നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ❣️: ഭാഗം 12

രചന: SHAMSEENA

അഞ്ചു ദിവസത്തെ സസ്പെന്ഷനും കഴിഞ്ഞു നിമ്മിയുടെ കൂടെ ദച്ചു കോളേജിൽ എത്തി... അവൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് പോലെ കോളേജിനെ നോക്കി കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി...ആക്ടിവാ പാർക്ക്‌ ചെയ്ത് നിമ്മിയും കൂടി വന്നപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടന്നു..എല്ലാവരും അവളെ ഏതോ അത്ഭുത ജീവിയെ കണ്ടത് പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്..കാരണം കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ആറ് മാസം പോലും തികയുന്നതിനു മുന്നേ സസ്പെൻഷനും വേടിച് വീട്ടിൽ പോയ ആദ്യത്തെ ആളാണെന്നു നമ്മുടെ ദച്ചു.... അതും ഒരു പെൺകുട്ടി...അവർക്കെല്ലാം അവൾ നന്നായൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... കോളേജിലേക്ക് പോരുന്നതിനു മുന്നേ മാഷും ടീച്ചറമ്മയും നന്നായൊന്ന് ഉപദേശിച്ചു... ഇനിയും കുസൃതി കാട്ടിയാൽ ചൂരൽ എടുക്കുമെന്നാണ് മാഷിന്റെ ഓർഡർ... പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു.. നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹീറോയോട് സോറി പറയാൻ... എന്റെ പട്ടി പറയും അയാളോട് മാപ്പ്.. പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി മാഷ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു സോറി പറയാമെന്ന്.. ഹാ ഇനിയും പത്തു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ... വരട്ടെ... എന്നാലും അയാളോട് ഞാൻ സോറി പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ മോശമല്ലേ...

അയാൾ ചെയ്ത പോക്കിർതരത്തിന് അയാളല്ലേ എന്നോട് സോറി പറയേണ്ടത്...എന്താ നിമ്മി നിന്റെ അഭിപ്രായം.. നിമ്മിയുടെ കാതിനരുകിൽ പോയി ദച്ചു ചോദിച്ചു....7മീനാക്ഷി മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ സംശയം നിമ്മിയോട്‌ ചോദിക്കുവാണ് ദച്ചു... മ്മ്.. പഷ്ട്.. നീ സോറി പറയണം എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങോര്ടെ അടുത്ത് ചെന്നാ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടും സോറി 🤭. നിമ്മി വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു.. നീ എന്താ പറഞ്ഞത് അയാൾ സോറി പറയില്ലെന്നോ.. എന്ന പൊന്നുമോൾ കാത് തുറന്നു കേട്ടോ.. ഇത് ദർശനയാണെങ്കിൽ കാർത്തിക് കൃഷ്ണ എന്ന ആ ചെകുത്താനെ കൊണ്ട് ഈ കോളേജിലെ പിള്ളേരെല്ലാം കേൾക്കെ ഞാൻ സോറി പറയിച്ചിരിക്കും... മ്മ്.. നീ കൊറേ പറയിക്കും.. (നിമ്മി വിത്ത് പുച്ഛം )😏 **** ദിവസങ്ങൾ മാറ്റാമില്ലാതെ കടന്നുപോയി... ഇന്നാണ് കാർത്തിയും നരനും സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത്... കാർത്തി തന്റെ പുതിയ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റി.. കൂടെ മനുവും ഉണ്ട്...

അവൻ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടിന്റെ സ്ലീവ്സ് തെരുത്ത് കയ്യറ്റി കൊണ്ട് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോയി... ഡോറിൽ മുട്ടി അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു നരൻ വരുന്നുണ്ട് അകത്തു നിന്നും.. അവനെ കണ്ടതും കാർത്തിയുടെ കണ്ണിൽ കനലെരിഞ്ഞു.... നരനും അവനെ പകയോടെ നോക്കി.. ഇരുവരും ഒരു അംഗത്തിന് കൂടി തയ്യാറെടുക്കുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രിൻസി കാർത്തിയെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു... നരനെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി.. ഗുഡ്മോർണിംഗ് സർ... ഗുഡ്മോർണിംഗ് കാർത്തിക്.. Please sit.. It's ok sir... എന്തിനാണ് സർ വരാൻ പറഞ്ഞത്... കാർത്തിക് ഞാൻ തന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ഇഷ്യൂനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാണ്... നരന് ഇതിൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.. പക്ഷേ തനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല.. കാരണം താൻ ഒരുപെൺകുട്ടിയേ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.. അത് ഏത് കുട്ടിയാണെന്നും അറിയാലോ ..

