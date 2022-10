💝പ്രണയം 💝: ഭാഗം 3

രചന: AJWA

"ഡാ കിച്ചു നീ വെറുതെ എന്നെ മെനക്കെടുത്താൻ നിക്കാതെ പോകാൻ നോക്ക്... അല്ലെങ്കി തന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ എനിക്ക് വലിയ നിശ്ചയം ഒന്നുമില്ല... "(പൊന്നു ) "പോടാ ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കരയാൻ വന്നതല്ല... "(കിച്ചു ) "അല്ലേ...? 😁😁പിന്നെ...? (പൊന്നു ) "ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ കാണും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി... "(കിച്ചു ) "പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിയെ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ തന്നെ തന്നിരിക്കും... ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം... "(പൊന്നു ) "മതി ചളം ആകേണ്ട... ഒരു ഡോക്ടർ ആയാൽ എങ്കിലും നിന്റെ ഈ ദുരന്തം വർത്താനം ഒന്ന് നിർത്തുമോ... "(കിച്ചു ) "എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നുമില്ല... എന്നാലും ശ്രമിക്കാം... "(പൊന്നു ) ചിരിച്ചു കളിച്ചു നിക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ദേ കണ്ണേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട്... നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു പോയി... !!! ഇങ്ങേർ ലേറ്റ് ആണല്ലോ... ഞങ്ങൾ പിന്നെ നേരത്തെ എത്തി... എവിടെ ചെന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആണ്... അതിനേക്കാൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആവേ... അതും കണ്ണേട്ടൻ... 😕😕😕!!! "ഡാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സെറ്റ് ആയോ...? "(അഞ്ചു ) "ഇവൻ എന്നെ തേച്ചു മോളെ... ഇവന് ഇപ്പൊ എന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന്... "(പൊന്നു ) കിച്ചു ഇതൊന്നും പുത്തരി അല്ല എന്ന മട്ടിൽ നിന്നു... !!

"അതിനൊക്കെ ഇവിടന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്... ഇവളെ നിങ്ങൾ ഇടക്ക് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ... "(കിച്ചു ) "അത് പിന്നെ പറയണോ... ഞങ്ങൾ അത് ഏറ്റു അല്ലേ അഞ്ചു... "(ആശു ) അവൻ അത് കേട്ട നിർവൃതിയിൽ നിന്നു... !!!ശരിയാക്കി തരാം... !!! "പോയ കാര്യം എന്തായി...? "(പൊന്നു ) അഞ്ചു ചിരിച്ചു മരിക്കുന്നു... ആശു കരയാതെ മരിക്കുന്നു... !!!വട്ടായോ 🤔🤔 "നിന്ന് കിണിക്കാതെ കാര്യം പറയെടാ... 😠😠"(പൊന്നു ) "അത്... ഹ്ഹ ഹ്ഹ... "(അഞ്ചു ) "ആശു നീ എങ്കിലും പറ... അല്ലേ ഇതിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലും... "(പൊന്നു ) "അത് പിരി ഇളകിയതാ... പ്രേമം പൂത്തുലയും പിരി... പക്ഷെ ഇത് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവോ എന്തോ... "(ആശു ) അഞ്ചു ചിരി നിർത്തി ആശുനെ നോക്കി... !!! "നീ അറിഞ്ഞോ... ആ പ്രവീൺ ഇല്ലേ അന്ന് ബീച്ചിൽ കണ്ടയാൾ... "(അഞ്ചു ) "ആ അങ്ങേര് ചത്തോ... പാവം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു... ഇതാ പറയുന്നത് നല്ലവരെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും എന്ന്... "(പൊന്നു ) "വേണ്ടാദീനമെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ... 😠😠അങ്ങേര് ഇവിടെ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വന്നതാ അപ്പോളേക്കും ഉണ്ടായില്ല തോക്കിൽ കേറി വെടി വെക്കരുത്... അങ്ങേരെ കൂടെയാ ഞാൻ... എനിക്ക് അങ്ങേരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റ് ആക്കി തരണേ ഭഗവാനെ... "(അഞ്ചു )

