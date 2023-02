💕നിന്നിലലിയാൻ💕: ഭാഗം 22

രചന: ആമി

"എടാ പൊട്ടാ ഞാൻ തന്നെ കൊന്നിട്ട് അല്ലെ വേറെ ഒരാളെ കെട്ടുന്നേ നീ ചത്താ എന്നെ എങ്ങനെ കൊല്ലും" "ഞാൻ പ്രേതം ആയി വന്ന് നിന്നെ കൊല്ലും അങ്ങനെ ഈ ജന്മത്തിൽ നീ വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട" "അപ്പോ തനിക്ക് വേറെ പെണ്ണിനെ കെട്ടാം ഞാൻ കെട്ടുന്നതിൽ ആണ്‌ പ്രശ്‌നം" "അതിന്‌ ഞാൻ വേറെ ആരേലും കെട്ടും എന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞെ. നീ എങ്ങാനും എന്നെ തേച്ച ഞാൻ നിന്റെ വീടോടെ കത്തിക്കും" " ആഹാ ഞങ്ങടെ വീട് താൻ കത്തിക്കാൻ വരുമ്പോ നിന്ന് തരുമല്ലോ " " നീ പോയേ ഇവിടെ നിന്ന വഴക്ക് ആവും " " ഇപ്പൊ ഞാൻ പോണം ഞാൻ അങ്ങനെ പോണില്ല " " പോണ്ട നീ ഇവിടെ നിക്ക് " " ദേ മനുഷ്യാ താൻ കൂടുതല്‍ സൂക്കേട് എടുക്കല്ലേ" " ടി കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുന്നോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ആണോ കൈ ചൂണ്ടരുത് എന്ന് " " ഞാൻ കൈ ചൂണ്ടും താൻ എന്തോ ചെയ്യും. എന്റെ കൈ എന്റെ വിരൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളപ്പോ ചൂണ്ടും"

" ഇനീ എന്റെ നേര്‍ക്ക് വന്ന ഞാൻ ആ കൈ ഒടിക്കും " " തനിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആ തല തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നില്ല" " ഇല്ലേ നീ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേനേ" " ഓ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ " " നീ പോടീ പോ " " ഞാൻ പോവത്തില്ല" " നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം നാളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ " "ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തോ ഞാൻ റെഡി " " ഓ നിന്നെ ഞാന്‍ " " താൻ... നോക്കിക്കോ തനിക്ക് എതിരെ ഞാൻ പീഡനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും " " നീ കൊണ്ട്‌ കൊടുക്ക് നിനക്ക് എതിരെ ഞാൻ പ്രിന്‍സിയെ പേടിപ്പിച്ചു കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിന് കേസ് കൊടുക്കും" " പ്രിന്‍സി തന്റെ അമ്മായിയുടെ മോന്‍ അല്ലെ " " ടി....ഓ കൂടെ ജീവിക്കണ്ടത് ആയി പോയീ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ തവിട് പൊടി ആക്കിയേനേ" " ആഹാ.. കോളേജില്‍ ഉള്ള പിള്ളേർക്കേ തന്നെ പേടിയൊള്ളൂ എനിക്ക് പേടിയില്ല " " എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന്‌ നല്ല ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ മതി നീ തന്നെ പേടിച്ചോളും"

" എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ തന്നെ divorce ചെയതു " " ഞാനും നിന്നെ divorce ചെയതു പൊക്കോ " " കണ്ടോ... കണ്ടോ താൻ ഒരു ചതിയനാ ഇനീ ഞാൻ ഈ മുറിയിലോട്ട് വരത്തില്ല ഇനീ ഞാൻ വരത്തില്ല" " നീ വഞ്ചകിയാ ദുഷ്ടയ നീ വരണ്ട പൊക്കോ " " ആ ഞാൻ പോവാ " ദൈവമേ കാലമാടൻ തിരിച്ച് വിളിക്കണേ വിളിച്ചില്ലേ ഇനീ എന്റെ പട്ടി പോവും അങ്ങേരുടെ അടുത്ത്. പോട്ടെ തെണ്ടി പട്ടി ചെറ്റ....... അച്ചു അങ്ങനെ കണ്ണനെ തെറി വിളിച്ചു അവിടെ ഒരു കസേരയില്‍ ചെന്ന് ഇരുന്നു. അപ്പോളേക്കും കിച്ചുവും വിഷ്ണുവും ലാന്‍ഡ് ആയി. "എടാ അച്ചു കരയുന്നു" (കിച്ചു) "ഇത് മറ്റേത് രണ്ടും കൂടി വഴക്ക് ഇട്ടതാ രൂക്ഷം ആകുന്നതിനു മുന്നേ കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ നീ അവളോട്‌ എങ്ങനേലും പറഞ്ഞ്‌ ശരിയാക്ക്" (വിഷ്ണു) "ശെരി" (കിച്ചു) വിഷ്ണു കണ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി കിച്ചു അച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്കും പോയീ. കിച്ചു അച്ചുവിനെ പിന്നില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചു.

