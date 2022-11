QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 104

രചന: Devil Quinn

"ഞാനിത് വരെ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ആളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നത്..." ഒരു പുച്ഛ ചിരിയോടെ ഞാനിത് പറയുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളി കത്തുന്ന തീ ജ്വാലയായിരുന്നു 'നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയച്ചാൽ ഞാൻ പേടിച്ചു ഭയക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചിരിക്കും.. പക്ഷെ നിനക്ക് തെറ്റി.. സ്നേഹമായാലും ദേഷ്യമായാലും പകയായാലും ഇരട്ടിക്ക് ഇരട്ടി കൊടുക്കുന്നവനാ ഇഷാൻ മാലിക്.. അത് നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ..ഒന്നുല്ലേലും നിനക്കെന്നെ നല്ലതു പോലെ അറിയുന്നതല്ലേ.. അവനൊരു എൻവലെപ്പ് അയച്ചേക്കുന്നു അതിൽ അവന്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ ഒരു ക്യാപ്ഷനും let's start the head-to-head games എന്ന്.. ഇത്രയും കാലം ഞാനും അതു തന്നെയാ കൊതിച്ചതും..നേർക്ക് നേർ കളിക്കാനാണ് അല്ലേലും ഉശിര്.. അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് എനിക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിക്കുന്നതല്ല..നിന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു വരേണ്ടത് എന്റെയും കൂടെ ഒരാവിശ്യമായി പോയില്ലേ...സോ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും.. പണ്ടുള്ളതിനെക്കാൾ എന്റെ വീറും വാശിയോടെയും തന്നെ..' ഉള്ളിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്നത് ദേഷ്യമാണോ പകയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അവൻ ചെയ്തു പോയ പല കാര്യങ്ങളും മൈൻഡിലൂടെ ഓടി കളിച്ചപ്പോ ശരവേഗം ഞെരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ട് അണപല്ലിൽ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചു

എത്ര തന്നെ ആയിട്ടും അവനോടുള്ള ദേഷ്യവും പകയുമൊക്കെ കുറയുന്നതിന് പകരം ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയായി വർധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ ഐറയുടെ പതിഞ്ഞ സ്വരം എൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയത് "എന്താ ഇശുച്ച നീയതിന് ഒന്നും പറയാത്തെ..?!" എന്നുള്ള അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഇറക്കിയ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്‌സായി എന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് മടിയിൽ ചെരിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ഐറയെ നോക്കിയപ്പോ അവളെന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി ഇരിക്കുവായിരുന്നു "നീയെന്താ ചോദിച്ചേ..?!" അവളെന്താ എന്നോട് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് അവളുടെ അരയിൽ കൈവെച്ചു മുറുക്കി ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവളെന്നെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി "ഞാൻ ചോദിച്ചതൊന്നും നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ല്ലേ..?" "കേട്ടെങ്കിലും ഞാനിത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ.." അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ഗൗരവമായി മറുപടി കൊടുത്തു അവളെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു അവൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും എന്റെയടുത്ത് അവളുടെ ദേഷ്യം വില പോകാത്തത് കൊണ്ട് സ്വയം ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ചു തുറന്ന് എന്നെ നോക്കി

"എൻവലപ്പിലെ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളും നീയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ..?വെറുതെ ഒരാൾ നിനക്ക് ഫോട്ടോ ഒന്നും അയക്കില്ലല്ലോ.." അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഈയൊരു ചോദ്യം ഞാനാദ്യമേ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള മറുപടിയും എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു "അതാരാണെന്ന് നീ വഴിയേ അറിയും.. അതത്ര വിദൂരമല്ല..ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ.. കഴുകൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചുന്ന പോലെ അങ് റാഞ്ചി പോവും..എങ്ങോട്ടാണെന്നോ എന്തിനാണെന്നോ അറിയാതെ.." കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കൊണ്ട് വിദൂരത്തേക്ക് നോട്ടം കുത്തി നിർത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ പുരികം ചുളുക്കി സംശയത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയെങ്കിലും ഞാനത് കണ്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇരുന്നു "ഐറാ.." കുറച്ചു നിമിഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് തല ചെരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവളെന്തോ കാര്യമായി ചിന്തിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.. അതെന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ ഞാനവളെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനെന്നോണം അവളുടെ വയറിലൊരു പിച്ചു കൊടുത്തു

ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ അവളൊന്നു ഞെട്ടി കൊണ്ട് വയറിൽ പിച്ചിയ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി "എന്താടാ ഉമ്മച്ചാ.." വയറിൽ കിട്ടിയ പിച്ച് നല്ല വേദന ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവളെന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി വയറിൽ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് കലിപ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവളുടെ കവിളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "നിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ ഞാനെങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല .." 🌸💜🌸 എന്നവൻ കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ചിരി വന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ ഞാനും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ലാമിത്താന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു പോയി "നീ ഇന്നലെ കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല അന്തസ്സായി കിടന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല.. എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മച്ചൻ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ ആയിരുന്നു.." ചുണ്ടു ചുളുക്കി കൊണ്ട് ഞാനിതും പറഞ്ഞു അവന്റെ ചുമലിൽ തല വെച്ചു കിടന്നതും അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്റെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "ഇശുച്ചാ,, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ..?" "ഇൻട്രോ ഇടാതെ കാര്യം പറടി..." എന്റെ ചോദ്യത്തിന് പുട്ടിനു തേങ്ങയിട്ട പോലെയുള്ള മറുപടി കേട്ട് ഞാൻ അവനെയൊന്ന് പാളി നോക്കിയിട്ട് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞു "എന്താണെന്നറിയില്ല മൈൻഡ് മൊത്തം പല നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും.

.എനിക്കെന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ..കുറെ ഈ ചിന്തകളെ മാഴ്ച്ചു കളയാൻ നോക്കിയെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും മൈൻഡിലേക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ.." "Stoppitt Aira.." ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കും മുന്നെ അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ സ്റ്റോപ്പിറ്റ് എന്നു ചെവി പൊട്ടും വിധം അലറി പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടി കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി "എന്തൊക്കെ പിച്ചും പീയുമാണ് നീ പറയുന്നതെന്ന് വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ..അവൾക്ക് വല്ലോം സംഭവിക്കുമല്ലോ.. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ മേലിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കില്ല..ആദ്യം നിന്റെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെയാണ് എടുത്തു കളയേണ്ടത്..." "ഇശുച്ചാ ഞാൻ..." "Enough..ഇതിനെ കുറിച്ച് നീ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നിക്കേണ്ട...ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും വേണ്ട... Look aira.. നീ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെ പിറകെ പോയിട്ടാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്നത്..നിനക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ചിന്തകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം എന്നെ കുറിച്ചു ആലോചിച്ചോണ്ടു..അന്നേരം നിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൊക്കെ അറബി കടൽ കടന്ന് പൊയിക്കോളും..." ആദ്യമവൻ ദേഷ്യത്തോടെയും പിന്നീട് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്നോണം പുഞ്ചിരിയോടെയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂടുതൽ അവനോട് ചേർത്തു പിടിച്ച് അവന്റെ ഉൾവലയത്തിൽ ആക്കിയെങ്കിലും എന്റെ ഉള്ളം അപ്പോഴും വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നു..

