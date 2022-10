💝പ്രണയം 💝: ഭാഗം 4

രചന: AJWA

അവളെ പിന്നാലെ വിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും ദേഷ്യം വന്നു... !! "ഡാ ഇതിന്റെ അകത്തു നിന്നു ഒന്ന് ചാടിയതെ ഉള്ളൂ... പിന്നെ നീ എന്താ ഞങ്ങളെയും വിളിച്ചു ഇതിനകത്ത് പോവുന്നെ... "(പൊന്നു ) "എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ കണ്ണേട്ടൻ വന്നു പ്രവീണേട്ടനോട്‌ വൈകീട്ട് കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു... എന്നെ പെങ്ങൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത്... കണ്ണേട്ടൻ പ്രവീണേട്ടനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം... ഇപ്പോ മനസ്സിൽ ആയോ...? "(അഞ്ചു ) "അത് മനസ്സിൽ ആയി... പക്ഷെ നിന്റെ സാറിനെ പ്രവീണേട്ടൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് മനസിലായില്ല... 😏😏"(പൊന്നു ) "സാറേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങേര് തന്നാ പറഞ്ഞത് ഏട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ... "(അഞ്ചു ) 🙄🙄ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ... !! "എന്നാലും നിന്റെ ഏട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാറെ എന്ന് വിളിപ്പിച്ചു... അങ്ങേര് ആ കണ്ണേട്ടനെ ചീത്ത ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കുപ്പിയുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട... "(പൊന്നു ) "കണ്ണേട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചത് തീരെ ശരിയായില്ല... "(ആശു ) "എന്ത് ശരിയായില്ല എന്ന്... അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചത് നന്നായി... അത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് അങ്ങേരെ പേടിക്കേണ്ട... എന്റെ വെറും സാർ അല്ലേ... 😏😏"(പൊന്നു ) എനിക്ക് സങ്കടം ഇല്ലായ്കഇല്ലാതില്ല 😰😰... !!!

"ഹായ് പ്രവീണേട്ട... how are you...? "(പൊന്നു ) "ഹ ഫൈൻ... പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ... "(പ്രവി ) "വിശേഷങ്ങൾ ഒരു പാട് ഉണ്ട്... അതൊന്നും പറയാൻ ടൈം ഇല്ലാ... ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ... "(പൊന്നു ) "മ്മ്... നിങ്ങളെ അന്ന് ബീച്ചിൽ കണ്ട വിവരം കണ്ണനെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല... അതല്ലേ... "(പ്രവി ) "യ്യോ... എങ്ങനെ മനസിലായി... അത് എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കണ്ണനെ കാണണം എങ്കിൽ ജയിലിൽ പോയി കാണേണ്ടി വരും... ഞങ്ങളെ കൊല്ലും അങ്ങേര്... "(പൊന്നു ) രണ്ടും കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്നു... !!! "അത് കാലത്ത് ഇവൾ ഏട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിച്ചു... "(പ്രവി ) 😟😟ഒരുമാതിരി ആയി അഞ്ചു നിന്നു... !!! "നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവനെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്...? "(പ്രവി ) "എന്തിനാന്നോ... ഇത് വരെ കണ്ണേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചു നടന്നത് ആണ് അങ്ങേരെ... ഇന്ന് ഏട്ടൻ അല്ലേ എന്ന് കരുതി അനുവാദം വാങ്ങാതെ അകത്തു കയറി... അതിന് ഒന്ന് കൂടി പുറത്താക്കി അനുവാദം വാങ്ങിച്ച എന്നെ അകത്തു കയറ്റിയത്... കണ്ണേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ച വാ കൊണ്ട് സാറെ എന്ന് വരെ വിളിപ്പിച്ചു... ഇവൾ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയാ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ഇല്ലല്ലോ... പക്ഷെ അങ്ങേര് ലേറ്റ് ആയി ചെന്നു എന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തു...

