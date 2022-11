ഒന്നായ്‌ ❣: ഭാഗം 15

രചന: SHOBIKA

"Shall we get in doctor" "Coming" "അഹ് പറയു."അഭയ് "ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ Nss കോളേജിൽ നിന്നാണ്.ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നേ.ഞാൻ സന,ഇത് പാർവണ.പിന്നെ ഞങ്ങടെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് മിസ് ഷീജ.മിസ്സ് ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ച പറഞ്ഞിട്ടിണ്ടായിരുന്നു."സനു "അഹ് വിളിച്ചിട്ടിണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു"dr. അഭയ് "അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പിനെ പറ്റി പറയാനും പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ ടീമിനെ കോളേജിലേക്ക് invite ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണ്ടിയാണ് വന്നേ"സനു "ഒക്കെ.എപ്പോഴാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തേണ്ടത്"dr.അഭയ് "അതു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കാം.മിസ്സ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന date ഫിക്സ് ആക്കാനാണ്."പാറു "ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ വരുന്ന wednesday ഒക്കെ ആണോ."dr അഭയ് "ഒക്കെയാണ് ഡോക്ടർ.പിന്നെ ഡോക്ടർ ക്യാമ്പിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ തീരുമാനിക്കാനും,പ്ലസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കാനും,കോളേജ് atomosphere ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റോ എന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു മിസ്സ്"പാറു "അതിനെന്താ വരാലോ. അതിന്റെ തലേദിവസം തന്നെ മെഡിക്കൽ എക്യുപേമെന്റ്‌സ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തിക്കാനും നോക്കാം."dr അഭയ് "ഒക്കെ ഡോക്ടർ."പാറു. പിന്നെ ഡോക്ടറോട് ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റൈൽസ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചു.

അതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.dr അഭയിൽ നിന്ന് അഭിയിലേക്ക് മാറിയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. "അപ്പൊ ശെരി അഭി ഡോക്ടറെ.ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാണ്."പാറു. "ആ ശെരി വിളിക്കാം"അഭി 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 "നല്ല ഡോക്ടർ ലെ"പാറു "അഹ്ടി.നിനക്കു പിന്നെ നിന്റെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ.ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവാണേൽ അഭി ഡോക്ടറെ കെട്ടിയേനെ. കാണാൻ സുന്ദരൻ സുമുഖൻ, നല്ല ചുള്ളൻ ഒരു ഡോക്ടർ.പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.പിന്നെ ചിക്കുനും അച്ചുനും നോക്കണം."സനു "ചിക്കുന് പറ്റില്ല.അവളെ ആ കലിപ്പൻ തന്നെ കെട്ടു നോക്കിക്കോ"പാറു "എന്താടി ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു കലിപ്പൻ."സനു "എടി മറ്റേത്.അവളെ അന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ .That മൊഞ്ചൻ കലിപ്പൻ"പാറു. "ഓഹ് എനിക്കും അതു തോന്നി.അഹ് ഇനി നിന്റെ സ്പാർക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ"സനു "അതു കണ്ടിപിടിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി"അതും പറഞ്ഞ് പാറു അവൾടെ ഫ്രണ്ടിൽ കേറി നിന്നു. "എന്ന വാ നമ്മുക്ക് 2nd flooril ആദ്യം നോക്കാം അവിടെ അല്ലെ കണ്ടേ"സനു "Follow me"പാറു അതും പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്.എന്താവോ എന്തോ കണ്ടറിയാം.എന്ന ബാ നമ്മുക്കും പോവാം.

"എസ്ക്യൂസ്‌ me, ആ ലിഫ്റ്റിൽ ഞങ്ങടെ കൂടെ വന്ന ആളെ കണ്ടായിരുന്നോ"അവിടെയുള്ള ഒരു നഴ്സിന്റെൽ സനു ചോദിച്ചു. "അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അതിൽ വന്നേ."നേഴ്സ് "ഇപ്പൊ അല്ല കുറച്ചു മുന്നേ"സനു "പേരറിയോ"നേഴ്സ് "പേരിമ് നാളുമൊന്നും അറിയില്ല.അതുകണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേ"പാറു "നിങ്ങക്ക് പേര് അറിയില്ല.പിന്നെ നിങ്ങടെ കൂടെ വന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല പിന്നെങ്ങനെ കാണാനാ പിള്ളേരെ"നേഴ്സ്. "എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ"സനു "നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യയിട്ടാ കാണുന്നെ പിന്നെങ്ങനെ നിങ്ങടെ കൂടെ കുറച്ചു മുന്നേ ഉണ്ടായ ആളെ ഞാൻ കാണും.ഒന്നു പോയേ പിള്ളേരെ"അതും പറഞ്ഞ് നേഴ്സ് പോയി. "ശോ ഇനിയെന്തിയും."പാറു "എല്ലാടെയും ഒന്നൂടെ നോക്കാം"സനു അവര് രണ്ടാളും കൂടെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫുൾ അടിച്ചു പെറുക്കി എന്നു വേണേൽ പറയാം. എന്നിട്ടും ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 ഇന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ ടീം കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത്.ക്യാമ്പിനു വേണ്ടി എല്ലാം റെഡി ആക്കാൻ ഡോക്ടറും പിന്നെ അവരുടെ ടീമിലെ കുറച്ചുപേരും വരുന്നുണ്ട്.അതിനു വേണ്ടി നമ്മടെ പിള്ളേരെല്ലാം റെഡി ആയി നില്പുണ്ട്.

