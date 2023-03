നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 19

രചന: AGNA

പല്ലുന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി തുടങ്ങി.... ആദ്യം ഒക്കെ പുതിയ സ്ഥലം പുതിയ ആളുകൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ആയിരുന്നു.. എന്നാൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനേം അമ്മേം കാണാൻ തോന്നുന്നു.. അവൾ ഫോൺ എടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു.. അച്ഛനാണ് ഫോൺ എടുത്തത്.. അച്ഛാ.... അവൾ പോലുമറിയാതെ ആ സ്വരം ഇടറിയിരുന്നു.. പല്ലു..... അച്ഛന്റെ പല്ലു മോൾക് എന്താ പറ്റ്യേ..... ഏയ്‌ .. ഒന്നുല്ല അച്ഛാ....... ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചത.... ആ... മോൾക്ക് അവിടെ സുഖല്ലേ.. പ്രശ്‌നൊന്നുല്ലല്ലോ.. എന്ത് പ്രശ്നം അച്ഛാ....അമ്മയെപ്പോലെ നോക്കുന്ന ഒരു അമ്മ.. കർക്കശക്കാരൻ ആണെങ്കിലും ചിരിച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന പാവം അച്ഛൻ.. എല്ലാത്തിനും കൂട്ടായി മുത്തശ്ശി.. പിന്നെ എനിക്ക് കൂട്ടിന് നാത്തൂനും..... ഇവരിൽ ഭർത്താവ് പെടുല്ലേ പല്ലു... അവളുടെ മുഖം ഒന്ന് മങ്ങി..നേരെ മുന്നിലായി വച്ചിരിക്കുന്ന തനുവിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.... മോളെ..പല്ലു .. ഹലോ.. ആഹ് അച്ഛാ.... എന്താടാ.. എന്തേലും പ്രശ്നം ഇണ്ടോ എന്റെ മോൾക് അവിടെ..?

ഇല്ല... അച്ഛാ...അമ്മയും അവനും എവിടെ...മാളു പോയോ.... അപ്പു പുറത്ത് എവിടേയോ പോയേക്കായ.... മാളു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കു പോയി...അമ്മ ഇവിടെ നില്പുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം.. ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരാശ്വാസം തോന്നി .. --------------------------------------------------------- ദച്ചുനോട് ചോദിച്ചു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഉള്ള തത്രപ്പാടിൽ ആയിരുന്നു പല്ലു....എന്നാൽ ദച്ചു അന്ന് എന്തോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലും പോയി.... പിന്നെ അടുക്കളയിലും മറ്റുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു പല്ലു.... മോളെ..... പല്ലു വിളി കേട്ട് നോക്കിയപ്പോ ശാരത ആണ്.. എന്താ അമ്മേ..? അവരുടെ മുഖത്ത് ദയനീയമായ ഭാവമായിരുന്നു.. അവർ പല്ലുവിന്റെ നെറുകിൽ തലോടി.. അമ്മക്കറിയാം മോൾക്ക്‌ ധ്രുവിനെ ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയണിലെന്ന്..പക്ഷെ മോളെ അവൻ പാവ ..... അറിയാം അമ്മേ.. പല്ലു കയ്യിലെ ചുവന്നു പാടിലേക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കി.. മോൾക്ക്‌ പറ്റും അവനെ മാറ്റി എടുക്കാൻ.. അവനെ ഒരിക്കലും ശപിക്കരുത് മോള്.. അവന് പ്രാണനായിരുന്നു തനു .. അതാ.. എന്റെ കുഞ്ഞ്... ശാരത വിതുമ്പലിന്റെ വക്കിൽ എത്തിയതും പല്ലു അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഇല്ലമ്മേ... ഒരു പരിചയവും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ താലിയുടെ അവകാശി ആണ് ധ്രുവേട്ടൻ.... ആ താലി എന്റെ കഴുത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം എനിക്കദ്ദേഹത്തെ വെറുക്കാനോ ശപിക്കാനോ കഴിയില്ല..

