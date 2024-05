നിന്നിലായ് 💓: ഭാഗം 11

രചന: മാളുട്ടി

"വാടി ഇവിടെ.... "സിദ്ധു



"ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല... എന്നെ വിട് ഞാൻ വരില്ല..."കല്ലൂ സിദ്ധുവിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും അവളുടെ കൈവിടുവിച്ചു അശ്വിയുടെ പിറകിൽ പോയി നിന്നു...



സിദ്ധു അവളുടെ കൈയിൽ പിടിക്കാനായി കൈനീട്ടിയതും ആദി അത് തടഞ്ഞു..

"അത് വേണ്ട മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർഥ് ശേഖർ കല്ലുവിനു അശ്വിയെ ആണ് ഇഷ്ട്ടം എങ്കിൽ അവരാണ് ഒന്നിക്കേണ്ടത്..."ആദി



"എന്റെ പെങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നീ ആരാടാ.."സിദ്ധു



"ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിയാതയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുവാ അവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്.."ആദി



അപ്പോത്തനും ഗുണ്ടകളെയും കൂട്ടി ശേഖർ അവിടെ എത്തി...

കല്ലുവിന്റെ കൈ വീണ്ടും അശ്വിയുടെ കൈയിൽ മുറുകി..



"അവന്മാരെ അടിച്ചോതുക്കി അവളെ പിടിച്ചോണ്ട് വാടാ.."ശേഖർ



ഗുണ്ടകൾ അശ്വിക്കും ആദിക്കും നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു... ആദി അതിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്തിനിട്ടു പഞ്ച് ചെയ്തു.. അശ്വി തന്റെ നേരെ വന്ന ഗുണ്ടയുടെ വയറിനിട്ടു പഞ്ച് ചെയ്ത് കാലുകൊണ്ട് അവണേ വീഴ്ത്തി അവന്റെ നടുവിന്നിട്ട് കൊടുത്തു.. ബാക്കി ഉള്ളവരെയും അവർ ഇതുപോലെ നേരിടാൻ തുടങ്ങി.. പെട്ടന്ന് സിദ്ധു അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെയർ എടുത്ത് ആദിയുടെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചു...അടിപൊളി കിട്ടിയതും ആദിയുടെ ബോധം പതിയെ മറഞ്ഞു... എല്ലാവരും ആദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയ സമയം കൊണ്ട് അവർ കല്ലുവിനെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി... അപ്പോഴാണ് വിവരം അറിഞ്ഞു വിവേക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്... അവർ എല്ലാം ചേർന്നു ആദിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി..



🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀



"ഹരി നിനക്ക് ഈ കല്യാണം പെട്ടന്ന് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടോ..."ശേഖർ



"ഇല്ല ചെറിയച്ഛ..."ഹരി



"എന്നാൽ കല്യാണത്തിന്റെ ഏർപാടുകൾ ഇപ്പഴേ തുടങ്ങിക്കോ.. ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട.. അങ്ങനെ ആരോരും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനു എന്റെ മോളെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല..സിദ്ധു അവളുടെ ആ ഫോൺ വാങ്ങി വെക്ക് ഇനി അവൾ അവരെ വിളിക്കാൻ പോലും പാടില്ല..."ശേഖർ



"ശെരി അച്ഛാ.."സിദ്ധു...



സിദ്ധു കല്ലുവിന്റെ മുറിയിലേക് കേറിയതും ആരെയോ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കല്ലുവിനെ ആണ് കണ്ടത്..അവൻ ബലം പ്രേയോഗിച്ചു അവളുടെ മൊബൈൽ വാങ്ങി ആ റൂം പൂട്ടി..



"സിദ്ധു..."ഗീത



"എന്താ.."



"എടാ അവളുടെ ഇഷ്ട്ടം നടത്തികൊടുത്തൂടെ നിനക്ക് അവൾ നിന്റെ ഒരൊറ്റ പെങ്ങൾ അല്ലെ.. "



"അങ്ങനെ ആരോരും ഇല്ലാത്തവൻ എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടണ്ട... "അവൻ അതും പറഞ്ഞു താഴോട്ട് പോയി.. ഗീത പതിയെ ആ മുറി തുറന്നു...



"മോളെ.."



"അമ്മേ.. "



"മോള് കരയണ്ടാട്ടോ... നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം അത് സത്യവാണേൽ അവൻ നിന്നെ വന്നു കൊണ്ടുപോകും എന്റെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട അമ്മയാ പറയുന്നേ മോൾക് അവണേ അത്രക്ക് ഇഷ്ട്ടാണെൽ അവൻ വരും... "



അവൾ അമ്മയെ കെട്ടിപിടിച്ചു...



🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

"നിങ്ങൾ എന്ത്‌ മടത്തരവാ കാട്ടിയെ.. "വിവേക്



"അത് പിന്നെ സാർ..."അച്ചു



"മറ്റന്നാൾ അവളുടെ കല്യാണമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്ത കൊണ്ടല്ലേ..."വിവേക്



"അതെ ആദി മറ്റന്നാൾ അവളുടെ കല്യാണം ആണ് അവൾ വിളിച്ചിരുന്നു..അവൾക്കു ആകെ പേടി ആകുവാണെന്നു പറഞ്ഞു.. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അശ്വിക്ക് അവളെ നഷ്ട്ടവും.."അച്ചു



"സാറിനു ഒരു ഹെല്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ... "



"എന്താ ആദി നി പറ.. "



"എനിക്ക് പരിചയം ഉള്ള ഒരു അങ്കിൾ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അശ്വിക്ക് വേണ്ടി അങ്കിളെ അവിടെ ജോലി റെഡിയായി ആക്കമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.. സാറിനു കല്ലുവിനെ കൂട്ടി ഒന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വരാൻ പറ്റുവോ... ബാക്കി അവരെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു... "ആദി



"അവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും അവളെ പുറത്തിറക്കും.."വിവേക്



"അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം..."അച്ചു



"അച്ചു അത് റിസ്ക് ആണ്.."ആദി



"നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയുന്ന അത്രെയും ഇല്ലല്ലോ.. പിന്നെ ഇത് എന്റെ അശ്വിക്കും കല്ലുവിനും വേണ്ടിയല്ലേ... നി വിഷമിക്കണ്ട അശ്വി ഞങ്ങൾ കല്ലൂവിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും..."



"ഞാനും സാറിന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ വരാം... "അശ്വി



"മ്മ്.. ആദി നിന്റെ മുറിവ്.."വിവേക്



"അത് കുഴപ്പില്ല... എവിടെയും ആർക്കും ഒരു പാളിച്ച വരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനിയും അവളെ നഷ്ട്ടപെട്ട പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളെകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല..."ആദി



എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഉറച്ചതിരുമാനം എടുത്തു.. എന്ത് വന്നാലും കല്ലുവിനെ അശ്വിക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളെന്നു...



❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Next day❤️

കല്ലുവിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു... ബന്ധുക്കൾ ഓരോന്നായി അവരുടെ വീട്ടിലേക് വന്നു തുടങ്ങി... കല്ലൂ മരവിച്ച മനസുമായി എല്ലാർക്കും മുന്നിൽ ഒരു കാഴ്ചവസ്തുവായി ഇരുന്നു...



"കല്ലൂ..."ഏറെ പരിചയം ഉള്ള ആ വിളി കേട്ടതും അവൾ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി... അവളുടെ മുഖത്തു ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു..



"അച്ചു...."അവൾ പതിയെ വിളിച്ചു..



"എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട് "അച്ചു അവളെ കേറ്റി പിടിച്ചു കല്ലുവിനു കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് അവളുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞു...കല്ലൂ ഗീതയെ നോക്കി..



"കല്ലൂ അച്ചുവിനെ കൂട്ടി നിന്റെ ഓർണമെൻറ്സ് ഒക്കെ ഒന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്ക്..."ഗീത കല്ലുവിന്റെ നോട്ടം മനസിലാക്കി പറഞ്ഞു... കല്ലൂ അവളെ കൂട്ടി റൂമിലേക്ക് പോയി...



"അച്ചു എനിക്ക് ഒന്നു അശ്വിയോടെ സംസാരിക്കണം..."



"അതിനെന്താ ദ ഫോൺ.. ബാക്കി എല്ലാം അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോളും... "



കല്ലൂ അവളുടെ റൂമിൽ ഉള്ള ബാൽകാണിയിലോട്ട് മാറി ഫോൺ വിളിച്ചു... അശ്വി അവരുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം അവളോട് പറഞ്ഞു... പെട്ടന്ന് സിദ്ധു അങ്ങോട്ട് വന്നു.. സിദ്ധുവിനെ കണ്ട ഞെട്ടലിൽ കല്ലുവിന്റെ കൈയിൽ ഫോൺ നേരെ താഴെ മുറ്റത്തേക് വീണു...



"അർച്ചന നി ഇവിടെ വന്നത് ഇവളെ കൊണ്ട് പോകുവാൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.... കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആരും കാണാതെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി... "സിദ്ധു.. ഇത് കേട്ടതും കല്ലൂ സിദ്ധുവിനെ കേട്ടി പിടിച്ചു..അച്ചു കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ ആവാതെ തറഞ്ഞു നിന്നു..



