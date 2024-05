മിഴിനീർ: ഭാഗം 24

രചന: പ്രഭി

പതിയെ ആ കവിളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു.. രണ്ട് കണ്ണും അവള് ഇറുക്കി അടച്ചു... ആ കണ്ണുകളിലും ഞാൻ മുത്തി...

"സോറി..... "

പതിയെ കാതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവള് മുഖം തിരിച്ചു...

"ദേവു ഞാൻ അറിയാതെ... നീ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ... ആം സോറി... "

"വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് സോറി പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല.... മതി... എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും എന്നെ സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സാറിനെ സ്നേഹിച്ചതിനു.... "

ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ മുഖം എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു... അടി കൊണ്ടത് കൊണ്ട് കവിള് ചുവന്നു വന്നു... കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു മുഖവും... ഞാൻ ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി... ആ ചുണ്ടുകളിൽ എന്റെ ചുണ്ട് ചേർക്കുമ്പോ ഒന്ന് വിറച്ചു കൊണ്ട് അവള് എന്റെ മേൽ പിടി മുറുക്കി.... ആ അധരങ്ങളിലെ മധുരം നുകർന്നെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പൂർണമായും അവളിൽ അലിയാൻ കൊതിച്ചു......

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

പെട്ടന്ന് ആണ് സാറ് എന്റെ അധരം കവർന്നത്... ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചു കൊണ്ട് സാറിന്റെ മേൽ പിടി മുറുക്കി.... ദീർഘ നേരത്തെ ചുംബനത്തിന് ശേഷം സാറ് എന്നിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറുന്നതിന് പകരം ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ആകെ മൂടി......

പെട്ടന്ന് ആണ് എന്തോ ഓർത്തത് പോലെ സാറ് എന്നിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറി... എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ കണ്ണീരു തുടച്ചു മാറ്റാതെ ഞാൻ കിടന്നു...

സ്നേഹിക്കും.. അതിന്റെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ആളുടെ സ്വഭാവം മാറും... സാറ് എന്താ ദേവി ഇങ്ങനെ... ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയതും സാറ് കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു... പെട്ടന്ന് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ നെഞ്ചിലെക്ക് വീണു...

ഞാൻ മുഖം ഉയർത്തി സാറിനെ ഒന്ന് നോക്കി... എന്റെ കണ്ണിലെക്ക് നോക്കി നിന്നു കുറെ നേരം... എന്തോ എനിക്കും കണ്ണുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ആയില്ല...

"ദേവു... Do you love me? "

എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റാതെ സാറ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ആ മുഖത്തെക്ക് നോക്കി തന്നെ ഞാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു...

"മ്മ്.... "

" ശെരിക്കും.... "

ഞാൻ ആ മുഖം എന്റെ കൈകളിൽ കോരി എടുത്തു.. രണ്ട് കവിളിലും ഞാൻ മാറി മാറി ചുംബിച്ചു... എന്നിട്ട് ആ മുഖത്തെക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു കള്ള ചിരി ആ ചുണ്ടുകളിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു... എന്നെ ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി കഴുത്തിൽ മുഖം ചേർത്ത് വച്ചു... എന്റെ ശ്വാസ ഗതി ഉയർന്നു.. ഞാൻ ഒന്ന് വെട്ടി വിയർത്തു... സാറ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്നിലെക്ക് അമർന്നു.. കഴുത്തിൽ നിന്നും മുഖം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഓരോ തവണയും എന്നിലെ സ്ത്രീയെ ചുംബിച്ചുണർത്തി... എന്റെ കൈകൾ സാറിന്റെ മുടിയിൽ കോർത്തതും ഒരു വേള മുഖം ഉയർത്തി എന്നെ നോക്കി...

ആ നിമിഷം ആ കണ്ണുകളിൽ എന്നോട് ഉള്ള ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല... പകരം അടങ്ങാത്ത പ്രണയം മാത്രം ആയിരുന്നു.... ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിച്ചു.. എന്നിലെക്ക് ഒരു വസന്തമായി പെയ്തിറങ്ങാൻ ഉള്ള അനുവാദം ചോദിക്കൽ ആയിരുന്നു....

ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ മറുപടി അറിയിച്ചപ്പോ എന്നിലേക്ക് ഒരു മഴയായി എന്റെ കിചേട്ടൻ പെയ്തിറങ്ങി.....നേരം തെറ്റി വന്ന മഴയുടെ അകംമ്പടിയോടെ ഞാൻ എന്റെ നല്ല പാതിയോട് ചേർന്നു.....

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

രാവിലെ ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോ മുറിയിൽ ദേവു ഇല്ല... ടേബിളിൽ എന്റെ പതിവ് ചായ ഉണ്ട്.. ഞാൻ വേഗം പോയി ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് ചായ കുടിച്ചു... അപ്പഴാ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം ഓർത്തത്....

ഇന്ന് ഓഫിസിൽ നേരത്തെ എത്തണം.. മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യും മുൻപ് എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക്‌ ഉണ്ട്... കൊണ്ട് പോവാൻ ഉള്ള ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ കുളിച് റെഡി ആയി...ഞാൻ പുറത്തേക്കു ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദേവു റൂമിലെക്ക് വന്നത്...

"സാറ് പോകുവാണോ... ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നില്ലേ... "

"ഇല്ല... തിരക്ക് ഉണ്ട്... ബൈ... "

അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പെട്ടന്ന് ആണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്.. ഞാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ദേവു അവിടെ തന്നെ അതെ നിൽപ്പ് നിൽക്കുവാ...

"ശെരിക്കും തിരക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ്... ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്... വന്നിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്... അപ്പൊ ഈവെനിംഗ് കാണാം... "

ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തി വേണ്ടത് ഒക്കെ ചെയ്തു... മീറ്റിംഗ് നന്നായി തന്നെ പ്രേസേന്റ് ചെയ്തു...

"ഹലോ കിഷോർ... "

"ഹായ് സർ... "

"പുതിയ മോഡൽ ആരാ... പെട്ടന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന മുഖം.. "

"അത് എന്റെ വൈഫ്‌ ആണ് സർ... ദേവിക.. "

"ഓഹ് റിയലി... മോഡലിംഗ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്... "

"നോ.. നോ... അത് അച്ചൻ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തത് ആണ്... ഇപ്പൊ ആള് പിജിക്ക് പഠിക്കുവാ... "

"ഐ... സീ.... Any way... വൈഫിനോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം... "

"Sure സർ..... "

മീറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ലാപ്പിൽ കിടന്ന ദേവുന്റെ പിക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി... ശെരിയാ അവളുടെ ചിരി കാണാൻ ഒരു പ്രേത്യേക മൊഞ്ചാ....അന്നത്തെ തിരക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ രാത്രി ആയി..

വീട്ടിലെക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദേവുന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഓർത്തത്... ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആ വാങ്ങുക.. പെട്ടന്ന് ആണ് അവളുടെ ഫോണിൽ കുറെ teddy ബിയറിന്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ട കാര്യം ഓർത്തത്... പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഒരു മീഡിയം വലുപ്പം ഉള്ള teddy യെ വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ ഇട്ടു...

ദൈവമേ ഹാളിൽ ആരും ഉണ്ടാവല്ലേ... ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് മതി കളിയാക്കി ഒരു വഴിക്ക് ആക്കും... ദൈവ ഭാഗ്യം ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... ദേവു കാണാതെ ഞാൻ അത് ഒരിടത്ത്‌ ഒളിച്ചു വച്ചു...

ഫ്രഷ് ആയി താഴേക്ക് ചെന്നു... എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു... എന്നത്തെയും പോലെ ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയെയും ദേവുനെയും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചു റൂമിലേക്ക്.. ഞാനും അച്ഛനും ഏട്ടനും ഹരിയും കൂടെ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ കത്തി വച്ചു... അച്ഛന് ദേവു ചെയ്ത ആഡ് കണ്ട് എല്ലാരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറയാൻ ആയിരുന്നു ഉത്സാഹം... അടുക്കള പണി ഒക്കെ ഒതുക്കിയിട്ട് അമ്മയും മാളുവും കൂടെ കൂടി...