" വേണ്ട എന്നോട് മിണ്ടണ്ട താൻ പൊക്കോ "(അച്ചു) " അയ്യോ അച്ചു ഇത് ഞാനാ കിച്ചുവേട്ടനാ"(കിച്ചു) " എന്തിനാ വന്നേ "(അച്ചു) "അല്ല ഇന്ന് എന്താ പ്രശ്നം" (കിച്ചു) "ആ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങേർക്ക് മുഴുപ്രാന്ത്" (അച്ചു) "പ്രാന്ത് അവളുടെ തന്തക്ക്" (കണ്ണന്‍) "എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ചെ നീ ഇങ്ങനെ അവന്‍ ഒന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് പറയാന്‍ നില്‍ക്കരുത് "(കിച്ചു) "അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടില്ല "(അച്ചു) " അതാ അവളുടെ പ്രശ്‌നം ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കിനു വന്നോളും" (കണ്ണന്‍) " എടാ അപ്പോ നീ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം" (വിഷ്ണു) " അത് പറ്റില്ല "(കണ്ണന്‍) " എടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഞങ്ങൾ കാണണം എന്നില്ല "(കിച്ചു) " നിങ്ങൾ എവിടെ പോണു ആഹാ അതൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലേ ഞങ്ങളും ഇല്ല എങ്ങോട്ടും പോണ്ട"(അച്ചു) "അല്ല ശെരിക്കും നിങ്ങടെ പ്രശ്‌നം എന്താ "(വിഷ്ണു) "ആ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വച്ച... പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല"(കണ്ണന്‍)

" ദേ നോക്കിക്കേ കിച്ചുവേട്ടാ ഈ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങേര് പറയുവാ എന്നെ ഇഷ്ടം അല്ലെന്ന് അത് എവിടുത്തെ പണി ആണേ നിങ്ങൾ ആണേ പറയുമോ "(അച്ചു) "അവന്‍ പറയും "(കണ്ണന്‍) " ഞാൻ പറയില്ല "(കിച്ചു) "ആ അങ്ങനെ വേണം എനിക്ക് ഇനീ അങ്ങേരെ വേണ്ട ഞാൻ അതിനെ divorce ചെയതു "(അച്ചു) " ആ എനിക്കും വേണ്ട അതിനെ "(കണ്ണന്‍) " ഓ ശെരി നിനക്ക് വേറെ ഒരു ചെക്കനെ ആലോചിക്കാൻ പോവാ അവന്‍ ഒരു പെണ്ണിനെയും "(കിച്ചു) "ആ അത് എങ്ങനെ ശരിയാവും അത് പറ്റത്തില്ല "(കണ്ണന്‍) "നിനക്ക് അവളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആദര്‍ശ്‌ അവളുടെ പിറകെ നടക്കുക അപ്പോ അവനെ തന്നെ ആലോചിക്കാം "(വിഷ്ണു) " ഇല്ല പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ആരെയും ആലോചിക്കേണ്ട "(അച്ചു) " അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മി പിരിഞ്ഞു അപ്പോ രണ്ട് പേരും വേറെ ഒരാളെ ഇനീ കെട്ടണം" (കിച്ചു) "ഏയ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മി പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല"(കണ്ണന്‍) " ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടും divorce ആയെന്ന് "(വിഷ്ണു) " ഇല്ലാ ഇല്ല സത്യം ആയിട്ടും പ്രശ്‌നം ഒന്നുമില്ല "(അച്ചു) " അപ്പോ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ "(വിഷ്ണു)

