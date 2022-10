നീയെൻ സ്വരമായ്✨: ഭാഗം 24 | അവസാനിച്ചു

രചന: പ്രണയമഴ

ഇന്നാണ് അവസാന പരീക്ഷ..... അർച്ചിയും ദച്ചുവും ആരുവും ഒക്കെ മരചോട്ടിൽ ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു....... ദച്ചുവെ...നിക്കെ തലയോക്കെ വേദനിക്കുന്നു..... എന്താടാ... പറ്റിയെ...പെട്ടന്ന് ... ദച്ചു ഒരിത്തിരി പരിഭ്രമത്തോടെ അർച്ചിയോട് ചോദിച്ചു..... അറിയില്ലാന്നെ.....!!! കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ....!!! ഇപ്പൊ ഓകെ ആണോ..! മ്മ്...തലവേദന ഉണ്ട്...നോക്കാം...പരീക്ഷ ഇപ്പൊ തുടങ്ങില്ലെ...!പിന്നെ ഒരു 3 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ എങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കാം..... മ്മ്...ഞങൾ ക്ലാസിൽ ആക്കി തരാം....!!! അർച്ചുടെ ക്ലാസിൽ രുദ്രൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇൻവിജിലേറ്റർ ആയി വന്നത്.....!!! എക്സാം എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒക്കെ തല ഉഴിയുന്ന അവളെ കണ്ട് അവൻ ഒന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു.....!! അവൾടെ അരികിലേക്ക് അവൻ ചെന്ന്.. എന്താടാ ....എന്ത് പറ്റി...... തല വേദനിക്കുന്നു രുദ്രെട്ട....തലയൊക്കെ ചുറ്റും പോലെ...!!! എന്ത് പറ്റി...!!!ഇനിയും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ട് പരീക്ഷക്ക്....!!!തീരെ വയ്യേ നിനക്ക്....!!ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം തരാം...അത് കുടിച്ചിട്ട്...ഇത്തിരി നേരം കിടക്കു ....എന്നിട്ട് ബാക്കി പറ്റും പോലെ എഴുതിയ മതി....!!! മ്മ്....!!! പാസ് ഔട്ട് ആകണ്ടെ പോലെ അവള് എക്സാം എങ്ങനെയൊക്കെയോ എഴുതി തീർത്തു.....!!!! മെല്ലെ മരച്ചുവട്ടിൽ ദച്ചുവും ആരുവും ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു.....

അവിടെ എത്തും മുന്നെ തന്നെ തല കറങ്ങി അവള് വീഴാൻ ആഞ്ഞിരുന്ന്..... ആരു ഓടി ചെന്ന് പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവള് നിലത്തേക്ക് വീഴും ആയിരുന്നു..... അവൾടെ മെല്ലെ താങ്ങി എടുത്ത് മരചോട്ടില് ദചുവിൻ്റെ മടയിൽ കിടത്തി.... കയ്യിലെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് മുഖത്ത് കുടഞ്ഞതും മെല്ലെ കണ്ണ് ചിമ്മിയവൾ തുറന്നു....!! അപ്പോഴേക്കും രുദ്രനെയും അവർ വിളിച്ചിരുന്നു....!!! അവളെ കൂട്ടി അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി.... ദച്ചുവും കൂടെ പോകാൻ നിന്നു എങ്കിലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവള് ആരുവിൻെറ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി..... _____ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വന്നവർ കൊണ്ട് വന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ആയിരുന്നു.... ആർച്ചി ഗർഭിണി ആണ്....!!!ഒരു മാസം ആയി....!!!എക്സാം തിരക്കിന് ഇടയിൽ period ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊച്ച് മറന്നു പോയിരുന്നു....അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും വീട്ടിലെ മറ്റു തിരക്കുകൾ കൊണ്ടും രുദ്രനും അവ മറന്നു പോയി.....!!!! ദച്ചുവും അവൾടെ വിഷമങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി വച്ച് അർചിക്കു പുറകെ തന്നെ ആയി നടപ്പ്....!!! മിക്ക ഗർഭിണികളെ പോലെ അവൾക്കും ക്ഷീണം ശർഥി ഒക്കെയും അവളെ അലാട്ടൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു..... ꧁_________꧂ മാസങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നു പോയി....

