നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ❣️: ഭാഗം 35

SHAMSEENA

അവൻ തലയുയർത്തി അവളെയൊന്ന് നോക്കി... കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടക്കുകയാണ്.. വിയർപ്പിനാൽ മാറിൽ ഒട്ടിയ താലി അവൻ കടിച്ചെടുത്തു അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു.. ചുണ്ടിൽ തണുപ്പ് തട്ടിയതും അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു.. അതേ നിമിഷം തന്നെയവൻ അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് തന്റെ അധരം ചേർത്ത് വെച്ചു.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു വന്നു.. അവന്റെ ചുംബനത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു.. കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം അവൻ അവളിൽ നിന്ന് അടർന്നുമാറി ബെഡിലേക്ക് കിടന്നു.. ബെഡ്ഷീറ്റ് വലിച്ചു അവളുടെ നഗ്നമായ മാറിലേക്കിട്ട് കൊണ്ട് അവളെ മുറുകെ പുണർന്നു.. അവളും ചിരിയോടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം അമർത്തി... അങ്ങനെ കിടന്ന് കൊണ്ട് തന്നെയവർ നിദ്രയെ പുൽകി... ***** കണ്ണിലേക്കു വെളിച്ചം തട്ടിയപ്പോൾ കാർത്തി കണ്ണുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ ദച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഭാഗം തപ്പി നോക്കി... അവിടം ശൂന്യമാണെന്ന് കണ്ടതും അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു..

ചുറ്റും നോക്കി മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു.. വേഗം തന്നെയവൻ നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഷോർട്സ് എടുത്തിട്ടു പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. അപ്പോൾ കണ്ടു മരത്തിന്റെ കൈ വരിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു ദൂരേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ദച്ചുവിനെ.. മുടി മെസ്സി ബൺ പോലെ നിറുകിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്..കയ്യിൽ ഒരു കപ്പ്‌ കോഫിയും ... അപ്പോഴാണ് അവൻ അവളുടെ വേഷം ശ്രദ്ധിച്ചത്.. ഇന്നലെ താൻ അഴിച്ചിട്ട ഷർട്ട്‌.. നല്ലവണ്ണം ലൂസ് ആണ് പെണ്ണിനത്..മുട്ടുവരെ ഇറക്കം ഉണ്ട്.. അവൻ ചിരിയോടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. പിന്നിൽ നിന്ന് പുണർന്നു കൊണ്ട് പിൻ കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചു.. ഇക്കിളി കൂടിയവൾ കഴുത്തൊന്ന് വെട്ടിച്ചു... പിന്നെ അവനുനേരെ തിരിഞ്ഞു... കോഫി കപ്പ്‌ അവനുനേരെ ഉയർത്തി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു.. അവൻ വേണ്ടെന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി.. അവൾ അതിൽ നിന്നൊരു സിപ് എടുത്തതും അവളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടവൻ തലയുടെ പിറകിൽ പിടിച്ചു അവന്റെ അധരം കൊണ്ടവളുടെ അധരത്തെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു..

അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു വന്നു..കയ്യിലുള്ള കപ്പ്‌ താഴെ വീണു... അവൻ അധരം മെല്ലെ അയച്ചതും കോഫി അവന്റെ വായിലേക്കും പടർന്നു... അവൻ കീഴ്ച്ചുണ്ടിനെയും മേൽ ചുണ്ടിനേയും മാറി മാറി നുണഞ്ഞു.. അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ മുടിയിൽ കൊരുത്തു വലിച്ചു... ചുണ്ടിൽ നിന്നും വേർപ്പെടാതെ തന്നെയവൻ അവളിട്ടിരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഓരോന്നായി അഴിച്ചെടുത്തു... അപ്പോഴേക്കും അവനെ തടയാനാവാതെ അവന്റെ ചുംബന ചൂടിൽ അവൾ വിവശയായിരുന്നു.. ഇടയിലെപ്പോഴോ ആ ചുംബനം അവൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.. ഷർട്ടിനിടയിലൂടെ അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ മാറിനെയൊന്ന് തഴുകികൊണ്ട് വയറിലേക്കിരിച്ചിറങ്ങി.. നഗ്നമായ വയറിൽ അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിന്റെ തണുപ്പ് പടർന്നതും അവൾ പെരുവിരലിൽ കുത്തി ഒന്നുയർന്നു..

