പ്രണയമായി..!!💖🍂: ഭാഗം 28

രചന: സന

തുടരെ ഉള്ള പരിശ്രമത്തിനോടുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ദേവന്റെ മിഴികൾ ഓടി നടന്നു.. ഫോൺ വാങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഉള്ള കാളും മെസ്സേജസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ.. ഒപ്പം 'അന്നയുടെ മരണത്തിന്റെ കാരണവും'..!! 🍂💖🍂💖🍂 ""എനിക്ക്.. എനിക്ക് അറിയില്ല..ആാാാ.."" പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദേവന്റെ ബെൽറ്റ്‌ ക്രിസ്റ്റിയുടെ പുറത്ത് ആഞ്ഞു പതിച്ചിരുന്നു.. വേദനകൊണ്ടവൻ അലറി വിളിച്ചെങ്കിലും അതിലും ഉച്ചത്തിൽ അന്നയുടെ കരച്ചിൽ ദേവന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങി കെട്ടു.. കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചവൻ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചു.. ""നിനക്ക് അറിയില്ലേ അവളെന്തിന് അത് ചെയ്തൂന്ന്.."" ഉള്ളിലുള്ള രൗദ്രഭാവം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സൗമ്യമായ ചോദ്യം.. ക്രിസ്റ്റി ഒന്ന് പകച്ചു.. ഇല്ലെന്ന് അവശതയിൽ തല ചലിപ്പിച്ചു.. ""ആആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്..."" ദേവന്റെ ബൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഞെരിച്ചു പിടിക്കലിൽ കാൽ വിരലുകൾ ചതഞ്ഞു പോകുന്നതവൻ അറിഞ്ഞു.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ നിലവിളി ആ ഇരുട്ടറയിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു.. ദാമോദരന്റെ ചുണ്ടിൽ പുച്ഛം നിറഞ്ഞു.. അയാളുടെ ഉള്ളിലും ഫോണിൽ കണ്ട അന്നയുടെ കരഞ്ഞു തളർന്ന മുഖം തെളിഞ്ഞു.. ക്രിസ്റ്റി ഉറക്കെ അലറി.. ആരെങ്കിലും വിളി കേട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ പാഴ്ചിന്തയുമായി..!!

ആരും അറിയാതെ ക്രിസ്റ്റിയെ കടത്തികൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി കെട്ടിഇരിക്കുവാണ് ദേവൻ.. അവനല്ലാതെ ഈ വിവരം അറിയുന്ന മറ്റൊരാൾ അത് ദാമോദരനും.. എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സൂര്യനോട് ദേവൻ ഇത് മാത്രം മറച്ചു വച്ചിരുന്നു.. ""പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ₹₹@&#% മോനെ അവളുടെ ദേഹതീ പാടുകൾ ഒക്കെ വന്നത്.."" ഇരുന്നിടത് നിന്നും ചാടി എഴുനേറ്റ് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി ദേവൻ അലറി.. കൂടെ കുറച്ചു ഫോട്ടോസ് അവന്റെ കാൽക്കലേക്ക് എറിഞ്ഞു.. അത് കാണെ ക്രിസ്റ്റിയുടെ കണ്ണുകൾ പേടിയാൽ ചുരുങ്ങി.. ദേവന്റെ മുഖത്തു ചോര തോട്ടെടുക്കാൻ പാകത്തിന് രൗദ്രഭാവം നിറഞ്ഞിരുന്നു.. വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് വന്നവന്റെ *തിൽ ചവിട്ടാൻ കാലുകൾ ഉയർത്തിയതും ക്രിസ്റ്റി പേടിയോടെ പിന്നിലേക്ക് നേരുങ്ങി.. "പ്ലീ..സ്.. ഞാൻ.. ഞാൻ പറ..യാം.." ദാമോദരൻ ഓൺ ചെയ്തുവച്ച ഫോണിൽ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.. കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ദേവൻ അടുത്തുള്ള ചെയറിലും ഇരുന്നു.. 🍂💖🍂💖🍂 ""ആദ്യ കാഴ്ച്ചയിൽ തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കാൻ അന്നക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.. അവൾക് വേണ്ടിയാ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നിട്ടും എൻട്രൻസിന് ചേർന്നത്.. ഒരുപാട് ശ്രെമിച്ചു അവളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ.. കഴിഞ്ഞില്ല..

