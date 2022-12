നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ❣️: ഭാഗം 19

രചന: SHAMSEENA

"കുറുമ്പി💕 "അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിച്ചു... അതെ ചിരിയോടെ തിരിഞ്ഞതും വാതിലിൽ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് അവനൊരു ചമ്മിയ ചിരിച്ചിരിച്ചു **** "എടാ... കള്ള കാമുകാ... "താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തു മനു അവനെ നോക്കി കളിയാക്കി.. "പോയെ... പോയെ എനിക്കെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് "ചമ്മൽ മറക്കാൻ വേണ്ടി കാർത്തി പറഞ്ഞു... "നീ ഉറങ്ങിക്കോ ആരാ ഉറങ്ങണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞെ.. അത് കൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഒറ്റക്കടിക്കാലോ...."പിന്നിൽ നിന്നും ബിയറിന്റെ ബോട്ടിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു മനു... "അങ്ങനെ നീയിപ്പോ എന്നെ ഉറക്കണ്ട..വാ ടെറസിൽ പോവാം.." പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ടെറസിലേക്ക് പോയി.... ടെറസിൽ നിന്നും കാൽ താഴെക്കിട്ട് ഇരുവരും ഇരുന്നു... അവിടെ ഇരുന്നാൽ പാലക്കാട്‌ ടൗണിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായും കാണാം.. കണ്ണിന് ഭംഗിയേകുന്ന കാഴ്ചയാണ് അത്... നേരം പന്ത്രണ്ടിനോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട്.. നഗരം വളരെ ശാന്തമാണ്... തന്റെ മനസ്സുപോലെ...നെഞ്ചിൽ ഒരു ഭാരമായിരിന്നു ഈ ദിവസമാത്രേയും... ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഇടക്കിടക്ക് തന്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും പറയുമായിരുന്നു... അപ്പോഴും അതിന് വിലകൊടുക്കാതെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരുന്നു...

ഇനിയും അതിലേക്കൊരു പിന്തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഇല്ല... ഇത്രയും നാൾ അഭിനയമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ആത്മാർത്ഥമായി അവളെ സ്നേഹിക്കണം.. തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രണയമാത്രേയും അവളിലേക്ക് ചൊരിയണം ജീവിതാവസാനം വരെ... ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ തലക്ക് പിറകിൽ ഒരു കൈ വെച്ചു മലർന്നു കിടന്നു... മറ്റേ കയ്യിലെ ബിയർ ബോട്ടിൽ ഇടക്കിടെ ചുണ്ടിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്... മനു അപ്പോഴും നഗര ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയാണ്... "Do you love here "ബിയറിൽ നിന്നും ഒരു സിപ് എടുത്ത് കാർത്തിയെ നോക്കി മനു ചോദിച്ചു.. "മ്മ് "മൂളിക്കൊണ്ട് അവനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റു... "ഇതും നീ എഴുതിയ തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമാണോ "കാലിയായ ബോട്ടിൽ മനു ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു... "Never ..... അറിയില്ല മനു... എപ്പോഴാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതെന്ന്... ഇന്ന് അവളെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ടെൻഷൻ അത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രേ അറിയൂ... അവളെ കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷം അത് ഈ ലോകത്തു വേറെ ആർക്കും കിട്ടികാണില്ല... ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെടാ.."

പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർത്തി ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കത്തിച്ചു ചുണ്ടിനിടയിൽ വെച്ചു... "എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായെടാ... നീയെങ്ങാനും അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ വരെ പ്ലാൻ ഇട്ടതാ... ഞാൻ ജയിലിൽ പോകാതെ നീയെന്നെ കാത്തു... നീ മുത്താട മുത്ത്..."മനു കാർത്തിയെ കെട്ടിപ്പിച്ചു ഉമ്മവെച്ചു... "അയ്യേ.. ശവം.. മാറങ്ങോട്ട് "കാർത്തി കവിൾ തുടച്ചു കൊണ്ട് ചുണ്ട് അവനെ നോക്കി... "സോറി.. അപ്പോഴത്തെ ഒരാവേശത്തിൽ ചെയ്ത് പോയതാ 😁"(മനു ) "പോടാ......" കാർത്തി നല്ല പച്ചമലയാളം അവന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു... "ചെവി അടിച്ചു പോയെന്ന തോന്നുന്നേ... ഏഴ് വട്ടം കുളിച്ചാലും ഇതിന്റെ നാറ്റം പോവില്ലല്ലോ മഹാദേവ..."മനുവിന്റെ പറയലും എക്സ്പ്രഷനും കണ്ട് കാർത്തി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു... ആ ചിരിയിൽ മനുവും പങ്കു ചേർന്നു... ***** രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വേദനക്ക് കുറവുണ്ട്... ഇത്തിരി കരിവാളിപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മുഖത്തിന്‌ വേറെ കേടുപാടുകളൊന്നും ഇല്ല...

എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷ്ആയി ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പും അതിലേക്ക് മാച്ചിങ് ആയി ഒരു ജീനും ധരിച്ചു... മുടി അഴിച്ചു ഇരു വശത്തേക്കും ഇട്ടു ..കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി... ചേച്ചി ചായ കുടിക്കാൻ വാ... അമ്മ നല്ല പാലപ്പവും മുട്ടക്കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.. അച്ചു പറഞ്ഞതും വേഗം തന്നെ ബാഗും എടുത്ത് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി... ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മ വന്നു വിളിച്ചില്ല അത് കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാനും വൈകിയിരുന്നു...ചിലപ്പോൾ വയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടാവും വിളിക്കാതിരുന്നത് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ ഇരുന്നു.. വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി വേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല... വേഗം എന്തൊക്കെയോ വാരി കഴിച്ച് കൈ കഴുകി വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് ഇറങ്ങി.. ഉമ്മറത്തു അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്... ആ ഭാഗത്തേക്കേ നോക്കിയില്ല... ചെരുപ്പിടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഓർത്തപ്പോലെ അവൾ അകത്തേക്ക് ഓടി... "താങ്ക്യൂ"അടുക്കളയിൽ നിന്ന അമ്മയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്കോടി... അവൾ പോയ വഴിയേ നോക്കി അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു...പിന്നെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ജോലി തുടർന്നു...

പോകുന്ന വഴിയിൽ മാഷിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി.. അപ്പുവേട്ടൻ പുലർച്ചെ തന്നെ തിരിച്ചു പോയിരുന്നു.. ടീച്ചറമ്മ കുറേ പതം പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു... ഒരു വിധം സമാധാനിപ്പിച്ചിരുത്തികൊണ്ട് ബസ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു... അതുവരെ മാഷും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു... എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു വച്ചിലേക്കും നോക്കി അക്ഷമയായി വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നിമ്മിയെ.. "എന്താടി കുരുട്ടെ വൈകിയേ "ദച്ചുവിനോട് കലിപ്പിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന മാഷിനെ കണ്ടത്.. അവൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി.. പിന്നെ അവരെ നോക്കി നന്നായൊന്ന് ചിരിച്ചു 😁 "ഗു... ഗുഡ്മോർണിംഗ് സർ.."കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം ഇല്ലാതില്ല.. കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പലവട്ടം പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് മാഷ് ഓരോ കുരുത്തക്കേടുകൾ ഒപ്പിച്ചതിന്... "മ്മ്.. ഗുഡ് മോർണിംഗ് "മാഷ് അവളെ ഒന്ന് ചൂഴ്ന്ന് നോക്കി... "കുട്ടിയേ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ "മാഷ് ആലോചിച്ചു... "ഏയ്‌.. മാ.. മാഷ് എന്നെ കാണാൻ വഴിയില്ല "നിമ്മി ഒന്ന് വിക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു....അപ്പോഴും മാഷ് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണ്... "കുട്ടിയല്ലേ അന്ന് ബോയ്സിന്റെ ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പടക്കം കത്തിച്ചു പൊട്ടിച്ചത്..." "ശോ... കണ്ടുപിടിച്ചു....