അവനവളുടെ ഇടുപ്പിൽ പിടിച്ചു നേരെ നിർത്തി പൊക്കിൾ ചുഴിയിലേക്ക് തള്ളവിരൽ കുത്തിയിറക്കി... "ആഹ് " അവളിൽ നിന്നും നേർത്ത സ്വരം വന്നു.. ഇനിയും തന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിയാതെ അവൻ അവളെയും കോരിയെടുത്തു മുറിയിലേക്ക് നടന്നു.. വാതിൽ കാല് കൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടിയടച്ചു.. അവളെ ബെഡിലേക്കിട്ടു.. അവൾ ഇരു കൈകളും അവനു നേരെ നീട്ടി. പ്രണയത്തോടെ അവനെ തന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.. പാതി തുറന്ന് കിടന്നിരുന്ന ഷർട്ട്‌ ഇരുവശത്തേക്കും വകഞ്ഞുമാറ്റിയവൻ അവളുടെ മാറിലേക്ക് മുഖം ചേർത്തു.. അവളുടെ നട്ടെല്ലിൽ കൂടി ഒരു തരിപ്പ് അരിച്ചു കയറി.. ഷർട്ട്‌ മുഴുവനായും അഴിച്ചു മാറ്റിയവൻ തന്റെ ചുണ്ടിനാലും നാവിനാലും മുല്ലപ്പൂ പോലെയുള്ള അവളുടെ ദേഹത്തെ താലോലിച്ചു...പിടയുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ തെളിയുന്ന നീല ഞെരമ്പിലവൻ കടിച്ചു നുണഞ്ഞു.. അവന്റെ ചേഷ്ടകളിൽ അവളിൽ നിന്നും ശബ്ദവീചികൾ ഉയർന്നു... പൊൻ പുലരിയുടെ തണുപ്പിൽ അവൻ വീണ്ടും അവളിലേക്കു ചൂട് പകർന്നു സ്വന്തമാക്കി.. *****

"ദച്ചു.." "മ്മ്ഹ്ഹ് " "ദച്ചു.. ഡാ എഴുന്നേൽക്ക്... നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവണ്ടേ.." നെഞ്ചിൽ നിന്നവളെ അടർത്തി മാറ്റാൻ നോക്കി കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു.. "വേണ്ട " അവൾ ഒന്നൂടെ നെഞ്ചിലേക്ക് പറ്റിച്ചേർന്നു.. "നേരം ഒരുപാടായില്ലേ.. അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും അന്യോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും " "കുറച്ച് നേരം കൂടെ പ്ലീസ് " കണ്ണുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെയവൾ ചിണുങ്ങി. എന്നിട്ടവനിൽ നിന്നും അടർന്നു കമിഴ്ന്നു കിടന്നു.... നഗ്നമായ അവളുടെ പുറം മേനിയിലേക്കവൻ മുഖം ചേർത്ത് ഇറുകെ പുണർന്നു... കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ വീർത്ത ഉണ്ട കവിളിൽ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു.. പിന്നെ അവിടെയൊന്ന് മെല്ലെ കടിച്ചു.. "സ്സ് " അവൾ ഒന്നെരിവ് വലിച്ചു.. അവിടെ നിന്നും അവന്റെ അധരം അവളുടെ ചെവിക്കരികിലേക്ക് അരിച്ചു കയറി... അവളൊന്ന് പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിന്നതും അവനവളെ അവിടെ തന്നെ അമർത്തിപിടിച്ചു.. എന്നിട്ടവളുടെ ചെവിതുമ്പിൽ കടിച്ചു അവിടെ നുണഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.. അവൾക്കാകെ പരവേശം തോന്നി...

ഉടലാകെ കോരിത്തരിക്കുന്ന പോലെ.. ഞാ.. ഞാൻ.. ഏഴു... എഴുന്നേറ്റോളം.. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവൾ പറഞ്ഞു.. അത് കേട്ടതും ചിരിയോടെയവൻ അവളിൽ നിന്നകന്നു... ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്ത് ധരിച്ചു.. അവളും പുതപ്പ് വാരി ചുറ്റി എഴുന്നേറ്റു കട്ടിലിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു.. അവൻ ചിരിയോടെ വന്നവളുടെ മടിയിലേക്ക് കിടന്നു.. "ക്ഷീണം ഉണ്ടോടാ " അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ നാണത്തോടെ തല താഴ്ത്തി.... "ന്റെ മഹാദേവാ.. ദേ പെണ്ണ് ബ്ലഷ് ആവുന്നു.." "ഒന്ന് പോയേ " അവളവനെ തള്ളി മാറ്റി എഴുന്നേറ്റു ബാത്‌റൂമിലേക്ക് നടന്നു.. അവളുടെ പോക്ക് കണ്ടവൻ കട്ടിലിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന് പൊട്ടി ചിരിച്ചു.. ***** "എന്നാ പോയാലോ.. " ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന അവളോട് കാർത്തി ചോദിച്ചു.. "പോകാം " സാരി ഒന്നൂടെ ഇടുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടവൾ അവനെ നോക്കി.. അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു... അവൾ പുരികം ഉയർത്തി എന്തെന്നാ രീതിയിൽ. അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇറുകെ പുണർന്നു... കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി.. Thank you for giving me such beautiful moments❣️ അവളുടെ കാതോരം നേർത്ത സ്വരത്തിലവൻ പറഞ്ഞു.. അതിനവൾ അവന്റെ മുഖം ഉയർത്തി ആർദ്രമായി നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു.. ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