കത്തി വയ്ക്കൽ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുറിയിലെക്ക് പോയി... അവിടെ എവിടെയും ആളെ കാണുന്നില്ല... ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ബുക്ക്‌ ഒക്കെ നിവർത്തി വച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുവാ... കാര്യം ആയിട്ട് എന്തോ എഴുതുന്നുണ്ട്....

ഞാൻ അവൾക്ക് അടുത്തായി ഇരുന്നു.. എന്നെ നോക്കി അവള് ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉള്ള ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു... എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു...

"ദേവു.... നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ... "

കൈയിൽ ഇരുന്ന ബുക്ക്‌ ഒക്കെ എടുത്ത് താഴെ വച്ചിട്ട് അവള് എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നു..

"ഇല്ല... സാറിന് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലന്ന് ഇനി പറയരുത്... അതൊക്കെ കള്ളം ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി... ഇന്നലെ ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ അത് വായിച്ചു... ഒരു തുള്ളി ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം... ഓരോ ചുംബനത്തിലും സ്പർശനത്തിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞു സാറിന്റെ സ്നേഹം... പ്രണയം... കരുതൽ... "

അതും പറഞ്ഞ് അവള് തല കുനിച് ഇരുന്നു...

സത്യം പറഞ്ഞ അവള് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരിയാ വന്നത്...

"ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നോട്... എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ട്ടം ആണ് എന്ന്... പറഞ്ഞോ....?? "

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

പെട്ടന്ന് ഉള്ള മറുപടി കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു... അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രേം നേരം സന്തോഷിച്ചത് ചുമ്മാതെ ആയോ.. നോക്കിക്കോ സാറിന്റെ പേര് എഴുതി വച്ച് ഞാൻ ചത്ത്‌ കളയും...

"ദേവു... ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ കേട്ടോ... "

"മ്മ്... കേട്ടു.... "

"എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നും പറയാതെ ഇരിക്കുന്നത്.... "

"നോക്കിക്കോ ഞാൻ സാറിന്റെ പേര് എഴുതി വച്ചിട്ട് ചത്ത്‌ കളയും... "

ഞാൻ അത് പറയുമ്പോ സാറ് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുവാ... ആ ചിരി മായതെ തന്നെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു teddy ബിയറിനെ നീട്ടി... ഞാൻ അതും സാറിന്റെ മുഖത്തെക്കും മാറി മാറി നോക്കി... പിന്നെ കൈ നീട്ടി പതിയെ അത് വാങ്ങി....

"ദേവു..... "

"മ്മ്.... "

എന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് കൊണ്ട് സാറ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി.. എന്റെ മുഖം കുനിച്ചു കൊണ്ട് മൂക്കിൽ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉരസി...

"ആം സോറി... കുറെ കരയിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം... നീ അന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇച്ചിരി അല്ല എന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാം പ്രണയവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആണ്... "

"കള്ളം പറയുവല്ലേ... നിക്ക് അറിയാം... ന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ വഴക്ക് പറയും... "

അത് കേട്ട് പൊട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സാറ് എഴുനേറ്റ് ഇരുന്നു... എന്റെ മൂക്കിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചു...

"പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യപെടും... ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ ആവുന്നില്ലല്ലോ... എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെയെ പറ്റു... പക്ഷെ ഒരു ഉറപ്പ് തരാം... ഉപേക്ഷിക്കില്ല നിന്നെ ഒരിക്കലും ആർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കില്ല... എന്നും എന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തും.. എന്റെ നല്ല പാതി ആയിട്ട്.... "

അത്രെയും പറഞ്ഞ് സാറ് എനിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടി.. പാവ താഴെ വച്ചിട്ട് ഞാനും കെട്ടിപിടിച്ചു...

