പ്രിയമാനസം 💔: ഭാഗം 12

രചന: ശംസീന

പിറ്റേന്ന് കോളേജിൽ പോവേണ്ടത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിയ എഴുന്നേറ്റു... ഫ്രഷായി അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ പുട്ടിനുള്ള പൊടി നനച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്.. ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങാനായി സ്റ്റോവിൽ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്.. "ചായ കപ്പിലുണ്ട്.. ചൂടാറും മുന്നേ എടുത്ത് കുടിക്ക്... " പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അമ്മ വീണ്ടും പണി തുടർന്നു.. അമ്മ വേഗം വേഗം ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പ്രിയ അതിശയിച്ചു.. പ്രിയ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അരിയാൻ തുടങ്ങി... "നീയതവിടെ വെച്ചേക്കൂ കുട്ടീ.. കോളേജിൽ പോവാനുളളതല്ലെ... " "അതൊന്നും സാരമില്ല അമ്മേ.. സമയം ഇനിയും ഉണ്ട്.. ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ കോളേജ്.. "

പ്രിയ പെട്ടന്ന് തന്നെ തോരനുള്ള ക്യാബേജും സാമ്പാറിനുള്ളതും നുറുക്കിയെടുത്തു.. അത് അടുപ്പത്തിട്ട് പാകമാക്കുന്നത് അമ്മ ചെയ്യും.. താൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കില്ല.. പരിചയമില്ലാത്തത് ചെയ്ത് കയ്യോ കാലോ പൊള്ളിച്ചു വെക്കരുത് എന്നാണ് അമ്മയുടെ ഓർഡർ.. അതുകൊണ്ട് അവളതവിടെ വെച്ച് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി.. വെളിച്ചം വീണു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.. എങ്കിലും മഞ്ഞു പോലെ മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷം.. കൈകളൊന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മി ചായപ്പിലേക്ക് നടന്നു... അവിടെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ചൂലെടുത്തു ഓരോ വശത്ത് നിന്നും അടിച്ചു വാരി തുടങ്ങി... "മഞ്ഞ് കൊള്ളാതെ ഇങ്ങട് കേറ് പ്രിയേ ... "

അമ്മ അകത്തു നിന്നും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.. അപ്പോഴേക്കും മുറ്റമടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.. ബാക്കി കൂടി വേഗത്തിൽ അടിച്ചുവാരി ഗേറ്റിനു മേൽ തിരുകി വെച്ചിരുന്ന പാത്രവും എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറി.. വേഗത്തിൽ ഓരോ താളുകളും മറിച്ചു നോക്കി.. ഹെഡ് ലൈൻസിലൂടെ മാത്രം കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു.. ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ശീലമാണ് പത്രം വായിക്കുന്നത്.. വിശദമായി ഇരുന്ന് വായിക്കില്ല എങ്കിലും ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കണം... വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പത്രവും ചുരുട്ടി പിടിച്ചു വീണ്ടും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. അമ്മ ഭയകര പാചക കസർത്തിലാണ് അപ്പോഴും ..

ചോറിനുള്ള അരി കഴുകി കലത്തിലേക്കിടുന്നു... അത് കഴിഞ്ഞ് സാമ്പാറിനുള്ളത് ചെയ്യുന്നു... അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു ഓരോ ജോലികളും.. അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ചിരിയോടെ ഒന്ന് നോക്കി കപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ്‌ ചായ എടുത്ത് മുകളിലെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു... ചാരിയിട്ടിരുന്ന വാതിൽ തള്ളിതുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി... ഹരിയപ്പോഴും സുഖനിദ്രയിൽ ആണ്. അവൾ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി... സമയം ഏഴ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ..എന്നും ഈ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും ആൾ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്... കുറച്ച് സമയം കൂടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി അവൾ ചായയും പത്രവും ശബ്‍ദമുണ്ടാക്കാതെ ടേബിളിൽ വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നടന്നു....

ബാസ്കറ്റിൽ ഇരുന്നിരുന്ന മുഷിഞ്ഞ തുണിയെല്ലാം എടുത്തു പുറത്തേക്ക് വെച്ചു.. ശേഷം കോളേജിലേക് പോവുമ്പോൾ ഉടുക്കാൻ ഉള്ളതും ഹോസ്‌പിറ്റലിലേക്ക് പോവുമ്പോൾ ഹരിക്ക്‌ ധരിക്കാനുള്ളതും എടുത്ത് താഴെക്കിറങ്ങി... തുണിയെല്ലാം അയൺ ചെയ്ത് മുറിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു.. നേരത്തെ പുറത്തേക്കെടുത്തു വെച്ച മുഷിഞ്ഞതെല്ലാം എടുത്ത് അലക്കാനായി മിഷിയനിൽ കൊണ്ടിട്ടു... പിന്നീട് അകമെല്ലാം തൂത്തു തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി... ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അമ്മ പിറകെ നടന്നു ശകാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്.. താൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ട് പോയാൽ പിന്നീട് അമ്മ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ..