"നിനക്ക് ഇഷ്ടവല്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് ഞാൻ നിന്നെ നിര്ബന്ധിക്കില്ല... നിനക്ക് അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആണ് ഇഷ്ട്ടം എങ്കിൽ നി അവന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ മതി ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഏട്ടൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം..."സിദ്ധു..



കല്ലൂ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഗീതയെ കണ്ടു അപ്പൊ അവൾക്കു മനസിലായി സിദ്ധുവിന്റെ മനസ് മാറാൻ കാരണം ഗീത (കല്ലുവിന്റെ അമ്മ )ആണെന്ന്...അവൾ അമ്മയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു...



ശേഖർ പോയതും അച്ചു കല്ലുവിനെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... സിദ്ധു എല്ലാവരുടെയും ശ്രെദ്ധ തിരിച്ചതിനാൽ ആരും തന്നെ അവരെ കണ്ടില്ല... അച്ചു കല്ലുവിനെ അശ്വിയുടെയും വിവേകിന്റെയും കൂടെ വിട്ട്.. അവൾ സിദ്ധുവിന്റെ കൂടെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി...കാർ മുന്നോട്ട് നിങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അതുവഴി വന്ന ഹരി കല്ലുവിനെ കാറിൽ കണ്ട് ശേഖരിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.... ഹരിയും ശേഖരും ആ കാറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയതും കല്ലുവും അശ്വിയും വേഗം ഇറങ്ങി ആദിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. വിവേക് ഹരിയെ ഒക്കെ തടയാൻ ശ്രെമിച്ചെങ്കിലും അതിനു മുന്പേ തന്നെ അവർ കല്ലുവിന്റെയും അശ്വിയുടെയും പുറകെ ഓടി...

കല്ലുവും അശ്വിയും അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ നിങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു... ആദി അവരെ പിടിച്ചു കേറ്റി... അതിൽ ഒരു ഗുണ്ട ആദിയെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു.. എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം ആദിയും വിവേക്കും ചേർത്ത് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി...



"ആദി ഞാൻ ഇവരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം നി അവരുടെ ഒപ്പം പോ... "വിവേക് ഒരുത്തന്റെ കഴുത്തിനു വിലങ്ങനെ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു...



ആദി വേഗം ട്രെയിനിലേക് ഓടി കേറി... അപ്പോഴത്തേക്കും വിവേക് അവരെയെല്ലാം അടിച്ചു ഒതുക്കി...ട്രെയിൻ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോയതുടങ്ങി.. അവർ മൂന്നുപേരും നെടുവിർപ്പിട്ടു..അശ്വി കല്ലുവിനെ ചേർത്തുപിടിച്ചു... ഇതുകണ്ട് ആദിയുടെ ചുണ്ടിലും പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു...

പെട്ടന്ന് അവന്റെ ഉള്ളിൽ അച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ വന്നു...""ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ അന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വരും ഉറപ്പ് ""അവൻ വേഗം പോക്കറ്റിൽ ഫോൺ തിരഞ്ഞു.. പക്ഷെ ഫോൺ കണ്ടില്ല.. അത് അടിയുടെ ഇടക്ക് ചാടി പോയിരുന്നു... അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.



🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀



അച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു...



"അച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നില്കുന്നത് സേഫ് അല്ല.. അവർ ഏതു നിമിഷവും ഇവിടെ എത്തും നമ്മുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം..."രവീന്ദ്രൻ



"മ്മ് പോവാം ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയായി ആവാം..."അച്ചു



"ദേവി നി വേഗം സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യ് നമ്മുക്ക് എത്രെയും പെട്ടന്ന് പോണം "രവി



അവർ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാനായി പോയി..



"അമ്മ എനിക്ക് അമ്മേടെ ഫോൺ ഒന്നു തരുവോ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ ആണ്.."അച്ചു



"ദാ വേഗം പോയി വിളിച്ചിട്ട് വാ..."



അച്ചു ഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ ആ ഡയറി എഴുതിയ ആളുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു..

"The number you are calling is currently switch off plz try later... "

അവൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്നിട്ടും സ്വിച്ച് off എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു റിപ്ലൈ... അവൾ ആകെ തളർന്നു.... തന്നെ ഇത്രയും നാൾ അയാൾ പറ്റിക്കുവാണ് എന്ന് അവൾക്കു തോന്നി.. പ്രേതിക്ഷ കൈവിടാതെ അവൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു... അപ്പോഴും സ്വിച്ച് off........തുടരും... 💙

