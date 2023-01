പ്രണയനിലാമഴ....💙: ഭാഗം 30

രചന: അനാർക്കലി

"വേണ്ട അഭി... അവളോട് ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട... ഞാൻ തന്നെ ഇതിനു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം.." ഋഷി call കട്ട്‌ ചെയ്തു ഫോൺ എടുത്തു ടേബിളിൽ വെച്ചു... അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന വിജയ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കപ്പ്‌ കോഫീ ഋഷിക്ക് കൊടുത്തു.. ശേഷം അവന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നു... "എന്തായടാ..." "അവരെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല വിജയ്.. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാ അവനോട് വേണ്ടെന്ന്... അവളുടെ മുന്നിൽ അവനൊന്നും പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല..." "ഇനി എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ..." ഋഷി ഒരു സിപ്പ് കോഫീ കുടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയെ നോക്കി... "ആലോചിക്കണം... അവൾക്കമുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കരുത്തുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തന്നെ വേണം.." "സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്..." ഋഷി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.. ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സിപ്പ് കോഫീ കുടിച്ചു... "ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ... അതുപിന്നെ ഈഗോ ആയി മാറി... ചുറ്റുമുള്ളവർ അതിനെ ഊതി വലിപ്പിച്ചു.. ഞങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഇരകളായി മാറി...

അവരുടെ ചതിയിൽ ഞങൾ അകപ്പെട്ടു..." അവൻ പലതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.. അവന്റെ മുഖം രോക്ഷത്താൽ ചുവന്നിരുന്നു... ______________ "പേടിയുണ്ടോ ഋഷി..." "For what..." "അല്ല ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ്‌ അല്ലെ..." അഭി വാ പൊത്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. ശിവ അവന്റെ തലക്കിട്ടു ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു...ഋഷി അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി.. "ശിവാ നീ നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക്..." "Shut up അഭി.." ശിവ അവനോട് പറഞ്ഞതും അഭി വാ പൊത്തിയിരുന്നു.. "ഋഷി... കാര്യം നീ നല്ല കണ്ട്രോൾ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും നീ നിന്റെ കണ്ട്രോൾ വിടാതെ നോക്കണേ..." ശിവ കൂടെ അവനെ കളിയാക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഋഷി അവനെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി.. ശേഷം അവനെ അടിക്കാനായി എണീറ്റതും ശിവ എണീറ്റു ഓടി.. ഒപ്പം അഭിയും ഋഷി അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കു പിറകെയും..അവർ ആ റൂമിൽ ചുറ്റും ഓടി... "എന്താ ഇവിടെ.."

ആ ശബ്ദം കേട്ടതും അവർ മൂന്നുപേരും വാതിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്‌ നോക്കി.. തങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഋതുവിനെയും ശ്രദ്ധയെയും അമ്മുവിനെയും കണ്ടു അവർ മൂന്നുപേരും ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.. "ഞങൾ വെറുതെ...ഒന്ന് കളിച്ചതാ.." "കളിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായം ആണല്ലോ..." അഭി പറഞ്ഞതും ഋതു അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞതും ശ്രദ്ധയും അമ്മുവും വാ പൊത്തി ചിരിച്ചു.. ഋഷിയുടെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ ആയിരുന്നു.. ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും പിടിച്ചു അവൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.. "അതേയ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേ... അതോ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ കൊച്ചുപിള്ളേരെ പോലെ കളിക്കാൻ ആണോ പ്ലാൻ.." "ഏയ്‌.. ഞങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പ് ആവുന്നില്ലേ... അല്ലെ ശിവാ..." "അതെ അതെ നമുക്ക് പോകാം അഭി..." അതും പറഞ്ഞു ഋഷിയുടെ തോളിൽ ഒന്ന് തട്ടി ശിവ പുറത്തേക്കിറങ്ങി... "അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പോലെ കണ്ട്രോൾ വേണട്ടോ ഋഷി..." ഋഷിയുടെ ചെവിയിലായി അഭി പറഞ്ഞതും ഋഷി അവനെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കി..

അപ്പോഴേക്കും അഭി അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു... ശ്രദ്ധയോടും ഋഷിയോടും പറഞ്ഞു ഋതുവും അമ്മുവും റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങി... ഋഷി അവർ ഇറങ്ങിയതും ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു ശ്രദ്ധയെ നോക്കി... അവൾ ഗ്ലാസ് ടേബിളിൽ വെച്ചു അവനെ നോക്കി എന്തെന്ന രീതിയിൽ പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു.. അവൻ പതിയെ അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവളെ തന്നോട് ചേർത്തു നിറുത്തി.. അവൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിനിന്നു... "ഋഷി...." പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവൾ വിളിച്ചതും അവൻ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ അവന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ വെച്ചു തടഞ്ഞു... "വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചാരു... നീ ഇപ്പോൾ എന്റേത് മാത്രമാണെന്ന്.." അവൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു... പതിയെ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അവൻ ചുംബിച്ചു...ശേഷം അവൻ തന്റെ വിരൽ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്തു... അവൻ അവളുടെ അധരങ്ങളെ ചുംബിക്കാനായി അവളുടെ മുഖത്തോട് മുഖം അടുപ്പിച്ചു...