എല്ലാവരെയും ശിവ വിളിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ദചുവിനെ മാത്രം ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല.... നോവോടെ ആണേലും ഇല്ലാർടെയും മുന്നിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവള് നിന്നു.....!!! അവരിൽ നിന്നും ശിവയുടെ ട്രീറ്റ് മെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്നും ഉടനെ ഒരു വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നും അവള് അറിഞ്ഞിരുന്നു...... !!!! ഒരു ദിവസം.... വൈകുന്നേരം ദച്ചു മുറ്റം അടിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അവിടേക്ക് ഒരു കാർ വന്നു നിന്നത്......!!! അർച്ചിയും ഉമ്മറത്ത് തന്നെ ദാചുവിനോട് സംസാരിച്ച് ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു...അവൾടെ വയറോക്കെ ചെറുതായി വീർത്തു...ആൾക് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം മാസം ആണ്....!!! മുറ്റം അടി നിർത്തി ദച്ചു അതാരന്നെന്ന് നോക്കി..... അർച്ചിയും അതെ സംശയത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു..... അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ആളെ കണ്ട് അവർ രണ്ടും ഞെട്ടി....!!! ശിവെട്ടൻ.... ദചുവിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ വിറ പൂണ്ടു...കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.....!!! അവനെ തന്നെ അവള് ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കി നിന്നു.... എന്നാല് ശിവ അവളെ നോക്കുക കൂടെ ചെയ്യാതെ അർചിടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു..... അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തി....!!! ദചുവിനെ നോക്കാതെ അവളെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് നടന്നു.... അർച്ചി ദച്ചുവിനെ കണ്ണും നിറച്ച് നോക്കി എങ്കിലും അവള് കണ്ണ് ചിമ്മി ചിരിച്ചു..... മുറ്റം അടിച്ചെച്ചും വരാം എന്ന് അവള് പറഞ്ഞു...... അർചിക്കും അറിയായിരുന്നു ദച്ചുവിനേ ശിവ വിളിക്കാറില്ല എന്ന്.... നിൻ്റെ കൊച്ച് എന്നെ മാമൻ എന്ന് വിളിക്കുവോ അതോ ആപ്പൻ എന്നോ...ചുണ്ട് പിളർത്തി ശിവ അർചിയോട് ചോദിച്ചു.... ഷിവെട്ടൻ എന്ത് പണിയ കാണിക്കണെ.... ആ പെണ്ണ് കരയാത്ത ദിവസം ഇല്ല...എന്തിട്ട അവളെ ഒന്ന് വിളിക്ക കൂടെ ചെയ്യാതെ....

ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ അതിനെ കണ്ട ഭാവം കൂടെ നടിച്ചില്ല....പോ എന്നോട് മിൻഡണ്ടാ......!!! അതിന് അവൻ അവളെ നോക്കി വെറുതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... നീ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം താ.....!! അത് ൻ്റേ കൊച്ചിന് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തൊന്നുന്നോ അവൻ അങ്ങനെ വിളിക്കട്ടെ...... മ്മ്മംഹ്...എല്ലാവരും എവിടെ...? അമ്മ അടുക്കളയിൽ.... റുദ്രെട്ടൻ പുറത്ത് പോയി വന്നു കുളിക്കാൻ കയറിയേക്കുവ....!!!പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളെ നോക്കി കണ്ണും നിറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആയിരുന്നു...അവളെ നിങൾ ഒന്നും നോക്ക കൂടെ ചെയ്തില്ല....ഇനിയും എന്തിനാ അതിനെ സങ്കടപെടുത്തനെ.....!!! അമ്മെ ഒരു ചായ വേണം....!!!ഞാൻ ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ടും വരാം..... അപ്പോഴേക്കും ദച്ചു അടിച്ച് വാരി കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു.....!!! അവനെ കണ്ടിട്ട് നോക്കാതെ അവള് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി....!!!! അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും അമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നിരുന്നു....അപ്പോഴാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് വന്ന ദചുവിനെ കണ്ടത്....അവൾടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കണ്ട് അവർ അവൾക് അരികിൽ ചെന്ന്.... ദച്ചു മോളെ...നീ എന്തെ ശിവ വന്നിട്ടും സങ്കടത്തോടെ..., അത് ചോദിച്ചതും അവരടെ തോളിൽ ചാഞ്ഞു അവള് പൊട്ടി കരഞ്ഞു.....!!! എന്നെ...ഒന്ന് നോക്ക കൂടെ ചെയ്തില്ലമ്മ....എന്നോട് ഇപ്പൊ വിളിക്കാറ് കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു...

