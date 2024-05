പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 19

രചന: മാളുട്ടി

"Good evening sir "കാശി "ഗുഡ് evening കാശി.."lG "എന്താ sir കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞെ.."കാശി "തനിക്കു സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആണ്.. തന്റെ സസ്പെന്ഷൻ പിന്നവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്.. പിന്നെ തനിക്കു ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ തന്നെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ്.. As a commisner.."lG "Thank you sir താങ്ക്യൂ so much..."കാശി "ഇതാ ലെറ്റർ... അപ്പൊ all the best..

പിന്നെ തന്റെ ഈ ദേഷ്യവും എടുത്തുചാട്ടവും കുറക്കുന്നത് നല്ലതാ. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാല്ലോ. ഇതുവരെ എത്ര ട്രാൻസ്ഫറും സസ്പെന്ഷനും കിട്ടിയെന്നു.. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓർമയിൽ ഇരിക്കട്ടെ .."lG "ഓക്കേ sir.."കാശി അവിടെനിന്നും പുറത്തിറങ്ങി.. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു.. "ഇനി നിന്റെ ഓക്കെ നാശവാട... കാത്തിരുന്നോ ഈ കാശിയുടെ വരവിനായി..."കാശി മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു.. അതോടൊപ്പം അവന്റെ കൈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ മുറുകി.. കണ്ണുകളിൽ കോപം നിറഞ്ഞു... ===================================

അനുവിനെ തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് കിച്ചു വീട്ടിൽ എത്തി.. ദേവുവുമായി രണ്ടു അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രഷ് അകാനായി അവൾ റൂമിലേക്ക് പോയി... "ആന്റി... എന്താ കഴിക്കാൻ ഉള്ളത്..."അടുക്കളയിലെ സ്ലാബിന് മുകളിൽ കേറി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദേവു ചോദിച്ചു... ദേവി കാസ്രോളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പഴം പൊരി അവൾക്കു എടുത്ത് കൊടുത്തു... "ആന്റി..."ദേവു "നീ കാര്യം പറയടി കൊച്ചേ...."ദേവി "നിങ്ങൾ ഇനി എന്നാ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ 🤔

.."ദേവു "കുറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ.. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ..."ദേവി "എന്നാലും അങ്ങോട്ട് വാ ആന്റി. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖവും ഇല്ല.."ദേവു അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് ഒരു വണ്ടി വന്ന ഒച്ച കേട്ടു.. ദേവൂവും ദേവിയും അങ്ങോട്ട് പോയി.. പതിവില്ലാതെ കാശിയുടെ മുഖത്തു ഒരു സന്തോഷം ദേവി കണ്ടു... "കാശി എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം..."ദേവി "അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ആന്റി..

"ശബ്‌ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ദേവു ഒറ്റതവണയേ നോക്കിയുള്ളു.. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹരിയെ കണ്ടതും.. ദേവുവിന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി... "ആ നീയും ഉണ്ടായിരുന്നോ..."ദേവി "മ്മ്..അമ്മക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യവാ.. കാശിയുടെ സസ്പെന്ഷൻ പിൻവലിച്ചു.. അവനു നമ്മുടെ എവിടെ തന്നെ കമ്മീഷണർ ആയി പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ കിട്ടി..."ഹരി !സത്യവാണോടാ ഞാൻ ഈ കേട്ടത്..."ദേവി കാശി അതിനൊന്നു ചിരിച്ചു...

എന്റെ കൃഷ്ണ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ കേട്ടു... ദേവി നന്ദിയോടെ പൂജ മൂറിയിലെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കി കൈകൾ കൂപ്പി.. ദേവിയുടെ മറവിൽ നിന്നും തന്നെ ഒളികണ്ണിട്ടു നോക്കുന്ന ദേവുവിനെ ഹരി കണ്ടു.. അവനു ചിരി വന്നു... തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞി മുഖത്തു ഉണ്ടായ ഓരോ ഭാവങ്ങളും അവൻ ഒപ്പി എടുത്തു... എന്തോ വല്ലാത്ത ഒരു കൗതുകം അവളോട് അവനു തോന്നി... ❤️ കാശിയുടെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ ഉള്ളിലേക്ക് നീണ്ടു... പ്രേതീക്ഷിച്ച ആളെ കാണാതായത്തും ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറു നോവ് അവനു തോന്നി... അപ്പോഴാണ് തുള്ളിച്ചാടി പടികൾ ഇറങ്ങി കിച്ചു വരുന്നത്.. പുറത്ത് എല്ലാവരും നില്കുന്നതുകണ്ട് അവളും അങ്ങോട്ട് പോയി..

