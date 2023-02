💝നീയും ഞാനും💝: ഭാഗം 25

രചന: ആമി

അറിയാത്ത നംബർ ആണല്ലോ. ആരായിരിക്കും. എന്തായാലും ഫോണ്‍ എടുത്തു നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാന്‍ ഫോണ്‍ എടുത്തു. "ഹലോ മുത്തേ എന്നെ മനസ്സിലായോ" "ഇല്ല ആരാ" "പുതിയ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയപ്പോ നമ്മളെ മറന്നോ" "നിങ്ങക്ക് നമ്പർ തെറ്റിയത് ആയിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആള്‌ അല്ല" അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്‌ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെയും വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഞാന്‍ സൈലന്റ് ആക്കി ഇട്ടു. പിന്നെയും വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ആണേ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ വിളിക്കുന്നവനെ ചെകിട്ടം നോക്കി ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അവസാനം സഹികെട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന കസേര എടുത്ത് ഒറ്റ ഏറ് എറിഞ്ഞു. അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ അവിടെ വന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു.

ബാക്കി സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നിക്കുവാ അതിന്റെ ഇടക്ക് എന്റെ ഏട്ടന്‍ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് അവിടേക്ക് വന്ന് രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിക്കുവാ. ഞാൻ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഫോൺ പിന്നെയും അടിച്ചപ്പോ അത് തല്ലി പൊട്ടിക്കാൻ എടുത്തു. അല്ലേ വേണ്ട ഇവനെ വിളിച്ച് കൊടുക്കാന്‍ ഉള്ളത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു. "ഹലോ മുത്തേ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞേ ഹസ് അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ" "അല്ലടാ നിന്റെ തന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭ നീ ആരാടാ ചെറ്റേ നിനക്ക് ഒന്നും വേറെ പണിയില്ലേ. എന്നെ ശെരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല നീ വിളിച്ചത്. നിനക്ക്...... നിനക്ക് എന്താടാ വേണ്ടെ തെണ്ടി നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങി പോയോ.

നീ കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു കസേര ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. ഓ നീ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേ നിന്നെ ചവിട്ടി കൂട്ടിയെനെ." "ഞാ... ഞാൻ" " നീ ഒന്നും പണയണ്ട നിനക്ക് എന്തിന്റെ കിഴപ്പ് ആടാ #$!& നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോടാ തെണ്ടി നമ്പര്‍ മാറി പോയത് ആണെന്ന് എന്നിട്ട് ഇത്രേം കിടന്ന് വിളിച്ചത് എന്തിനാ കിഴങ്ങാ നീ ആരാടാ പട്ടി ഇത്രേം കേട്ടിട്ട് എന്തേലും ഉളുപ്പുണ്ടോ നിനക്ക് ഇനീ നീ ഈ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചാ പുന്നാര മോനെ നിന്റെ അന്ത്യം എന്റെ കൈ കൊണ്ട്‌ ആയിരിക്കും എന്റെ രാഹുല്‍ ഏട്ടനെ നിനക്ക് അറിയില്ല പിന്നേ എന്റെ ഏട്ടന്‍ ഇവരെ ഒന്നും നിനക്ക് അറിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ. " എന്റെ ഫോൺ table ഇല്‍ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ലാൽ ഫോൺ ഒറ്റ ഏറു എറിഞ്ഞു

" ദേ ഇപ്പൊ പൊട്ടിയത് കണ്ടോ ഇത് പോലെ നിന്റെ അധികം ഉള്ള നട്ടെല്ല് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും വച്ചിട്ട് പോടാ നാറി " അങ്ങനെ അവന്‍ ഫോൺ വച്ചു. യ്യോ സമാധാനം ആയി. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നവരെ എല്ലാരേയും ഒന്ന് നോക്കി. അവിടുത്തെ ആണുങ്ങള്‍ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റു നിക്കണ് ബാക്കി ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങള്‍ ഇവള്‍ക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാ. രാഹുല്‍ ഏട്ടനും കാര്‍ത്തി ഏട്ടനും കൂടി അന്തം വിട്ടു നിക്കുവാ "ഏയ് ഇത്രക്ക് ബഹുമാനം ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാരും ഇരിക്ക് നിങ്ങടെ വർക്ക് ചെയ്തോ" എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ cabin ലേക്ക് ഓടി പോയീ. അവിടെ വാതില്‍ക്കല്‍ നിക്കുന്ന രാഹുല്‍ ഏട്ടനെയും കാര്‍ത്തി ഏട്ടനെയും വകഞ്ഞ് മാറ്റി അകത്തേക്ക് പോയീ അവിടുത്തെ കസേരയില്‍ ചെന്ന് ഇരുന്നു..