അതു പോലെ ഞാനത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇശുന്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടതു പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്ക്ക് വേദനയും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എന്റെ അതേ ചിന്തകൾ ഇശുന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടോയെന്ന് മനസ്സ് കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന പോലെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെ ആലോചിച്ചു നിന്നാൽ അതിനെ സമയം കിട്ടൂ എന്ന് നല്ല ബോധ്യം ഉള്ളതു കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ ചിന്തകളെ ഒക്കെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഇശൂനെ നോക്കി ചുണ്ടു ചുളുക്കി "I want a kiss..." എവിടേക്കോ നോട്ടം കുത്തി നിർത്തി ചിന്തകളിൽ ആണ്ടു പോയ നമ്മളെ ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞതും എപ്പോഴും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവനായത് കൊണ്ട് അവനൊരു സംശയത്തോടെ എന്നെ പുരികം ചുളുക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവനെ പോലെ സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ ലിപ്പും എന്റെ ലിപ്പും കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവൻ എന്നെ ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം ഉറ്റു നോക്കിയിട്ട് ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു "ഇന്ന് നിനക്ക് കിസ്സില്ല..." എടുത്തടിച്ച പോലെയുള്ള അവന്റെ മറുപടി കേട്ട് എന്റെ വാ അറിയാതെ തുറന്നു പോയെങ്കിലും എന്റെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന മൂഡ് മാറ്റാൻ അവന്റെ ഫ്രഞ്ച് വഴി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുന്ന ലിപ്പ് ലോക്കിനെ കഴിയൂ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടും കല്പിച്ചു അവന്റെ മടിയിൽ നേരെ ഇരുന്നിട്ട് അവനെ നിഷ്‌കു ഭാവേന നോക്കി "എന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ..

എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ കിസ്സ് കിട്ടണം.." ഒരു കിസ്സിനു വേണ്ടി കെഞ്ചുന്ന ആദ്യ മലയാളി പെണ്കുട്ടി ഞാനാകരുതേ എന്നു മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി കൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവൻ സത്താലും സെരി സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്കിന്ന് കിസ്സ് കിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അവന്റെ ഇരുത്തം വല്യ ആളെ പോലെ i want a kiss എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടാത്ത നിവൃത്തിയിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നാറി ഇരിക്കാനൊന്നും നിക്കാതെ അവനായിട്ട് തരാൻ പറ്റാത്തത് ഞാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്നും ചിന്തിച്ചു അവനെ നോക്കി നാലു തെറിയും മനസ്സിൽ വിജാരിച്ചു അവന്റെ മടിയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് കാലിനൊരു ചവിട്ടും കൊടുത്ത് എഴുനേൽക്കാൻ ഈ ഐറക്കു അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല..ആരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കും വേണ്ട..എന്റെ പട്ടി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ.. എനിക്ക് കിസ്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാനും എനിക്കറിയാം അതോണ്ട് രണ്ടും കൽപിച്ചു ഞാനവന്റെ മടിയിലേക്ക് കുറച്ചു കൂടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവന്റെ തോളിലൂടെ രണ്ടു കയ്യും ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം റെഡിയല്ലേ ഗോടെ എന്നു മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു തീരേണ്ട താമസം ഇതുവരെ മസിലും പിടിച്ചു നിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ ഒരു കൊടുങ്ങാറ്റ് പോലെ എന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവന്റെ അധരങ്ങൾ എന്റെ അധരത്തോട് ചേർത്തു വെച്ചു അന്നേരം എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് പാഞ്ഞു കയറിയ പോലെയായിരുന്നു..

കൂടെ അടിവഴറ്റിൽ മഞ്ഞു വീണ സുഖവും.. അതിന്റെ എഫക്ടിൽ ഞാനവന്റെ കഴുത്തിൽ നഖം വെച്ചു ഇറുക്കിയതും ഉമ്മച്ചൻ അതൊന്നും അറിയാതെ എന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഒരു താജ്മഹൽ തന്നെ പണിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ വായിലേക്കാക്കി എന്റെ കീഴ്ചുണ്ടുകളും മേൽചുണ്ടുകളും ഒരു തരി വിടാതെ ഒരു മിനിട്ടു പോലും പാഴാക്കാതെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവൻ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ഇരു കൈകളും എന്റെ വയറിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു ഞെക്കി കൊണ്ടിരുന്നു...അതു കാരണം എന്റെ നിശ്വാസം ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ വെച്ച കൈകൾ പതിയെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി അവന്റെ മുടിയിൽ കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചു അവൻ കൂടുതൽ എന്നിലേക്ക് ആവേശത്തോടെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഒരു തരം ലഹരി എന്നിൽ പിടിപെട്ടത് പോലെ ഒരു ഗാന്തം കണക്കെ ഞാനും അവന്റെ ചുണ്ടുകളിലെ തേൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..അതിനിടെ രണ്ടു പേരുടെയും ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടി ഉരസുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക കുറുകുന്ന ശബ്ദം നിശബ്ദമായി കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറു തോതിൽ അലയടിക്കുന്നതൊന്നും ഒരു തരി പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിക്കാതെ ഇരുവരും ആഴമേറിയ ചുംബനത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപിടി വിടാതെ ലോകം തന്നെ മറന്നു കൊണ്ട് മത്സരിച്ചു ചുംബിച്ചു കീഴ്ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു താഴേക്ക് പിളർത്തി കൊണ്ട് അധരങ്ങൾ ദിശ മാറി കഴുത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചതും അവന്റെ ഡ്രിം ചെയ്ത താടി എന്റെ കഴുത്തിൽ ഇക്കിളി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് കഴുത്ത് ചുളിച്ചു