ഒരു ചിരിയിലോ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിലോ എന്നോട് സംസാരം നിർതുന്നവൾ സൂര്യദത്തനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഉണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന് കണക്കില്ലായിരുന്നു.."" ""സൂര്യന് അവളോട് മാത്രമല്ല മറ്റു പെൺകുട്ടികളുമായി അടുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരുദിവസം അന്നയോട് വെറുതെ സൂചിപ്പിച്ചു.. അന്നവൾ പൊട്ടി ചിരിച്ചു.. സൂര്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കളിയാക്കി.. അതോടെ അവർക്കിടയിൽ ഞാൻ കരുതും പോലെ മറ്റൊരു ബന്ധം ഇല്ലന്ന് അറിയാൻ മാത്രമല്ല സൂര്യൻ എന്നെ അവരോടൊപ്പം കൂട്ടി.. നല്ലൊരു സൗഹൃദം തന്നെയായിരുന്നു.. അന്നക്കും എന്നോട് അതെ വികാരം ആണെന്ന് വൈകാതെ ഞാൻ മനസിലാക്കി.. എങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹം സ്വാർത്ഥതയായി കണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.. ഇടക്ക് സൂര്യനും അന്നയും തനിച്ചിരുന്നു സംസാരിക്കും.. അവർ തമ്മിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും പോകെ പോകെ എനിക്കെന്തോ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആയി തുടങ്ങി.. അത്രക്കും ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു.. അവളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം പോലും എനിക്ക് മാത്രമാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങി..കാലം പോകെ തടസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അന്ന എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു..വിധി ചേർത്ത് വച്ചത് പോലെ..!!""

ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു നിർത്തി ദേവനെ നോക്കി.. അവന്റെ ഓരോ വാക്കും തന്റേത് തന്നെയാണോന്ന് ദേവൻ സംശയിച്ചു പോയി.. അവളിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അതെ വികാരം.. തന്റേതാവാണം എന്ന് ഉള്ളം കൊതിച്ചവൾ.. ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകറ്റി അവൻ ക്രിസ്റ്റിയിൽ മിഴികൾ നട്ടു.. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നവ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കൊണ്ട്.. ""ഞാനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് അന്ന സമ്മതം മൂളിയപോ ശെരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ട് നിലത്തു നിന്നിട്ടില്ല.. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ എന്റെ മണവാട്ടിയാവാൻ അവളും ആശിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണമായി വിശ്വസിച്ച നിമിഷം..!! എൻഗേജ്മെന്റിന് ശേഷം അവളോട് അടുക്കൻ ശ്രെമിച്ചു.. പണ്ടേ പോലെ ഒരു ചിരി അതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോഴും.. നാണം കൊണ്ടാവും എന്ന് കരുതി.. അല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം.."" ""മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള വിവാഹത്തിന് തലകുമ്പിട്ട് മുന്നിൽ നിക്കുന്നവളെ കാണെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന് അവളെ ചേർത്തു നിർത്തി നെറ്റിയിലായി ഒന്ന് മുത്തി.. നാണത്താൽ കൂമ്പി അടയേണ്ട കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവളെന്നെ നോക്കി അതിൽ നിർവികരത കാണെ എന്റെ കയ്യൊന്ന് വിറഞ്ഞു...

പിന്നീട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കണ്ണുകൾ ചുറ്റും പരത്തുന്നവളെ സംശയത്തിൽ നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു ചിരിയാലേ അതിനെ തള്ളി.. രാത്രിയിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായുള്ള പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ബോധം പാതി മങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അന്നയോട് അറിയാതെ കുടിച് പോയി.. നാളെ നമ്മുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കേ അന്ന പൊട്ടികരച്ചിലോടെ നിലത്തിരുന്നു പോയി.."" ""അ.. അന്ന.. സൊ.. സോറി മോളെ.. അ..റിയാതെ.. അവരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ.."" കുടിച്ചതാണ് കാരണമെന്നുള്ള നിലക്ക് സംസാരിച്ച എന്റെ കയ്യ് തട്ടിയെറിഞ്ഞവൾ കുതറി മാറി.. അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാതിലൂടെ തുളച്ചു കേറിയതും എന്റെ കയ്യ് അവളുടെ കരണത് പതിച്ചു താഴെ എത്തി.. "അവൾക്.. അവൾക് മറ്റൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന്.. അയാളെ മനസ്സിൽ ഇട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അവൾക്കാവില്ലെന്ന്.. ബാക്കി പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ എന്നിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മദ്യം അവളുടെ കവിളിൽ പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി.. സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക്..""