എന്നിട്ടാ ഇപ്പോ... 😭😭😭"(പൊന്നു ) അങ്ങേർക്ക് കൂട്ടായി എന്റെ രണ്ട് ചങ്ക് ചിരിക്കുന്നു... സഹിച്ചില്ല ഓരോന്ന് വീതം കൊടുത്തു... ബാക്കി നൈറ്റ്‌ മതി 😖😖😖!!! "അവൻ ആൾ പാവാ... അവന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉള്ളവരെ മാത്രേ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യൂ... "(പ്രവി ) "ആണോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെറുപ്പ് ഉള്ളവരോട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക 🙄🙄... "(പൊന്നു ) "പാവം ആണ് പോലും ആര് കണ്ണൻ സാറോ...? പാവം അല്ല പാവാട അങ്ങനെ പറയുന്നതാ ശരിക്കും ചേർച്ച... "(പൊന്നു ) പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല... ഡോർ വലിച്ചു അടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു നോക്കി... !!! 🤔🤔🤔അനുവാദം വാങ്ങിയില്ലല്ലോ കണ്ണാ... !! എന്നെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലതും കേട്ടോ എന്തോ 😪😪😪...!!! പ്രവീണേട്ടനെ നോക്കി പറയരുത് എന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു... ഓക്കെ പറഞ്ഞു... !!!😜😜 രണ്ടും കണ്ണ് കൊണ്ട് പോവാന്ന് കാണിച്ചു... !!! മിണ്ടാൻ വയ്യാതെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു... !!! "അപ്പോ പ്രവീണേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ... ബൈ പ്രവീണേട്ടാ നാളെ കാണാം... ബൈ കണ്ണൻ സാറെ 😏😏... "(പൊന്നു ) 😤😤ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു പുറത്ത് ഇറങ്ങി... പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു... !!! അങ്ങേരെ പ്രാകി കൊന്നു കൊണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയി... !!! "ഹായ് കണ്ണൻ സാറിന്റെ ബുള്ളറ്റ്... "(പൊന്നു ) അടുത്ത് ചെന്ന് അഞ്ചാറ് ചവിട്ട് കൊടുത്ത്... അങ്ങേരെ നെഞ്ചത്താണെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 😬😬😬.... !!!

😠😠😠തള്ളേ കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ... !!! കാറ്റും കൂടെ അങ്ങ് കളഞ്ഞു... 😁😁😁അങ്ങേരെ കാറ്റ് പോന്ന പോലെ തോന്നി.... !!! 😝😝😝എന്തൊരു ആശ്വാസം... !!!കുറെ ഡാൻസ് കളിച്ചു... !!! അഞ്ചു ഓടി വന്നു കണ്ണേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിച്ചു കയറ്റി കൊണ്ട് പോയി... !!! അല്ലേ അതിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് തീർപ്പായേനെ... !! ____________ നാളത്തെ കാര്യം ഓർത്ത് ഇരുന്ന്... അവൻ എന്നെ പുഴുങ്ങി തിന്നും... !!! രണ്ടും പൊരിഞ്ഞ സംസാരം... അഞ്ചു വാ തോരാതെ പ്രവീണേട്ടന്റെ എല്ലാം നിരത്തികൊടുക്കുന്നു... !!! ആശു ആ കിളവനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചും... 😭😭😭എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങേരെ കുറിച്ച് ഒന്നും നല്ലതു പറയാൻ ഇല്ല... !!! "തള്ള് തള്ള് തള്ള് തള്ള് തല്ലിപ്പൊളി വണ്ടി... 😊😊"(പൊന്നു ) അത് കേട്ട് അടുത്ത് വന്നു ഇരുന്നു... !!! സങ്കടത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്നു 😏😏... !!! "നാളെ കണ്ണേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പെരുമാറണം എന്നില്ലല്ലോ... ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയോണ്ട് ആവും... "(ആശു ) "ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സെക്കന്റ്‌ ഡേ എങ്ങനെ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം... അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം... "(പൊന്നു ) 😪😪😪

ഒരു വഴി കാണിച്ചു താ... !! ബോഡിഗാർഡ് ഫിലിം ആണ് ഇപ്പോ കാണുന്നത്... !!! അപ്പൊ പിന്നെ അത് നോക്കി രണ്ടിനും കാണിച്ചു കൊടുത്തു... രണ്ടും എന്താണ് എന്ന് ടീവിയും എന്നെയും മാറി മാറി നോക്കി... !! "കണ്ടോ അങ്ങേരെ മാറ്റിയത് അവളെ ആ ഫോൺ കാൾ അല്ലേ... അപ്പോൾ കണ്ണൻ സാറിനെ അതിന് മേലെ ഉള്ള ഡോസ് കൊടുത്തു നേരെ ആക്കും... എന്റെ ബലംആയ സംശയം അങ്ങേർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതിന്റെ സൂക്കേട് ആണെന്നാ... ഫ്രണ്ട് ആയ ആശിക്ക വരെ ഉപ്പ ആകാൻ പോവാ... ഇങ്ങേർക്ക് സ്വഭാവം വെച്ചു പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല... അതാ പെണ്ണുങ്ങൾ ആയ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ അവൻ കലിപ്പ് കാണിക്കുന്നത്... "(പൊന്നു ) "അപ്പോൾ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്... "(ആശു ) "ഏട്ടന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കെട്ടാത്തത്... ഒരുപാട് ആലോചന വരാറുണ്ട്... പക്ഷെ ഏട്ടൻ അതിനൊക്കെ ഒരോ കുറവ് പറയും അതാ നടക്കാത്തത്... "(അഞ്ചു ) "എന്തൊക്കെയാണ് ആ പറയുന്ന കുറവുകൾ... അതൊക്കെ ഉള്ള ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് അത് നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പെങ്ങളുടെ കടമ അല്ലേ മോളെ... "(പൊന്നു ) 😱😱😱അവൾ ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു... ഇത് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ചെയ്യണോ...? !!! "ഏട്ടന് ജാതിയോ മതമോ പ്രശ്നം അല്ല... "(അഞ്ചു ) 😁😁