അവന്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിൽ പിടി മുറിക്കി നിന്നു കഴുത്തിലൂടെ അധരങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നതിനിടെ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി എന്റെ ഇരു കണ്ണിലും അമർത്തി ചുംബിച്ചു എന്നെ ഇരു കയ്യിലും എടുത്തു പൊക്കി കൊണ്ട് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് റൂമിലേക്ക് നടന്നു...ഒടുവിൽ ബെഡിലേക്ക് എന്നെ പതിയെ കിടത്തിയിട്ട് അവനും കൂടെ കിടന്ന് കാലിന് ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കോസഡി രണ്ടു പേരുടെയും മുകളിലൂടെയിട്ട് വീണ്ടുമവൻ ആവേശത്തോടെ എന്റെ ഇരു ചുണ്ടകളെയും തേൻ നുകർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു 🌸💜🌸 രാവിലെ ഒന്ന് ഞെരുങ്ങി കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കിടക്കാൻ നേരമാണ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ പറ്റി ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഐറയെ കണ്ടത്.. ഇന്നലെ ചുംബനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് എപ്പോഴാ രണ്ടു പേരും ഉറങ്ങിയതെന്നു പോലും ഓർമ ഇല്ല ഞാനവളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോഴാ എന്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ വന്നു പതിഞ്ഞത്...ഒരു ഗാന്ധം പോലെ എന്റെ അധരങ്ങൾ അവളുടെ അധരങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താനെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ ഇളം ചുവപ്പായി കിടക്കുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ മുത്തം നൽകി അതു കാരണം അവളൊന്നു കുറുകി കൊണ്ട് കോസഡി മേലിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒട്ടി കിടന്നതും പെട്ടന്ന് എന്റെ തലക്കുള്ളിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തിയപ്പോ കുതന്ത്ര ചിരിയോടെ ഞാൻ അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിനക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാടി സേട്ടന്റെ സേച്ചി എന്നു മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു

അവളെ മെല്ലെ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയതും ഉറക്കം തികയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ അവൾ മറു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അതെന്തായാലും നന്നായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെയൊന്ന് വട്ടം കറക്കാമെന്ന് വിജാരിച്ചു രണ്ടു ബട്ടൻസ് ഊരി കിടക്കുന്ന ഷർട്ടിലെ എല്ലാ ബട്ടൻസും ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അത് ചുരുട്ടി കൂട്ടി സൈഡിലെ ടീ പോയിന്മേലിലേക്ക് എറിഞ്ഞതും അത് അലസ്യമായി അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഐറയുടെ തോളിലൂടെ കിടക്കുന്ന ഷാളും പതിയെ എടുത്തിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ കിടക്കുന്ന ഷർട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ആരേലും കണ്ടാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ പല ഡിങ്കോൽഫി കളികളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ല വ്യെക്തമായി തന്നെ അറിയും.. അതോണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഊറി ചിരിച്ചു പതിയെ ഐറയെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ കിടന്നത് അതു പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അവളെ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പറ്റി ചേർത്തു കിടത്തിയിട്ട് എന്റെയും അവളെയും അര വരെ മാത്രം കോസഡി പുതച്ചിട്ടു ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ ഉണരാതെ ചത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവളെ ഉയർത്താതെ പെണ്ണ് ഉണരില്ല എന്നത് കൊണ്ട് അവളുടെ കവിളിലേക്ക് കുറച്ചു കുനിഞ്ഞു കൊണ്ട് എൻ്റെ താടി അവളുടെ കവിളിലൂടെ ഉരസിയതും അവളൊന്ന് ഞെരുങ്ങി പതിയെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ കവിളിനോട് താടി ചേർത്തു വെച്ചു കണ്ണടച്ചു കിടന്നു

കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു റെസ്പോണ്സും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നു ചിന്തിച്ചു ഇടകണ്ണിട്ട് അവളെ നോക്കിയപ്പോ പെണ്ണ് എന്നെ തന്നെ കണ്ണും നട്ട് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കിയിരിക്കാ..മനസ്സിലായില്ലേ വായിനോട്ടം 'ഓ ഇവളെ ഞാനിന്ന്..!!' എന്നു മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട താമസം അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വെറുതെ നോട്ടം മാറ്റി സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ അവൾ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച പോലെ രണ്ടു ഉണ്ടകണ്ണും പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ചാടും എന്ന മട്ടിൽ അന്താളിച്ചു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയത് അതു തന്നെയാ എനിക്കും കാണേണ്ടത്.. അതോണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ നിക്കുന്ന ചിരി മാക്സിമം പിടിച്ചു വെച്ചു വീണ്ടും ഇടകണ്ണിട്ട് അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ സൈഡിലേക്കും എന്നെയും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് ബെഡിൽ നിന്നും ചാടി എഴുനേറ്റിട്ട് എന്നെ ഒരു മന്തപ്പോടെ നോക്കി വിളിച്ചു "ഇ,,ഇശുച്ചാ..." എന്നുള്ള അവളുടെ പേടിച്ചു വിറച്ചുള്ള വിളി കേട്ട് സംഗതി ഏറ്റു എന്നു മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു ഒർജിനാലിറ്റിക്കു വേണ്ടി ഉറക്ക ചുവയോടെ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഒരു കോട്ടുവായും ഇട്ട് ബെഡിൽ ഇരുന്നു

"എന്താടി..." "നി,,നിന്റെ ഷർട്ട് എവിടെ..?" എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എന്തോ പറയാൻ നിക്കുമ്പോഴാ അവളെന്റെ മേലിലേക്ക് നോക്കി ഇത് ചോദിച്ചത് "എന്റെ ഷർട്ട്.." എന്നും നീട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ റൂം മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയതും എന്റെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് ഐറ ഒരു പകപ്പോടെ സോഫയുടെ മുന്നിലുള്ള ടീ പോയിന്മേലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് 'അതാണോ..?' എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഉള്ളിൽ പൊട്ടി വരുന്ന ചിരിയെ അടക്കി വെച്ച് ഞാൻ കൂളായി കൊണ്ട് അതേയെന്ന് പറഞ്ഞു "ഷർട്ടെങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയത്..? ഇന്നലെ നീ ഷർട്ടൊന്നും ഊരി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ.." "ഞാൻ ഷർട്ടൊന്നും ഊരി മാറ്റീട്ടില്ല... ബട്ട് നീയല്ലേ എല്ലാം.." എന്നു ഞാൻ ഇടക്ക് നിർത്തി കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളെ നോക്കിയതും പെണ്ണ് കണ്ണു രണ്ടും മിഴിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി.. "Whatt.. ഞാനോ..?" "ഹാ.. നീ തന്നെ.. ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ നീ ഇത്ര പെട്ടന്ന് മറന്നോ..?" "ഇന്നലെ എന്ത് നടന്നെന്ന്..?" ഇപ്പൊ കരയുമെന്നുള്ള മട്ടിൽ ചുണ്ട് ചുളുക്കി അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നെങ്കിലും അവളുടെ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനവളെ നോക്കിയിട്ട് അവളുടെ മൂർത്താവിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "നീ ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ ഫിസിക്കലി എന്റേത് മാത്രമായതും നമ്മൾ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം ഒന്നായതൊക്കെ നീ ഇത്ര പെട്ടന്ന് മറന്നോ ഐറാ..?" "നീ വെറുതെ പറയുന്നതല്ലേ ഇതൊക്കെ.. അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.." വീണ്ടും കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞതും ഞാൻ വിട്ടു കൊടുത്തില്ല