"സാറ് സാറായാൽ മതി.... ഈ ഒരു ഉറപ്പ് മാത്രം മതി എനിക്ക്... ഇതിനെക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറെ എന്താ ഉള്ളത്.... "

"മ്മ്... എന്നാ പോയി വേഷം മാറി വാ.. നമുക്ക് രണ്ട് ആളുകളെ കാണാൻ ഉണ്ട്... "

"ഈ രാത്രിയോ... വേണ്ട... "

"പോയി റെഡി ആയി വാ... മ്മ്... വേഗം... "

ഒച്ച ഇച്ചിരി കടുപ്പിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞതും ഞാൻ വേഗം റെഡി ആയി... അപ്പോഴേക്കും സാറും റെഡി ആയി... മണി 10 ആയി... ഈ നേരത്ത് ഇത് എങ്ങോട്ട് ആണ് ആവോ.... എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ആണ് സാറ് സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങിയത്... താഴെ ഹാളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഏട്ടനും ഉണ്ട്..

"നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാ കിച്ചു.... "

"ഞങ്ങള് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകുവാ... ലേറ്റ് ആകും വരാൻ... "

"കിച്ചു.... "

അമ്മ വിളിച്ചത് കേൾക്കാതെ സാറ് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടന്നു... ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് അവരെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി ചിരിച്ചു....



🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്നതും അവള് എന്നെ ചുറ്റി പിടിച്ചിരുന്നു... ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു....

എന്റെ പുറത്ത് തല വച്ച് കിടന്ന ആള് പെട്ടന്ന് എഴുനേറ്റ് ചുറ്റും നോക്കി... ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടും അവള് അവള് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല...

"ദേവു ഇറങ്ങ്.... "

"എന്താ ഇവിടെ... ഇത് എന്റെ വീട്ടിലെക്ക് ഉള്ള വഴി അല്ലേ... ഇത് എന്താ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയത്... വീട്ടിലെക്ക് കയറ്റി നിർത്തുന്നില്ലേ... സാറ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിടാൻ വന്നത് ആണോ... "

"ദേ പെണ്ണെ മരിയാദക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ... ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉരുട്ടി താഴെ ഇടും... "

അവള് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പാർക്ക്‌ ചെയ്തു..... എന്നിട്ട് ദേവുന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലെക്ക് നടന്നു...

"സാറ് എന്താ കള്ളൻമാരെ പോലെ പോകുന്നെ... "

"ഒന്ന് മിണ്ടാതെ വരോ കുരിപ്പേ നീ... "

ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ വീട്ടിലെക്ക് കയറി... ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാരും കിടന്ന് കാണും... ഞാൻ മൊബൈൽ ടോർച് അടിച്ച് കണ്ണൻ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെക്ക് നടന്നു... ഇവിടെ ഒരുത്തി ഒന്നും മനസിലാവാതെ എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട്...

അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ മട്ട് കുത്തി നിന്നു....

"കണ്ണാ... ഈ ലോകത്ത് നീയും കിങ്ങിണിയും അല്ലാതെ ആരും എനിക്ക് ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ദേവു കരഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അന്ന്... നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ട്... അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാ ഇവളെ കൂട്ടി ഈ രാത്രി തന്നെ വന്നത്... ഇനി ഒരിക്കലും ഇവളെ ഞാൻ തനിച്ച് ആക്കില്ല.. ഇവളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് ഒക്കെ നിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോവാ... "

ഞാൻ പറഞ്ഞ് തീർന്നതും ദേവു എനിക്ക് അടുത്തായി മട്ട് കുത്തി... എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...

"എന്താ സാർ ഇതൊക്കെ... "

"നിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അത്രമാത്രം നോവിച്ചു..... കണ്ണൻ പോയപ്പോ നീ തകർന്ന് പോയത് ഇനി നിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ കൂട്ടായി ആരും ഇല്ലന്ന് ഉള്ള തോന്നൽ ആയിരുന്നു... അത് കൊണ്ട് ആ ഇവിടെ വന്നത്... നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ലൈഫ് തുടങ്ങുവാ.."

