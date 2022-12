നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ❣️: ഭാഗം 29

രചന: SHAMSEENA

അതിൽ കണ്ട വീഡിയോ അവൻ പ്ലേ ചെയ്തു.. അത് കാണുന്തോറും അവന്റെ രക്തം തിളച്ചു.. ഞെരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി 😡😡 "നിരഞ്ജൻ " "നീ തൊട്ടത് എന്റെ പെണ്ണിനെയാണ് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും 😡" വീഡിയോയിൽ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചു കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു.. ആ ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെയവൻ കേബിനിലേക്ക് കയറി ഡോർ വലിച്ചടച്ചു.. ശബ്‍ദം കേട്ട് ഞെട്ടികൊണ്ട് ദച്ചു ലാപ്പിൽ നിന്നും കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി...കാര്യം അറിയാതെയവൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ടവനെ നോക്കി.. കാർത്തി സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു ഫോണെടുത്തു മേനേജരെ വിളിച്ചു... അയാൾ അനുവാദം ചോദിച്ചു കൊണ്ടകത്തേക്ക് വന്നു.. "ഇന്നലെ k.k കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ക്രോസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ.." "അത്.. ഇല്ല സർ.. നെക്സ്റ്റ് monday അല്ലെ സർ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെ.. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ചില ഫയൽസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് " "ഒരു എസ്ക്യൂസും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ട...

ലഞ്ചിന് മുന്നേ തന്നെ ക്രോസ്സ് ചെയ്ത് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എന്റെ ടേബിളിൽ എത്തിയിരിക്കണം.." പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ ടേബിളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു..അതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ദച്ചു പോലും ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു.. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാർത്തിയെ ഓഫീസിൽ ഇത്ര ദേഷ്യത്തോടെദച്ചു കാണുന്നത്.. മേനേജർ വിഷമത്തോടെ പോവുന്നതിനിടയിൽ ദച്ചുവിനെ ദയനീയതയോടെ നോക്കി.. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നവൾ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇരു കണ്ണു ചിമ്മി കാണിച്ചു.. അവൾ കൊടുത്ത ഉറപ്പിൽ അയാൾ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി.. മേനേജർ പോയതും ദച്ചു കാർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. അവൻ വിൻഡോ തുറന്നിട്ട്‌ കൊണ്ട് സ്‌മോക്ക് ചെയ്യുവാണ്.. അത് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന ദച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് പിടിച്ചു വാങ്ങി പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു... അവൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ചുണ്ടിനിടയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചു.. വീണ്ടുമവൾ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങി..

"ദർശന കളിക്കാതെ അതിങ്ങ് താ.. വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ " ദേഷ്യത്തോടെ അതിനായി അവളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി.. ആ കൈ തട്ടി മാറ്റി കൊണ്ടവൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സിഗരറ്റ് പൊക്കിപിടിച്ചു.. എന്നിട്ടവനു നേരെ നീട്ടി.. അവൻ അത് വാങ്ങാൻ തുനിഞ്ഞതും പെട്ടന്നവളത് പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു... ദേഷ്യം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിയവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു തിരിച്ചു നിർത്തി ചുവരിലേക്ക് ചേർത്തു.. അവനും അവളുടെ ദേഹത്തേക്കമർന്നു... അവളുടെ ഹൃദയ മിടിപ്പ് ക്രമാതീതമായി... "വിട് കണ്ണേട്ടാ.. നോവുന്നു " കണ്ണുകൾ നിറച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു... അത് കണ്ടവൻ കയ്യിലെ പിടിത്തമൊന്നയച്ചു...അവളിലേക്ക് ഒന്നൂടെ അമർന്നു..അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുകെയടച്ചു... തോളിൽ നിന്നും ഡ്രസ്സ്‌ നീങ്ങുന്നതറിഞ്ഞവൾ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു... നഗ്നമായ തോൾ ഭാഗം കണ്ടതും അവൾ അവന്റെ കൈകളിൽ കിടന്ന് കുതറി.. അവൻ ഒന്നൂടെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു തോളിലേക്ക് ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി..

