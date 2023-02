നീയില്ലാതെ: ഭാഗം 8

രചന: AGNA

Bell അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഞെട്ടി.... ആരായിരിക്കുo .... പേടിയോടെ തനു ചോദിച്ചു... ഞൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ തന്നെ നിനോ.... " ധ്രുവ് അവൾ തലയിട്ടി... പോവുന്നതിനു മുൻപ് ധ്രുവ് തനുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ പതിയെ മുത്തി..... അവൻ പോയതും തനുവിന്റെ മുഖത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... ധ്രുവ് ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് നെറ്റി ചുളിച്ചു... വൈകുനേരം വരോള്ളു എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്..ഇത്ര നേരത്തെ വന്നോ..." ധ്രുവ് ഞൻ മാത്രം വന്നിട്ടൊള്ളു...എന്നെ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി വിട്ടിട്ട് അവര്പ്പോയി..." ദച്ചു എന്തിനാ നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടേ... എല്ലാം ആ ഹിറ്റ്ലർ കാരണ... ഹിറ്റ്ലറോ... അത് ആരാ... പ്രശാന്ത് സർ.. അത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ... ചെന്നൈയിലേക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നു രണ്ടു സ്റ്റുഡന്റ്സിനെ വിടുന്നുണ്ട്... അതിൽ ഒരാളാ ഞനാ നാളെ രാവിലെ അസ്സിഗ്ന്മെന്റ് കൊണ്ട് പോവണം എന്ന് നാളെ രാവിലെ അല്ലെ പോവണ്ടത് രാത്രി വന്നിട്ടു പാക്ക് ചെയിത പോരെ...

അപ്പൊ.. അസ്സിഗ്ന്മെന്റ് നിന്റെ കെട്ടിയാൾ എഴുതി തരോ... നോട്ട് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്ത ഞനാ അസ്സിഗ്ന്മെന്റ് എഴുതേണ്ടത് 🤧🤧 പോയിന്റ്.. Sry മോളെ... തനു വന്നിട്ടുണ്ടോ...🤨 ദച്ചുന്റെ ചോത്യം കേട്ടതും ധ്രുവ് ഞെട്ടി.... തനുവോ... അവൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വരണത്... ദച്ചു ധ്രുവിനെ നന്നായി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്കു ഓടി അവക്കു പിന്നാലെ.. ധ്രുവും.. ദച്ചു ഓടി ധ്രുവിന്റെ റൂമിലേക്ക്‌ ചെന്നു അവിടെ ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന തനുവിനെ കുർപ്പിച് ഒന്ന് നോക്കി... തനു നോക്കുമ്പോൾ കൈയും കെട്ടി തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന ദച്ചു സുഖമല്ലേ ദച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടി.. പുറകെ വന്ന ധ്രുവിനെ ഒന്ന് ദെയ്‌നിയം ആയി നോക്കി ധ്രുവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയ അവസ്ഥയായിരുന്നു... എന്തായിരുന്നു രണ്ടാൾക്കും ഇവിടെ പരിപ്പാടി..." ദച്ചു അതിനു ധ്രുവും തനും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കി... ഞൻ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ... അന്ന് ആ ലെറ്റർ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസിലായി..." ദച്ചു എന്ത് ലെറ്റർ " ധ്രുവ് തനുവിന്റെ love ലെറ്റർ 🙈

" ദച്ചു ഏഹ് അത് നീ വായിച്ച... " തനു മ്മ് 🙈 എനിക്കും എഴുതി തരോ എന്ത് " ധ്രുവ് Love ലെറ്റർ 🙈"ദച്ചു ആർക്കു കൊടുക്കാന 🙄" തനു നിന്റെ ചേട്ടന് കൊടുക്കാന... " ദച്ചു ഏഹ് " ധ്രുവ് & തനു.. Ah🙈 " ദച്ചു എന്റെ ചേട്ടൻ നിന്നെ പപ്പടം പൊടിക്കുന്ന പോലെ പൊടിക്കാതിരുനാൽ മതിയായിരുന്നു " തനു പോടീ 🤧🤧" ദച്ചു 🤭🤭🤭" ധ്രുവ് അല്ല നീ പോയിലെ " തനു ഇല്ലടി... നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നു രണ്ടു സ്റ്റുഡന്റ്സിനെ ചെന്നൈലേക് വിടുന്നുണ്ട്.. അതിൽ ഒരാൾ ഞനാ.. 🤭🤭🤣🤣🤣" തനു ചിരിക്കണ്ട😬... രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഞനാ മറ്റേ ആൾ ആരാണ് എന്ന് അറിയോ..." ദച്ചു ഇല്ലാ..." തനു തെന്നൽ പരമേശ്വരൻ..." ദച്ചു ഏഹ് ഞനോ😨" തനു അഹ് "ദച്ചു എന്നെ സർ വിളിച്ചില്ലലോ..." തനു ഞനാ പറഞ്ഞത് സാറിനോട് ഞൻ പറഞ്ഞോളാനു😁... " ദച്ചു 😬😬😬" തനു പിനെ ഏട്ടാ... ആ പ്രശാന്ത് സാറിനു തനുനാ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ട്... ഏട്ടൻ സൂക്ഷിച്ചോ... ഏഹ്... "ധ്രുവ് തനു ആണെങ്കിൽ എപ്പോ എന്ന ഭാവത്തിൽ നില്കുകയാ... അഹ്... ഏട്ടാ... വേണോകിൽ അയാൾക് ഇട്ട് രണ്ടണം പൊട്ടിച്ചോ" ദച്ചു അയാളുടെ വിട് എവിടെയാ😡... ഐശ്വര്യ നഗർ 3rd സ്ട്രീറ്റില 2 മത്തെ വിട്... " ദച്ചു അത് കേട്ടതും ധ്രുവ് ദേഷ്യ പെട്ട്.. പുറത്തേക് പോയി.. നീ ഇത് എന്താകയാടി പറഞ്ഞേ 🙄...