""അന്നേരം അവൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അവൾക് 'സമയം വേണം' എന്നായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല.. ബലം പ്രയോഗിച്ചു അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴും അവളുടെ ശരീരതെ മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അവളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം കവർന്നെടുക്കുമ്പോഴും എന്റെ വികാരങ്ങളെ കടിഞ്ഞാൺ ഇട്ടത് മദ്യം തന്നെയായിരുന്നു.. കൂടെ അവളോടുള്ള ദേഷ്യവും..!!"" ""കെട്ടിറങ്ങിയപ്പോ താൻ ചെയ്തത് അപരാദം ആണെന്ന് ബോധ്യപെട്ടു.. ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ കരുതിയിരുന്നാ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവൾ പരാജയപ്പെടുത്തി.. തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും അവളുടെ നാവ് ഉച്ചരിച്ചത് അവന്റെ നാമം മാത്രമായിരുന്നു.. അവളുടെ പ്രണയം എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയതും അവളുടെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കാതെ വീണ്ടും അവളെ നോവിച്ചു.. അന്നാദ്യമായി മറ്റൊരാൾ വേദനിക്കുന്നത് കാണെ എനിക്ക് സുഖം തോന്നി.. വീണ്ടും വീണ്ടും അവളെ എന്റെ കയ്യിലിട്ട് ഞെരിച്ചമർത്തുമ്പോ അവളുടെ കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീർ പാടെ അവഗണിച്ചു ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചു.."" കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചു ദേവൻ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി..ഇനി അടിച്ചാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാകും എന്നാ ദാമോദരന്റെ ഓർമ പെടുത്തൽ ദേവൻ ഓർത്തു..

അപ്പോഴും അവന് അറിയണമായിരുന്നു അന്നയുടെ പ്രണയത്തെ..!! ""പിന്നീടുള്ള ഓരോ ദിവസവും എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന പോലെ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചു.. ശരീരത്തിനും മനസിനും ഒരുപോലെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു.. ആരോടും പറയാതെ അവളെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒതുക്കി.. സംസാരം കുറഞ്ഞു..ചിരി നഷ്ടപ്പെട്ടു..എല്ലാവരോടും അവൾക് ഡിപ്രെഷൻ ആണെന്ന കാരണം കൊണ്ടത് മൂടി.."" ""പതിവിലും വൈകി വീട്ടിൽ വന്നു കേറിയ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്‌റൂമിൽ അന്നയോടൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏതോ ഒരുവനെയാണ്.. സമനില തെറ്റുന്ന പോലെ തോന്നി.. അന്നേരത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ അന്നയുടെ കാമുകന്റെ മുഖം ഞാൻ അയാളിൽ കണ്ടു.. എന്തിന് വന്നെന്നോ ആരാണെന്നോ ഒന്നും... ഒന്നും ഞാൻ തിരക്കിയില്ല.. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വാശിയായി.. അവളായി തുടങ്ങി വച്ചത് ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു..എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ബോസ്സിനും അടക്കം പലർക്കും അവളെ ഞാൻ വിറ്റു..!!"" ദേവന്റെ ചെവിയിൽ എക്കോ പോലെ മുഴങ്ങി കേട്ട വാക്കുകൾ..!! അന്നയുടെ ഫോണിലേ ഓരോ ഫോൾഡറിൽ നിന്നറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ.. സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവച്ചവളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ.. ഒടുവിൽ ഒരുമുഴം കയറിൽ..! അപ്പോഴും അന്ന പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവളുടെ പ്രണായം ആരാണെന്ന്..

