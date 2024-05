പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 15

രചന: മാളുട്ടി

മാളു അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഒരു പകപോടെ അവനെ നോക്കി... കാശി തുടർന്നു... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ Past (നന്ദുവിന്റെയും കാശിയുടെയും past) Real ന്യൂസ്‌.. ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോ "നന്ദന.... "ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ്‌ "എന്താ ഗീത.."നന്ദന "നിന്നെ ഗൗതം സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.. ആരെയോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണെന്ന തോന്നുന്നേ..."ഗീത "ഹാം.. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാവെ..." നന്ദന അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വർക്ക്‌ നിർത്തി laptop off ചെയ്ത് ഗൗതം സാറിന്റെ കേബിനിലേക്ക് പോയി... "സാർ may i come ഇൻ.. "അവൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. "Off കോഴ്സ്.."ഗൗതം "സാർ എന്തിനാ വിളിച്ചത്.ആരെയോ ഇന്റർവ്യൂവോ മറ്റോ ചെയ്യാനാണെന്ന് ഗീത പറഞ്ഞു ."

"ഹാ.. ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനാ.. ഒരു ips ഓഫീസർ. ആൾ ജോലിക്ക് കേട്ടിട്ട് കുറച്ചു ആയതേ ഉള്ളൂ.. പക്ഷെ രണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.. ആൾ ഒരൽപ്പം ചൂടൻ ആണ്. പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വർക്ക്‌ ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റേഷനിലെയും കള്ളന്മാർ പിടിച്ചു പറിക്കാർ അടിയുണ്ടാക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവർ പിന്നെ ആ പണിക് പോയിട്ടില്ല.. ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നേടിയാലും ആ സ്റ്റേഷൻ വെടിപ്പാകിയിട്ടേ അവിടുന്ന് പോവുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യത്തിൽ അതികം ശത്രുക്കൾ അയാൾക് ഉണ്ട്... "ഗൗതം "സാർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ആൾ അൽപ്പം ടെറർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു 🙄.."നന്ദു "തോന്നൽ അല്ല.. അതാണ് സത്യം.."

"ഇതൊക്കെ എന്ത്‌ സാർ കണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക് മുന്നിൽ ആ ips മുട്ട് മടക്കും.. 😌" "മ്മ്.. തന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൊള്ളാം. നമ്മുക്ക് നോക്കാം നീ അയാളെ ആണോ അതോ അയാൾ നിന്നെ ആണോ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്.. " "അതൊക്കെ കാണാം.. സാർ ആ ips ന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താ ബാക്കി ഓക്കെ ഈ നന്ദു നോക്കിക്കൊള്ളാം... " അവൾ അതും പറഞ്ഞു ഡീറ്റൈൽസും എടുത്തോണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി... .......................................................... ❤️ "അമ്മേ ഫുഡ്..... "കിച്ചു "ദേ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കടി..."ദേവി അവൾ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. അപ്പോഴേക്കും കാശി യൂണിഫോംമും ഇട്ട് ഓഫീസിൽ പോവാൻ റെഡി ആയി വന്നു... "നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ..."പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാശിയെ കണ്ട് ദേവി "ഇല്ല എനിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ചു തിരക്കുണ്ട്..."കാശി "എടാ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ..

"ദേവി "എനിക്ക് വേണ്ടന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ..."കാശി "എന്നാൽ എനിക്കും വേണ്ട..."ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി കിച്ചു പറഞ്ഞു.. "അതെന്താ നീ കഴിക്കാതെ... ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആണോ കോളേജിൽ പോകുന്നെ..."കാശി "അപ്പൊ ഏട്ടൻ കഴിക്കാത്തതോ.."കിച്ചു "അത് എനിക്ക് കുറച്ചു തിരക്ക് ആയിട്ടല്ലേ..."കാശി "ഏട്ടൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഏട്ടൻ കഴിക്കുന്നില്ലേൽ ഞാനും കഴിക്കുന്നില്ല അത്രതന്നെ..."അവൾ പോയി കൈകഴുകി.. അവസാനം കാശിക്ക് അവളുടെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നില്കാനായില്ല.. കാശിയും അവളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചു.. കിച്ചു കോളേജിലേക്കും കാശി സ്റ്റേഷനിലേക്കും പോയി... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️

കാശി വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കേറി... അവനെ കണ്ടതും എല്ലാവരും സല്യൂട്ട് ചെയ്തു.. എന്നാൽ കാശിയുടെ ശ്രെദ്ധ പോയത് അവിടെ ആയി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ ആണ്... അവന് നേരെ അവന്റെ കേബിനിലേക്ക് കേറി.. "സാർ... Can i..."? നന്ദു "Oh യെസ്. താൻ ആണല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി..."കാശി "അതെ സാർ..."നന്ദു "ഓക്കെ തനിക്കു എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഉള്ളത്..."കാശി ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു... അവൾ ചോദിക്കേണ്ടതെല്ലാം ചോദിച്ചു.. അതിനെല്ലാം അവന് ഉത്തരവും നൽകി.. "കഴിഞ്ഞോ തന്റെ ഇന്റർവ്യൂ..."കാശി "ഇല്ല സാർ ഒരു question കൂടി..."നന്ദു "ഓക്കെ.. നന്ദന ചോദിച്ചോളൂ..."

