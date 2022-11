ഒന്നായ്‌ ❣: ഭാഗം 3

രചന: SHOBIKA

"അല്ലാ ആരാ ഈ ദേവേട്ടൻ"സനു "അതവളോട് തന്നെ ചോദിക്ക്. ഞങ്ങൾ പോണു"അതും പറഞ്ഞ് അവരോടി. "ആരാണ് അവൾ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഞങ്ങൾറിയാത്ത ദേവേട്ടൻ"പാറു "അത് ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രെമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാടി.അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞേ"നിർവികാരതയോടെ ചിക്കു പറഞ്ഞു . "ഞങ്ങളറിഞ്ഞാൽ വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ."അച്ചു "ഇല്ല"ചിക്കു "എന്ന പറ"സനു "എടി ഇപ്പൊ വെബ്‌ദ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം.ന്റെ മൂഡ് ഒക്കെ കളായാനാണോ നിങ്ങൾ"ചിക്കു "ശെരി ശെരി ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചോയ്ക്കുന്നില്ല.നിന്നാക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോ പറഞ്ഞ മതി."പാറു "പക്ഷെ പറയണം"സനു "അഹ്ടി പറയാം"ചിക്കു. "ശോ എന്നാലും എന്താ എന്നറിയാതെ ഒരു സമാധാനവുമില്ല"അച്ചു "ഇത്രക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റിയോ"ചിക്കു "പിന്നല്ല.ഇതറിയുന്നവരെ ഇറക്കം വരില്ലന്നെ"സനു "വെറുതെ സീൻ dark ആക്കണോടി"ചിക്കു. "എന്ന വേണ്ടാ"അച്ചു "ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാ.ഇന്ന് വെറുതെ എന്നെ സാഡാക്കല്ലെടി"ചിക്കു "Oo ശെരി ശെരി"പാറു 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 (ചിക്കു) അവരോട് അതു പറയണം.ഇനി പറയാതിരുന്നാൽ ശെരിയാവില്ല. ഇന്ന് വെറുതെ അത് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മൂഡ് കൂടി കളയാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താന്ന് അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ മതി ട്ടോ. "ഏയ് അരവണാ.." സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ആളെ മനസ്സിലായി അഖിൽ.ഞങ്ങടെ ക്ലാസ്സിലാണ്.ഞങ്ങടെ ഫ്രണ്ട് ആണ്.

"ഡാ നിന്നോട് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ അരവണ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന്. പിന്നെന്തിനാ അതുതന്നെ വിളിക്കുന്നെ"പാറു ഇപ്പൊ മനസിലായില്ലേ ആരെയാണ് അരവണ എന്നു വിളിച്ചേ എന്ന്. അതുതന്നെ പാർവണ എന്ന പാറുനെയാണ് അരവണ എന്നു വിളിച്ചേ "ഞാൻ ഇനിയും വിളിക്കുവെടി."അഖിൽ "നീ ഇനി വിളിക്ക് അപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം"പാറു "അരവണ അരവണ അരവണ.നീയെന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് എനിക്ക് കാണണം."അഖിൽ "ഡാ അഖി മതിട്ടോ അവളെ കളിയാക്കിയത്.നിനകറിയാലോ അവള് ബ്ലാക്ക്‌ ബെൽറ്റ് ആണെന്ന്"ചിക്കു "നീ അവൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വാസിച്ചോ. ബ്ലാക്ക്‌ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായൊരിക്കും.പക്ഷെ അത് കരട്ടെയിൽ കിട്ടായതായിരിക്കില്ല എന്നു മാത്രം."അഖിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "നീ പോടാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയതാ"പാറു "അല്ലേടാ ഒരുത്തനും കൂടെയുണ്ടല്ലോ.അവനെവിടെ"സനു "പറയുമ്പോലെ ദീപു എവിടെ"അച്ചു "അവൻ വന്നപ്പോ തന്നെ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങി.ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ."അഖിൽ "First ഇയർസിന്റെന്ന് തല്ലു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരൂ തോന്നുന്നു."ചിക്കു "എന്നെ കൂട്ടാതെ അവൻ പോയോ"പാറു "നിനക്ക് ഇനിയും മതിയായില്ല ലെ"ചിക്കു "എന്തു ചെയ്യാനാടി അവൾക്ക് സ്പാർക്ക് അടിക്കണ്ടേ"സനു

"First yr പിള്ളേരിലും ഇനി നോക്കണോ.ദീപു നോക്കുന്നത് പറയാം.യു ടൂ ബ്രൂട്ടസി"ചിക്കു ഈ ദീപു ഞങ്ങടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ട്ടോ.ദീപക്ക് എന്ന പേര്.ആള് ഒരു കോഴിയാണ്.അതാണ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങി പറഞ്ഞേ.പിന്നെ പാറു also a പിടകോഴി. പക്ഷെ അവള് സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടി കോഴിയായതാണ്.അതായത് അവൾടെ ചെക്കനെ കണ്ടാൽ സ്പാർക്ക് അടിക്കും എന്നൊക്കെയാ പറയണേ.ഈ യമണ്ടൻ പ്രണയകഥയിൽ ലലുന് അടിക്കില്ലേ അതേമാതിരി. "എടി അതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നേരത്തെ രണ്ടു പിള്ളേർ നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ"അഖിൽ "ആ നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അതിന്"സനു "അത് അവര് ഏതു ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ആണ്"അഖിൽ "അവര് ഏതു ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് ആയാലും നിനക്കെന്താ"ചിക്കു "അത് ആവശ്യം ഉണ്ട്"അഖിൽ "എന്തിനാ പറ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം"പാറു. "അതുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിനെ എനിക്കിഷ്ടായി.അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്,പേര് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ കൊള്ളായിരുന്നു"അഖിൽ "Oh ഇതാണോ.... നീ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ"അഖിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മനസിലായില്ല പിന്നെ മനസിലായപ്പോ ചിക്കു ചോദിച്ചു.

"ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ.അതിലെ ആ റെഡ് കളർ ചുരിദാർ ഇട്ട കൊച്ചിനെ എനിക്കിഷ്ടായി എന്ന്."അഖിൽ "ആര് സ്നേഹയെയോ"ചിക്കു ഞെട്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "സ്നേഹ എന്നാണോ അവൾടെ പേര്"എന്തോ കിട്ടിയ പോലെ അഖിൽ ചോദിച്ചു. "അതേലോ"പാറു "സ്നേഹ അഖിൽ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ടല്ലേ"അഖിൽ "അങ്ങനെയിപ്പോ ചേരണ്ടാ"ചിക്കു "അതിന് നിനക്കെന്താ.ഞാൻ അവളെ തന്നെ പ്രേമിക്കേം ചെയ്യും കെട്ടുകയും ചെയ്യും"അഖിൽ "അതെനിക്കൊന്ന് കാണണം."ചിക്കു "ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.നോക്കിക്കോ"അഖിൽ ചെക്കനറിയിലല്ലോ അവൾ ന്റെ കസിൻ ആണെന്ന്. "ശ്രീ..." പെട്ടന്നാണ് ശ്രീ എന്ന് വിളികേട്ടെ. കോളേജിൽ എന്നെ ശ്രീ എന്ന് ആരു വിളിക്കാനാണ്.എല്ലാരും സിദ്ദി എന്നാ വിളിക്കാറുള്ളേ. പിന്നെ ചങ്ക് മൂന്നുപേരും മാത്രേ ചിക്കു എന്നു വിളിക്കുകയുള്ളൂ. "ആ നീയോ"ചിക്കു......തുടരും………..........