അവിടെനിന്നും തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു.....മനുവിനോടവൻ വൈകുമെന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.. മത്സരിച്ച് പ്രണയം പങ്കിടുന്നതിന്റെ വേളയിൽ ഇരുവരും വിശപ്പും ദാഹവുമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാതി വഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നന്നായി വിശന്നിരുന്നു.. അവിടെ കണ്ട റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി ദച്ചുവിനിഷ്ടപ്പെട്ട ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നെ കഴിച്ചു... ബൈക്കിനു പിന്നിൽ അവനെ പുണർന്നിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര തുടർന്നു... അപ്പോഴൊക്കെയും അവരുടെ പിറകെ നിഴലായി അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.. കത്തുന്ന കണ്ണുകളോടെ.. നരനും നിരഞ്ജനും.. ***** തറവാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവാനായി.. എല്ലാവരെയും ഉമ്മറത്തു ഒരുമിച്ച് കണ്ടതും ദച്ചുവിനാകെ ചമ്മൽ തോന്നി... അവളവരെയൊന്ന് നോക്കി തലയും താഴ്ത്തി വേഗത്തിൽ അകത്തേക്കോടി.. കാർത്തി അവരെയെല്ലാം നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചു..

അവന്റെ നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലുള്ള നിൽപ് കണ്ട് മനു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു... "പോടാ ....." കാർത്തി അവനെ നോക്കി പല്ലിറുമ്മി... "നിന്ന് ഗോഷ്ടി കാണിക്കാതെ വേഗം റെഡിയായി വാ.. ഇല്ലേൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നടയടക്കും.." മുത്തശ്ശി ശാസിച്ചു.. അത് കേട്ടതും രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന രീതിയിൽ കാർത്തി അകത്തേക്ക് പോവാൻ തുനിഞ്ഞു.. "ഇന്ന് തന്നെ വരണം ഇല്ലേൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകും " അവനിട്ടൊന്ന് കൊട്ടി മനു പറഞ്ഞു.. "കള്ള പട്ടി " കാർത്തിയുടെ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ വാക്കുകൾ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു.. മനു അവനിട്ടൊരു ചിരി പാസാക്കി.. "അല്ലേൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ.. നിങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി.." അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ശെരിവെച്ചു.. വേഗം വരാൻ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുവണ്ടികളിലുമായി അവർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി... **** അധികം വൈകാതെ തന്നെ കാർത്തിയും ദച്ചുവും അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി.. ബുള്ളെറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് കാർത്തി പറഞ്ഞെങ്കിലും ദച്ചു വേണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു.. ഇരുവരും ചെറിയ ഇടവഴിയിലൂടെ കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നു..

വഴിയിൽ കാർത്തിയെ അറിയുന്നവർ പരിചയം പുതുക്കി കുശലന്യോഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.....എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായാണ് കാർത്തി സംസാരിക്കുന്നത്... ദച്ചു അതെല്ലാം നോക്കി നിന്നു.. അമ്പലത്തിലേക്കെത്തി കുളത്തിൽ നിന്നും കാല് കഴുകി ഇരുവരും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു... അവരെ കാത്തെന്ന പോലെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു.. അവരെ കണ്ടതും എല്ലാവരും കൂടി നടയിലേക്ക് കയറി തൊഴുതു.. മുത്തശ്ശിമാർ തന്നെ കിട്ടിയ പ്രസാദം മക്കൾക്കും കൊച്ചു മക്കൾക്കും തൊട്ട് കൊടുത്തു... **** അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരും ആൽ തറയിൽ ചെന്നിരുന്നു... ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂട്ടി മനുവും കാർത്തിയും ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു.. പല ദേശത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളും നിരവധി കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ടും പറമ്പ് നിറഞ്ഞിരുന്നു.. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ ദച്ചുവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടവൻ നടന്നു.. അവിടെ കാണുന്ന ഓരോ കാഴ്ചകളും അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുത്തു...