ദൈവനിയോഗം പോലെയാണ് ഫോൺ അന്നേരം നശിക്കുന്നതും അവളുടെ ഓർമ്മകൾ ക്രിസ്റ്റി തന്നെ ജേക്കബിന് കയ്യ്മാറുമ്പോ ഫോൺ ഉൾപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം അതെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ്..!! ദേവൻ ഓർത്തു.. ""നിനക്ക്.. നിനക്ക് അറിയണ്ടേ.. ആരാ അവളുടെ പ്രണയമെന്ന്..?! അവളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവരിലൊക്കെ ഞാൻ ആരെയാ കാണുന്നതെന്ന്..?!"" ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെയവൻ പുലമ്പി.. തലമുടി കൊരുത്തു വലിച്ചവൻ കാറ്റ് പോലെ പാഞ്ഞു വന്നവൻ ദേവന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചുലച്ചു.. ""ഞാൻ.. ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ച വേദനിപ്പിച്ചപ്പോഴും അവളുടെ നാവ് മൊഴിഞ്ഞത്.. ദേവൻ എന്നാ..ചിലമ്പിച്ച സ്വരം പോലെ കാതിൽ വന്നു പതിച്ചത് ദേവാദത്തൻ എന്നാ.."" തലക്ക് ശക്തിയിൽ എന്തോ കൊണ്ട് അടിച്ചത് പോലെ തോന്നി ദേവന്.. നെഞ്ചിനകത്തു വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി അവന്.. കണ്ണുകൾ ഞൊടിയിടയിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കാണെ ക്രിസ്റ്റി അവശതയിലും പൊട്ടി ചിരിച്ചു.. ""ഓരോ വട്ടം നിൻറെ പേരു പറഞ്ഞു അവളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ അവളിൽ കണ്ടതും ഇതേ വേദനായ.. നിന്നേ മറക്കാൻ ശ്രെമിക്കാം എന്നെന്റെ കാല് പിടിച്ചവൾ കരയുമ്പോഴും ഇതേ കണ്ണുനീരാ അവളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീണത്.. അതെന്റെ മനസ്സിൽ നൽകുന്ന കുളിരു എന്താണെന്ന് അറിയോ നിൻ..""

ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ദേവൻ അവനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി.. പാഞ്ഞു വന്നു അവന്റെ അടിവയറിൽ ബൂട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള കാലു വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തിയിൽ പതിച്ചു.. ചെവിയിലും മണ്ടയിൽ മൂളൽ മാത്രം.. ദേവന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല.. മനസ്സ് അത്രയും തകർന്ന് പോയിരുന്നു.. അവന്റെ *യിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി ദേവൻ ഞെരിച്ചുടച്ചു.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ വിളി ആ ഇരുട്ടറ കുടുങ്ങുമാർ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി.. "സാർ.. സാർ. ഇനി അടിച്ച അവൻ ചത്തു പോകും.." വീഡിയോ ഓഫ്‌ ചെയ്ത് ഫോൺ ടേബിൾ വച്ചു ദാമോദരൻ ദേവനെ പിടിച് മാറ്റി.. വേദന കൊണ്ട് പിടയുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ നേരെ ഇരുത്തി ദേവനെ പുറത്ത് കൊണ്ട് ആക്കി.. പലതും തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചവൻ വണ്ടിയുമായി പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചു..!! 🍂💖🍂💖🍂 "ദേവദത്തൻ.. വാട്ട്‌ നോൺസെൻസ്.. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട താൻ ക്രിസ്റ്റി വർഗീസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.." "വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിന്റെയും ആവശ്യം വേണ്ടായിരുന്നു സാർ ഈ കേസിൽ.. ആൻഡ് സോറി സാർ സാറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.." നെഞ്ച് വിരിച് ദേവൻ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ അയാൾ തലയിൽ ഇരുന്ന തൊപ്പി ടേബിൾ ദേഷ്യത്തോടെ വച്ചു.. "സാർ.. മീഡിയ ഒക്കെ പുറത്തുണ്ട്.."