🤔🤔😩പിരി പോയോ... "കണ്ണേട്ടനെ വിളിക്കണോ...? "(പൊന്നു ) "ഓഹ് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നു... "(അഞ്ചു ) "ഇവൾ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ കൂമത്തിയെ പോലെ നില്കുന്നെ... 🤔"(പൊന്നു ) "അതൊക്ക ഭയങ്കര തമാശയാ മോളെ... ഇവൾക്ക് ആ കിളവൻ മഹേഷ്‌ സാർ ആണ്... അത് കേട്ടപ്പോ മുതൽ ഇവൾ ഇങ്ങനെയാ... "(അഞ്ചു ) "ഡാ നീ അതികം ഇളിക്കണ്ട... നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ കണ്ണേട്ടനെ അറിയിക്കും... "(ആശു ) "അയ്യോ പോട്ടെടാ സാരമില്ല... ഇവളെ അങ്ങേർക്ക് സെറ്റ് ആവാതെ വിധം ഞങ്ങൾക്ക് പാര പണിയാഡാ... "(പൊന്നു ) "അതിന് നിങ്ങൾ അല്ല എന്റെ കണ്ണേട്ടൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല... അങ്ങേരെ ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ആക്കിയിരിക്കും... "(അഞ്ചു ) "അത് കൊള്ളാം ആ കുപ്പി ഞാൻ പിടിക്കും അല്ലേ അഞ്ചു... "(പൊന്നു ) "എവിടെ എങ്കിലും കൊണ്ട് പോയി ഉടക്കാൻ ആവും... ആക്കാൻ അറിയാം എങ്കിൽ പിടിക്കാനും എനിക്ക് അറിയാം... "(അഞ്ചു ) "😵😵😵അയ്യോ... "(പൊന്നു ) "നീ എന്താ പറഞ്ഞത്... അങ്ങേരെ കുപ്പിയിൽ ആക്കും എന്നോ... "(പൊന്നു ) "ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നീ എന്തിനാ കിടന്നു നിലവിളിക്കുന്നത്... "(അഞ്ചു ) "ആശു നീ അറിഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ പെട്ടു... "(പൊന്നു ) "എന്തെങ്കിലും പറയണേൽ തെളിച്ചു പറയണം... "(ആശു )

"കണ്ണേട്ടൻ ഇവിടെ ആണല്ലോ അല്ലേ... പ്രവീണേട്ടൻ ഇവിടെ ആണല്ലോ അല്ലേ... ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും ഇവിടെ ആണല്ലോ അല്ലേ... അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് കടാപുറത്ത് മാനസ മൈനേ പാടി നടന്നത് ആര് ആരോട് പറയും... പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും...? "(പൊന്നു ) "അയ്യോ 😵😵😵... "(അഞ്ചു ) "നീ എന്തിനാ കിടന്നു നിലവിളിക്കുന്നത്... കുപ്പി വാങ്ങണ്ടേ... "(പൊന്നു ) "ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു... ഇനി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും... "(അഞ്ചു ) ആശുവും പേടിച്ചു നില്കാ... !!! "നമ്മൾ പ്രവീണേട്ടനെ കാണുന്നു... കാര്യം എങ്ങാനും പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ അന്ത്യം ഞങ്ങളെ കയ് കൊണ്ട് ആണെന്ന് ഒരു സൂചന നൽകുന്നു... "(പൊന്നു ) "അത്രക്ക് ഒക്കെ വേണോ...? "(ആശു ) "ആ തത്കാലം ഇപ്പൊ പോകാം... എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അങ്ങേരെ വിശദമായി കാണാം...അഞ്ചു നീ എങ്കിലും ഒരു കുപ്പി കരുതിക്കോ... "😜(പൊന്നു ) "അപ്പൊ ഓക്കേ... ബൈ ബൈ... "(അഞ്ചു... ആശു ) ഒപ്പം ഫ്‌ളൈയിങ് കിസ്സും 😍😍... !!! ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നു... അല്ല ഞാൻ ഇത് എങ്ങോട്ടാ 🤔🤔... "ഡാ അഞ്ചു ഒന്ന് നിന്നെ... ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല... "(പൊന്നു ) രണ്ടും ഫേസ് ടൂ ഫേസ് നോക്കി ഭയങ്കര ചിരി... ചിരിച്ചു ചാവും എന്ന് തോന്നുന്നു... !!! "എന്റെ പൊന്നു നീ കണ്ണേട്ടന്റെ കൂടെയാ... "(ആശു ) 😱😱

എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു... !!! ചിരിക്കാനും കരയാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ... അവർ all the best ഒക്കെ തന്നു പോയി... !!! വാതിൽക്കൽ എത്തി... ഹൃദയം മുട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാ... ഡോർ മുട്ടാൻ ഒന്നും നിന്നില്ല... !!! അകത്തേക്ക് കയറിയതും അങ്ങേര് ഒരു നോട്ടം... !!! "ഇത് ചന്തയല്ല ഇങ്ങനെ കേറി വരാൻ... പോയി അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വാ... " 😬😬തുടങ്ങി എനിക്കിട്ട് തരാൻ... അഞ്ചു ആശു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി 😰😰😰... !!! "പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വാടി... 😬😬" ഇറങ്ങി അങ്ങേർക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ ആണ് യോഗം എന്ന് തോന്നുന്നു... എന്നെ കൊന്നിട്ട്... !!! "may i come in കണ്ണേട്ടാ... 😏😏😏" പറഞ്ഞത് തെറ്റിയോ അങ്ങേര് പുറത്തേക്ക് വന്നു 🤔🤔🤔... "call me sir... ഓക്കേ... " 😩😩😩എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ല് കണ്ണാ കൊല്ല്... !!! ഒരു സാർ വന്നിരിക്കുന്നു... !!! "may i come in sir... "😠😠 "yes come in... 😠😠😠😠" കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടി... ഞാൻ അങ്ങനെ അടങ്ങി നില്കും എന്ന് കരുതേണ്ട മോനെ കണ്ണാ... !!! "എന്താ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത്....? " എന്നേക്കാൾ ലേറ്റ് ആയാ വന്നത്... എന്നിട്ട് ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ... !!! "അവരോട് ഒക്കെ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു താമസിച്ചു പോയി... " "ഇതിന് മാത്രം യാത്ര പറയാൻ നീ വല്ല ദുബായിലും ആണോ പോകുന്നത്... ഒരുമിച്ച് ഊണ് ഉറക്കം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് താനും... എന്നിട്ടും ഇതിന് മാത്രം യാത്ര പറയാൻ നിനക്ക് ഒക്കെ എന്താ... കാണുന്ന ചെക്കൻമാരോട് ഒക്കെ കൊഞ്ചികുഴഞ്ഞു ടൈം ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടു യാത്ര പറയാൻ നിന്നു പോലും...

" ഒരു വെടി കിട്ടുമോ സ്വയം വെച്ചു ചാവാൻ വേണ്ടിയാ... 😰😰😰!!! "സോറി കണ്ണേ... സോറി സർ ഇനി ഒരിക്കലും ലേറ്റ് ആവില്ല... ആദ്യയായിട്ടു അല്ലേ... "🙄🙄 "this is a last warning... " 🤔🤔അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കന്റ്‌ ഒന്നും ഇല്ലേ... !!! "സർ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വാർണിങ് സെക്കന്റ്‌ വാർണിങ് ഒന്നുമില്ലേ...? " "😬😬😬എന്തിനാ എന്റെ പൊന്നോ നീ ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്... വാർണിങ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണോ..." "😩😩അല്ല... സർ എന്റെ പേര് പൊന്നോ എന്നല്ല പൊന്നു എന്നാണ്... " "ഡീ ഇറങ്ങിപൊടി എന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്ന്... ഓരോന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ കയ്ക്ക് പണിയുണ്ടാക്കാൻ ആയിട്ട്... " ഹോ രക്ഷപെട്ടു... 😁😁😁തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇന്ന് പൊളിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക്... ഒരു ഡിജെ കളിക്കാൻ ഒക്കെ തോന്നുന്നു... !!! "ഡീ എവിടെ പോകാ...? " "പോകാൻ പറഞ്ഞു... "😬😬😬 "ഓഹോ പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകാണോ ചെയ്യേണ്ടത്... പിന്നെ എന്തിനടി ഇങ്ങോട്ടേക്കു വന്നത്... " 😭😭😭😭തലയിൽ വല്ല തേങ്ങയും വീണേ നീയൊക്കെ ചാകൂ... ഉറങ്ങുന്ന എന്നെ വിളിച്ചു ചോർ ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറയണോ... !!! "may i come in sir... " അതിപ്പോ ആരാ തിരിഞ്ഞു നോക്കി... 🤔🤔 തേനും പാലും ഒളിപ്പിച്ചു ഓൻ കമിങ് പറഞ്ഞു... കേറി വന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കി... സ്റ്റെല്ല നിനക്കും ഇങ്ങേരെ അടുത്താണ് അല്ലേ... നിനക്ക് പകരം ആ അഞ്ചു ആയിരുന്നു വേണ്ടത്... ഒറ്റയ്ക്ക് ആയോണ്ട് പണിയാൻ ധൈര്യം ഇല്ല... !!!