അവൾ അവളുടെ രണ്ടു കണ്ണുകളും അടച്ചു അവനെ സ്വീകരിക്കാനായി..പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തതും അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഞെട്ടി പരസ്പരം അകന്നു... അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി..അതിൽ വിളിച്ച ആളെ കണ്ടപ്പോൾ അവനു അതിനേക്കാൾ ദേഷ്യം വന്നു... "ആരാ ഋഷി..." "കസ്റ്റമർ കെയർ.. അവർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ.. ഈ നേരത്താണോ വിളിക്കുന്നത്..." അവൻ പിറു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ഫോൺ ഓഫ്‌ ചെയ്തു അവന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വെച്ചു... ശ്രദ്ധ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു... "നീ എന്തിനാ ചിരിക്കൂന്നേ.." "ഒന്നുല്ലാ..." അതും പറഞ്ഞു അവൾ ബെഡിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോയതും അവൻ വീണ്ടും അവളെ വലിച്ചു തന്നോട് ചേർത്തു നിറുത്തി... "ഋഷി... എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു..." "ഉറങ്ങാം ചാരു... അതിന് മുൻപ്..." അവൻ അവളുടെ മുഖത്തോട് മുഖം അടുപ്പിച്ചു... അവന്റെ നിശ്വാസം തന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ തട്ടിയതും അവൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു... തന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു feel കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കി..

അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഋഷിയെയും ശേഷം അവളുടെ കൈകളിലെ ബോക്സിനെയും അവൾ മാറി മാറി നോക്കി... "ഇതെന്താ..." "തുറന്നു നോക്ക്..." അവൾ അത് തുറന്നു നോക്കിയതും അതിനുള്ളിലെ സാരി കണ്ടു അവൾ നെറ്റിച്ചുളിച്ചു അവനെ നോക്കി... "നീ ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്ത് വാ...നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ട്.." "എങ്ങോട്ട്..." "അതൊക്കെ സർപ്രൈസ്..." അവൻ അവളെ നോക്കി കണ്ണുചിമ്മി പറഞ്ഞു.. അവൾ അവനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ നിന്നതും അവളെ ഉന്തിതള്ളി അവൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറ്റി.. അവൾ ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തിറങ്ങിയതും അവൻ അവളെയും കൂട്ടി ആരും കാണാതെ താഴെക്കിറങ്ങി..പുറത്തെത്തിയതും അവൻ അവളെയും കൂട്ടി ബൈക്കിൽ കയറി അവിടെ നിന്നു. പോയി.. "എവിടെക്കാ ഋഷി..." "ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ its a സർപ്രൈസ്.." അതും പറഞ്ഞു അവൻ യാത്ര തുടർന്നു... അവൾ അവന്റെ പിറകിൽ അവനെയും കെട്ടിപിടിച്ചു അവന്റെ പുറത്തു തലവെച്ചു കിടന്നു...

കണ്ണാടിയിലൂടെ ആ കാഴ്ച കണ്ടതും അവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവളുടെ കൈകൾക്ക് മേലെ അവന്റെ കൈകൾ വെച്ചു... കുറച്ചു മണിക്കൂറുകളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവർ അവിടെ എത്തി..വണ്ടി നിന്നത് കണ്ടതും ശ്രദ്ധ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കി.. അവൻ അവളോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ ഇറങ്ങി ചുറ്റും നോക്കി...ശേഷം ഋഷിയെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കി... "ഈ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണോ നീ വലിയ സർപ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട്‌ കൊണ്ടുവന്നത്..." അവൾ കുറുമ്പോട് അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു തന്നോട് ചേർത്തുനിറുത്തി.. "സർപ്രൈസ് ഇതല്ല... ദേ അതാണ്..." അവൻ അതും പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്‌ ചൂണ്ടിയതും അവളും അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി... അവളുടെ കണ്ണുകൾ അതു കണ്ടു തിളങ്ങി... ഒരു ഏറുമാടവു നിറയെ ലൈറ്റ് വെച്ചു അലങ്കരിച്ചിരുന്നു... അവൻ അവളെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി.. ഒത്ത നടുക്കായി ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു

അത് വൈറ്റ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചു ഭംഗിയായി ഒരുക്കിയിരുന്നു.. ചുറ്റും നിറയെ കാൻഡിൽസ് കൊണ്ടു അലങ്കരിച്ചിരുന്നു... അവൾ ചുറ്റും നോക്കി അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.. അവൾ ബെഡിന് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ട് നോക്കി... ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഋഷി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി അവൾക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു.. അവളുടെ പിറകിൽ കൂടെ കയ്യിട്ടു അവളെ തന്നോട് ചേർത്തു നിറുത്തി അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ തലവെച്ചു കിടന്നു.. "എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ..." അവൾ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് തലയാട്ടി.. "ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നീ ചെയ്തേ..." "അതൊക്കെ ചെയ്തു..ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്‌ എനിക്കല്ല... അഭിയ്ക്കും ശിവയ്ക്കുമാ.. അവരാ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത്... ഞാൻ ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു..." "ഏതായാലും കൊള്ളാം..." "ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ മതിയോ.. നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടേ..." അവൻ അവളെ നോക്കി വശ്യതയോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു അവൾക്കടുത്തേക്ക് നീങ്ങി.. "വേണോ.." "പിന്നില്ലാതെ.." അവൾ കുസൃതിയോടെ അവനെ മറികടന്നു പോയി.. അവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ കൈകൾ പിടിച്ചു തന്നോട് ചേർത്തു നിറുത്തി അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി...

"സ്വന്തമാക്കിക്കോട്ടെ നിന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും..." അവൾ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു... അവൻ അവളുടെ മുഖത്തോട് മുഖം അടുപ്പിച്ചു അവളുടെ അധരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി... ദീർഘമായ ചുംബനത്തിന് ശേഷം അവൾ തളർന്നു അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു... അവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ അവളെ തന്റെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തു ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി... അവൾക്ക് മുകളിൽ കയറി കിടന്നു അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അവൻ ചുംബിച്ചു.. ശേഷം അവളുടെ കണ്ണുകളിലും അവളുടെ മൂക്കിന് തുമ്പിലും രണ്ടു കവിള്കളിലും അവൻ ചുംബിച്ചു... അവളുടെ കവിളുകൾ നാണത്താൽ ചുവന്നു... അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ അവന്റെ മുഖം പൂഴുത്തി.. അവൾ ഒന്ന് പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടി മുറുക്കി... അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ വിധം അവളുടെ ശരീരം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു .. അവൻ അവളിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങി... അവനെന്ന പുരുഷൻ അവളെന്നെ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു...

അവളുടെ ഒത്തുചേരൽ മനോഹരമാക്കാൻ വിധം അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ആ തണുപ്പിൽ ഒരു പുതപ്പിനടിയിൽ അവൾ അവനോട് ചേർന്ന് കിടന്നു.... _____________ സൂര്യകിരണങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് പതിച്ചതും അവൻ കണ്ണുചിമ്മികൊണ്ടു തുറന്നു... അവൻ ശ്രദ്ധയെ നോക്കിയതും ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞുപോലെ തന്റെ മാറിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവളെ കണ്ടതും അവനു രാത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ വന്നതും അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു... അവൾ ഒന്ന് കുറുകി കൊണ്ടു അവനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് കിടന്നു... അത്കണ്ട് അവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവൻ അവളെ ഉണർത്താതെ എണീറ്റു ഏറുമാഡത്തിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് നടന്നു... നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ... അവൻ അത് ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അവന്റെ പിറകിലൂടെ രണ്ടുകൈകൾ വന്നു അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചത്... അവൾ അവന്റെ പുറത്തു തല വെച്ചു കിടന്നു... അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവളെ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിറുത്തി അവളുടെ പിറകിലൂടെ കൈകൾ ഇട്ടു അവളോട് ചേർന്ന് അവളുടെ തോളിൽ തലവെച്ചു നിന്നു... "ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ഋഷി..."

"വ്യൂ മാത്രമുള്ളു... ഇന്നലത്തെ നൈറ്റും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നില്ലേ..." അവൾ നാണത്തോടെ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു അവന്റെ മാറിൽ മുഖം പൊത്തി നിന്നു... "അതേയ് പോകണ്ടേ.. ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയോ..." അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചതും അവൾ വേണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി... "പോകണോ.." "എന്നാ വേണ്ടാ.. നമുക്ക് ഇവിടെ അങ് കൂടാം..." അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവനെയും കെട്ടിപിടിച്ചു.. അപ്പോഴായിരുന്നു അവന്റെ ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്... അവൻ അവളെ തന്നിൽ നിന്നടർത്തി മാറ്റി കൊണ്ടു അത് നോക്കി... "അഭിയുടെ മെസ്സേജ് ആണ്... വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ..." "എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ.." "അറിയില്ല.. നീ വേഗം വാ..." അവൻ അവളെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി.. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചെറുതായി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു.. അത്കൊണ്ട് തന്നെ ഋഷി കുറച്ചല്പ്പം സ്പീഡിൽ ആയിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്... വീട്ടിൽ എത്തിയതും രണ്ടുപേരും ഹാളിലേക്ക് കയറിയതും അവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കി...

