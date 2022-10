പ്രണയമായി..!!💖🍂: ഭാഗം 37

രചന: സന

"മാളു.. നിനക്ക്.. നിനക്ക് സൂര്യനെ ഇഷ്ടല്ലേ.." തീർത്ഥയുടെ മുടി പിന്നി കൊടുക്കുന്ന നക്ഷത്രയോട് തീർത്ഥ ഒരു ചിരിയാലേ മുന്നിലെ കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നോക്കി ചോദിച്ചതും നക്ഷത്രയുടെ കയ്കൾ പെട്ടന്ന് നിശ്ചലമായി.. കണ്ണുകൾ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു.. വെപ്രാളം മറക്കാൻ എന്നപോൽ അവളുടെ കയ്കൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ തോരുത് പിടിച്ചു..കവിൾ ചുമന്നു വരുന്നത് തീർത്ഥ കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നോക്കി കാണെ അവളുടെ ചുണ്ട് വിടർന്നു.. പെട്ടന്ന് നക്ഷത്രയുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു മുഖം തെളിഞ്ഞു.. പരവേശത്താൽ ചാലിച്ച കണ്ണുകൾ ഞൊടിയിടയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി..!! ഉണ്ണിയേട്ടൻ.. അവളുടെ ഉള്ളം മൊഴിയുന്നതിനൊപ്പം ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ കൊണ്ടൊരു പ്രഹരം ഏറ്റത് പോലെ തോന്നി...ആരെ കാണാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് പാടെ മറന്നിരിക്കുന്നു.. നക്ഷത്രയുടെ ചുണ്ടുകൾ വിധുമ്പി.. ""ഹേയ്.. മാളു.. എന്താ.. എന്തിനാ കരായണേ.."" തീർത്ഥ അവളുടെ കവിളിൽ കയ്യ് ചേർത്ത് ചോദിച്ചതും നക്ഷത്ര തേങ്ങി കൊണ്ടവളെ പുണർന്നു.. കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ മിഴിച്ചു നിന്നിരുന്ന തീർത്ഥ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞു പോയി.. തന്റെ വയറിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കയ്യ് തീർത്ഥയിൽ വേദന നിറച്ചെങ്കിലും നക്ഷത്രയെ അടർത്തി മാറ്റാൻ അവൾക് തോന്നിയില്ല..

ശരീരത്തിലെ വേദനയേക്കാൾ വലിയൊരു വേദന നക്ഷത്രയുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി.. ""മാളു.."" ""ഉ.. ഉണ്ണി... ന്റെ ഉണ്ണി..യേട്ടനെ..കാണാനാ ഞാൻ.. വന്നേ.. പാ.. പക്ഷെ.. നിക്ക്..എവടെ.. എവിടെ..യാന്ന് അറി..യൂല.."" നക്ഷത്ര പറയുന്നത് വ്യക്തമായി തീർഥക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. ""ആരാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ..?"" ചോദ്യം തീർത്ഥയുടേത് ആയിരുന്നെങ്കിലും വാതിലിന് മറുവശത്തു നിന്നിരുന്ന സൂര്യന്റെ മനസ്സിലും അതുണ്ടായിരുന്നു.. നക്ഷത്ര പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും കാരമുള്ളൂ പോലെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷത്തമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു..!! 💖__💖 ""ദത്ത്... Are you ok..?!"" ""എനിക്കൊന്ന് കാണണം നീനു.."" സൂര്യൻ വല്ലാതെ ആസ്വസ്ഥനാണെന്ന് അവന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ തന്നെ മീനാക്ഷിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു .. അവനോട് ഇപ്പോ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞവൾ കാൾ കട്ട്‌ ചെയ്തു.. ഓരോന്ന് ആലോചിച് തിരിഞ്ഞതും അവളുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ മാറിൽ കയ്യ് പിണച്ചു അവളെ തന്നെ കൂർപ്പിച് നോക്കുന്ന മാൻവികിനെ കണ്ട് മീനാക്ഷി ഒന്ന് ഞെട്ടി.. ""മ്മ്മ്.. എന്താ.."" ഗൗരവത്തോടെയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് പതർച്ച പുറത്ത് കാണിക്കാതെ മീനാക്ഷി ഒന്ന് ഇളിച്ചതെ ഉള്ളു.. ""നിന്ന് ഇളിക്കാതെ കാര്യം പറയെടി..""

""അതെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഹാഫ് ഡേ ലീവ് വേണം.."" മീനാക്ഷി പറയുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ സംശയത്താൽ ചുരുങ്ങി.. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലീവ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാൻവികിന്റെ സംശയത്തിന്റെ പിന്നിൽ.. ""അപ്പോ ഇന്നത്തെ പെന്റിങ് വർക്ക്‌ ആരു ചെയ്യും.."" ""അതൂടി ചേർത്ത് നാളെ ചെയ്യാം.. പ്രോമിസ്.."" അവനിൽ നിന്ന് നോ പറയാനുള്ള സാധ്യത ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേ അവളൊന്ന് കെഞ്ചി..അവളുടെ നിൽപ്പും ഭാവവും ഒക്കെ കാണെ അവന്റെ ചുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വിടർന്നു.. ചുണ്ട് ചുളുക്കി അപേക്ഷിക്കും പോലെയാണ് പെണ്ണിന്റെ നിൽപ്പ്.. ""അത്രക്ക് എന്താത്യാവശ്യം ആണ്.."" ടേബിളിൽ ഇരുന്ന ഫയൽ മറിച് നോക്കെ അവളോടായി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.. ""ദത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു..സൊ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ നൗ.."" അക്ഷമയോടെ മീനാക്ഷി അത് പറഞ്ഞതും മാൻവികിന്റെ മുഖം വിടർന്നു.. മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു നക്ഷത്ര സൂര്യന് ഒപ്പം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ മാൻവികിന്റെ ഉള്ളം വല്ലാതെ തുടിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ പക്ഷെ..

നക്ഷത്രയുടെ മനസ്സിൽ ചേട്ടനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റൊരു സ്ഥാനം ആണ് തനിക്കെന്ന് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഞെട്ടി പോയിയിരുന്നു.. കൂടാതെ നക്ഷത്രയും സൂര്യനും ആയുള്ള റിലേഷനും അവന് അവളോടുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാം മാനവികിന് പുതിയ അറിവുകൾ തന്നെയായിരുന്നു.. അതൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സിനെ അവളെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയെങ്കിലും അവളെ ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ""അതെ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ.."" മീനാക്ഷിയുടെ വിളിയിൽ അവനൊന്ന് ഞെട്ടി.. ""ഞാൻ.. ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം.."" പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവൻ.. ഈ ലോകത്ത് അവന്റെ സ്വന്തമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവളെ മാത്രമായിരുന്നു..മാനവിക് വേദനയാലേ ഓർത്തു.. ""മ്മ്.. ""മീനാക്ഷി ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മൂളി മുന്നോട്ട് നടന്നു.. അവൾക് പിറകെ നടക്കുമ്പോ അവളെ ഒന്ന് മറഞ്ഞു നിന്ന് കാണണം എന്ന് മാത്രമേ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ..!! 💖___💖 ""വല്യേട്ടാ.. ഇതൂടി.."" കഴിച്ചു മതിയാക്കി എഴുനേൽക്കാൻ പോയാ ദേവന്റെ കയ്യിൽ ജ്യൂസ്‌ കൊണ്ട് വച് ആരോഹി പറഞ്ഞതും ദേവന്റെ കണ്ണ് ചുരുങ്ങി.. ഈ വക ശീലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാ പെണ്ണിന്.. അവന്റെ നോട്ടം കാണെ ആരോഹി നന്നായൊന്ന് ഇളിച്ചു..