ഞെട്ടി കൊണ്ടവൾ അവനെ നോക്കിയതും അതേ നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ പല്ലുകളും അവിടെ പതിഞ്ഞിരുന്നു... അവൾ വെട്ടി വിറച്ചു.. അവന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ അളവ് പല്ലുകൾ നൽകുന്ന വേദനയിൽ അവൾ അറിഞ്ഞു.. ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിപിടിച്ചു അവന്റെ ദേഷ്യം കുറയുവോളം വേദന സഹിച്ചു നിന്നു.. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവൻ പല്ലുകൾ അവിടെ നിന്നും വേർപെടുത്തി ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടാവിടെ നുണഞ്ഞു.. "സ്സ്ഹ് " ദച്ചു ഒന്നെരിവലിച്ചു.. അതവനിൽ ആവേശം നിറച്ചു.. അവന്റെ ചുണ്ടും നാവും അവളുടെ തോളിലും പിൻകഴുത്തിലും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അലഞ്ഞു... അവസാനം കിതച്ചു കൊണ്ടവൻ അവളെ തിരിച്ചു നിർത്തി ഇറുകെ പുണർന്നു... "എന്തിനായിരുന്നു ഇത്ര ദേഷ്യം കണ്ണേട്ടാ " അവന്റെ കിതപ്പൊന്നടങ്ങിയതും അവൾ നെഞ്ചിൽ നിന്നും തലയുയർത്തി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. അവൻ അവളിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറി അവളുടെ മുഖം കൈകളിൽ എടുത്തു... "നീയെന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ " അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയായിരുന്നു ചോദ്യം...

അതിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പിടഞ്ഞു... തൊണ്ട കുഴിയിലെ ഉമിനീർ വറ്റി.. "ഇ..ഇല്ല.. എ.. ന്താ.. കണ്ണേട്ടാ " പതർച്ച മറച്ചുകൊണ്ടവൾ ചോദിച്ചു.. "ഏയ്‌.. ഒന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി.. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേൽ മറച്ചു വെക്കരുത് തുറന്ന് പറയണം.. കേട്ടല്ലോ.." അവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒന്നമർത്തി ചുംബിച്ചു.. "ഒത്തിരി നൊന്തോ " ദച്ചുവിന്റെ ഇടതു കൈ അതിലൊന്ന് തലോടി കൊണ്ടവൻ ചോദിച്ചു.. ഇല്ലെന്നവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ തലയനക്കി മറുപടി നൽകി... അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നൂടെ അവളെയവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു... കാതിൽ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു.. "സോറി ദച്ചൂട്ടി.." അത് കേട്ടവളൊന്ന് കൂടി തെളിമയോടെ ചിരിച്ചു... ***** "മറ്റന്നാൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പോവണം.. ഉത്സവമാണ്.. അതോടൊപ്പം പൂജയും ഉണ്ട് " അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു..ഉത്സവം എന്ന് കേട്ടതും കാത്തു തുള്ളി ചാടി.. കാർത്തിയൊന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കുട്ടിയായി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു "നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊക്കോളൂ..

വേണേൽ ദച്ചുവിനെയും കൂട്ടിക്കോ.. എനിക്ക് വരാൻ ഒക്കെത്തില്ല.. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. " കാർത്തി തന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.. "അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്തായാലും വേണം... നിങ്ങൾക്കുള്ള പൂജയാണ് നടക്കുന്നേ.. പോരാത്തതിന് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടിതുവരെ അവിടേക്ക് പോയിട്ടുമില്ലല്ലോ " "അത് ശെരിയാണല്ലോ.. എന്തായാലും നിങ്ങളും കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ..രണ്ടാളും ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവ് എടുത്തോ " മുത്തശ്ശിയും അമ്മയോട് യോജിച്ചു "മുത്തശ്ശിയും വരുന്നുണ്ടോ " ദച്ചു അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.. "പിന്നെ ഞാൻ വരാതെ... അവിടുത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഉത്സവങ്ങൾക്കും ഞാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.. ആനയും ചെണ്ട മേളവും വെടിക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് രസാണെന്നോ " മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദച്ചു കേട്ടിരുന്നു... ***** "അതേയ് നമുക്കും പോയാലോ തറവാട്ടിലേക്ക് " ബെഡ്‌റൂമിൽ ഇരുന്ന് ലാപ്പിൽ വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്ന കാർത്തിയുടെ അടുത്തിരുന്നു കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് ദച്ചു ചോദിച്ചു...