ധ്രുവേട്ടൻ എന്നെ എത്ര വെറുത്താലും ഉപദ്രവിച്ചാലും അദ്ദേഹം എന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാ.. ഈ താലി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതെങ്ങനെയാ.. ഇതില്ലാതായാൽ ഒപ്പം ഞാനും ഇല്ലാതാവും..... ഇത്രയും നാളത്തെ പക്വത ഇല്ലാത്ത പല്ലു ആയിരുന്നില്ല അത്.. തികച്ചും ഒരു ഭാര്യക്ക് വേണ്ട പക്വതയുള്ള പല്ലവി ധ്രുവനാഥ്‌ ആയിരുന്നു.. അമ്മേ ചായ.. വന്നപാടെ സോഫയിൽ ഇരിന്നുകൊണ്ട് ദച്ചു കാറൻ തുടങ്ങി.. ഓ കാറാതെ പെണ്ണെ.. ശാരത ചായ ടേബിളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് പോയി.. ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം.. ചോദിക്കണം.. ദച്ചുനോട്... പല്ലു എന്തോ കണക്കുകൂട്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരടി വച്ചതും ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.. അവൾ ഫോൺ എടുത്തു ചെവിയോട് ചേർത്തു.. ഹലോ.. ഹലോ... ഇത്.. പല്ലവി ധ്രുവനാഥ്‌ അല്ലെ.... അതെ.... നിങ്ങൾ ആരാ..... ഞൻ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഒറ്റ ശത്രു.... രംഗമുർത്തി....... പല്ലു തിരിച്ച് പറയുന്നതിനു മുൻപ് അയാൾ ഫോൺ call cut ചെയിതു....... ഏട്ടത്തി....... മ്മ്... എന്താ... ദച്ചു..... ഏട്ടത്തി ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണോ.... ആഹാ....

ആരാ അത്.... ന്താ കാര്യം..... ദച്ചു... നീ എന്താ പറയുന്നേ... എനിക്ക് മനസിലാവുന്നില്ല..... ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായ ഇൻസിഡന്റ്.... അറിയണോ..... മ്മ്..... ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്റിനു .. ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയാനുള്ള ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി...ഉണ്ട്...... ദച്ചു ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... പറ... ഏട്ടത്തി.... ഒരു നാലഞ്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഞാൻ അവരെ ആദ്യമായി കണ്ടത്....... നൈറ്റ്‌ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു എനിക്ക്...... രണ്ടുമൂന്ന് ആളുകൾ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു..... ആക്‌സിഡന്റ് എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്........ ബട്ട്‌ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ എനിക്കെന്തൊക്കെയോ ഡൌട്ട് തോന്നി......... ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു......റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു....... ഞാനത് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത്................. അന്ന് അത് വാർത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു....... പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യകത ഉണ്ട്........ രണ്ട് ദിവസം നല്ല ചർച്ചയാകും പിന്നെയത് മറന്ന് തുടങ്ങും............... എനിവേ ആ കുട്ടിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെൽ അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അവള് 2 month പ്രെഗ്നന്റ് ആണ്......

how it is പോസ്സിബിൾ....റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്..... പിന്നെയെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.......... എന്റെയും സംശയം അതായിരുന്നു........ ഞാനത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു..... അവർക്കതിനെക്കുറിച്ചു യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലാ...... ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആയിരുന്നില്ല അവള്..... ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതും ആള് ഓക്കേ ആയി....... ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി........ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു റിലേഷൻഷിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു......... അവൻ നിർബന്ധിച്ചതും അവളെല്ലാത്തിനും വഴങ്ങി..... ഒടുക്കം പ്രെഗ്നന്റ് ആയി എന്നറിഞ്ഞതും ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി..... ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതും അവനവളെ പതിവ്പോലെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി....... അവനും രണ്ടുമൂന്നു ഫ്രെണ്ട്സും കൂടെ ഇവളെ റേപ്പ് ചെയ്തു...... റേപ്പ് ചെയ്ത അബോർഷൻ ആകുമെന്നോ മറ്റോ കരുതി കാണും............പിന്നെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി....... അവിടുന്നാണ് ആളുകൾ താങ്ങിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.............അത് അബോർട്ട് ചെയ്തു കളഞ്ഞ്..... ബട്ട്‌ dna ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു...... എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി അവന്റെയും dna കിട്ടി....

രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.......... ഓഹ്...... അല്ല...അവരെന്തിനാ ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറ്റി പറയുന്നത്...... നീ കണ്ടില്ലേ ഭീഷണിപെടുത്തിയത്.......അവര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കേസ് സിമ്പിൾ ആയി വിജയിക്കാം........... പെട്ടന്നണ് പല്ലുന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്..... ആഹാ.... മാളു പറയാടി.... നീ പറഞ്ഞിലെ.... ആ കുട്ടിയുടെ വിട്ടിൽ ഒന്ന് പോണോന്.... ഞൻ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആ.... നമ്മുക്ക് പോയാലോ..... ആഹാ.... ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം.... നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ.... അപ്പോളേക്കും ഞൻ റെഡി ആവാം.... എവിടേക... ഏട്ടത്തി.... ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക.... ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം.... ഞനും വരട്ടെ.... എന്തിനു... എന്റെ ഒപ്പം കുടി നീയും പ്രേശ്നത്തിൽ പെടേണ്ട.... എന്നും പറഞ്ഞു പോവാൻ നിന്ന പല്ലുനെ ദച്ചു വിളിച്ചു.... ഏട്ടത്തി ഒരു മിനിറ്റ്...എന്നും പറഞ്ഞു ദച്ചു അന്ന് ഷൂട്ട്‌ ചെയിത വീഡിയോ കാട്ടി കൊടുത്തു.... ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്റിനു .. ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയാനുള്ള ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി.... എനിക്ക് ഇപ്പോളും ഇണ്ട്...plz.... ഞനും വന്നോട്ടെ.... മ്മ്... വേഗം റെഡി അവ്.... മാളു വന്നതും അവര് ശാരതയോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി.....

പല്ലും ദച്ചും പല്ലുന്റെ സ്കൂട്ടിയിലും... മാളു അവളുടെ സ്കൂട്ടിയിലും ആണ്‌ പോയത്... ദച്ചു ...... ഇറങ്ങ്....... ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു നടക്കാൻ ഉണ്ട്...... അവളിറങ്ങി...... മൂന്നുപേരും അങ്ങോട്ട്‌ നടന്നു...... കുറച്ച് ദൂരം നടന്നതും പല്ലു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി കോളിങ്ങ് ബെൽ അടിച്ചു......... ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ചു കണ്ട സ്ത്രീ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു...... പല്ലുനെ കണ്ടതും അവര് കൈ കൂപ്പി....... മോൾ ക്ഷമിക്കണം........ എന്തിനാ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത്....." ദച്ചു വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ മോളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്............. കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞതും അവന്റെ അച്ഛനും മാമനും ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോൾക്ക് പതിനെട്ടു വയസായാൽ കല്യാണം നടത്തം കേസൊന്നും വേണ്ടാ അതെല്ലാവര്ക്കും നാണക്കേട് ആണെന്ന്...... അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഡോക്ടർ മോളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോളാ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉറപ്പിന് നിശ്ചയം നടത്തി വെക്കാം എന്ന്..... എന്ന അതവര് സമ്മതിച്ചില്ല..... പിന്നെയും കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോയി...... അപ്പൊ പിന്നെ ഭീഷണി ആയി.......

എന്നാൽ ഇന്നലെ വന്ന് അവര് ഞങ്ങളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു....... അതും ഞങ്ങള് പൊട്ടന്ന് വച്ചു..... എന്റെ മുൻപിൽ വച്ചു എന്റെ ഇളയമോളെ അവന്മാര്....... അതാ ഞങ്ങള് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്.......മോൾ ക്ഷമിക്കണം..... ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ട് മോളിനു ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ........ ഏച്ചീ...ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ....... ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പേടിച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല...... പെൺകുട്ടികളുടെ മേല് കൈവക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവനെ പോലുള്ളവർ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നത്...... അതിന് ഇതൊക്കെ സഹിച് അവരെ പേടിച് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല.... ധൈര്യമായി അവരെ നേരിടണം...... നിങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടാകും..... എന്ത് ആവശ്യത്തിനും........" ദച്ചു അത് മോളേ...... അവനു നമ്മള് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാം..... ഇവരെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ പേടിച്ചാൽ തീർന്നു കാര്യം........ ചേച്ചിയുടെ മോളെ ഒന്ന് വിളിക്കോ........" മാളു അവര് വിളിച്ചതും ആ കുട്ടി വന്നു...... ദച്ചു അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു..... എന്താ പേര്...... സാക്ഷി....... സാക്ഷി ..... ഈ സ്നേഹിക്കുന്നതും സ്നേഹിച്ച ആൾക്ക് ശരീരം കൊടുക്കുന്നതും അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ല...... ദച്ചു പറഞ്ഞതും പല്ലും മാളും ഒന്ന് ഞെട്ടികൊണ്ട് അവളെ നോക്കി...... എന്താ തെറ്റെന്നു അറിയോ.......