ഇതെല്ലാം അവൾക്ക് പുതുമയേറിയ കാഴ്ചകൾ ആയിരുന്നു..ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവന്റെ വിരലിൽ തൂങ്ങിയവൾ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചു.. കുപ്പിവള കച്ചവടക്കാരന്റെ അരികിൽ എത്തിയപ്പോൾ കറുത്ത കരിവളകൾ വാങ്ങി അവളുടെ ഇരു കൈകളിലും ഇട്ടു കൊടുത്തു അവൻ.. അവൾ കൈകളുയർത്തി അവനു നേരെ ചിരിയോടെ വളകൾ കിലുക്കി... വളകളുടെ കിലുക്കത്തേക്കാൾ അവന്റെ കാതിൽ പതിച്ചത് അവളുടെ ചിരിയൊച്ചയാണ്.. അവളുടെ കൈ പിടിച്ചവൻ ഉള്ളം കയ്യിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു...അവൾ കണ്ണിൽ നിറച്ച പ്രണയത്തോടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി... ഉത്സവ പറമ്പാണെന്നും ചുറ്റും ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നും അന്നേരം അവർ മറന്നിരുന്നു.. അതേ നിമിഷം തന്നെ അത്രയും പ്രണയാർദ്രമായ രംഗം ഇരുവരും അറിയാതെ തന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു മനു... ഉത്സവമൊക്കെ കണ്ട് കൈ നിറയെ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചാണ് പിള്ളേരെല്ലാം മടങ്ങിയത്..

എല്ലാവരും വാഹനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ വന്നത് പോലെ തന്നെ നടന്നു തന്നെയാണ് ദച്ചുവും കാർത്തിയും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്... തണുത്ത കുളിർക്കാറ്റേറ്റ് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലാവിന്റെ അകമ്പടിയോടെ അവന്റെ കൈകളിലൂടെ കൈ കോർത്തു പിടിച്ചവൾ നടന്നു... **** വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുറിയിൽ പോയി കിടന്നിരുന്നു.. കാർത്തി മുൻവശത്തെ വാതിലടച്ചു... ഗോവണിപ്പടി കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ദച്ചുവിനെയും ദച്ചുവിനെ ഇരു കൈകളിലും കോരിയെടുത്തു.. ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ച ദച്ചു പിന്നെ അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവന്റെ പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കിടന്നു.. ***** റൂമിലെത്തി സാരിയുടെ പിൻ തോളിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി ടവ്വലും എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നിന്ന ദച്ചുവിനെ കാർത്തി പിന്നിൽ നിന്നും പുണർന്നു എടുത്തുയർത്തി ഒന്ന് വട്ടം കറക്കി....... "കണ്ണേട്ടാ... " ദച്ചു പൊട്ടി ചിരിച്ചു.. അവനവളുമായി ബെഡിലേക്കിരുന്നു..

അരയിലൂടെ കയ്യിട്ടു കൊണ്ടവളെ മടിയിലേക്കിരുത്തി..സാരി വകഞ്ഞു മാറ്റി അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ വയറിൽ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു.. അവൾ ശ്വാസം വലിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നു.. അവന്റെ നേർത്ത സ്വരം കാതോരം കേട്ടു... 🎶പാതി ചാരും നിന്റെ കണ്ണിൽ നീലജാലകമോ മാഞ്ഞു പോകും മാരിവില്ലിൻ മൗനഗോപുരമോ പ്രണയം തുളുമ്പും ഓർമ്മയിൽ വെറുതെ തുറന്നു തന്നു നീ നനഞ്ഞു നിൽക്കുമഴകേ നീ എനിക്കു പുണരാൻ മാത്രം ജൂണിലെ നിലാമഴയിൽ നാണമായ് നനഞ്ഞവളേ (2)🎶 പാടികൊണ്ടവൻ അവളുമായി ബെഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു... രണ്ട് പേരുടെ സിരകളിലും പ്രണയം ചൂട് പിടിച്ചു... പരസ്പരം ചുംബിച്ചും തലോടിയും അവർ ആ നിമിഷത്തെ മനോഹരമാക്കി..തടസമായതിനെയെല്ലാം ദേഹത്തു നിന്നടർത്തി മാറ്റി ഇരുവരും ഒരു മെയ്യായി മാറി..അവളുടെ കുപ്പിവളകൾ അവന്റെ കൈകളിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു.. പൊട്ടി ചിതറി.. ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളും ചിരിയോച്ചകളും അവിടെ മുഴങ്ങി.. രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തിൽ ഒരു മഴയായവൻ അവളിലേക്ക് ആർത്തലച്ചു പെയ്തു.......തുടരും....