അത് പിന്നെ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നല്ലേ അതാവും... പക്ഷെ ഇങ്ങേരെ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അല്ലല്ലോ.... !!! "സുന്ദരി ആയിരിക്കണം...നല്ല മനസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം... എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ഏതു പാതിരാത്രി വേണം എങ്കിലും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം... "(അഞ്ചു ) "അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നല്ല മനസ് അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടേ... ആ മനസ് അങ്ങേരെ ഏഴുഅയലത്തു കൂടി പോയിട്ടില്ല... പിന്നെ അങ്ങേരെ നല്ല മനസ് ഉള്ള പെണ്ണ് ഇപ്പൊ ഓട്ടോ പിടിച്ചു വരും... "(പൊന്നു ) "എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിച് നോക്കാം അല്ലേ അഞ്ചു... "(ആശു ) "അതിന് തീർന്നില്ല മോളെ... "(അഞ്ചു ) "ഓഹോ ഇനിയും ഉണ്ടോ... മിക്കവാറും അങ്ങേര് പെണ്ണ് കിട്ടാതെ മൂക്കിൽ പല്ലൊക്കെ വന്നു നിക്കും മോളെ... "(പൊന്നു ) "ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ ആവും സംഭവിക്കുക എന്ന തോന്നുന്നത്... ഏട്ടനെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് അറിയോ... പെണ്ണിന് നല്ല മുടി വേണം അഴക് വേണം നല്ല കളർ വേണം... പിന്നെ മറ്റേതും വേണം... "(അഞ്ചു ) "😵😵😵മറ്റേതോ... അയ്യേ അത് ഇല്ലാത്ത പെണ്ണോ... ഇങ്ങേർ ഡോക്ടർ തന്നെ ആണോ... ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിപോയത്... ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഇനി ആരോടും ഇതൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട... അങ്ങേര് പെണ്ണ് കെട്ടാതെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്റെ അഞ്ചു... "(പൊന്നു ) "പോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കരുതും പോലെ ഒന്നുമല്ല... കരാട്ടെ അറിയണം എന്നാ...

ഫോർ എക്സാംപൾ ഒരാൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് കരുതുക പെണ്ണ് അല്ലേ സ്വാഭാവികം... അതിനെ പൊരുതി നേരിടണം എന്നൊക്കെ ആണ് ഏട്ടൻ പറയുന്നത്... എപ്പോളും ആണുങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല പെണ്ണ് എവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഉള്ള തന്റെടം ഉണ്ടാവണം... അങ്ങനെ ഓക്കെ ഉള്ള പെണ്ണിനെയെ വേണ്ടൂ എന്നാ ഏട്ടൻ പറയുന്നത്... "(അഞ്ചു ) "മ്മ് ഓകെ... അതൊന്നും എനിക്ക് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ... പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് നടത്താൻ പറ്റും... തല്ക്കാലം അങ്ങേര് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കട്ടെ... "(പൊന്നു ) പേനയും പേപ്പറും എടുത്തു... !!! രണ്ടും എന്തിനാ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നോക്കി നിന്നു... !!! "ഡാ ആശു ഇങ് വന്നേ... "(പൊന്നു ) അനുസരണയോടെ വന്നു നിന്നു 😟😟... !!! "ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് എഴുതിയെക്ക്... "(പൊന്നു ) "😠😠എന്ത്... "(ആശു ) "ലവ് ലെറ്റർ... ടൂ കണ്ണൻ സാർ... "(പൊന്നു ) "എന്തിന് അതും ഈ ഞാൻ...എനിക്ക് അങ്ങേരെ വേണ്ടാ... ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്കില്ല... ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്... അപ്പോൾ പിന്നെ നേരിട്ടു എഴുതി അങ്ങ് കൊടുത്തേക്... "(ആശു ) "ഓഹ് പിച്ചക്കാളി... നിന്നോട് കെട്ടാനും പ്രേമിക്കാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല... അങ്ങേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണം... എന്റെ ഹാൻഡ്റൈറ്റ് അങ്ങേര് കാണും... അഞ്ചുന്റെ പിന്നെ അങ്ങേർക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ ആവും... അപ്പോൾ പിന്നെ നീയല്ലേ ബെറ്റർ... "(പൊന്നു ) 🙄🙄