പുറത്ത് നിന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾ വന്നു പറഞ്ഞതും സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദേഷ്യത്തോടെ ടേബിളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു.. "വാട്ട്‌ തെ ഹെൽ.. ആരാ അവരെ ഒക്കെ വിളിച്ചത്.." "ഞാനാ സാർ.." ""വാട്ട്‌..."" ""യെസ് സാർ..പ്രതിയെ കോർട്ടിൽ പ്രേസേന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മീഡിയ കൂടി അറിയട്ടെ എന്ന് കരുതി.."" ""Don't you have any sense..?! ക്രിസ്റ്റി വർഗീസ് ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് താൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ..? തന്റെ ഈ ആവേശം അത്ര നല്ലതിനല്ല.. എവിടേലും ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച പറ്റിയ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന് തന്നെ ഷെയിം ആണ്.. Eyewitness ഉള്ള കേസിൽ പോലും കുറ്റവാളികൾ പുഷ്പം പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ കാലത്ത് തന്റെ ഈ രണ്ട് മൂന്നു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് അയാളെ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണോ..?? "" ""കഴിയും സാർ..!!"" ദേവന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ആയിരുന്നു അത്..! സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു സീറ്റിൽ ഇരുന്നു.. ദേവൻ പുറത്തിറങ്ങി കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മീഡിയയും ആയി ഷെയർ ചെയ്തു ക്രിസ്റ്റിയെ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.. അതിനിടക്ക് ദേവനെ കാണാൻ വർഗീസും ജേക്കബും വന്നിരുന്നു.. ഒരാൾ ഭിഷണിയുമായി മറ്റൊരാൾ മാപ്പു പറയാനും.. അയാൾക് അറിയുമായിരുന്നു അന്നക്ക് ദേവനോടുള്ള ഇഷ്ടം.. സമൂഹത്തിനും സമ്പ്രദായത്തിനും വേണ്ടി താൻ മരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിയിൽ സ്വന്തം മകളെ മരണത്തിന് വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരച്ഛന്റെ കണ്ണീർ ദേവനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ല.. പുച്ഛം തോന്നി പോയി അവന്..

എവിഡൻസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും താൻ കോർട്ടിൽ പ്രേസേന്റ് ചെയ്യും എന്നാ വാശിയിൽ ദേവൻ ആരുടെ കയ്യിലും എവിഡൻസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല.. തന്റെ ഫോണിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ച ഫോണും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവന്റെ കയ്യിലും കരുതിയിരുന്നില്ല..!! അവനായുള്ള ചതി അതിൽ തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഒരുക്കി വച്ചിരുന്നത് അറിയാതെ.. 🍂💖🍂💖🍂 ""Nooooo.."" ദേവന്റെ ശബ്ദം കോടതി മുറിയിൽ ഉയർന്നപ്പോ ജഡ്ജി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു.. ദാമോദരൻ ദേവനെ നിർബന്ധിച്ച പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചുണ്ടിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ട പുച്ഛം അവന്റെ മുഖത്തു ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് മുഖത്തടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി.. നടക്കുന്നതെന്തെന്ന ബോധം അപ്പോഴും അവന് വന്നിരുന്നില്ല.. തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ചതിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നത് ദേവന് വലിയൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു.. അവന്റെ ഫോൺ ആ തെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്നതും ദേവനെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു..!! ""എന്താടോ സംഭവിച്ചത്..?"" എവിഡൻസ് കൊണ്ട് വന്നു മാജേഷ്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ചുമരോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ദേവൻ അലറി.. ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നോ.. തനിപ്പോ എവിടെയാണെന്നോ ദേവനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നം ആയിരുന്നില്ല.. "സാ..ർ..സാറിന്റെ ഫോൺ മറ്റേ സാർ വന്നു വാങ്ങി കൊണ്ട് പോയി.. സാർ പറഞ്ഞി..ട്ടാണെന്ന് പറ..ഞ്ഞപ്പോ കൊ..ടുത്തതാ.." "ഏത് സാർ.." *സൂര്യ..സൂര്യദത്താൻ..* ദേവന്റെ കയ്കൾ അയഞ്ഞു.. കണ്ണുകൾ കോപത്താൽ നിറഞ്ഞു..!!..തുടരും...

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...