കണ്ടിട്ട്....കണ്ട ഭാവം പോലും കാട്ടിയില്ല.... അവള് ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു... മോൾ കരയണ്ട....അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം.... വേണ്ട അമ്മെ...എന്തേലും കാരണം കാണും...എന്നോട് തന്നെ പറയും ആരിക്കും....അമ്മ അങ്ങോട്ട് ചേന്നോ ഞാൻ ചായ ഇടാം...!!!! ꧁_________꧂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ചായും കൊണ്ട് അവള് മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.....!!! അവനെ അവിടയം ബാൽകാണിയിലും ഒക്കെ നോക്കി എങ്കിലും കാണാതെ വന്ന കൊണ്ട് ചായ കപ്പ് അവിടെ വച്ച് അവള് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി.....!!! തിരിഞ്ഞ് നേരെ അവള് ചെന്ന് ഇടിച്ചത് അവൻ്റെ മേലെ ആയിരുന്നു....... തലയുയർത്തി അവള് അവനെ നോക്കി.....!!! അവളിൽ പരിഭവം ആയിരുന്നു.....!!! അവനെ നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോയവളുടെ കൈകൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവൻ ഭിത്തിയിൽ ചേർത്തു നിർത്തി......!!! ഞെട്ടി കൊണ്ടാവൾ അവൻ്റെ മിഴികളിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു..... അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിൽകുന്ന കുസൃതി കാണെ അറിയാതെ അവള് ഉമിനീർ ഇറക്കി പോയി.... പ്രണയം ആണ് ....ഒത്തിരി ഇഷ്ടം ആണ് എങ്കിലും ആദ്യം ആയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല.... ആ കണ്ണുകളിലെ കുസൃതി അവളെ തളർത്തുന്നു......!!! അവനെ നോക്കി ഉമിനീർ ഇറക്കുന്നവളുടെ തൊണ്ട ചുഴിയിൽ അവൻ വിരൽ കൊണ്ട് തൊട്ടു.......!!!

ശ്വാസം എടുക്കാൻ ആകാതെ അവള് അതെ നിൽപ്പ് തുടർന്നു..... അടുത്തേക്ക് വരുന്ന അവൻ്റെ മുഖം കാണെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പി അടഞ്ഞു....... അവളുടെ മിഴികളിൽ അവൻ ഊതി.......!!! പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നവനെ അവള് നോക്കി..... അപ്പോഴാ മുഖത്തെ കള്ള ചിരി കാണെ അവളിൽ പിന്നെയും പരിഭ്രമം......!!! അവളുടെ മിഴികൾ പിന്നേം കൂമ്പിയടയും മുന്നെ അവൻ തൻ്റെ അധരങ്ങൾ അവളുടേത് ആയി കൊരുത്തിരുന്നു......!!! അവള് അവനെ ആവതും പിടിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കി...എന്നാല് അവളെ കൊണ്ട് പട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.....പതിയെ അവളും ആ ചുംബനത്തിൽ ലയിച്ചു.....!!! അവൾടെ കൈകൾ അവനിൽ അമർന്നു..... പിന്നീട് എന്തോ ഒർത്ത പോലെ അവളിൽ അവൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും കുതറി അവള് പുറത്തേക് ഓടി....!! അവൾടെ പോക്ക് കണ്ട് കിതച്ചു കൊണ്ടവൻ ചിരിയോടെ ചെന്ന് അവള് കൊണ്ട് വച്ച ചായ എടുത്ത് കുടിച്ചു.... പുറത്തേക് ഓടി അവള് ചുരവിൽ ചാരി നിന്ന് കിതച്ചു.... പതിയെ അവള് അധരങ്ങളിൽ ഒന്ന് തഴുകി.....ചെറു ചിരി ആ ചുണ്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എങ്കിലും പിന്നിട് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ആ ചുണ്ടുകൾ കൂർത്തു.....!!! ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഉമ്മിക്കാൻ...ഇത്രേം നാളും എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലാലോ.... അവള് ഓരോന്നും പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് നടന്നു......!!!! ꧁_________꧂