"എന്നാലും എന്റെ വാവേ ആരോടാ നീ ഇത്രക്ക് ചൂടായേ" " അത് രാഹുല്‍ ഏട്ടാ ഏതോ ഞരമ്പ് രോഗി അവന് വേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോ അവന് ഒതുങ്ങി" "അതല്ല അളിയാ എന്റെ പെങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്രേം തെറി അറിയാമായിരുന്നോ." "എടാ കാര്‍ത്തി ഇതൊക്കെ എന്ത്‌ ഇതിനെ കാട്ടി മികച്ചത് ഇവളുടെ കൈയിൽ ഉണ്ട്. അന്ന് അവൾ കള്ള് കുടിച്ച് ഇല്ലായിരുന്നോ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരുന്നു " " ഓ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയാല്‍ ഞാൻ സീലിങിൽ ചെന്ന് മുട്ടും. അല്ലാ നീ എന്തിനാ ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ " " എടി നിങ്ങൾ എന്താ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തേ ഇനീ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസമേ ഉള്ളു. ഇന്ന്‌ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം" " ശെരി ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ വരാം " " എന്നാ ശെരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ " അങ്ങനെ അവന്‍ പോയീ വൈകുന്നേരം അഞ്ചാറു ദിവസത്തെ സാധനം എല്ലാം pack ചെയത് ഞങ്ങൾ നാല്‌ പേരും വീട് പൂട്ടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയീ. പിറ്റേന്ന്‌ "

ദേണ്ടെ വാവേ അത് നോക്കിക്കേ. അത് പൊന്നുവിന് ചേരും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതോ" എല്ലാരും ഡ്രെസ്സ് എടുക്കാൻ ഉള്ള തിരക്കിലാണ്. രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ ലച്ചു മോളെ കളിപ്പിച്ചു ഇരിക്കണ് ദക്ഷ ചേച്ചിയും ഞാനും കൂടിയാണ് സാരി നോക്കുന്നേ വിഷ്ണു ഏട്ടന്‍ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് കൊണ്ട്‌ വന്നില്ല. എന്റെ ഏട്ടനും രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പൊന്നു ചേച്ചിക്ക് ഉള്ള സാരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാര്‍ക്കും ദക്ഷ ചേച്ചീ സെലക്ട് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി. "വാവേ നീയും രാഹുലും കൂടി പോയീ ലച്ചു മോള്ക്ക് ഒരു ഡ്രെസ്സ് എടുത്ത് വാ അപ്പോളേക്കും ഇവിടുത്തെ സെലക്ട് ചെയത് കഴിയും എന്താ ഓക്കെ അല്ലെ" "പിന്നേ double ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ദാ പോയീ ദേ വന്നു." അങ്ങനെ രാഹുല്‍ ഏട്ടനെ കൂട്ടി കിഡ്സ് കളക്ഷനിലേക്ക് നടന്നു. രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ കൈയിൽ ആണ്‌ ലച്ചു മോള് " രാഹുല്‍ ഏട്ടാ മോളെ ഞാൻ എടുക്കാം " " അവൾ വരുന്നേ നീ എടുത്തോ. പോന്നോ ലച്ചു മോളെ " " ഇല്ല "

" അവൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ചേച്ചിയും പോവാന്‍ പറ " " ചേച്ചി പോ " "പോ ഞാൻ നിന്നോട് കൂട്ടില്ല. ഓ നിങ്ങൾ വാവേ തെങ്ങേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വാ." "വാവേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ" ഞാൻ നോക്കിയതും രാഹുല്‍ ഏട്ടന്‍ Selfie എടുത്തു. "ആഹാ പൊളിച്ചു ശെരിക്കും അച്ഛൻ അമ്മ കുഞ്ഞ് ഒരു family തന്നെ നമുക്കും വേണ്ടെ ഇത് പോലെ ഒരെണ്ണം " " വേണം. നിങ്ങടെ ഇത്രേം കലിപ്പ് വേണ്ട എന്നാ ലേശം കലിപ്പ് വേണം താനും. പിന്നേ എന്റെ കൂട്ട് വാശിയും കുറുമ്പും ഒക്കെ വേണം." "എന്നിട്ട് രാത്രിയില്‍ ചുറ്റി നടക്കണം അല്ലെ " " അതിനെന്താ നമ്മൾ ഈ പകല്‍ പോകുന്നതും രാത്രി പോകുന്നതും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നേ" ഓ മതി ഡ്രെസ്സ് എടുക്കാം വാ. അങ്ങനെ ലച്ചു മോള്ക്ക് നല്ല ഒരു frock എടുത്തു. അവർ അപ്പോളേക്കും ബില്ല് അടിക്കാന്‍ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡ്രെസ്സ് എടുത്ത് ബാക്കി ഉള്ളവര്‍ എല്ലാം വീട്ടിലേക്കും ഞങ്ങൾ നാലും ബീച്ചിലേക്കും പോയീ.

