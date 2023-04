NIGHTMARE IN HOSTEL: ഭാഗം 22

രചന: TASKZ

[ Zuha ] മിസ് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ട് ഒരു പോലെ സങ്കടവും ദേഷ്യവും വന്നു,,,. നമ്മൾ ബാക്കി ഉള്ളതിനെ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാം അതെ പോലെ ആണ്,,. അവര് എല്ലാം കൂടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ചിരിച്ച് കൈ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടിച്ചു,,,,.. എന്താന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ടൂർന് പോവാ,, ശോ,,, അതും അഞ്ച് ദിവസം,,, അയ്യോ,, എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് വയ്യ,,.. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പൊളിക്കൽ പൊളിക്കും,, നോക്കിക്കോ ഇങ്ങൾ,,,.. ലഡാക്ക്ലേക്ക് ആണ് പോക്ക് എന്നാണ് എന്റെ ഒരിത്,,,,, അവിടെ തന്നെ ആയാ മതിയെർന്ന്,, അയ്യോ.. അയ്യയ്യോ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് വയ്യേ.. ബുഹഹഹ..... നമ്മൾ അവിടെ തുള്ളി ചാടുമ്പോ ആണ് തനു വന്ന് നീ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണ്ട ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിച്ചിയത്,,.. പിച്ചാൻ കാത്ത് നിന്നത് പോലെ തനുന്റെ കൂടി ആ കോപ്പ് ഡോറ മോൾടെ വക പിച്ചലും,,.. . ഇതിന് നമ്മൾ ഓളോട് സമാധാനം ചോയ്ക്കും നോക്കിക്കോ,,, ഓൾടെ ലോലിപോപ്പ് ഞാൻ എടുക്കും,,തന്നില്ലേൽ പിന്നെ ഓളെ അവസാനം എന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ്,,

നമ്മളെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലവ് ഇല്ലാതെ ആരും പിച്ചെണ്ട,,, തനുന്റെന്ന് കിറ്റ്കാറ്റും ഡോറ മോൾടെന്ന് ലോലിപോപ്പും വേണം എനിക്ക്..... ഹും... "എടി പിച്ചിയ തെണ്ടികളെ,,,, എനിക്ക് കിറ്റ്കാറ്റ് ആൻഡ് ലോലിപോപ് വാങ്ങി തരണം ഓക്കേ,,, "... "ഓഹ് പിന്നെ എന്റെ പട്ടി തരും,, "...[ തനു ] "ആ,,, നിന്റെ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ആരായാലും വേണ്ടില്ല,, ചോദിച്ചത് തന്നാൽ മതി,,. പിന്നെ ഡി മാക്രി ഡോറ മോളെ,, നീ എനിക്ക് ലോലിപോപ്പ് തരണം,,,, ഇപ്പൊ അല്ല ടൂറിനു പോയപ്പോ മതി,,,,.. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞപോലെ സെറ്റ് അല്ലെ ആ...."... അതിന് അവര് രണ്ടും എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കി,,, പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പേടിച്ച് തരാവേന്നും പറഞ്ഞ് ആദിനെ നോക്കിയപ്പോ ഓൾ ചുനാടെ ബാഗിൽന്ന് ലോലിപോപ്പും കിച്ചു തനുന്റെ ബാഗീന്ന് കിറ്റ്കാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടുന്നു,,.. അരേവ,,,, കണ്ട് പഠിക്ക്,, ഇവരാണ് ഫ്രണ്ട്സ്,,, ബാക്കി രണ്ട് ഉള്ളത് തട്ടി പറിച്ച് തിന്നും എന്നല്ലാതെ ഒന്നും വാങ്ങി തരൂലാ,, ഹും.. ഫീലിംഗ് പുഷ്പ്പം,,,. "എടി എന്റെ ലോലീപോപ്,,.. " ചുനയാണ്,,,

. "ഇമ്മേ,,, എന്റെ ടിക്ടേക്,,, ഛെ കിറ്റ്കാറ്റ്,, ".. തനുവാ.. അവരെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ആകാൻ നിന്നില്ല,,, ഹിഹി,,.. അപ്പോ ബാ,, മ്മക്ക് കാര്യം പറയാ,,,, സങ്കടം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങക്ക്,,, സങ്കടല്ല ദേഷ്യം ആണ് ദേഷ്യം,,, ഇതിനെ ഒക്കെ ആരേലും സങ്കടം എന്ന് പറയോ,,.. ഹാ പരട്ട അലവലാതി ഹാഷിംന്റെ ക്ലാസും ഞങ്ങടെ ക്ലാസ്സും ആണ് ഒരു ബസിൽ പോണത്,,... വിടില്ല,, ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ആ,,,,.. . ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാർ വേണം,, 😎😎.. ഹല്ലപിന്നെ.... ഇന്നിപ്പോ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സിന്ന് അഞ്ച് ആൾക്കാരോട് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,,... അതിനിപ്പോ പന പോലെ നല്ല അനുസരണ ഉള്ള കുട്യോൾ ആയി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വേറെ ആരും വേണ്ടല്ലോ,, അതോണ്ട് നമ്മളാ സർചക്ക് പോണത്,,. •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°°•°•°•°•°••°•°• (ഡോറ)