" എന്നാ നീ വാ നമുക്ക് കണ്ണന്റെ മുറിയില്‍ പോവാം "(കിച്ചു) " എന്റെ പട്ടി പോവും അങ്ങോട്ട് "(അച്ചു) " എന്നാ നിന്റെ പട്ടിയെ വിട്ടോ അപ്പോളേക്കും അവന് നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം"(കിച്ചു) " അത് വേണ്ട ഞാൻ വന്നോളാം"(അച്ചു) " ആ ശെരി "(കിച്ചു) അങ്ങനെ കിച്ചുവും അച്ചുവും കൂടി കണ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അച്ചുവിനെ കണ്ടതും കണ്ണന്‍ ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം വാരി വിതറി. അച്ചുവും വിട്ട് കൊടുത്തില്ല. അച്ചുവിന് ദേഷ്യം വന്നതും അവിടെ ഇരുന്ന ആപ്പിൾ എടുത്ത് കണ്ണന് നേരെ എറിഞ്ഞ് കൊണ്ട്‌ ഇരുന്നു എല്ലാം കിച്ചുവും വിഷ്ണുവും കൂടി ക്യാച്ച് പിടിച്ചോണ്ട് ഇരുന്നു. ആപ്പിൾ തീര്‍ന്നപ്പോ അച്ചു നിർത്തി. "അയ്യോ കണ്ണാ നീ എന്തേ ഒന്നും എറിയാഞ്ഞേ ദേണ്ടെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എടുത്തു എറിഞ്ഞോ" (വിഷ്ണു)

"എടാ ഇത് ഒരു നടക്ക് പോണ ലക്ഷണം ഇല്ല ഞാൻ ആദര്‍ശിനോട് ചെന്ന് പറയാന്‍ പോവാ" (വിഷ്ണു) "ഏയ് വേണ്ട ഞാനും ഇവളും തമ്മില്‍ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇല്ലേ അച്ചു" (കണ്ണന്‍) "ആ ഒരു പ്രശ്‌നവും ഇല്ല സത്യം "(അച്ചു) " ആ അങ്ങനെ ആയ കൊള്ളാം അച്ചു വാ നിന്നെ വീട്ടി കൊണ്ട്‌ വിടാം" (കിച്ചു) അതും പറഞ്ഞ്‌ കിച്ചുവും വിഷ്ണുവും ഇറങ്ങി. അച്ചു കണ്ണന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. കണ്ണനെ കുത്തി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. " അതേ മിണ്ടുമോ" " ഇല്ല മിണ്ടില്ല " " ഓ ജാഡ തെണ്ടി ഞാനും മിണ്ടുന്നില്ല" " അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ " " ഞാൻ പോവാ " എന്നും പറഞ്ഞ്‌ അച്ചു പോവാന്‍ തുടങ്ങിയതും കണ്ണന്‍ അച്ചുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഇരുത്തി. അവളുടെ മുഖം കൈ കുമ്പിളില്‍ കോരി എടുത്ത് നെറുകയില്‍ ചുംബിച്ചു. " അങ്ങനെ നിന്നോട് പിണങ്ങി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പെണ്ണേ " " ആണോ പിന്നേ എന്തിനാ എന്നോട് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ" "ചുമ്മാ ഒരു രസം" "അല്ല നിങ്ങടെ വേദന എങ്ങനുണ്ട് കുറവുണ്ടോ" "അത് മാറ്റാൻ ഉള്ള മരുന്ന് ഒക്കെ ഒരാളുടെ കൈയില്‍ ഉണ്ടല്ലോ" "ആരുടെ കൈയിൽ" "നിന്റെ കൈയിൽ...

കണ്ണന്‍ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും അച്ചുവിന് കാര്യം കത്തി. "വേണ്ടെ.. ആ അരി ഈ കലത്തില്‍ വേവില്ല" " ഈ കലത്തില്‍ അല്ലാ വേറെ ഒരു കലത്തിലും ഇത് വേവില്ലല്ലോ" ‍ " ഞാൻ പോട്ടെ ശെരി" അച്ചു പോവാന്‍ ആയി ഇറങ്ങി "നാളെ വരുമോ" "എന്റെ പട്ടി വരും" "പട്ടിയെ കൊണ്ട്‌ വന്നോ നമുക്ക് ആ സാന്ദ്രയെ കടിപ്പിക്കാം" അച്ചുവിനെ കിച്ചു വീട്ടില്‍ കൊണ്ടാക്കി. " അമ്മേ അമ്മേ " " ഗീതു മീൻകാരി വന്നു മീന്‍ വേണോ "(ഹരി) " വേണ്ട ഹരി ഏട്ടാ" (ഗീതു) "ആ ഇന്ന്‌ ഇവിടെ മീന്‍ വേണ്ട പോയിട്ട് നാളെ വന്നോളൂ "(ഹരി) " അച്ഛാ ഇത് ഞാനാ നിങ്ങടെ മോള് " " ആ താമസിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരുതി അപ്പുറത്തെ പണി സൈറ്റിലെ ബംഗാളിയുടെ കൂടെ പോയി കാണും എന്ന് " " അച്ഛാ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ട ബംഗാളിയുടെ കൂടെ പോകുമോ" " ഇനീ കാണാത്ത വല്ലവനേയും കണ്ടു വച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ " " ഓ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോയീ ഫ്രഷ് ആവട്ടെ എന്തേലും കഴിക്കാൻ എടുക്ക് " " ഓ ശെരി " പിറ്റേ ദിവസം കണ്ണനെ ഡിസ്റ്റാർജ് ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രി എല്ലാരും കൂടി ബീച്ചിൽ പോവാന്‍ പ്ലാൻ ഇട്ടു. കണ്ണന്‍ വന്ന് ഹരിയോട് ചോദിച്ച് അച്ചുവിനെ കൊണ്ട്‌ പോയീ.