പിന്നെ ഉള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഒക്കെയും അവള് അവനിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു കളി ആയിരുന്നു.......!! നോക്കാൻ ഉള്ള ചമ്മൽ ആണോ ... അതോ അവനോട് ഉള്ള പരിഭവം ആണോ.....അവൾക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.... ശിവ നാട്ടിൽ എത്തിയത് അറിഞ്ഞ് ആരുവും ദചുവിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.... നിഷിയും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു.....!!! നിഷിടെയും ആരുൻ്റെയും കാര്യം വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനു ഒരു ജോലി ആയ ശേഷം അവൾടെ ഡിഗ്രീ പഠിത്തം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം നടത്താം എന്ന തീരുമാനം ആയി......!!! രാത്രി വൈകിയപ്പോൾ വന്നവര് ഒക്കെ മടങ്ങി പോയി.....കൂടെ നിഷിയും അവൾടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു... ________ അത്താഴം കഴിക്കാതെ ഡച്ചു നേരെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.....!!! അവള് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോയത് കണ്ട് ശിവ അവൾക് പുറകെ ചെന്നു....!!! വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് അവൻ ഇതുവരെ ആയി അവളും ആയി സംസാരിച്ചില്ല....!!ആരോട് ഒക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയണത് അവള് കേട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ആ ശബ്ദം നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുറെ കുറെ കേൾക്കാൻ അവളും കൊതിച്ചു.....!!! ദചു.......!!! കട്ടിലിൽ കുമ്പിട്ട് കിടക്കുന്നവളെ നോക്കിയവൻ വിളിച്ചു.....!! അവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടതും അവള് ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു.....

ഇനിയും ആ നാവിൽ നിന്നും തൻ്റെ പേര് കേൾക്കാൻ അവൾടെ ഉള്ളം തുടിച്ചു.....!!! ദച്ചു......നീ എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വന്നെ...?എന്തേലും വല്യായ്മ ഉണ്ടോ...? തൻ്റെ തലയിൽ തൊട്ട് കൊണ്ട് പറയുന്നവൻ്റെ കൈ അവള് തട്ടി എറിഞ്ഞു.... ഇപ്പോഴാണ ദച്ചുവിന് വായായിക ഉണ്ടോ...സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത്....!!പറ...ഇത്രേം നാൾ എന്തിനായിരുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ ...... അവൾടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി....വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു.... അവൻ കിടക്കയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവളെ തന്നോട് അണച്ചു പിടിച്ചു.....!! അവള് ആണേൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതറാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു....!!! ദച്ചു ഞാൻ പറയണേ ഒന്ന് കേൾക്ക്....നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ...നിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും തോറും നിന്നെ കാണും തോറും ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മനഃപൂർവം ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത്....സോറി....അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആയിരുന്നു...നിന്നെ അതൊക്കെ എത്രത്തോളം നോവിച്ചിരുന്ന് എന്ന് ആരു എന്നോട് ഇന്ന് അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോ നിക്ക് മനസ്സിലായി.....!!!എല്ലാ എനിക് അറിയാം ആയിരുന്നു നിനക്ക് അതൊന്നും സഹിക്കാൻ ആവില്ലെന്ന്....എങ്കിലും ആ ചികിത്സ കഴിയും വരെ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആയത് കൊണ്ട ഞാൻ...സോറി ഡാ....!!!! ക്ഷമിക്ക്....!!! അപ്പോഴും അവള് അവൻ്റെ നെഞ്ചില് മുഖം ഒളിപ്പിച്ചു കരയുക ആയിരുന്നു.....!!