"മ്മ്.... "

"വാ ഇനി ഒരാളെ കൂടി കാണാൻ ഉണ്ട്... "

"ആരെയാ... "

"നീ വാ... "

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

കണ്ണനെ ഒന്ന് കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടന്ന് പോന്നു... പിന്നെ വണ്ടി പോയത് എനിക്ക് തീരെ പരിജയം ഇല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ആണ്... ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ആണ് വണ്ടി ചെന്ന് നിന്നത്... ഗേറ്റ് പൂട്ടി കിടക്കുവാ... അപ്പോഴാ അടുത്ത് ഉള്ള ചെറിയ ഗേറ്റ് കണ്ടത്.. സാറ് അത് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ഒപ്പം ഞാനും... മൊബൈൽ ടോർച് അടിച്ച് സാറ് പോയത് സെമിത്തെരിയിലേക്ക് ആണ്...

ഈ രാത്രി എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്... എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ പേടി ആയിട്ട് വയ്യ... ഞാൻ സാറിന്റെ കൈയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു... പെട്ടന്ന് സാറ് നിന്നു... ടോർച് അടിച്ച ഭാഗത്തെക്ക് ഞാൻ നോക്കി..

*അനയാ നിധി ജേക്കബ് *

അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കി.. എന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു കൊണ്ട് സാറും മുന്നിലേക്ക് നോക്കി..



"ദേവു നമ്മൾ പലതും വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും.. ചിലത് കിട്ടും ചിലത് കിട്ടില്ല... പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിനേക്കാൾ മികച്ചത് വേറെ ദൈവം കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടാവും... അങ്ങനെ എനിക്കായ് ദൈവം കരുതി വച്ച നിധിയാണ് നീ... മൈ ലവ്... "

"അനുവിനെ മറക്കാൻ സാറിന് പറ്റുമോ.. "

"ഇല്ല... എന്റെ ഉള്ളിൽ... എന്റെ ഓർമകളിൽ ഇവള് ഉണ്ടാവും എന്നും... പക്ഷേ എന്റെ പ്രണയവും പ്രണനും നീ ആണ്... നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഇനി ആരോടും ഇല്ല... ആരോടും... അനുവിനോടും.... "

"അതെന്താ.... "

" നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ... അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ വയ്യാ ഇനി... So lets start a new life... ഞാനും നീയും മാത്രം ഉള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ്... "



ഞാൻ ഓടിക്കൽ കൂടി ആ പേര് വായിച്ചു... എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസിലാക്കിയത് ഇവൾ ആണ്... എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത്... അതിനെക്കാൾ ഉപരി നല്ല ഒരു സഹോദരി...

അവിടന്ന് ഇറങ്ങി തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി പെട്ടന്ന് ഒരു മഴ പെയ്തു... ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി സാറിനോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നു..

"ദേവു... "

"മ്മ്... "

"ഇത് കണ്ണന്റെയും അനുവിന്റെയും സന്തോഷം ആണ്.. ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷം ആയപ്പോ കണ്ണനും ഹാപ്പി... അവളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ജീവിതം കളഞ്ഞില്ല എന്ന് ഓർത്ത് അനുവും ഹാപ്പി.. എല്ലാം എല്ലാം ആയ കൂട്ടുകാരിക്ക് നല്ലരു ലൈഫ് കിട്ടി എന്നോർത്തപ്പോ അനു ഡബിൾ ഹാപ്പി.. "

മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സാറിനോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നു... നെഞ്ചിൽ വച്ച എന്റെ കൈയിൽ സാറ് ഒന്ന് മുത്തി... പെട്ടന്ന് ആണ് വണ്ടി നിന്നത്...

നോക്കുമ്പോ മുന്നിൽ ഒരു കാറ്‌ വട്ടം വച്ചിട്ട് ഉണ്ട്... സാറ് കുറെ ഹോൺ അടിച്ചു നോക്കി... പക്ഷെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല... പിന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.. നല്ല മഴ... മാത്രം അല്ല രാത്രി ഏറെ വൈകി... സാറിന്റെ ഒപ്പം ഞാനും നടന്നു.. എനിക്ക് പേടിച്ചിട്ട് കൈയും കാലും വിറക്കാൻ തുടങ്ങി............കാത്തിരിക്കൂ.........

