നീഹാരമായ്: ഭാഗം 68

രചന: അപർണ അരവിന്ദ്

ഇന്നാണ് അലക്സിയുടേയും ശ്രീയുടേയും അമ്പലത്തിൽ വച്ചുള്ള താലിക്കെട്ട്. അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് വച്ചാണ് താലിക്കെട്ട് നടത്തിയത്. അതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് സദ്യയും. "നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ എന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശരിയാക്കിതാ " കുളകടവിൽ കൈ കോർത്ത് വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിരിക്കുന്ന മാധുവിനേയും മരിയയേയും കണ്ട് നിഖി പറഞ്ഞു. "നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക് എന്റെ നിഖി കുട്ടാ . ഈ ചേച്ചി നിനക്ക് ഒന്നല്ലാ ഒരായിരം ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരില്ലേ." മരിയ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞ് നിഖിയെ അടുത്തിരുത്തി " നിന്റെ മാളുവിനെ സെറ്റാക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറിയാണ് lover bestie theory... " " എന്ന് വച്ചാ " മാധു " According to me Lover bestie theoram is if you become bestie of a committed girl the lover will broke up with committed girl and she will committed to you " " നീ ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാ ഈ പറയുന്നത് " ഒന്നും മനസിലാവാതെ നിഖി ചോദിച്ചു. "ഓഹ് സോറി എന്റെ Oxford English നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ലാലെ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം .

നമ്മുടെ lover bestie theory അനുസരിച്ച് നീ എത്രയും വേഗം മാളുവുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. വെറും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലാ ബെസ്റ്റി . അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കണ്ട് അവളുടെ ലൗവറിന് ഈഗോ അടിക്കണം. എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ അടിച്ച് പിരിയണം. അപ്പോ ലൗവറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് കയറാം " " അതിന് മാളുവിന് ലൗവർ ഇല്ലല്ലോ " മാധു. " അത് ശരിയാണല്ലോ. എന്നാ നമ്മുക്ക് അവൾക്ക് ലൗവർ ആകുന്നവരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം . എങ്ങനെയുണ്ട് " " ഇവൾക്ക് പ്രാന്താടാ . എന്തായാലും ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരൻ . ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഒരുമിപ്പിച്ചതാ " നിഖി പല്ലുകടിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും എണീറ്റ് പോയി * പിന്നീട് ഉച്ചവരെ നിഖി മാളുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും എല്ലാം എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി. " നീ എന്താടാ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നേ " ഉച്ചക്കുള്ള സദ്യയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് കാറിൽ ചാരി നിന്ന് ആലോചനയോടെ നിൽക്കുന്ന നിഖിയെ കണ്ട് ഡേവി ചോദിച്ചു " ഒന്നുല്യ " " അതെന്നാ ഒന്നുമില്ലാത്തെ . ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ. നിനക്ക് എന്തോ ഒരു ചുറ്റി കളി . കാര്യം പറയടാ."

" ഒന്നുമില്ലാ " " ടാ ചെറുക്കാ നീ മാര്യാദക്ക് കാര്യം എന്നതാന്ന് പറയുന്നോ അതോ ഞാൻ ഹരൻ ചേട്ടായിയെ വിളിച്ചിട്ട് വരണോ " " അയ്യോ വേണ്ടാ വേണ്ടാ ഞാൻ പറയാം" ഡേവിയുടെ കൈ പിടിച്ച് നിഖി പറഞ്ഞു. " അത് ഡേവി ചേട്ടാ . എനിക്ക് ... എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരാളെ ഇഷ്ടവാ. പക്ഷേ അത് അയാളോട് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. " " ഏതാ ആള് . രാവിലെ വന്ന മാധുവിന്റെ ആ കസിൻ കൊച്ചാന്നോ " " അതെ . അത് ചേട്ടന് എങ്ങനെ മനസിലായി " " രാവിലെ തുടങ്ങിയതല്ലേ നീ ആ കൊച്ചിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. " " ആ മാധു പൊട്ടൻ എന്നെ ചതിച്ചതാ . അവൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. " " നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാതെ. അതിനാെക്ക ഇനിയും സമയമുണ്ട്. നീ ഇപ്പോ പഠിക്കണ്ട പ്രായത്തിൽ പഠിക്ക് " " അതെന്താ അങ്ങനെ . എട്ടന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രേമിക്കാം എനിക്ക് പറ്റില്ല. " " എന്നെ പോലെയാണോ നീയ് " " അതിന് ചേട്ടനെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ " " എ... എന്നെ അവിടെ ആരോ വിളിക്കുന്ന പോലെ "