അ ...അപ്പോ...എന്നെ.. ഇ..ഇന്ന് കണ്ടിട്ട്...മി..മിണ്ടാതെ പോയതോ...ക..കാണാതെ നടിച്ചതോ....എന്തിനാ..ഞ..ഞാൻ എന്തോരം പ്രതീക്ഷിച്ച നിങ്ങടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതെന്ന് അറി..അറിയോ....!!! സോറി ....ഡാ...ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ....!!!!സോറി...അതിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തം ഞാൻ നേരത്തെ ചായ തരാൻ വന്നപ്പോ ചെയ്തുലോ.....അവൻ ഇത്തിരി കുസൃതിയോടെ പറഞ്ഞു.... അത് കേൾക്കെ അവള് അവൻ്റെ നെഞ്ചില് പിച്ചി അവനെ കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി..... അതൊക്കെ പോട്ടെ...നീ കഴിക്കാൻ വായോ....!!! മ്മഹ്...എനിക്ക് ചോർ വേണ്ട....!! പിന്നെ ന്ത വേണ്ടെ കൊച്ചിന്....!!! ബ്രഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നയുറ്റെല്ലയും ഉണ്ട്....അത് കൊണ്ട് തരാവോ...!! ശെരി നീ ഇരിക്ക്....!!! ഇത്രേം ഒക്കേയെ അവൾടെ പിണക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ...!! ദച്ചുവിന് അവൾടെ മാഷോട് ഇതിലും കൂടുതൽ പിണങ്ങി ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല....അവൻ്റെ ചേർത്ത് നിർത്തലിൽ തീരാവുന്ന മാത്രം ആണ് അവൾടെ പിണക്കം.....!!! കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ബ്രെഡും നയുറ്റെല്ലയും കൊണ്ട് അവൻ അകത്തേക്ക് വന്നു.... നൈഫിൽ അത് തേച്ച് കൊണ്ട് അവൻ അവൾക് നേരെ ബ്രെഡ് നീട്ടി ... അത് വാങ്ങി അവള് മുഴുവൻ ബ്രെടിനും നയുറ്റെല്ലക്കും അവനു നേരെ കൈ നീട്ടി...... അവൻ അവൾക് അത് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് അവൾക് അരുകിൽ ഇരുന്നു..... മൂന്ന് പീസ് ബ്രഡ് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അവൾക് മതിയായിരുന്നു....!!ബാക്കി ബ്രഡ് അവനു കൊടുത്ത് അവള് നയുറ്റെല്ല പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു....!!

ബ്രെടിൽ ഒരു പീസ് ബാക്കി വന്നത് അവൻ കഴിച്ച് അവളെ നോക്കുമ്പോൾ നയുറ്റെല്ലയിൽ അവള് മുങ്ങി നിവരുക ആയിരുന്നു.....!!! കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ അവനെ അവള് മറന്നു പോയിരുന്നു...പെട്ടന്ന് ഓർത്ത പോലെ അവള് അവനു നേരെ അവ നീട്ടി..... അവൻ അവളെ നിരസിച്ചു....!! ദച്ചു ... നിക്കേ ആ നൈഫിൽ ആയ ക്രീം മതി..... ശേരിയെന്നു തലയാട്ടി കൊണ്ട് അത് അവനു നേരെ അവള് നീട്ടി....!! അവൾടെ കയിൽ നിന്നും നയുട്ടല്ലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൂടെ അവൻ ആ നൈഫിലേക് പരത്തി.... അപ്പോ ശിവേട്ടനും ഇതിനോട് കൊതി ആനെല്ലേ....!!! മ്മ്മഹ്..... അല്ലെന്ന പോൽ അവൻ തലയാട്ടി.... പിന്നെ ന്തിന അത് എടുത്തേ....!!! അത് അവള് ചോദിക്കലും അവൻ അവൾടെ തന്നോട് ചേർത്ത് ഇരുത്തിയതും ഒത്തായിരുന്നു......!!! അവള് ഞെട്ടി അവനോട് മറുത്ത് എന്തേലും പറയും മുന്നെ അവൻ അവളെ എടുത്ത് പൊക്കി ഭിത്തിയോട് ചേർത്തു നിർത്തി കൊണ്ട് നൈഫിലെ ക്രീം അവൻ അവൾടെ കഴുത്തിയലായി തേച്ചു.....!!! കണ്ണും മിഴിച്ച് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിക്കുന്നവലുടെ മിഴികളിൽ അവൻ ഓരോ മുത്തങ്ങൾ നൽകി... അവളും അവനെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി..... പതിയെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ കുറച്ചൂടെ ക്രീം തേച്ചു കൊണ്ട് അവൾടെ മുഖത്തും ചുണ്ടിലും ഒക്കെ പരത്തി....!!!