"നീ പൊക്കോ.. No പ്രോബ്ലം.. ഞാൻ ഇല്ലന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ " ലാപ്പിൽ നിന്നും കണ്ണ് മാറ്റാതെ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു... "അത് പറ്റില്ല... കണ്ണേട്ടനും വേണം എങ്കിലേ ഞാനും പോവൂ " വീണ്ടുമവൾ കൊഞ്ചി.. "Important ആയ മീറ്റിംഗ് ആണ്.. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല " ലാപ് അടച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു..എന്നിട്ടവളെ പിടിച്ച് മടിയിലേക്കിരുത്തി.. അരയിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു തോളിൽ താടി കുത്തിയിരുന്നു.. അവന്റെ പെട്ടന്നുള്ള നീക്കത്തിൽ അവളൊന്ന് ഞെട്ടി.. പിന്നെ പുഞ്ചിരിയോടെ ചേർന്നിരുന്നു... "പ്ലീസ് കണ്ണേട്ടാ.. നമുക്കൊരുമിച്ച് പോവാം " അവന്റെ താടിയിൽ മെല്ലെ പിടിച്ചു വലിച്ചു.. "മ്മ് ok സമ്മതിച്ചു പോവാം.. പക്ഷേ വൺ കണ്ടീഷൻ " പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ അവളുമായി ബെഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു..അവളുടെ നേരെ കൈ കുത്തി ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു.. "അവരെല്ലാം മറ്റന്നാൾ ഒരുമിച്ചു പൊക്കോട്ടെ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പോവാം എന്താ ഒക്കെയാണോ .." "അത്രേ ഉള്ളോ..ഡബിൾ ok " തംബ്സ് അപ്പ് കാണിച്ചു ചിരിച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞതും കാർത്തി ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി...

ഒരിക്കലും താൻ കാരണം അവളുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് മങ്ങൽ ഏൽക്കരുതെന്നായിരുന്നു അവനാ നിമിഷം ആഗ്രഹിച്ചത്.. കണ്ണുകൾ വെട്ടാതെ കാർത്തി നോക്കുന്നത് കണ്ടതും സ്വിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ അവളുടെ ചിരിനിന്നു...കണ്ണുകൾ പിടഞ്ഞു.. "ഈ നോട്ടത്തിൽ എന്തോ പന്തിക്കേടില്ലെ🤔 " എന്നാലോചിച്ചു അവനോട് എന്തോ പറയാനായി തിരിഞ്ഞതും കാർത്തി അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ കവർന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു വന്നു... കൈകൾ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുകി... "ക.. കണ്ണേട്ടാ..."അവളൊന്നേങ്ങിയതും കിതച്ചു കൊണ്ടവൻ പിന്മാറി അവളെ ഒരു ചിരിയോടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അടക്കി പിടിച്ചു... "കണ്ണേട്ടന് എന്നോടെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ " മൗനത്തെ ഭേധിച്ചു കൊണ്ട് ദച്ചു അവന്റെ നെഞ്ചിലെ രോമത്തിൽ പിച്ചി വലിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... അവനൊന്ന് തലയുയർത്തി അവളെ നോക്കി.. "നിനക്കൊരു നിരഞ്ജനെ അറിയാമോ " ആലോചനക്കൊടുവിൽ കാർത്തി ചോദിച്ചു.. "മ്മ് അറിയാം " "എങ്ങനെ " "എന്റെയും നിരഞ്ജന്റെയും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു.. " "എന്താ " പെട്ടന്നവളങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടികൊണ്ടവൻ ചോദിച്ചു.. "സത്യമാണ്.."