"എന്താ... എന്താ അമ്മ പ്രശ്നം..." "അല്ല.. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാ..." ശോഭ ചോദിച്ചതും ഋഷിയും ശ്രദ്ധയും ഒന്ന് പരുങ്ങി... "അതാണോ ശോഭാമ്മേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം... അവരോട് കാര്യം പറയന്നേ..." "അത് പറയേണ്ടവർ തന്നെ പറഞ്ഞോളും..." ഋതുവിനെയും ശിവയെയും നോക്കി ശോഭ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.. ഋഷിയും ശ്രദ്ധയും കാര്യം മനസിലാക്കാതെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ശേഷം ഋതുവിനെയും ശിവയെയും നോക്കി..ഋതു നാണം കൊണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവരെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കിയിരിക്കയിരുന്നു... "എന്താ ഋതു..." ഋഷി ആതിയോടെ അവൾക്കരുകിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു... അവൾ ശിവയെ ഒന്ന് നോക്കികൊണ്ട് ഋഷിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു... "ഏട്ടൻ ഒരു അങ്കിൾ ആകാൻ പോകാ...ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരാൻ പോകാ..." അവൾ അത് പറഞ്ഞതും ഋഷി സന്തോഷത്തോടെ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു.. ശ്രദ്ധയും സന്തോഷത്തോടെ അവൾക്കരുകിൽ വന്നിരുന്നു അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു...

ഋഷി ശിവാക്കരുകിലേക്ക് പോയി... "Congrats ഡാ മോനെ..." അവനെ വിഷ് ചെയ്തു അവനെ ഋഷി കെട്ടിപിടിച്ചു... "ആ സ്നേഹ പ്രകടനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ മധുരം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാട്ടെ..." അഭി ശോഭേടെ കയ്യിൽ നിന്നും മധുരം നിറച്ച പ്ലേറ്റ് വാങ്ങി ഋതുവിന്റെയും ശിവയുടെയും വായിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു... അതുപോലെ അമ്മുവും...ശേഷം ഋഷിയും ശ്രദ്ധയും ഒരുമിച്ചു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മധുരം നൽകി... പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ... ഋതുവിനെ പരിചരിക്കൽ ആയിരുന്നു ശോഭയുടെയും അഭിയുടെയും ഋഷിയുടെയും ശ്രദ്ധയുടെയും ജോലി...കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതും അവളെ ശിവ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.. ഋഷിയും ശ്രദ്ധയും അവരുടെ മധുവിധുവും ആഘോഷിച്ചു പണ്ടത്തെക്കാൾ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു... പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു... അവനു ബിസിനസ്‌ മീറ്റിങ്ങിനെയായി പോകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒരുപാട് miss ചെയ്തിരുന്നു...

അത് അവരുടെ പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു... ശ്രദ്ധ അവളുടെ ബിസിനസുമായി മുന്നോട്ടു തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്... ചെറിയ ചെറിയ ഉയർച്ചകൾ അവൾ കൈവരിക്കുന്നുമുണ്ട്... അഭി ഋഷിയുടെ കൂടെ കമ്പനിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി... അവൻ അവന്റെ ഇഷ്ടം അമ്മുവിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു...അവളും അവന്റെ പ്രണയം അംഗീകരിച്ചതും രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഇണകുരുവികളെ പോലെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു... ഋതുവിന് 5 മാസമായി...അവൾ ഒന്നുകൂടെ തടിച്ചിരുന്നു... ഗീതാമ്മയും ശോഭമ്മയും അവളെ പരിചരിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു ജോലി... ദിനേശ് ശ്രദ്ധയെ വെച്ചു തന്റെ business ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു... അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്റെ റൂമിൽ ശ്രദ്ധയുടെ മടിയിൽ കിടന്നു ലാപ്പ് നോക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഋഷി... അവൾ അവന്റെ തലയിൽ തലോടി കൊണ്ടു ഫോൺ നോക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു...പെട്ടന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്... ആകാശ് എന്ന് കണ്ടതും അവൾ call അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ചെവിയിൽ വെച്ചു... "ആഹ് പറ ആകാശ്..." .... "സത്യമാണോ നീ പറഞ്ഞത്..." ........ "ഞാൻ... ഞാനിതാ വരുന്നു..." .... "ആഹ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം.." അതും പറഞ്ഞു അവൾ call കട്ട്‌ ചെയ്തു ഋഷിയെ നോക്കി... അവൻ എണീറ്റിരുന്നു അവളെത്തന്നെ നോക്കിയിരിക്കയിരുന്നു... അവൻ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളെ നോക്കി... അവൾ അവനെ മുറുക്കെ കെട്ടിപിടിച്ചു അവന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു.......... തുടരും..

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...