയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.... അത് മാത്രം അല്ല അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് കാര്യം ആയി എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്...



ഞങ്ങളെ കണ്ടതും അവൻ ചാടി എഴുനേറ്റു... കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്‌ ഒക്കെ ഊരി മാറ്റി അവൻ വിശ്വാസം വരാത്ത പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്... പെട്ടന്ന് അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് വന്നു...



"ഹേയ്... ദേവിക.... നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ.... "



"ആ.... "



"എടി.. നിനക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ... ഇപ്പഴും മിണ്ടാപൂച്ച തന്നെ ... "



"ആഷിക് അറിയോ ദേവുനെ... ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ.... "



"അറിയോ എന്നോ....എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു... ഞാൻ പ്ലസ് ടു ന് പഠിക്കുമ്പോ ഇവള് പ്ലസ് one..... ഞാൻ കുറെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഉണ്ട്... അല്ലേ ദേവിക.... "



"ആഹാ.... ഇനി അത് വേണ്ടട്ടോ... കിഷോറിന്റെ വൈഫ്‌ ആണ് ഇപ്പൊ... ദേവിക കിഷോർ.... സ്വന്തം കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ്ന് വേണ്ടി ആണ് മോഡൽ ആവുന്നത്... "



"നോ നോ സഞ്ജു... .. അതൊക്കെ അന്ന് അല്ലേ... അന്ന് ഞാൻ പുറകെ നടന്നതിന് കരഞ്ഞു അലമ്പ് ആക്കിയ ആള് ആണ്... പിന്നെ നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല... ഇയാളുടെ ഡാൻസ് കണ്ടു ഫാൻ ആയതാ ഞാൻ... അത് മാത്രം അല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് പാടും... Any way ഹാപ്പി to see you ദേവിക.... നോ... ദേവു..... അപ്പൊ ഞാൻ ആണ് തന്റെ ഡിസൈനർ... Come... Lets സ്റ്റാർട്ട്‌ ഔർ വർക്ക്‌...... "



ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാം കേട്ടു കൊണ്ട് നിന്നതെ ഒള്ളൂ.... ദേവിക ഡാൻസ് ചെയ്യും എന്നത് എനിക്ക് പുതിയ അറിവ് ആണ്... പിന്നെ ഇവള് ഒരു മൂളി പാട്ട് പാടുന്നത് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഇല്ല... ഇവൻ ഇനി ചുമ്മാ തള്ളി മറിക്കുന്നത് ആണോ... പെട്ടന്ന് ആണ് അവൻ ദേവികക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയത്... അവള് ആണെ അത് കാണേണ്ട താമസം അവന് തിരികെ കൈ കൊടുത്തു....



പിന്നെ ഡ്രസ്സ്‌ നോക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു അവർ... ഓരോന്ന് വച്ച് നോക്കി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അവൻ ആണ്... സഞ്ജുവും അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്... അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ ആണ് അളവ് ഒക്കെ എടുത്തത്... ഇവൻ ഡിസൈനർ അല്ല കാട്ടുകോഴി ആണ്.... അവൻ അളവ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ ദേവിക മുഖം ചുളിക്കുന്നുണ്ട്... അവൾക്ക് അതൊന്നും തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി....



എങ്കിലും അവനോട് നിന്ന് വർത്താനം പറയുന്നതിന് മാത്രം ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ല... എന്താ ചിരിയും കളിയും വർത്താനവും... അത് മാത്രം അല്ല അവന് പാട്ട് വരെ പാടി കൊടുത്തു... ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ ശെരി ആവില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെന്ന് പോന്നു.....

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿



ആഷിയും സഞ്ജു ഏട്ടനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഞാൻ പാട്ട് പാടിയത്... അതിന്റെ ഇടക്ക് ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് ഇടം കണ്ണ് ഇട്ട് നോക്കി...അപ്പൊ കണ്ടത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുന്നത് ആണ്... കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഞാൻ റൂമിലെക്ക് പോയത്... സാറ് അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല... ഇത് എവിടെ പോയി ആവോ....



അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി... ഞാൻ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോ സാറ് റൂമിൽ ഉണ്ട്... ആള് നല്ല ഉറക്കം ആണ്... എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ വിശന്നിട്ടു വയ്യ... ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു സാറ് ഇപ്പൊ എണീക്കും ഇപ്പൊ എണീക്കും എന്ന് ഓർത്ത്...



ഇരുന്ന് ഷീണിച്ചു അല്ലാതെ വേറെ ഗുണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല... പിന്നെ എനിക്ക് മനസിലായി സാറ് മനഃപൂർവം കിടക്കുന്നത് ആണെന്ന്... വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അതിന് വഴക്ക് കേൾക്കണ്ടി വരും.... ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ആദ്യം ആയിട്ട് ആണെന്നും എനിക്ക് തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നും സാറിന് നന്നായി അറിയാം... ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന വെള്ളം കുറച്ച് എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ആക്കി പോയി കിടന്നു... ഒരു നേരം ഒന്നും തിന്നില്ല എന്ന് വച്ച് ഞാൻ ചത്ത്‌ ഒന്നും പോവില്ല... അല്ല പിന്നെ.....



രാവിലെ തട്ടും മുട്ടും കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്.... നോക്കുമ്പോ സാറ് പോവാൻ റെഡി ആയി.... ഞാൻ സമയം നോക്കുമ്പോ 7 മണി... ഈശ്വരാ ഇത്രേം നേരം ആയോ...



"ഞാൻ താഴേക്കു പോകുവാ... സമയം ആകുമ്പോ തമ്പുരാട്ടി എഴുന്നുള്ളിയാലും... പിന്നെ ദേ കാർഡ്... താഴേ പോയി വല്ലതും വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി... കൂട്ടിന് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട... "



കാർഡ് ടേബിളിൽ വച്ചിട്ട് സാറ് അങ്ങ് പോയി... ഞാൻ ചെന്ന് ആ കാർഡ് കൈയിൽ എടുത്തു............കാത്തിരിക്കൂ.........