""പറ എന്താ കാര്യം..."" ഗ്ലാസ്‌ ടേബിളിൽ തന്നെ തിരികെ വച് ദേവൻ ചോദിച്ചു.. ആരോഹി ഒന്ന് പതുങ്ങി.. ""എ.. എന്ത്.."" ""ഹാ പറയെന്നെ.. എന്താ കാര്യം.."" ""ഈ വല്യ.. വല്യേട്ടന് ഇതെന്താ.. ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ.. ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോ കൊണ്ട് വന്ന് തന്നെയാ.. അതിനിങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തിരിക്കുന്നു.."" ""എന്റെ ആരുട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഏട്ടന് അറിയാം.. എങ്കിലും അതല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ശെരി.. എന്താ ആവശ്യം..?"" ദേവൻ അവളുടെ ചെവിയിക്ക് പിറകെ കയ്യ്കോണ്ട് ഇക്കിളി കൂട്ടി ചോദിക്കുമ്പോ അവളൊന്ന് ചിണുങ്ങി.. അവനെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി എന്തോ പറയാൻ പോയതും മുകളിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സൂര്യനെ ദേവൻ കണ്ടത്.. എന്തോ വന്നിട്ട് മൂന്നു ദിവസം ആയെങ്കിലും സൂര്യനെ ഒന്ന് നോക്കാനോ അവന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നിൽക്കനോ പോലും ദേവന് ആവുമായിരുന്നില്ല.. സൂര്യനെ കാണെ ദേവൻ ആരോഹിയിൽ നിന്ന് കയ്യെടുത് പെടുന്നനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരുന്നു.. നെഞ്ചിൽ എന്തോ വന്ന് തറക്കുന്ന വേദന തോന്നി സൂര്യന്.. അവന്റെ അവഗണന സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരുന്നു.. ദേവന്റെ മനസിലെ അന്നേരത്തെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് അറിയാതെ തന്നോട് അവന് ഇപ്പോഴും വെറുപ്പ് തന്നെയാവും എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു..

""കുഞ്ഞേട്ടൻ ഇതെവിടെ പോവാ.."" ആരോഹി അവന് നേരെ പോയി നിന്ന് ചോദിച്ചതും ദേവൻ പോയ വഴിയിൽ നിന്ന് സൂര്യന് കണ്ണുകൾ വേർപെടുത്തി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കൻ ശ്രെമിച്ചു.. ദേവന്റെ അവഗണനയും നക്ഷത്രയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും സൂര്യനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു.. തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആരോഹിയുടെ കവിളിൽ ഒന്ന് തട്ടി സൂര്യൻ പുറത്തേക്ക് പോയി.. അവന്റെ വിഷമം അവൾക് മനസ്സിലായിരുന്നു.. എങ്കിലും അവൾക് വിഷമം തോന്നിയില്ല.. തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ഏട്ടന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്നത് അവളെ സംബന്ധിച് സന്തോഷം നൽകുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു.. ""അയ്യോ.. വല്യേട്ടൻ എവിടെ പോയി.."" ടേബിളിൽ ഇരുന്ന ജ്യൂസിന്റെ ഗ്ലാസ്‌ കയ്യിലെടുത്തു ആരോഹി ദേവൻ പോയ വഴിയേ ഓടി.. ഏത് വിധേനയെങ്കിലും ഇന്ന് ദേവനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം എന്നത് അവൾക്കൊരു വാശി ആയി മാറിയിരുന്നു..!! 💖___💖 ""ഇറങ്ങുന്നോ...?"" ""ഇല്ല.."" ""കാണണ്ടേ അവളെ.. ""വീണ്ടും മീനാക്ഷി ചോദിച്ചതും മാൻവിക് വിലങ്ങനെ തല ആട്ടി.. കാണണമെന്നുണ്ട്.. പക്ഷെ വേണ്ട.. അവന്റെ മനസ്സ് എന്തുകൊണ്ടോ ആസ്വസ്ഥമായി.. ഒരുപക്ഷെ നക്ഷത്ര തന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നത് അവനൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരുന്നിരിക്കണം..!!

അവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് വരെ മാൻവിക് അങ്ങനെ നിന്നു..ശേഷം വണ്ടിയുമായി തിരിച്ചു... ""എന്താടാ.."" മീനാക്ഷി സൂര്യന്റെ തോളിൽ തട്ടി.. അവനൊന്ന് നിശ്വസിച്ചു അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. മനസിലുള്ള ചോദ്യം ഒക്കെ അവൾക് മുന്നിൽ തുറന്ന് കാട്ടുമ്പോ അവളിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു... കാരണം സൂര്യന് അറിയാം നക്ഷത്ര മറ്റാരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ കാര്യം മീനാക്ഷിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്.. സൂര്യൻ പറയുന്നത് കേട്ട് മീനാക്ഷി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. ചെറുചിറിയാലേ അവൾ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ട് സൂര്യന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. ചൊടികളിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. 💖__💖 ""ഇല്ല ആരു.. ഞാൻ വരുന്നില്ല.."" ""ഏട്ടത്തി.. This is too much.."" ആരോഹി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നക്ഷത്രയുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് തട്ടി പറയ് എന്ന് ചുണ്ടനക്കി.. ആരോഹിയെ നോക്കി ഒന്ന് തല കുലുക്കി നക്ഷത്ര തീർത്ഥയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു.. ""പ്ലീസ് ചേച്ചി.. വാ നമ്മുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം.."" ""ഇല്ല മാളു.. എനി.. എനിക്കെന്തോ.. ഇപ്പോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല.. നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി പോയിട്ട് വാ.. വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്തേലും വാങ്ങി വന്ന മതി.."" ""ദേ ഏട്ടത്തി കൂടുതൽ ജാഡ കാണിക്കല്ലേ..

എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആണെന്ന് അറിയോ വല്യേട്ടനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചേ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ.. മുന്നേ ഒക്കെ ഞാനും വല്യേട്ടനും കുഞ്ഞേട്ടനും വീക്കിലി പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു.. കുറേനാളത്തേക്ക് ശേഷമാ ഇന്ന് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയത്.. നല്ല ഏട്ടത്തി അല്ലെ.."" ആരോഹി കെഞ്ചുന്ന പോലെ പറഞ്ഞതും തീർത്ഥ ഒന്ന് അയഞ്ഞു.. എങ്കിലും ദേവന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നത് ആലോചിക്കെ അവളുടെ മനസ്സ് വീണ്ടും ചാഞ്ചാടി.. ആരോഹിയിൽ നിന്ന് മുഖം വെട്ടിച്ചവൾ അവർക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നു.. ""ആരു ഞാൻ പറയുന്നത് മനസിലാക് ടാ.. എനിക്ക് വയ്യ നിന്റെ ആ മുരടൻ ഏട്ടന്റെ കൂടെ വരാൻ.. എന്നെ ദേവ.. ദേവന്.. ഇഷ്ടല്ല ആരു.."" അവസാനം അവളുടെ സ്വരം ചെറുതായി ഒന്ന് ഇടറി.. പക്ഷെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞില്ല.. അവളത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.. ദേവനെ കുറിച് ഓരോ വട്ടം ഓർക്കുമ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന വികാരം എന്താണെന്ന് തീർത്ഥക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. 'ഇഷ്ടമാണ്.. സ്നേഹമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. പക്ഷെ.. ദേവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവളുടെ മനസ്സിനെ അത്രയും മുറിവേകിയതുമാണ്..' തീർത്ഥ കണ്ണുകളടച്ചു ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു.. പിന്നിൽ ആരുടെയോ സാമീപ്യം തോന്നിയതും തീർത്ഥ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..

തൊട്ടടുത്ത്.. അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ദേവനെ കണ്ടതും തീർത്ഥ പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് വേച്ചു പോയി.. അത് മനസിലാക്കിയ പോൽ ദേവൻ അവളെ അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു.. അരയിലായി മുറുകിയ അവന്റെ കയ്യും മാറിലായി അമർന്ന അവന്റെ വിരിഞ്ഞ നെഞ്ചും കഴുത്തിലായി പതിക്കുന്ന അവന്റെ നിശ്വാസവും തീർത്ഥയെ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും ആവാത്ത തരത്തിൽ തളർത്തിയിരുന്നു.. അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ ആഴങ്ങളിൽ അവൾ അടിമപ്പെട്ട് പോയത് പോലെ തീർത്ഥ അനങ്ങാതെ നിന്നു.. പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർമ വന്നതും തീർത്ഥ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർത്തി തള്ളി.. ദേവനുണ്ടോ അനങ്ങുന്നു..?! ഒന്നൂടി അവന്റെ കൈ അവളുടെ അരയിൽ മുറുകി.. തീർത്ഥ കുതറി തുടങ്ങി.. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അവനിൽ നിന്ന് മറക്കാൻ എന്നാ പോൽ അതിന് മുകളിൽ ദേഷ്യത്തിൽ മുഖംമൂടി തീർത്ഥ അണിഞ്ഞു.. ""കയ്യെടുക്ക്.."" ശക്തിയിൽ ഓരോ വട്ടം അവൾ കൂതറുമ്പോഴും ദേവന്റെ കൈകൾ മുറുകിയതല്ലാതെ അയഞ്ഞില്ല.. അവന്റെ മൗനം അവളെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു... രക്തം തോട്ടെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ചുമന്നു നിൽക്കുന്ന അവളുടെ കവിളും മൂക്കും ദേവനൊരു കൗതുകത്താലേ നോക്കി.. വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളോടെ അവൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്.. കണ്ണുകൾ കലങ്ങി..

""ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിന്നോട്.."" ദേവന്റെ കടുപ്പിച്ചുള്ള ചോദ്യം കേട്ടതും തീർത്ഥ അവനെ നോക്കി.. അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവൻ ചോദിച്ചതിൽ പൊരുൾ.. ""നീ വരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലന്ന്.."" ദേവന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കെ അവളൊന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു.. ""10 മിനിറ്റ് സമയം തരും.. വേഗം റെഡി ആയി താഴെ എത്തിയിരിക്കണം.."" ""ഇല്ല.."" മറുപടി ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അവൾക്.. അവനിൽ നിന്ന് മുഖം വെട്ടിച്ചു തീർത്ഥ കയ്യ്വിടുവിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രെമം തുടർന്നു.. ""നീ വരും.. ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് അറിയാം.. വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ്‌ മാറ്.."" ""അത് താനാണോ തീരുമാനിക്കണേ.. ഞാൻ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വരില്ല.. എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്കൊന്നു കാണണം.."" തീർത്ഥയും വിട്ട് കൊടുത്തില്ല..അവന്റെ കയ്യ് പതിയെ അവളുടെ അരയിൽ നിന്ന് അയഞ്ഞു.. കണ്ണുയർത്തി നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദേവൻ അവളെ പൊക്കിയെടുത് ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് നടന്നിരുന്നു.. ഇപ്പ്രാവശ്യം അവളുടെ മുറിവിലാണ് ദേവന്റെ കയ്കൾ അമർന്നത്.. ""സ്സ് ആ.. ദേ..വാ.."" അവളെ കൊണ്ട് ടേബിളിൽ പുറത്തിരുത്തി ദേവൻ കയ്യെത്തിച്ചു കാബോർഡ് തുറന്നു.. ചാടി ഇറങ്ങാൻ പോയവളെ കാല് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു ദേവൻ തീർത്ഥയെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. തീർഥക്ക് വല്ലാതെ നീറുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. എങ്കിലും അവന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ അവൾ പകച്ചു പോയി.. ഏതോ ഒരു ഡ്രസ്സ്‌ അതിൽ നിന്നെടുത്ത ദേവൻ തീർത്ഥയെ നോക്കി..

അവളുടെ മിഴിഞ്ഞു വന്ന കണ്ണുകൾ കാണെ അവനിൽ കുസൃതി നിറഞ്ഞു.. ദേവൻ കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച് പിടിച്ചു തീർത്ഥയുടെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്നു ചാഞ്ഞു.. ""നീ ഇടുന്നോ.. അതോ.. ഞാൻ.."" പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ കയ്യ് അവളുടെ ടോപിന് പുറംഭാഗത്തെ ഹുക്കിലേക്ക് നീണ്ടു.. തീർത്ഥ ഞെട്ടി കൊണ്ടവന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു.. വല്ലാതെ പിടഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവൾ.. ""ബോധം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കണ്ടതല്ലേ എല്ലാം.."" അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോട്ടം എറിഞ്ഞവൻ കള്ള ചിരിയാലേ ചോദിച്ചതും തീർത്ഥ ഞെട്ടി.. തനായിട്ട് കുഴിച്ച കുഴി തന്നെയല്ലേ എന്നോർക്കേ അവൾ സ്വയം പഴിച്ചു..തൊണ്ട ഒക്കെ വറ്റി വരണ്ടത് പോലെ.. ""സഹായിക്കട്ടെ.."" വശ്യമായ ചിരിയോടെ ദേവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും ചാഞ്ഞതും തീർത്ഥ അവനെ ഊക്കോട് പിന്നിലേക്ക് തള്ളി.. അപ്പ്രതീക്ഷിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനൊന്ന് വേച്ചു പോയി.. എവിടെയും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ മലർന്നു വീണു.. ""അആഹ്.."" നടുവിടിച്ചു വീണു ദേവൻ ഒന്ന് പുളഞ്ഞു.. ആ തക്കം നോക്കി കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ഡ്രെസ്സുമായി തീർത്ഥ ഓടി ബാത്റൂമിൽ കേറിയിരുന്നു.. അവളുടെ പോക്ക് കാണെ ദേവൻ വേദനക്കിടയിലും ചിരിച്ചു പോയി... വാതിൽ ചാരി നിന്ന് തീർത്ഥ നെഞ്ചത് കയ്യ് വച് ശ്വാസം പഴയപ്പാടിയാക്കി.. നെഞ്ചിലെ പടപ്പ് ശമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. ദേവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം..

ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാവം അവന്റെ കണ്ണിൽ താൻ കണ്ടത് ഓർക്കേ അവളുടെ കവിളുകൾ ചുമന്നു.. ഏതാനും നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും തീർത്ഥയുടെ മനസ്സിൽ അവളുടെ പഴയ ദേവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു.. അതിന്റെ ഭലമെന്നോണം അവളുടെ ചൊടികൾ അവൾ പോലുമറിയാതെ വിടർന്നു..!! 💖__💖 ""എന്നാലും എന്തിനായിരിക്കും വല്യേട്ടന് നമ്മളെ അവിടുന്ന് പുറത്തിറക്കീട്ടുണ്ടാവാ.. ഇനി ഏട്ടത്തിയെ അടിക്കാൻ എങ്ങാനും.."" ""അയ്യോ.. ചേച്ചിയെ ദേവേട്ടൻ അടിക്കോ.."" നക്ഷത്രയുടെ ഞെട്ടിയുള്ള ചോദ്യം കേട്ടതും ആരോഹി ചിരിച്ചു.. ""മ്മ്മ് നടന്നത് തന്നെ.. വല്യേട്ടൻ അടിച്ച തിരിച്ചു രണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാവും ഏട്ടത്തി പകരം വീട്ടാ.."" ""പിന്നെ എന്തായിരിക്കും.."" ""I think.. റൊമാൻസ് ആവും.. 😌"" നാണം അഭിനയിച് പറയുന്നവളെ നോക്കി നക്ഷത്ര വായ പൊളിച്ചു നിന്നു.. ഉള്ളിലുള്ള തീർത്ഥയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച് നക്ഷത്രയുടെ നെഞ്ച് ഇടിച്ചു.. ഇരുകായ്കളും പരസ്പരം തോരുത് പിടിച്ചു അവൾ ആലോചനയോടെ നിന്നു.. പെട്ടന്ന് ഇരുകായ്കൾ വന്നവളെ പൊക്കി എടുത്ത് അടുത്തുള്ള റൂമിൽ കേറ്റി കതകടച്ചിരുന്നു..

എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ആരോഹി നക്ഷത്ര നിന്നിടത് ശൂന്യമായത് കാണെ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് തലയിൽ കയ്യ് വച്ചു.. ""ദേവി.. പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ മുന്നിൽ വച രണ്ടും കൂടി റൊമാൻസിക്കുന്നത്..!! ന്റെ രണ്ട് ഏട്ടത്തിമാരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ.."" കയ്യ് മുകളിലേക്ക് കൂപ്പി ആരോഹി അതും പറഞ്ഞു താഴേക്ക് നടന്നു.. ""ഹാ നമ്മുക്ക് ഇനി എന്നാണോ ആവോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നെ.. അതെങ്ങനാ എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ മുഖവും കേറ്റി വച്ചല്ലേ നടപ്പ്.."" ആരോടെന്നില്ലാതെ സ്വയം പറഞ്ഞവൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നു... അപ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ആ മുഖം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു..!! ഒരുനിമിഷം കൊണ്ട് നടന്നത് ഓർത്തെടുത്തവൾ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി.. തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെ കണ്ട് നക്ഷത്രയുടെ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞു വന്നു.. അവളുടെ നോട്ടത്തിന് അവൻ ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചതും നക്ഷത്ര പകപ്പോടെ നോട്ടം മാറ്റി.....തുടരും...