"നിമ്മി നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് തല്ലി.. "അ.. അത് മാഷേ അന്നൊരു കൈയബദ്ധം.. നാറ്റിക്കരുത് "അവൾ ഒരു കണ്ണിറുക്കി തൊഴുതു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അവളുട തുറന്നു പറച്ചിൽ കേട്ട് ദച്ചു കണ്ണുമിഴിച്ചു 😳 "ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അതുപോലുള്ള കുരുത്തക്കേടുകൾ "മാഷ് കണ്ണട മുഖത്തേക്ക് ഒന്നൂടെ കയറ്റി വെച്ചു... "ഏയ്‌.. ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയി ഈ നിമിഷം മുതൽ..കയറ് ദച്ചു സമയം പോയി..."പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൃതിയിൽ അവൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്‌തു... ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ തന്റെ വീര കഥകൾ ഓരോന്നായി മാഷ് പുറത്തിടും... എന്തിനാ വെറുതെ മാഷിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നെ... "അല്ലെടി എന്നാലും നീയെന്തിനാ ബോയ്സിന്റെ ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ.."🤔പോവുന്നതിനിടയിൽ ദച്ചു തന്റെ സംശയം ചോദിച്ചു.... "😁അതോ... അതുണ്ടല്ലോ... നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഒരു പഠിപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിർമ്മൽ കുമാർk. S അവനെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രപോസ് ചെയ്തു... അവൻ നല്ല അന്തസ്സായി അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു..." "സ്വാഭാവികം... അവനെ വിവരമുണ്ട് 🤭"ദച്ചു അവളെ കളിയാക്കി.. "ഇവളെ ഞാൻ 😡 "നിമ്മി പല്ല് കടിച്ചു... "അല്ല അതും ഈ പടക്കവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം..."അവളുടെ തോളിൽ തടിയൂന്നി ദച്ചു ചോദിച്ചു...

പ്രപോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പറയാ... അവന് അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ള പെണ്ണിനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്.. എന്നെ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നടക്കുന്നവളെ വേണ്ടെന്ന്.. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവൻ ടോയ്‌ലെറ്റിൽ കയറിയ സമയം നോക്കി നല്ല നാല് പന്നി പടക്കം അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു.. പേടിച്ചിട്ടേ അവൻ ഒരാഴ്ചയാ അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നേ.."നിമ്മി ഗമയോടെ പറഞ്ഞു... "അട പാവി "ദച്ചു താടിക്ക് കൈകൊടുത്തു.. "ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ..അതിന് എന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഇരുപത് തവണ ഓടിച്ചു നിന്റെ മാഷ് 😏.. പാവം ഞാൻ "നിമ്മി സങ്കടഭാവം കാണിച്ചു... "മാഷ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ... വേറെ വല്ലവരും ആയിരുന്നേൽ നിന്നെ എടുത്തിട്ടലക്കിയേനെ.."ദച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചിരിച്ചു... അങ്ങനെ വഴി നീളെ സംസാരവും കളിചിരിയുമായി അവർ കോളേജിൽ എത്തി.. **** കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ചുറ്റും കൂടി... വേദനയുണ്ടോ, എന്താ ഉണ്ടായേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്... അവർക്കെല്ലാം ഒരു തെളിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി നൽകി...

കണ്ണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് വേണ്ടി ചുറ്റും അലഞ്ഞു... പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം... ഇനി ഇന്ന് വന്നില്ലേ... 🤔നഖം കടിച്ചു കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു... "ദർശന...എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ"... രമ മിസ്സിന്റെ ശബ്‍ദമാണ് ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്... "എൻ... എന്താ മിസ്സ്‌.. " "ഇപ്പോൾ എങ്ങനുണ്ട്... പൈൻ കുറവുണ്ടോ എന്ന് "മിസ്സിന്റെ ശബ്‍ദത്തിൽ ഇത്തിരി നീരസം ഉണ്ടായിരുന്നു.... "കുറവുണ്ട് മിസ്സ്‌...എന്നാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ.."അതും പറഞ്ഞു നിമ്മിയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു അവിടുന്ന് ഓടി..ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് പിന്നെ നിന്നത്... അപ്പോഴും ചിന്ത കണ്ണേട്ടനെ പറ്റിയായിരുന്നു... വെറുതെ തല ഡസ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി കിടന്നു.. തിരിഞ്ഞു നിമ്മിയെ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥിരം കത്തിയടി തന്നെ... വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി കിടന്നു.. പെട്ടന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ കണ്ണും മനസും തേടി പിടിച്ചിരുന്നു...ഞെട്ടി കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും നോക്കി.... പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല.. അമളി പറ്റിയത് പോലെ തലക്കിട്ടൊന്ന് കൊട്ടി വീണ്ടും കിടന്നു... അപ്പോഴും കണ്ടു പുഞ്ചിരിയോടെ ഇടനാഴിയിലെ തൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നവനെ...