"സാർ ഈ പ്രതികളുടേമേൽ ഉള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ശെരിയാണോ..ശെരിയാണ് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തവർ ആണ്.. എന്നാലും അവരെ കോടതിയും മറ്റും ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയുന്നത്.. " അപ്പോഴേക്കും അവന് ഒരു കാൾ വന്നു.. ആ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയുന്നതിനിടയിൽ അവന്റെ മുഖം ചുവക്കുന്നത് നന്ദു കണ്ടു.. കാൾ കട്ട്‌ ആയതും അവന് പുറത്തേക് പോവാനായി ചെയറിൽ നിന്നും എണിറ്റു.. പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തപോലെ തിരിച്ചുവന്നു നന്ദുവിന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു അവളെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു... നന്ദു എന്ത്‌ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ കാശിയുടെ പുറകെ ചെന്നു..

കാശി അവളെ കോഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുത്തി അവന് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു.. കൂടാതെ കാശിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടുമൂന്ന് പോലീസ് ഓഫീസർസും വണ്ടിയിൽ കേറി...കാശി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി... ഇവൻ എന്തിനാണ് എന്നെ പിടിച്ചു വണ്ടിയിൽ കെട്ടിയത് എന്നാ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ഇരിക്കുവാണ് നന്ദു.... കുറച്ചക്കഴിഞ്ഞതും വണ്ടി ഒരു ഒറ്റപെട്ട ഫെക്റ്ററിയിലേക് കാശി ഇടിച്ചു കേറ്റി നിർത്തി.. അവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാം ഓടിപ്പോകാൻ നോക്കി എങ്കിലും കാശിയും ബാക്കി പോലീസുകാരും അതിന്നവരെ സമ്മതിച്ചില്ല...കാശി അവരെ എല്ലാം തൂക്കി വണ്ടിയിൽ ഇട്ടു...

"അതെ... എന്തിനാ ഇവരെ ഇങ്ങനെ തല്ലി വണ്ടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.. "നന്ദു കാശി ഒന്നും മിണ്ടാതെ വണ്ടിയിൽ കേറി.. കൂടെ അവളും കേറി.. അവൻ വണ്ടി നേരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക് വിട്ടു..ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിയതും വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വലിച്ചഹോസ്പിറ്റലിനു ഉള്ളിലേക്കു നടന്നു.. നന്ദുവിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു... കാശി അവിടെ ആയി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിർത്തി.. "ചേട്ടന് ഞാൻ തന്ന വാക്ക്.. ചേട്ടന്റെ മകളുടെ ഈ അവസ്ഥക്ക് ഇവൻ ആണ് ഉത്തരവാദി.."കാശി അയാൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖം നോക്കി ഒരു അടികൊടുത്തു..

അപ്പോഴേക്കും അയാൾ കരഞ്ഞുപോയിരുന്നു.. "എന്തിനാ എന്റെ മോളെ.... നീ നശിപ്പിച്ചേ.. പാവല്ലായിരുന്നോ എന്റെ കുട്ടി.. ആരെയും നോവികാത്ത എന്റെ കുട്ടിയെ എന്തിനാടാ ദുഷ്ട നീ..."അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉർന്നിരുന്നു.. എന്നിട്ടും ഒരു കുസലും ഇല്ലാതെ അവന് നില്കുന്നത് കണ്ട് കാശി അവനെ വലിച്ചിഴച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.. ഇതെല്ലാം കണ്ട് തരിച്ചു നില്കുവായിരുന്നു നന്ദു.. കാശി പോയതും അവൾ ആ വൃദ്ധനെ എണീപ്പിച്ചു.. അയാൾ തന്റെ മകൾക് പറ്റിയതെല്ലാം നന്ദുവിനോട് പറഞ്ഞു.. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും നന്ദുവിനു ഒരു കാര്യം മനസിലായി അവനാണ് ശെരി എന്ന്...അവൾ അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ച അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️

നന്ദുവിന് വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലായിരുന്നു.. എന്തോ കാശിയോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് തെറ്റായി എന്ന് അവളുടെ മനസ് അലമുറയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി... അവൾ phone എടുത്ത് ഗൗതം കൊടുത്ത കാശിയുടെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു.... ആദ്യത്തെ വിളിയിൽ phone എടുത്തില്ല.. എന്നാലും പ്രേതിക്ഷ കൈവിടാതെ അവൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു..............തുടരും...

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...