ക്ലാസിലിരുന്ന് കച്ചറ കൂടുന്ന സമയത്താണ് പ്യൂൺ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത്... ടൂറിനെ പറ്റി ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാനത്രെ.... ആ തള്ളച്ചിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനേലും പുറത്ത് കടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസിലേക്ക് ഒരു കുളിർ മഴ പെയ്യിച്ചു ആ വാക്കുകൾ. ടീച്ചർ പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്നു. ഓഫീസിലേക്ക് കയറലും എംഡിയുടെ ടേബിളിലുള്ള ലഡു കണ്ട് എനിക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. അയാളോട് മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചാൽ തരില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്തേലും കുരുട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പോവുന്നതിനു മുൻപ് അത് തട്ടണം. "എല്ലാരും എത്തിയല്ലോ... നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്ക് എംഡി അവിടെയുള്ള ബെഞ്ച് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും അവിടെ ഇരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഹാഷിം ആൻഡ് ടീം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു ബജിയുടെ വില പോലും അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല. "നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ്,

നിങ്ങൾക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സജെസ്റ്റു ചെയ്യാം" എംഡി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാഷിം ആൻഡ് ടീം ഓരോ സ്ഥലം ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. "സാർ എവിടെ പോവാണേലും വേണ്ടില്ല, നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാവണം... എനിക്കീ ഉണക്ക ചപ്പാത്തിയും ചെമ്മന്തിയും കഴിക്കാൻ മേല " ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചേർസ് അടക്കം തലയിൽ കൈ വെച്ചു. അവസാനം ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകാമെന്നു തീരുമാനത്തിലെത്തി. "സാർ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തിനാ സീനിയർസിനെ കൊണ്ട് പോവുന്നെ " കിച്ചു ചോദിചപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ റൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് പൊടിയും തട്ടി പോവാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരും കാണാതെ ലഡുവും കാറ്റെടുത്ത് കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങി. "ടി ഡോറ... ഒന്ന് നിന്നെ... നീ എന്തിനാടി എന്നെ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നേ, സത്യായിട്ടും എനിക്ക് നിന്നെയും നിന്റെ തീറ്റയെയും പൊട്ടത്തരങ്ങളെയും മിസ്സ്‌ ചെയ്യുവാ.... "

TASKZ ലെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാതെ പിറകിൽ നിന്ന് ലഡു കഴിച്ച് വീഴുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഷബീർ വന്നെന്നോട് പറഞ്ഞത്. "സീ mr.ഷബീർ... നീയും നിന്റെ ഗാംഗുമായുള്ള എല്ലാം ബന്ധവും ഞങ്ങൾ മുറിച്ചതാണ് ഇനി നീ എന്തൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞാലും കട്ട്‌ ചെയ്ത കേക്ക് എത്ര നേരെ വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് പഴയത് പോലെയാവില്ല " ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഡയറി മിൽക്ക് കാണിച്ചു... അത്രയും പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തു അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ പിറകിൽ നിന്ന് വലിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ TASKZ.... "ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവളെ മിട്ടായി കാണിച്ചു മയക്കിയാലുണ്ടല്ലോ വെച്ചേക്കില്ല ഞങ്ങൾ " എന്ന് ആദി പറഞ്ഞ് നാല് പേരും കൂടി എന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നു. "ഡീ ഡയറി മിൽക്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കവരോട് പിണങ്ങാം " ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു തനു. "ടാ ഇവളെ ഷെബിയുടെ മുന്നിൽപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം " കിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കി.