അത് പറഞ്ഞ് ഡേവി പതിയെ മുങ്ങി . * " ഡാ വന്ന് കയറെടാ " സദ്യയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നേരം കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഡേവി നിഖിയെ വിളിച്ചു. " ഞാനൊന്നും ഇല്ലാ നിങ്ങളുടെ ആ പാട്ട വണ്ടിയിൽ ഞാൻ എന്റെ അളിയന്റെ കൂടെ വന്നോളാം " നിഖി മുഖം തിരിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. " അപ്പോ നീ വരുന്നില്ലേ " ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് മാധു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണ് അവന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന മാളുവിനെ അവൻ കണ്ടത്. " അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാല് പിടിച്ച് വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വരാം " " അതിന് ആര് നിന്റെ കാല് പിടിച്ചു. നീ ഇനി എന്തായാലും നിന്റെ അളിയന്റെ കാറിൽ വന്നാ മതി . എന്റെ പാട്ട വണ്ടിയിൽ കയറണ്ടാ " ഡേവി പറഞ്ഞു " ഈ ഡേവി ചേട്ടന്റെ ഒരു തമാശ . ഞാൻ കാറിൽ കയറി " നിഖി വളിച്ച ചിരിയോടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറി. യാത്രയിൽ ഉടനീളം അവന്റെ കണ്ണ് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മാളുവിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ഡേവി കാർ റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിലായി ഒതുക്കി. " ഭയങ്കര തലവേദന. നമ്മുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം "

അത് പറഞ്ഞ് ഡേവി കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. 5 ചായ പറഞ്ഞ് അവൻ കടക്ക് മുന്നിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു. പാടത്തിന്റെ നടുവിലായി ഉള്ള റോഡായതിനാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഒരു വലിയ തണൽ മരത്തിന് ചുവട്ടിലായാണ് ചായ കടയുള്ളത്. തനിക്ക് കിട്ടിയ ചായയുമായി ഫോണും എടുത്ത് ഡേവി കുറച്ച് മാറി നിന്നു. " മാധു വാ നമ്മുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് കപ്പിൾ ഗോൾസ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാം. " മാധുവിനെയും പിടിച്ച് വലിച്ച് മരിയയും അവിടെ നിന്ന് മാറി. അവസാനം നിഖിയും മാളുവും മാത്രമായി. " മാളുവിന് ലൗവർ ഒന്നും ഇല്ലേ " " അങ്ങനെയൊരു ഫീൽ ആരോടും തോന്നിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഈ പ്രണയത്തിലാെന്നും വിശ്വാസമില്ല. " " അതെന്താ അങ്ങനെ " " ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം ആ തരത്തിലുള്ളതാണ്. പ്രണയം temporary ആണ് " " അത് തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് " " ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തരണോ . ഞാൻ എന്നും നേരിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ . എന്റെ അച്ഛന്റേം അമ്മേടേം ലൗ മാര്യേജ് ആയിരുന്നു.

പക്ഷേ എന്റെ ഓർമ വച്ച നാൾ മുതൽ അവർക്കിടയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് അഭിപ്രായം. അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിടും. അപ്പോ അമ്മ പറയാറുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുൻപ് എല്ലാം അച്ഛന് അമ്മയോട് നല്ല സ്നേഹമാണ്. ഇപ്പോ അതില്ലാ എന്ന് " മാളു പറയുന്നത് കേട്ട് നിഖി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. " അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സാഹജര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. മാളുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള പ്രണയം എന്താണെന്ന് കാണിച്ച് തരാൻ ഒരാൾ വരും" "No way " അവൾ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. "വെറുതെ ചിരിച്ച് തള്ളണ്ടാ . മാളുവിന് ഈ true love എന്താന്ന് അറിയോ . " അവൾ ഇല്ലാ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി "You go to different places, meet different people, do different things but still can't stop missing that special person. " " ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാെള്ളാം. റിയൽ ലൈഫിൽ നോട്ട് പാെസിബിൾ " " ആരാ പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് കാലമായി എന്റെ ഉറക്കം വരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ " " ആരാണാവോ " " നീ ... നീയാ മാളു അത് "

നിഖി പറഞ്ഞതും മാളു ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന്എണീറ്റു. " നിഖി ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാ . " " ഇത് വരെ ഇല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇനി തോന്നിക്കൂടെ" " എടാേ താനിത് .."അവൾ ഉയർന്ന് വന്ന ദേഷ്യം സ്വയം അടക്കി നിഖിയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു. " എടോ തനിക്ക് എന്നെക്കാൾ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടും " "ആരും ആർക്കും പകരമാവില്ല, പകരമായിരുന്നേൽ കട്ടൻ ചായയിൽ പഞ്ചാരക്ക് പകരം ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ" നിഖി കൈയ്യിലുള്ള കപ്പ് കാണിച്ച് പറഞ്ഞതും പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ട ചിരി ഉയർന്നു. " മതിയെടി ആ ചെക്കനെ ഇട്ട് പൊട്ടൻ കളിപ്പിച്ചത് " മാധു മാളുവിന്റെ തലക്കിട്ട് കൊട്ടിയതും എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. നിഖി മാത്രം അന്തം വിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. " എടാ ഇവളോട് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യം. അപ്പോ ഇവൾക്ക് ഒടുക്കത്തെ ഡിമാന്റ് നീ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലെ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് . " " അപ്പോ നിനക്ക് ...നിനക്ക് എന്നെ ...." " ഇഷ്ടമാടാ പൊട്ടാ . " മാളു അവന്റെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ച് പറഞ്ഞതും നിഖിയുടെ മുഖത്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം നിറഞ്ഞു...... (തുടരും )