അവൾ റെഡി ആയി... 🤔🤔എങ്ങനെ തുടങ്ങും എവിടെ വെച്ചു തുടങ്ങും... !!! മുമ്പ് ലെറ്റർ പൂരം ആയിരുന്നു എനിക്ക്... ശോ മൊഞ്ച് കൂടിയാൽ ഇതാ കുഴപ്പം... !!! 😜😜😜തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കും... ഒരു സുഖം... !!! "എന്റെ ജീവന്റെ ജീവൻ ആയ കണ്ണൻ സാറെ... നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയം ആകുന്ന മുറിയിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്നു... അവിടെ നിന്നു ആര് വിചാരിച്ചാലും അത് എടുത്തു കളയാൻ ആവില്ല... എന്നെ എന്നെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആക്കും എന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്നും കാത്തിരിക്കും... നിങ്ങളോട് ഉള്ള പ്രണയം ഉള്ളിൽ ഒലിച്ചു വെച്ചു എനിക്ക് എത്ര കാലം പിടിച്ചു നിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയില്ല... ഐ ലവ് യൂ കണ്ണാ... " "ഇതൊക്കെ പിടിക്കുമോ !🤔🤔🤔കണ്ണേട്ടാ എന്നാണോ കണ്ണൻ സാറെ എന്നാണോ കണ്ണാ എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത്... "(ആശു ) "അതൊരു കുടുക്കാണ്... എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതി... അങ്ങേര് ഫ്ലാറ്റ് ആയാൽ മതി... ഇത് വായിച്ചാൽ അങ്ങേര് മൂക്കും കുത്തി വീഴണം... "(പൊന്നു ) "വീഴും... പക്ഷെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും വീഴാതെ നോക്കിയാൽ മതി... "(അഞ്ചു ) "അതൊക്കെ ആരുടെ മുന്നിൽ വീഴ്ത്തും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെയുണ്ട്... "(പൊന്നു ) ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു... കൊണ്ടാൽ കൊണ്ട്... ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബൈ സ്റ്റെല്ല എന്ന് കൂടി വെച്ചു... !!! അവളെ കാണുമ്പോ ഉള്ള ഒലിപ്പീരു ഒന്നും കൂടെ കൂടും അതും കൂടി കാണാൻ ആവും എന്റെ യോഗം... !!!

_____________ "ഡാ പൊന്നു എണീക്ക്... ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പം ഇല്ല... നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അല്ല... വേഗം എണീറ്റു റെഡി ആവ്... "(ആശു ) കണ്ണനെ പ്രാകി എണീറ്റു കുളിച്ചു... !! രണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി... !! അങ്ങേരെ മനസ്സിൽ ദ്യാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ലെറ്റർ എടുത്തു ഇറങ്ങി... !!! ആഹാ വഴിയിൽ നല്ല തടസം... പപ്പേട്ടൻ അല്ല... അല്ലേ സോപ്പിട്ടു പതപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആയിരുന്നു...!! അങ്ങേരെ മുന്നിൽ ചാടാൻ നിക്കാതെ ഉള്ള കുരുക്ക് പിടിച്ച റോഡ് മുഴുവൻ ചുറ്റി എത്തി... !!! ടൈം നോക്കി കരഞ്ഞു പോയി... സൊ പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ്... !!!😪😪😪 പതിനഞ്ചയിരം ശിക്ഷ ഉറപ്പാ... അങ്ങേര് ലേറ്റ് ആയി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു... !!! രണ്ടും all the best തന്നു പോയി... ഇത് കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പോ നല്ല ബെസ്റ്റ് പണി എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്... !!! പുറത്തു നിന്നു കുറെ തെറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ഡീസെന്റ് ആയി ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു... !!! "may i come in sir... " ....തുടരും………..........

