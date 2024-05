പ്രിയമാനസം 💔: ഭാഗം 19

രചന: ശംസീന

ചിന്തകൾ നാനാ വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഹരി അരികിൽ വന്നു കിടന്നത്... തലചെരിച്ചവനെ നോക്കി വിടർത്തി വെച്ച കയ്യിലേക്ക് തലവെച്ച് അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടന്നു വയറിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. "ഇന്നെന്താണ് ഒരു പ്രേത്യേക സ്നേഹമൊക്കെ... " ഹരി അവളുടെ കവിളിൽ വിരലുകളാഴ്ത്തി കുസൃതിയോടെ ചോദിച്ചു.. "അതെന്താ എനിക്കെന്റെ ഹരിയേട്ടനെ സ്നേഹിച്ചൂടെ... " പരിഭവിച്ചു കിടന്നവൾ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനൊരുങ്ങും മുന്നേ ഹരി അവളെ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരുന്നു... "അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ... മ്മ്.. എത്ര വേണേലും സ്നേഹിച്ചോ.. നോ പ്രോബ്ലം..."

പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ഹരി അവളേയും കൊണ്ട് മറിഞ്ഞു...ഇപ്പോൾ ഹരി മുകളിലും പ്രിയ അവനു താഴേയും.. ഹരിയുടെ മിഴികൾ അവളുടെ മുഖമാകെ ഓടി നടന്നു... അവളിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളേയും അവൻ തന്റെ മിഴികളാൽ ഒപ്പിയെടുത്തു... ഇരുവരുടേയും മിഴികൾ കൊരുത്തു.. ഹൃദയം ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് ഒന്നായി ഒഴുകി... ഹരിയുടെ സാമീപ്യം അവളിലും അവളുടെ മേനിയുടെ ഇളം ചൂട് അവനിലും മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു... മുഖത്തേക്ക് വീണു കിടക്കുന്ന മുടിയിഴകളെ ചൂണ്ടു വിരലാൽ മാടിയൊതുക്കി അവളുടെ തൂ നെറ്റിയിൽ നനുത്ത ചുംബനം ചാർത്തി...

അവളുടെ ചൊടികൾ വിരിഞ്ഞതും ആ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയേയും തന്റെ അധരങ്ങളാൽ നുണഞ്ഞെടുക്കാൻ അവനു കൊതി തോന്നി... പെട്ടന്നവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ വന്നതും അവനവളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാൻ നോക്കി... എന്നാൽ പ്രിയ അതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് ടി ഷർട്ടിന്റെ കോളറിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു... "എവിടെ പോവാ ഹരിയേട്ടാ....?" മിഴികൾ ചുരുക്കി കൊണ്ടവൾ ചോദിക്കേ അവൻ പതറി... അവളുടെ മിഴികളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന വശ്യമായ ഭാവം അവനിലെ പുരുഷനെയുണർത്താൻ പാകത്തിനുള്ളതായിരുന്നു... "ഞാൻ.. ഞാനൊന്ന് ചുംബിച്ചോട്ടെ... "

അവന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ പരിഭവത്തോടെ കൂർത്തു വന്നു...പിന്നീടതൊരു പുഞ്ചിരിയിലേക്ക് വഴി മാറിയതും ഹരി ആ ചെഞ്ചുണ്ടുകളെ കവർന്നെടുത്തു... ഇരുവരുടേയും തീവ്രമായുള്ള ആദ്യ ചുംബനമായിരുന്നത്... അറിയാതെ പോലും അവളെ നോവിക്കാത്ത വിധം അവൻ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു...പ്രിയയുടെ വിരലുകൾ അവന്റെ മുടിയിഴകളെ കൊരുത്തു വലിച്ചു... എപ്പോഴോ ചുംബനം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുവരും വേർപ്പെടുമ്പോൾ നന്നേ കിതച്ചു പോയിരുന്നു...

പ്രിയ അവനെ നോക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മുഖം മറച്ചതും ഹരി അവളെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വലിച്ചു കിടത്തി... ഇടതടവില്ലാതെ അവന്റെ ചുംബനം അവളുടെ നെറ്റിയിൽ പതിയുമ്പോൾ പ്രിയ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കുറുമ്പോടെ കോറി വരച്ചു... "പ്രിയാ.. " ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നവളെ ഹരി പ്രണയാർദ്രമായി വിളിച്ചു.. "മ്മ്.. " അവൾ അവന്റെ ചുംബനങ്ങളുടെ ആലസ്യത്തിൽ പതിയെ മൂളി.. "ഞാനൊരു കാര്യം കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ..." "മ്മ്.. " അതിനുമവൾ മൂളി...

"എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ തന്റെ ഇച്ചായനെ തിരികെ കിട്ടുവാണേൽ താനെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുമോ..." ഇടറുന്ന വാക്കുകളാൽ അവൻ ചോദിക്കേ പ്രിയ ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ തള്ളി മാറ്റി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു... ഹരി ഭയത്തോടെ എണീറ്റ് മുറിയിലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്‌തു... തന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് മിഴിനീർ വാർക്കുന്നവളെ കാണെ അവന്റെ ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു.. "പ്രിയേ... " അവനവളുടെ അടുത്തേക്കിരുന്നു മുഖത്ത് തൊടാനാഞ്ഞു.. "പോ.. എന്നെ തൊടേണ്ടാ.. ഹരിയേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണോ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്...അങ്ങനെ പെട്ടന്നൊരു ദിവസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ബന്ധമാണോ നമ്മൾ തമ്മിൽ.."

അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു... ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്തോ ചോദിച്ചപോലെ കുറ്റബോധത്താൽ മുഖം താഴ്ന്നു.. "എത്രയോ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞാൻ.. ഞാൻ ഹരിയേട്ടന്റെ മാത്രമാമാണെന്ന്... എന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോടീ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ധർമ സങ്കടത്തിൽ ആക്കുന്നതെന്തിനാ.." അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് വീണു.. ഹരി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവളെ എന്ത് പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ ഇരുന്നു.. എല്ലാം തന്റെ തെറ്റാ തന്നിലെ സ്വാർത്ഥതയാണ് അവളോടിക്കാര്യം ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്... പാടില്ലായിരുന്നു,,

അവളെ താനൊരിക്കലും അവിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു... അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കിടന്ന് മുഖം ബലമായി പിടിച്ചുയർത്തി... "പ്രിയേ..." അവൻ ആർദ്രമായി വിളിച്ചു കൊണ്ടവളുടെ മുടിയിഴകളിൽ തലോടി.. "വേണ്ട ഹരിയേട്ടാ.. എന്നോട് മിണ്ടണ്ട...ഞാൻ ഹരിയേട്ടനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല കരുതിയിരുന്നത്..." അത്രയും പറഞ്ഞവൾ മുറിവിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി.. ഹരി പിറകെ പോവാൻ നിന്നെങ്കിലും തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറിയവൾ വാതിൽ വലിച്ചടച്ചിരുന്നു... ഹരി കുറേ തവണ വാതിലിൽ തട്ടി വിളിച്ചെങ്കിലും അകത്ത് നിന്ന് നേർത്ത തേങ്ങൽ ചീളുകൾ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്...

തളർച്ചയോടെ ഹരി ആ വാതിലിന് മുന്നിൽ അവളേയും കാത്തിരുന്നു... ****** ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും ഹരി തന്നെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നോർക്കേ അവളുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ വേദനിച്ചു... ഇച്ചായനെ പൂർണമായും മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഹരിയേട്ടനെ താൻ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അല്ല സ്നേഹിച്ചിരുന്നു... എന്നിട്ടുമെന്തേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത്...അത്രമാത്രം ദുർബലമായിരുന്നോ എനിക്ക് ഹരിയേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം.. അവളുടെ ഉള്ളം കേണു... മുട്ടിലേക്ക് മുഖമൊളിപ്പിച്ചവൾ മിഴിനീർ വാർത്തു...എപ്പോഴോ കരഞ്ഞു തളർന്നു ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോഴും ഹരി കുറച്ചു നിമിഷം മുന്നേ അവൾക്കായി പകുത്തു നൽകിയ ചുംബനച്ചൂടിലവൾ വിറകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു...

രാത്രി മുതലുള്ള ഒരേ ഇരുപ്പായതിനാൽ ശരീരമാസകലം വേദനയെടുത്താണവൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്.. കുറച്ചു നിമിഷം വേണ്ടി വന്നു താനെവിടെയാണെന്നും എങ്ങനെയിവിടെ എത്തിയെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ... അവളെഴുന്നേറ്റു ചെന്ന് കതക് തുറന്നു മുറിക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങി... പുറത്ത് വെളിച്ചം വീണു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ... ഹാളിലെ സോഫയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഹരിയെ കണ്ടവൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...തണുത്തിട്ടെന്ന പോലെ അവൻ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...അവൾ ചെന്നൊരു പുതപ്പെടുത്ത് കൊണ്ടു വന്നു അവനെ പുതപ്പിച്ചു... തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങവേ അവളുടെ കൈ തണ്ടയിലവന്റെ പിടുത്തം വീണു...

തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഹരി കണ്ണ് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു.. "സോറി... " ചുണ്ടുകളനക്കി ശബ്‍ദം പുറത്തേക്ക് വരാതെയവൻ പറഞ്ഞതും പ്രിയ ചിരിച്ചു പോയി...അത്രയും നേരം നിരാശ തങ്ങി നിന്ന ഹരിയുടെ മനസ്സും ആശ്വാസം പൂണ്ടു... അവനെഴുന്നേറ്റിരുന്നതും പ്രിയ അവനടുത്തായി മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു... തെറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ പോലെ അവന്റെ മുഖം താഴ്ന്നു പോയി... "ഹരിയേട്ടാ..." അവളാർദ്രമായി വിളിച്ചു.. "ഇനി എന്നോട് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കരുത്....ഇച്ചായനെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതെന്റെ പാസ്റ്റ് മാത്രമാണ്.. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസന്റിലല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ...

ഹരിയേട്ടന്റെ താലി എന്നെന്റെ കഴുത്തിൽ വീണുവോ അന്ന് മുതൽ ഈയൊരാളെ മാത്രമേ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ... അറിയാതെ പോലും എന്റെ ചിന്തകളിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേറൊരു മുഖം കടന്നു വന്നിട്ടില്ല... ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കെന്റെ സ്നേഹം ഹരിയേട്ടന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല... I'am always with you ഹരിയേട്ടാ" പ്രിയ അവന്റെ കവിളിൽ കൈ ചേർത്ത് വെച്ചു...

ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ മിഴിയിൽ ഉരുണ്ട് കൂടിയ നീർ കണങ്ങളോടെ ഹരി കവിളിൽ വെച്ചിരുന്ന പ്രിയയുടെ കയ്യെടുത്ത് ചുണ്ടോട് ചേർത്തു...ആ നിമിഷം അവളുടെ മിഴികളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "മ്മ്.. മതി,, മതി എഴുന്നേറ്റേ..." പ്രിയ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് നിലത്ത് നിന്നും എണീറ്റു... "ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്..വാ വന്നെന്നെയൊന്ന് സഹായിക്ക്‌..." അവൾ ഹരിയേയും പിടിച്ചു വലിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു..............(തുടരും..)