അവൻ്റെ കയ്യിലെ ചൂട് എൽക്കും തോറും അവളിൽ പലതരം വികാരങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.... ദച്ചു .....എനിക്ക് ഇല്ലെ ...ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ച മതി.... അവൾടെ മുഖത്തേക്ക് ചൂണ്ടി അവൻ പറഞ്ഞു... അവള് പകച്ചു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി.....!!! അപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ മുഖം അവളിലേക്ക് അടുത്തിരുന്നു..... അവളുടെ കവിളിൽ തേച്ച ക്രീം അവൻ ചുണ്ട് കൊണ്ട് നുണഞ്ഞു വിട്ടു....പതിയെ അവൾടെ അധരങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ എത്തി ചേർന്നു.....!!! അപ്പോഴേക്കും അവൾടെ കൈകൾ അവനിൽ ശക്തിയിൽ മുറുകിയിരുന്നു.....!!! അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അവൾടെ അധരങ്ങളെ നുണഞ്ഞെടുത്ത്.....!! വേദന ആവാത്ത വിധം അവൻ അവളെ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു......!!! പതിയെ ചുംബനം തീവ്രമായി....... അവളുടെ കൈവിരലുകൾ അവൻ്റെ മുടിയിഴകളെ കൊരുത്തു വലിച്ചു...കൈകൾ അവനെ തന്നോട് അണച്ചു പിടിച്ചു......!!!! അവൻ്റെ ചുണ്ട് അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും കഴുത്തിലേക്ക് ഇരച്ചിറങ്ങി......... അവിടം ആകെ അവൻ്റെ ചുണ്ടു നാവും അലഞ്ഞു നടന്നു.....!!! രണ്ട് പേരുടെയും ഉള്ളിൽ വികാരത്തിൻ്റെ വിസ്ഫോടനം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു.....!!! അപ്പോഴും അവൾടെ കൈകൾ അവനിൽ അമർന്നു തന്നെ നിന്നു.....!!! അവൻ്റെ ചുണ്ട് കഴുത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അലഞ്ഞു നടന്നു....!!! അവൾടെ ശരീരം കുഴഞ്ഞു പോകും പോൽ അവൾക് തോന്നി....!!! പതിയെ അവളെ തൻ്റെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് അവൻ കട്ടിലിൽ ചായിച്ച് കിടത്തി....!!!

അവൾടെ മാറിൽ തല വച്ചവൻ അവൻ്റെ കിതപ്പ് അടക്കി....അവൾടെ വിരലുകൾ അപ്പോഴും അവൻ്റെ മുടിയിഴകളെ തലോടി കൊണ്ടിരുന്നു.....!!!!! ഡച്ചു.......!! മ്മ്....!! I love you ഡീ....!!!എൻ്റെ സ്വരത്തിൽ എനിക്കിത് നിന്നോട് പറയാൻ ആകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാ....!!! I love you ഡീ...love you soo much......!!! നീ...നീയെൻ സാരമായ്....എനിക്ക് വേണ്ടി ഓരോന്നും പറഞ്ഞില്ലേ....അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു....ആർക്കും മനസിലാവാത്തപ്പോൾ പോലും നീ എൻ്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെ.....അപ്പോഴൊക്കെ നിന്നെ എവിടേം വിടാതെ കൂടെ നിർത്താൻ തോന്നിയിരുന്നു.....!!! ഞാനും നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്നു .....!!!!മതി ഇനി പഴയത് ഒന്നും ഓർക്കണ്ട........!!!! അവള് അവൻ്റെ നെറ്റിൽ മുത്തം നൽകി.....!!! അവിടെ നിന്നും അവൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അവൾടെ അധരം എത്തി നിന്നു...പതിയെ അവയിൽ അവള് ചുംബനം പൊഴിച്ചു.....!!! അവള് തുടങ്ങിയ ചുംബനം അവൻ ഏറ്റെടുത്ത്....ഭ്രാന്തമായി അവളെ അവൻ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു....

അവളും അവനു വിധേയയായി കിടന്നു.... അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അവൾടെ ശരീരത്ത് ആകമാനം ചുംബനം പൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.......!!! അവള് അവനെ അപ്പോഴും ചേർത്തു പിടിച്ചു..... അവരിൽ നിന്നും പതുകെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ അകന്നു മാറി....!!! രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ രണ്ട് പേരും വിയർത്തു കുളിച്ചു തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ പുതിയ അറിവുകൾ തേടി പിടിചു.....!!! പ്രനായവേഴ്ചയുടെ ആലസ്യത്തിൽ മയങ്ങുന്നവളെ അവൻ തന്നോട് ചേർത്തു കിടത്തി.... സിന്ദൂര രേഖയിൽ മുകർന്നു.... പതിയെ അവനും കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി.....!!!! ""അവനായി അവൾടെ സ്വരവും അവൾക്കായി അവൻ്റെ സ്വരവും ഇനിയും ഉയർന്നു കേൾക്കും...""പ്രണയം പറഞ്ഞു വഴക്ക് കൂടിയും ഒക്കെ...ഇനിയെന്നും......!! അവസാനിച്ചു......!!!!