അവളും തിരികെ പ്രണയർദ്രമായി ചിരിച്ചു സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ.... അപ്പോഴുണ്ട് ആൾ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു... എത്തി വലിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും... ഗുഡ്മോർണിംഗ് എന്ന കോറസ് കേട്ടു... വേഗം എഴുന്നേറ്റു അവരോടൊപ്പം കൂടി... മിസ്സ്‌ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു.. അപ്പോഴും കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു... എത്തിയും വലിഞ്ഞും എല്ലാം നോക്കി...അവിടെയെങ്ങും കണ്ടില്ല... നിരാശയോടെ മുഖം ചുളുക്കി നേരെ ഇരുന്ന് ടീച്ചറെ നോക്കിയതും ആൾ അതാ മിസ്സിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു... അത് കണ്ടപ്പോൾ ശെരിക്കും ഞെട്ടി😳.... കയ്യിലുള്ള നോട്ടീസ് മിസ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചു... മ്യൂസിക് ബാൻഡിലേക്ക് കുട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് ആയിരുന്നു.. ഇന്ന് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് സെലെക്ഷൻ ഉണ്ട് താല്പര്യം ഉള്ള കുട്ടികളോട് ചെല്ലാനായി പറഞ്ഞു... തന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്‌ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല..എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കൂടെ ഓർമപ്പെടുത്തി ആൾ പുറത്തേക്ക് നടന്നു... അത് കണ്ട് ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചോന്ന് പോയ വഴിയേ നോക്കി... അപ്പോഴുണ്ട് തല ചെറുതായി ചെരിച്ചു ഒരു കള്ള ചിരി ചിരിച്ചു പോകുന്നു... അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ശെരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു ആ ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ ഡെസ്കിൽ ഒന്ന് ആഞ്ഞിടിച്ചു.. "ഔച് "നിലവിളിച്ചത് ഇത്തിരി ഉറക്കെ ആയിപോയി...എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞോന്ന് നോക്കി... മിസ്സ്‌ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്നുണ്ട്...

"സോറി... മിസ്സ്‌ "എഴുന്നേറ്റു നിന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. കൂടെ കൈ തടവുന്നുമുണ്ട്... "കുറെ നേരമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.. താൻ ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ.. പുറത്തേക്ക ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ... എന്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന്റെതായ ഡിസിപ്ലിനിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്.. അത് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി.. അല്ലാത്തവർക്ക് പുറത്ത് പോകാം"മിസ്സ്‌ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതും ദച്ചു ബാഗും എടുത്ത് കാറ്റുപോലെ പുറത്തേക്ക് പോയി... അവളുടെ പോക്ക് കണ്ട് എല്ലാവരും അന്ധം വിട്ടു.. നിമ്മി തലയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പോയവഴിയേ നോക്കി... *** ദച്ചു നേരെ പോയത് സെലെക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കാണ്..അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാർത്തിയെ കണ്ടില്ല... മനുവേട്ടനും ബാക്കി ഫ്രണ്ട്‌സും ഉണ്ട്.. വീണ്ടും കോളേജ് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു.. അവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല.. ദേഷ്യം മാറി സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. കുറച്ച് നേരം ഒറ്റക്കിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി.. ഇഷ്ടസ്ഥലമായ ലേക്കിലേക്ക് പോകാമെന്നു വിചാരിച്ചു കോളേജിന്റെ പിറകിലേക്ക് നടന്നു.. വാക മരത്തിന്റെ അരികെ എത്തിയതും ആരോ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു മരത്തിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നു...

ആ സ്പർശനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിരുന്നു ആൾ ആരാണെന്ന്.. എന്നിട്ടും അറിയാത്തത് പോലെ അവിടെ നിന്ന് കുതറി.. അത് കണ്ടപ്പോൾ അരയിലൂടെ ഒരു കയ്യിട്ട് ആൾ നെഞ്ചിലേക്ക് അടക്കിപിടിച്ചു... ദച്ചുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ കുസൃതിച്ചിരി നിറഞ്ഞു.. നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉച്ചത്തിലായി.. മെല്ലെ തലയുയർത്തി ദച്ചു അവനെ നോക്കി... കാർത്തി അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു... അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖമൊളിപ്പിച്ചു.. അവൻ മെല്ലെ അവളുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചു മുഖമുയർത്തി... അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ അപ്പോൾ അവളോട് അടങ്ങാത്ത പ്രണയമായിരുന്നു... അത് അവളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.. അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു.. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു കുസൃതി തോന്നി..അവൾ തല താഴ്ത്തി അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ബട്ടൺ അഴിച്ചു... അവളുടെ പ്രവർത്തി കണ്ട് അവന്റെ കണ്ണ് തള്ളി 😳ഇനി അവൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൻ ആകാംഷയോടെ നോക്കി...