നന്ദുവിനെ ദേവേട്ടൻ(നന്ദുവിന്റെ ഏട്ടന്‍) കൊണ്ട്‌ വിട്ടു. ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നു. എല്ലാരും കൂടി വട്ടം കൂടി ഇരുന്നു. "അല്ല നമ്മൾ എന്തിനാ ഇന്ന്‌ ഇവിടെ വന്നേ" (അരുണ്‍) "അത് തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ട് ആ സംശയം" (സച്ചി) "one" (കണ്ണന്‍) "two" (അച്ചു) "three" (കിച്ചു&വിഷ്ണു) "happy birthday സച്ചിയേട്ടാ ആന്‍ഡ് അരുണേട്ടാ" (നന്ദു,മീനു. ഐശു, അച്ചു) "happy birthday സച്ചി & അരുണേ" (കണ്ണന്‍, കിച്ചു,വിഷ്ണു, ആദി) സച്ചിയും അരുണും ഞെട്ടി പരസ്പരം നോക്കി. എന്നിട്ട് എല്ലാരേം ഒന്ന് നോക്കി. "ഞെട്ടണ്ട സത്യമാ അതിനാ എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ വന്നേ" (കണ്ണന്‍) "പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മറന്നല്ലോ" (സച്ചി& അരുണ്‍) "ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മറക്കുമോ "(അച്ചു) " എന്ന വാ കേക്ക് മുറിക്കാം" (നന്ദു) അരുണും സച്ചിയും കൂടെ കേക്ക് മുറിച്ചു. എല്ലാരും ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നേ കണ്ണനും അച്ചുവും കൂടി എല്ലാ പ്രവിശ്യവും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്‌ പോയീ ഇരുന്നു. സച്ചി ഒറ്റക്ക് മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ കടലിനെ നോക്കി ഇരുന്നു

എപ്പഴോ സച്ചിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അമ്മുവിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ വന്ന് തുടങ്ങി. സച്ചിയുടെ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞു. മൊബൈല്‍ എടുത്ത് അമ്മുവിന്റെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു. എന്തിനാടീ നീ എന്നെ വിട്ട് ഇട്ട് ഒറ്റക്ക് മരണത്തിലേക്ക് പോയേ എന്നെ കൂടി കൊണ്ട്‌ പോയ പോരായിരുന്നോ നീ പോയി പക്ഷേ നിന്റെ ഓര്‍മകള്‍ ഇപ്പോഴും എന്നില്‍ ഉണ്ട്.... ***** കണ്ണന്‍ അച്ചുവിന്റെ മടിയില്‍ കിടന്നു. അച്ചു കണ്ണനെ തലോടി കൊണ്ട്‌ ഇരുന്നു. "അതേ ഈ സാന്ദ്രക്ക് നമ്മളോട് ഇത്ര ദേഷ്യം എന്താണ്‌ എന്ന് അറിയാമോ" (കണ്ണന്‍) "അന്ന് അവളെ തല്ലിയത് കൊണ്ടാകും അതല്ല വേറെ എന്താ" "എന്നാ അതല്ല ഞാൻ തല്ലിയതിന്റെ പേരില്‍ അവള്‍ക്ക് ഇത്രേം ദേഷ്യം വരാൻ ഇല്ല. ഇതിന്റെ പിറകില്‍ അവൾ മാത്രം അല്ല" "പിന്നേ" "അത് അറിയില്ല എന്തായാലും അവള്‍ക്ക് എന്തോ ശത്രുത ഉണ്ട് അത് പോലെ തന്നെ അവൾ ഒറ്റക്ക് അല്ല നമ്മൾ അറിയാത്ത ശത്രുക്കള്‍ ഉണ്ട് ഇനിയും " .. (തുടരും)