ചിലപ്പോൾ അമ്മക്കതൊരു മുഷിച്ചിൽ ആയാലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വെക്കുന്നത്... പിന്നെ അമ്മക്കൊട്ട് വയ്യതാനും.. മുട്ട് വേദനക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ശകാരമൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലി തുടർന്നു... എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മുഷിഞ്ഞിരുന്നു..എന്നാലിനി കുളിച്ചു ഡ്രസ്സ്‌ മാറാം എന്ന് കരുതി മുറിയിലേക്ക് പോയി.. **** പ്രിയ മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഹരി കുളി കഴിഞ്ഞ് തല തൂവർത്തി കൊണ്ട് ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്... "താൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റോ..?" "മ്മ്.. "

അവനെയൊന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചു ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ്‌ കയ്യിലെടുത്തു.. ടർക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഹരിയുടെ ഷോൾഡറിൽ കിടപ്പുണ്ട്.... അവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടി ചീവുകയാണ്.. അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അതെടുക്കാനവൾക്കൊരു മടിതോന്നി.. പിന്നെ രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു തോളിൽ നിന്നും ടർക്കി വലിച്ചെടുത്തു.. ഹരി തിരിഞ്ഞു നോക്കി... "അത്... ടർക്കി..തുവർത്താൻ..." അവൻ വഴക്ക് പറയുമോ എന്ന് ഭയന്ന് നിന്ന് വിക്കാൻ തുടങ്ങി... "എന്റെ കൊച്ചേ നിന്റെ പേടി ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ..എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ ഓരോന്ന് പറയും.." "അത്.. പിന്നെ.. പേടിയൊന്നും ഇല്ലാ.. " "പിന്നെ... "

ഞാൻ ടർക്കി തോളിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ വേദനിച്ചു കാണുമോ എന്ന് പേടിച്ചു... " "വേദനിച്ചെങ്കിൽ..." അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... "അതിപ്പോ.. " പൊടുന്നനെ അവൻ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ടു കൊണ്ടവളെ ദേഹത്തേക്ക് ചേർത്തു... അവളുടെ മിഴികൾ പിടഞ്ഞു... ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇടഞ്ഞു.. ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉച്ചത്തിലായി.. അവളുടെ പേടിച്ചു വിറച്ചുള്ള മുഖവും കണ്ണുകളിലെ പിടപ്പും അവനിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തി.. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ തന്നെ തന്റെ കണ്ണുകളും കൊരുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടു അധരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി... ശരീരം കൂടുതൽ അവളിലെ മൃദുലതകളിലേക്ക് അമർന്നു..

ഇടുപ്പിലെ പിടുത്തം മുറുകി... അവന്റെ മുഖം അവളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ണുകൾ കൂമ്പി അടഞ്ഞു..കൈകൾ അവന്റെ നഗ്നമായ തോളിൽ അമർന്നു.. ശ്വാസോഛാസങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടകലർന്നൊരു നേരം അധരം അതിന്റെ ഇണയിൽ കൊരുക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട വേളയിൽ... "പ്രിയേ.. " ഇരുവരുടേയും പ്രണയ നിമിഷത്തെ തടസ്സപെടുത്തി കൊണ്ട് അമ്മയുടെ സ്വരം കാതിൽ പതിച്ചു.. പെട്ടന്ന് ഞെട്ടി അകന്നു മാറി.. ഹരി സ്വയം തലക്കടിച്ചു തിരിഞ്ഞു നിന്നു... അവനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ചമ്മൽ കൊണ്ടവൾ വേഗം തന്നെ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി ഡോർ അടച്ചു... "ഈ.. അമ്മ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇടയിൽ വന്നോളും... "

പിറുപിറുത്തു കൊണ്ടവൻ അയൺ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന ഷർട്ടും പാന്റും എടുത്ത് ധരിച്ചു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു.. "പ്രിയ എന്തിയേ... " അവനെ കണ്ടതും പാത്രങ്ങൾ ടേബിളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ ചോദിച്ചു... "അവൾ കുളിക്കുവാണ്... " ഹരി കൈകഴുകി വന്നിരുന്നു.. അമ്മ പാത്രത്തിലേക്ക് പുട്ടും പഴവും പപ്പടവും വെച്ചുകൊടുത്തു.... ഹരി കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയ താഴെക്കിറങ്ങി വരുന്നത്. ലാവെൻഡർ കളർ ഫുൾ സ്ലീവ് ചുരിദാർ ആണ് വേഷം.. ഷാൾ ഒരു ഭാഗത്ത്‌ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് സോഫയിലേക്ക് വെച്ചു അവളും കഴിക്കാനായി ഇരുന്നു... "അമ്മേ... " "ദാ വരുന്നു... "

പ്രിയ വിളിച്ചതും അമ്മയും കൂടെ വന്നിരുന്നു.. അമ്മയ്ക്കറിയാം തന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്.... ഹരിയുടെ നോട്ടം പ്രിയയിൽ തന്നെയാണ്... നേരത്തെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ഉള്ളിലൂടെ മിന്നി മാഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.. കള്ള ചിരി ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ചു തന്നെ നോക്കിയാണ് ഹരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക് മനസ്സിലായിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാതെ പോലും തലയുയർത്തി നോക്കിയില്ല.. അമ്മ പറയുന്നതതെല്ലാം മൂളി കേട്ട് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... അമ്മ ഇന്നലെ കണ്ട സീരിയലിലെ ഓരോ രംഗങ്ങളും പ്രിയക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്...