"എന്തു പറ്റി നിനക്ക് ..? ഇന്നലത്തെ ഹാങ്ങോവറിൽ ഒന്നും ഓർമയില്ലേ.. പോയ ഹാങ്ങോവർ തിരിച്ചു വരാൻ ഞാനിയും.. മ്മ് മ്മ് ..." അവളെ പിരി കേറ്റാനും പ്രത്യേക ത്രില്ല് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ട് അവളെ മൊത്തമൊന്ന് സ്‌കാൻ ചെയ്തു അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എൻ്റെയടുത്തേക്ക് വലിക്കാൻ നിന്നപ്പോ അവൾ പകപ്പോടെ കണ്ണു തള്ളി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു തള്ളി "നീ വെറുതെ കളിക്കല്ലേ ഉമ്മച്ചാ.. എനിക്ക് അറിയാം ഇന്നലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്..." "പിന്നെങ്ങനയാ എന്റെ ഷർട്ടും നിന്റെ ഷാളും അലസ്യമായി ടീ പോയിന്മേൽ കിടക്കുന്നത്.." ടീ പോയിന്മേലിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവളും അങ്ങോട്ട് നോട്ടം തെറ്റിച്ചിട്ട് നഖം കടിച്ചോണ്ട് എന്നെ നോക്കി "അതു തന്നെയാ എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തെ..." എന്നു പറഞ്ഞു പരിപ്രാന്തിയോടെ നഖം കടിച്ചു നിക്കുന്ന ഐറയുടെ മുഖത്തുള്ള വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും അണ്സഹിക്കബിളും ആയിട്ടുള്ള എസ്പ്രെഷൻ കണ്ട് ഇനിയും എനിക്ക് ചിരിയെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അടക്കി പിടിച്ച ചിരിയെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടി ചിരിച്ചു എന്റെ നിർത്താതെയുള്ള കൊലച്ചിരിയിൽ തന്നെ അവൾക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 🌸💜🌸 സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഷർട്ടും എന്റെ ഷാളുമൊക്കെ ടീ പോയിന്മേൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മിസൈൽ പാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്...

അതിന്റെ ഉൾഭയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉമ്മച്ചനെ വിളിച്ചതും ഇക്കണ്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചതും..അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ശെരിക്കും അങ്ങനയൊക്കെ നടന്നോ എന്നു ഞാനൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ആ സമയത്തു ബോധമില്ലാതെ കിടക്കാൻ ഞാൻ കള്ളു കുടിയന്മാരെ പോലെ ആൽഗഹോള് ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് കള്ളമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു.. പക്ഷേ പിന്നെയും കള്ള ഹിമാർ കോന്തൻ തെണ്ടി ഉമ്മച്ചൻ കിടന്നു അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇനി ഞാനറിയാതെ അവനെനിക്ക് വല്ല മഴങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ജ്യൂസും തന്ന് എന്നെ വല്ലതും ചെയ്തോ എന്നാലോചിച്ച് നഖം കടിച്ചു ടെൻഷനോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഉമ്മച്ചന്റെ കൊലച്ചിരി ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടത് ആദ്യം അതെന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിർത്താതെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശവത്തിൽ കുത്തിയുള്ള ചിരി കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇതുവരെ അവൻ വെറുതെ കളിപ്പിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായി.. അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പല്ലു കടിച്ചു അവന്റെ വയറ്റിനൊരു പഞ്ച് കൊടുത്തെങ്കിലും അവനതൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവന്റെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു അതവൻ ഏൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും എവിടെ !! അവനൊരു കുലുക്കവും ഇല്ല...അതോണ്ട് തന്നെ ഞാനവനെ പുച്ഛിച്ചു എഴുനേറ്റു പോവാൻ നിക്കുമ്പോഴാ അവനെന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തിയത്