കള്ള തെണ്ടികൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടിരുന്നു. (കിച്ചു ) "ടാ നമുക്ക് ഒന്ന് വീട് വരെ പോയി വന്നാലോ, എന്തായാലും ഇനി രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ടൂറിന്.... അപ്പോൾ ഒന്ന് വീട് വരെ പോവുന്നതല്ലെ നല്ലത് " തനു പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ശെരിയാന്ന് തോന്നി. "വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്സ് ഞാൻ കൊണ്ട് വരാം " ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്നാക്ക്സോന്ന് ബെഞ്ചിൽ കിടന്നിരുന്ന ഡോറ തിരിഞ്ഞു കുടന്നോണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നടുവും തല്ലി വീണു. നിലത്തിരുന്നു കരയുന്ന ഡോറയുടെ വായിലേക്ക് മഞ്ച് തള്ളിയപ്പോൾ അവൾ അടങ്ങിയിരുന്നു. "ടാ ഈ ജന്തുനെ ഒന്ന് പിടി... മുടിഞ്ഞ വൈറ്റാ... പെണ്ണിന് " Zuha പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി അവളെയും എടുത്തു ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തി. "വെയിറ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കോ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവളുടെ തീറ്റ " ആദി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജനൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചത്. ഞാൻ ചിരിക്ക് സഡൻ സ്റ്റോപ്പ്‌ ഇട്ട് കാണാത്തത് പോലെ ഇരുന്നു. അവൻ എന്നെ ആരും കാണാതെ കുറെ സമയായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ കലിപ്പിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.

"അതേയ് ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്നിനും ഞങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന്, പിന്നേം പിന്നേം വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നതെന്തിനാ ശല്യം " ഞാൻ കലിപ്പ് കൂടി അവനോട് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ നിനക്കൊരു ശല്യമായോ കിച്ചു.... നീ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ എന്നിട്ട് നീ സംസാരിക്ക് " അവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് ഞാനവനോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. "മതി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാനില്ല... ഒന്ന് പോയി തരോ... സമാധാനം താ എനിക്ക്... നിന്നോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ് മാത്രമേയുള്ളൂ ".. എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കള്ള കണ്ണീർ വീണു. എന്റെ മനസും vedhanikkaan തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീണ കണ്ണീർ തുള്ളികളെ തുടച് മാറ്റി മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി ഫിറ്റ്‌ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി. •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°°•°•°•°•°•°••°•°•°••°•°•°• (തനു)

അങ്ങനെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോവാൻ പ്ലാൻ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിച്ചുവും വിഷ്ണുവും ആയി സംസാരിക്കുന്നതും കണ്ണ് തുടച്ച് കളയുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് .... എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഞങൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിട്ടു..... എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ബാൽക്കണി യില് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുടി തൂവർത്തി ഒരു പിങ്ക് ബനിയനും 3/4 തും ഇട്ട് ബെടിലേക്ക് കിടന്നു.... എന്തോ ഹാഷിയെ ഇന്ന് വീണ്ടും കണ്ടത് മുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പഴയത് ഒക്കെ ഓർമ വരുക ആണ് ... എന്തോ അവന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നത് പോലെ..... എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് ഫോൺ തുറന്നതും അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മെസേജ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതും സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കൂടി ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥ.... ഞാനും ഹാശിയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു... പറ്റുന്നില്ല അവനെ മറക്കാൻ....

അവൻ വേറെ നമ്പറിൽ നിന്നും മെസേജ് അയച്ചത് ആണ്.... ഒരു വോയ്സ് കൂടി കേട്ടതും എനിക്ക് ആകെ കൂടെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥ..... "തനു........... നീ ഇല്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് ജീവൻ പോവുന്നത് പോലെ ആണ്.... എപ്പോഴോ തോന്നിയ ഇഷ്ട്ടം നീ എന്ന ലഹരിയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിരിക്കുക ആണ് പെണ്ണേ....... പറ്റുന്നില്ല നീ ഇല്ലാതെ...... എനിക്ക് മാത്രം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൗ അകൽച്ച താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല.... പിന്നെ മറച്ച് വെച്ച കുറെ അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ.......... അതിന്റെ പേരിൽ ഞാനും സങ്കടത്തിൽ ആണ് പക്ഷേ സത്യം ഞങൾ അറിയിക്കും......... മിണ്ടി കൂടെ പെണ്ണേ......... I luve uh and i miss uh so much.......... " അതിന്റെ കൂടെ ഞങൾ 10 പേരും ഒന്നിച്ച് പല പോസുകളിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കൂടി കണ്ടതും എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നി.... ഒരിക്കലും ഇല്ല .... നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തീരെ ശരിയല്ല...... എനിക്കറിയാം ചതിയന്മാർ ആണ്.......

We hate.... ........ ഞാനും എന്റെ TASKZ um കണ്ടെത്തും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം.... എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ബെഡിലെക്ക്‌ ഇട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടതും അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മുമ്പിൽ ചോര തെറിച്ചതും രണ്ട് കണ്ണുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങൾ അലറാൻ തുടങ്ങി... ഞാനും അവരും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാറി.... ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ആണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു കൈ നീണ്ടു വന്ന് എന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിത്തം ഇട്ടതും ഞാൻ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആയി പേടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി.... പെട്ടെന്ന് കണ്ണിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറിയതും ബോധം മറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തിലോ തട്ടി വീണു.......... തുടരും.....