ഞാനും രാഹുല്‍ ഏട്ടനും കാര്‍ത്തി ഏട്ടനും പൊന്നു ചേച്ചിയും. "രാഹുല്‍ ഏട്ടാ" "എന്തേ" "still I Love you" "അതെന്താ അളിയാ പെങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം" "എടാ അത് ഞങ്ങടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ അവൾ പറയുന്നതാ രാഹുല്‍ ഏട്ടാ എന്ന് ഒരു നീട്ടി വിളിയും പിന്നേ still I Love you എന്നും" "ഓ അങ്ങനെ കൊള്ളാം" അങ്ങനെ ബീച്ചിലെ കാറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട്‌ അവിടെ കുറെ നേരം വെള്ളത്തില്‍ കളിച്ച് ഐസ് ക്രീം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. അവിടെ ചെന്ന് രാഹുല്‍ ഏട്ടന് കാപ്പി കൊടുക്കാൻ പോയതും എന്റെ കൈ തെറ്റി ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് പൊട്ടി. ഞാൻ ചൂല് എടുക്കാന്‍ പോയതും കൈയിൽ ചോര വന്ന് നിക്കുന്ന രാഹുല്‍ ഏട്ടനെ ആണ്‌ കാണുന്നത്. നല്ല പോലെ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് "ഓ എന്റെ പൊന്ന് രാഹുല്‍ ഏട്ടാ ഇത് ഞാൻ എടുക്കത്തില്ലേ വെറുതെ ആ കൈ മുറിച്ചത്‌ എന്തിനാ ആ കൈ വെള്ള നല്ല പോലെ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്."

"എടി വാവേ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ പെട്ടന്ന് പറക്കിയപ്പോ ഓർക്കാതേ കേറി അങ്ങ് പിടിച്ചതാ" "ശൊ നല്ല പോലെ ചോര വരുന്നുണ്ട് വാ ആശുപത്രിയില്‍ പോവാം " " അതൊന്നും വേണ്ട " ഞാൻ എന്റെ ഷോളിൻ്റെ അറ്റം കീറി എടുത്ത് രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ കൈ കെട്ടി. " എന്റെ വാവേ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ഇത് ചെറിയ മുറിവ് അല്ലെ അതിന്‌ ഇങ്ങനെ കരയാതെ " " വാ നമുക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പോവാം " " വേണ്ട നീ എനിക്ക് ഇത്തിരി ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട്‌ താ" "ഞാന്‍ ഇപ്പൊ കൊണ്ട്‌ വരാം" ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട്‌ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രാത്രി ആയി. "രാഹുല്‍ ഏട്ടാ വാ ഫുഡ് കഴിക്കാം " " ഞാന്‍ ഈ കൈയും വെച്ച് എങ്ങനാ " " അത് ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തില്ല ഇപ്പൊ കൊണ്ട്‌ വരാം " ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്ത് മുറിയിലേക്ക് വന്നു. " നല്ല വേദനയുണ്ടോ രാഹുല്‍ ഏട്ടാ " " ഇല്ല ചെറിയ വേദനയേ ഉള്ളൂ" "എന്നാ ഇത് കഴിക്ക്" "എനിക്ക് വേണ്ട ഇത്തിരി വെള്ളം മാത്രം മതി നല്ല തല വേദനയും ഉണ്ട് "

" കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോളേ പറഞ്ഞതാ ആശുപത്രി പോവാം എന്ന് കേൾക്കണ്ടേ മര്യാദക്ക് ഇത് കഴിക്ക് അപ്പോ ക്ഷീണം അങ്ങ് പോകും " " എനിക്ക് വേണ്ട വാവേ വേണ്ടാത്തോണ്ട് അല്ലെ " " വേണ്ട അല്ലെ എന്നാ കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു കാര്യം " ഞാൻ രാഹുല്‍ ഏട്ടന്റെ ചെവി പിടിച്ചു തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. " ഞാന്‍ കഴിക്കാം.. കഴിക്കാം ഇങനെ ആണ്‌ ഏൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ നീ ഇത് പോലെ ഭീഷണി പെടുത്തി കഴിപ്പിക്കുമല്ലോ വാവേ " " അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഇത് കഴിക്ക്" അവൾ എനിക്ക് ചോറ്‌ വാരി തന്നു. എന്നിട്ട് വിക്സ് നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടി തന്ന്‌ ഷീറ്റ്‌ വിരിച്ച് തന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ പോവാന്‍ തുടങ്ങി. " എവിടെ പോവാ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ".... (തുടരും )