ആളെ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുന്നതാ....... കൊടുക്കാം എന്നാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പ് വേണ്ടേ അയാൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന്..... എന്തുറപ്പായിരുന്നു നിനക്കുണ്ടായിരുന്നത്...... നിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അല്ലേ എല്ലാം നടന്നത്...... പിന്നെ അത് എങ്ങനെ റേപ്പ് ആയി....... അവള് തെല്ലു ഭയത്തോടെ പല്ലുനെ നോക്കി..... ദച്ചു ..... നീയെന്താ പറയുന്നത്...... ഏട്ടത്തി ..... പ്ലീസ്....... പിന്നെ നീ അവന്റെ കൂടെ മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ ആണേൽ പോയിട്ടുണ്ടാകുക.... അല്ലല്ലോ..... അല്ലെന്ന് നിനക്ക് പറയാം........ അല്ലാതെ ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...... ദച്ചു enough........ you are ക്രോസ്സിംഗ് യുവർ ലിമിറ്...... ഏട്ടത്തി ..... എന്നോട് ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല...... ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇവളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം....... otherwise ഇവളെ മോശക്കാരിയായി കാണിക്കും....... ഇതൊക്കെ ഇവള് കോടതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ്........ അത് സത്യമാണെന്ന് പല്ലുന് തോന്നിയതും അവൾ മൗനം പാലിച്ചു...... സാക്ഷി think വെൽ...... എന്തേലും ഹെല്പ് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി........ സാക്ഷി be bold....... ഒരിക്കലും അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം പോലും കാണരുത് ഇനി...... അവനു വേണ്ടിയിരുന്നത് നിന്റെ ബോഡി ആണ് അത് നീ കൊടുത്തു.....

ഇനി അവൻ നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക thats it....... i മീൻ നിന്നെ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനു ഷെയർ ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷ............ പെണ്ണ് ആണെന്ന് കരുതി ഇമോഷന് അടിമപ്പെട്ട് പോകരുത്..... അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസി വേ ആണ്........ നിന്റേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്ക..... തല ഉയർത്തി അഭിമാനത്തോടെ തന്റെടത്തോടെ ജീവിക്കണം......... എന്താണോ നിനക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാ മറ്റുള്ളവർ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ നെവർ മൈൻഡ് it...... കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാടാളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറാ........ നമ്മള് നമ്മളായിരിക്കുക............ പെണ്ണായി എന്ന ഒറ്റകാരണം കൊണ്ട് ആരുടേയും മുന്നിൽ ഒന്നിനും ഒരിക്കലും യാജിക്കാൻ നിൽക്കരുത്......... ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ റൈറ്സ് ആണുള്ളത്....... ആ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണ്.......... താഴ്ന്നു കൊടുക്കരുത്......ഇനി പറാ ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ അതോ എല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നോ..... തീരുമാനം നിന്റേതാ കാരണം നിന്റെ ലൈഫ് ആണ്..... അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നിനക്ക് മാത്രാ............

എന്തായാലും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും........... അതുംപറഞ്ഞു പല്ലു തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഒപ്പം ദച്ചും മാളും ... മാളു ആണെങ്കിൽ രണ്ടാനത്തിന് വിവരം വച്ചോ എന്നാ മട്ടിൽ നോക്കുനുണ്ട്...സാക്ഷി വേഗം പല്ലുന്റെ കൈപിടിച്ച്....... ഏച്ചീ താങ്ക്സ്......... ഞാൻ ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകും....... അവന്മാർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കും..... മൂന്നുപേരും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി....... ദച്ചു വേഗം ഫോണെടുത്ത് റെക്കോർഡ് നോക്കി......എല്ലാം റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്...... _______💔 ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പല്ലുവിനെ കാണാഞ്ഞു ധ്രുവ് ഒന്ന് ഭയന്നു.. ഈശ്വരാ ഇനി രാവിലെ പേടിപ്പിച്ചുന്നു പറഞ്ഞു വല്ല ഇറങ്ങി പോയതാണോ.. അവൻ താഴേക്ക് ചെന്ന്.. നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ മടി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇരിന്നു ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടെ അമ്മയുടെ ചോദ്യം എടാ ധ്രുവുട്ട... അവരെ കണ്ണുനില്ലാലോ... പോയിട്ട് കുറെ നേരം ആയി..... പറഞ്ഞു തിരുന്നതിനു മുൻപ് പല്ലുന്റെ സ്കൂട്ടി വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു നിന്നു.........തുടരും..