ഷർട്ട് ഇരുവശത്തേക്കും വകഞ്ഞുമാറ്റി.. അവന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന കറുത്തമാല പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചു ഒരു വശത്തേക്കിട്ടു.. അവളുടെ പല്ലും ചുണ്ടും കഴുത്തിൽ തട്ടിയതും അവളുടെ അരയിലുള്ള പിടി ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കി അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിച്ചു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു... അവൾ ഒന്ന് തലയുയർത്തി നോക്കി.. അവന്റെ നിൽപ്പ് കണ്ട് അവൾക്ക് ചിരി വന്നു... അത് കടിച്ചു പിടിച്ചു അവൾ പൊടുന്നനെ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു കടിച്ചു... "ആ ഹ്.. വിടെടി പട്ടി"അവൻ നിന്ന് തുള്ളി... അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഒന്നുകൂടെ അവിടെ അമർത്തി കടിച്ചു ചുണ്ട് കൊണ്ടോന്ന് നുണഞ്ഞു അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി... അവൾ കടിച്ചിടം നന്നായി ചുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു... അവൻ അവിടെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊണ്ട് അവളെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി... അവൾ അവനു നേരെ പുച്ഛം വാരി വിതറി.. എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന മട്ടിൽ.. അത് കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് ദേഷ്യം ഉച്ചിയിൽ എത്തി...

പെട്ടന്ന് തന്നെ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു തിരിച്ചു മരത്തിലേക്ക് ചേർത്തു... എന്നിട്ട് അവളിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു.. അവന്റെ ശരീരം അവളിൽ അമർന്നതും അവളിൽ കൂടെ ഒരു മിന്നൽപിണർ പാഞ്ഞുപോയി.. അവൻ മെല്ലെ അവളുടെ മുടി വകഞ്ഞു മാറ്റി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടു... സ്വർണ രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അവളുടെ പിൻ കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.. അവന്റെ ചുണ്ടുകളുടെ ചൂട് അവിടെ പതിഞ്ഞതും അവൾ അവനിൽ നിന്നും കുതറി തിരിഞ്ഞു കാർത്തിയെ ഇറുകെ പുണർന്നു... അവളുടെ നെഞ്ചിടിക്കുന്നത് അവന് ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു.. അവൻ അവളെ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നെറുകയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു നിന്നു... അതിൽ അലിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവളുടെ ദേഷ്യവും പരിഭവവുമെല്ലാം... എത്ര നേരം അങ്ങനെ നിന്നെന്ന് അവർക്കുപോലും അറിയില്ല.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാർത്തി തന്നെ അവളെ അടർത്തിമാറ്റി അവിടുള്ള പുല്ലിലേക്ക് അവളെയും കൊണ്ടിരുന്നു... അവൾ അവന്റെ കൈക്കുള്ളിലൂടെ കയ്യിട്ട് തോളിലേക്ക് തല ചായ്‌ച്ചിരുന്നു... 💕 "ദച്ചു... ഇപ്പോ എങ്ങനുണ്ടെടാ വേദനയൊക്കെ കുറവുണ്ടോ.."അവളെ തലചെരിച്ചൊന്ന് നോക്കി കാർത്തി..

"Feel good "പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേർന്നിരുന്നു.. അവൻ ഇടം കൈ അവളുടെ കവിളിൽ ചേർത്തു... "ദച്ചു... തന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു ചോദിച്ചോട്ടെ... ഈ കുറുമ്പിയെ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് " ഒട്ടൊരു നിമിഷത്തിന് ശേഷം അവൻ ചോദിച്ചു... കേട്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലോ ഞെട്ടലിലോ അവൾ തലയുയർത്തി നോക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു.. "എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ " "അറിയില്ലെടോ... ഓരോ നിമിഷവും താൻ കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുവാ... ഇന്നലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തന്നെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന... അത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രേ അറിയൂ... ഇനിയും വയ്യടാ തന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ.. അടുത്ത വർഷത്തോടെ എന്റെ കോഴ്സ് കഴിയും പിന്നെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.. തന്റെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സെറ്റൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും.. പിന്നെ ഒട്ടും വൈകാതെ ഒരു മഞ്ഞ ചരടിൽ കോർത്ത താലിയുമായി ഞാൻ വരും എന്റെ പ്രണയമായ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ.. എന്നിട്ട് നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും നിറയെ വർണങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ മാത്രമായ ലോകത്തേക്ക് 💕

പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു.. അവളും അവന്റെ ഹൃദയതാളം കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവളെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു സിഗരറ്റ് എടുത്തു കത്തിച്ചു ചുണ്ടിനിടയിൽ വെച്ചു.. അത് കണ്ടപ്പോൾ ദച്ചുവിന് ദേഷ്യം വന്നു. അവൾ കൂർപ്പിച്ചവനെയൊന്ന് നോക്കി.. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് ചിരിവന്നു... ഒരു പഫ് ആഞ്ഞു വലിച്ചു അതിന്റെ പുക തല താഴ്ത്തി അവളുടെ മുഖത്തേക്കൂതി. ദച്ചു മുഖം ചുളിച്ചു... അവൻ തലയുയർത്തിയതും പൊടുന്നനെ അവന്റെ കയ്യിലെ സിഗരറ്റ് വാങ്ങി ദൂരെക്കെറിഞ്ഞ് അവന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു അവളിലെക്കടുപ്പിച്ചു അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കവർന്നു. അവൾ ഗാഡ്ഢമായി അവന്റെ ചുണ്ടുകളെ ചുംബിച്ചു..അവളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ അവൻറെ കണ്ണുമിഴിഞ്ഞു വന്നു... പിന്നെ അവളുടെ ചുണ്ടുകളുടെ മാർദ്ദവത്തിൽ അവൻ കണ്ണുകളടച്ചു.. കുറച്ച് നിമിഷത്തിന് ശേഷം അവൾ അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാൻ നിന്നതും കാർത്തി അതിനു സമ്മതിക്കാതെ അവളുടെ ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ അവന്റേതാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു... അവൻ മതിവരുവോളം അവളുടെ ഇരു ചുണ്ടുകളും നുണഞ്ഞു...

അവളുടെ കൈ അവന്റെ മുടിയിൽ കോർത്തു വലിച്ചു...ആദ്യമായി അനുഭവിക്കുന്ന ലഹരിയിൽ ഇരുവരും കണ്ണുകളടച്ചു അത് ആസ്വദിച്ചു... അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കടി കൂടി കൊടുത്ത് കിതച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവളിൽ നിന്നും ചുണ്ടുകൾ വേർപ്പെടുത്തി.. അവൾ തളർന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു. കിതപ്പടക്കി... "ഒരു ഉമ്മ വെച്ചപ്പോഴേക്കും തളർന്നോ പെണ്ണെ... ഇനിയും എന്തെല്ലാം കിടക്കുന്നു ചെയ്യാൻ..."അവളുടെ കാതോരം ചെന്നു അവൻ പറഞ്ഞു... "അയ്യേ.. വഷളൻ... പോ അവിടുന്ന്..."അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊണ്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു... "വേദനിച്ചൂട്ടോ.."പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അവൻ മുഖം ചുളുക്കി.. "നന്നായിപ്പോയി😏. ഞാൻ പോവാ കണ്ണേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടേൽ വാ " ടോപ്പും മുടിയും ശെരിയാക്കി അവൾ നടന്നു..

"നിൽക്ക് ഞാനും വരുന്നു " അവൻ എഴുന്നേറ്റു അവളുടെ പിറകെ ഓടി അടുത്തെത്തി തോളിലൂടെ കയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു.. നടത്തത്തിനിടയിൽ വാ തോരാതെ അവൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.. അവൻ അവൾക്ക് നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായി.. ഇടയിൽ കുസൃതി കാട്ടുന്ന പ്രണയം നിറഞ്ഞ കാമുകനായി... *** ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നിമ്മി വെപ്രാളത്തോടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്... കണ്ണേട്ടനോട് പോവാണെന്നു പറഞ്ഞു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. കാര്യം അന്യോഷിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻസി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു.. ഇനി എന്തിനാണാവോ എന്നാലോചിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോയി.. അനുവാദം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി... അപ്പോൾ കണ്ടു കസേരയിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെയും പെൺകുട്ടിയെയും... "സർ.." ദച്ചുവിന്റെ ശബ്‍ദം കേട്ടതും അവർ രണ്ടുപേരും തിരിഞ്ഞു അവളെ നോക്കി തിളക്കമില്ലാത്തൊരു പുഞ്ചിരി നൽകി.. അവൾ സംശയത്തോടെ നെറ്റിച്ചുളിച്ചു....തുടരും....

