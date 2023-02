❣️നിനക്കായി ❣️: ഭാഗം 2

രചന: കുറുമ്പി

ദേവകി ചുണ്ടിയ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയതും പൂജ പകച്ച് പണ്ടാരമടങ്ങിപ്പോയി "ആരോമൽ നീ.. നീ.. എന്താ ഇവിടെ "(പൂജ "എടി പൊട്ടികാളി ഇത് എന്റെ വീടാ " (ആരോമൽ എന്ന അപ്പു "അപ്പം ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആരോമൽ മഹാദേവൻ അത് നീ ആണോ "( പൂജ "അതെ ചേച്ചി ആ മൊതല് ഇത് തന്നെയാ "സ്റ്റെപ്പിനി ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ട് അമ്മു പറഞ്ഞു. "അയ്യോ അമ്മേ മൊതലാ ഓടി വായോ " സോഫയിൽ കേറി നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പു അലറി "എന്താ എന്താടാ അപ്പു "അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വന്നു അമ്മ ചോദിച്ചു "അമ്മേ മുതല മുതല " "എന്താടാ നിന്റെ സ്ക്രൂ ലുസയോ "അപ്പൂന്റെ തലക്കിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മ ചോദിച്ചു "അത് ലുസവനൊന്നും ഇല്ലമേ അത് പണ്ടേ പോയതാ "(അമ്മു

"ഡീ നീ ഉതല്ലേ അമ്മേ ഇവളാ എന്നോട് പറഞ്ഞെ മുതലാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ വിട്ടിൽ മുതല കൃഷി തുടങ്ങി എന്ന് " അപ്പു ഇളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു "ഹോ എന്റെ അപ്പൂട്ട മുതല എന്നല്ല പറഞ്ഞെ മൊതല് എന്ന "അമ്മു സ്വയം തലമണ്ടക്ക് അടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു "മൊതല് നിന്റെ തന്ത "(അപ്പു "ഡാ അച്ഛനെ പറയുന്നോ "അമ്മ അപ്പൂന്റെ ചെവി പിടിച്ചു തിരിച്ചു "ആ അമ്മേ വിടെ വേദനിക്കുന്നു "(അപ്പു "വേദനിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ പിടിച്ചേ " അമ്മ കയ്യ് പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "അല്ല പൂജ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് അപ്പൂട്ടനെ എങ്ങനെയാ അറിയാം "അമ്മു താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തുക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "ഡീ ഞാനും ഇവളും ഒരുമിച്ച ഡിഗ്രി പഠിച്ചേ അതും 3 കൊല്ലം "അപ്പു അമ്മുനെ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

"പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഡിഗ്രിക്ക് 4 കൊല്ലം ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോ ഏട്ടാ " അമ്മു അപ്പുനെ കളിയാക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "അല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി എങ്ങനെ ഈ സാധനത്തിനെ 3 കൊല്ലം സഹിച്ചു "അമ്മു പൂജായെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "ഡീ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നീ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിക്കാണല്ലോ എന്താടി നിന്റെ ഉദ്ദേശം "അപ്പു അമ്മുന്റെ മുടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു "ആ amme"അമ്മു അലരാൻ തുടങ്ങി "ഹോ വന്നു കേറില്ല അപ്പോയെക്കും തുടെങ്ങി രണ്ടാളും "രണ്ടാളെയും രണ്ട് സയിഡിൽ ആക്കി കൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു. "എല്ലാരും വാ ബ്രേക്ഫാസ്റ് കഴിക്കാം "അമ്മ "എല്ലാരും വരും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാവാം അടുത്ത വിശേഷം "പുജയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് കൊണ്ട് അപ്പു പറഞ്ഞു.

"എന്തായി അവളെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവും ലഭിച്ചോ "(രാഹുൽ (ആരാണെന്ന് വഴിയെ പറയാം ). "ഇല്ല സർ ഞാൻ അന്നെഷിക്കുന്നുണ്ട് "(embloyee "What nonsense you are toking. ഇന്നലെ അവളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതല്ലേ എന്നിട്ട് miss ആക്കികളഞ്ഞു ഇപ്പം പറയാ അവളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് 2 ദിവസത്തെ time ഞാൻ തരാം അതിനുള്ളിൽ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരും കാണൽ ഉണ്ടാവില്ല മൈൻഡ് it. " ദേഷ്യത്തോടെ ചെയർ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു. "ഷുവർ സർ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും " "Mm ok" അവൻ ഫോൺ വെച്ച് ഗ്ലാസിലേക്ക് മദ്യം പകർന്നു ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു "പൂജ ഈ മദ്യതിനേക്കാളും ലഹരിയാണ് നീ എനിക്ക് ഓരോ തവണ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും നീ വഴുതിപ്പോവ പക്ഷേ ഇനി നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല "മദ്യ കുപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ ആരോടെന്നില്ലാതെ മൊഴിഞ്ഞു.

"ഹാ ഉരുതെണ്ടി വന്നോ "സോഫയിലിരിക്കുന്ന അപ്പുനെ നോക്കി കൊണ്ട് ശങ്കർ പറഞ്ഞു. "What ഡാഡി ഡാടിടെ മുതമകൻ ആർണവ് എവിടെക്കെങ്കിലും പോയാൽ അത് ബിസിനനെസ്സ് ടൂർ ഈ ഉള്ളവൻ എവിടെക്കെങ്കിലും പോയാൽ അത് ഉരുത്തേണ്ടൽ അല്ലേ ദിസ്‌ is too much. " "Njan ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലെടാ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നീയും പൂജ മോളും കൂടി പോയി നാളെത്തന്നെ പിജി ന്റെ അഡ്മിഷൻ ശെരിയാക്കണം കേട്ടല്ലോ " ശങ്കർ അപ്പുനെയും പുജേനയും നോക്കി പറഞ്ഞു "Ok ഡാഡി "അപ്പു മറുപടി പറഞ്ഞു "പൂജ മോൾക്ക് വേഗം അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നിന്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് സംശയം "ശങ്കർ അപ്പുനെ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "അതോർത്തു ഡാഡി പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇറക്കാം കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്യാഷ് പണം ദുട്ട് മണി മണി "അപ്പു അച്ഛനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. "എപ്പോഴും ഇത് തന്നല്ലേ അവസ്ഥ "അമ്മു മുകളിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

"ഡീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന നിനക്ക് ഒരു പിജി ക്കാരന്ടെ സങ്കടം മനസിലാവില്ലടി " ഇല്ലാത്ത രണ്ടുത്തുള്ളി കണ്ണുനീർ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പു പറഞ്ഞു. "അല്ല പുജ മോളെന്താ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നെ " ദേവകി അവളുടെ തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പൂജായിലേക്ക് ലുക്ക്‌ വിട്ടത് "എനിക്കൊന്നും മനസിലാവുന്നില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ഇപ്പം എന്നെ കോളേജിൽ ചേർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരും അല്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ "പുജു സംശയഭാവത്തിൽ എല്ലാരേയും നോക്കി. "നീ ഞങ്ങളുടെ ആരും അല്ലെന്ന് നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞെ "രണ്ട് കയ്യും മാറിൽ പിണഞ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ശങ്കർ പുജയോട് ചോദിച്ചു....... തുടരും..