"സേട്ടന്റെ സേച്ചി പേടിച്ചു പോയോ..?" കണ്ടോ അവന്റെ ചോദ്യം കണ്ടോ.. എന്നെ കളിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്തു കൂട്ടി മനുഷ്യനെ തീ തീറ്റിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഒലക്കമേലെ ചോദ്യം കണ്ടോ !! അവന്റെ ചോദ്യം നമ്മക്ക് അത്ര സുഖിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനവന്റെ കവിളിലൊരു സ്‌ട്രോങ്ങുള്ള ഒരു കടി വെച്ചു കൊടുത്തു "ഹൂ..എന്താടി പിശാശേ.." കവിളിൽ കിട്ടിയ കടിയുടെ വേദന കാരണം കവിൾ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയതും ഞാൻ തിരിച്ചും അവനെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു "രാവിലെ തന്നെ എന്റെ ബിപി കൂട്ടാൻ വന്നേക്കുവാണല്ലേ.." അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് ഒരു കിക്ക് കൊടുത്ത് ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ കവിളിൽ ഉഴിഞ്ഞ കയ്യെടുത്ത് നെഞ്ചിൽ ഉഴിഞ്ഞു "നിനക്കിപ്പോ ദേഷ്യം എന്തിനാ..? ഞാൻ നിന്നെ കളിപ്പിച്ചതിനോ അതോ നിന്നെ ഇന്നലെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിനോ ...??!" "What..?" അവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ട്രാക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു അവനെ പുരികം ചുളുക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇത് വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടി വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവൻ വരുന്നതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവനിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇരുന്നു "ഞാൻ നിന്നെ ഇന്നലെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനല്ലേ നിനക്കിപ്പോ എന്നോട് ദേഷ്യം..?" കള്ള ഹിമാർ ഉമ്മച്ചൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു അവനെ നോക്കി...അവൻ വീണ്ടും എന്നെ പിരി കേറ്റാൻ നടക്കുവാണ്...അതോണ്ട് ഇതെവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം

"Exactly ,,അതു തന്നയാ.." എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാക്കെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവനന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ബെഡിൽ കിടത്തിരുന്നു ഓർക്കാപ്പുറത്തെ വലി ആയതിനാൽ അവൻ വലിച്ചപ്പോ തന്നെ ഒരു റബ്ബർ കണക്കെ ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് വീണു സ്‌പ്രിങിനാൽ ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം ബെഡിൽ താഴ്ന്നും പൊങ്ങിയും നിന്നതും ഉമ്മച്ചൻ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കി "ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ..?" എന്നെയൊന്ന് ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവന്റെ ചിരിയിൽ നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലായതും ഞാനവനെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് 'നീ പോടാ ഉമ്മച്ചാ' എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനവനെ സൈഡിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ബാത്രൂമിലേക്ക് ഓടി അന്നേരം പിറകിൽ നിന്ന് 'നിന്നെ വൈകാതെ എന്റെ കൈയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള' പറച്ചിൽ കേട്ടതും ഞാൻ 'ആയികോട്ടെ' എന്നു തിരിച്ചും പറഞ്ഞു ബാത്രൂമിൽ കയറി ഡോർ അടച്ചു 🌸💜🌸 "Aira,,,why are you soo cute.." ഫ്രഷായി ഡ്രെസ്സ് ചൈഞ്ച് ചെയ്തു വന്നപ്പോ ഐറ മിററിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇയറിംഗ്‌സ് ഇടുന്നത് കണ്ടതും ഞാനവളുടെ പിറകിൽ ചെന്നു നിന്നിട്ട് മുടിയെല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നിലേക്കിട്ട് പിൻകഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു മിററിലൂടെ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു "Bcz of you..only you.." "Aww really.. I get more addicted to you every day..I luv you.." .... (തുടരും)....