അവളുടെ ഓർമ്മകൾ കുറച്ച് കാലം പിറകിലേക്ക് പോയി .... *** അന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോയും പിടിച്ചു ആരോടും പറയാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു.. കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള എന്റെ വരവിൽ പന്തികേട് തോന്നിയ അമ്മയും അച്ചുവും കാര്യം ആന്യോഷിച്ചു... അവരോടൊന്നും പറയാതെ റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചു.. കുറേ തട്ടിവിളിച്ചെങ്കിലും തുറന്നില്ല...കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ എറിഞ്ഞുടച്ചു.. അച്ഛൻ ആ ഇടെയായി കുറച്ചൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വരാറ്.. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നടന്ന ബഹളമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല.. പിറ്റേന്ന് അച്ചുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് കണ്ണു തുറന്നത്.. വേഗം തന്നെ മുടി വാരികെട്ടി ഓടിച്ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു... വാതിൽ തുറന്നതും കണ്ടത് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ദേഹത്താകെ ചോര പടർന്നു നിൽക്കുന്ന അച്ചുവിനെയാണ്.. കാര്യം അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെയും വലിച്ചു കൊണ്ടവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക്‌ പോയി.. നോക്കിയപ്പോൾ ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന അമ്മ..

ഓടി ചെന്ന് വാരിയെടുത്തു മടിയിലേക്ക് കിടത്തി.. കുറേ തട്ടിവിളിച്ചെങ്കിലും ഉണർന്നില്ല.. ബോധം പാടെ മറഞ്ഞിരുന്നു.. രാത്രിയിൽ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് അടുക്കള പടിയിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്ന ചെറിയമ്മ അതിൽ സ്ലിപ്പായി വീണതായിരുന്നു. സഹായത്തിനാണേൽ ആരുമില്ല.. മാഷ് അപ്പെട്ടന്റെയും മീനുവേച്ചിയുടെയും കൂടെ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ആ സമയം.. വേഗം അച്ചുവിനെ വിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ വിളിപ്പിച്ചു.. ആയാളും ഞങ്ങളും കൂടി അമ്മയെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.. അപ്പോഴും അച്ഛൻ ഉമ്മറത്തു കുടിച്ചു ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്... ആ സമയം ആ മനുഷ്യനോടുള്ള ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു.. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നേരെ icu വിലേക്ക് കയറ്റി..തലക്ക് ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു..കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പണം ഓപ്പറേഷന് കെട്ടിവെച്ചു.. ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചെന്ന് ഡോക്ടർ വന്നു പറഞ്ഞു.. കൂടെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും..

അമ്മ സ്ഥിരമായി ഡിസ്ക് കംപ്ലയിന്റിന് മരുന്ന് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരാൾ ആയിരുന്നു.. വീഴ്ചയിൽ നട്ടെല്ലിന് സാരമായ പരിക്കുണ്ട്.. ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അത് ശെരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു... നാട്ടു വൈദ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു.. ഡോക്ടർ തന്നെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്തു തന്നു.. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഉഴിച്ചിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ്‌ ആവാൻ അമ്മയെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുമ്പോഴായിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നത്. തീർത്തും അയാളെ അവഗണിച്ചു.. ചോദിച്ചതിനൊന്നും ഉത്തരം നൽകിയില്ല.. അമ്മയെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി വിട്ട ശേഷം ഞാനും അച്ചുവും വീട്ടിൽ പോയി അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു അവിടേക്ക് തിരിച്ചു.. വയനാട്ടിൽ ആയിരുന്നു ഉഴിച്ചിൽ കേന്ദ്രം.. അവിടെ ചെന്ന് പരിശോധനക്കൊടുവിൽ വൈദ്യർ പറഞ്ഞു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആളെ പഴയതിനേക്കാൾ ഉഷാറാക്കി തരാം എന്ന്..എന്റെയും അച്ചുവിന്റെയും കഴുത്തിലും കാതിലും ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നുള്ളിപെറുക്കി വിറ്റു...

അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി.. മദ്യപാനം തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ കുടിക്കാൻ പോലും തികയില്ല കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു.. അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അമ്മക്ക് ഭേദമായി..എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കിട്ടാനപ്പോൾ മാഷ് അമ്മയുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു... വീണതിനെ പറ്റിയും ഇവിടേക്ക് വന്നതുമെല്ലാം പറഞ്ഞു.. ഒരു തരത്തിൽ എനിക്കും ആ മാറ്റം ആശ്വാസം ആയിരുന്നു.. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനൊരു മറ.. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറന്ന് ക്ലാസ്സെല്ലാം തുടങ്ങിയിരുന്നു.. അവിടുത്തെ വൈദ്യരുടെ സഹായത്തോടെ അച്ചുവിന് അവിടെയുള്ള സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ശെരിയാക്കി.. ഞാനും മാഷിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടുത്തെ കോളേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി.. അതിനായി ഒരു തവണ കോളേജിലേക്ക് വന്നു..

ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ തിരിച്ചു പോരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു നിമ്മി പിറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചത്.. വേദനയോടെ അത് കേൾക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോന്നു.. വയനാട്ടിലെ ജീവിതവുമായി ഞങ്ങൾ ഇണങ്ങി.. ഇടക്ക് മാഷ് വിളിച്ചു അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ പറയുമായിരുന്നു.. ഇപ്പോൾ എന്നും വീട്ടിൽ ആളും ബഹളവും മദ്യസേവയുമാണ് എന്നൊക്കെ.. അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അച്ഛനോട് കൂടുതൽ ദേഷ്യമായി.. കാരണം ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നന്യോഷിക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.. **** ആറ് മാസത്തെ ചികിത്സകഴിഞ്ഞ് അമ്മക്ക് വൈദ്യർ ഉറപ്പ് തന്നതുപോലെ ഭേദമായി... പഴയത് പോലെ നടക്കാറായി.. എന്റെ ക്ലാസ്സ്‌ കഴിയാൻ ഇനിയും ആറ് മാസം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു വാടക വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് താമസം മാറി..അമ്മമ്മ എന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് പണം ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.. അതെടുത്തു വീട്ടു ചിലവുകൾ ചെയ്തു...

പഴയ കളിയോ ചിരിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നേ ഒതുങ്ങി പോയിരുന്നു ഞാൻ.. എന്റെ മാറ്റം കണ്ട് അമ്മ കാര്യം തിരക്കി... ആദ്യം പറയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ആരോടേലും പറഞ്ഞാൽ തന്റെ നെഞ്ചിലെ ഭാരം കുറയുമല്ലോ എന്ന് കരുതി എല്ലാം അമ്മയോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു... പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കരച്ചിലടക്കാൻ പാടുപെടുന്ന എന്നെ അമ്മ മാറോടടക്കി പിടിച്ചു... ഞാനും ആ ചൂടിലേക്ക് പതുങ്ങി.. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദർശനയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചതിൽ ഏറിയ പങ്കും എന്റെ അമ്മക്കുണ്ട്.. തളരുമ്പോഴേല്ലാം ഒരു കൈ താങ്ങായി എന്റെ കൂടെ നിന്നു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ... *** ലാസ്റ്റ് എക്സാമും കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു... ചെന്നപ്പോൾ വീടെല്ലാം ആകെ മുഷിഞ്ഞിരുന്നു... പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി...വൈകീട്ട് മാഷിന്റെ വീട്ടിലും പോയി.. മാഷ് മീനുവേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു... അപ്പുവേട്ടന് ഒരു മാസത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൂടെയുണ്ട്.. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വരും... ** വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൂട്ടി അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു......തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...