തനിക്കറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമവും കോടതിയുമൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട്.. പ്രിൻസി ഒന്ന് നിർത്തികൊണ്ട് കാർത്തിയെ നോക്കി.. സർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്... കാർത്തി മനുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് പ്രിൻസിയോട് ചോദിച്ചു... ആ കുട്ടി ഒരു കംപ്ലയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്കെതിരെ! ആ കുട്ടിയെ ഹരാസ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്... ഇതിപ്പോ പോലീസും കോടതിയും ഒക്കെ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ജാമ്യം ഇല്ലാത്ത കേസ് ആകും.. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... എന്ത് സൊല്യൂഷൻ... മനുവാണ് ചോദിച്ചത്.. അത്... സർ കാര്യം പറയൂ.. കാർത്തിയുടെ ക്ഷമ നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു... അത് ആ കുട്ടിയോട് കാർത്തിക് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം.. അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം... വാട്ട്‌ 😳.. കാർത്തിയും മനുവും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... അതെ കാർത്തിക്... ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്..

പിന്നെ ഇതൊരു കേസ് ആയാൽ അത് കോളേജിന്റെ റെപ്യുട്ടേഷനെ ബാധിക്കും..so തനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് വേണമെന്ന്... എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് ഫ്യുചറിറിനും ഈ കോളേജിനും ബാധിക്കാത്തതായിരിക്കണം.. കാർത്തികിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ യെസ് സർ.. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം... ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സാറിനോട് വിവരം പറയാം.. അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മുഖത്തോടെ അവൻ ഓഫീസ് റൂം വിട്ട് പുറത്ത് പോയി... 😡 അവന്റെ പോക്കിൽ പന്തികേട് തോന്നിയ മനു അവന്റെ പിറകെ ഓടി.. ഡാ കിച്ചു... നീയൊന്ന് കൂൾ ആവ്.. നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന്.. ഗ്രൗണ്ടിലെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കാർത്തിയും മനുവും... അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് മുറുകിയിട്ടുണ്ട്.. കയ്യിലെ ഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്.. കണ്ണിൽ അവളെ ചുട്ടെരിക്കാനുള്ള അഗ്നിയും.. 😡 എന്ത് ആലോചിക്കാൻ അവൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുന്നെ ഉളളൂ.. ഈ കാർത്തിക് ആരാണെന്ന് അവൾ അറിയും.. അവൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി തിണ്ണയിൽ ഇടിച്ചു.. നീ ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട..

ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണുകയാണ് വേണ്ടത്...മനുവിന് അവന്റെ ഭാവം കണ്ട് ഭയം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. സൊല്യൂഷൻ ഒന്നേ ഉളളൂ അവളോട് കാർത്തിക് കൃഷ്ണ മാപ്പ് പറയുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച്.. ഡാ അത് വേണോ.. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം.. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചു വിവരം പറയാം... ഏയ്‌ അതൊന്നും വേണ്ട.. ഇത് എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉളളൂ.. പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി... *** ഡീ നീ അറിഞ്ഞോ കിച്ചുവേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്.. സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ്.. ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ക്യാന്റീനിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡ്‌ കഴിക്കുന്നതിനടിയിലാണ് നിമ്മി വലിയ കാര്യം പോലെ പറഞ്ഞത്.. അവളുടെ ഒരു കിച്ചേട്ടൻ 😏.. അവന്റെ പേര് കേട്ടതും ദച്ചുവിന് കലികയറി.. എന്നാലും നീ അയാളോട് ഇമ്മാതിരി പണി കാണിക്കും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങേര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല... അതാണ് ദച്ചു..ഈ ദർശന ആരാണെന്ന് അയാൾ അറിയാൻ പോവുന്നെ ഉളളൂ.. ദർശന... തന്നെ പ്രിൻസി അന്യോഷിക്കുന്നുണ്ട്... വേഗം ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു... മ്മ്.. ചെല്ല് ചെല്ല്... നിനക്ക് ഒരു കൊട്ട മാപ്പ് തരാനാവും വേഗം ചെല്ല്... 🤭