"എന്താ എവിടെ ഒരു ചർച്ച അതും ഈ ഞാൻ അറിയാതെ 🙄.."കിച്ചു "അതിനു നീ ഏതാ.."ഹരി "വന്നപ്പോൾ തന്നെ പുച്ഛം... അല്ല ഈ കൊരങ്ങൻ എങ്ങനാ ഇവിടെ വന്നേ.. 🤔"കിച്ചു "കൊരങ്ങൻ നീ തന്നെ ആടി വെള്ളപ്പറ്റെ...."ഹരി "എന്റെ പിള്ളേരെ ഒന്നു നിർത്തിക്കെ..നിന്റെ ഏട്ടന്റെ സസ്പെന്ഷൻ പിൻവലിച്ചു.അത് പറയാൻ വന്നതാ അവൻ ."ദേവി "ഏട്ടാ സത്യാണോ ഞാൻ ഈ കേട്ടത്.. അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ഏട്ടൻ വീണ്ടും പോലീസ് യൂണിഫോം അണിയാൻ പോവാണല്ലേ.."കിച്ചു

"കാശി നീ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും അമ്മ എന്തേലും കഴിക്കാൻ എടുത്ത് വെക്കാം..."ദേവി കാശിയെ മുകളിലേക്കു പറഞ്ഞു വിട്ടു... "ഹരി കേറിവാ ചായ കൂടിച്ചിട്ട് പോവാം..."ദേവി അതും പറഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു.. ദേവിയുടെ പിന്നാലെ ദേവൂവും പോയി.. കിച്ചു ഹരിയെയും വലിച്ചോണ്ട് ഉള്ളിലേക്കു കേറി... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ റൂം പാതി തുറന്നതും കാശിയുടെ കണ്ണുകൾ മാളുവിലേക്ക് നിങ്ങി...

കുളി കഴിഞ്ഞു തല തൂവാർത്തുവാണ് മാളു..മൂടിയിൽ നിന്നും ഈറ്റിറ്റായി വീണ വെള്ളം അവളുടെ കൈയിലും കഴുത്തിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്...തല തൂവർത്തി കഴിഞ്ഞ് ടവൽ അവിടെ ഉള്ള ചെയറിൽ വിരിച്ചിട്ട് അവൽ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു..കാശിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ കുറുമ്പ് തോന്നി അവൻ പതിയെ അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന്""""...... ട്ടോഹ്....""""അവൾ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു.... "കാശിയേട്ടൻ ആയിരുന്നോ ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി...

."മാളു "ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ...."കാശി "എന്താ ഏട്ടാ..."മാളു "എന്റെ സസ്പെന്ഷൻ പിൻവലിച്ചു.. ഇനി നാളെ തുടങ്ങി ജോലിക്ക് കയറണം...."കാശി ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു.. "സത്യവാണോ..."മാളു വിശ്വാസം വരാത്ത ചോദിച്ചു... "നിനക്ക് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ മനസിലാവില്ലേ..."അതും പറഞ്ഞു അവൻ ടവൽ എടുത്ത് കുളിക്കാൻ കയറി... "എന്റെ ഈശ്വരാ ഇതെന്ത് ജീവി... ഒന്തിനെക്കാളും കഷ്ട്ടാണല്ലോ നിന്നനിൽപിന്നല്ലേ നിറം മാറുന്നെ.

.."മാളു മനസ്സിൽ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോയി..... (ശേ വെറുതെ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടണ്ടായിരുന്നു... പാവം ഒരുപാട് വിഷമായിക്കാണും.. എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടും മാളുവിനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് എന്തോ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു...

അപ്പൊ അവളോട് ഒരു സന്തോഷവർത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ "!ആണോന്ന് ""ശേ വേണ്ടായിരുന്നു.... എന്നാലും ഞാൻ എന്തിനാ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അവളെ താഴെ കാണാതിരുന്നതിലുള്ള പരിഭവം കൊണ്ടാവുമോ...)ബാത്‌റൂമിലെ ഷോവറിനു ചുവട്ടിൽ നിന്നു ആലോചിക്കുകയാണ് കാശി.. തന്റെ ഉള്ളിലും മാളുവിനോട് ഇഷ്ട്ടം പൂവിടുന്നതുപോലെ കാശിക്കും തോന്നി... അവൽ ഇപ്പൊ തന്റെതാണെന്ന തോന്നൽ അവനും വന്നു.... ❣️........തുടരും...

