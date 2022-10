നീഹാരമായ്: ഭാഗം 31

രചന: അപർണ അരവിന്ദ്

ദിവസങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ കടന്നു പോയി. ഇന്നാണ് നിധികയും ഹരനും ഏർണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നത്. നിധികക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതിനാൽ അച്ഛനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഫ്ളാറ്റും മറ്റും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയും വരാൻ ഒരുങ്ങി. കൂടെ മാധുവും. ഉച്ചയോടെയാണ് അവർ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിയത്. " കണ്ടോ അമ്മാ. . എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്ളാറ്റിന്റെ പേര്. ഞാനാ ഇട്ടത് " വാതിലിലെ നെയിം ബോർഡിൽ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് മാധു പറഞ്ഞതും നടും പുറത്ത് അമ്മയുടെ അടി വീണിരുന്നു. " ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഫ്ളാറ്റിന് കണ്ണി കണ്ട പെൺപിള്ളേരുടെ പേരാണോടാ ഇടുന്നേ " അമ്മ ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചതും മാധു അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. " അച്ഛന് അച്ഛന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് രാധാമണിയെ കെട്ടിയാ പോരായിരുന്നോ. അറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇത്തിരിയെങ്കിലും കോമൺസെൻസ് ഉള്ള പെണ്ണായാലും മതിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് എങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടി കൊണ്ട് ഞാൻ ചാകുന്ന മട്ടുണ്ട് " " നീ ചെയ്തതിനല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണെല്ലേടാ കുഴപ്പം . " അമ്മ ദേഷ്യത്തിൽ വീണ്ടും അവന് നേരെ കൈ ഓങ്ങി. "അമ്മ ഇത് കണ്ണി കണ്ട പെൺപിള്ളേരുടെ പേരല്ലാ. നിധികയിലെ നിയും ഹരനിലെ ഹരയും ചേർത്ത് ഇട്ടതാണ് നിഹാര എന്ന് .

അതിനല്ലേ അമ്മ എന്റെ പുറം പള്ളി പുറമാക്കിയത്. " മാധു പുറം ഉഴിഞ്ഞു. " അത് ആദ്യമേ നിനക്ക് പറയാമായിരുന്നില്ലേ . എന്തായാലും നിനക്ക് ഒരു തല്ലിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. " വലത് കാൽ വച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് കയറി. അച്ഛനും മാധുവും കിച്ചണിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വച്ചിരുന്നു. നിധികയോട് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ചടങ്ങ് അമ്മ ചെയ്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒഴിവായി. ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അച്ഛനൊപ്പം നിധിക കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോയി. അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തിരികെ അച്ഛൻ വന്നതും അമ്മയും മാധുവും ഇറങ്ങാൻ റെഡിയായി. കുറച്ച് ദിവസം മധുവിന് അവിടെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മ പിടിച്ച പിടിയാലെ കൂട്ടി കൊണ്ട് പോയി. " അവൾക്ക് എന്നെ മാത്രം കെട്ടിപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല യക്ഷി " താഴേ കാറിൽ കയറുന്ന മാധുവിനെ കെട്ടിപിടിക്കുന്ന നിധിയെ കണ്ട് ഹരൻ മുകളിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പിറുപിറുത്തു. കാറിൽ കയറി പോകുന്ന അച്ഛനേയും അമ്മയേയും മാധുവിനെയും കൈ വീശി കാണിച്ച് നിധിക തിരികെ വരുന്നത് കണ്ടതും ഹരൻ വേഗം ഹാളിലെ സെറ്റിയിൽ വന്നിരുന്നു. വെറുതെ ചാനൽ മാറ്റി കൊണ്ടിരുന്നതും നിധിക ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നു. ഹരൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോലെ ടിവിയിൽ നോക്കി ഇരുന്നു. " ഹരൻ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് " നിധിക കുറച്ച് അപ്പുറത്തായി ഇരുന്നു. " മമ്"

" എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറുകയാ" " പറ്റില്ല. " ഹരൻ ഭാവ വ്യത്യസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചാനൽ മാറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. " എന്തു കൊണ്ട് പറ്റില്ല. " " പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒന്നുമില്ല. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. " " അത് നീയാണോ തിരുമാനിക്കുന്നത്. പോവണം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിധിക പോയിരിക്കും " " പറ്റില്ലാ എന്ന് ഹരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ലാ എന്ന് തന്നെയാണ്. " അവനും ഒട്ടും വിട്ട് കൊടുത്തില്ല. " ആ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് ഹരൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ " " പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒന്നുമില്ല. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. " വീണ്ടും അവൻ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചതും നിധിക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. " ഇവിടെ സീരിയസായി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഒരു പാട്ട് " നിധിക ടീവിയിൽ പ്ലേ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. " നിനക്ക് എന്താ നിധിക വേണ്ടത്. മനുഷ്യന് കുറച്ച് സമാധാനം താ പ്ലീസ് " " . ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഭർത്താവായി കാണാൻ കഴിയില്ലാന്ന്. പിന്നെ എന്തിനാ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നേ " " അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമാണെന്ന് " " മതി ഹരൻ . നിർത്ത് നിന്റെ അഭിനയം . ഞാൻ കണ്ടതാ അന്ന് രാത്രി നീ എന്നെ ഉമ്മ വച്ചതും കെട്ടിപിടിച്ചതും. ഞാൻ അന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല. " അവൾ അത് പറഞ്ഞതും ഹരൻ ആദ്യം ഒന്ന് പതറി.

" ഓഹോ അപ്പോ നൈസായിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയും വാങ്ങി നീ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുയായിരുന്നു അല്ലെടി " " നീ വിഷയം മാറ്റൻ നോക്കണ്ടാ ഹരാ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നേ. എന്നെ സ്നേഹിക്കണ്ടാ നീ " അത് കേട്ട് ഹരൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ശ്വാസം ആഞ്ഞ് വലിച്ച് അവൾക്ക് നേരെ ഇരുന്നു. " ഒരാൾ ഉമ്മ വക്കുകയോ കെട്ടിപിടിക്കുകയോ ചെയ്താ അത് സ്നേഹമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്..." അത് കേട്ട് നിധി ശരിക്കും ഒന്ന് പതറി. " പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ " " You are my wife. So maybe എനിക്ക് നിന്നോട് മറ്റെതെങ്കിലും ഫീലിങ്ങ്സ് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെങ്കിലോ " അത് കേട്ടതും നിധിക ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടടി പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി. " എങ്ങോട്ടാ നീ ഈ പോവുന്നേ. ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ മുഴുവൻ പറയട്ടെ " ഹരൻ അവളെ പിടിച്ച് തന്റെ അരികിലായി ഇരുത്തി. " വേണ്ടാ. താൻ ഇത്ര ചീപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. " അവൾ അവന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി. " എന്തിനാ യക്ഷി പെണ്ണേ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ. ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് എന്നെ വിട്ട് എവിടേക്കും പോവാൻ കഴിയില്ലാ യക്ഷി . അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലാ ഒരിക്കലും " അവളുടെ മുഖം കൈയ്യിൽ എടുത്ത് അത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവളുടെ കവിളിലായി ഒന്ന് ഉമ്മ വച്ച് ഹരൻ റൂമിലേക്ക് പോയി. ഒരു നിമിഷം വേണ്ടി വന്നു നിധികക്ക് സ്ഥലക്കാല ബോധം വരാൻ അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ അപ്പുറത്തുള്ള റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചു. *