അയാൾ എന്നെ മര്യതക് നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ലാ " തനു ഇന്നലെ എന്നെ അയാൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നു get out അടിച്ചു 🤧🤧... ഞൻ ആ ദേവനെ ഒന്ന് വളച്ചു വരെയിരുന്നു... അപ്പളാ അയാളുടെ ഒരു get out അടി...." ദച്ചു നിന്ന മാത്രം അല്ല എന്നെയും അടിച്ചു 🤧.. " തനു പോട്ടെ സരുല്ല... ഇതും പറഞ്ഞു ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ എന്നെ കളിയാക്കി കൊല്ലും.... നിന്ന ഒരു നോട്ടം ഇണ്ടാന്നു പറഞ്ഞപ്പോ പോയത് കണ്ടോ അടിക്കാൻ..."ദച്ചു അപരാബുദ്ധി തന്നെ ഈ തല വെയിൽ കൊള്ളിക്കരുത്... വാതിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ധ്രുവ് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ പോയില്ല.. ഒരു വളിച്ച ചിരിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ദച്ചു ചോദിച്ചു പോവാൻ പോവേയിരുന്നു... വണ്ടിയുടെ key എടുക്കാൻ വന്നതാ.. " ധ്രുവ് 😁 പറഞ്ഞത് എല്ലാം കേട്ട... " ദച്ചു കേട്ടു... ധ്രുവ് ഞൻ പോവേണേ... അസ്സിഗ്ന്മെന്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്...." തനു ഞൻ കൊണ്ടുപോയി വിടണോ... തനു.. " ധ്രുവ് അവൾ വന്നത് ഒറ്റക്കല്ലേ... അപ്പൊ പോവാനും അവൾക് അറിയാ... " ദച്ചു തനു പോയതും.. ധ്രുവ് ദച്ചുനെ കുർപ്പിച് ഒരു നോട്ടം നോക്കി ..

ദച്ചു ആ നോട്ടം കണ്ടതും ഞൻ ഈ നാട്ടുകാരിയാലേ... എന്ന ഭാവത്തിൽ അവളുടെ റൂമിലേക്ക്‌ പോയി.... ------------------------------------------------- രാത്രി 12 മണി.... അലാറത്തിന്റെ ശബ്‌ദം കേട്ട്... പല്ലു കണ്ണ് തുറന്നു.... അടുത്ത് കിടക്കുന്ന... മാളൂനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി... ഡീ... മാളു.... എഴുനേൽക്കടി....." പല്ലു പോയിട്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വാ.....😴😴😴 ഉറക്കത്തിൽ പിച്ചുപേയും പറയുകയാണ് മാളു ഏഹ് 🙄....എടി.... മാളു പണി കൊണ്ടുക്കണ്ടേ എഴുനേല്ക്ക്... " പല്ലു പണി നമ്മുക്ക് നാളെ കൊടുകാം😴😴😴😴.... " മാളു എത്രയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടും എഴുനേൽക്കുന്നില്ല... എന്നു കണ്ടതും പല്ലു ഒറ്റ ചവിട്ട് കൊണ്ടുത്തു.... മാളു നേരെ നിലത്ത് ലാൻഡായി.... ആയോ...എന്നെ... കാലൻ... കൊണ്ടുപോവുനെ.... 😭😭😭" മാളു കാലൻ അല്ലടി നിന്റെ മറ്റവനാ😡.... പല്ലു ഏഹ്.... നീയായിരുന്നോ.... " മാളു പണി കൊണ്ടുക്കണ്ടേ... " പല്ലു അഹ് കൊണ്ടുക്കണം... 😁നീ ടൂൾ box എടുത്തോ .... " മാളു അതൊക്കെ റെഡിയാ... " പല്ലു എങ്കിൽ വാ പോവാം... എന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും പതുങ്ങി പതുങ്ങി.... അപ്പുവിന്റെ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി.... ഡോറിന്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചു തിരിച്ചു.... ഭാഗ്യത്തിനു ഡോർ ലോക്ക് അല്ലായിരുന്നു... രണ്ടു പേരും പതുങ്ങി അപ്പുന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു.... പല്ലു ടൂൾ box തുറന്നു.... ടൂൾസ് എടുത്തു... ( ഈ ടൂൾ box എത്തുന്നണു എന്നു എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വേറെ ഒന്നും അല്ല... നമ്മുടെ പല്ലുന്റെ മേക്കപ്പ് box ആ... 😌) ....തുടരും..