നിമ്മി അവളെ കളിയാക്കി... നീയും വാ നിമ്മി.. അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു ദച്ചു പറഞ്ഞു.. യ്യോ നമ്മളില്ലേ.. നമ്മക്ക് ആരുടേയും മാപ്പും കോപ്പും ഒന്നും വേണ്ട.. തന്നത്താൻ അങ്ങ് വേടിച്ചാൽ മതി.. കൈകൂപ്പി നിമ്മി പറഞ്ഞു... നീ പോടീ... 😏 ദച്ചു ഓഫീസ് റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങി.. *** ഓഫീസ് റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിയും ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സും കോളേജ് സെക്രട്ടറിയും പിന്നെ മനുവും കാർത്തിയും ഉണ്ട്... May i come in sir... Yes comin... അവൾ അകത്തേക്ക് കയറി.. അവളെ കണ്ടതും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അവിടെക്കായി... അവൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കി... കാർത്തികിനെ നോക്കാൻ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്... അതുകൊണ്ട് അവൾ അവനെ ഒന്ന് പാളി നോക്കി.. അപ്പോൾ അതാ അവൻ അവളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു.. ദൈവമേ... ഇത്രെയും വലിയ പണി കൊടുത്തിട്ടും അയാൾ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു... സംശയത്തോടെ അവൾ കണ്ണ് തിരുമ്മി ഒന്നൂടെ നോക്കി അപ്പോഴും ദേണ്ടേ അവൻ ചിരിക്കുന്നു.. ഇപ്പ്രാവശ്യത്തെ ചിരിക്ക് ഇത്തിരി വോൾടേജ് കൂടെ ഇല്ലേ എന്നൊരു ഡൌട്ട്... 😳ഇനി അയാൾക്ക് വട്ടായതാണോ എനിക്ക് വട്ടായതാണോ... അവൾ സംശയത്തോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു..

അപ്പോഴൊക്കെയും കാർത്തി അവളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. അവളുടെ കാട്ടി കൂട്ടൽ കണ്ട് മനു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.. 🤭 ദർശന... അവളുടെ സംശയത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രിൻസി വിളിച്ചു... യെസ് സർ.. അവൾ ഞെട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... കുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാലോ... കുട്ടി തന്ന കംപ്ലൈന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്...കാർത്തിക് തന്നോട് സോറി പറയാൻ തയ്യാറാണ്... പക്ഷേ അത് ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും... പ്രിൻസി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദച്ചു സംശയത്തോടെ പുരികം ചുളിച് നോക്കി... അതെന്താ സർ ഇവിടെ.. ഇയാൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടല്ലേ എന്റെ ദേഹത്തു കയറി പിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇയാൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ സോറി പറയട്ടെ... കൈ രണ്ടും മാറിൽ പിണച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് കാർത്തിയെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു.. Look ദർശന... തന്റെ ആവശ്യം കാർത്തിക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഈ ഒരു ആവശ്യം താൻ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ..കോളേജ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത്.. അതെ.. പബ്ലിക് ആയി സോറി പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കോളേജിന്റെ റെപ്യുട്ടേഷനെ ബാധിക്കും..

പിന്നെ കാർത്തികിനും അത് ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് നൽകും അത് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ഫ്യുചറിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് കാർത്തിക് തന്നോട് സോറി പറയും..സമ്മതമാണോ.. സമ്മതമാണ്.. ഞാൻ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ഫ്യുചർ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല.. കാർത്തിയെ നോക്കി വിജയ ഭാവത്തോടെ ദച്ചു നിന്നു.. Ok... കാർത്തിക് എന്ന താൻ സോറി പറഞ്ഞോളൂ... പ്രിൻസി അവനോ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ട് കാർത്തിക് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... ദർശന ഞാൻ തന്നോട് ചെയ്തത് ഒരു പെൺകുട്ടിയോടും ഒരാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്... തന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചതിനും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ആക്രമിച്ചതിനും ഞാൻ ഇവരുടെയെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു... സോറി ദർശന.. Extremly sorry.. അത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ ഓഫീസ് റൂം വിട്ട് പോയി.. പോവുന്നതിനിടയിൽ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. തന്നെ തന്നെ നോക്കി വിജയ ഭാവത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ദർശനയെ കണ്ട് അവന്റെ കണ്ണിൽ കനലെരിഞ്ഞു... അതിൽ അവളോടുള്ള പകയും ദേഷ്യവും ആളി കത്തി.. 😡🔥........തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...