അവൾ അങ്ങേരെ അടുത്ത് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് എന്തൊക്കയോ പേപ്പർ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു... !!! എന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ആക്കി നിർതിയിട്ട് രണ്ടും സൊള്ളാൻ നില്കുന്നു... നാണം ഇല്ലേ മനുഷ്യാ... !!! തേനും പാലും പുറത്തേക്ക് വരെ ഒഴുകി തുടങ്ങി ഓന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓളെ കയ് ഒക്കെ പിടിച്ചു നില്കുന്നുണ്ട്... !! 😤😤😤ചവിട്ടി കൊന്നാലോ... ഇവൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടവൻ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ അല്ലേ മനസ്സിൽ ആയത്... ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ മാത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ കലിപ്പ്... 😬😬😬!!! "ഡോ ഇത് കണ്ടോ... ഗുഡ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട്‌ ഗേൾ... രാവിലെ തന്നെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്അപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു...താൻ ആണെങ്കിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നില്കുന്നുണ്ടല്ലോ... ഇവൾ നിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ അല്ലേ താമസം... പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവളെ അടുത്ത് ചെന്ന് വല്ലതും പഠിച്ചു എടുക്കാൻ നോക്ക്... " 😰😰നോക്കുന്നുണ്ട്... പഠിക്കാൻ അല്ല നിന്നെ പൂട്ടാൻ... സ്റ്റെല്ല നീ അതികം ചിരിക്കേണ്ട മോളെ നിനക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചു തരാം... !! "എന്ത് പറഞ്ഞ് തന്നാലും ഇങ്ങനെ പുട്ട് വിഴുങ്ങിയ പോലെ നില്കാതെ പോയിട്ട് ജനറൽ വാർഡിൽ ഉള്ള രോഗികളുടെ ബിപി പ്പൾസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു വന്നിട്ട് കൃത്യം പന്ത്രണ്ടു മണിക്ക് എന്നെ കാണിക്കണം... ഐ സെയു ഗെറ്റ്ഔട്ട്‌... " പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഓനെ പ്രാകി കൊന്നു... അകത്തു നിന്ന് എന്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും... 🤔🤔ഒളിഞ്ഞു നോക്കി... 😵😵😵😵!!!

ഡോർ തുറന്നു നില്കുന്നു എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നോ മനുഷ്യാ... 😪😪😪ഇതിൽ പരം സഹിക്കാൻ വയ്യ... "താൻ ഇവിടെ എന്ത് തേങ്ങയാ ചെയ്യുന്നത്... പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ വയ്യേ... പന്ത്രണ്ടു മണിക്ക് റെഡി ആയില്ല എങ്കിൽ ബാക്കി അപ്പോൾ തരാം... ഒന്ന് പൊടി ശവമേ... " 😭😭ഒന്നും വേണ്ടാ...ഇട്ടേച്ചു പോയാലോ... അന്തിയാവോളം വെള്ളം കോരി കലം ഇട്ടു ഉടച്ചു പോകേണ്ടി വരുമോ...? !!! എടിപിടീന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു... എല്ലാം നോക്കി... ടൈം പന്ത്രണ്ട് ആവാൻ പത്തു മിനിറ്റ്... ബട്ട്‌ ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ... 😏😏😏!!! ഒരു ജലദോഷം ആയി വരുന്നവരെ ഒക്കെ ഇങ്ങേർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കിടത്തിയെക്കുവാണോ... !!! 🤔🤔🤔ഈ പണം ഒക്കെ എവിടെ ഇട്ടു വെക്കുന്നു എന്തോ...? !!! ഇടക്ക് അഞ്ചുനെ കണ്ടു... മുന്നിൽ കൂടി ഞാൻ പോയിട്ടും അവൾ കണ്ടില്ല... അങ്ങേര് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്... അവൾ ആണെങ്കിൽ പാവം ഡോക്ടറെ നോക്കി ബ്ലഡ്‌ ഊറ്റിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാ... ഡ്രാക്കുള... !!! കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ എത്തി... നോ റെസ്പോൺസ്... സ്റ്റെല്ലക്ക് കൊടുത്ത ഗുഡ് ഒക്കെ തീർന്നോ... ഒരു ബാഡ് പോലും തന്നില്ല... !!!

ഞങ്ങളെ ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി... അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നു... അഞ്ചു എന്നെ നല്ലോണം കറക്കി നോക്കി... !!! "നിനക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ...? " "എന്താടാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്... "(പൊന്നു ) "കണ്ണേട്ടൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ...? "(അഞ്ചു ) "അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തത് ആണ് സങ്കടം അല്ലേ... എന്ന കേട്ടോ എന്നെ നന്നായി കുളിപ്പിച്ച് വിട്ട്... "(പൊന്നു ) ഒക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു... !!! രണ്ടും കിളി പോയ കണക്ക് നിന്നു... !!! "നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആശു...? "(അഞ്ചു ) "അങ്ങേര് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല ആൾ... പാവം ആടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു... "(ആശു ) "നിനക്കോ അഞ്ചു... നീ അവനെ കുപ്പിയിൽ ആക്കിയോ...? "(ആശു ) "അതൊക്കെ ഉടനെ ഉണ്ടാവും... നിങ്ങൾ വന്നേ ഇവൾ കുപ്പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ഓർമ വന്നത്... "(അഞ്ചു ) ഒന്നും അറിയാതെ പിന്നാലെ വിട്ടു... !!! .......തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...