അവളും എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന പോലെ കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.. ഹരി രണ്ടാളെയും ഒന്നിരുത്തി നോക്കി കഴിച്ചെഴുന്നേറ്റു...അവന്റെ ദേശിച്ചുള്ള നോട്ടം കണ്ടതും പ്രിയ വേഗത്തിൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും അമ്മക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ല... ***** "പോയിട്ട് വരാം... " പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയ അമ്മയുടെ കാൽ തൊട്ട് വണങ്ങി.. "എന്താ കുട്ടി ഇത്.. " പിറകിലേക്ക് നീങ്ങി അമ്മയവളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു.. "ശെരിക്കും ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ അമ്മയിൽ നിന്നാ.. അതുകൊണ്ടാ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയത്.... " പ്രിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ വസുന്ധരാമ്മയുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞു.. സന്തോഷത്തോടെ അവർ അവളെ ഒന്ന് പുണർന്നു..

ശേഷം അവർ തന്നെ അവളെ കാറിലേക്ക് കയറ്റി... അവൾ കയറിയതും ഹരിയും അമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തു.. അമ്മ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുവോളം പ്രിയ പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് അമ്മക്ക് കൈ വീശി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... "ഇടക്ക് എന്നെയും പരിഗണിക്കാം കേട്ടോ.. " പ്രിയ സീറ്റിലേക്ക് നേരെയിരുന്നതും ഹരി കുസൃതിയോടെ പറഞ്ഞു... "ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്.. " അവൾ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു... "എന്റെ അമ്മയെ തനിക്ക് നല്ലോണം ബോധിച്ചമട്ടുണ്ടല്ലോ.. " ഡ്രൈവിംങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയവൻ ചോദിച്ചു.. "ആർക്കാ ആ അമ്മയെ ഇഷ്ടമാവാത്തെ.. ഹരിയേട്ടൻ ലക്കിയാ.. ഇതുപോലൊരു അമ്മയെ കിട്ടിയില്ലേ..." ഹരി ചിരിച്ചു..

പിന്നീടവളോടായി ചോദിച്ചു.. "അതെന്താടോ താൻ ലക്കിയല്ലേ.. " ഹരി സ്റ്റിയറിങ്ങ് കോളേജ് റോഡിലേക്ക് തിരിച്ചു.. "ലക്കി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്.. അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല.. " അവനവളെയൊന്ന് നോക്കി... "ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലം...പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയിൽ നിന്ന്... അച്ഛനങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല... ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ വരും ഞങ്ങളെ കാണാൻ.. ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത്... അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ഞങ്ങളെ അല്ല എന്നെ കൂട്ടിലടച്ച കിളിയെ പോലെയായിരുന്നു വളർത്തിയിരുന്നത്... അമ്മയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നടക്കില്ല..

അവളച്ചനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം വാശി കൊണ്ട് നേടി എടുക്കും.. എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ലാതെ പോയി,, അതായിരുന്നു എന്റെ പരാജയവും.." ഓർമകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു... ഹരി അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു.. "ഇവിടെ അമ്മ ശ്രീയേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും എന്റെ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല.. എന്തിനും ഏതിനും ശകാരവും വഴക്കും... അപ്പോഴൊക്കെ തോന്നും ഇതെന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ എന്ന്...ആ സമയത്തൊക്കെ ജീവിതത്തോട് തന്നെ മടുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു.. പിന്നീട് ദാ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശെരിക്കും ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമൊക്കെ അറിയുന്നത്.. "

പ്രിയ നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തി... "ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പ് അല്ലേ... ചിലർക്ക് ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല.. പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ വഴക്കായോ ദേഷ്യമായോ ആവും പുറത്തേക്ക് വരിക.. അല്ലാതെ അമ്മമാർക്ക് അവർ നൊന്തു പ്രസവിച്ച മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാതിരിക്കുമോ.. " അവനവളെ പറഞ്ഞു തിരുത്തി..ഹരി പറഞ്ഞത് ശെരിയാണെന്നവൾക്കും തോന്നി...

കോളേജിന് മുന്നിൽ എത്തിയതും ഹരി അവളോട് ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു... "വൈകീട്ട് ഞാൻ കൂട്ടാൻ വരണോ.. " പ്രിയ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും മുൻപേ അവൻ ചോദിച്ചു.. "വേണ്ടന്നേ...ഞാൻ വന്നോളാം..." ബാഗും എടുത്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു കാറിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കി.. "പൊക്കോട്ടേ .. " "All the best.. " പ്രിയ നേർമയിൽ ചിരിച്ചു.. കണ്ണുകൾ കൊണ്ടവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു കോളേജിനകത്തേക്ക് നടന്നു... അവൾ മിഴിയിൽ നിന്നും മറയുന്നത് വരെയവൻ നോക്കി ഇരുന്നു... പിന്നീട് കാർ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നീങ്ങി.............(തുടരും..)