"എല്ലാം ഒക്കെ അല്ലെ മക്കളെ"മിസ്സ് "അതേ മിസ്സ് ഒക്കെ ആണ്."അച്ചു "അല്ല നിങ്ങടെ കൂടെ ഒരാളുടെ ഉണ്ടാവണല്ലോ.ആളെവിടെ"മിസ്സ് "അവള് വരും ടീച്ചർ"പാറു "അഹ് പിന്നെ അവര് വന്നാൽ എല്ല ഹെൽപ്പും ചെയ്തോണം.അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്"മിസ്സ് "ശെരി മിസ്സ് .എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം"സനു. "ഈ ചിക്കു എന്താ വൈകുന്നത്"പാറു "നീ ഇന്ന് നേരത്തെയാ പറഞ്ഞിട്ട്.അവൾക്ക് നേരം വൈകി കൂടെ"അച്ചു. "ഓ ശെരി രാജാവേ. അവൾ വൈകി തന്നെ വന്നോട്ടെ"പാറു. "ആ ദേ ഡോക്ടർ വന്നല്ലോ."സനു അഭിയും കൂട്ടരും കോളേജിൽ എത്തിട്ടോ. "എന്ന ലുക്ക് ആടി ഡോക്ടർക്ക്"അച്ചു "ന്താ"സനുവും പാറുവും ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചു. "അല്ലാ ഡോക്ടർ നല്ല ലുക്ക് ആണ് പറയായിരുന്നു"അച്ചു വളിച്ച ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. "Mmmmm.."രണ്ടാളും ഒന്നിരുത്തി മൂളി. "എന്താണ് മോളെ ഒരിളക്കം"സനു "അതെന്താ എനിക്ക് ഇളക്കികൂടെ"അച്ചു "ഇളകിക്കോ ഇളകിക്കോ.ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം"പാറു എന്തോ അർത്ഥം വെച്ച പോലെ പറഞ്ഞു.

"അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ"അച്ചു "ഒന്നുല്ലയെ"സനു. അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർസ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നായിരുന്നു. "അഭി ഡോക്ടറേ"പാറു "അല്ല അരിത് പാർവണയും സനയോ"അഭി "അതേലോ.പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായി പേര് വിളിക്കേണ്ട.എന്നെ പാറു എന്നും ഇവളെ സനു എന്നും വിളിച്ച മതി."പാറു "എന്ന അങ്ങനെയാവട്ടെ.അല്ല ആർ കൂടെയുള്ള കക്ഷി"അഭി. "ആ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു.ഇതു ഞങ്ങടെ ഫ്രണ്ട് ആർദ്ര.ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീസിദ്ദി.ആള് വരുന്നെയുള്ളൂ.ആ അച്ചു ഇതാണ് dr അഭയ്."സനു "ഓ ആയിക്കോട്ടെ."അച്ചു "അല്ല ഇത്ര പേരെയുള്ളോ."സനു അഭിയുടെ കൂടെ വന്ന രണ്ടു ഡോക്ടർസിനെയും രണ്ടു നേഴ്സിനെയും നോക്കിയാണ് ചോദ്യം "ഇത്ര പേര് പോരെ."അഭി "അല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ചൂടെ ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു"സനു "രണ്ടാൾ കൂടെ വരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്"അഭി. "എന്ന നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്.അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം"അഭി "ശെരിന്നാ"അച്ചു അവരും മൂന്നാളും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൊണ്ട് ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ആക്കേണ്ട സ്ഥാലത്തേക്ക് പോയി.അഭി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫീസിലേക്കും പോയി. "അഭി.." അഭി ഓഫീസിലേക്ക് പോവുമ്പോഴാണ് ആരോ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത്...തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...