" ഫ്ളാറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായോ . എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ഹരൻ " " അതെടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അച്ഛനും മാധുവും മുന്നേ വന്നതു കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വാങ്ങി വച്ചിരുന്നു. " " അത് ഏതായാലും നന്നായി. എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദറും തിരികെ പോയോ" " മമ് പോയി. അച്ഛൻ അവളേയും കൂട്ടി കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് " " ആണോ ഏത് കോളേജിലാ " " അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഇവിടേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. " " മമ്. ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ലാട്ടോ ഹരൻ . ഒരു ബിസിനസ് ടൂർ . പാരിസിലേക്കാ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോകും " " Ohh Paris . the city of romance... " ഹരൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് അലക്സിയുടെ ചിരിയും ഉയർന്നു. " കാണുന്ന പോലെയല്ലാ ഇയാള് ഇത്തിരി പഞ്ചാര കുഞ്ചുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. " അതിന് ഒരു ചിരിയായിരുന്നു ഹരന്റെ മറുപടി. " എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ തിരക്കിൽ ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഡേവിയോട് പറഞ്ഞാ മതി. ഞാൻ അവന്റെ നമ്പർ സെന്റ് ചെയ്യാം " " ശരിയെടോ. എന്നാ ബിസിനസ് ടൂർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വിളിക്ക് . ഹാപ്പി ജേണി " ഹരൻ പുഞ്ചിരിയോടെ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു.

ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അലക്സിയുമായി വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അലക്സി തന്റെ അനിയൻ ഡേവിഡിന്റെ നമ്പർ അവന് അയച്ചിരുന്നു. ഹരൻ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടു. ഡേവിഡിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാ എങ്കിലും അലക്സി പറഞ്ഞ് അറിയാം. ആള് ഇവിടെ ഏർണാകുളത്താണ് . ഒരു ദിവസം മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹരൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ബാൽക്കണിയിലെ റീലിൽ പിടിച്ച് അകലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. ** പിന്നീട് രാത്രി വരെ നിധിക റൂമിൽ നിന്നും പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഹരൻ പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് വാങ്ങി വന്നു. " യക്ഷി വാതിൽ തുറക്ക് " അവൻ ഡോറിൽ തട്ടി വിളിച്ചു. രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വിളിച്ച ശേഷമാണ് അവൾ വാതിൽ തുറന്നത്. " കഴിക്കാൻ വാ " " എനിക്ക് വേണ്ടാ " " അതെന്താ വേണ്ടാത്തത് " " വേണ്ടാ അത്ര തന്നെ " " എന്താ ഇത്ര വാശി. ഇങ്ങ് വാടി യക്ഷി " അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഹരൻ ഡെയ്നിങ്ങ് ടേബിളിനടുത്തേക്ക് വന്നു. അവൻ തന്നെയാണ് അവൾക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തത്. " കഴിക്ക് " " ന്നിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ "

" ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവും. " അവന്റെ ഭീഷണി ഉയർന്നതും അവൾ വേഗം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൾ വേഗം റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോയി. * എത്ര തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഹരന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ എഴുനേറ്റ് പതിയെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. " ഒരു ബെഡ് റൂം ഉള്ള ഫ്ളാറ്റ് നോക്കിയാ മതിയായിരുന്നു. " അവൻ മനസിൽ പറഞ്ഞ് നിധികയുടെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു. പാതി ചാരിയിട്ട വാതിൽ പതിയെ തുറന്ന് അവൻ അകത്തേക്ക് കയറി. അവൾ ഉറക്കമാണെന്ന് മനസിലായതും ഹരൻ അവളുടെ അടുത്തായി ഇരുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായി ഉറങ്ങുന്നവളെ അവൻ കുറച്ച് നേരം നോക്കി ഇരുന്നു. " എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണെല്ലെടി യക്ഷി " ഹരൻ പുഞ്ചിരിയോടെ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വച്ചതും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും നിധിക ഞെട്ടി കണ്ണ് തുറന്നു. ഹരൻ അടുത്ത നിമിഷം അവിടെ നിന്നും എണീറ്റ് പോവാൻ നിന്നതും നിധിക അവന്റെ കയ്യിൽ പിടുത്തമിട്ടിരുന്നു..... (തുടരും )

